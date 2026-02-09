Die 11 besten Alternativen zu Resource Guru: Features, Preise und Bewertungen

Resource Guru ist eine cloudbasierte Software für das Projektmanagement.

Von der Terminplanung bis zur Zeiterfassung – es bietet einen umfassenden Funktionsumfang zur Optimierung der Prozesse. Das Ergebnis ist der optimierte Workflow, höhere Produktivität, weniger Verzögerungen und eine ausgewogene Ressourcenverteilung.

Allerdings hat auch Resource Guru einige Limite – insbesondere in Bezug auf die Vielseitigkeit. Deshalb eignet es sich für bestimmte Branchen, wie z. B. professionelle Dienstleistungen, während es in anderen Bereichen Schwierigkeiten bereitet.

Da ich selbst viel Zeit damit verbracht habe, verschiedene Ressourcenmanagement-Software zu testen, habe ich eine Liste der derzeit besten Resource Guru-Alternativen zusammengestellt. Schauen Sie sich diese an, um die beste Ressourcenmanagement-Software für Ihr Geschäft im Jahr 2024 zu finden.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Resource Guru achten?

Hier sind die Faktoren, die Sie beim Vergleich verschiedener Alternativen zu Resource Guru berücksichtigen sollten:

Features: Der erste Aspekt, den Sie berücksichtigen sollten, ist der Bereich der Features der Software. Ein leistungsstarkes Der erste Aspekt, den Sie berücksichtigen sollten, ist der Bereich der Features der Software. Ein leistungsstarkes tool für das Ressourcenmanagement sollte umfassende Funktionen für die Ressourcenzuweisung , Terminierung, Planung und Zeiterfassung bieten.

Benutzerfreundlichkeit: Ein weiterer Faktor, der die Effizienz der Software beeinflusst, ist die Benutzerfreundlichkeit. Suchen Sie nach einem intuitiven tool, das sich in puncto Benutzerfreundlichkeit von anderen abhebt.

Integrationsmöglichkeiten: Als Führungskraft benötigen Sie einige zusätzliche tools und Software, um Ihre Ressourcen reibungslos zu verwalten. Wählen Sie daher eine Software, die sich mit anderen tools von Drittanbietern integrieren lässt.

Bewertungen: Frühere Bewertungen und Rezensionen bieten tiefere Einblicke in die Leistungsfähigkeit der Software. Schauen Sie sich daher die Bewertungen jeder Software im Internet an, um deren Zuverlässigkeit, die Zufriedenheit der Benutzer und andere wichtige Faktoren einzuschätzen.

Preise: Wählen Sie die Software, die in Ihr Budget passt. Achten Sie dabei darauf, dass sie alle Features bietet, die Sie für Ihre täglichen Geschäftsabläufe benötigen.

Die 10 besten Alternativen zu Resource Guru für 2024

Sehen Sie sich diese Liste der 10 besten Resource Guru-Alternativen an, die 2024 verfügbar sind:

1. ClickUp – Am besten für das Ressourcenmanagement geeignet

Die ClickUp-Ressourcenmanagement-Software ist ein umfassendes tool zur zentralen Verwaltung all Ihrer Ressourcen von einem zentralen Speicherort aus.

Für mich ist Sichtbarkeit der wichtigste Aspekt bei der Verwaltung meiner Ressourcenzuweisung. Mit ClickUp Views kann ich das Projektmanagement ganz nach meinen individuellen Bedürfnissen anpassen. Das bedeutet, dass ich Projekte verfolgen, Workflows visualisieren und Roadmaps erstellen kann – und das alles mit mehr als 15 benutzerdefinierten Ansichten!

Ich kann beispielsweise die ClickUp-Workload-Ansicht nutzen, um die Gesamtarbeitskapazität meines Teams zu planen und zu überwachen. Wenn Sie jedoch die Arbeitsbelastung eines einzelnen Mitarbeiters verwalten müssen, hilft Ihnen die ClickUp-Teamansicht weiter.

Zeigen Sie die Workload Ihres gesamten Teams an und verwalten Sie sie, um Aufgaben mit der ClickUp-Workload-Ansicht möglichst effizient zuzuweisen

Über die ClickUp-Dashboards können Sie auf benutzerdefinierte Sprint-Karten zugreifen, um alle Ihre Ressourcen auf einmal zu verwalten. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie das Tool spontan nutzen.

Aber das ist noch nicht alles. Wenn Ihre Workflows mehr Anpassungsmöglichkeiten erfordern, können Sie dies ganz einfach mit der ClickUp-API erledigen. Benötigen Sie eine benutzerdefinierte App für die Nachverfolgung der Zeit für ein bestimmtes Projekt? Wir haben die Lösung für Sie!

Sie haben keine Zeit, einen Workflow von Grund auf neu zu erstellen? Holen Sie sich über 1000 gebrauchsfertige, anpassbare Vorlagen von ClickUp Templates. Vom Aktivitätsbericht bis zum Audit-Programm – es gibt für alle Ihre Anforderungen eine Vorlage, die sofort einsatzbereit ist.

Diese Vorlage herunterladen Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage zur Ressourcenplanung, um Ressourcen zu identifizieren, die Verfügbarkeit zu prüfen und eine Zeitleiste zu erstellen

Eine meiner bevorzugten Vorlagen ist die ClickUp-Vorlage zur Ressourcenplanung. Ihr intuitives, visuelles Layout hilft mir dabei, meine Ressourcen zu planen, zu verfolgen und zu optimieren. Mit dieser Vorlage kann ich außerdem Abhängigkeiten oder Terminkonflikte erkennen, um eine Über- oder Unterauslastung meiner Ressourcen zu vermeiden.

Die besten Features von ClickUp

Aufgabenverwaltung: Teilen Sie Projekte mit Teilen Sie Projekte mit ClickUp Aufgaben in kleinere Aufgaben auf

Zeitmanagement: Erfassen Sie Projektzeiten, erstellen Sie Zeitpläne und weisen Sie jeder einzelnen Projektaufgabe Zeit zu – mit dem Erfassen Sie Projektzeiten, erstellen Sie Zeitpläne und weisen Sie jeder einzelnen Projektaufgabe Zeit zu – mit dem ClickUp -Feature für Zeitmanagement

Optimierte Kommunikation: Nutzen Sie Nutzen Sie den ClickUp-Chat , um Fragen unterwegs zu klären und einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten

Tools für die Zusammenarbeit: Organisieren Sie die interne Teamkommunikation, indem Sie E-Mails direkt über Organisieren Sie die interne Teamkommunikation, indem Sie E-Mails direkt über ClickUp Email versenden

Automatisierung: Nutzen Sie die KI-gestützten Tools von ClickUp Brain, um Projekt-Status, Aktualisierungen und Zusammenfassungen zu automatisieren

ClickUp-Integrationen: Verbinden Sie ClickUp mit über 1000 tools wie Slack, GitHub, HubSpot und Google Drive

Limitierungen von ClickUp

Nicht alle Features sind in der mobilen App von ClickUp verfügbar.

ClickUp Preise

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für 5 $/Monat oder pro Mitglied

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

2. Productive.io – Am besten geeignet für den Agenturbetrieb

Productive.io ist eine Plattform für die Automatisierung der professionellen Services (PSA), die speziell für Agenturen und dienstleistungsorientierte Unternehmen entwickelt wurde, die eine vollständige Sichtbarkeit über Projekte, Ressourcen und Finanzen benötigen.

Was Productive.io auszeichnet, ist die enge Verbindung von Budgetierung, Ressourcenplanung, Projektabwicklung und Rechnungsstellung in einem System. Vom ersten Angebot oder Budget über die Projektdurchführung bis hin zur Abrechnung bleiben alle relevanten Daten miteinander verbunden – so lassen sich kostspielige Fehler viel leichter vermeiden. Ich finde diese durchgängige Sichtbarkeit besonders wertvoll für wachsende Agenturen, die mehrere Clients und komplexe Workflows unter einen Hut bringen müssen.

Die Plattform macht es zudem einfach, den aktuellen und zukünftigen Ressourcenbedarf zu erkennen, die Auslastung zu verfolgen und die Rentabilität in Echtzeit zu überwachen. Mit integrierter Zeiterfassung, Kostenmanagement und erweiterter Berichterstellung verschafft Productive.io Teams einen klaren Überblick darüber, wie die Arbeit tatsächlich im Vergleich zu den Plänen verläuft.

Die besten Features von Productive.io

Verfolgen Sie Projekte vom Budget und der Ressourcenplanung bis hin zur Lieferung und Rechnungsstellung

Planen und prognostizieren Sie die Teamkapazität mit Ansichten zur Ressourcenplanung und -auslastung

Überwachen Sie die Rentabilität mit Echtzeit-Berichten zur Berichterstellung zum Vergleich von Budget und Ist-Zahlen

Verwalten Sie Zeiterfassung, Spesen und Genehmigungen in einem System

Erstellen Sie erweiterte Berichte mit Gruppierungen, Pivot-Tabellen und Umrechnung der Währung

Integrieren Sie Tools wie HubSpot, Slack und Buchhaltungssysteme über API und native Integrationen

Limitierungen von Productive.io

Kann für sehr kleine Teams überwältigend sein

Setup und Konfiguration erfordern einen gewissen Aufwand im Vorfeld

Erweiterte Features sind nur in höherwertigen Plänen verfügbar

Preise für Productive.io

Kostenlose Testversion verfügbar

Essential: 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung, mindestens 10 Benutzer)

Professional: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung, mindestens 10 Benutzer)

Ultimate: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Productive.io

Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5

3. LiquidPlanner – Am besten geeignet für vorausschauende Planung

via LiquidPlanner

LiquidPlanner ist eine Projektmanagement-Software, die vor allem für ihr Feature zur vorausschauenden Terminplanung bekannt ist. Wenn Ihr Team an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet, empfehle ich diese Alternative zu Resource Guru, um Ihre Workflows besser zu optimieren.

Mit diesem Tool können Sie die Nachverfolgung aller Ihrer Projekte durchführen. Dank der prioritätsbasierten Planungsfunktionen behalten Sie den Überblick über besonders wichtige Projekte. Es lässt sich zudem in Dokumentenmanagement-Tools wie Google Drive und Dropbox integrieren und ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Tools über die offene API zu erstellen.

Die besten Features von LiquidPlanner

Prognostizieren Sie Zeitleisten und Liefertermine für Projekte mit Predictive Scheduling

Optimieren Sie die Teampläne mit Balanced Workload

Priorisieren Sie Projekte nach ihrer Wichtigkeit mit Perfect Prioritization

Führen Sie die Nachverfolgung aller Unsicherheiten und Risiken in Ihrem Plan mit Ranged Estimation durch

Erhalten Sie Leistungsdaten und Einblicke in Echtzeit mit Intelligent Insights

Limitierungen von LiquidPlanner

Das Einrichten von Projekten ist sehr zeitaufwendig

Bestimmte wichtige Features für die Rechnungsstellung und Budgetierung fehlen

Es gibt einen steilen Lernkurv-Anhang

Preise für LiquidPlanner

Kostenlose 14-tägige Testversion

Essentials : 15 $/Monat pro Benutzer

Professional : 28 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 42 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu LiquidPlanner

G2 : 4,2/5 (294 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (667 Bewertungen)

4. Float – Am besten geeignet für die Ressourcenplanung

via Float

Float ist eine weitere solide Alternative zu Resource Guru, die sich durch einen „People-First“-Ansatz bei der Ressourcenplanung auszeichnet.

Das Tool bietet Ihnen eine zentrale Echtzeit-Zeitleiste über Ihre Projekte und Mitarbeiter, damit Sie Aufgaben systematisch zuweisen können. Sie können damit Aufgaben zuweisen und dabei die Kompetenzen, Kapazitäten und Verfügbarkeit Ihres Teams in Echtzeit einsehen. Ich finde die kompetenzbasierte Zuweisung besonders nützlich für spezialisierte Aufgaben.

Das Tool ermöglicht es Ihnen außerdem, Budgets auf Basis von Stunden oder Honoraren zu planen und zu verwalten, um Kapazitäten zu prognostizieren und Ausgaben vorherzusagen. Darüber hinaus helfen Ihnen die vorausgefüllten Timesheets dabei, Ihre Ausgaben in Echtzeit zu verfolgen und zu budgetieren.

Die besten Features von Float

Legen Sie benutzerdefinierte Arbeitszeiten und Standorte fest

Planen Sie ein benutzerdefiniertes Budget auf Basis von Zeit und Honoraren

Planen und überwachen Sie die Workload über das Feature „Ressourcenplanung“

Durchführen der Synchronisierung mit anderen Projektmanagement-Tools wie Asana und Trello

Vergleichen Sie geplante und tatsächliche Stunden mithilfe von Zeitmanagement-Features

Integrieren Sie Tools von Drittanbietern wie Asana und Slack

Limitierungen bei Float

Es ist keine Prognose für die Einnahmen der Projekte verfügbar

Nicht mobilfreundlich

Schwierig zu navigieren

Flexible Preisgestaltung

Kostenlose 14-tägige Testversion

Starter : 7,50 $/Monat pro Benutzer

Pro : 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Float Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (1.240 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (1.592 Bewertungen)

5. Teamwork – Am besten für die Zusammenarbeit bei Projekten geeignet

via Teamwork

Teamwork ist eine dynamische Software für das Projektmanagement, die Benutzern hilft, alle Aspekte der Abwicklung der Clients zu verwalten.

Damit können Sie Projekte planen, Ressourcen zuweisen und mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um den Prozess zu beschleunigen. Von der täglichen Planung der Kapazität und Kostenverwaltung bis hin zu langfristigen Prognosen deckt der Funktionsumfang von Teamwork jeden Aspekt Ihrer Ressourcenzuweisung ab.

Features von Teamwork wie der Effizienzindikator sind bei der Erstellung von Zeitleisten von unschätzbarem Wert – je nachdem, wie schnell oder wie langsam ein bestimmtes Team oder eine einzelne Person die zugewiesenen Aufgaben erledigen kann.

The tool is compatible with iOS, Android, Windows and macOS.

Die besten Features für Teamarbeit

Erfassen Sie Zeitaufwand, Tarife und Ausgaben

Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und Erfassungsformulare

Passen Sie Ihre Workload-Ansichten und Workflows an

Prognostizieren Sie den zukünftigen Ressourcenbedarf auf der Grundlage aktueller Projekte und Pipelines

Identifizieren Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, um Terminkonflikte zu vermeiden

Integrieren Sie Tools wie HubSpot und Google Drive

Limitierungen bei der Teamarbeit

Kein Live-Chat-Support

Entspricht nicht den Anforderungen großer Unternehmen

Komplex in der Anwendung

Teamwork Preise

Free Forever

Deliver : 13,99 $/Monat pro Benutzer

Grow : 25,99 $/Monat pro Benutzer

Scale: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (1.121 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (859 Bewertungen)

6. Monday.com – Am besten geeignet für das Workflow-Management

Monday.com ist eine All-in-One-Lösung für das Projektmanagement. Es bietet eine umfassende Palette an Features, die sowohl Ihre Projektplanung als auch Ihr Ressourcenmanagement erleichtern.

Die äußerst intuitiven und anpassbaren Dashboards von Monday.com erleichtern es Teams, mehrere Projekte gleichzeitig zu verwalten. Es ist ein leistungsstarkes tool, das auch bei der Strategieentwicklung, Planung und Durchführung von Projekten hilft.

Mit Features wie über 10 benutzerdefinierten Ansichten, 30 verschiedenen Widgets zur Informationsanzeige und Blöcken ohne Programmieraufwand ist Monday.com eine der zuverlässigsten Alternativen zu Resource Guru.

Die besten Features von Monday.com

Weisen Sie Aufgaben mit People Columns direkt Team-Mitgliedern zu

Wählen Sie aus über 200 Vorlagen für die Automatisierung

Erhalten Sie spezifische Einblicke in die Leistung mithilfe benutzerdefinierter Dashboards

Benutzerdefinierte Workflows

Integrieren Sie Tools wie Slack, Gmail und Outlook

Limitierungen von Monday.com

Kein Offline-Zugriff

Für einige Features fallen zusätzliche Zahlungen an

Preise von Monday.com

Free Forever

Basic : 12 $/Monat pro Platz

Standard : 14 $/Monat pro Platz

Pro : 24 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (10.730 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (4.794 Bewertungen)

7. Accelo – Am besten geeignet für die Automatisierung professioneller Dienstleistungen (PSA)

via Accelo

Mit Accelo können Benutzer Projekte und Ressourcen mithilfe einer Kombination aus traditionellen und agilen Methoden verwalten. Das Tool ist vor allem für seine innovativen Funktionen der Zeiterfassung bekannt. So hilft es Ihnen beispielsweise dabei, Projektbudgets im Griff zu behalten, indem es abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden erfasst.

Die Plattform unterstützt kompetenzbasiertes Filtern bei der Zuweisung von Aufgaben. Sie können die Zuweisung von Aufgaben an bestimmte Teammitglieder auch anhand vordefinierter Regeln automatisieren. Sobald die Aufgaben zugewiesen sind, kann das System Ihre Timer automatisieren, damit Ihr Team jede Minute optimal nutzen kann.

Es bietet zudem eine nahtlose Integration mit wichtigen tools wie MailChimp, Google Workspace, Salesforce usw., um den Prozess weiter zu optimieren.

Accelo – die besten Features

Nutzen Sie automatisierte Timesheets für die Nachverfolgung von Projektzeiten und Ressourcen

Passen Sie Status und Workflows an

Erhalten Sie Projekt-Auslöser und Benachrichtigungen

Sehen Sie sich Ansichten zu tatsächlichen und geschätzten Zeitaufwand-Berichten an, um ein reibungsloses Management der Kapazität zu gewährleisten

Erstellen Sie budget- und fortschrittsbasierte Rechnungen

Limitierungen von Accelo

Zu komplex für kleine Geschäfte

Die mobile App ist nicht voll funktionsfähig

Accelo Preise

Kostenlose 7-Tage-Testversion

Professional : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Geschäft : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Erweitert : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Elite: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Accelo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (502 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (172 Bewertungen)

8. Wrike – Am besten geeignet für vielseitiges Projektmanagement

via Wrike

Wrike ist ein tool für das Arbeitsmanagement, mit dem Sie aus einem Bereich von benutzerdefinierten Vorlagen wählen, die Arbeitsannahme mit dynamischen Anfrageformularen automatisieren und vieles mehr können.

Das Tool ermöglicht es Ihnen, die Workload des Teams auf einen Blick zu erkennen, bietet Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit (z. B. Kommentare und Tagging) und erleichtert spontane Anpassungen durch eine einfache Drag-and-Drop-Funktion.

Wrike lässt sich zudem mit über 400 Tools und Softwareprogrammen von Drittanbietern integrieren, die für das Projektmanagement benötigt werden, darunter Adobe, Jira und OneDrive.

Die besten Features von Wrike

Speichern Sie wiederholende Aufgaben, Projekte und Ordner

Sehen Sie sich die individuellen Fähigkeiten jedes Teammitglieds an, um die Ressourcen optimal zu nutzen

Erstellen Sie anpassbare Dashboards

Automatisieren Sie wiederkehrende Workflows

Rufen Sie Audit-Berichte auf Abruf ab

Greifen Sie über die mobile App auf das tool zu

Limitierungen von Wrike

Die kostenlosen Versionen haben keine Funktionen für die Zeiterfassung

Kein integriertes Rechnungsstellungstool

Es gibt einen Anhang mit einer gewissen Einarbeitungszeit

Wrike Preise

Free Forever

Team : 9,80 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 24,80 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (3.679 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (2.629 Bewertungen)

9. Asana – Am besten für das Arbeitsmanagement geeignet

via Asana

Asana ist eine KI-gestützte Lösung für das Arbeitsmanagement. Dieses Tool hilft Managern dabei, alle laufenden Projekte im Unternehmen genau im Blick zu behalten.

Alle Features konzentrieren sich auf die Terminierung, Planung und Optimierung von Workflows, um die Effizienz zu maximieren. Eine der einzigartigen Features von Asana – „Ziele“ – ermöglicht es Ihnen, große Einzelziele in kleinere Aufgaben zu unterteilen, damit Sie diese effizienter umsetzen und deren Nachverfolgung durchführen können.

Bei der Verwaltung komplexer Projekte oder mehrerer Teams kann die Portfolios-Funktion von Asana hilfreich sein. Damit behalten Sie den Überblick, verfolgen den Fortschritt über verbundene Projekte hinweg und planen die Ressourcenzuweisung strategisch, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Asana lässt sich zudem in wichtige Plattformen wie Microsoft Teams, Nave, MailChimp und Mosaic integrieren.

Die besten Features von Asana

Verwalten Sie Ihre Workload per Drag & Drop

Vergleichen Sie die tatsächliche Projektdauer mit der geschätzten Projektdauer

Freigeben Sie Daten über mehr als 270 Tools wie Slack und Microsoft Teams hinweg

Greifen Sie auf Echtzeit-Diagramme und Einblicke zu

Nutzen Sie das Feature für Aufgabenabhängigkeiten zur Nachverfolgung und Vermeidung von Terminkonflikten

Limitierungen von Asana

Die Benutzeroberfläche ist schwer zu bedienen

Es ist kein Offline-Zugriff verfügbar

Preise für Asana

Free Forever

Starter : 13,49 $/Monat pro Benutzer

Advanced : 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2 : 4,3/5 (9.988 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (12.612 Bewertungen)

10. ClickTime – Am besten geeignet für die Verwaltung von Timesheets

via ClickTime

Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Tool für die Timesheet-Verwaltung sind, sollten Sie sich ClickTime einmal genauer ansehen.

ClickTime verfügt über fortschrittliche Funktionen zur Zeiterfassung und Budgetierung. Von der Verwaltung einzelner Projekte bis hin zu den Gesamtressourcen – ClickTime erleichtert Ihnen Alles.

Es bietet zudem erweiterte Einstellungen und Einblicke in Ihre Workflows. So können Sie beispielsweise individuelle Abrechnungssätze für Teammitglieder, Rollen oder Projekte festlegen, basierend auf deren speziellen Fähigkeiten. Das Tool erfasst dann die abrechnungsfähigen Stunden und hilft Ihnen dabei, die Rentabilität von Projekten zu überwachen, um Budgetüberschreitungen zu vermeiden.

ClickTime bietet außerdem eine mobile App für Android- und iOS-Benutzer.

Die besten Features von ClickTime

Überwachen Sie die Workload Ihrer Mitarbeiter, um Aufgaben effektiv zuzuweisen

Verfügbarkeit von Arbeitskräften prognostizieren

Erhalten Sie in Echtzeit Sichtbarkeit zum Projektfortschritt

Gewinnen Sie Einblicke in Leistung und Rentabilität

Integrieren Sie Tools wie Slack, Sage und BambooHR

Limitierungen von ClickTime

Lösungen zur Ressourcenplanung sind in den Plänen „Premiere“ und höher verfügbar

Für Neulinge schwer zu navigieren

Preise von ClickTime

Kostenlose 14-tägige Testversion

Starter : 12 $/Monat pro Benutzer

Team : 15 $/Monat pro Benutzer

Premier : 27 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ClickTime Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (791 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (207 Bewertungen)

11. Kantata – Am besten geeignet für das Projektmanagement

via Kantata

Kantata ist ein All-in-One-Tool zur Optimierung verschiedener Aktivitäten im Bereich Ressourcen-, Finanz- und Projektmanagement eines Unternehmens. Das Hauptverkaufsargument dieser Software ist ihr innovatives Feature zur Ressourcenprognose.

So erhalten Sie einen Überblick über die tatsächlichen Kosten der Ressourcen im Verhältnis zum Gesamtumsatz des Projekts und können Aufgaben gewinnbringend zuweisen.

Kantata vereinfacht zudem die Arbeit mit externen Ressourcen wie Freiberuflern oder Auftragnehmern. Sie können externe Ressourcen als „Partner“ einladen und ihnen direkt innerhalb der Plattform Aufgaben zuweisen.

Kantata lässt sich zudem im Bereich der Tools und Plattformen mit Salesforce, Netsuite und Xero integrieren. Kurz gesagt: Es ist eine bewährte Alternative zu Resource Guru.

Die besten Features von Kantata

Verwalten Sie Zeitpläne für Projekte, Anforderungen und Erträge

Planen und verteilen Sie Workloads besser durch den Abgleich mit dem Kompetenzinventar

Konfigurieren Sie Ressourcenempfehlungen auf der Grundlage von Daten

Nutzen Sie visuelle Tools wie Zeitleisten, Kalender und Projekt-Boards

Limitierungen von Kantata

Die Benutzeroberfläche ist träge

Die Einträge zur Zeiterfassung sind schwach und schlecht gestaltet

Vollständige Preisdetails sind nicht verfügbar

Kantata Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Kantata Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (1.401 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (613 Bewertungen)

Beginnen Sie mit ClickUp, Ihre Ressourcen effizient zu verwalten

Ressourcenmanagement ist eine dynamische Geschäftstätigkeit. Wenn Sie keine fundierten Entscheidungen treffen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Unter- oder Überauslastung hoch.

Zwar ist Resource Guru bis zu einem gewissen Grad hilfreich, doch in Wahrheit weist es an einigen Stellen Mängel auf.

Hier hilft ClickUp Resource Management! Von der Maximierung der Ressourcennutzung bis zur Zeitoptimierung ist ClickUp die beste Lösung für das Projektmanagement für Projektmanager, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist.

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