10 beste Bau-HR-Software im Jahr 2024

Die Tätigkeit eines Personalleiters im Bausektor kann eine Herausforderung sein.

Es ist eine Rolle mit hohem Druck, die über die Verwaltung von Gehaltslisten und Zeiterfassung hinausgeht. Sie sind für eine große Anzahl von Mitarbeitern verantwortlich, darunter zahlreiche Vertragsbedienstete an entfernten Standorten.

Ein effektives Personalmanagement sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen und der Betrieb reibungslos läuft.

Die HR-Software für das Baugewerbe erleichtert diese Aufgabe und ermöglicht Ihnen eine Verwaltung, die über die manuelle Dateneingabe in Tabellenkalkulationen hinausgeht.

Auf der Grundlage jahrelanger praktischer Erfahrung im Personalmanagement habe ich eine Liste mit zehn leistungsstarken und benutzerfreundlichen HR-Programmen für das Baugewerbe zusammengestellt. Ganz gleich, ob Sie ein kleiner Bauunternehmer oder ein großes Bauunternehmen sind, diese Tools können Ihre Abläufe revolutionieren und Ihre Projekte auf Kurs halten.

Begleiten Sie uns bei der Erkundung dieser Tools und stellen Sie ihre herausragenden Funktionen und möglichen Nachteile vor, die alle in Zusammenarbeit mit dem ClickUp-Team getestet wurden.

Worauf sollten Sie bei einer HR-Software für das Baugewerbe achten?

Suchen Sie zunächst nach einer Personalverwaltungssoftware für das Baugewerbe, die über die folgenden, unbedingt erforderlichen Funktionen verfügt.

Personalverwaltung : Achten Sie darauf, wie gut die Software Ihre Arbeitskräfte verwaltet, z. B. bei der Nachverfolgung, Planung, Lohnabrechnung und Anwesenheit

: Achten Sie darauf, wie gut die Software Ihre Arbeitskräfte verwaltet, z. B. bei der Nachverfolgung, Planung, Lohnabrechnung und Anwesenheit Selbstbedienung der Mitarbeiter : Die Software muss den Mitarbeitern Selbstbedienungsprozesse bieten, wie z. B. Zugriff auf ihre Unterlagen, Urlaubsverwaltung und Sicherheitsschulungsmaterialien

: Die Software muss den Mitarbeitern Selbstbedienungsprozesse bieten, wie z. B. Zugriff auf ihre Unterlagen, Urlaubsverwaltung und Sicherheitsschulungsmaterialien Datenverwaltung : Eine gute Verwaltung der Mitarbeiterdaten, die analytische Einblicke in die Urlaubsdaten und die Vertragsverwaltung ermöglicht, ist von größter Bedeutung

: Eine gute Verwaltung der Mitarbeiterdaten, die analytische Einblicke in die Urlaubsdaten und die Vertragsverwaltung ermöglicht, ist von größter Bedeutung Mobile Erreichbarkeit : Die Verwaltung von Daten, die Verfolgung von Fortschritten und die Koordinierung mit Teams von unterwegs aus ist von entscheidender Bedeutung. Für Mitarbeiter von Baufirmen, die auf der Baustelle oder im Außendienst tätig sind, ist die mobile Erreichbarkeit entscheidend

: Die Verwaltung von Daten, die Verfolgung von Fortschritten und die Koordinierung mit Teams von unterwegs aus ist von entscheidender Bedeutung. Für Mitarbeiter von Baufirmen, die auf der Baustelle oder im Außendienst tätig sind, ist die mobile Erreichbarkeit entscheidend Benutzerfreundliche Schnittstelle: Die Navigation der Software muss sowohl für Sie als auch für Ihre Mitarbeiter intuitiv sein und eine minimale Lernkurve aufweisen

Die 10 besten HR-Programme für das Baugewerbe im Jahr 2024

1. ClickUp

Best für HR-Projektmanagement

optimieren Sie Ihr Personalmanagement im Baugewerbe mit einem All-in-One-Tool, das die Produktivität steigert, die Arbeitsabläufe vereinfacht und die Zusammenarbeit im Team verbessert

Fällt es Ihnen schwer, Ihr Bauteam effizient zu verwalten? ClickUp bietet eine umfassende HR-Management-Plattform, die speziell auf die Baubranche zugeschnitten ist.

Mit ClickUp können Sie Ihre Mitarbeiter schnell auf den Erfolg vorbereiten, indem Sie sie mit einem nachvollziehbaren Schulungsprozess unterstützen, der auf Bauprojekte zugeschnitten ist - vom Büro bis zur Baustelle. Nutzen Sie die verschiedenen Ansichten, um die Leistung Ihrer Mitarbeiter zu bewerten, und stellen Sie so sicher, dass Ihre Belegschaft auf der Baustelle abgestimmt und produktiv bleibt.

Verwalten Sie alles von Mitarbeiterfeedback und Umfragen bis hin zur Leistungsverfolgung, Zeitplanverwaltung und Workflow-Organisation - alles an einem Ort. Diese Tools sind perfekt geeignet, um die einzigartigen Herausforderungen von Bauprojekten zu bewältigen.

Verwenden Sie außerdem ClickUp's kostenlose HR-Vorlagen rationalisieren Ihre Managementprozesse, damit Sie sich mehr auf den Aufbau und weniger auf den Papierkram konzentrieren können.

Hier sind zwei der besten HR-Vorlagen von ClickUp:

HR-Wissensdatenbank

Die ClickUp-Vorlage für die HR-Wissensdatenbank soll Ihnen helfen, die Richtlinien, Verfahren und Prozesse Ihrer Personalabteilung zu dokumentieren und zu verfolgen.

Mit ClickUp's HR Wissensdatenbank Vorlage ist die Weitergabe von Informationen an die Mitarbeiter einfach. Sie verfügt über eine zentralisierte Wissensdatenbank, auf die alle Mitarbeiter zugreifen können.

Hier ist, was diese Vorlage bietet, um die Personalverwaltung zu vereinfachen:

Schaffung von leicht zugänglichen zentralen Wissensquellen

Nachverfolgung von Änderungen an den Unternehmensrichtlinien und -dokumenten

Erhöhung der Genauigkeit und Konsistenz bei der Weitergabe von Informationen durch die zentrale Wissensdatenbank

Verbessern Sie die Verfolgung von HR-Dokumenten mit Prioritäten, Kommentarreaktionen, Teilaufgaben und Prioritäten Diese Vorlage herunterladen ClickUp Mitarbeiterverzeichnis Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für das Mitarbeiterverzeichnis hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Mitarbeiter und deren Fortschritte zu behalten.

Die Verwaltung von Mitarbeiterdaten und die Information über ihre Arbeitsweise ist eine mühsame Aufgabe, wenn sie manuell erfolgt. ClickUp's Vorlage für das Mitarbeiterverzeichnis vereinfacht dies mit seinem Mitarbeiterverzeichnis, das Ihnen zeigt, welcher Mitarbeiter in welcher Abteilung arbeitet, wer im Büro ist und wer nicht. Es vereinfacht die Mitarbeiterverwaltung auf folgende Weise:

Schaffen Sie eine zentrale Anlaufstelle für alle Mitarbeiterinformationen und organisieren Sie die Mitarbeiterdaten

Vereinfachung der Kommunikation durch schnellen Zugriff auf die Kontaktdaten der Mitarbeiter

Verwaltung des Mitarbeiterzugriffs auf sensible Daten zur Erhöhung der Sicherheit

Erleichterung des Onboarding von Mitarbeitern durch Bereitstellung aller wichtigen Informationen an einem Ort Diese Vorlage herunterladen Klickauf die besten Eigenschaften

Vereinfachen Sie das Personalmanagement, indem Sie die Leistung und das Management Ihrer Mitarbeiter mit anpassbaren Ansichten verfolgen

Rationalisierung der Rekrutierungspipeline mit benutzerdefinierten Status und Automatisierung

Einfacher Zugang zu Schulungen mit verfolgbaren Aufgaben und einfacher Zusammenarbeit

Zugriff auf HR-Vorlagen zur Vereinfachung des HR-Managements

KlickUp Einschränkungen

In der mobilen Anwendung ist noch keine Tabellenansicht verfügbar

ClickUp hat viele Funktionen und Integrationen, die eine Lernkurve darstellen können. Ressourcen wie die ClickUp University und das Hilfecenter erleichtern diesen Prozess jedoch

ClickUp-Preise

Kostenlos: Für immer

Für immer Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat hinzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Bambee

Bestes HR-Programm für kleine Unternehmen auf Autopilot

über Bambee Bambee unterstützt Sie bei jedem Schritt, um die Herausforderungen im Baugewerbe wie hohe Fluktuationsraten, Gefahren am Arbeitsplatz und komplexe Einwanderungsbestimmungen zu vereinfachen.

Diese HR-Autopilot-Software hat 10.000 amerikanische Unternehmen, darunter auch Bauunternehmen, dabei unterstützt, das ganze Jahr über mit ihren aktuellen Personalrichtlinien konform zu bleiben, tools für Mitarbeiter-Feedback und obligatorische Mitarbeiterschulungen.

Mit Bambee können Sie einen maßgeschneiderten HR-Prozess erstellen, der die Einhaltung von Gesetzen in Bezug auf Entschädigungsansprüche von Arbeitnehmern, Versicherungen, Einwanderung und mehr gewährleistet.

Diese Personalverwaltungssoftware unterstützt Sie mit fachkundiger Beratung bei der Erstellung von Personalrichtlinien und der Einhaltung von Vorschriften, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Sie können sich per Telefon, E-Mail oder Chat an einen Experten wenden, der Sie bei allen Fragen rund um das Personalwesen in Ihrem Bauunternehmen berät.

Bambee beste Eigenschaften

Automatisieren Sie Compliance-Prüfungen, um eine regelbasierte Umgebung zu schaffen und Ihr Bauunternehmen auf Kurs zu halten

Identifizieren Sie HR-Lücken, um interne Praktiken mit Audits zu stärken

Erstellen Sie Schulungsmodule zu Sicherheit am Arbeitsplatz, Geschäftsethik usw. und halten Sie über die Fortschritte der Mitarbeiter auf dem Laufenden

Erstellung von Mitarbeiterberichten, um die Leistung der Mitarbeiter zu bewerten und konstruktives Feedback zu geben

Verbessern Sie die Arbeitsmoral Ihrer Mitarbeiter, indem Sie ihnen einen Raum bieten, in dem sie ihre Gedanken anonym oder öffentlich äußern können

Bambee Einschränkungen

Die anfängliche Einrichtung und Nutzung der Software erfordert Zeit

Es gibt kein aussagekräftiges Anwesenheitssystem, um Fehlzeiten oder versäumte Schichten zu erfassen

Bambee Preise

Noch keine Mitarbeiter : $99/Monat (Keine Einrichtungsgebühr)

: $99/Monat (Keine Einrichtungsgebühr) 1-4 Mitarbeiter : 299 $/Monat (zuzüglich einer einmaligen Einrichtungsgebühr von 500 $)

: 299 $/Monat (zuzüglich einer einmaligen Einrichtungsgebühr von 500 $) 5-19 Mitarbeiter : $399/Monat (zuzüglich einer einmaligen Einrichtungsgebühr von $500)

: $399/Monat (zuzüglich einer einmaligen Einrichtungsgebühr von $500) 20-49 Mitarbeiter : $499/Monat (zuzüglich einer einmaligen Einrichtungsgebühr von $1.500)

: $499/Monat (zuzüglich einer einmaligen Einrichtungsgebühr von $1.500) 50-70 Mitarbeiter : 1.299 $/Monat (Zuzüglich einer einmaligen Einrichtungsgebühr von 2.000 $)

: 1.299 $/Monat (Zuzüglich einer einmaligen Einrichtungsgebühr von 2.000 $) 71+ Mitarbeiter: Kundenspezifische Preise

Bambee Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (30+ Bewertungen)

3.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 30 Bewertungen)

3. BambooHR

Bestes All-in-One-HR-Management

über BambooHR Die Software soll HR-Teams im Baugewerbe dabei helfen, Hunderte von Stunden zu sparen und die HR-Betriebskosten um 40 % zu senken durch Überbrückung der Kluft zwischen Ihnen und Ihren Außendienstmitarbeitern.

BambooHR ermöglicht es Ihnen und Ihren Mitarbeitern, Verletzungsmeldungen, Sicherheitsschulungen und andere Compliance-Anforderungen von jedem Ort mit Internetanschluss aus zu verfolgen. Dies reduziert den Bedarf an mehreren Tabellenkalkulationen und Datenbanken für die Zeiterfassung und Lohnabrechnung.

Mit der effizienten Lohn- und Gehaltsabrechnung der Software können Sie sich von Dateneingaben und manuellen Zahlungsgenehmigungsprozessen verabschieden, die vor allem dann notwendig sind, wenn Sie den Überblick über die verschiedenen Arten von Bauarbeitern behalten wollen.

Sie können die Software mit mehr als 125 Anwendungen und Tools integrieren, um Ihre Bauverwaltung und die Arbeit Ihres HR-Teams zu vereinfachen.

BambooHR beste Eigenschaften

Verwalten Sie alle Mitarbeiter in einer sicheren und organisierten Datenbank - überall, wo eine Internetverbindung besteht

Erstellen Sie Berichte mit 49 integrierten Berichtsfunktionen, um strategische und fundierte Entscheidungen zu treffen

Verbessern Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit den Onboarding-Tools, damit sie die Sicherheitsprotokolle schneller und besser verstehen

Interaktion mit den Mitarbeitern und Einholen von Feedback, um ein positives Umfeld zu schaffen, das die Arbeitsmoral und Produktivität vor Ort fördert

BambooHR Einschränkungen

Es gibt nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für das Leistungsmanagement der Mitarbeiter

Die Software verfügt nicht über eine zentrale Wissensdatenbank zur Unterstützung neuer Benutzer

BambooHR Preise

Benutzerdefinierte Preise

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,100+ Bewertungen)

4.4/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,800+ Bewertungen)

4. HiBob

Best für die Integration von skalierbaren HR-Lösungen

über HiBob HiBob ist eine moderne und intuitive HR-Lösung mit Funktionen wie Leistungsmanagement, Vergütungsmanagement, Workflows und Onboarding. Es bietet alles, was Sie brauchen, damit Ihre Mitarbeiter effizient und reibungslos arbeiten können.

Ganz gleich, ob Ihre Mitarbeiter im Baugewerbe stunden-, tage- oder monatsweise abrechnen, Sie müssen sich nicht mehr um die Nachverfolgung ihrer Abrechnungen kümmern.

HiBob hebt sich von seinen Mitbewerbern ab, weil es für alle Benutzer (Mitarbeiter und Management) und nicht nur für die Personalabteilung gedacht ist.

Darüber hinaus wissen die Experten von HiBob, dass die Personalabteilung der entscheidende Faktor für den Unternehmenserfolg ist, und unterstützen sie bei datengestützten Entscheidungen mit fortschrittlichen Analysen und KPI-Tracking.

HiBob beste Eigenschaften

Fördern Sie die Kommunikation mit seinen Engagement-Funktionen, auch wenn Ihre Mitarbeiter nicht vor Ort sind

Fördern Sie das Wachstum und die Expansion Ihres Unternehmens, indem Sie sich an die sich ständig ändernden Geschäftsanforderungen des Bauunternehmens anpassen

Verfolgen Sie Daten über die Verfügbarkeit von Mitarbeitern und die Fertigstellung von Projekten mit HiBob'sHRIS-Systeme HiBob Einschränkungen

Die Software verfügt nicht über eine kombinierte Ansicht aller Betriebsferien auf einem Bildschirm

Es gibt nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Feedback und Umfragen

HiBob-Preise

Individuelle Preisgestaltung

HiBob Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (900+ Bewertungen)

4.5/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

5. Keka

Best für Leistungsmanagement

über Keka Diese HR-Software sorgt mit ihrem intuitiven Posteingang, mit dem Sie alle Aufgaben und Arbeitsabläufe von einem Ort aus verwalten können, für ein nutzerzentriertes Erlebnis. Das bedeutet, dass Sie und Ihre Mitarbeiter die Aufgaben für das Onboarding, die Urlaubsgenehmigung, das Feedback von Kollegen und die Genehmigung von Ausgaben ganz einfach von einem gemeinsamen Bereich aus verfolgen können, der auf dem Handy und im Web verfügbar ist.

Was mich an dieser Software am meisten fasziniert hat, ist das Leistungsmanagementsystem, das ideal für wachstumsorientierte Unternehmen ist. Es bietet 360-Grad-Ansichten, OKR-Software, Einzelgespräche und kontinuierliches Feedback, um wertvolle Einblicke in Ihre Mitarbeiter zu erhalten und alle Hindernisse zu beseitigen.

So können Sie Ihr Team von Zeitarbeitskräften vollständig verwalten und ihre Leistung verfolgen, um Entscheidungen über eine Festanstellung zu treffen.

Sie können auch sofortige Mitarbeiterberichte erstellen und Ihren Mitarbeitern eine SSO-basierte Selbstbedienungsplattform zur Verfügung stellen, um ihre Profile zu aktualisieren, Urlaub zu beantragen und vieles mehr.

Keka beste Eigenschaften

ÜberprüfungHR-Ziele und Leistung, um das Potenzial zu analysieren und über die Festanstellung von Mitarbeitern zu entscheiden

Weisen Sie verschiedene Leistungsstufen auf der Grundlage der Mitarbeiterbewertungen zu, um Ihre Fachkräfte motiviert und wettbewerbsfähig zu halten

Automatisieren Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung durch die Erfassung von Arbeitszeiten und die Anpassung von Gehaltsbestandteilen

Keka Einschränkungen

Bestimmte Aktivitäten und Funktionen benötigen Zeit zum Laden

Das Tool hat so viele Funktionen, dass es eine leichte Lernkurve gibt

Keka Preise

Beginnt bei $20/Monat

Keka Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (900+ Bewertungen)

4.5/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

6. Paycor

Best für maßgeschneiderte HR-Softwarelösungen

über Paycor Paycor unterstützt Sie beim Aufbau eines produktiven Teams im Baugewerbe mit Funktionen wie einem erstklassigen Rekrutierungstool, einem Lernmanagementsystem, der Einhaltung von Vorschriften nach Bundesland und Stadt, automatisierten Überstundenblöcken, Schichtdifferenzberechnungen und vielem mehr.

Sie können sich auch auf Paycors Recruiting verlassen, um Top-Talente zu finden und einzustellen, mit Funktionen wie Interview-Scorecards.

Darüber hinaus stellt die Lösung für die Zeit- und Anwesenheitsverwaltung sicher, dass Sie die Mindestlohngesetze einhalten, indem sie Stückzahlen, gemischte Überstundenberechnungen, erweiterte Stechuhren und mobile Stanzfunktionen nutzt.

Paycor bietet auch branchenspezifische Analysen und Einblicke, die es Ihnen ermöglichen, die Fluktuationsraten und andere Schlüsselkennzahlen mit Marktbenchmarks zu vergleichen.

Paycor beste Eigenschaften

Zugang zu praktischer Anleitung, Tools und Expertenunterstützung durch das Team zur Anpassung der Software an die Bedürfnisse des Baumanagements

Reduzieren Sie administrative Prozesse durch den Zugriff auf Echtzeitberechnungen, den Zugriff auf verdiente Löhne und Warnungen zur Einhaltung von Steuervorschriften

Erstellen Sie flexible Ausgabenkategorien und anpassbare Richtlinien zur Verwaltung der Ausgaben Ihres Bauunternehmens

Paycor Einschränkungen

Das Selbstbedienungssystem weist manchmal Fehler bei der Beantragung von Urlaub auf

Paycor-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Paycor Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (700+ Bewertungen)

3.9/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2,800+ Bewertungen)

7. FactoHR

Best für Mitarbeiterengagement

über FaktoHR FactoHR funktioniert reibungslos über verschiedene Standorte hinweg und ermöglicht Ihnen die Verwaltung lokaler Steuerberechnungen und deren Einhaltung. Auch die Automatisierung von Prozessen wie der Anwesenheitserfassung und der Lohnverwaltung von mehreren Standorten aus ist großartig.

Sie können auch die Anwesenheit verwalten und Mitarbeiter von jedem Standort aus Urlaub beantragen lassen.

FactoHR zielt darauf ab, HR papierlos zu machen, indem es alles digitalisiert, von mitarbeiterhandbücher zu dokumentieren. Das Cloud-basierte Reisekostenmodul von FactoHR ermöglicht es den Mitarbeitern auch, Spesenabrechnungen mit Nachweis direkt über das ESS-Portal einzureichen.

Die Personalabteilung oder der Vorgesetzte kann die Anträge online prüfen und genehmigen, was das Spesenmanagement vereinfacht und eine bessere Kontrolle und Transparenz der Mitarbeiterausgaben ermöglicht.

FactoHR beste Eigenschaften

Definieren Sie Hierarchien mit einem Organisationsbaum für ein verbessertes Reporting der Bauarbeiter

Ermöglicht eine reibungslose Verwaltung der Mitarbeiterarbeit über mehrere Standorte hinweg

Anpassen von Gehaltskomponenten für eine mühelose Gehaltsabrechnung und vereinfachte Gehaltsrevisionen

Einschränkungen von FactoHR

Die Softwarefunktionalität kann anfangs komplex sein, mit einer Lernkurve

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr ansprechend gestaltet

Preise von FactoHR

Benutzerdefinierte Preise

FactoHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (Nicht genug Bewertungen)

8. HRMantra

Best für KI-gesteuerte HR-Lösungen

über HRMantra HRMantra ist eine fortschrittliche, KI-gesteuerte HR-Software, die angeblich Folgendes bietet 10-facher ROI und 30 Minuten pro Mitarbeiter pro Tag . Diese Personalplanung plattform bietet Millionen von konfigurierbaren Richtlinien mit umfassenden Funktionen zur Einrichtung unbegrenzter Richtlinieneinstellungen. Unternehmen des Baugewerbes müssen eine Reihe von Vorschriften einhalten, und ein starker Richtlinienrahmen mit HRMatra hilft ihnen dabei sehr.

Außerdem ist die Software mehrsprachig, mehrwährungsfähig und für mehrere Zeitzonen geeignet. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche kann die Software von jedem Smartphone aus genutzt werden, so dass Bauarbeiter aus verschiedenen Regionen auch unterwegs darauf zugreifen können.

HRMantra beste Eigenschaften

Zugriff auf einen KI-gesteuerten Voice-Bot mit einer Vielzahl von vordefinierten APIs für die sofortige Verbindung mit verschiedenen Systemen von Drittanbietern

Erstellung von Berichten mit 180- oder 360-Grad-Performance-Management-Systemen zur Überwachung von Bauarbeitern

Erstellen Sie individuelle LMS, um Mitarbeiter zu schulen und die erworbenen Kompetenzen zu überwachen, bevor sie auf der Baustelle arbeiten

Legen Sie unbegrenzt umfassende, anpassbare Richtlinien fest

HRMantra Einschränkungen

Die Software ist langsam bei der Aktualisierung der Urlaubsdaten und -datensätze, und die HR-Prozesse sind wenig automatisiert

HRMantra Preise

Benutzerdefinierte Preise

HRMantra Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. GreytHR

über GreytHR GreytHR ist eine umfassende HRMS-Plattform, die das Personalmanagement vereinfacht und verbessert. Mit dieser Software können Sie alle HR-Vorgänge rationalisieren, von der Anwesenheitsverwaltung über das Leistungsmanagement bis hin zur Gehaltsabrechnung.

Zusätzlich zu den regulären Funktionen wie einer zentralen Servicedatenbank und einem Self-Service-Portal für Mitarbeiter können Sie auf Bella zugreifen, einen Chatbot für den schnellen Service für Mitarbeiter, der sich wiederholende Fragen vermeidet.

Der Datenfluss in Echtzeit zwischen den Modulen (z.B. Urlaub, Anwesenheit, Gehaltsabrechnung, Spesenabrechnungen, etc.) stellt sicher, dass Mitarbeiter und Management immer aktuelle Informationen zur Verfügung haben. GreytHR lässt sich problemlos in verschiedene Software von Drittanbietern integrieren, darunter Buchhaltungssysteme, ERP-Lösungen, Prüfdienste usw.

GreytHR beste Eigenschaften

Minimierung des innerstädtischen Aufwands und Maximierung der Produktivität durch vereinfachte HR-Lösungen für das Baugewerbe

Zugriff auf Echtzeit-Anwesenheitsdaten und vereinfachtes Schicht- und Überstundenmanagement

Genaue und rechtzeitige Auszahlungen mit automatisierter Verwaltung und Ausführung

GreytHR Einschränkungen

Es verfügt möglicherweise nicht über lokalisierte Funktionen für das Compliance-Management

Verfügt nicht über spezifische Funktionen, die Bauteams benötigen

Preise von GreytHR

Beginnt bei $50/Monat

GreytHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (800+ Bewertungen)

4.4/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (250+ Bewertungen)

10. TriNet Zenefits

Bestes cloudbasiertes HR-Management

über TriNet Zenefits Nutzen Sie eine intuitive, Cloud-basierte HR-Plattform, um alle Ihre HR-Vorgänge nahtlos zu verwalten. Sie verbindet alles, was unter das Dach der Personalverwaltung fällt, in einer Plattform, egal ob es sich um die Gehaltsabrechnung oder analytische Erkenntnisse handelt.

Die umfangreichen Funktionen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung heben diese Software von anderen auf dem überfüllten Markt für HR-Software im Baugewerbe ab. Sie bietet Berichte über die Bezahlung von Auftragnehmern, Lohn- und Steuerzusammenfassungen, Zusammenfassungen von Steuerzahlungen, Berichte über Steuerverbindlichkeiten, einen umfassenden All-in-One-Bericht und sogar die automatische Ausfüllung des Status neuer Mitarbeiter.

Das ist aber noch nicht alles. Die Software vereinfacht auch die Verwaltungsaufgaben, angefangen bei den Sozialleistungsprogrammen bis hin zu den Krankenversicherungen für Ihre Bauarbeiter. Diese Vorteile helfen Unternehmen, 90 % ihrer Zeit zu sparen für Gehaltsabrechnungen und Sozialleistungen.

TriNet Zenefits beste Eigenschaften

Verbessern Sie das Leistungsmanagement im Baugewerbe mit Vorlagen für das Leistungsmanagement

Wählen Sie aus verschiedenen HR-Plattform-Konfigurationen, um Ihre spezifischen Anforderungen im Baugewerbe zu erfüllen

Vereinfachen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung und das Dokumentenmanagement, um neue Mitarbeiter für Bauprojekte schnell an Bord zu holen

TriNet Zenefits Einschränkungen

Die Navigation ist nicht sehr intuitiv, und es braucht Zeit, sich einzuarbeiten

TriNet Zenefits Preise

Essentials : $8 pro Mitarbeiter pro Monat

: $8 pro Mitarbeiter pro Monat Wachstum : $16 pro Mitarbeiter pro Monat

: $16 pro Mitarbeiter pro Monat Zen: $27 pro Mitarbeiter pro Monat

TriNet Zenefits Bewertungen und Beurteilungen

G2: 3.9/5 (460+ Bewertungen)

3.9/5 (460+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (800+ Bewertungen)

Streamline Construction HR Software Management mit ClickUp

Die Verwaltung von HR-Prozessen ist für Bauunternehmen lästig, aber nicht, wenn Sie die beste HR-Software haben, die Sie unterstützt.

Sie können die meisten Ihrer Vorgänge automatisieren und rationalisieren, z. B. die Zeiterfassung der Mitarbeiter, die Verwaltung der Gehaltsabrechnung und die Vereinfachung der Compliance-Anforderungen. Das Beste an der Software ist, dass Sie ihre Funktionen an Ihre Anforderungen anpassen können. ClickUp's Human Research Werkzeug bietet eine All-in-One-HR-Software, die die Personalverwaltung mit automatischer Gehaltsabrechnung und Leistungsverfolgung rationalisiert. Sie können auch ClickUp's HR verwenden

/%href/ https://clickup.com/de/blog/44123//vorlagen-fuer-leistungsbewertung// vorlagen für Leistungsbeurteilungen /%href/

um den Prozess weiter zu vereinfachen.

Die alltag eines Personalchefs ist vollgepackt mit Herausforderungen. Doch mit den richtigen Tools können Sie talentierte Mitarbeiter an sich binden und die Gesamteffizienz bei der Verwaltung dieser Mitarbeiter zu verbessern. Anmeldung für ClickUp und freuen Sie sich auf ein müheloses und schnelles Personalmanagement im Baugewerbe.