Agile Velocity vs. Kapazitätsplanung: Was ist der Unterschied?

Geschwindigkeit bezieht sich auf die Schnelligkeit der Bewegung, d. h. auf die Geschwindigkeit. Kapazität ist die Fähigkeit und Verfügbarkeit von Ressourcen. Natürlich hat die Kapazität einen tiefgreifenden Einfluss auf die Geschwindigkeit und umgekehrt.

Unter agiles Projektmanagement spielen diese beiden Konzepte eine entscheidende Rolle. Sie werden als Metriken verwendet, die die Produktivität und Effizienz von agilem Scrum teams. Daher sind agile Geschwindigkeits- und Kapazitätsplanung wesentliche Informationen für jeden Projektmanager, der sich mit den sich verändernden Anforderungen der Softwareentwicklung auseinandersetzen muss.

In diesem Artikel untersuchen wir, wie.

Agile Velocity verstehen

Agile Velocity bezieht sich auf die Menge an Arbeit, die ein Team in einem Sprint erledigen kann, der in der Regel zwei Wochen lang ist. Eine andere Möglichkeit, sie zu messen, ist die Zeit, die das Team benötigt, um eine User Story innerhalb eines bestimmten Sprints fertigzustellen.

Wie misst man Velocity?

Die Velocity wird in agilen Projekten durch die Summe der Story Points für alle abgeschlossenen User Stories innerhalb eines Sprints berechnet. Wenn Sie beispielsweise in einem Sprint 10 User Stories zu je 10 Punkten abschließen, beträgt die Velocity Ihres Teams für diesen Sprint 100 Punkte.

Sie können auch die durchschnittliche Anzahl der Story-Punkte berechnen, die über mehrere Iterationen hinweg abgeschlossen wurden, um ein quantitatives Maß für die durchschnittliche Velocity des Teams zu erhalten.

Warum berechnen Teams die agile Velocity?

Projektleiter in scrum-Teams verwenden Agile Velocity, um:

Den nächsten Sprint effektiv zu planen

Projektzeitpläne und Produktlebenszyklus zu prognostizieren

Die richtigen Ressourcen für jedes Projekt zuzuweisen

Die Erwartungen der Stakeholder zu managen

Den Fortschritt des Einzelnen und des Teams bei jeder Aufgabe zu verfolgen

Messung der Verbesserung von Fähigkeiten und Fertigkeiten

Wann wird agile Geschwindigkeit eingesetzt?

Zu Beginn wird die agile Geschwindigkeit bei der Sprintplanung verwendet. Im Wesentlichen berechnen die Projektmanager anhand der Arbeitsgeschwindigkeit und des Arbeitsumfangs die Zeit, die sie benötigen werden.

Wann ist agile Velocity nicht anwendbar?

Agile Velocity ist die Summe aller Story Points in einem Sprint oder ein Durchschnitt der Velocity über mehrere Sprints hinweg. Dabei werden einige Annahmen getroffen, z. B. die Konsistenz der Bemühungen, die Genauigkeit der Schätzung der Story Points usw. Dies bringt gewisse Einschränkungen mit sich.

Inkonsistent agile Schätzungstechniken : Die agile Geschwindigkeit hängt von der Genauigkeit und Konsistenz der Storypoint-Schätzungen ab. Wenn die Teammitglieder den Aufwand unterschiedlich einschätzen, können die Geschwindigkeitsberechnungen verzerrt werden, was erhebliche nachgelagerte Auswirkungen hat.

Änderungen der Teamzusammensetzung: Die durchschnittliche Arbeitsgeschwindigkeit kann durch Änderungen in der Teamzusammensetzung erheblich beeinträchtigt werden. Neue Teammitglieder brauchen unter Umständen länger, um sich einzuarbeiten, so dass diese Kennzahl im Laufe der Zeit weniger zuverlässig ist.

Qualität übersehen: Wenn agile Teams wenn sich agile Teams zu sehr auf die Beibehaltung oder Steigerung ihrer Geschwindigkeit konzentrieren, besteht die Gefahr, dass die Qualität der Arbeit abnimmt. Dies kann zu einer erhöhten technischen Verschuldung führen, da das Streben nach Geschwindigkeit die Teams dazu verleiten könnte, an der falschen Stelle zu sparen oder bewährte Verfahren zu übersehen.

Agile Kapazitätsplanung erkunden

Die agile Kapazitätsplanung bezieht sich auf die Schätzung und Beschaffung von Ressourcen, die für die Durchführung bestimmter Aufgaben erforderlich sind.

Wie berechnet man agile Kapazität?

Die agile Kapazität wird gemessen, indem man die Anzahl der Stunden zusammenzählt, die jedes Teammitglied zu den Sprint-Aufgaben beitragen kann, d. h. man addiert die verfügbaren Arbeitsstunden für den zweiwöchigen Sprint und zieht alle geplanten Urlaube, Schulungen oder Meetings ab.

Warum führen Teams eine Kapazitätsplanung durch?

Projektmanager führen eine Kapazitätsplanung durch, um:

Sicherzustellen, dass die Projektverpflichtungen realistisch und erreichbar sind

Ressourcen effizient zuzuteilen

Überengagement zu vermeiden

Die Verteilung der Arbeitslast zu managen

Durch Verständnis und aufbau von Kapazitäten , ein agiles Team kann genauere Sprint-Ziele setzen und die Produktivität und Qualität der Projektabwicklung verbessern.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Verwenden Sie eine der folgenden vorlagen für die Kapazitätsplanung die Ihnen als Leitfaden dienen.

Wann wird die Kapazitätsplanung eingesetzt?

Die Kapazitätsplanung ist ein Prozess, der vor Beginn eines Projekts durchgeführt wird. Er wird von Projektmanagern genutzt, um Kapazitäten für die Durchführung von Projekten aufzubauen, die von den Vertriebsteams akquiriert werden. Auf diese Weise wird ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hergestellt.

Wann ist die Kapazitätsplanung begrenzt?

Die Kapazitätsplanung ist zwar ein hervorragender Rahmen für die Erstellung von Berechnungen für die Projektdurchführung, aber sie ist nicht uneingeschränkt anwendbar. Einige der üblichen Einschränkungen sind:

Statische Messungen in einer dynamischen Umgebung: Die Kapazitätsplanung wird in der Regel zu Beginn eines Sprints durchgeführt und geht von einer statischen Arbeitsumgebung aus. Agile Projekte sind jedoch dynamisch, mit häufigen Umfangsänderungen und Prioritätsverschiebungen. Dies kann dazu führen, dass die ursprünglichen Kapazitätspläne veraltet sind.

Vernachlässigung der individuellen Fähigkeiten und der Aufgabenkomplexität: Agile Kapazitätsplanung misst die Kapazität in der Regel anhand der verfügbaren Zeit, berücksichtigt dabei aber nicht immer die unterschiedlichen Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder oder die Komplexität bestimmter Aufgaben.

Ein solches Versäumnis kann zu einer Fehlverteilung von Aufgaben führen, bei der einige Teammitglieder überfordert sind, während andere unterfordert sind, was sich sowohl auf die Arbeitsmoral als auch auf die Produktivität auswirkt.

Obwohl sie eng miteinander verbunden sind, handelt es sich bei agiler Geschwindigkeit und Kapazität um zwei unterschiedliche Konzepte. Das Erlernen der wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Konzepten kann einen großen Beitrag zu einem effektiven Projektmanagement leisten.

Agile Velocity vs. Kapazität: Die wichtigsten Unterschiede

Grundsätzlich bezieht sich die Velocity auf die Geschwindigkeit, mit der die Arbeit bei vorhandener Kapazität, d. h. der Anzahl der verfügbaren Personenstunden, erledigt werden kann. Im Folgenden sind weitere wichtige Unterschiede aufgeführt.

Unterschiede zwischen Agile Velocity und Kapazitätsplanung

Obwohl sie unterschiedlichen Zwecken dienen, sind sowohl die agile Velocity als auch die Kapazitätsplanung entscheidend für eine gute agile Planung scrum-Projektmanagement . Lassen Sie uns die Werkzeuge und Strategien erkunden, die Sie benötigen, um diese Metriken effektiv zu verfolgen.

Bonus: Verstehen Sie DevOps vs. agil für ein tieferes Verständnis der damit verbundenen Softwareentwicklungsmetriken.

Die genaue Messung der Geschwindigkeit und Kapazität Ihres Teams erfordert umfassende Daten, Echtzeit-Updates und ein robustes Projektmanagement-Tool wie ClickUp. Lassen Sie uns sehen, wie Sie alle drei Faktoren nutzen können, um Ihre Geschwindigkeits- und Kapazitätsschätzungen zu verbessern.

1. Legen Sie eindeutige Faktoren fest, die zu Geschwindigkeit und Kapazität beitragen

Mehrere Faktoren tragen zur Geschwindigkeit und zur Kapazität des Teams bei. Es ist wichtig, dass Sie alle diese Faktoren in Ihre Berechnung einbeziehen.

Geschwindigkeitsmetriken

Definieren Sie den Wert des "Story Point" klar

Erstellen Sie eine gemeinsame Skala, die die Aufgabenkomplexität, die verwendete Technik usw. abdeckt und die vom gesamten Team einheitlich verstanden wird

Kristallisieren Sie die Definition von "fertig"

Ein agiles Projektmanagement-Tool wie ClickUp kann dies rationalisieren und automatisieren. Sie können zum Beispiel die Definition und die Skala der Story Points in ClickUp Docs veröffentlichen, so dass sie für alle zugänglich sind.

Sie können die Definition von "erledigt" als Checkliste in ClickUp speichern und veröffentlichen, die automatisch auf jede Aufgabe/Feature/User Story angewendet werden kann.

ClickUp Aufgaben-Checklisten und Vorlagen

Kapazitätsmetriken

Schätzung auf der Grundlage der tatsächlich für die Arbeit verfügbaren Stunden

Abzug von projektfremder Zeit wie Besprechungen, Pausen und Verwaltungsaufgaben

Aufforderung an Mitarbeiter und Auftragnehmer, ihre Verfügbarkeit in Echtzeit zu aktualisieren

Die Workload-Ansicht von ClickUp ermöglicht es Ihnen, die verfügbaren Kapazitäten in Ihrem Team zu sehen. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Mitarbeiter an mehreren Projekten arbeitet und ihm bereits Arbeit zugewiesen wurde, die seine Kapazität auslastet.

ClickUp Workload-Ansicht für bessere kapazitätsmanagement Für Kapazitätsabschätzungen, ClickUp's Vorlage für Ressourcenplanung ist von unschätzbarem Wert. Sie ermöglicht es Scrum-Teams, die Verfügbarkeit zu visualisieren und hilft Projektmanagern, die Arbeitslast gleichmäßig und entsprechend der Kapazität jedes Scrum-Teammitglieds zu verteilen. Diese Vorlage herunterladen

2. Berichte und Dashboards einrichten

Auf der Grundlage der Daten aus der Vergangenheit können Sie Tabellenkalkulationen oder Präsentationen erstellen, um die benötigten Berechnungen durchzuführen. Sie können auch ClickUp Dashboards verwenden, um die Erstellung von Berichten auf der Grundlage von Echtzeitdaten zu automatisieren.

automatisierter Sprint-Velocity-Bericht auf ClickUp Dashboards

Nutzen Sie diese Daten, um zukünftige Iterationen effektiv zu planen. Wenn Sie ein Anfänger im agilen Projektmanagement sind, versuchen Sie ClickUps Vorlage für die agile Sprintplanung die die Aufgaben organisiert, die Sprint-Ziele verfolgt und den Fortschritt überwacht - alles an einem Ort. Diese Vorlage herunterladen

3. Berechnungen dynamisch aktualisieren und Vorhersehbarkeit ermöglichen

Behandeln Sie Geschwindigkeit und Kapazität als entscheidende Messgrößen, die regelmäßig neu bewertet werden müssen. Beziehen Sie sie in Ihre Retrospektiven ein.

Besprechen Sie Plan, Ist und Abweichung

Erörtern Sie die Gründe für Abweichungen und Maßnahmen, um diese in Zukunft zu minimieren

Verfolgen Sie die Genauigkeit der Prognosen im Laufe der Zeit

Dokumentieren Sie diese Diskussionen und prüfen Sie auch die Notizen, um eine kontextbezogene Planung zu ermöglichen.

4. Aktiv Feedback einholen und integrieren

Während die Genauigkeit der Berechnungen der agilen Geschwindigkeit und Kapazität intern kontrolliert werden kann, hängt ihre Wirksamkeit von einer Reihe externer Faktoren ab. So kann es beispielsweise sein, dass Sie das Minimum Viable Product in drei Sprints liefern, der Kunde/Projektsponsor es aber vielleicht schon früher haben möchte.

Holen Sie also aktiv Feedback ein und integrieren Sie es in den Prozess. Mit ClickUp Forms können Sie die Erfassung von Feedback einfach und schnell automatisieren. Je nach Beziehung zwischen Ihnen und dem Kunden können Sie ihm auch Zugang zu Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich geben, damit er innerhalb von Aufgaben Kommentare hinterlassen kann.

feedback-Umfragen mit ClickUp Forms_

5. Messen Sie die Genauigkeit der Wirkung zweiten und dritten Grades

Bei der agilen Geschwindigkeits- und Kapazitätsplanung geht es nicht nur um die Genauigkeit der Berechnungen selbst, sondern um die Gesamtauswirkungen auf die Projektabwicklung. Wenn Sie beispielsweise die agile Geschwindigkeit höher einschätzen, als sie tatsächlich ist, werden Sie am Ende Arbeit zuweisen, die die maximale Kapazität Ihres Teams übersteigt, was zu Burnout oder Unterlieferung führt.

Diskutieren Sie in Ihren Retrospektiven auch die Konsequenzen zweiten und dritten Grades Ihrer Berechnungen.

Mit ClickUp Projekte schneller und besser abliefern

Geschwindigkeit und Kapazität sind zwei eng miteinander verknüpfte Konzepte in jedem Softwareentwicklungsprojekt. Während die Kapazität bestimmt, wie viel Zeit und Fähigkeiten Sie haben, schätzt die Geschwindigkeit, was Sie damit tun können.

In gewisser Weise sind beide für eine effektive Projektplanung entscheidend. Sie sind unverzichtbar für die Feinabstimmung der Projektabwicklungsstrategien, die Sicherstellung der Teamproduktivität, die Vermeidung von Burnout und den allgemeinen Erfolg.

Die Projektmanagement-Plattform von ClickUp ist genau auf diesen Aspekt ausgerichtet. Sie erfasst alle Daten, die zur Berechnung der agilen Geschwindigkeit und zur Einschätzung der Teamkapazität in Echtzeit erforderlich sind. Und stellt sie auf anpassbaren Dashboards so dar, wie Sie sie sehen wollen.

Diese Transparenz ermöglicht es dem Projektmanager und Scrum Master, die Projektabwicklung zu optimieren, ohne die Teammitglieder zu belasten. Sehen Sie, wie ClickUp Ihre Softwareentwicklungsprojekte verändern kann. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos !