Zapier vs. IFTTT: Wer ist der Beste im Jahr 2024?

Denken Sie an all die täglichen Routineaufgaben - das Versenden von E-Mails, das Aktualisieren von Tabellenkalkulationen, das Posten von Status-Updates oder auch nur das Verschieben von Daten von einem Tool zum anderen.

Hier hilft Ihnen die Automatisierung, z. B. durch benutzerdefinierte Workflows und Echtzeit-Integrationen, weiter. Sobald Sie diese eingerichtet haben, arbeiten sie unermüdlich im Hintergrund und befreien Sie von der Monotonie von Aufgaben wie dem Versenden von E-Mails, dem Aktualisieren von Tabellenkalkulationen oder dem Verschieben von Daten von einem Tool zum anderen. So können Sie sich auf wichtigere Dinge konzentrieren und fühlen sich von alltäglichen Dingen befreit.

Dank der vielen No-Code-Automatisierungstools können jetzt auch technisch nicht versierte Personen wie Marketingexperten und HR-Teams die Verantwortung übernehmen und ihre automatisierten Workflows erstellen. So können sie alltägliche Aufgaben effizient verwalten und haben das Gefühl, ihre Arbeit besser unter Kontrolle zu haben.

Ich habe zwei der beliebtesten Tools ausprobiert software zur Automatisierung von Arbeitsabläufen -Zapier und IFTTT-, um herauszufinden, welches der bessere Allrounder für die Automatisierung von Geschäftsanwendungen und privaten Geräten ist.

Was ist Zapier?

Zapier wurde 2011 gegründet und ist eine webbasierte Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Arbeitsabläufe zu automatisieren und integration mit über 6000 Apps , einschließlich Gadgets. Was ich an Zapier so liebe, ist der No-Code-Ansatz bei der Automatisierung, mit dem selbst ein Nicht-Techniker wie ich mehrstufige Automatisierungen erstellen und mehrere Apps verbinden kann.

Eine weitere großartige Funktion für No-Code-Automatisierungen in Zapier sind die vorgefertigten zaps - gebrauchsfertige Workflows, die Aufgaben in verschiedenen Apps automatisieren können.

Zapier-Funktionen

Werfen wir einen Blick auf die Kernfunktionen von Zapier.

1. Automatisierungen

über Zapier Die Automatisierungs-Workflows oder Zaps von Zapier werden in der Regel zur Automatisierung sich wiederholender und rollenspezifischer Aufgaben wie der Marketing- oder Vertriebsautomatisierung verwendet

Sie können Zapier-Automatisierungen auch verwenden, um Datenbanken zu erstellen und zu aktualisieren, Prozesse zu genehmigen und mehr

Zapier arbeitet nach einem Auslöser-Aktions-Modell. Alles, was ich tun musste, war, einen Auslöser (und die sind alle vorgefertigt) in einer App festzulegen und eine Aktion oder Konsequenz dafür in einer anderen App einzurichten. In meinem Fall war dies die Übermittlung eines Formulars von Webflow an Mailchimp.

2. Flexibilität und Anpassungen

Zapier bietet verschiedene App-Integrationen. Dies macht es einfach, verschiedene Apps zu verbinden und verschiedene Prozesse zu automatisieren.

Ich habe eine Mehrschritt-Automatisierung erstellt, bei der ein einziger Auslöser eine Abfolge von Aktionen über verschiedene Apps hinweg auslösen kann. Dies ermöglicht komplexe Workflows und automatisiert ganze Prozesse mit nur einem Auslöseereignis, z. B. das Senden eines Webflow-Formulars an mein E-Mail-Kampagnentool (Mailchimp) und mein CRM (Hubspot)

Es gibt auch andere Optionen zum Hinzufügen von Filtern, die ich verwenden kann, um die Kriterien für die Ausführung eines Zaps (Automatisierung) festzulegen oder Zeitpläne für die Ausführung von Zaps zu bestimmten Zeiten festzulegen.

3. Künstliche Intelligenz

Zapier verfügt auch über solide genAI-Fähigkeiten, die bei der Erstellung komplexer Workflows durch einfache Eingabeaufforderungen helfen.

Sie müssen nur die gewünschte Automatisierung in einfachem Englisch eingeben, und Zapier erstellt den Zap für Sie. Und was noch besser ist: Sie können die von anderen Zapier-Benutzern erstellten Vorlagen für KI-Eingabeaufforderungen zur Inspiration verwenden.

über Zapier Außerdem können Sie mit Zapier AI Chatbots erstellen, AI-Felder für Tabellen anlegen oder sogar AI bitten, Ihre aktuellen Zaps und organisatorischen Prozesse zu verbessern.

Zapier Preise

Kostenlos

Professional: Beginnt bei 750 Aufgaben für $19,90/Monat (jährliche Abrechnung)

Beginnt bei 750 Aufgaben für $19,90/Monat (jährliche Abrechnung) Team: Beginnt bei 2000 Aufgaben für $69/Monat (jährliche Abrechnung)

Beginnt bei 2000 Aufgaben für $69/Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Was ist IFTTT?

IFTTT steht für "If This, Then That" (Wenn dies, dann das) und ermöglicht Ihnen die Automatisierung von Aufgaben zwischen verschiedenen Diensten mithilfe von Applets - einer Kombination aus Auslösern und Aktionen. IFTTT unterstützt ein umfangreiches Ökosystem, einschließlich sozialer Medienplattformen, produktivitätswerkzeuge , Smart-Home-Geräte und Wearables. Das macht es zu einem großartigen Werkzeug, um Ihre digitalen Prozesse sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause zu automatisieren.

Das Verbinden meiner Philips Hue-Leuchten mit meinem Telefon war zwar etwas komplizierter als das Verbinden von Business-Apps, aber es war viel einfacher als erwartet.

Ein weiteres Schlüsselelement von IFTTT sind Kanäle, d. h. einzelne Dienste, die auf IFTTT verfügbar sind. Derzeit werden über 800 Kanäle unterstützt.

IFTTT-Funktionen

Schauen wir uns an, wie die wichtigsten Funktionen von IFTTT funktionieren.

1. Automatisierungen

Auch bei den Automatisierungen verwendet IFTTT das Auslöse-/Aktionsmodell. Aber in diesem Fall werden die erstellten Arbeitsabläufe Applets genannt. Wenn Sie zum Beispiel ein vollständig intelligentes Haus haben, können Sie alles tun.

über IFTTT Jeder der über 800 IFTTT-Kanäle verfügt über eine eigene Reihe von Auslösern und Aktionen, mit denen Sie benutzerdefinierte Applets erstellen und automatisierte Workflows ausführen können. Hier verbinde ich zum Beispiel meine Fitbit-Uhr mit Google Sheets.

über IFTTT Sie können auch die von anderen IFTTT-Nutzern erstellten Applets klonen und anpassen und so Zeit sparen. Eine weitere großartige Funktion ist das Multi-Aktions-Applet, bei dem Sie den "Auslöser" in einer App verwenden können, um "Aktionen" in verschiedenen Apps auszulösen.

2. Flexibilität und Anpassungen

IFTTT bietet einige begrenzte Filteroptionen zur Anpassung Ihrer Applets. Aber seine wahre Stärke ist seine Entwicklerplattform. Mit über 900 APIs ist es für Entwickler einfach, benutzerdefinierte Filter zu erstellen und benutzerdefinierte Integrationen mit anderen Anwendungen .

Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Applets öffentlich zugänglich zu machen, damit andere sie importieren und verwenden können.

3. Künstliche Intelligenz

Ich habe auch den IFTTT AI Prompt Builder ausprobiert. Hier ist die Eingabeaufforderung, die ich eingegeben habe, und das Ergebnis:

IFTTT hat auch einige KI-gesteuerte Applets für regelmäßige Aufgaben, die für Vermarkter und Redakteure sehr nützlich sein können.

Im Moment gibt es vier KI-gesteuerte Tools:

AI Content Creator , um Ihnen zu helfen, schneller zu schreiben, indem Sie Ideen generieren und Inhalte skizzieren

, um Ihnen zu helfen, schneller zu schreiben, indem Sie Ideen generieren und Inhalte skizzieren AI Prompt , um Antworten auf Fragen oder Aufforderungen zu verfassen, die Sie anfordern

, um Antworten auf Fragen oder Aufforderungen zu verfassen, die Sie anfordern AI Social Creator , um automatisch Tweets für Blogbeiträge zu erstellen, wenn diese online gehen

, um automatisch Tweets für Blogbeiträge zu erstellen, wenn diese online gehen AI Summarizer zur Erstellung von Zusammenfassungen von Blogs, RSS-Feeds und mehr

Sie können auch das ChatGPT-Plugin von IFTTT verwenden, um Informationen in Ihrem Konto zu finden oder Aktionen wie das Senden von E-Mails auszuführen. Sie benötigen jedoch ein ChatGPT Plus-Abonnement, um auf dieses Plugin zugreifen zu können.

IFTTT-Preise

Kostenlos: Für immer kostenlos (2 Applets)

Für immer kostenlos (2 Applets) Pro: $3.49 pro Monat (20 Applets)

$3.49 pro Monat (20 Applets) Pro+: $14.99 pro Monat (Unbegrenzt viele Applets)

Zapier vs IFTTT: Funktionen im Vergleich

Lassen Sie uns nun einen detaillierten Vergleich der verschiedenen Automatisierungsfunktionen von IFTTT und Zapier durchführen.

1. Automatisierungen

Das erste Kriterium sind zweifelsohne die Workflow-Automatisierungsfunktionen beider Tools.

Zapier

Zapier ist für seinen Drag-and-Drop-Workflow-Automatisierungs-Builder bekannt. Er ist einfach zu bedienen und ermöglicht es technisch nicht versierten Nutzern, mehrere Anwendungen zu verbinden, ohne Code zu schreiben.

Allerdings fand ich einige komplizierte Automatisierungen auf Zapier etwas schwierig, und es funktionierte besser beim Verbinden von Geschäftsanwendungen als von Smart Home-Geräten.

IFTTT

IFTTT hingegen ist für seine einfachen, bedingten Automatisierungen bekannt. Es ist extrem benutzerfreundlich und seine mobile App macht es den Benutzern unglaublich einfach, Applets direkt von ihrem Telefon aus zu erstellen und auszuführen. Ich konnte Automatisierungen sowohl für Apps als auch für Geräte viel schneller erstellen.

Das macht es zu einer großartigen Wahl für Benutzer, die ein Tool suchen, das sowohl mit ihren Geschäftsanwendungen als auch mit Smart Home-Geräten funktioniert.

Zapier vs. IFTTT: Das bessere Automatisierungs-Tool ohne Code

Dies war eine enge Runde, aber wir haben einen Gewinner. Es ist IFTTT!

IFTTT hat in zweierlei Hinsicht die Nase vorn: Es ist eine superbequeme mobile App und ebenso gute Automatisierungsworkflows für Apps und Geräte.

2. Anpassungen

Das nächste Kriterium ist, wie flexibel Zapier und IFTTT sind und wie sie bei individuellen Workflows helfen.

Zapier

Zapier bietet standardmäßig viele Anpassungsoptionen. Zunächst können Sie komplizierte, mehrstufige Zaps erstellen, um verschiedene Apps zu verbinden. Dann gibt es bedingte Regeln, mit denen Sie weiter anpassen können, wann eine App ausgeführt werden soll.

Zu den weiteren großartigen Anpassungsfunktionen gehören erweiterte Filter- und Zeitplanungsoptionen. Außerdem gibt es eine Entwicklerplattform, die Zugriff auf Zapier-APIs bietet, damit Unternehmen interne Tools mit benutzerdefiniertem Code verbinden können.

IFTTT

Im Gegensatz zu Zapier bietet IFTTT nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten. Die bemerkenswerteste ist das Multi-Action-Applet, das einen einzigen Auslöser verwendet, um mehrere Aktionen in verschiedenen Anwendungen auszuführen. Für komplexere Workflows oder Filterung müssen Sie Code verwenden und Workflows auf der Entwicklerplattform von IFTTT erstellen, was es für Nicht-Techniker wie mich unzugänglich macht.

Dies ist ein klarer Sieg für Zapier. Es bietet nicht nur mehr Anpassungsoptionen, sondern auch mehr Integrationen (6000+), während IFTTT nur etwa 800 Integrationen anbietet.

3. Künstliche Intelligenz

Das letzte Kriterium in diesem Kampf ist die künstliche Intelligenz (KI). Es ist wichtig zu analysieren, wie beide Tools bei der Beschleunigung der Arbeit mit KI abschneiden.

Zapier

Zapier nutzt KI-Funktionen, um die Erstellung von Workflows zu beschleunigen. Dazu gehört die Erstellung von Zaps von Grund auf mit Textaufforderungen und die Verwendung von KI zur Überprüfung und optimierung bestehender Prozesse .

Außerdem ist der von GPT betriebene Chatbot (noch in der Beta-Phase) eine großartige Ergänzung des Zapier-KI-Toolsets.

IFTTT

Der kostenlose Plan von IFTTT umfasst den AI Prompt Builder und vier weitere Tools, mit denen Sie die Leistung von AI in Ihre Automatisierungen integrieren können. Diese Tools helfen bei Aufgaben wie dem Verfassen von Inhalten, dem Zusammenfassen von Blogs oder dem Erstellen von Prompts in Arbeitsanwendungen.

Außerdem können ChatGPT Plus-Nutzer die genAI-Funktionen von IFTTT nutzen, um den Workflow-Erstellungsprozess zu optimieren.

Zapier vs. IFTTT: Welche der beiden Lösungen bietet tiefere KI-Integrationen?

Diese Runde geht an IFTTT. Es bietet mehr KI-Optionen, und der KI-Prompt-Builder ist kostenlos - ein eindeutiger Bonus.

Preiseinschlüsse

Zapier vs. IFTTT: Auf Reddit

Meine Meinung ist hier dargelegt, aber das ist nicht genug.

Schauen wir uns auch einige unvoreingenommene Meinungen aus dem Internet an - also Reddit-Bewertungen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden viele Nutzer IFTTT gegenüber Zapier bevorzugen, da letzteres teuer wird, wenn mehrere Automatisierungen ausgeführt werden.

Laut rudiger_80 ,

_Im Vergleich dazu ist es ziemlich teuer, denke ich. Ich benutze beide, und die Dienste haben einige Überschneidungen, aber ich denke, sie haben unterschiedliche Anwendungsfälle. Ich verwende Zapier viel sparsamer, da die Ausführungen teuer werden, wenn man sie oft verwendet. Wenn Sie nur eine sehr geringe Anzahl von Automatisierungen durchführen, könnte das in Ordnung sein After-Cell sagt ,

_Ich muss unter einem Stein gelebt haben, denn ich habe gerade erst über das ChatGPT-Plugin von Zapier erfahren. Es erinnert mich an IFTTT Die Kosten sind für ein kleines Unternehmen allerdings sehr hoch. Sie sind gerechtfertigt, wenn man es für viele Zwecke nutzt. Ich bin sicher, dass es für Sie bereits unverzichtbar ist, aber ich kann es nicht ausprobieren, um alle Möglichkeiten zu finden, wie es mir helfen kann, um die Kosten zu rechtfertigen. Ich bin ein Ein-Mann-Unternehmen, also wäre ich die einzige Person, die es benutzt Bradwbowman sagt ,

Wir lieben Zapier, aber sie lieben ihre Kunden nicht mehr. Sie haben unseren monatlichen Preis um 400 % auf 600 $ erhöht und unsere Aufgaben von 75.000 auf 50.000 pro Monat reduziert... unser Unternehmen läuft buchstäblich von ihnen, aber wir verlagern langsam Aufgaben von ihnen.

Die Nutzer scheinen die Preise von IFTTT zu lieben, vor allem bei der Hausautomatisierung. A benutzer rmzy schreibt,

_"Habe es gekauft, seit sie angefangen haben. Ich habe ein gutes Geschäft gemacht, also werde ich es wahrscheinlich nicht aufgeben. Ich verwende die Applets allerdings auf alle möglichen Arten. Ich habe mindestens 12 laufende Websites und Automatisierungen. Es gibt zwar eine Alternative, aber der Preis für ifttt ist unschlagbar

Es sieht auch so aus, als würden die Leute IFTTT und Zapier für unterschiedliche Dinge nutzen:

IFTTT für Hausautomationen Yoshers16 ist der Ansicht, dass :

_Hält meine Druckerpatronen vor dem Austrocknen. Alle paar Wochen schickt er eine E-Mail an meinen Drucker, der mit dem Internet verbunden ist. Die E-Mail wird ausgedruckt Wenn ich einen bestimmten Geo-Zaun überschreite, schickt es meinem Ehepartner eine SMS, dass ich X Minuten von zu Hause entfernt bin. So lässt sich das Abendessen leichter planen Aufzeichnen, wann ich bei der Arbeit ankomme und sie verlasse

Zapier für Software-Integrationen

Ein Benutzer zustände des Tracking Desks ,

_Zapier hat über 1000 integrierte Apps, das ist weit mehr als jeder andere "Connector" da draußen, einschließlich automate dot io, der vielleicht 100 hat Wie wir Zapier verwenden: - Aktualisieren/Erstellen von Daten in unserer Gegensprechanlage - RSS-Feeds zu Twitter-/Blog-Beiträgen - Konversionsverfolgung/Ereignisverfolgung _- Abrechnungs- und streifenbezogene Automatisierungen - Benachrichtigungen für Verkäufe/Umsetzungen/Aktivierungen

Zusammenfassend sieht es so aus, dass IFTTT die erschwinglichere Option ist, wenn Sie skalieren, und obwohl beide ähnlich sind, haben sie unterschiedliche Stärken. Bei Zapier sind es Integrationen und bei IFTTT sind es Automatisierungen.

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Zapier vs. IFTTT

Während Zapier und IFTTT großartige Ressourcen für Unternehmen sein können, die verschiedene Arbeitsanwendungen miteinander verbinden und Prozesse automatisieren möchten, gibt es eine einfachere (und kostengünstigere) Möglichkeit, dies zu tun - die Wahl einer All-in-One-Plattform für die Verwaltung des Arbeitsbereichs, die auch über native Integrationen mit gängigen Arbeitsanwendungen verfügt, kann eine großartige IFFTT- oder IFTTT-Alternative sein Zapier-Alternative .

Ja, ich meine ClickUp! Mit ClickUp brauchen Sie keine Erfahrung als Entwickler, um Automatisierungen auszuführen oder sich mit über 1.000 geschäftlichen und privaten Anwendungen zu verbinden.

Verwalten Sie Ihre Projekte, Aufgaben und Kommunikation von einer einzigen Plattform aus mit ClickUp

Da ClickUp eine Produktivitäts- und Workspace-Management-Plattform ist, die über integrierte Lösungen für alles von Projektmanagement und Dokumentenerstellung bis hin zu interner Kommunikation und sogar CRM verfügt, benötigen Sie nicht viele andere Produktivitätswerkzeuge.

In den letzten Monaten habe ich ClickUp Docs als Notizbuch, Budgetplaner und Gewohnheitstracker verwendet. An der Arbeitsfront verwenden wir ClickUp für alles, von Vertriebsnachfassaktionen und Marketingkampagnen bis hin zur Planung von Sprints.

ClickUp bietet außerdem sofort einsatzbereite Integrationen mit über 1000 Tools, so dass Sie Ihre Arbeitstools nicht patchen und Daten über komplizierte Workflows senden müssen.

ClickUp-Funktionen

Werfen wir einen Blick darauf, wie ClickUp Unternehmen jeder Größe dabei helfen kann, mit individuellen Workflows, Integrationen und mehr Zeit zu sparen.

1. Automatisierungen ClickUp's Automatisierungen kann Ihnen helfen, alltägliche Aufgaben wie Projektübergaben, Statusaktualisierungen und vieles mehr in wenigen Minuten zu automatisieren. Basierend auf dem einfachen Konzept von wenn und dann ermöglicht es Ihnen, einfache Workflows in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen auszuführen.

Automatisieren Sie Ihre Arbeit, indem Sie mit ClickUp Automations ganz ohne Code erstellen

ClickUp verfügt über mehr als 100 vorgefertigte Automatisierungen, die Sie mit nur wenigen Klicks aktivieren können. Und das Beste daran: ClickUp-Automatisierungen funktionieren auch mit externen Anwendungen, sodass Sie alle Ihre Aufgaben oder Daten in einen gemeinsamen Workflow einbinden können.

Verfolgen und verwalten Sie Ihre GitHub-Aktivitäten von ClickUp Projects aus

Zum Beispiel, mit der ClickUp- und GitHub-Integration können Entwickler automatisch GitHub-Aktivitäten an ClickUp-Aufgaben anhängen, GitHub-Aktivitäten (wie Pull-Requests) in Echtzeit an ClickUp senden und sogar ClickUp-Aufgaben von GitHub selbst aus aktualisieren.

3. Universelle Suche

Eine weitere nützliche Funktion ist Die universelle Suche von ClickUp fähigkeiten. Es gibt zwei Optionen für die Universelle Suche: Privat (nur der Benutzer sieht die Ergebnisse) und Gemeinsam (die Ergebnisse sind für alle Mitglieder des Arbeitsbereichs sichtbar).

Finden Sie beliebige Daten, Bilder oder Dateien in Sekunden mit ClickUp Universal Search

Angetrieben von ClickUp Gehirn mit der genAI-Engine von ClickUp Brain kann die Universelle Suche jede Art von Information finden, sei es eine Datei, eine Aufgabe, ein Chat oder ein Informationsausschnitt aus einem Dokument. Dies fördert die Transparenz und team-Produktivität innerhalb des Arbeitsbereichs, so dass alle Mitglieder auf alle benötigten Informationen zugreifen können, ohne andere fragen oder in alten Dokumenten wühlen zu müssen.

4. ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $7 pro Mitglied und Arbeitsbereich pro Monat verfügbar

Sowohl Zapier als auch IFTTT sind großartige Tools, um Ihre Arbeitsanwendungen und im Falle von IFTTT sogar Ihre intelligente Hardware zu verbinden. Aber es ist ein zeitaufwändiger Prozess und kann teuer werden, wenn Sie anfangen, mehrere Automatisierungen auszuführen.

Wenn Sie ein schnell wachsendes Unternehmen sind, das seine betriebliche Effizienz verbessern möchte, könnte eine All-in-One-Plattform wie ClickUp die richtige Wahl sein großartige Alternative zu IFTTT und Zapier. Zum einen bietet ClickUp eine breite Palette an integrierten Integrationen. Dies reduziert die Notwendigkeit, sich auf Integrationen von Drittanbietern zu verlassen oder Verbindungen über mehrere Tools herzustellen, und vereinfacht den Integrationsprozess.

Außerdem bieten die integrierten Automatisierungsfunktionen von ClickUp und workflow-Vorlagen können sowohl für einzelne Mitarbeiter als auch für ganze Teams von Vorteil sein, da sie sich wiederholende Aufgaben reduzieren und sich auf strategische Aufgaben konzentrieren. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und entdecken Sie, wie Sie damit Ihre Anwendungen besser vernetzen und Arbeitsabläufe vereinfachen können.