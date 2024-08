Die 10 besten Zapier-Integrationen zur Optimierung Ihres Workflows im Jahr 2024

Niemand kann sein technisches System auf eine einzige Plattform reduzieren. Egal, ob Sie Ihre Meetings mit Google Calendar organisieren oder ein Marketingteam für ein KMU mit HubSpot leiten, die meisten von uns sind auf mehrere Programme angewiesen, um organisiert und produktiv zu sein. Ebenso wichtig ist es, Informationen über mehrere Plattformen hinweg auszutauschen, um die Vorteile der Summe der Teile zu nutzen.

Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz ist es jedoch sträflich, Informationen manuell abzutippen oder Details von einem Softwaretool in das nächste zu kopieren. An dieser Stelle kommt Zapier ins Spiel. Dabei handelt es sich um ein Tool zur Workflow-Automatisierung, das mehr als 6.000 Apps miteinander verbindet, um bestimmte Aktionen und Ereignisse auf der Grundlage vorgegebener Auslöser auszulösen.

Je mehr Sie alle Apps, die Sie gerne verwenden, miteinander verbinden können, desto besser können Sie Ihren idealen Arbeitsablauf für alle Projekte und Routinen in Ihrem Leben (privat, beruflich oder anderweitig) erstellen.

Der Trick besteht darin, herauszufinden, welche Apps dynamisch mit den Zapier-Funktionen interagieren können integrations-Software und erstellen Sie Aktionen und Ereignisse, denen Sie vertrauen können. Sie möchten robuste und vielseitige Zapier-Integrationen, um Ihren Workflow zu verbessern und Ihr Leben zu vereinfachen.

Worauf sollten Sie bei Zapier-Integrationen achten?

Eine gute Produktivitäts-App, Kalender-App oder ein Business-Tool zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Integration mit anderen Tools erleichtert. Schließlich kann keine App alles für jeden tun, und Apps, die Verbindungen mit anderen Apps ermöglichen, werden sich mit größerer Wahrscheinlichkeit auf der "Must-have"-Liste der Nutzer etablieren.

Wenn Sie also nach neuen Apps suchen, die Sie in Ihre Routinen und Arbeitsabläufe im Jahr 2024 integrieren möchten, fragen Sie nicht nur, was die App selbst kann. Fragen Sie, was die App durch die Zapier-Integration Zaps tun kann. Die besten Zapier-Integrationen sollten ein paar Kriterien erfüllen:

Sie steht auf der öffentlichen Liste: Wenn eine App auf der öffentlichen Liste von Zapier steht, haben sich die App-Entwickler für ihre Integrationen eingesetzt. Sie werden wahrscheinlich auch einen zuverlässigeren Support finden als bei nicht gelisteten oder privat gelisteten Apps

Wenn eine App auf der öffentlichen Liste von Zapier steht, haben sich die App-Entwickler für ihre Integrationen eingesetzt. Sie werden wahrscheinlich auch einen zuverlässigeren Support finden als bei nicht gelisteten oder privat gelisteten Apps Es gibt viele verschiedene Auslöser- und Aktionsoptionen: Einige Apps haben nur eine einzige, oberflächliche Aktion oder einen Auslöser. Stellen Sie sicher, dass die Zapier-Integration mehrere potenzielle Auslöser, mögliche Aktionen und Endpunkte bietet. Das bedeutet, dass Sie viel mehr tun und automatisieren können

Einige Apps haben nur eine einzige, oberflächliche Aktion oder einen Auslöser. Stellen Sie sicher, dass die Zapier-Integration mehrere potenzielle Auslöser, mögliche Aktionen und Endpunkte bietet. Das bedeutet, dass Sie viel mehr tun und automatisieren können Viele Menschen nutzen es, und es gibt eine Menge Ressourcen: Die soziale Dynamik ist real, besonders wenn es um Anwendungen geht. Aufgrund der schieren Größe der Zapier-Community gilt: Je mehr Menschen eine bestimmte Anwendung nutzen, desto besser ist sie wahrscheinlich. Orientieren Sie sich an Anwendungen mit Hunderttausenden von Nutzern

Verwenden Sie die obige Checkliste, um sicherzustellen, dass Ihre aktuellen Tools in die engere Wahl kommen, und verwenden Sie sie weiterhin, um den Wert neuer Apps zu bewerten, die Sie ausprobieren möchten. Wenn Sie jedoch nicht weiterkommen und Hilfe brauchen, um herauszufinden, wohin Sie sich wenden sollen, beginnen Sie mit einigen grundlegenden Zapier-Integrationen für private und berufliche Nutzer.

Die 10 besten Zapier-Integrationen für das Jahr 2024

Kombinieren Sie ClickUp Universal Search mit Zapier Zaps, um Ihre gesamte Arbeit in einer Plattform zu verwalten und nie den Überblick über Informationen zu verlieren

Wenn Zapier-Integrationen die Mechanismen dafür sind, wie viel Arbeit erledigt wird, dann ist Projektmanagement-Software die Grundlage. Jeder braucht einen Knotenpunkt für das Projekt- und Aufgabenmanagement, in dem alle Aufgaben, Zeitpläne, Wissensressourcen und laufenden Arbeiten gespeichert sind. Dieser Knotenpunkt ist ClickUp.

ClickUp ist eine All-in-One-Projektmanagement-Plattform, mit der Privatanwender oder professionelle Teams ihre Arbeitsabläufe und Routinen organisieren können. Sie können mit Kollegen zusammenarbeiten, Projekte verfolgen, an denen mehrere Personen beteiligt sind, und Ihre tägliche oder fortlaufende Aufgabenliste in einem einzigen Bereich verwalten. Noch besser: ClickUp verfügt über eine robuste Zapier-Automatisierung, die jedes Element auf der Liste aus dem vorherigen Abschnitt, den Sie gerade heruntergescrollt haben, abhakt.

Sie können Dutzende von ClickUp-Zapier Zaps zur Handhabung von Standardfunktionen und Aktionsketten. Sie können ClickUp direkt in Ihre bevorzugten Tools wie Google Calendar und Slack integrieren, um differenziertere Workflows zu ermöglichen. Noch besser: Sobald alle Ihre ClickUp-Integrationen, Verbindungen und Zaps eingerichtet sind, können Sie mit ClickUp Universal Search um Informationen aus allen miteinander verknüpften Tools zu finden.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp kann Ihr zentraler Knotenpunkt für die Erstellung von Ereignissen, die Erledigung von Aufgaben und die Suche nach Informationen sein, wenn Sie alle Apps, die Sie für Ihr privates oder berufliches Leben nutzen, miteinander verbinden. Diesebeispiele für die Automatisierung von Geschäftsprozessen könnten Sie inspirieren, wenn Sie Ihre eigenen Ideen entwickeln wollen

Sie können Dutzende von automatischen Auslösern einrichten, um alle Ihre Aufgaben, Ereignisse, Notizen und Konversationen an einem Ort zu habensoftware zur Aufgabenautomatisierung* Sie werden weniger Zeit damit verbringen, Einladungen zu Meetings zu kopieren oder Ihre E-Mail-Adresse zu Ihren Meetings einzuladen - wenn es in ClickUp ist, ist es auch in all Ihren anderen Zapped-Tools

Der umfangreiche Support von ClickUp, Zapier und begeisterten Anwendern macht es Ihnen leicht, Hilfe bei all Ihren Fragen zu erhalten oder sich für kreative Ideen inspirieren zu lassenworkflow-Automatisierung ClickUp Einschränkungen

Privatanwender müssen möglicherweise in die API eintauchen, da die meisten ClickUp-Zaps auf professionelle Anwendungsfälle ausgerichtet sind

Der Wechsel zu einer neuen Projektmanagement-Plattform, um auf die Zaps zugreifen zu können, kann ein großes Unterfangen sein

ClickUp-Preise

Kostenlos für immer

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Mitglied und Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. ActiveCampaign

Über ActiveCampaign ActiveCampaign ist eine Plattform zur Marketingautomatisierung, die es kleinen Teams erleichtert, mehr zu tun. Es bietet E-Mail-Marketing-Tools, Automatisierung für den Versand und die Personalisierung von E-Mails und die Möglichkeit, E-Mails als Reaktion auf Verkäufe oder andere Interaktionen zu versenden.

Mit ActiveCampaign können Sie Dutzende von benutzerdefinierten Automatisierungen einrichten, die verschiedene E-Mails zu verschiedenen Zeiten an verschiedene Personen senden - aber wie passt eine Zapier-Integration dazu?

Mit Zaps können Sie sicherstellen, dass jede Interaktion mit einem Kunden oder Interessenten über verschiedene Einstellungen hinweg ordnungsgemäß in ActiveCampaign registriert wird. So können Sie beispielsweise jede Landing Page auf Ihrer Website mit bestimmten E-Mail-Kampagnen verknüpfen, damit neue Kontakte automatisch die richtige Kommunikation erhalten.

ActiveCampaign Zaps können auch neue Aufgaben zu Ihrer To-Do-Liste oder Kundentermine zu Ihrem Kalender hinzufügen, wenn Empfänger mit den von Ihnen gesendeten Nachrichten interagieren.

Die besten Funktionen von ActiveCampaign

Detaillierte Hilfeanleitungen, die Sie durch die Einrichtung von Zaps führen oder Workflows vorschlagen, indem sie häufig verwendete Zaps besprechen

Automatisieren Sie Ihre gesamte E-Mail-Kommunikation und stellen Sie sicher, dass Ihre Drip-Kampagnen, saisonalen E-Mails und "Danke für den Kauf!"-E-Mails zum perfekten Zeitpunkt versendet werden

Tools und Optionen für die schnelle Kommunikation mit Kunden und neuen Kontakten

Einschränkungen von ActiveCampaign

Einige Integrationen erfordern den Kundensupport, um die Details zu klären

Die Plattform kann mühsam zu navigieren sein

Preise für ActiveCampaign

Plus (Bundle): $116/Monat

Professional (Bundle): $386/Monat

Unternehmen: $734/Monat

ActiveCampaign Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (10,700+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (2,350+ Bewertungen)

Sehen Sie sich das an *ActiveCampaign Alternativen* !

3. Google Sheets

Über Google Google Sheets ist die einfachere, kostenlose und benutzerfreundlichere Alternative zu Excel, mit Online-Tabellen, die eine Zusammenarbeit ermöglichen. Sie können Vorlagen verwenden, Arbeit aufzeichnen, Listen verwalten und detaillierte Dateien für jeden persönlichen oder beruflichen Anwendungsfall entwickeln.

Ein Problem, das viele mit Tabellenkalkulationen haben, ist, dass sie beim Eintragen von Informationen lästig sein können. Die Rechtschreibprüfung funktioniert in den Zellen nicht, die Formatierung ist lästig, und die Daten fließen nicht wie in einem normalen Dokument. Das ist kein Google Sheets-Problem, sondern ein Tabellenkalkulationsproblem, und die Zapier-Automatisierung kann es beheben.

Mit den Hunderten von Zaps, die zur Verfügung stehen, können Sie neue Facebook- und E-Mail-Kontakte in eine einzige, langlaufende Liste in Sheets ziehen. Sie können Transaktionen hinzufügen, die Ausgabenüberwachung rationalisieren und sogar automatisch vermerken, wenn Sie ein neues Meeting haben. Das sind nur die Möglichkeiten, die sich aus dem Pull-in ergeben.

Auf der Push-Out-Seite können Sheets Zaps Slack-Benachrichtigungen oder ClickUp-Nachrichten versenden, Trello-Karten auf kundenorientierten Boards erstellen und neue Abonnenten in Mailchimp-Datensätze übertragen. Niemand in Ihrem Team muss mehr in Tabellenkalkulationen tippen.

Die besten Funktionen von Google Sheets

Kostenlose Cloud-basierte Software

Einfache Zusammenarbeit, vor allem weil die Nutzer Kommentare hinterlassen oder E-Mail-Benachrichtigungen aus den Zellen heraus senden können

Google Sheets kann praktisch jede Art von Daten lesen und formatieren, so dass bei der Übersetzung nichts schiefgehen kann

Es gibt Hunderte von Zaps, so dass Sie Dutzende von Workflow-Automatisierungen erstellen können,formular-Automatisierungenund Datensicherungen

Google Sheets Einschränkungen

Es gibt eine maximale Anzahl von Zellen für Google Sheets, so dass Automatisierungen eine gewisse Überwachung erfordern

Google Sheets verfügt nicht über so fortschrittliche Funktionen wie Excel, so dass Zaps von Drittanbietern undZapier-Alternativen ein Muss sind

Google Sheets Preise

Kostenlos

Google Sheets Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42,290+ Bewertungen für Google Workspace)

Capterra: 4.7/5 (12,900+ Bewertungen)

4. Slack

Über Schlupf Wenn Unternehmen Instant Messaging benötigen, wenden sie sich in der Regel an Slack. Slack ist eine Kommunikationsplattform, die Instant Messaging über Gruppen hinweg oder direkt ermöglicht, sowie die gemeinsame Nutzung von Dateien, Anrufe und vieles mehr. Unternehmen können Gruppenchats nach Abteilung, Projekt oder Thema einrichten, sodass mehrere offene Gespräche gleichzeitig stattfinden können.

Das Schöne an Slack ist, dass es die Automatisierung von Arbeitsabläufen und erweiterte Funktionen bereits in sich trägt. Sie können Erinnerungen einstellen, Antworten programmieren und Nachrichten in den Schlummermodus versetzen. Aber am besten ist es mit Zaps, mit denen andere Tools in Ihrem Tech-Stack Ihnen sofort Nachrichten schicken können.

So kann beispielsweise eine Kalkulationstabelle eine Warnung auf einem Kanal oder an eine bestimmte Person ausgeben, wenn ein neuer Interessent auftaucht. Sie können auch Nachrichten in Slack verschicken, z. B. Support-Tickets, Marketing-Ideen oder Aufgaben, die Sie weiterverfolgen müssen. Sie können sogar informelle Notizen und Nachrichten über Kunden zum offiziellen Profil im CRM hinzufügen, damit keine Informationen verloren gehen.

Slack beste Eigenschaften

Robuste Instant-Messaging- und Gruppen-Chat-Funktionen, die die Zusammenarbeit erleichtern

Intelligente Funktionen, die Benutzer konfigurieren können, um Alarme, wiederkehrende Erinnerungen und Wiedervorlagen einzustellen

Viele Zaps zum Senden von Nachrichten über Slack oder zum Umwandeln von Slack-Nachrichten in Aktionspunkte

Slack-Einschränkungen

Beschränkungen hinsichtlich Größe und App-Integration bei den kostenlosen Versionen

Kostenpflichtige Pläne können kostspielig sein

Slack-Preise

Kostenlos

Pro: $8,75/Monat

Business+: $15/Monat

Enterprise-Raster: Benutzerdefinierte Preise

Slack-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (32,200+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (23,000+ Bewertungen)

5. Google Kalender

Über Google Google Calendar wurde schnell zur Standard-Kalender-App für berufliche und private Nutzer weltweit. Er ist einfach zu verwenden, weil er so eng mit unseren Posteingängen verbunden ist. Integrationen mit Plattformen wie Zoom, Meetup, Calendly und anderen machen die Wahl von Google Calendar als Standard-App noch einfacher.

Wenn Sie sich jedoch für einen Kalender entscheiden, sollten Sie sicherstellen, dass er alle möglichen Quellen für eingehende Meetings liest, um Doppelbuchungen zu vermeiden. Durch seine lange Liste von Zapier Zaps und Integrationen von Drittanbietern ist Google Calendar die einfachste Option, um genau das zu gewährleisten.

Die besten Funktionen von Google Calendar

Erstellen Sie mehrere integrierte Kalender für Ihr privates und berufliches Leben

Einfaches Festlegen von Arbeitszeiten oder Zeitblöcken, damit Meetings nur zu den richtigen Zeiten möglich sind

Weithin anerkannt als Standardoption auf den meisten Websites

Einschränkungen von Google Calendar

Nutzungs- und Einladungsbeschränkungen können für größere Organisationen hinderlich sein

Die Navigation in den erweiterten Funktionen und Einstellungen ist schwierig

Google Kalender Preise

Business Starter (Google Workspace): $6/Monat

Business Standard (Google Workspace): $12/Monat

Business Plus (Google Workspace): 18 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Google Calendar Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42,290+ Bewertungen für Google Workspace)

Capterra: 4.8/5 (3,000+ Bewertungen)

6. HubSpot

Über HubSpot HubSpot ist eine äußerst beliebte CRM-Software, die individuelle Hubs für Marketing, Vertrieb, Betrieb und mehr bietet. Unternehmen, die dem HubSpot-Ökosystem angehören, können ihre Website, Marketing-Analysen, Versand und Produktvertrieb sowie Dienstleistungen über die Plattform verwalten. HubSpot wurde für die betrieblichen Anforderungen von Unternehmen mit bis zu 2.000 Mitarbeitern entwickelt, ist also eine leistungsstarke Software.

Aus diesem Grund verfügt HubSpot auch über eine ziemlich umfangreiche Liste von Zaps. Sie können eine Verbindung zu über 1.400 Apps herstellen und Tausende von Zaps mit Trigger-Aktionen erstellen, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen. HubSpot verfügt über eine öffentlich gelistete Zapier-Integration, die kostenlos mit der allgemeinen HubSpot-Plattform geliefert wird.

Beste Funktionen von HubSpot

Ein intuitives Marketing-Hub, das umfangreiche Unterstützung und Vorschläge fürprozessverbesserungen* Eine Fülle von Integrationen innerhalb des Ökosystems, die den Bedarf an manueller Dateneingabe minimieren

Kundeninformationen sind über verschiedene plattforminterne Kanäle zugänglich

HubSpot-Einschränkungen

Datumswerte werden auf UTC Mitternacht gerundet, was zu einigen Diskrepanzen zwischen den Anwendungen führen kann

HubSpot selbst kann für SMBs teuer sein

HubSpot-Preise

Kostenlos

Suite Starter: $30/Monat

Die Preise variieren je nach Art und Umfang der Aktivitäten

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10.680+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (4,000+ Bewertungen)

7. Notion

Über Begriff Notion ist eine App für Notizen, die den Minimalismus auf die Spitze treibt. Sie beginnt mit einem einzigen Whiteboard; von dort aus können Benutzer alles von Gannt-Diagrammen bis hin zu Rezeptbüchern erstellen. Um verschiedene Textformate und Datenbanken zu erstellen, können die Nutzer die zahlreichen Codes und Funktionen von Notion nutzen. Es ist ein virtueller Spielplatz für Menschen, die ihre Lieblingsprojekte organisieren wollen.

Die vielen Freiform-Möglichkeiten können den Einstieg erschweren, aber im Allgemeinen genießen die Nutzer die Freiheit, wenn sie erst einmal angefangen haben. Die enthusiastische Community bietet außerdem eine Vielzahl von Vorlagen für Projekte, Abteilungsfunktionen, Kalender und vieles mehr. Sie können Ihre bevorzugten Online-Ressourcen mit Lesezeichen versehen, Projekte verfolgen und bearbeiten, detaillierte Aufgabenlisten erstellen und eine ganze Wissensdatenbank organisieren.

Notion beste Eigenschaften

Tausende von Vorlagen in Notion oder von Inhaltserstellern, die ihre Nischenkreationen mit anderen teilen möchten

Einfach zu bedienende Drag-and-Drop-Funktionen und Tools zur Erstellung einzigartiger Seiten

Mehrere Möglichkeiten, Daten auf der gesamten Plattform anzuzeigen und zu verknüpfen

Einschränkungen von Notion

Neue Benutzer können unglaublich überwältigt sein

Notion-Integrationen können bessere Ergebnisse liefern als Notion-Zaps

Notion-Preise

Kostenlos

Plus: $8/Monat

Business: $15

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

8. Calendly

Über Calendly Calendly ist ein beliebtes Terminplanungstool, das der Terminvereinbarung ein wenig mehr Glanz verleiht. Fachleute können Calendly verwenden, um Kunden, Interessenten und Geschäftspartner einzuladen, ein Treffen zu vereinbaren, und es erledigt die ganze unangenehme Arbeit hinter den Kulissen, um verschiedene Zeitzonen und Ihre Verfügbarkeit zu berücksichtigen.

Es ist viel einfacher, als potenzielle Zeitfenster per E-Mail hin- und herzuschicken, und Sie können sogar verschiedene Arten von Besprechungen anbieten, um die interne und externe Kommunikation zu segmentieren.

Es lässt sich automatisch in Ihr bevorzugtes Meeting-Tool (wie Zoom oder Google Meet) integrieren, sodass Zaps nur noch das Tüpfelchen auf dem i sind.

Calendly beste Funktionen

Eine ausgefeilte Benutzeroberfläche, mit der Sie anderen die Möglichkeit geben, Besprechungen mit Ihnen zu planen

Einfache Einrichtung von Geschäftszeiten und Blockierung von Zeit

Nahtlose Einrichtung von Besprechungen über verschiedene Zeitzonen hinweg, ohne dass Sie sich Gedanken über die Berechnung machen müssen

Calendly-Einschränkungen

Der kostenlose Plan begrenzt die Anzahl der verschiedenen Arten von Meetings, die Sie abhalten können

Bei Meetings, die nicht in Calendly stattfinden, kann es für Calendly schwierig sein, zu erkennen, wann Sie nicht verfügbar sind

Calendly-Preise

Kostenlos

Standard: $12/Monat

Teams: $20/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Calendly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.099+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,350+ Bewertungen)

9. Dropbox

Über Dropbox Viele Unternehmen und Privatanwender hosten alle ihre Dateien in der Cloud über Dropbox. Dazu gehört alles, von laufenden Arbeitsdokumenten über SOPs bis hin zu Marketingmaterialien. Auf diese Weise können Sie jederzeit auf die benötigten Dateien zugreifen, ohne alte E-Mails oder Projektordner durchsuchen zu müssen.

Zapier macht Dropbox noch leistungsfähiger, indem es Ihnen ermöglicht, Dokumente automatisch zu sichern, Mitarbeiter über Änderungen zu benachrichtigen und Sie zu informieren, wenn jemand Änderungen vornimmt. Sie können Dropbox von einer langweiligen, aber stabilen Anwendung zu einem dynamischen Teil Ihres Workflows machen.

Die besten Funktionen von Dropbox

Einfaches Freigeben von Dateien über Links

Übertragen Sie große Dateien, die Sie sonst nicht per E-Mail oder über andere Anwendungen weitergeben könnten

Speichern und Zugreifen auf Dateien von verbundenen Geräten

Einschränkungen von Dropbox

Geringere Sicherheit im Vergleich zu anderen Apps zum Speichern und Freigeben von Dateien

Kein Offline-Zugriff auf Dokumente

Dropbox-Preise

Basic: Kostenlos

Plus: $11,99/Monat

Essentials: $22/Monat

Business: 24 US-Dollar/Monat

Business Plus: $32/Monat

Dropbox-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (22.990+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (21,500+ Bewertungen)

10. ConvertKit

Über ConvertKit ConvertKit bietet eine Reihe von E-Mail-Marketing-Tools, eine Plattform für bezahlte Newsletter und Tools für den Verkauf von Abonnements, Mitgliedschaften und Newslettern. Es richtet sich eher an Content-Ersteller als an herkömmliche Unternehmen.

Sie können Ihre Kontaktliste verwalten und ihnen personalisierte E-Mails senden. Mit Zaps können Sie diese Kontaktlisten ganz einfach aktualisieren und sicherstellen, dass Sie eine Sicherungskopie aller Ihrer Daten haben.

ConvertKit beste Eigenschaften

Einfache Segmentierung von Zielgruppen und Verwaltung verschiedener Listen, was es zu einer guten Wahl für Anfänger macht

Integrierte eCommerce-Funktionen für Autoren, die ihr Wissen zu Geld machen möchten

ConvertKit Einschränkungen

Nutzer vergleichen den kostenlosen Plan ungünstig mit Mailchimp

Relativ wenige Zaps

ConvertKit-Preise

Newsletter: $0

Creator: $9/Monat

Creator Pro: $25/Monat

ConvertKit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (190+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (197+ Bewertungen)

Integrationen und Automatisierung vereinfachen Ihr Leben und Ihre Arbeit, indem sie das manuelle Hin- und Herwechseln zwischen Anwendungen reduzieren. Sie können Ihre Arbeit beschleunigen und durchatmen, weil nichts mehr zwischen all Ihren Anwendungen verloren geht beste Projektmanagement-Tools .

Aber wenn alle Ihre Anwendungen über Zaps miteinander kommunizieren, ist es an der Zeit, eine Basis zu finden, von der aus Sie produktiv sein können. Die robuste Aufgabenmanagement-Plattform von ClickUp kann Ihre Operationsbasis sein, auf der Sie Aufgaben erledigen, mit anderen Personen an Projekten arbeiten, Ihren Zeitplan kontrollieren und alles überwachen, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Melden Sie sich für ein kostenloses Forever-Konto an und sehen Sie, wo ClickUp Zaps Lücken füllen können.