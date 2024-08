10 beste IFTTT-Alternativen zur Automatisierung von Aufgaben im Jahr 2024

Haben Sie sich schon einmal gewünscht, Ihre Arbeit würde sich von selbst abschließen? Tools wie If This, Then That (IFTTT) wollen Ihnen zwar nicht den Job wegnehmen, aber sie erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag. Mit dieser speziellen App zur Integration und Automatisierung von Aufgaben ist es ein Kinderspiel, Apps miteinander zu verbinden, die normalerweise nicht gut zusammenspielen, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und den manuellen Aufwand zu verringern.

Aber hey, IFTTT ist nicht jedermanns Sache. Was sind also Ihre Alternativen?

In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über die Magie von Apps wie IFTTT, worauf Sie bei einer Software zur Automatisierung von Workflows achten sollten und welche die besten IFTTT-Alternativen für 2024 sind.

Was ist IFTTT? IFTTT ist ein beliebtes Automatisierungstool, mit dem Sie Applets erstellen können, die Aktionen zwischen verschiedenen Apps automatisieren, die normalerweise nicht zusammenarbeiten. Wenn Sie damit zu kämpfen haben, dass Ihr Google Drive, Google Mail und Ihre Apple-Geräte gut zusammenspielen, gibt es ein IFTTT-Applet dafür. 🙌

Über IFTTT

Tools wie IFTTT ermöglichen es Ihnen, den Flow von Daten, Übergaben und Auslösern zwischen Plattformen zu automatisieren. Sie können kostenlos ein benutzerdefiniertes Applet erstellen oder aus Hunderten von vorgefertigten Applets wählen.

Erstellen Sie Applets, um automatisch SurveyMonkey-Leads zu Ihrem CRM hinzuzufügen, sich bei den Followern in den sozialen Medien zu bedanken oder Ihr intelligentes Sicherheitssystem zu entschärfen, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen.

Worauf sollten Sie bei IFTTT-Alternativen achten?

Wenn Sie nach Alternativen zu IFTTT suchen, möchten Sie etwas, das IFTTT's Integrationen , aber mit ein paar mehr hilfreichen Funktionen. Wir empfehlen, sich für Features wie diese zu entscheiden:

Benutzerfreundliche Oberfläche : Automatisierungstools müssen super intuitiv sein. Entscheiden Sie sich für No-Code-Plattformen, die es Ihnen ermöglichen, per Drag & Drop zum Erfolg zu kommen. Außerdem sollten Sie sich für eine Lösung entscheiden, die mit Windows-, Android- und Apple-Geräten kompatibel ist, damit Sie sich keine Gedanken über die geräteübergreifende Kompatibilität machen müssen

Automatisierungstools müssen super intuitiv sein. Entscheiden Sie sich für No-Code-Plattformen, die es Ihnen ermöglichen, per Drag & Drop zum Erfolg zu kommen. Außerdem sollten Sie sich für eine Lösung entscheiden, die mit Windows-, Android- und Apple-Geräten kompatibel ist, damit Sie sich keine Gedanken über die geräteübergreifende Kompatibilität machen müssen Anpassung: Die meisten IFTTT-Alternativen ermöglichen eine gewisse Art der Anpassung, obwohl Sie für dieses Feature möglicherweise mehr bezahlen müssen. Suchen Sie nach Plattformen mit vorgefertigten App-Vorlagen, um den Automatisierungsprozess zu beschleunigen

Die meisten IFTTT-Alternativen ermöglichen eine gewisse Art der Anpassung, obwohl Sie für dieses Feature möglicherweise mehr bezahlen müssen. Suchen Sie nach Plattformen mit vorgefertigten App-Vorlagen, um den Automatisierungsprozess zu beschleunigen Automatisierung von Arbeitsabläufen **Automatisierungen für Alexa und intelligente Lichter sind zwar cool und schön, aber am besten sind Tools, die Ihre eigentliche Arbeit automatisieren. Die besten Alternativen zu IFTTT decken einen Bereich von Geschäftsprozessen ab, darunter Personalwesen, Vertrieb, Marketing und Kundenservice

**Automatisierungen für Alexa und intelligente Lichter sind zwar cool und schön, aber am besten sind Tools, die Ihre eigentliche Arbeit automatisieren. Die besten Alternativen zu IFTTT decken einen Bereich von Geschäftsprozessen ab, darunter Personalwesen, Vertrieb, Marketing und Kundenservice Einfacher Zugang: Mobile Apps machen die Einstellung von Auslösern für die Automatisierung von unterwegs zum Kinderspiel. Solange Sie sich für eine Cloud-basierte Plattform entscheiden, können Sie Ihre Automatisierungen sowohl im Büro als auch von unterwegs verwalten

Die 10 besten Alternativen zu IFTTT für 2024

Sind Sie bereit, Ihren Tag zu automatisieren? Sehen Sie sich diese IFTTT-Alternativen an, um mit Lichtgeschwindigkeit zu arbeiten.

1. Zapier

über Zapier Zapier ist eine beliebte IFTTT-Alternative, die eine beeindruckende Nummer an hochwertigen Integrationen und Automatisierungen bietet. Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit mehreren Tools in seinem Drag-and-Drop-Builder oder erstellen Sie Ihre eigenen Apps ohne Code. Mit dem richtigen Setup von Zapier können Sie benutzerdefinierte Dashboards für Lead-Generierung, Onboarding und Client-Portale erstellen.

Zapier Beste Features

Erstellen Sie Zapier-Verbindungen zum Speichern, Aktualisieren und Verarbeiten Ihrer Daten mit Zapier-Tabellen

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten KI-Chatbot

Kombinieren Sie Tools wie OpenAI mit Ihren bestehenden Apps

Konvertieren Sie automatisch Daten, Währung und Text in Ihre bevorzugten Formate

Zapier Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass es schwierig ist, Zaps zu bearbeiten, nachdem man sie erstellt hat

Mehrere Benutzer sagen, dass die Nummer vonaufgaben-Automatisierungen die in jedem Abonnement enthalten sind, ist nicht ausreichend

Zapier Preise

Free-Plan für 100 Aufgaben pro Monat

für 100 Aufgaben pro Monat Starter: $19.99/Monat für 750 Aufgaben

$19.99/Monat für 750 Aufgaben Professional: 49 $/Monat für 2.000 Aufgaben

49 $/Monat für 2.000 Aufgaben Team: $69/Monat für 2.000 Aufgaben

$69/Monat für 2.000 Aufgaben Unternehmen: Kontakt für Preise

Zapier Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,100+ Bewertungen)

4.5/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,700+ Bewertungen)

2. Power Automate

über Microsoft Ist Ihr Team von Microsoft-Produkten begeistert? Power Automate ist Microsofts Alternative zu IFTTT, die Low-Code-Features und KI für wirklich umfassende Automatisierungen kombiniert. Es ist nicht so benutzerfreundlich wie andere IFTTT-Alternativen, aber Microsoft Power Automate eignet sich hervorragend für technischere Teams, die sehr spezifische Features benötigen.

Power Automate Beste Features

Verwenden Sie Copilot KI, um Automatisierungen zu erstellen, zu bearbeiten oder zu erweitern

Robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) automatisiert ältere Legacy-Systeme

Digitale Prozessautomatisierung (DPA) automatisiert alle Dienste, die entweder vor Ort oder in der Cloud laufen

Erstellen Sie entweder Ihre eigenen benutzerdefinierten Power Automate-Workflows oder wählen Sie aus einer Reihe von vorgefertigten Vorlagen

Power Automate Einschränkungen

Power Automate ist Teil des Microsoft-Ökosystems, daher ist es nur sinnvoll, es zu verwenden, wenn Sie ausschließlich mit Microsoft-Produkten arbeiten

Einige Benutzer wünschen sich, dass die Plattform mit mehr Apps integriert wird

Power Automate Preise

Power Automate Premium: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Power Automate Prozess: $150/Monat pro Bot

Power Automate Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (380+ Bewertungen)

4.5/5 (380+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (170+ Bewertungen)

3. LlamaLab Automate

über LlamaLab Lassen Sie sich von dem niedlichen Namen nicht täuschen: LlamaLab bietet eine ziemlich robuste (und kostenlose) IFTTT-Alternative. Es hat nicht so viele Features, aber es ist perfekt, wenn Sie eine App zur Automatisierung ohne den ganzen Schnickschnack suchen.

Erstellen Sie visuelle Prozesse in einer Oberfläche im Flussdiagramm-Stil, die von Anfang an 380 Blöcke enthält. 🦙

LlamaLab Automatisierung beste Features

Integrieren Sie Apps über Plug-in-APIs oder HTTP und Webhooks

Kopieren Sie die vorgefertigten Flows anderer Benutzer nachproduktivität steigern* Integrieren Sie LlamaLab Automate in Ihr Telefon, um Fotos zu verwalten, Audio- und Videoaufnahmen zu machen oder Textnachrichten zu versenden - automatisch

LlamaLab kann Auslöser aktivieren, die auf Hunderten von Bedingungen basieren, darunter die Tageszeit oder Ihr Speicherort

LlamaLab Automatisierung Limits

Es ist nur für Android-Geräte verfügbar

Sie können Probleme nur über Reddit oder das LlamaLabs-Forum melden

LlamaLab Automatisierung Preise

Free

LlamaLab Automatisierung Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Marke

über Machen Sie Make ist eine visuelle Plattform ohne Code für die Automatisierung von Prozessen. Make ist eines der intuitivsten Tools in diesem Bereich. Wenn Sie also eine niedrige Einstiegshürde wünschen, könnte dies die IFTTT-Alternative für Sie sein.

Erstellen Sie mit dieser vereinfachten Plattform unendlich viele Drag-and-Drop-Workflows, die in Echtzeit oder nach einem vordefinierten Zeitplan ablaufen.

Machen Beste Features

Beschreiben Sie die Plattform von Make als White-Label, um Ihren eigenen Kunden oder Clients Automatisierung anzubieten

Make wird mit Tausenden von vorgefertigten Apps geliefert, aber Sie können auch Ihre eigenen Apps kostenlos benutzerdefinieren

Fügen Sie bedingte Anweisungen zuarbeitsabläufe optimieren* Haben Sie Angst, dass etwas schief geht? Richten Sie einen alternativen Workflow für den Fall ein, dass einer Ihrer Auslöser versagt

Make Limits

Einige Benutzer wünschen sich, dass Make eine gleitende Preisstaffelung anbietet, anstatt nach Operation

Andere sagen, Make braucht eine bessere Support-Dokumentation

Make Preise

Kostenlose Version

Core: $9/Monat für 10.000 Vorgänge, jährliche Abrechnung

$9/Monat für 10.000 Vorgänge, jährliche Abrechnung Pro: 16 $/Monat für 10.000 Vorgänge, jährliche Abrechnung

16 $/Monat für 10.000 Vorgänge, jährliche Abrechnung Teams: 29$/Monat für 10.000 Vorgänge, jährliche Abrechnung

29$/Monat für 10.000 Vorgänge, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Make Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (350+ Bewertungen)

5. LeadsBridge

über LeadsBridge LeadsBridge ist eine andere Art von Automatisierungstool. Es konzentriert sich mehr auf Ihre Customer Relationship Management (CRM)-Plattform und verbindet sie mit Lead-Quellen, die von Ihrer Website bis zu sozialen Medien reichen.

Nicht alle Abteilungen werden davon profitieren, aber es ist eine enorme Zeitersparnis für Vertriebs-, Kundendienst- und Marketing-Teams, die häufig mit Salesforce oder HubSpot arbeiten.

LeadsBridge beste Features

Automatisches Retargeting benutzerdefinierter Zielgruppen aus Ihrem CRM

Integrieren Sie Online- und Offline-Nachverfolgungsdaten

Fordern Sie eine benutzerdefinierte Integration von LeadsBridge an, wenn sie nicht über die von Ihnen benötigte Verbindung verfügen

LeadsBridge verfügt über mehr branchenspezifische Integrationen, wie Oracle und MySQL, als andere IFTTT-Alternativen

LeadsBridge-Einschränkungen

LeadsBridge wurde speziell für die Bereiche Werbung, Marketing und Vertrieb entwickelt. Wenn das nicht Ihr Ding ist, werden Sie wahrscheinlich keinen Wert aus der Plattform ziehen

Einige Benutzer berichten von langen Verzögerungen zwischen den Datenübertragungen

LeadsBridge Preise

Free

Starter: $22/Monat für 800 Leads, jährliche Abrechnung

$22/Monat für 800 Leads, jährliche Abrechnung Pro: $60/Monat für 2.000 Leads, jährliche Abrechnung

$60/Monat für 2.000 Leads, jährliche Abrechnung Business: $999/Monat für benutzerdefinierte Leads, jährliche Abrechnung

LeadsBridge Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

6. Notion/Automate.io

über Notion Notion hat sich Automate.io einverleibt, um den Wert seines All-in-One-Projektmanagement- und Notizen-Megareichs zu erhöhen. Automatisieren Sie lästige Aufgaben mit Projektübergaben, Datenbankmanagement und mehr, um den Aufwand zu reduzieren und die Zeit bis zur Wertschöpfung zu erhöhen.

Notion/ Automate.io Beste Features

Automate.io verfügt über mehr als 200 Integrationen

Erstellen Sie wiederkehrende Vorlagen, um automatisch Datenbankeinträge ohne menschliches Zutun zu generieren

Erstellen Sieworkflow-Automatisierungen in Notion und machen Sie sie in Ihrem Dashboard mit einem Druck auf eine anpassbare Schaltfläche verfügbar

Verwenden Sie Hub-Vorlagen, um Ihre gesamte Dokumentation zur Automatisierung, Apps und mehr auf einer einzigen Seite in Notion zusammenzufassen

Notion/ Automate.io Einschränkungen

Die Automatisierungen von Notion sind im Vergleich zu anderen IFTTT-Alternativen limitiert

Mehrere Benutzer sagen, dass Notion eine bessere Dokumentation für Automatisierungen benötigt

Notion/ Automate.io Preise

Free

Plus: $8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Notion/ Automate.io Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,800+ Bewertungen)

4.7/5 (4,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

7. Celigo

über Celigo Celigo bietet eine Integrationsplattform als Service (iPaaS) für Unternehmen an. Diese IFTTT-Alternative kombiniert KI- und Automatisierungstechnologien für nahezu jeden Anwendungsfall und ist so eingerichtet, dass sie auch für technisch nicht versierte Personen zugänglich ist.

Celigo beste Features

Auf dem Celigo Integration Marketplace finden Sie vorgefertigte Apps und Vorlagen für die Integration

Celigo bietet Sicherheit auf Enterprise-Niveau, einschließlich Single Sign-On (SSO)

Celigo ist für Nicht-IT-Benutzer konzipiert, erlaubt aber auch technischen Benutzern, benutzerdefinierten Code einzubinden

Zeitersparnis durch Wiederverwendung von Integrationsressourcen

Celigo-Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass Celigo Schwierigkeiten hat, große Datensätze zu verarbeiten

Andere sagen, EDI- und FTP-Transaktionen seien ein wenig sperrig

Celigo Preise

Kontakt für Preise

Celigo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

8. Zoho Flow

über Zoho Zoho verfügt über eine beeindruckende Suite von Business-Software, aber Sie können Zoho Flow zu Ihrem Abonnement hinzufügen, wenn Sie Integrationen und Automatisierung wünschen. Übertragen Sie Leads aus Ihrer Liste der Social Media-Follower in Ihr CRM, erstellen Sie automatisch Zendesk-Tickets, wenn ein Shopify-Kunde ein Problem hat, oder pingen Sie Ihr Team auf Slack an, wenn es eine neue Asana-Aufgabe gibt - dem Himmel sind keine Grenzen gesetzt. 🤩

Zoho Flow Beste Features

Verwenden Sie den Zoho Drag-and-Drop-Builder, um anspruchsvolle Auslöser-Sequenzen zu erstellen

Wählen Sie aus einer Bibliothek mit vorgefertigten Flows

Benötigen Sie etwas mehr benutzerdefinierte Funktionen? Schreiben Sie Code in der Zoho-eigenen Sprache Deluge, um erweiterte Workflows zu erstellen

Zeigen Sie ein zentrales Protokoll des Verlaufs jeder Automatisierung an

Zoho Flow Einschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich mehr Tutorials und Anleitungen

Andere sagen, ihre Verbindungen seien instabil

Zoho Flow Preise

Standard: $10/Monat pro Organisation, jährliche Abrechnung

$10/Monat pro Organisation, jährliche Abrechnung Professional: $24/Monat pro Organisation, jährliche Abrechnung

Zoho Flow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

4.3/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

9. Workato

über Workato Wenn Sie ein Gleichgewicht zwischen High-Tech-Integrationen und Low-Code-Automatisierungstools herstellen möchten, sollten Sie sich für Workato entscheiden. Mit dieser IFTTT-Alternative können Sie aus vorgefertigten, einsteigerfreundlichen workflow-Apps oder benutzerdefinierte Apps und Bots. 🤖

Workato beste Features

Workato Copilots sindKI-Tools die Ihnen helfen, stärkere Automatisierungsrezepte und Konnektoren zu erstellen

Nutzen Sie KI und ML, um Bots zu mobilisieren, die alles erledigen, was eine auslöserbasierte Automatisierung nicht erledigen kann

Verwenden Sie Workforce Apps, um benutzerdefinierte Apps mit null Code zu erstellen

Wählen Sie aus einer Bibliothek von über 1.200 vorgefertigten Konnektoren

Workato Einschränkungen

Mehrere Benutzer sagen, dass Workato Schwierigkeiten hat, große Enterprise-Integrationen zu verwalten

Andere sagen, dass die Plattform sehr viel Code erfordert

Workato Preise

Kontakt für Preise

Workato Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (370+ Bewertungen)

4.7/5 (370+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

10. Integriert

über Integriert Integrately ist das neue Kind auf dem Block, aber diese Alternative zu IFTTT sorgt bereits für Gesprächsstoff. Mit weit über 8 Millionen möglichen Kombinationen für mehr als 1.100 Apps ist Integrately ideal für einen Bereich von Anwendungsfällen. Sie werden hier nicht die Möglichkeit finden, benutzerdefinierte Verbindungen zu erstellen, aber das kann eine gute Sache sein, wenn Sie in einem nicht-technischen Team mit grundlegenden Bedürfnissen arbeiten.

Integrately beste Features

Verwenden Sie Smartconnect, um Ihre Apps mit nur einem Klick automatisch zu verbinden

Wenn Sie ein Problem mit Ihrer Integration haben, unterstützt Sie Integrately im Live-Chat

Sehen Sie eine Integration, die noch fehlt? Teilen Sie dies Integrately mit und Ihr Vorschlag wird in die Liste der Feature-Anfragen aufgenommen

Integrieren Sie Ihre Formulare, E-Mail-Anbieter,projektmanagement-Lösungund mehr mit dem einfachen Setup von Integrately

Einschränkungen bei Integrately

Während Integrately sich selbst als Tool für Nicht-Techniker anpreist, sagen viele Benutzer, dass man Programmierkenntnisse braucht, um Probleme mit Verbindungen zu beheben

Andere Benutzer sagen, sie wünschten, Integrately hätte bessere Fehlermeldungen

Integrately Preise

Free

Starter: $19.99/Monat, jährliche Abrechnung

$19.99/Monat, jährliche Abrechnung Professional: $39/Monat, jährliche Abrechnung

$39/Monat, jährliche Abrechnung Growth: $99/Monat, jährliche Abrechnung

$99/Monat, jährliche Abrechnung Business: $239/Monat, jährliche Abrechnung

Integrierte Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (580+ Bewertungen)

4.7/5 (580+ Bewertungen) Capterra: N/A

Die 10 hier aufgelisteten IFTTT-Alternativen werden Ihnen viel Arbeit abnehmen, aber sie können nicht alles für Ihr Geschäft erledigen. Sie müssen immer noch die eigentliche Arbeit zu erledigen, und das erfordert eine Menge Zeit und Ressourcen.

Wenn Sie ein Tool brauchen, das Ihren Arbeitstag noch weiter vereinfacht, dann entscheiden Sie sich für ClickUp. Unser All-in-One Workspace für Produktivität arbeitet Hand in Hand mit Automatisierungslösungen, um Ihren Arbeitstag zu retten. ✨

Verfolgen Sie alle Ihre Aufgaben in ClickUp Aufgaben . Erstellen Sie Hierarchien und Abhängigkeiten für jede Aufgabe und verbinden Sie Chats, Dateien, Dokumente und mehr, ohne ClickUp zu verlassen.

Schnelle Ansicht, Hinzufügen, Zuweisen oder Kommentieren von Abhängigkeiten direkt in einer ClickUp Aufgabe

Wenn Sie auf der Suche nach Automatisierungen sind, haben wir auch diese. Wählen Sie aus über 100 ClickUp Automatisierungen zum Ändern des Status von Aufgaben, zum Zuweisen von Projekten oder zum Erstellen von Vorlagen. Sie haben auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Automatisierungen zu erstellen, wenn Ihnen das lieber ist.

Schnelle Ansicht und Verwaltung aktiver und inaktiver Automatisierungen in Spaces mit Benutzer-Updates und Beschreibungen ClickUp AI lässt sich hervorragend mit Automatisierungen kombinieren. Unsere KI ist das einzige rollenspezifische KI-Tool der Welt, das auf Ihre Rolle und Ihre Aufgaben zugeschnitten ist. Sagen Sie der KI einfach, wer Sie sind und woran Sie arbeiten, und die Roboter erledigen die schwere Arbeit für Sie. Vertrauen Sie dem KI-Tool, um E-Mails zu schreiben, Berichte für den Kundensupport zu erstellen, Texte zusammenzufassen oder zu bearbeiten.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und mehr zu verbessern

ClickUp beste Features

Halten Sie alles Wissen, alle Notizen und Agenden an einem Ort mitClickUp Dokumente* Online zusammenarbeiten in Echtzeit mit einemClickUp Whiteboard und setzen Sie Ihre großen Ideen mit einem einzigen Klick in Projekte um

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mitClickUp Ziele* Beschleunigen Sie Ihren Arbeitstag mitClickUp Vorlagen ClickUp Beschränkungen

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp hat viele hilfreiche Features, so dass es für Anfänger einige Zeit dauern kann, sich auf der Plattform zurechtzufinden

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

Streamline Ihr Tag mit einer All-In-One Automatisierungsplattform

Wir lieben unseren Tech-Stack, aber diese Technologie passt nicht immer zusammen. IFTTT-Alternativen sind eine großartige Lösung, um die Lücke zwischen Apps zu überbrücken, auch wenn sie nicht die perfekte Lösung sind. Sie müssen immer noch zwischen Plattformen, Software zur Nachverfolgung von Zielen und aufgabenverwaltung zu erledigen Ihre eigentliche Arbeit.

Ist es nicht an der Zeit, alles auf einer Plattform zu vereinen? ClickUp vereint Aufgaben, Projekte, Dokumente, Vorlagen, Automatisierungen und mehr an einem Ort. Man könnte sagen, wir sind das Gesamtpaket. 🎁

Aber Sie müssen uns nicht beim Wort nehmen. Erstellen Sie kostenlos einen ClickUp-Workspace, um unsere Plattform in Aktion zu sehen. Probieren Sie es selbst aus: Melden Sie sich jetzt für ClickUp an.