Wie man am Arbeitsplatz mit gutem Beispiel vorangeht

"Nichts beweist so eindeutig die Fähigkeit eines Menschen, andere zu führen, wie das, was er Tag für Tag tut, um sich selbst zu führen" sagte Thomas J. Watson, Gründer von IBM.

Ob auf dem Schlachtfeld oder in der Vorstandsetage, über Führungsstile und -qualitäten wurde schon viel diskutiert. Der einzige Konsens scheint zu sein, dass große Führungspersönlichkeiten ihren Teams zeigen, wie es geht - d. h. sie gehen mit gutem Beispiel voran.

Wenn Sie eine Führungskraft oder ein Manager sind, finden Sie hier alles, was Sie über das Führen mit gutem Beispiel wissen müssen.

Das Konzept des Führens durch Vorbild

Mit gutem Beispiel vorangehen bedeutet, die Qualitäten und Verhaltensweisen vorzuleben, die Sie von Ihren Teammitgliedern erwarten. Durch Ihr Handeln, Ihre Einstellung und Ihre Arbeitsweise zeigen Sie dem Rest des Teams, was Sie sich wünschen und wie die Arbeit am besten erledigt werden kann.

Führen durch Vorbild ist gekennzeichnet durch:

Persönliche Verantwortlichkeit: Eine Führungskraft fühlt sich für das Verhalten und die Leistung ihres Teams verantwortlich. Sie machen es sich zur Aufgabe, alle Ressourcen bereitzustellen und ihrem Team zu zeigen, wie die Arbeit erledigt wird.

Wertorientierung: Mit gutem Beispiel voranzugehen bedeutet nicht, Code oder Inhalte zu schreiben, um den Teams zu zeigen, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Es geht um viel mehr als das. Es geht darum, die Werte zu klären, die man verkörpern muss, und entsprechend zu handeln.

Wenn einer der Unternehmenswerte beispielsweise Ehrlichkeit ist, gibt und erhält eine Führungskraft Feedback - unabhängig von der Bezeichnung oder der Autorität - auf ehrliche Weise.

Konsistenz: Eine Führungskraft verhält sich konsequent so, wie sie es von ihren Teammitgliedern erwartet. Wenn Sie z. B. Pünktlichkeit vorleben, dann erscheinen Sie auch immer pünktlich zu jeder Besprechung/Veranstaltung.

Authentizität: Authentische Führungspersönlichkeiten sind in ihrer Entscheidungsfindung transparent und erläutern dem Team die beteiligten Variablen und Prozesse. Sie machen dem Team Ihre Motive und Handlungen bewusst, so dass die anderen nicht nur die Handlung, sondern auch den dahinter stehenden Gedankengang nachvollziehen können.

Offenheit: Wenn Sie mit gutem Beispiel vorangehen, sind Sie intellektuell bescheiden und offen dafür, Ihren Ansatz auf der Grundlage neuer Informationen oder überzeugender Meinungen zu ändern.

Alles in allem ist Führung durch Vorbild die Umsetzung des alten Sprichworts "Taten sagen mehr als Worte". Es handelt sich jedoch um ein qualitatives und verhaltensorientiertes Konzept, das in der weiten Landschaft zwischen Schwarz und Weiß angesiedelt ist. Es ist ein Ansatz, der sich in Ihrem eigenen Handeln widerspiegelt, wie groß oder klein es auch sein mag.

Wenn Sie sich darin üben wollen, mit gutem Beispiel voranzugehen, finden Sie hier zehn Strategien, die Ihnen dabei helfen können.

10 Strategien, um mit gutem Beispiel voranzugehen

Mit gutem Beispiel voranzugehen, scheint zunächst einfach: Verhalten Sie sich so, wie Sie möchten, dass Ihr Team sich verhält. In der Praxis, vor allem in einer großen Organisation, die Teams verwaltet, kann dies jedoch überwältigend werden.

Um dies zu vermeiden und eine konsequente Führung zu gewährleisten, bilden die folgenden zehn Strategien eine solide Grundlage. Lassen Sie uns beginnen.

1. Entscheiden Sie, wofür Sie ein Vorbild sein wollen

Um mit gutem Beispiel voranzugehen, müssen Sie zunächst einmal entscheiden, welche Art von Führungskraft Sie sind. Die Führungskraft eines Unternehmens, das sich in Schwierigkeiten befindet, muss zum Beispiel verletzlich und motivierend sein. Der Leiter eines überlasteten Teams muss einfühlsam und unterstützend sein.

Um mit gutem Beispiel voranzugehen, sollten Sie damit beginnen:

Ihre Vision skizzieren : Zeigen Sie dem Team, wie Sie sich die Zukunft vorstellen

: Zeigen Sie dem Team, wie Sie sich die Zukunft vorstellen Werte verdeutlichen : Skizzieren Sie die Werte, die für Sie wichtig sind und von denen Sie erwarten, dass das Team sie befolgt

: Skizzieren Sie die Werte, die für Sie wichtig sind und von denen Sie erwarten, dass das Team sie befolgt Verhaltensweisen demonstrieren: Verhalten Sie sich so, wie Sie es von Ihrem Team erwarten - seien Sie offen, sprechen Sie Klartext, seien Sie pünktlich, dokumentieren Sie alles, usw.

Simon Sineks "Start with Why" ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um Ihre Reise in Richtung Vorbildfunktion zu beginnen. Sehen Sie sich das an

zusammenfassung von Start with Why

um zu sehen, ob es das Richtige für Sie ist.

2. Offen kommunizieren

Sie denken vielleicht, dass Sie mit gutem Beispiel vorangehen, aber das kann oft unbemerkt bleiben. Sie könnten zum Beispiel in Zoom-Meetings immer die Kamera laufen lassen, aber schüchterne Teammitglieder folgen diesem Beispiel vielleicht nicht und halten nicht viel davon.

Wenn es also nicht ausreicht, Verhaltensweisen zu modellieren, ist es hilfreich, dies explizit zu machen. Erstellen Sie zum Beispiel ein Dokument "Arbeit mit mir", auf das Ihr Team zugreifen kann.

Sie können es mit einem Tool wie

ClickUp Docs

, die Sie mit allen Mitgliedern Ihres Teams teilen können. Sie können das Dokument sogar kommentieren oder Fragen stellen und so die Zusammenarbeit stärken.

dokumentation des eigenen Führungsstils auf ClickUp Docs_

Sie schreiben zum ersten Mal über Ihren Arbeitsstil? Kein Stress. Die

ClickUp Team Docs Vorlage

wird Sie auf den Weg bringen.

Diese Vorlage herunterladen

3. Geben Sie nützliches und konstruktives Feedback; erhalten Sie dasselbe auch

Einer der größten Fehler von Führungskräften ist es, sich in eine Autoritätsposition zu begeben und dabei kein Feedback von ihren Teams und jüngeren Mitarbeitern anzunehmen. Wenn man sich so verhält, lernt das Team, dass es nicht mitarbeiten und auch kein Feedback annehmen muss.

Legen Sie stattdessen Wert darauf, Feedback einzuholen und darauf zu reagieren.

Bieten Sie Öffnungszeiten an : Dadurch werden die Mitarbeiter ermutigt, einfach vorbeizukommen, Ideen mitzuteilen, Fragen zu stellen und sich beraten zu lassen, ohne sich Gedanken über die Terminierung von Besprechungen machen zu müssen

: Dadurch werden die Mitarbeiter ermutigt, einfach vorbeizukommen, Ideen mitzuteilen, Fragen zu stellen und sich beraten zu lassen, ohne sich Gedanken über die Terminierung von Besprechungen machen zu müssen Meinungen einholen : Fragen Sie bei Standup-Gesprächen, Retrospektiven und Brainstorming-Sitzungen jeden nach seiner Meinung. Stupsen Sie auch die Schweigsamen sanft an

: Fragen Sie bei Standup-Gesprächen, Retrospektiven und Brainstorming-Sitzungen jeden nach seiner Meinung. Stupsen Sie auch die Schweigsamen sanft an Ermutigen Sie zur Diskussion: Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihnen zu widersprechen. Tun Sie dies öffentlich, damit andere Teammitglieder sicher sein können, dass sie mit Ihnen diskutieren können

Wenn Ihr Team verstreut arbeitet, schaffen Sie virtuelle Räume, um dies zu tun. Richten Sie eine Art Großraumbüro ein mit einem Tool wie

ClickUp Chat-Ansicht

. Führen Sie kontextbezogene Unterhaltungen (in verschachtelten Kommentaren), diskutieren Sie Ideen und Vorschläge.

Führen Sie offene Gespräche und gehen Sie mit gutem Beispiel voran mit ClickUp Chat

Für einen strukturierteren Feedback-Mechanismus, versuchen Sie den

ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Feedback

. Diese vollständig anpassbare Vorlage ermöglicht es Ihnen, Feedback zu sammeln, die Stimmung zu visualisieren und eine Unternehmenskultur der Transparenz aufzubauen.

Diese Vorlage herunterladen

4. Fördern Sie einen transparenten Arbeitsplatz

Transparenz in der Führung

wird oft als eine Tugend dargestellt, als das Richtige zu tun. Doch nur wenige verstehen, warum Transparenz wichtig ist. Hier ist sie.

Bei der Wissensarbeit hängt der Erfolg davon ab, dass alle Beteiligten so viel wie möglich wissen. Wenn z. B. Ihr Autor nicht weiß, dass Sie Oxford-Kommas verwenden, werden Sie inkonsistent schreiben. Transparenz ermöglicht es Ihnen, das kollektive Wissen der Organisation zu erweitern.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie einen transparenten Arbeitsplatz schaffen können:

Dokumentation : Schreiben Sie Beobachtungen, Besprechungsnotizen, Erkenntnisse usw. auf und teilen Sie diese mit der gesamten Organisation. ClickUp Docs ist eine großartige Möglichkeit, dies zu tun

: Schreiben Sie Beobachtungen, Besprechungsnotizen, Erkenntnisse usw. auf und teilen Sie diese mit der gesamten Organisation. ClickUp Docs ist eine großartige Möglichkeit, dies zu tun Systeme : Richten Sie ein Projektmanagementsystem ein, um die gesamte Arbeit zu verwalten und zu verfolgen. Dadurch werden die Informationen für alle Beteiligten zugänglich

: Richten Sie ein Projektmanagementsystem ein, um die gesamte Arbeit zu verwalten und zu verfolgen. Dadurch werden die Informationen für alle Beteiligten zugänglich Berichte: Erstellen Sie Berichte für wichtige Kennzahlen.

ClickUp Dashboards kann dies automatisch für Sie tun, wenn Sie Ihre Projekte mit ClickUp verwalten

Verfolgen Sie alle wichtigen Metriken an einem Ort mit anpassbaren ClickUp Dashboards

5. Üben Sie Authentizität und Verwundbarkeit

Authentizität kann der Klebstoff sein, der Ihre Organisation zusammenhält. Große Führungskräfte lernen, Verletzlichkeit zu zeigen, ohne schwach zu wirken.

In seinem Buch "Shoe Dog" schreibt der Mitbegründer und ehemalige CEO von Nike, Phil Knight

gespräche

über die Zeit, als sie Nike gerade gegründet hatten und das Unternehmen vor seiner ersten großen Krise stand. Knight versammelte seine Mitarbeiter und legte die Bedrohungen und Hindernisse offen, mit denen das Unternehmen konfrontiert war.

Die Transparenz in Bezug auf die drohende Krise und das offene Eingeständnis möglicher Risiken trugen zur Ermutigung seiner Mitarbeiter bei. Die Rede erwies sich als Aufmunterung für das noch junge Unternehmen.

Authentisches Führen zeigt den Teams auch, dass sie mit Ihnen verletzlich sein können. Sie können jegliche Toxizität ansprechen und Konflikte lösen und so einen sicheren und integrativen Arbeitsplatz schaffen.

Praktische Ratschläge zu Scham, Verletzlichkeit und Empathie finden Sie in diesem Artikel

zusammenfassung von Dare to Lead

brené Browns Wegweiser zu mutiger Führung.

6. Teamziele festlegen

Unternehmensleiter neigen dazu, Unternehmensziele mit dem Vorstand festzulegen und sie dann an ihre Teams weiterzugeben. Dadurch haben die Teams manchmal das Gefühl, dass ihnen die Ziele in die Hand gedrückt wurden.

Mit gutem Beispiel vorangehen:

Legen Sie die Ziele gemeinsam mit dem Team fest

Fragen Sie sie, was erreichbar ist

Verantwortung dafür übernehmen, dass das Team seine Ziele erreicht

Lernen Sie aktiv, was sie brauchen

Überwachen Sie regelmäßig die Fortschritte und unterstützen Sie das Team bei Bedarf

ClickUp-Ziele

ist perfekt geeignet, um Ziele zu setzen, Fortschritte zu messen und bei Bedarf zu intervenieren.

Ziele setzen und Fortschritte verfolgen mit ClickUp Goals

7. Haben Sie keine Angst, sich zum Narren zu machen

Die Probleme, die moderne Unternehmen lösen, erfordern kreatives und abenteuerliches Denken. Manchmal mögen die Ideen albern klingen. Die Teams müssen die Gewissheit haben, dass alle ihre Ideen willkommen sind, ohne dass sie verurteilt werden.

Um dies zu ermöglichen, sollten Sie offen für den Austausch von Ideen sein.

Fordern Sie die Mitarbeiter auf, ihre Meinung zu sagen, und hören Sie ihnen aktiv zu, ohne sie zu beurteilen

Ermutigen Sie das Team, Ideen nicht sofort abzulehnen, sondern die Richtung zu erkunden, in die sie führen

Bauen Sie innerhalb des Teams Leitplanken auf, um unüberlegte Entscheidungen zu vermeiden

8. Stunden für Fragen und Antworten einplanen

Die Unternehmensleitung lädt alle Mitarbeiter ein, Fragen zu stellen. In solchen Sitzungen geht es oft um Fragen zur Organisation, zu Plänen, Aktualisierungen usw.

Planen Sie darüber hinaus Fragestunden mit Ihrem Team ein, um ihnen zu zeigen, wie Sie etwas tun würden. Ermutigen Sie sie, Fragen zu stellen wie: "Wie würden Sie dieses Problem lösen?" oder "Wie würden Sie diese Situation angehen?"

Auch wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Team wegen jeder Kleinigkeit zu Ihnen kommt, ist es doch hilfreich, wenn sie dies ab und zu tun können. Durch diese Art der Führung mit gutem Beispiel lernt Ihr Team, sich in einen bestimmten Kontext einzuordnen. Es zeigt ihnen, dass Sie da sind, um zu helfen, wenn es schwierig wird.

9. Versetzen Sie sich in die Lage Ihres Teams

Eines der größten Probleme von Führungskräften besteht darin, dass sie sich zu weit von der Realität entfernen. So kennt der technische Leiter vielleicht nicht die alltäglichen Herausforderungen, mit denen seine Entwickler konfrontiert sind, wie z. B. Einschränkungen bei den Entwicklungsumgebungen oder fehlende Automatisierungstools.

Um mit gutem Beispiel voranzugehen, sollten Sie sich die Zeit nehmen, in der Sie entweder die Arbeit Ihrer Teams erledigen oder ihnen bei der Arbeit zusehen. Sie könnten zum Beispiel mit einem Entwickler Pair Programming betreiben. Oder Sie nehmen sich ein paar Funktionen vor und führen einige Tests durch.

Das wird Ihrem Team zeigen, dass Sie ihre Erfahrungen verstehen und es für sie besser machen wollen.

10. Entwickeln Sie sich mit der Zeit

Ein Premierminister im Krieg braucht ganz andere Fähigkeiten und Einstellungen als ein Premierminister in Friedenszeiten. Seien Sie also die Führungskraft, die Ihre Teams und Ihr Unternehmen brauchen. Wenn die Wirtschaft schlecht läuft, sind Sie vielleicht kreativ oder aggressiv. Wenn die Investitionen sprudeln, investieren Sie vielleicht in Schulungen und Experimente.

Wenn Ihr Team klein ist, haben Sie vielleicht eine engere Beziehung zu allen Mitarbeitern. Aber wenn Ihr Team wächst, haben Sie vielleicht sogar Schwierigkeiten, sich an die Namen aller Mitarbeiter zu erinnern.

Als erfolgreiche Führungskraft ist es Ihre Aufgabe, mit der Zeit zu gehen. Zeigen Sie Ihrem Team, dass Veränderungen nicht nur unvermeidlich sind, sondern auch positiv sein können.

Wenn Sie beispielsweise eine Führungskraft sind, die die Umstellung auf die Rückkehr ins Büro bewältigt, erscheinen Sie jeden Tag persönlich dort. Sprechen Sie darüber, wie es Ihnen hilft und wie es Ihrem Team helfen könnte. Akzeptieren Sie Meinungsverschiedenheiten offen und diskutieren Sie positiv. Wenn es dann immer noch nicht klappt, scheuen Sie sich nicht, Ihren Plan ganz zurückzuziehen.

Alle diese Strategien können sehr hilfreich sein, aber jeder Mensch ist anders. Wenn Sie mit gutem Beispiel vorangehen, werden Sie zwangsläufig vor Herausforderungen gestellt. Schauen wir uns an, wie Sie diese meistern können.

Überwindung von Herausforderungen beim Führen mit gutem Beispiel

Strategien für die Führung

und

verwaltungsstile

unterscheiden sich zwischen und innerhalb von Organisationen.

Führung verändern

lenkt eine Organisation durch den Wandel. Diese Situation - wie COVID-19 oder wirtschaftliche Volatilität - wird der Führungskraft oft vor die Füße geworfen, und sie muss sie meistern, um erfolgreich zu sein. James Daunt von Barnes and Noble ist ein großartiger

beispiel

einer Führungspersönlichkeit, die das Unternehmen vom Rande des Konkurses zu positivem Wachstum geführt hat.

Aufstrebende Führung

steigt dagegen organisch in die Position auf und leitet Teams, ohne sich auf formale Autorität zu verlassen. Sie sind anpassungsfähig und stehen mehr im Einklang mit dem Team. Satya Nadella ist ein Beispiel für eine aufstrebende Führungskraft.

Bei der ethischen Führung geht es darum, das Richtige zu tun, und zwar nicht nur für das Endergebnis, sondern auch für die Mitarbeiter, die Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen.

Abhängig von der Organisation, der Marktsituation und den Führungsqualitäten gibt es einige Herausforderungen, denen eine gute Führungskraft begegnen kann, und wie sie diese bewältigen kann.

Fehlen einer einheitlichen Vision

Um mit gutem Beispiel voranzugehen, muss Ihr Team Ihr eigenes Verhalten erkennen und nachvollziehen können. Ohne ein einheitliches Leitbild und einheitliche Grundsätze kann Ihr vorbildliches Handeln unbemerkt bleiben.

Lösung: Dokumentieren Sie Ihre Vision und

führungsphilosophie

. Besprechen Sie sie regelmäßig mit Ihren Teammitgliedern. Ermutigen Sie sie, Entscheidungen auf der Grundlage der von Ihnen gemeinsam festgelegten Grundsätze, Werte und Überzeugungen zu treffen.

Delegation

Jede noch so erfahrene Führungskraft tut sich irgendwann schwer damit, Aufgaben zu delegieren. Manchmal haben sie vielleicht nicht die richtige Person in ihrem Team, um die Aufgabe zu erfüllen. Oder sie sind sich selbst nicht im Klaren darüber, was sie brauchen.

Lösung:

Dokumentieren Sie die zu erledigende Arbeit, die Erwartungen, Ziele und Ergebnisse im Detail. Das Aufschreiben schafft Klarheit und dient als Referenz

Nennen Sie alle Ressourcen, die für die Erledigung der Arbeit erforderlich sind

Erläutern Sie, wie die Arbeit erledigt werden soll (ein Dokument mit der Aufschrift "So würde ich es machen" ist eine gute Möglichkeit, mit gutem Beispiel voranzugehen

Wenn Sie die Dokumentation aktualisieren, kennzeichnen Sie Ihre Teams, damit die Informationen nicht übersehen werden.

ClickUp-Kommentare zuweisen ermöglicht genau dies

ClickUp-Kommentare zuweisen ermöglicht genau dies Planen Sie regelmäßige Check-Ins und geben Sie Feedback zum Fortschritt

Mit dem Wandel umgehen

Veränderungen sind schwierig, nicht nur für die Teams, sondern auch für die Führungskräfte. Wenn die Situation unbeständig ist und sich ständig weiterentwickelt, kann es schwierig sein, mit gutem Beispiel voranzugehen.

Lösung:

Versuchen Sie, so viel wie möglich über die Veränderung zu erfahren

Führen Sie eine Szenarienplanung durch, um auf mögliche Turbulenzen vorbereitet zu sein

Gehen Sie offen mit der Unvorhersehbarkeit um und versichern Sie Ihren Teams, dass Sie bei ihnen sind

Zeigen Sie Einfühlungsvermögen und bieten Sie Ihren Teams Unterstützung und Ressourcen an

Selbstmanagement

Es mag albern klingen, aber um mit gutem Beispiel voranzugehen, sollten Sie in der Lage sein, sich selbst gut zu managen. Vielen Führungskräften mangelt es an dieser Eigenschaft. Sie könnten selbst überarbeitet, temperamentvoll oder schüchtern sein und damit unbeabsichtigt eine ähnliche Kultur in ihren Teams schaffen.

Lösung:

Legen Sie Ihre Ziele und Verhaltensweisen klar fest

Erinnern Sie sich täglich an Ihre Werte und verhalten Sie sich entsprechend

Führen Sie regelmäßig Selbstgespräche, um zu sehen, ob Sie das richtige Beispiel geben

Holen Sie das Feedback Ihres Teams ein und passen Sie Ihre Leistung neu an

Vorteile und Nachteile des Führens mit gutem Beispiel

Mit gutem Beispiel voranzugehen ist aus verschiedenen Gründen eine gute Strategie.

Respekt : Wenn die Führungskraft mit gutem Beispiel vorangeht, wird sie von den Teammitgliedern eher respektiert

: Wenn die Führungskraft mit gutem Beispiel vorangeht, wird sie von den Teammitgliedern eher respektiert Vertrauen : Eine Führungskraft, die mit gutem Beispiel vorangeht, kennt die Nöte ihres Teams. Daher wird ihnen am meisten vertraut

: Eine Führungskraft, die mit gutem Beispiel vorangeht, kennt die Nöte ihres Teams. Daher wird ihnen am meisten vertraut Positive Arbeitskultur : Gute Führungskräfte sorgen dafür, dass ihre Teams wissen, dass sie nicht aus ihrem Elfenbeinturm sprechen. Das schafft ein positives Arbeitsumfeld

: Gute Führungskräfte sorgen dafür, dass ihre Teams wissen, dass sie nicht aus ihrem Elfenbeinturm sprechen. Das schafft ein positives Arbeitsumfeld Transparenz : Wenn Sie mit gutem Beispiel vorangehen, verhalten Sie sich anderen gegenüber so, wie Sie von ihnen behandelt werden möchten. Das schafft Empathie, Mitgefühl und Transparenz

: Wenn Sie mit gutem Beispiel vorangehen, verhalten Sie sich anderen gegenüber so, wie Sie von ihnen behandelt werden möchten. Das schafft Empathie, Mitgefühl und Transparenz Moral : Das Wissen, dass Ihr Vorgesetzter die gleichen Maßstäbe an sich selbst legt wie an die Teammitglieder, stärkt die Arbeitsmoral

: Das Wissen, dass Ihr Vorgesetzter die gleichen Maßstäbe an sich selbst legt wie an die Teammitglieder, stärkt die Arbeitsmoral Kundentreue: Glückliche und respektvolle Mitarbeiter behandeln ihre Kunden gut und schaffen ein Gefühl der Markentreue, das einzigartig und spezifisch für Ihr Unternehmen ist

Das bedeutet nicht, dass die Vorbildfunktion nicht auch ihre Nachteile hat.

Druck: Zunächst einmal kann es für die Führungskraft anstrengend sein, immer einen bestimmten Standard aufrechtzuerhalten. Es gibt einem das Gefühl, unfehlbar sein zu müssen, was eine Menge Druck bedeuten kann.

Erosion des Vertrauens: Jede Inkonsequenz im Verhalten kann zu einer Erosion des Vertrauens führen, die kaum wiederherzustellen ist.

Zu taktisch: Wenn Sie mit gutem Beispiel vorangehen, besteht die Gefahr, dass Sie zu taktisch vorgehen und jedem vorschreiben, was und wie er seine Arbeit tun soll. Das kann Ihnen die Zeit rauben, die Sie brauchen, um strategisch und visionär zu handeln.

Wie bei jedem Führungsstil lassen sich die oben genannten Nachteile mit etwas Nachdenken, Einfühlungsvermögen und einem strategischen Ansatz überwinden.

Mit ClickUp mit gutem Beispiel vorangehen

Um es mit den unsterblichen Worten von Thomas J. Watson zu sagen: Der erste Schritt, um mit gutem Beispiel voranzugehen, besteht darin, sich selbst zu führen. Das Festlegen von Zielen, das Dokumentieren von Philosophien, das Verfolgen der eigenen Leistung und sogar das tägliche Führen eines Tagebuchs können einen guten Anfang darstellen. Sobald Sie sich selbst verstanden haben, ist es an der Zeit, Ihr Team zu kennen und es mit gutem Beispiel zu führen.

Unabhängig davon, welche der zehn oben genannten Strategien Sie verfolgen, können Sie mit einem robusten Teammanagement-Tool wie ClickUp enorm viel erreichen.

ClickUp wurde als umfassende Projektmanagement-Software entwickelt und bietet Ihnen alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um sich selbst und Ihr Team zu managen.

Sie müssen persönliche Ziele aufschreiben? Versuchen Sie ClickUp Goals. Sie führen gerne regelmäßig Tagebuch? Verwenden Sie ClickUp Docs. Sie leiten ein Projektteam? Verwenden Sie die ClickUp Workload-Ansicht, um die Arbeit gerecht zu verteilen. Sie möchten Feedback einholen? Verwenden Sie eine der

feedback-Formular-Vorlagen

.

Führen Sie sich selbst und Ihr Team effektiv. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Testen Sie ClickUp noch heute !