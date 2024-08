Beginnen Sie mit dem Warum Zusammenfassung: Wie große Führungskräfte jeden zum Handeln inspirieren

Es gibt zwei Arten von Menschen: Diejenigen, die andere inspirieren wollen, und diejenigen, die inspiriert werden wollen. Es ist sehr selten, dass ein Buch beide anspricht.

Simon Sineks Bestseller von 2009, Start with Why, ist die Ausnahme. Simon Sinek ist ein Bestsellerautor und gefeierter Motivationsredner, der für seine unkonventionell optimistischen Ideen über Wirtschaft und Führung bekannt ist. Als einer der beliebtesten Leadership-Coaches der Welt hat er in seiner über zwei Jahrzehnte währenden Karriere Tausende von Führungskräften inspiriert.

Dieses Buch ist entstanden aus Sineks viralem TED-Vortrag der mit über 60 Millionen Aufrufen inzwischen der drittmeistgesehene TED-Talk aller Zeiten ist. Er enthält eine einfache, aber tiefgründige Botschaft und fordert uns auf, unser "Warum" zu entdecken - den Kernwert, der uns dazu bringt, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen.

Wenn Sie an Ihrer Führung und Ihrem Teammanagement arbeiten oder Ihre produktivität des Teams dann kann Start with Why helfen.

In dieser Zusammenfassung von Start with Why sind die wichtigsten Erkenntnisse für Sie zusammengefasst.

Start with Why Zusammenfassung auf einen Blick

über Amazon In Start with Why spricht Sinek über die Macht des "Warum" und darüber, wie es das entscheidende Unterscheidungsmerkmal für den Erfolg einer Person oder eines Unternehmens sein kann. Anhand der Beispiele von Steve Jobs, Martin Luther King Jr., den Gebrüdern Wright, Bill Gates usw. betont Sinek, wie wichtig es ist, den eigenen Kernzweck (den Warum-Faktor) zu entdecken und ihn zu nutzen, um sein Team zu motivieren und zu inspirieren.

Ihm zufolge schafft das "Beginnen mit dem Warum" ein Gefühl der gemeinsamen Zielsetzung innerhalb Ihres Teams. Die Klarheit des Auftrags und der Vision einer Organisation macht sie für Mitarbeiter und Kunden leichter nachvollziehbar.

Hier ist Sineks eigenes 'WARUM' für das Schreiben des Buches, in seinen eigenen Worten:

"Das Ziel dieses Buches ist es nicht, einfach zu versuchen, die Dinge, die nicht funktionieren, zu reparieren. Vielmehr habe ich dieses Buch als Leitfaden geschrieben, um mich auf die Dinge zu konzentrieren, die funktionieren, und diese zu verstärken. Es geht mir nicht darum, die von anderen angebotenen Lösungen umzustoßen. Die meisten Antworten, die wir erhalten, wenn sie auf soliden Beweisen beruhen, sind vollkommen gültig. Wenn wir jedoch mit den falschen Fragen beginnen, wenn wir die Ursache nicht verstehen, dann werden uns auch die richtigen Antworten immer in die Irre führen ... irgendwann. Die Wahrheit kommt immer ans Licht ... irgendwann."

Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie sich die richtigen Fragen stellen können, damit Sie Ihr Unternehmen (und Ihr Team) in die richtige Richtung lenken können.

Das Buch behandelt drei große Ideen:

was erfolgreiche Menschen und Unternehmen von erfolglosen unterscheidet

warum Inspiration ein besserer Weg ist, ein Unternehmen aufzubauen als Manipulation

wie man Vertrauen in einer Organisation aufbaut

5 wichtige Erkenntnisse aus Start with Why

Aus dem Buch können Sie eine Menge lernen, aber hier sind einige unserer Lieblingslektionen.

1. Ziehen Sie Zuckerbrot und Peitsche vor

Eine der wichtigsten Lektionen für Führungskräfte in diesem Buch ist, dass man jemanden immer dazu bringen sollte, etwas zu unternehmen, indem man ihn inspiriert, anstatt ihn zu manipulieren.

Laut Sinek verstehen nur sehr wenige Menschen, warum sich ihre Kunden für sie entscheiden. Die meisten Unternehmen neigen zu der Annahme, dass die Menschen ihre Produkte wegen des besseren Preises oder der besseren Servicequalität kaufen. Also nutzen sie manipulative Maßnahmen wie Preissenkungen, Werbeaktionen, Prominentenwerbung und in den schlimmsten Fällen sogar Angst, um Kunden anzuziehen.

Er gibt Beispiele aus der Praxis, um dies zu verdeutlichen.

Als General Motors (GM) anfing, seinen Kunden beim Kauf von Lastkraftwagen und Autos einen Cashback von 500 bis 7000 USD anzubieten, stiegen zwar die kurzfristigen Verkaufszahlen, aber die langfristige Rentabilität wurde dadurch beeinträchtigt.

Bis zum Jahr 2007 verlor GM aufgrund der Anreize rund 729 USD pro verkauftem Fahrzeug. Das Unternehmen musste daraufhin die Anreize reduzieren - und die Verkäufe gingen zurück.

In ähnlicher Weise verbreitet IBMs Slogan - Niemand wurde jemals gefeuert, weil er IBM eingestellt hat - Angst als Marketingtaktik. Er veranlasst die Beschaffungsteams, ein weniger bekanntes Unternehmen IBM vorzuziehen, weil sie befürchten, ihren Job zu verlieren, falls die Dinge schief gehen.

Sinek stimmt zwar zu, dass Manipulation funktioniert - manchmal nur allzu gut -, aber er fordert seine Leser auf, einen völlig entgegengesetzten Weg einzuschlagen, nämlich den Weg der Inspiration.

Und zwar aus folgendem Grund: Während Manipulation in manchen Fällen mehr oder sogar wiederholte Geschäfte bringen kann, ist nur Inspiration die geeignete Strategie, um echte Kundenbindung aufzubauen.

Sineks Lieblingsbeispiel für richtig gemachte Inspiration ist Apple, insbesondere als Steve Jobs am Ruder war.

Ein zentraler Punkt, den Sinek hier hervorhebt, ist, dass Menschen nicht kaufen, was Sie tun; sie kaufen, warum Sie es tun. Wenn Ihr "Warum" sie inspirieren kann, können Sie sie in loyale Kunden verwandeln - denken Sie an die Menschen, die am Abend vor der Markteinführung des neuen iPhones vor einem Apple Store Schlange stehen!

Sinek gibt Ihnen nicht nur diesen Gedanken mit auf den Weg, sondern gibt Ihnen auch einige gute Ratschläge:

Definieren (und kommunizieren) Sie Ihr Hauptziel

Nutzen Sie Geschichten, um dieses Ziel mit der Welt zu teilen. Alle großen Führungskräfte sind auch große Geschichtenerzähler

Verstärken Sie Ihr Engagement, indem Sie ein Gefühl der Einheit und Zugehörigkeit schaffen

Schaffen Sie Vertrauen, indem Sie Authentizität demonstrieren und mit Einfühlungsvermögen führen

2. Finden Sie Ihren Goldenen Kreis

Das Konzept des Goldenen Kreises ist etwas, das Sinek in mehreren Kapiteln seines Buches erörtert. Der Goldene Kreis ist ein strategischer Rahmen mit drei konzentrischen Kreisen (Warum, Wie und Was), die jeweils eine andere Ebene des Denkens und der Kommunikation darstellen.

über Website von Simon Sinek

Warum: Der innerste Kreis stellt den Kernzweck dar, der die Existenz einer Organisation inspiriert. Er beantwortet die Frage: "Warum existiert die Organisation über die reine Gewinnerzielung hinaus?" - die tieferen Werte und Überzeugungen, die das Handeln bestimmen

Der innerste Kreis stellt den Kernzweck dar, der die Existenz einer Organisation inspiriert. Er beantwortet die Frage: "Warum existiert die Organisation über die reine Gewinnerzielung hinaus?" - die tieferen Werte und Überzeugungen, die das Handeln bestimmen Wie : Der mittlere Kreis steht für die spezifischen Prozesse undarbeitsstile die das "Warum" der Organisation unterstützen Es geht um die Frage: "Wie erfüllt die Organisation ihren Zweck?"

: Der mittlere Kreis steht für die spezifischen Prozesse undarbeitsstile die das "Warum" der Organisation unterstützen Es geht um die Frage: "Wie erfüllt die Organisation ihren Zweck?" Was: Der äußerste Kreis steht für die greifbaren Dinge und Ergebnisse, die eine Organisation hervorbringt. Die Antwort auf diese Frage könnte ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Lösung sein. Er beantwortet die grundlegende Frage: "Was tut die Organisation?"

Nach dem Konzept des Goldenen Kreises beginnen erfolgreiche Unternehmen und einflussreiche Führungskräfte mit dem inneren Kreis, dem Warum, und bewegen sich dann nach außen zum Wie und schließlich zum Was.

Dieser Rahmen hilft Ihnen prioritäten zu setzen, was wichtig ist und stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihr Ziel ausgerichtet sind.

2. Führen ist nicht dasselbe wie der Anführer sein

Sinek gibt auch Ratschläge für gute Führung. Er sagt, dass Führung mehr ist als verwaltung der Arbeit oder die Abwicklung von Vorgängen.

Ihm zufolge schafft eine große Führungspersönlichkeit eine Gefolgschaft mit der Fähigkeit, Vertrauen, Empathie und ein Gefühl der Zugehörigkeit aufzubauen.

Es gibt Führungspersönlichkeiten und es gibt diejenigen, die führen. Führungspersönlichkeiten haben eine Position der Macht oder des Einflusses inne. Diejenigen, die führen, inspirieren uns. Ob Einzelpersonen oder Organisationen, wir folgen denen, die führen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Wir folgen denen, die führen, nicht um ihrer selbst willen, sondern um unserer selbst willen."_

Und hier erfahren Sie, wie Sie eine solche Führungspersönlichkeit sein können:

Verkörpern Sie die Werte und Überzeugungen, die Ihre Hauptaufgabe definieren. Das zeigt den Menschen, dass Sie authentisch und vertrauenswürdig sind

Stellen Sie das Wohlbefinden Ihrer Teammitglieder in den Vordergrund indem Sie ein unterstützendes und integratives Arbeitsumfeld schaffen

Schaffen Sie ein Umfeld, in dem sich jeder wohl fühlt, wenn er Fragen stellen und konstruktives Feedback geben kann

Ein Beispiel für eine inspirierende Führungspersönlichkeit, die in dem Buch erwähnt wird, ist Steve Jobs, der den Mitarbeitern von Apple die Freiheit gab, anders zu denken (ihr Hauptziel), den Status quo in Frage zu stellen und Produkte wie iPods und iPhones zu entwickeln.

3. Bauen Sie ein Team auf, das an Ihr Warum glaubt

Beginnen wir mit den Grundlagen des Teamaufbaus und kehren wir zum Goldenen Kreis zurück: Wenn Sie das Warum in Ihrem Unternehmen verkörpern, brauchen Sie jemanden, der das Wie managt, und mehr qualifizierte Leute, die das Was managen. Gleichzeitig sollten alle diese Personen an Ihren Kernzweck und Ihre Werte glauben.

Der Autor sagt, dass es wichtiger ist, Mitarbeiter einzustellen, die Ihre Werte verkörpern, zu Ihrer Unternehmenskultur passen und den Rest Ihres Teams ergänzen, als jemanden, der der "Beste" in dem ist, was er tut.

Motivierte Menschen können sich besser auf ein gemeinsames Ziel ausrichten. Sie erleichtern es Ihnen, auf Ihr Ziel hinzuarbeiten, und reduzieren Konfliktpunkte.

Einige Beispiele für großartige Warum und Wie Partnerschaften sind der Visionär Walt Disney und sein praktischer älterer Bruder Roy. Hier beschreibt Sinek, wie dieses Gleichgewicht zwischen WARUM und WIE einer Organisation zugute kommt:

_"Walt Disney träumte, zeichnete und stellte sich vor; Roy blieb im Schatten und formte ein Imperium", schrieb Bob Thomas, ein Disney-Biograf. "Als brillanter Finanzier und Geschäftsmann half Roy, Walt Disneys Träume zu verwirklichen und das Unternehmen aufzubauen, das den Namen seines Bruders trägt

Ein weiterer Ratschlag von Sinek für Führungskräfte? Ermächtigen Sie Ihr Team. Das können Sie tun, indem Sie ihnen helfen, sich beruflich weiterzuentwickeln, indem Sie ihnen Autonomie bei der Arbeit geben oder indem Sie ihre Beiträge würdigen.

Dies trägt dazu bei, ihr Vertrauen in Ihr Unternehmen zu stärken und stellt sicher, dass mitarbeiter motiviert bleiben .

4. Folgen Sie Ihrem WARUM, nicht Ihrer Konkurrenz

Die meisten Unternehmen verlieren mit der Zeit ihre Originalität und ihren Zweck, da sie versuchen, in die Fußstapfen ihrer erfolgreicheren Konkurrenten zu treten. Sinek rät Organisationen, ihren Kernzweck als ihren nordstern in allen Aspekten. Das Analysieren und Nachahmen eines Konkurrenten mag zwar kurzfristig von Vorteil sein, ist aber kein ganzheitlicher Ansatz, da es zu Inkonsistenz führen und Sie von Ihren eigentlichen Zielen ablenken kann.

Konkurrenten können zwar einen guten Einblick in den Markt geben, aber sie als Maßstab zu verwenden, kann Ihr Wachstum aus folgenden Gründen behindern:

Keine Authentizität: Indem Sie dem Weg eines Wettbewerbers folgen, hören Sie auf, Ihren eigenen Werten treu zu sein. Das wiederum macht Sie in den Augen von Mitarbeitern und Kunden unauthentisch

Indem Sie dem Weg eines Wettbewerbers folgen, hören Sie auf, Ihren eigenen Werten treu zu sein. Das wiederum macht Sie in den Augen von Mitarbeitern und Kunden unauthentisch Keine Innovation: Wenn Sie immer nachahmen, was Ihre Konkurrenten tun, gibt es keinen Spielraum für Innovationen oder neue Ansätze

Wenn Sie immer nachahmen, was Ihre Konkurrenten tun, gibt es keinen Spielraum für Innovationen oder neue Ansätze Kein Wettbewerbsvorteil : Wenn Sie alles, was Ihre Konkurrenten tun, genau so machen, werden Sie ihnen ähnlich und können sich nicht abheben

: Wenn Sie alles, was Ihre Konkurrenten tun, genau so machen, werden Sie ihnen ähnlich und können sich nicht abheben Ständig aufholen: Sie werden immer einen Schritt hinter Ihren Konkurrenten zurückbleiben, was bedeutet, dass Sie nie die Chance haben werden, Marktführer zu werden

Sinek ermutigt Führungskräfte, nach innen zu schauen, den Zweck, die Werte und die Stärken ihres Unternehmens zu verstehen und mit Authentizität zu führen, anstatt sich nur auf externe Maßstäbe zu verlassen. Wie er es ausdrückt: Sie sind Ihre Konkurrenz.

Start with Why Zitate, die Sie zum Handeln inspirieren

Sie suchen nach weiteren Inspirationen?

Hier finden Sie einige direkte Zitate aus dem Buch, die Sie motivieren, Ihre Führungsqualitäten verbessern und Ihnen helfen, erfolgreiche Organisationen aufzubauen.

Simon Sinek über Führung

Anführer zu sein bedeutet, dass man den höchsten Rang innehat, sei es durch Verdienst, Glück oder durch interne Politik. Führen bedeutet jedoch, dass andere Ihnen bereitwillig folgen - nicht, weil sie es müssen, nicht, weil sie dafür bezahlt werden, sondern weil sie es wollen."_

"Große Führungskräfte sind diejenigen, die ihrem Bauchgefühl vertrauen. Sie sind diejenigen, die die Kunst vor der Wissenschaft verstehen. Sie gewinnen die Herzen vor dem Verstand. Sie sind diejenigen, die mit dem WARUM beginnen."

Simon Sinek über Teammanagement

"Es gibt nur zwei Möglichkeiten, menschliches Verhalten zu beeinflussen: Man kann es manipulieren oder man kann es inspirieren."

"Es gibt nur zwei Möglichkeiten, menschliches Verhalten zu beeinflussen: Man kann es manipulieren oder man kann es inspirieren."

Simon Sinek über effektive Arbeitsmethoden

"Leidenschaft allein reicht nicht aus. Damit Leidenschaft überleben kann, braucht sie Struktur. Ein Warum ohne Wie hat wenig Aussicht auf Erfolg."

"Anstatt zu fragen: "WAS sollten wir tun, um wettbewerbsfähig zu sein?", muss man sich fragen: "WARUM haben wir überhaupt angefangen, WAS zu tun, und WAS können wir tun, um unsere Sache angesichts der heute verfügbaren Technologien und Marktchancen mit Leben zu erfüllen?"

Anwendung des Start with Why-Prinzips mit ClickUp

Nun, da Sie die Schlüsselkonzepte und -prinzipien in Sineks Buch kennen, lassen Sie uns Ihnen zeigen, wie Software-Tools für das Workspace Management wie ClickUp Ihnen helfen können, mit Ihrem Warum zu beginnen:

1. Richten Sie Ihre Ziele an Ihrem "Warum" aus

Zerlegen Sie größere Ziele in umsetzbare Aufgaben und stellen Sie sicher, dass jede Aufgabe mit dem Kernziel der Organisation verknüpft ist. Dies hilft den Teammitgliedern, die Bedeutung ihrer Beiträge zu verstehen. Es zeigt ihnen auch, wie wichtig ihre Arbeit ist, was sie wiederum motiviert. Erstellen Sie Ziele und KPIs um Ihre Fortschritte anhand Ihrer Grundwerte zu messen und sicherzustellen, dass Sie sich auf diese zubewegen und nicht von ihnen entfernen. Dies ist besonders wichtig, wenn Ihr Unternehmen wächst und weitere Interessengruppen hinzukommen.

Verwalten Sie Projekte und verfolgen Sie Ziele mit ClickUp

Verwalten Sie alle Ihre projekte und Aufgaben von einem Ort aus mit der Projektmanagement-Software von ClickUp

Sie können verwenden ClickUp-Aufgaben um Aufgaben und Unteraufgaben zu verwalten, Statusaktualisierungen (als Kommentare) zu posten, benutzerdefinierte Tags oder Status zu verwenden, um zu gruppieren und aufgaben zu priorisieren und verknüpfen sie ausdrücklich mit dem Warum der Organisation.

Erstellen Sie Ziele, weisen Sie sie zu und teilen Sie sie mit Ihrem Team, damit alle an einem Strang ziehen

Sobald Sie Ihre Projekte hinzugefügt haben, können Sie benutzerdefinierte Dashboards und andere Berichte wie Gantt-Diagramme verwenden, um Ihren Fortschritt anhand dieser Ziele zu messen. ClickUp-Ziele können Sie auch Ihre Ziele mit numerischen, Ja/Nein- oder Geldzielen verfolgen.

2. Kommunizieren Sie Ihr Warum

Richten Sie einen zentralen Speicher oder ein Wiki für Informationen über das "Warum" und "Wie" der Organisation ein, einschließlich Aussagen über Mission und Vision, Werte und Prozesse. Dies gewährleistet einen einfachen Zugang für alle Teammitglieder und ist besonders bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter nützlich.

Erstellen Sie öffentliche Wikis mit ClickUp Docs

Erstellen Sie ausführliche Wikis und informieren Sie Ihr Team über Ihre Werte und Ziele mit ClickUp Docs ClickUp Docs ist ein Dokumententool, mit dem Teams ihre Dokumente und Wikis in organisierten Arbeitsbereichen verwalten können. Es umfasst Funktionen wie Inhaltsblöcke, Formatierungsoptionen und Echtzeitbearbeitung. Sie können auch einen Teambereich erstellen, um gemeinsame Dokumente zu verwalten, Berechtigungsstufen zuzuweisen und vieles mehr.

Verwenden Sie ClickUp AI, um Ihre Wikis zusammenzufassen oder sie in verschiedene Sprachen zu übersetzen, damit sie leicht zu lesen sind

Plus, ClickUp AI kann Ihnen helfen, Ihre Wikis in mehreren Sprachen zu lokalisieren, Dokumente zusammenzufassen und vieles mehr. Auf diese Weise schaffen Sie ein Gefühl der Zugehörigkeit auch für diejenigen, die nicht unbedingt Ihre Sprache sprechen.

3. Fördern Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit

Damit alle Teammitglieder an einem Projekt mitarbeiten können, sollten Sie ihnen die Kommunikation erleichtern und sie auf allen Ebenen des Projekts auf dem Laufenden halten. Auf diese Weise können alle auf dem gleichen Stand bleiben und problemlos Feedback geben.

Mit den Kommunikationswerkzeugen von ClickUp bleiben alle auf dem Laufenden

ClickUp bietet mehrere Möglichkeiten, mit Ihrem Team zu kommunizieren - in Projekten und Dokumenten. Erstens können Sie Aufgaben kommentieren, Aktionspunkte zuweisen und direkt aus der Aufgabenansicht E-Mails an Personen senden.

Dokumente gleichzeitig mit dem Rest Ihres Teams bearbeiten, Kommentare hinzufügen und mehr

In Docs können Sie Kommentare hinzufügen, Personen markieren und gleichzeitig bearbeiten, um ständige Feedbackschleifen zu initiieren.

Starten Sie Gespräche mit wichtigen Stakeholdern, indem Sie separate Chats für jedes Projekt, jede Aufgabe oder jedes Dokument erstellen

Abgesehen davon können Sie auch Folgendes verwenden ClickUp's eingebauter Chat und die Videoaufzeichnungsfunktionen von ClickUp, um Gespräche mit Ihrem Team zu beginnen und den Kontext von Diskussionen zu erweitern.

4. Ermutigen Sie zum Brainstorming

Organisieren Sie Brainstorming-Sitzungen, bei denen die Teammitglieder ihre Ideen offen austauschen können. Sinek empfiehlt, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder auf den Ideen des anderen aufbauen kann, was zu kollaborativer Innovation führt. Dadurch wird das Gefühl der Zugehörigkeit und der Einheit unter Ihren Mitarbeitern gestärkt. Brainstorming-Vorlagen in ClickUp machen dies einfacher - Sie können sogar sofort eine Sitzung starten.

Visualisieren Sie Ideen mit Whiteboards und Mindmaps in ClickUp

Freestyle-Design-Tools wie Whiteboards und Mindmaps machen es Ihren Teamkollegen leichter, all die großartigen Ideen zu zeichnen und sie visuell zu erklären. Das macht Brainstorming-Sitzungen interessant und produktiv.

Gestalten Sie Brainstorming-Sitzungen ansprechend mit ClickUp Whiteboards

Mit ClickUp-Whiteboards können Sie Diagramme zeichnen, Notizen hinzufügen und sie sogar mit einem Projekt verknüpfen. Sie können diese Whiteboards auch mit anderen im Team teilen oder sie als Aufzeichnung Ihrer Brainstorming-Sitzung verwenden. Dies ist besonders nützlich bei Warum-Aufgaben, bei denen Sie Ihrem Team den strategischen Zweck eines Projekts erklären müssen.

Ein weiteres ansprechendes und kollaboratives Tool, das auf ClickUp verfügbar ist, ist Mind Maps . Sie können in den Phasen "Wie" und "Was" hilfreich sein, in denen Sie Ihren Arbeitsablauf planen oder individuelle Aufgaben für jeden erstellen müssen.

Zusammenfassend

Simon Sinek's Start with Why ist ein überzeugender Entwurf für den Aufbau inspirierender Organisationen.

Indem Sie Ihren Kernzweck finden und definieren, können Sie das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter gewinnen, Milliarden-Dollar-Unternehmen aufbauen und aus treuen Kunden Evangelisten machen. Sinek fordert Führungskräfte außerdem auf, Klarheit und Disziplin zu fördern in teamziele indem sie diese stets mit ihrem "Warum" in Einklang bringen

Wir hoffen, dass Sie diese Zusammenfassung des Buches Start with Why nützlich fanden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Ihr "Warum" ist, empfehlen wir Ihnen das andere Buch von Sinek, Finding Your Why. Dieses Buch ist eine Ergänzung zum Buch Start with Why und enthält praktische Tipps, die Ihnen dabei helfen, Ihren höheren Zweck zu definieren.

Wenn Sie jedoch die Konzepte von Start with Why bereits verinnerlicht haben und eine klare Vorstellung davon haben, was Ihr Kernziel ist, empfehlen wir Ihnen sich für ClickUp anzumelden -Es ist kostenlos, um anzufangen.