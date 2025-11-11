So nutzen Sie Sora KI zur Erstellung von Text-zu-Video-Inhalten

Notiz: Sora AI ist noch nicht für die breite Öffentlichkeit verfügbar. Derzeit gewährt Open AI einer ausgewählten Gruppe von Künstlern, Designern und Filmemachern Zugang, um das Tool zu testen.

Das grundlegende Versprechen der generativen KI-Technologie ist die Fähigkeit, als Reaktion auf Benutzeranfragen etwas Neues zu erschaffen. Tools wie ChatGPT, Googles Gemini, Microsoft Copilot usw. sind KI-Textgeneratoren.

DALL-E und Midjourney generieren Bilder als Reaktion auf Text. Sora von OpenAI verspricht, realistische Videos anhand von Textanweisungen zu erstellen. Es ist eines der wenigen Programme, die eine Text-zu-Video-KI anbieten, was bei Kreativen großes Interesse weckt.

Schauen wir uns an, wie es funktioniert und wie Sie es für Ihre Video-Inhalte nutzen können.

Was ist Sora KI?

Sora AI ist ein generatives KI-Tool, das auf der Grundlage von Texteingaben/Eingabeaufforderungen realistische Videos erstellt. Es wurde von OpenAI entwickelt und kann Zeichen, Tiere, Landschaften, Perspektiven, Stop-Motion-Bilder usw. auf der Grundlage der vom Benutzer bereitgestellten textuellen Beschreibung erstellen.

Screenshot aus dem Demonstrationsvideo auf openai.com/sora

Wie funktioniert Sora: Die Wissenschaft hinter der KI

Ähnlich wie KI-Schreibtools (ChatGPT) und Bildgenerierungstools (DALL-E) erstellt Sora Videos anstelle von Text oder Bildern.

Das Modell von Sora KI wurde anhand von Videos mit Alt-Text trainiert, der erklärt, was im Video geschieht. Auf dieser Grundlage verknüpft Sora Wörter mit Bildern, die es dann verwendet, um Videos gemäß den Vorgaben zu generieren. Einige der wichtigsten Features von Sora KI sind wie folgt.

Wichtige Features von Sora KI

Sora, benannt nach dem japanischen Wort für Himmel, soll über grenzenloses kreatives Potenzial verfügen. Zu den Funktionen von Sora gehören unter anderem:

1. Text-zu-Video

Im Grunde genommen ist Sora ein KI-Tool zur Erstellung von Inhalten, das als Eingabe nur wenige Wörter benötigt und als Ausgabe Videos erstellt.

Sie könnten sagen: „Zeige eine fliegende Untertasse, die mittags um die Freiheitsstatue kreist“, und das Video wäre fast augenblicklich fertig.

2. High Definition

Sora kann hochauflösende Videos mit bestimmten Bewegungsabläufen, Motiven und Hintergründen erstellen.

3. Einminütig

Derzeit ist Sora ein KI-basierter Generator für Inhalte für Videos mit einer Länge von bis zu einer Minute.

4. Mehrere Aufnahmen in einem einzigen Video

Sora KI kann eine Geschichte erzählen oder ein fesselndes Video mit verschiedenen Aufnahmen erstellen – wie Zoomen, Schwenken, Nahaufnahmen usw. –, die einen einheitlichen Stil und einheitliche Zeichen aufweisen.

Preise für Sora KI

Sora KI ist noch nicht öffentlich verfügbar. Wir werden Sie über die Preise informieren, sobald wir mehr wissen.

So nutzen Sie Sora KI

Als normale Nutzer können Sie Sora AI noch nicht verwenden, da es noch nicht veröffentlicht wurde. Derzeit gewährt Open AI einer ausgewählten Gruppe von Künstlern, Designern und Filmemachern Zugang, um das tool zu testen.

Auf der Website von Sora finden Sie jedoch einen umfassenden Bericht darüber, wie Sora funktioniert. Dieser enthält eine Reihe technischer Aspekte, wie zum Beispiel:

Einsatz von LLMs und visuellen Daten

Dauer, Auflösungen und Seitenverhältnisse

Bildausschnitt und Bildkomposition

Möglichkeit, Eingaben mit Bildern und Videos (sowie Text) zu machen

3D-Simulationsfunktionen

Mögliche Anwendungsbereiche von Sora und Anwendungsbeispiele

Generative KI hat branchen- und anwendungsübergreifend immense Möglichkeiten geschaffen und die Produktion von Inhalten exponentiell beschleunigt. Sora AI steht dem in nichts nach. Einige der derzeit untersuchten Anwendungsfälle sind:

Produktdemos und Werbeanzeigen

Marken können Produktdemos und Videos zu einem Bruchteil der heute erforderlichen Kosten und Zeit erstellen. Filmemacher können das KI-Modell mit ihren Spielfilmen füttern und fantasievolle Filmtrailer mit den wichtigsten Elementen erstellen.

Social-Media-Videos

Instagram-Influencer und Kreativprofis können damit in großem Umfang hochwertige Videos für Aktionen und Unterhaltungszwecke erstellen.

Filme

Filme, insbesondere Fantasy- oder historische Spielfilme, lassen sich so schnell zum Leben erwecken, wie man es sich vorstellt.

Prototyping

Filmemacher und bildende Künstler können ambitionierte Projekte vorstellen, indem sie kurze, KI-generierte Video-Prototypen erstellen. Diese Technik lässt sich auch auf Prototypen für Customer Journeys, Online-Schulungen, Architekturentwürfe usw. anwenden.

Angesichts der zunehmenden Reife von Sora KI sind die oben genannten Punkte nur der Anfang. Das Potenzial eines Text-zu-Video-Tools wie Sora KI kann der Videoproduktion enorme Geschwindigkeit und Skalierbarkeit verleihen.

Vorteile der Nutzung von Sora KI

Sora KI ermöglicht die Videoproduktion, die bisher viel Zeit, Energie und Investitionen erforderte. Zu den größten Vorteilen von Tools wie Sora KI zur Erstellung von Videos gehören:

Geschwindigkeit: Sora KI kann kurze Videos in wenigen Minuten erstellen, was sonst mindestens ein paar Wochen dauern würde.

Skalierbarkeit: Sora AI kann Dutzende von Videos ohne Limite hinsichtlich Fachkenntnissen oder Zeitaufwand generieren, ähnlich wie textbasierte KI-Absatzgeneratoren, die Inhalte in wenigen Minuten erstellen können.

Flexibilität: Das Tool kann Aufnahmen in Weitwinkel, Nahaufnahme, vertikal, horizontal und verschiedenen anderen Formaten erstellen, wofür sonst mehrere Ausrüstungsgegenstände und Nachdreharbeiten erforderlich wären. Sie können auch bestehende Videos ohne zusätzlichen Aufwand erweitern.

Nachbearbeitung: Bei der Erstellung von Videos mit Sora KI ist es einfacher, Fehler zu korrigieren oder Teile des Videos zu überarbeiten, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird, ohne dass dabei die visuelle Qualität beeinträchtigt wird.

Fantasie: Sora AI ermöglicht es Ihnen, das Unmögliche zu visualisieren und fantasievolle Szenen und Zeichen aus Ihrer Vorstellungskraft zu erschaffen. Es ist zudem ein hervorragendes KI-Tool für Präsentationen, das Kreativität und Interaktion in Bereichen ermöglicht, die früher eher langweilig waren.

Screenshot eines Videos mit einem „kleinen, runden, flauschigen Wesen mit großen, ausdrucksstarken Augen“ von openai.com/sora

Häufige Probleme, mit denen Sora-KI-Benutzer konfrontiert sind

Der größte Nachteil von Sora KI ist, dass es der Öffentlichkeit noch nicht zur Verfügung steht. Darüber hinaus weist das Modell einige Mängel auf, wie zum Beispiel:

Unfähigkeit, die Physik einer komplexen Szene zu simulieren

Darstellung von Kausalität

Raumbezogene Details erkennen

Irreführende Inhalte in KI-generierten Videos

Sora KI-Bewertungen auf Reddit

Während die Öffentlichkeit auf den Start von Sora KI wartet, hatten einige Fachexperten bereits die Gelegenheit, damit zu experimentieren. Hier sind einige Bewertungen von Reddit.

Ein Reddit-Benutzer verdeutlicht die Grenzen von Soras Fähigkeit, originelle Inhalte zu erstellen, und sagt: „Ein Cartoon-Känguru tanzt Disco. Man sieht deutlich, dass es sich um eine Szene aus einem Film handelt. Der Tanz ist kein Zufall (nichts ist Zufall); es ist genau derselbe Tanz oder ein sehr ähnlicher aus einer bestimmten Szene.“

Das Gleiche gilt für jedes einzelne dort gezeigte Video-Beispiel. Man könnte meinen, es handele sich um ein originell generiertes Video, aber es ist lediglich eine Mischung aus Eingaben. Man kann niemals über das Filmmaterial hinausgehen, das man für das Training verwendet hat. Niemals. “

Was die Qualität des Films „Air Head“ von shy kids angeht, sagt ein Reddit-Benutzer: „Absolut unglaublich. Ich bin erst halb durch ‚Air Head‘, aber genau das versteht man unter einer echten Disruption.“

„Diese Qualität bei einem so geringen Produktionsaufwand wird es ermöglichen, dass so viele bisher unbekannte Geschichten ans Tageslicht kommen. Ich bin voller Hoffnung.“

Auch wenn die Vorfreude groß ist, haben normale Benutzer noch keinen Zugang zu Sora KI. In der Zwischenzeit finden Sie hier daher einige Alternativen.

Auch wenn Sora derzeit für das größte Aufsehen sorgt, ist es nicht das einzige Text-zu-Video-Tool, das heute verfügbar ist. Metas „Make-A-Video“ und Googles „Lumiere“ befinden sich in verschiedenen Phasen der Entwicklung.

Synthesia ist eine KI-Software zur Videogenerierung, die Sie sofort nutzen können. Obwohl sie nur Videos mit KI-Avataren und Voiceovers erstellen kann, ermöglicht sie eine skalierbare und schnelle Produktion von Videos für Demos, Verkaufsgespräche, Schulungsvideos usw.

Mehrere Tools nutzen KI-Funktionen, um die Erstellung und den Zugriff auf Videos zu unterstützen.

Mit ClickUp erhalten Sie bereits ab 5 $ pro Monat Zugriff auf einen breiten Bereich von Funktionen für Projektmanagement und KI.

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für 5 $ pro Workspace-Mitglied und Monat

Bonus: Wenn Sie Animator oder Produzent sind, finden Sie hier die beste Software für das Projektmanagement bei der Video-Produktion.

Setzen Sie generative KI mit ClickUp ein

Die Begeisterung und Vorfreude rund um das generative KI-Text-zu-Video-Modell sind so groß wie nie zuvor. Da sich Benutzer zunehmend mit Tools wie ChatGPT und Midjourney vertraut machen, wird Sora AI bald zum festen Bestandteil des Tool-Portfolios von Unternehmen werden.

Allerdings sind wir noch nicht so weit. Keines der mit Spannung erwarteten tools – wie Sora, Make-A-Video, Lumerire usw. – ist öffentlich verfügbar.

Bis die Technologie verfügbar und einsatzbereit ist, sollten wir also die leistungsstarken KI-Tools nutzen, die derzeit zur Verfügung stehen.

ClickUp Brain ist das weltweit erste neuronale Netzwerk, das Aufgaben, Dokumente, Mitarbeiter und das Wissen Ihres Unternehmens mithilfe von KI miteinander verbindet.

Stellen Sie Fragen, erstellen Sie Textinhalte, automatisieren Sie StandUps, erstellen Sie Vorlagen und vieles mehr mit ClickUp.

Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos.