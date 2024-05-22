ISFP vs. INFP: Persönlichkeitsunterschiede und Gemeinsamkeiten bei der Arbeit

Melanie und John sind beide introvertiert, aber ihre Lebenseinstellung ist völlig unterschiedlich.
Melanie geht mit einer praktischen Einstellung an das Leben heran – sie lässt sich bei wichtigen Entscheidungen nicht von Emotionen leiten. Sie verlässt sich auf ihre Erfahrungen aus dem realen Leben und handelt logisch.
John hingegen glaubt an die Zukunft. Seine Entscheidungen sind eher emotional als realistisch.
Was unterscheidet die beiden? Die Antwort liegt in ihrem Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI) – Melanie ist ein ISFP (Introvertiert, Sensitiv, Empfindsam, Wahrnehmend), während John ein INFP (Introvertiert, Intuitiv, Empfindsam, Wahrnehmend) ist, basierend auf den 16 verschiedenen Persönlichkeitstypen nach diesem Modell.
Bevor wir uns mit ISFP und INFP befassen, wollen wir zunächst verstehen, warum dieses Konzept für moderne Arbeitsplätze und die Gesellschaft relevant ist.
Meyers-Briggs-Persönlichkeitstest: Eine kurze Übersicht
Der Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI) ist ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung, mit dem Sie mehr über sich selbst erfahren können. Von der Art und Weise, wie Sie Informationen wahrnehmen, Entscheidungen treffen und mit anderen zusammenarbeiten, bietet dieser Test einen Einblick in die Eigenschaften, die Sie ausmachen.
Dieser Persönlichkeitstest hilft Ihnen bei folgenden Punkten:
- Die Wahl eines Berufs, der zum Persönlichkeitstyp passt
- Die Stärken und Schwächen der verschiedenen Persönlichkeitstypen kennenlernen
- Schaffung eines Arbeitsumfelds, in dem alle Persönlichkeiten sich entfalten können
- Arbeit entsprechend den Persönlichkeitstypen zuweisen, um das Potenzial jedes Einzelnen optimal zu nutzen
- Sich selbst verstehen und ein erfülltes Leben mit Inhalten führen
Ganz gleich, ob Sie sich selbst besser kennenlernen möchten oder als Personalverantwortlicher Einblicke in Ihre Belegschaft gewinnen möchten – das MBTI-Assessment ist für Sie von großem Wert.
Die Meyers-Briggs-Methodik analysiert die Persönlichkeit anhand von vier Skalen:
- Extraversion (E) vs. Introversion (I): Diese Skala misst, woher Menschen ihre Energie beziehen. Extravertierte Menschen sind eher kontaktfreudig und schöpfen Energie aus sozialen Interaktionen, während Introvertierte zurückhaltender sind und Energie aus der Einsamkeit gewinnen
- Sensing (S) vs. Intuition (N): Diese Skala bezieht sich darauf, wie Menschen Informationen wahrnehmen. Sensorische Menschen verlassen sich auf konkrete Daten und konzentrieren sich auf die Gegenwart, während intuitive Menschen lieber Muster und Möglichkeiten interpretieren und sich oft auf die Zukunft konzentrieren
- Denken (T) vs. Fühlen (F): Wie Menschen Entscheidungen treffen, basiert auf dieser Skala. Denker legen Wert auf Logik und objektive Analyse, während Fühler bei Entscheidungen Emotionen und Werte berücksichtigen
- Beurteilen (J) vs. Wahrnehmen (P): Diese Skala bezieht sich darauf, wie Menschen mit der Außenwelt umgehen. Beurteiler bevorzugen Struktur und Organisation, während Wahrnehmer flexibler und spontaner sind
Diese vier Skalen ergeben zusammen 16 mögliche Persönlichkeitstypen, darunter ISFP und INFP.
ISFP- und INFP-Persönlichkeitstypen auf einen Blick
Hier ist eine kurze Übersicht über die Persönlichkeitstypen ISFP und INFP.
Unterschiede
|ISFP
|INFP
|Im Moment verankert
|Zukunftsorientiert
|Sich durch Handlungen ausdrücken (z. B. Malen)
|Sich durch Worte ausdrücken (z. B. Gedichte)
|Lebenslustig
|Ängstlich
|Praktisch
|Träumer
|Versteht sich gut mit neuen Menschen
|Kommt mit neuen Menschen nicht gut zurecht
Ähnlichkeiten
- Genießen Sie die Zeit allein
- Sensibel
- Einfühlsam
- Unabhängig
Wir werden gleich näher darauf eingehen, aber zuvor wollen wir uns zunächst mit den einzelnen Persönlichkeitstypen befassen.
Was ist ein ISFP-Persönlichkeitstyp?
Im Persönlichkeitstyp-Modell nach Meyers-Briggs steht ISFP für Intuitiv, Sensorisch, Empfindsam und Wahrnehmend. ISFPs (auch als Abenteurer bekannt) sind kreativ, bodenständig, einfühlsam, unabhängig und neugierig. Sie haben eine ausgeprägte künstlerische Ader und eine angeborene Neugierde, Neues zu entdecken.
Schlüsselmerkmale eines ISFP
Dies sind einige Eigenschaften, die ein ISFP verkörpert:
- ISFPs sind introvertiert – sie genießen ihre eigene Gesellschaft und verbringen lieber Zeit allein, um zu sich selbst zu finden
- Sie vertrauen mehr auf ihre Sinne oder Beobachtungen aus dem realen Leben als auf ihre Intuition
- Emotionen sind für sie wichtiger als Logik
- Sie sind aufgeschlossen und flexibel – übertriebene Organisation oder Starrheit sind nicht ihr Ding
Stärken und Schwächen des ISFP-Typs
Stärken
- ISFPs glauben an die Philosophie "Leben und leben lassen", was sie optimistisch, unbeschwert und unterhaltsam macht
- Sie sind sensibel und verstehen die Gefühle anderer
- Sie sind sehr fantasievoll
- Sie lieben es, zu forschen und Unbekanntes zu entdecken
- Sie verfügen über ausgezeichnete Fähigkeiten zur Problemlösung
- Ihre Individualität unterscheidet sie voneinander
Schwächen
- ISFPs fällt es schwer, sich langfristig für etwas zu committen
- Sie haben Schwierigkeiten, einen Plan für sich selbst zu erstellen oder einen Plan zu befolgen
- Sie beziehen ihr Selbstwertgefühl oft aus ihren Leistungen, was sie sehr wettbewerbsorientiert macht
- Ihre Vorliebe für Autonomie macht es ihnen schwer, sich in starren, strukturierten Workspaces oder akademischen Umgebungen einzufinden
ISFPs bei der Arbeit
Am Arbeitsplatz sind ISFPs pragmatisch, kooperativ und unabhängig, aber sie sind auch offen für Zusammenarbeit, wenn sie von einem gleichgesinnten Team unterstützt werden. Lassen Sie uns verstehen, wie dieser Persönlichkeitstyp als Führungskraft und Teammitglied auftritt, wie seine Arbeitsmoral aussieht und welche Führungsstile er anwendet.
ISFP in Führungspositionen
ISFPs neigen im Allgemeinen dazu, Führungsrollen zu vermeiden, sind aber gut darin, eine kleine Gruppe kooperativer Teammitglieder zu leiten.
Als Führungskräfte setzen sie realistische Ziele statt übergreifender und gehen die Extrameile, um den Teammitgliedern zu helfen. Ihre Empathie macht sie zu guten Zuhörern – sie können die Probleme der Teammitglieder nachvollziehen. Ihr Führungsstil besteht eher darin, still mit gutem Beispiel voranzugehen, als Autorität auszuüben.
ISFP-Führungskräfte sind geschickt darin, Projektanforderungen zu verstehen und Ressourcen entsprechend zuzuweisen. Sie arbeiten auch gut mit sich ständig ändernden Projektanforderungen, da sie sich schnell an Veränderungen anpassen.
ISFP als Mitarbeiter
ISFPs lieben Jobs, die ihren Werten und Zielen entsprechen. Am Arbeitsplatz genießen sie Aktivitäten oder Aufgaben, die mit greifbaren Ergebnissen verbunden sind. Sie bevorzugen ein höfliches und kooperatives Umfeld, in dem sie unabhängig arbeiten können. Aufgrund ihres ästhetischen Empfindens muss ihr Arbeitsplatz (oder zumindest ihr Büro/Schreibtisch) optisch ansprechend sein.
Dieser Persönlichkeitstyp arbeitet gerne unabhängig, blüht aber auch in einem Team auf. Als Teammitglieder sind ISFPs in der Regel hilfsbereit, flexibel, offen für Feedback, innovativ und loyal. Aufgrund ihrer angeborenen Introvertiertheit scheuen sie öffentliche Reden oder Rollen, in denen sie ein großes Team leiten müssen.
Jobs mit stressigen Terminen oder starren Strukturen können sie schnell erschöpfen, ebenso wie eine Arbeitskultur mit vielen Konflikten.
ISFP-Karrierewege
Hier sind einige Karrierewege, die Sie als ISFP einschlagen können:
- Künstler
- Modedesigner
- Grafikdesigner
- Innenarchitekt
- Musiker
- Koch
- Juwelier
- Floristin
- Sozialarbeiter
- Lehrer
- Krankenschwester
- Einzelhandelsmanager
Was ist ein INFP-Persönlichkeitstyp?
In der MBTI-Einstufung steht INFP für Introversion, Intuition, Gefühl und Wahrnehmung. INFPs (auch bekannt als Mediatoren oder Idealisten) tanken neue Energie, wenn sie Zeit alleine verbringen, sich Möglichkeiten ausmalen und ein Leben führen, das mit ihren Werten und Prinzipien im Einklang steht. Sie sind sanft, mitfühlend und spontan und legen Wert auf ihre persönliche Entwicklung und die anderer.
Schlüsselmerkmale eines INFP
Hier sind einige bemerkenswerte Eigenschaften eines INFP:
- INFPs folgen ihrem Herzen und ihren Emotionen, was sie sensibel macht
- Sie sind Träumer, die immer das große Ganze im Blick haben
- Sie wirken schüchtern und zurückhaltend
- Sie streben danach, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben
Stärken und Schwächen des INFP-Typs
Stärken
- INFPs genießen ihre eigene Gesellschaft, bauen aber auch tiefe, bedeutungsvolle Beziehungen zu einer eng verbundenen Gruppe von Freunden auf
- Sie sind sehr leidenschaftlich – sie sind mit Leib und Seele bei jeder Arbeit, die sie erledigen
- Sie motivieren andere mit Empathie und Großzügigkeit
- Sie sind offen und urteilen nicht über die Meinungen, Entscheidungen oder Handlungen anderer
- Sie gehen Probleme aus einzigartigen Perspektiven an
- Sie lösen Konflikte und schaffen Harmonie
Schwächen
- INFPs tun sich schwer damit, ihre Gefühle zu zeigen
- Sie fühlen sich nach sozialen Kontakten ausgelaugt
- Ihre perfektionistische Art macht sie übermäßig selbstkritisch
- Ihre Neigung, es allen recht machen zu wollen, macht es ihnen schwer, ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen
INFPs bei der Arbeit
INFPs kümmern sich weniger darum, ihre Aufgabenliste abzuarbeiten oder den Umsatz zu steigern; ihr Ziel ist es, anderen am Arbeitsplatz zu helfen. Sie mögen positives Feedback, haben eine hohe Meinung von sich selbst und genießen die Freiheit, ihrer kreativen Seite freien Lauf zu lassen.
INFP in Führungspositionen
INFP-Führungskräfte führen intuitiv. Sie setzen idealistische Ziele und behalten dabei das große Ganze im Blick. Ihre optimistische Einstellung gegenüber zukünftigen Möglichkeiten motiviert die Mitglieder ihres Teams, sich noch mehr anzustrengen und ihr Bestes zu geben, um die Ziele zu erreichen.
INFPs können schnell Zusammenhänge zwischen Handlungen und Ergebnissen herstellen, was ihnen hilft, die notwendigen Schritte zum Abschluss einer Aufgabe zu skizzieren, einen geeigneten Projektplan zu erstellen und Arbeit zu delegieren.
Als Führungskräfte oder Manager sind sie dem Wachstum und der Entwicklung ihrer selbst, anderer Teammitglieder und der Organisation committed.
INFPs als Mitarbeiter
INFP-Mitarbeiter blühen in kleinen Teams auf, in denen sie sinnvolle Interaktionen haben können. Große Teams und aufeinanderfolgende Meetings können ihre Energie erschöpfen, sodass sie besser funktionieren, wenn ein gutes Gleichgewicht zwischen interaktiver und unabhängiger Arbeit herrscht.
Sie sind von Natur aus leidenschaftlich, und wenn sie an einem Projekt beteiligt sind, das ihnen am Herzen liegt, geben sie ihr Bestes. Obwohl sie introvertiert sind, können sie ungezwungene berufliche Beziehungen zu den Mitgliedern ihres Teams aufbauen.
Ihre Kreativität und Innovationsfreude machen sie zu großartigen Brainstormern, die komplexe Probleme lösen und alltäglichen Aufgaben eine kreative Note verleihen können. Dank ihrer Empathie und ihrem Verständnis lassen sich Konflikte leicht lösen.
INFP-Karrierewege
Hier sind einige Karrierewege, die Sie als INFP einschlagen können:
- Multimedia-Künstler
- Grafikdesigner
- Autor
- Film-Editor
- PR-Manager
- HR-Spezialist
- Psychologischer Berater
- Psychologe
- Lehrer/Professor
- Ernährungsberater
- Kurator
- Bibliothekar
Kaninchenbau: Entdecken Sie INFP-Bücher, um mehr über diesen Persönlichkeitstyp zu erfahren und sich auf eine Reise zur Selbstfindung zu begeben.
Schlüsselunterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen einem ISFP und einem INFP
Angesichts der Ähnlichkeit einiger ihrer Zeichen ist es leicht, ISFP und INFP zu verwechseln, aber die beiden haben auch einige deutliche Unterschiede.
Schlüsselunterschiede
ISFP und INFP haben dank derselben dominanten Funktion (Introvertiertes Fühlen oder Fi) und derselben untergeordneten Funktion (Extravertiertes Denken oder Te) viel gemeinsam. Die Hilfs- und Tertiärfunktionen unterscheiden sich jedoch. Sehen Sie sich dieses Diagramm an:
|Kognitive Funktionen
|ISFP
|INFP
|Dominante Funktion
|Introvertierte Empfindung (Fi)
|Introvertierte Empfindung (Fi)
|Hilfsfunktion
|Extravertierte Wahrnehmung (Se)
|Extravertierte Intuition (Ne)
|Tertiäre Funktion
|Introvertierte Intuition (Ni)
|Introvertierte Wahrnehmung (Si)
|Unterfunktion
|Extrovertiertes Denken (Te)
|Extrovertiertes Denken (Te)
Lassen Sie uns nun genauer untersuchen, wie sich die unterschiedlichen Funktionen bei den beiden Persönlichkeitstypen manifestieren:
1. Lebensauffassung
ISFPs sind pragmatisch – sie nehmen die Welt mit ihren Sinnen wahr und treffen Entscheidungen auf der Grundlage persönlicher Erfahrungen. Sie bleiben im Hier und Jetzt verankert und nehmen die Dinge so, wie sie kommen.
Im Gegensatz dazu konzentrieren sich INFPs eher auf abstrakte Konzepte und Möglichkeiten als auf gelebte Erfahrungen. Sie sind Träumer und Visionäre, die ihren Blick fest auf die Möglichkeiten der Zukunft richten.
2. Ausdrucksweisen
Als Künstler im Herzen drücken sich ISFPs durch Handlungen wie Malerei, Kunstwerke und Musik aus.
Im Gegensatz dazu genießen INFPs intellektuelle Beschäftigungen mit Worten, wie das Schreiben von Essays, Romanen oder Gedichten.
3. Entscheidungsfindung
ISFPs verlassen sich bei Entscheidungen auf ihre persönlichen Werte und unmittelbaren Sinneserfahrungen.
Im Gegensatz dazu berücksichtigen INFPs ihre Werte und Prinzipien sowie ihre langfristige Vision, bevor sie wichtige Lebensentscheidungen treffen.
3. Temperament
ISFPs sind lebenslustig und spontan – sie sind die unbeschwerten Optimisten. Sie wissen, wie man Spaß hat.
Im Gegensatz dazu haben INFPs mit der Komplexität ihrer Gedanken zu kämpfen. Sie finden es schwierig, sich zu entspannen, und sind oft ängstlich, was die Zukunft angeht.
4. Beziehungen
ISFPs genießen Datenschutz und ruhige Momente allein, schließen aber auch leicht neue Bekanntschaften.
Im Gegensatz dazu fürchten INFPs Ablehnung und haben Schwierigkeiten, neue Verbindungen zu knüpfen.
5. Arbeitsstil
ISFPs können gut mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen.
Im Gegensatz dazu ziehen es INFPs vor, die anstehende Aufgabe abzuschließen, bevor sie sich der nächsten zuwenden.
6. Outlook auf materielle Besitztümer
Als Se-Ni-Typen bevorzugen ISFPs oft die schönen Dinge im Leben, wie Status und materiellen Besitz.
Im Gegensatz dazu sind INFP-Typen Ni-Se-Typen, die sich mit dem Nötigsten zufrieden geben und zu materiellem Minimalismus neigen.
Schlüssel-Ähnlichkeiten
Die gemeinsame Vorliebe für Introversion, Fühlen und Wahrnehmen führt zu vielen Ähnlichkeiten zwischen ISFPs und INFPs:
1. Introvertierte Empfindung (Fi)
Beide Typen werden von Fi geleitet, wodurch sie tief in ihren Werten, Emotionen und Überzeugungen verwurzelt sind. Sie legen mehr Wert auf Authentizität als darauf, sich von der Außenwelt beeinflussen zu lassen.
2. Wahrnehmungspräferenz
Sowohl ISFPs als auch INFPs haben eine Wahrnehmungspräferenz, was sie anpassungsfähig macht. Sie sind offen für konstruktives Feedback und Veränderungen, bevorzugen minimale Planung und finden Lösungen spontan.
3. Emotionale Sensibilität
Beide Typen sind sehr einfühlsam und mitfühlend gegenüber den Gefühlen anderer Menschen. Sie versetzen sich in die Lage anderer, um deren Gefühlslage zu verstehen, und verbinden sich auf einer tieferen Ebene mit ihren engen Freunden.
4. Kreativer Ausdruck
ISFPs und INFPs neigen dazu, sich kreativen Betätigungen wie Kunst, Musik, Schreiben oder anderen Formen des Selbstausdrucks hinzugeben. Sie genießen es, ihre Kreativität zu nutzen, um introspektiv zu sein und ihre Emotionen zu kommunizieren.
5. Bedürfnis nach Autonomie
Beide Typen sind eher flexibel und aufgeschlossen und legen Wert auf Freiheit und Autonomie. Sie mögen keine starren Strukturen oder Regeln, die ihre Individualität einschränken könnten.
ISFP- und INFP-Strategien für die Zusammenarbeit
Eine glückliche und produktive Arbeitskultur ist eine Kultur, in der sich unterschiedliche Persönlichkeiten wohlfühlen und die richtigen Möglichkeiten erhalten, ihr Potenzial zu entfalten. Hier sind einige Schlüsselstrategien, mit denen Führungskräfte und Personalmanager die Zusammenarbeit erfolgreich gestalten können:
1. Schaffen Sie ein Arbeitsumfeld, das für verschiedene Persönlichkeitstypen geeignet ist
Streben Sie ein Gleichgewicht zwischen Autonomie und Zusammenarbeit an, um den unterschiedlichen Arbeitsstilen verschiedener Persönlichkeitstypen gerecht zu werden. Zu viel Autonomie kann extrovertierte Mitarbeiter einsam und ununterstützt fühlen lassen, während übermäßiger Druck zur Zusammenarbeit introvertierte Mitarbeiter auslaugen kann.
Ein Tool für Arbeitsmanagement und Online-Zusammenarbeit wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen, beide Aspekte in Einklang zu bringen, die Effizienz zu steigern und eine produktive Denkweise in Ihren Teams zu fördern.
ClickUp bietet mehrere Kommunikationsmöglichkeiten, sodass Mitarbeiter die für sie am besten geeignete Methode wählen oder bei Bedarf zwischen den Kanälen wechseln können. Sehen wir uns an, wie das funktioniert:
- Interagieren Sie mit Teammitgliedern, stellen Sie Fragen, geben Sie Ressourcen frei oder verfolgen Sie Aufgaben in Echtzeit mit der Chat-Ansicht von ClickUp. Verwenden Sie die @erwähnen-Funktion in Aufgabenkommentaren und verwalten Sie die Teamkommunikation an einem Ort
- Bringen Sie Remote-Teams zusammen und helfen Sie ihnen mit ClickUp Whiteboards bei der Zusammenarbeit an Projekten. Brainstorming, Notizen hinzufügen, Workflows erstellen und Ihren Ideen Kontext hinzufügen, indem Sie nachverfolgbare Aufgaben oder externe Ressourcen verknüpfen
- Organisieren Sie die Kommunikation Ihres Teams mit ClickUp Clips. Verwenden Sie diese Bildschirmaufzeichnungsfunktion, um schnell Sprach- oder Video-Notizen zu versenden und unnötige Meetings zu vermeiden
- Verwenden Sie die maßgeschneiderten Vorlagen für Kommunikationspläne von ClickUp, um Ihre Botschaft so zu vermitteln, dass sie für alle funktioniert.
Mit der Whiteboard-Vorlage "Kommunikationsplan" von ClickUp können Sie beispielsweise die richtigen Informationen an die richtigen Personen weitergeben.
Verwenden Sie die voreingestellte Whiteboard-Ansicht, die in übersichtliche Spalten unterteilt ist, und legen Sie Ihre Kommunikationsziele, die Struktur Ihrer Nachrichten, die Kommunikationskanäle, die Häufigkeit und die Zeitleiste fest, damit alle auf dem gleichen Stand sind
Darüber hinaus können Sie die Vorlage "Kommunikationsmatrixbericht" von ClickUp verwenden, um alle auf dem Laufenden zu halten und eventuelle Kommunikationslücken zu identifizieren.
Dieses anpassbare Framework hilft dabei, auf einer Karte darzustellen, welche Teammitglieder mit wem und wie oft sprechen (für offizielle Zwecke, zum Beispiel die tägliche Berichterstellung eines Mitarbeiters an den Teamleiter). Außerdem bietet es eine umfassende Übersicht über die Kommunikationskanäle Ihres Unternehmens.
Verwenden Sie die Vorlage, um offen zu kommunizieren, Missverständnisse zu vermeiden und die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung auf allen Ebenen zu verbessern.
2. Fördern Sie einen gesunden Umgang mit Konflikten
Sowohl ISFPs als auch INFPs vermeiden Konflikte lieber. Konflikte können jedoch auftreten, wenn Ihr Team komplexe Projekte mit mehreren Beteiligten bearbeitet. In solchen Zeiten können Sie nicht zulassen, dass Mitarbeiter Probleme auf der Tabelle liegen lassen und nach Auswegen suchen. Sie müssen sie mit Konfliktmanagementstrategien ausstatten, damit sie wissen, wie sie Probleme angehen und lösen können, um einen reibungslosen Projektfortschritt zu gewährleisten.
Hier kann Ihnen ClickUp Views helfen. Von der Aufgabenverwaltung und Projektverfolgung bis hin zur Visualisierung von Workflows bieten die über 15 anpassbaren Ansichten Echtzeit-Updates zu Projekten. So lassen sich Engpässe leicht erkennen, bevor sie sich zu einem massiven Problem auswachsen. Sehen wir uns an, wie das funktioniert:
- Überprüfen Sie den Status von Aufgaben auf einen Blick mit der Listenansicht
- Visualisieren Sie den Projektfortschritt mithilfe von Kanban-Boards mit Board-Ansicht und identifizieren Sie Hindernisse, die den Fortschritt behindern
- Behalten Sie mit der Kalenderansicht den Überblick über Ihre Aufgaben – integrieren Sie Ihren Terminkalender über die Kalenderansicht in Google Kalender oder Zoom, damit Sie kein Meeting oder andere Verpflichtungen mehr vergessen
- Priorisieren Sie Aufgaben, passen Sie Zeitleisten an, fügen Sie Abhängigkeiten hinzu, verschaffen Sie sich einen Überblick über Projekte und vermeiden Sie Terminkonflikte mit Gantt-Diagrammen
3. Sparen Sie Zeit durch Automatisierung
Versuchen Sie als Personalverantwortlicher oder Teamleiter, das kreative Potenzial von ISFPs und INFPs zu maximieren – setzen Sie Automatisierung ein, damit sie keine Zeit mit alltäglichen Aufgaben verschwenden. ClickUp Brain kann Mitarbeiter dabei auf vielfältige Weise unterstützen:
- Erstellen Sie automatisierte Projektzusammenfassungen und Statusberichte zu ClickUp-Aufgaben, Dokumenten und Team-Mitgliedern
- Craft antwortet in Kurzform und lässt KI Nachrichten in einem passenden Ton verfassen
- Standups und tägliche Updates automatisieren
- Stimmen- und Video-Transkriptionen automatisch erstellen
4. Verstehen Sie Ihr Team besser
Jedes Team besteht aus Mitgliedern mit unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Zu wissen, zu welchem Meyers-Briggs-Typ sie gehören, würde allen helfen, effektiver miteinander zu kommunizieren. Außerdem können Teamleiter Aufgaben besser auf die Stärken der Persönlichkeitstypen verteilen, sodass die Teammitglieder Spaß an ihrer Arbeit haben und hervorragende Ergebnisse erzielen.
Hier kann die Vorlage "Meet the Team" von ClickUp nützlich sein.
Hier sind einige Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile dieser Vorlage:
- Erstellen Sie Profile für einzelne Teammitglieder, heben Sie deren Fähigkeiten und Leistungen hervor und helfen Sie den Teammitgliedern, sich besser kennenzulernen
- Präsentieren Sie potenziellen Kunden die Stärken Ihres Unternehmens und gewinnen Sie mehr Geschäfte
- Steigern Sie die Motivation Ihrer Mitarbeiter, indem Sie sie auf der Website Ihres Unternehmens präsentieren
- Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor und halten Sie die Mitarbeiterinformationen auf dem neuesten Stand
5. Bringen Sie funktionsübergreifende Teams zusammen
Sie müssen eine einheitliche Plattform bieten, um die Zusammenarbeit zu fördern, auf der remote arbeitende, funktionsübergreifende Teams unter einem Dach zusammenkommen können.
Warum ist das wichtig? An jedem Arbeitsplatz müssen Teammitglieder zusammenarbeiten, unabhängig von ihrem Persönlichkeitstyp. Der Umfang der Zusammenarbeit hängt von den individuellen Rollen ab, ist jedoch für alle Mitarbeiter unvermeidbar.
Und was könnte dafür besser geeignet sein als ClickUp Teams? Es handelt sich um eine anpassbare Plattform, die sich an die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter anpasst. Von Entwicklerteams über Marketing, Vertrieb und Design bis hin zum Produktmanagement – ClickUp eignet sich für alle Teams. Ob Sie persönliche Aufgaben verwalten, Unternehmensprojekte koordinieren oder mit anderen zusammenarbeiten – die Software erledigt alles mühelos!
Unterschiede verstehen und akzeptieren
Jetzt, da Sie die Eigenschaften, Stärken und Schwächen der Persönlichkeitstypen INFP und ISFP kennen, wird es Ihnen leichter fallen, zu verstehen, welcher Typ Ihnen am meisten entspricht oder zu welchem Typ Ihre Mitarbeiter gehören.
Setzen Sie dieses Wissen um, um einen Arbeitsplatz zu gestalten, an dem sich Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten wohlfühlen und reichlich Gelegenheit zur Selbstentfaltung haben.
Wenn Sie auf der Suche nach einer Kollaborationsplattform sind, die sich sowohl für introvertierte als auch für extrovertierte und ambivertierte Menschen eignet, probieren Sie ClickUp noch heute aus!