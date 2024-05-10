INFJ vs. INTP: Die Persönlichkeiten verstehen und ihre Kompatibilität bei der Arbeit

Unsere Herangehensweise an das Leben und die Arbeit ist oft eine Funktion unserer individuellen Persönlichkeit und ihrer Interaktion mit anderen Persönlichkeiten.

Der Myers-Briggs-Persönlichkeitstyp-Indikator, entwickelt von Isabel Myers und Katherine Briggs, basiert auf Jungs Persönlichkeitstheorie. Als eines der beliebtesten Persönlichkeitsmodelle unterteilt er Menschen anhand von vier Skalen in 16 Persönlichkeitstypen:

Extraversion (E) – Introversion (I)

Sensing (S) – Intuition (N)

Denken (T) – Fühlen (F)

Beurteilen (J) – Wahrnehmen (P)

INFJ und INTP sind zwei der 16 MBTI-Persönlichkeitstypen (Myers-Briggs-Typenindikator), deren dominantes Merkmal die introvertierte Intuition ist. Trotz dieser Gemeinsamkeit weisen sie mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten auf.

Ihre Unterschiede ergänzen sich jedoch gut. Deshalb werden sie manchmal als das „goldene Paar” der MBTI-Persönlichkeiten bezeichnet. Indem sie sich gegenseitig in ihren Schwächen ergänzen, arbeiten diese beiden Persönlichkeitstypen sowohl im sozialen Umfeld als auch bei der Arbeit gut zusammen.

Ob Sie sich selbst besser verstehen oder lernen möchten, wie Sie gut mit diesen Persönlichkeiten zusammenarbeiten können, die Unterschiede zwischen INFJ und INTP zu kennen, wird Ihnen dabei helfen.

Lesen Sie weiter, um mehr über die Persönlichkeitstypen INFJ und INTP, ihre charakteristischen Merkmale sowie ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erfahren. Legen wir los.

INFJ- und INTP-Persönlichkeitstypen auf einen Blick

Bevor wir uns mit den Besonderheiten der Persönlichkeitstypen INFJ und INTP befassen, hier eine kurze Übersicht über ihre Unterschiede.

Unterschiede Ähnlichkeiten INFJ INTP Starke Intuition Von Intuition und Gefühlen getrieben Treffen Sie Entscheidungen auf der Grundlage einer logischen Denkweise Einfühlsam und sensibel Distanziert und zurückhaltend Introversion Gut organisiert und strukturiert Flexibel und anpassungsfähig Zurückhaltende Art Witz und Intellekt

Was ist ein INFJ-Persönlichkeitstyp?

INFJ steht für introvertiert, intuitiv, gefühlsbetont und urteilend. Es ist eine der 16 MBTI-Persönlichkeitstypen (Myers-Briggs-Typenindikator) – und der seltenste davon.

Gemäß der Klassifizierung werden Menschen mit INFJ-Persönlichkeiten oft als „Fürsprecher“ oder „Idealisten“ bezeichnet. Geleitet von ihren inneren Werten und Prinzipien sind sie Perfektionisten, die Harmonie schaffen und etwas bewegen wollen in der Welt.

Die INFJ-Persönlichkeit wird weiter in zwei Typen unterteilt: INFJ-A und INFJ-T. Die ersteren werden als „durchsetzungsstarke Fürsprecher” bezeichnet und sind selbstbewusst und entspannt. Die letzteren, die als „turbulente Fürsprecher” bezeichnet werden, sind weniger selbstbewusst und neigen eher zu Emotionen und Stress.

Einige berühmte Persönlichkeiten mit INFJ-Persönlichkeit sind Nelson Mandela, Martin Luther King, Mutter Teresa und Marie Kondo.

Erkennen Sie den gemeinsamen Thread?

Sie alle haben oder hatten ein starkes Wertesystem und den starken Wunsch, etwas in der Welt zu bewegen. Das ist INFJs in aller Kürze.

Sehen wir uns nun die Schlüsselmerkmale, Stärken und Schwächen des INFJ-Persönlichkeitstyps an.

Schlüsselmerkmale eines INFJ

Hier sind die Schlüsselmerkmale des MBTI-Persönlichkeitstyps INFJ: Idealistisch : Sie sind keine Idealisten im theoretischen Sinne, sondern entschlossen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Sie träumen nicht nur davon, die Welt zu verändern, sondern gehen voran und verändern sie

Mitfühlend : Ihre starke Intuition und emotionale Tiefe machen sie mitfühlend und freundlich. Diese Menschen kümmern sich um die Gefühle anderer, sind rücksichtsvoll und einfühlsam

Gewissenhaft : INFJs sind sehr prinzipientreue Menschen, die an Ethik und Altruismus glauben. Sie versuchen, ihr Leben nach starken inneren Werten und moralischen Prinzipien zu führen

Privat: INFJs sind eher private Menschen, die ihr Privatleben gerne für sich behalten. Sie sind introvertiert und können manchmal sogar ihre engen Freunde ausschließen. Im Gegensatz zu INTPs sind sie jedoch nicht distanziert oder unnahbar

Stärken und Schwächen von INFJ

Wie andere Persönlichkeitstypen haben auch Menschen mit INFJ-Persönlichkeit gute und schlechte Eigenschaften. Lassen Sie uns beide kurz besprechen.

Stärken Schwächen Ein starkes Wertesystem Können hohe, oft unrealistische Erwartungen haben Emotionale Signale bei sich selbst und anderen verstehen Sind hochsensibel Sind idealistisch und möchten die Welt verbessern Manchmal schwer zu verstehen und einzuschätzen Sind kreativ und haben eine reiche Innenwelt Neigen zu Sturheit Sie schätzen Beziehungen und haben Einfühlungsvermögen für die Gefühle anderer Menschen Konfrontationen mögen nicht Sind ihren Zielen verpflichtet und erreichen diese trotz Herausforderungen Sind in der Lage, sowohl emotional als auch logisch zu denken

INFJs bei der Arbeit

Bisher haben wir besprochen, wie INFJs als Individuen sind. Nun wollen wir uns damit befassen, wie sie bei der Arbeit sind und wie gut sie mit anderen zusammenarbeiten.

INFJs in Führungspositionen

INFJs haben eine starke Vision und Zielstrebigkeit, was sie zu Führungskräften macht, die andere inspirieren und motivieren können. Als Führungskräfte sind INFJs einfühlsam gegenüber den Bedürfnissen anderer und intuitiv , sodass ihr Führungsstil eher kooperativ als autoritär ist.

Die Kehrseite davon ist, dass sie als introvertierte Führungskräfte möglicherweise nicht in der Lage sind, Autorität auszuüben, selbst wenn dies erforderlich ist. Dies kann natürlich dazu führen, dass sie weniger effektiv sind, wenn sie ihr Team auf eine Linie bringen müssen.

INFJs als Mitarbeiter

Wenn ihre Arbeit und ihr Arbeitsumfeld mit ihren persönlichen Werten übereinstimmen, können INFJs sehr leistungsfähig sein. Sie werden von einem starken Sinn für Zielstrebigkeit angetrieben und sind entschlossen, ihre Ziele zu erreichen, egal ob privat oder beruflich.

Sie können manchmal auch Perfektionisten sein und sind im Allgemeinen fleißig, mit einer großartigen Arbeitsmoral und einer produktiven Denkweise.

INFJ-Karrierewege

INFJs sollten sich für Karrierewege entscheiden, bei denen die Arbeit mit ihren Werten übereinstimmt und sie etwas bewirken können

Zu den besten Feldern für INFJs gehören Bildung, Gesundheitswesen, Beratung und Sozialarbeit. Sie leisten auch gute Arbeit in Rollen, in denen ihre Kreativität und Vorstellungskraft geschätzt werden.

INFJs sind auch gut in Problemlösung und logischem Denken und eignen sich perfekt für Rollen, in denen ihr Intellekt zum Einsatz kommt. Daher sind auch Karrieren in Wissenschaft und Technik mögliche Optionen für sie.

Empfohlene Lektüre: Wenn Sie zum INFJ-Persönlichkeitstyp gehören oder jemanden kennen, der dazu gehört, werden Ihnen diese INFJ-Bücher weiterhelfen.

Was ist ein INTP-Persönlichkeitstyp?

INTP steht für introvertiert, intuitiv, denkend und wahrnehmend und ist eine weitere der 16 MBTI-Persönlichkeiten. INTPs werden auch als „Logiker” bezeichnet und sind logische Denker, die ruhig und analytisch sind

Genau wie INFJs haben auch sie eine reiche Innenwelt. Im Gegensatz zu INFJs ziehen sie es jedoch vor, distanziert zu bleiben, anstatt soziale Beziehungen aufzubauen. Sie verlieren sich lieber in ihren Gedanken, als in der Welt unterwegs zu sein.

Schlüsselmerkmale eines INTP

Hier sind einige der Persönlichkeitsmerkmale von INTPs: Analytisch : INTPs neigen dazu, alles anhand von Fakten und Daten zu analysieren. Sie lösen gerne Probleme, denken logisch und tun das, was Sinn macht

Zurückhaltend : Sie sind introvertiert und verbringen gerne Zeit allein mit ihren Gedanken. Sie genießen die Ruhe so sehr, dass sie oft als distanziert und unnahbar empfunden werden

Neugierig : INTPs sind aufgeschlossene und neugierige Menschen, die sich auf Logik verlassen und sich alle Optionen offen halten. Sie sind daran interessiert, Antworten zu finden und neue Horizonte zu erkunden. Sie lieben es, Neues zu lernen, und verfolgen mit Leidenschaft eine Idee nach der anderen, um ihr Wissen zu erweitern

Innovativ : INTPs mögen keine Einschränkungen durch Regeln und Strukturen und denken gerne über den Tellerrand hinaus. Dank ihrer reichen Vorstellungskraft verfügen sie über eine immense Kapazität für originelle Gedanken, wodurch sie neue und innovative Ideen entwickeln können

Ziel: Im Gegensatz zu INFJs treffen INTPs Entscheidungen nicht auf der Grundlage von Emotionen oder Gefühlen. Sie analysieren Informationen unvoreingenommen, suchen nach einer logischen Erklärung für alles und treffen objektive Entscheidungen

Stärken und Schwächen von INTP

In diesem Abschnitt wollen wir uns ein besseres Verständnis der Stärken und Schwächen von Menschen mit dem INTP-Persönlichkeitstyp verschaffen. Los geht's.

Stärken Schwächen Verfügen über hervorragende logische und analytische Fähigkeiten Kann als unsensibel oder distanziert wirken Sind kreative Denker Haben Schwierigkeiten, ihre eigenen Emotionen auszudrücken Sind neugierig und aufgeschlossen Neigen dazu, Dinge zu überdenken und ängstlich zu werden Sind leidenschaftlich an ihren Zinsen interessiert Können sich von der Welt abkapseln und sich in ihren Gedanken verlieren Man kann sich darauf verlassen, dass sie objektiv und fair sind

INTPs bei der Arbeit

In diesem Abschnitt erklären wir Ihnen, wie INTPs bei der Arbeit sind und welche Karrierewege für sie am besten geeignet sind. Legen wir los.

INTPs in Führungspositionen

Als Führungskräfte verdienen INTPs Respekt und inspirieren andere mit ihrem Intellekt und ihren innovativen Ideen. Sie fördern die Eigenständigkeit ihrer Teams und glauben nicht an Bevormundung.

Sie sind zwar großartig darin, Entscheidungen zu treffen und große Ideen freizugeben, ignorieren jedoch oft die Details und überlassen diese ihrem Team. Deshalb brauchen sie ein intellektuelles, selbstmotiviertes Team, um ihre Ideen umzusetzen.

INTPs als Mitarbeiter

INTPs blühen in Rollen auf, in denen sie ihre Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten einsetzen können. Aufgrund ihres Bedürfnisses, Probleme zu lösen und Konzepte zu verstehen, sind sie in wissenschaftlichen Feldern äußerst erfolgreich.

Ihre Karrierewege sind jedoch nicht auf technische Felder beschränkt. Sie werden in jedem Job gute Leistungen erbringen, in dem sie Probleme lösen und Prozesse verbessern können.

Sie mögen keine Einschränkungen durch Regeln und bevorzugen ein flexibles Arbeitsumfeld, das ihre Kreativität und Neugier fördert.

INTP-Karrierewege

INTPs sind in technischen Feldern erfolgreich und können Mathematiker, Analysten, Forscher, Wissenschaftler usw. sein.

Sie eignen sich auch gut für Rollen, die eine Mischung aus technischem Wissen und Kreativität erfordern, wie Grafikdesigner oder Architekten. Informatik, Technologie, Ingenieurwesen und Sozialwissenschaften sind ebenfalls Felder, in denen INTPs tendenziell erfolgreich sind.

Weitere Informationen zu diesem Persönlichkeitstyp finden Sie in INTP-Büchern, in denen ihre Eigenschaften, Motivationen, Verhaltensweisen und vieles mehr ausführlich erläutert werden.

Schlüsselunterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen INFJ und INTP

INFJ- und INTP-Persönlichkeiten sind zwar beide introvertiert und verfügen über eine ausgeprägte Intuition, weisen jedoch auch einige Unterschiede auf. In diesem Abschnitt gehen wir sowohl auf die Gemeinsamkeiten als auch auf die Unterschiede zwischen INFJs und INTPs ein.

Schlüsselunterschiede: INTP vs. INFJ

Hier sind einige Schlüsselunterschiede zwischen den Persönlichkeitstypen INTP und INFJ.

Problemlösung und Entscheidungsfindung

Ein Schlüsselunterschied zwischen INFJ und INTP liegt in der Art und Weise, wie sie Probleme angehen und Entscheidungen treffen. Ihre Entscheidungsstile unterscheiden sich aufgrund ihrer kognitiven Funktionen.

INFJs sind beurteilende Typen, die sich bei der Beurteilung von Situationen auf ihre Intuition und ihr Menschenverständnis verlassen, während INTPs einen eher analytischen und logischen Ansatz zur Problemlösung verfolgen.

Trotz ihrer intuitiven Natur bevorzugen INFJs einen strukturierteren Ansatz, bei dem sie alle Aspekte betrachten, bevor sie eine Entscheidung treffen. INTPs sind flexibler und anpassungsfähiger und erkunden gerne alle Optionen, sobald sie sich bieten.

Soziale Interaktionen

INFJs nehmen Rücksicht auf die Gefühle anderer Menschen und legen Wert auf harmonische Beziehungen. Obwohl sie ihre Gedanken gerne für sich behalten, können sie sich Menschen, denen sie nahestehen, gegenüber öffnen.

INTPs hingegen kümmern sich nicht darum, was andere über sie denken, und sind lieber allein als in Gesellschaft. Da sie jedoch zurückhaltend und oft sehr offen sind, können sie manchmal unsensibel wirken.

Informationsverarbeitung

Ein weiterer Unterschied zwischen INFJ und INTP ist die Art und Weise, wie sie Informationen verarbeiten.

INFJs sind eher organisiert und überprüfen gerne alle verfügbaren Informationen, um sich ein Bild zu machen. Sie schließen einen Gedankengang vollständig ab, bevor sie zum nächsten übergehen. Sie sind tiefgründige Denker.

INTPs sind in dieser Hinsicht das genaue Gegenteil. Sie springen gerne von einer Idee zur nächsten. Es macht ihnen nichts aus, viele Ideen und Erkenntnisse gleichzeitig zu haben und sich dem Flow anzuschließen.

Schlüssel-Ähnlichkeiten: INTP vs. INFJ

Die beiden wichtigsten Gemeinsamkeiten zwischen INFJs und INTPs sind, dass sie beide introvertiert sind, über eine starke Intuition verfügen und eine reichhaltige Innenwelt haben. Beide verbringen gerne Zeit allein in stiller Reflexion und brauchen dies, um ihre sozialen Batterien wieder aufzuladen.

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den Persönlichkeitstypen INTP und INFJ ist, dass sie witzig und intellektuell sind und eine kreative Seite haben.

Strategien für die Zusammenarbeit zwischen INFJ und INTP

In diesem Abschnitt geben wir Ihnen einige Tipps, wie Menschen mit INFJ- und INTP-Persönlichkeiten effektiv zusammenarbeiten können.

1. Die Arbeitsweisen des anderen verstehen

Der erste Schritt zu einer fruchtbaren Arbeitsbeziehung zwischen INFJ und INTP besteht darin, die Persönlichkeiten und Arbeitsstile des anderen zu verstehen. Viele Unternehmen ermutigen ihre Mitarbeiter, den MBTI-Persönlichkeitstest zu machen, damit die Mitglieder des Teams die Persönlichkeitstypen der anderen kennenlernen.

