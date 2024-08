Wie führt man Bleibeinterviews durch, um Mitarbeiter zu halten?

Nach der großen Kündigung, bei der viele Mitarbeiter das Unternehmen verließen oder planten, eine neue Stelle anzutreten, fragen sich Personalleiter und Unternehmensverantwortliche, warum. Mitarbeiterfluktuation ist kostspielig, weshalb Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeiterbindung umso wichtiger sind.

Von den verschiedenen Strategien zur Mitarbeiterbindung, wie z. B. dem Mitarbeiter-Feedback, sind Mitarbeitergespräche die am einfachsten und schnellsten umzusetzenden, engagement-Aktivitäten und Kundenbindungsprogramme.

Manager investieren mehr Zeit, um zu verstehen, warum Mitarbeiter bleiben wollen, was sie an ihren Arbeitsplatz bindet, und nutzen diese Informationen, um proaktivere Praktiken einzuführen.

Eine Berichterstellung von Non-Profit HR ergab, dass die Nutzung von Interviews über den Verbleib von Mitarbeitern von 33 % im Jahr 2022 auf 46 % im Jahr 2023 ein Beweis für ihre Wirksamkeit bei der Verringerung der Mitarbeiterfluktuation.

Ein Aufenthaltsgespräch liefert wertvolle Informationen über das Team-Engagement, die Mitarbeiterzufriedenheit und die Mitarbeiterbindung und ermöglicht es Managern, wertvolle Mitarbeiter erneut zu binden, um zu verhindern, dass Talente Ihr Unternehmen verlassen.

Wenn Sie effektive Mitarbeitergespräche einführen möchten, lesen Sie weiter.

Was ist ein Bleibeinterview?

Bleibeinterviews, auch Bleibegespräche genannt, sind Meetings zwischen Managern und Mitarbeitern, in denen es darum geht, warum sie gerne in Ihrem Unternehmen arbeiten und was sie am Geschäft, am Team oder an ihrer aktuellen Rolle ändern würden.

Diese Unterhaltungen können genutzt werden, um das Fluchtrisiko des Mitarbeiters einzuschätzen und den Einstellungsbedarf zu antizipieren.

Unternehmen führen Aufenthaltsgespräche durch, um herauszufinden und anzusprechen, was nicht gut läuft und welche Herausforderungen bestehen oder vor uns liegen. Diese Informationen werden genutzt, um die Ursache für die Unzufriedenheit der Mitarbeiter zu beheben, bevor diese sich auf die Suche nach einer neuen Stelle machen.

Relevanz des Vorstellungsgesprächs heute

Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen ihren Arbeitsplatz verlassen; einige wurden während der Pandemie neu kontextualisiert, andere ergeben sich aus den spezifischen Bedingungen am Arbeitsplatz in der Gegenwart. Die wichtigsten Faktoren, die die Fluktuation in der heutigen Zeit fördern, sind:

Mangelnde berufliche Entwicklung und Enttäuschung über die eigene Rolle

Die Pandemie hat die Menschen dazu gebracht, ihre Ziele und die Bedeutung der Arbeit für sie zu überdenken und neu zu bewerten

Der Wunsch nach mehr Flexibilität in Bezug auf Remote-/Hybridarbeit

Probleme nach der Pandemie, wie die steigenden Kosten für die Kinderbetreuung und der Verlust der Loyalität gegenüber dem Unternehmen nach den Massenentlassungen

Dies sind einige der Probleme, die Sie von Mitgliedern Ihres Teams erfahren, wenn Sie Interviews zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung und der Arbeitskultur führen.

Zweck und Wert eines Aufenthaltsgesprächs

Bleibe-Interviews zielen darauf ab, Fragen zu stellen, die sich mit dem befassen, was Sie in Austrittsgesprächen erfahren würden. Sie können sie in Ihre bestehenden Einzelgespräche einbinden oder sie monatlich durchführen, wenn Sie keine regelmäßigen Check-in-Meetings haben (warum auch nicht?).

Adressiert die Mitarbeiterbindung

Das wichtigste Ziel von Verbleibsgesprächen ist es, herauszufinden, was Ihre bestehenden Mitarbeiter motiviert, im Unternehmen zu bleiben, und was sie dazu bewegen könnte, das Unternehmen zu verlassen. Mögliche Antworten auf letztere Frage könnten mangelnde Anerkennung, Burnout oder limitierte Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten sein.

Gehen Sie diese Probleme frühzeitig an, um die Zufriedenheit zu verbessern und zu verhindern, dass die besten Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Gemäß einer wissenschaftlichen Studie , a positives Arbeitsumfeld steigert das Engagement, die Leistung und den Leistungswillen der Mitarbeiter.

Beeinflusst Arbeitszufriedenheit und Motivation

Mitarbeitergespräche gehen über die bloße Sammlung von Informationen hinaus. Den Mitarbeitern wird gezeigt, dass ihre Kritik, ihre Bedenken und ihr Feedback wertgeschätzt und berücksichtigt werden. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie gehört werden, sind sie zufriedener mit ihrer Arbeit und motivierter, ihre Leistung zu erbringen.

Darüber hinaus können Manager durch Mitarbeitergespräche feststellen, welche Leistungsträger unterfordert sind oder unterschätzt werden. Dies öffnet die Tür für Gespräche über berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und hilft, leistungsstarke Mitarbeiter zu halten.

Beispiel: Sie haben ein mitarbeiter-Belohnungsprogramm hat das HR-Team nicht die richtigen tools, um die Leistung der Mitarbeiter zu messen und zu bewerten, was zu Unzufriedenheit im Team führt. Interviews können Ihnen helfen, dieses Problem und die Rauchzeichen zu erkennen.

Verhindert Fluktuation in der Beschäftigung

Aufgrund seines aktiven Charakters kann ein Programm zur Mitarbeiterbefragung dazu beitragen, die Mitarbeiterfluktuation zu verringern. Es hilft dabei, wahrscheinliche Probleme zu erkennen, die behandelt werden können, bevor sie sich zu echten Problemen auswachsen.

Der Schlüssel zu einem wirkungsvollen Vorstellungsgespräch liegt darin, gezielte Fragen zu stellen, um den größtmöglichen Nutzen aus dem Gespräch zu ziehen.

Die wichtigsten Fragen für ein Vorstellungsgespräch

Idealerweise sollten Sie Fragen stellen, die Ihre Mitarbeiter zum Reden bringen und deren ehrliches Feedback einholen.

Fragen zur beruflichen Entwicklung

Was lernen Sie hier? Welche neuen Fähigkeiten möchten Sie entwickeln? Was gefällt Ihnen an den Weiterbildungsprogrammen, die das Unternehmen anbietet? Was könnte an den Entwicklungsmöglichkeiten verbessert werden? Beschreiben Sie Ihren idealen Arbeitsplatz. Was hat Ihnen an Ihrer früheren Rolle am meisten Spaß gemacht, was Sie hier nicht mehr zu erledigen haben? Welche Aspekte Ihres letzten Jobs haben Sie geliebt, die Sie jetzt vermissen? Was sind Ihre kurz- und langfristigen beruflichen Ziele? Wie können wir Ihnen helfen, diese zu erreichen? Gibt es zusätzliche Aufgaben, die Sie in Ihrer Rolle gerne übernehmen würden? Gibt es Vorteile, die Sie in Ihrer derzeitigen Rolle schätzen und die wir Ihnen nicht bieten?

Fragen zu Führung und Management

Wie kann ich Ihre Arbeit angenehmer gestalten? Welche Veränderungen würden Ihre Arbeit für Sie befriedigender machen? Wie können wir Sie in Ihrer Rolle besser unterstützen? Welche Art von Anerkennung motiviert Sie am meisten?

Fragen zur Arbeitsplatzkultur

Was motiviert Sie, hier zu arbeiten? Was halten Sie von der Art und Weise, wie wir die Leistungen unserer Mitarbeiter anerkennen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Arbeit und Ihr Leben gut miteinander vereinbaren können? Wenn nicht, wie können wir sie verbessern? Beschreiben Sie die Unternehmenskultur. Was gefällt Ihnen daran und was nicht?

Fragen zur Gesamtzufriedenheit

Was reizt Sie am meisten, jeden Tag zur Arbeit zu kommen? Haben Sie jemals daran gedacht, das Unternehmen zu verlassen? Wenn ja, warum? Worauf freuen Sie sich täglich bei der Arbeit? Welche Aspekte Ihrer täglichen Arbeit empfinden Sie als frustrierend? Können Sie einen kürzlichen Arbeitstag beschreiben, der Sie gestresst oder beunruhigt hat? Erzählen Sie mir von einer positiven Erfahrung, die Sie bei der Arbeit gemacht haben. Welche Gedanken gehen Ihnen auf dem Weg zur Arbeit durch den Kopf? Was geht Ihnen auf dem Weg von der Arbeit nach Hause durch den Kopf? Werden Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen voll genutzt? Welche speziellen Aufgaben machen Ihnen Spaß? Was würden Sie in Ihrer Rolle gerne anders erledigen? Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Ihrem direkten Vorgesetzten beschreiben? Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Arbeit und Ihr Leben gut miteinander vereinbaren können? Erläutern Sie Ihre Antwort. Fühlen Sie sich für Ihren Beitrag bei der Arbeit gewürdigt? Warum oder warum nicht? Wodurch fühlen Sie sich bei Ihrer Arbeit am produktivsten und erfolgreichsten? Gab es in letzter Zeit Situationen, in denen Sie darüber nachgedacht haben, das Unternehmen zu verlassen?

Diese Antworten können Ihnen helfen, einzelne Mitarbeiter glücklich zu machen, indem Sie ihnen zum Beispiel Projekte in ihren Interessengebieten zuweisen. Einige Antworten ermöglichen es Ihnen auch, die Erfahrungen der derzeitigen Mitarbeiter zu verbessern, indem Sie zum Beispiel zusätzliches Personal einstellen, um die Work-Life-Balance für alle zu verbessern.

Regelmäßige Nachfragen können Ihnen dabei helfen, die Arbeitsmoral zu beurteilen, Vertrauen aufzubauen und Bereiche für Verbesserungen, Engagement und Mitarbeiterbindung zu ermitteln.

Vorbereitung und Durchführung von Vorstellungsgesprächen

Natürlich kann die Personalabteilung diese Unterhaltungen führen. Sie sind jedoch effektiver, wenn sie von der Führungskraft des Mitarbeiters oder einer übergeordneten Führungskraft, der der Mitarbeiter vertraut, geführt werden, da der Mitarbeiter dann eher bereit ist, sein Feedback zu geben.

Frühzeitige Planung

Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt: Planen Sie Mitarbeitergespräche nicht direkt nach dem Antritt einer neuen Rolle oder während einer Leistungsbeurteilung. Wählen Sie einen Zeitpunkt, an dem sich der Mitarbeiter eingelebt hat und ein rücksichtsvolles Feedback geben kann

Planen Sie Mitarbeitergespräche nicht direkt nach dem Antritt einer neuen Rolle oder während einer Leistungsbeurteilung. Wählen Sie einen Zeitpunkt, an dem sich der Mitarbeiter eingelebt hat und ein rücksichtsvolles Feedback geben kann Geben Sie ihnen Zeit zur Vorbereitung: Informieren Sie die Mitarbeiter mindestens eine Woche im Voraus über das Vorstellungsgespräch. So haben sie Zeit, ihre Gedanken zu sammeln und eventuelle Fragen zu formulieren

Informieren Sie die Mitarbeiter mindestens eine Woche im Voraus über das Vorstellungsgespräch. So haben sie Zeit, ihre Gedanken zu sammeln und eventuelle Fragen zu formulieren Bieten Sie Flexibilität: Seien Sie bei der Terminplanung flexibel. Ziehen Sie Alternativen für den frühen Morgen, den späten Nachmittag oder sogar virtuelle Meetings in Betracht, um den Zeitplan der Mitarbeiter zu berücksichtigen

Geben Sie den Zweck und die Erwartungen des Meetings frei

Setzen Sie klare Erwartungen: Erklären Sie den Grund für das Aufenthaltsgespräch. Lassen Sie die Mitarbeiter erkennen, dass es eine Gelegenheit ist, über ihre Arbeit zu sprechen, darüber, was sie motiviert, und darüber, wo sie sich weiterentwickeln können

Erklären Sie den Grund für das Aufenthaltsgespräch. Lassen Sie die Mitarbeiter erkennen, dass es eine Gelegenheit ist, über ihre Arbeit zu sprechen, darüber, was sie motiviert, und darüber, wo sie sich weiterentwickeln können Fokussieren Sie auf eine offene Unterhaltung: Betonen Sie, dass die Kommunikation exklusiv ist und dass ihre aufrichtigen Kommentare geschätzt werden

Betonen Sie, dass die Kommunikation exklusiv ist und dass ihre aufrichtigen Kommentare geschätzt werden Bereiten Sie eine Übersicht vor: Machen Sie eine einfache Übersicht über die Themen, die Sie behandeln müssen. Dazu könnten die Erfahrungen mit ihrer Rolle, die Meinung überworkspace-Flexibilität, berufliche Verbesserungsmöglichkeiten und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Machen Sie eine einfache Übersicht über die Themen, die Sie behandeln müssen. Dazu könnten die Erfahrungen mit ihrer Rolle, die Meinung überworkspace-Flexibilität, berufliche Verbesserungsmöglichkeiten und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben Ermutigen Sie sie zu Fragen: Lassen Sie sie wissen, dass es sich um eine zweiseitige Unterhaltung handelt, und ermutigen Sie sie, Fragen zu ihrer beruflichen Laufbahn oder zu ihren Anliegen zu stellen

Verständnis für die Bedeutung von echtem Mitarbeiter-Feedback

Aktives Zuhören ist grundlegend: Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterhaltung nicht diktieren. Um das "Warum" hinter den Antworten zu verstehen, sollten Sie ruhig sein und zuhören, sobald Sie die Frage gestellt haben. Ihre Mitarbeiter sollten den größten Teil des Gesprächs zu erledigen haben

Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterhaltung nicht diktieren. Um das "Warum" hinter den Antworten zu verstehen, sollten Sie ruhig sein und zuhören, sobald Sie die Frage gestellt haben. Ihre Mitarbeiter sollten den größten Teil des Gesprächs zu erledigen haben Zeigen Sie Wertschätzung: Danken Sie ihnen für ihre Zeit und ihre ehrlichen Kommentare. Geben Sie ihnen zu verstehen, dass ihre Stimme zählt und dass ihr Beitrag in die Entscheidungsfindung und die Verbesserung des Arbeitsumfelds einfließen wird

Danken Sie ihnen für ihre Zeit und ihre ehrlichen Kommentare. Geben Sie ihnen zu verstehen, dass ihre Stimme zählt und dass ihr Beitrag in die Entscheidungsfindung und die Verbesserung des Arbeitsumfelds einfließen wird Machen Sie sich Notizen: Notieren Sie die Schlüsselpunkte des Gesprächs, einschließlich der Motivatoren, Objekte und Bedenken. Wenn Sie das Einverständnis des Mitarbeiters haben, zeichnen Sie die Unterhaltung auf, um die Antworten bei Bedarf noch einmal zu überprüfen

Notieren Sie die Schlüsselpunkte des Gesprächs, einschließlich der Motivatoren, Objekte und Bedenken. Wenn Sie das Einverständnis des Mitarbeiters haben, zeichnen Sie die Unterhaltung auf, um die Antworten bei Bedarf noch einmal zu überprüfen Folgefragen: Setzen Sie sich nach dem Gespräch mit dem Mitarbeiter in Verbindung. Fassen Sie kurz die besprochenen Schlüsselfaktoren und die Schritte zusammen, die Sie auf der Grundlage des Feedbacks planen

Best Practices und Tipps für effektive Vorstellungsgespräche

Denken Sie daran, dass ein gutes Vorstellungsgespräch eine Unterhaltung und kein Verhör ist. Im Folgenden finden Sie einige Tipps für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch, bei dem sich Ihre Mitarbeiter gehört und wertgeschätzt fühlen.

Die Bedeutung der Kommunikation in beide Richtungen

Vorstellungsgespräche sind keine Leistungsbeurteilungen. Ziel ist es, eine Unterhaltung zu führen, in der sich der Mitarbeiter wohlfühlt, wenn er seine Bedenken äußert.

Personalverantwortliche und Manager müssen den Mitarbeitern zuhören, ihnen ihre volle Aufmerksamkeit schenken und Unterbrechungen vermeiden. Sie sollten auch offene und ehrliche Äußerungen fördern, indem sie betonen, dass es keine falschen Antworten gibt.

Hier sind einige Möglichkeiten, die Kommunikation in beide Richtungen zu fördern:

Beginnen Sie mit einer Bestärkung: Erkennen Sie die Beiträge des Mitarbeiters an und danken Sie ihm für seine harte Arbeit

Erkennen Sie die Beiträge des Mitarbeiters an und danken Sie ihm für seine harte Arbeit Stellen Sie offene Fragen: Fragen, die nicht nur mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden können, fördern detaillierte Antworten

Fragen, die nicht nur mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden können, fördern detaillierte Antworten Nachdenkliches Zuhören: Achten Sie auf verbale und nonverbale Hinweise und die Körpersprache des Sprechers, um unausgesprochene Emotionen zu erkennen.

Achten Sie auf verbale und nonverbale Hinweise und die Körpersprache des Sprechers, um unausgesprochene Emotionen zu erkennen. Gegenwärtig sein: Legen Sie Ablenkungen wie Telefone beiseite und konzentrieren Sie sich auf die laufende Unterhaltung

Dies gewährleistet eine strukturierte Unterhaltung und lässt gleichzeitig individuelle Antworten zu.

Erwägen Sie auch die Verwendung von vorlagen für Interviews um Ihre Interviews zu strukturieren und einen einheitlichen Rahmen für das Stellen von Fragen und das Protokollieren ihrer Antworten zu haben.

Wählen Sie einen geeigneten Speicherort

Der Speicherort des Vorstellungsgesprächs kann dessen Erfolg erheblich beeinflussen. Wählen Sie einen ruhigen, persönlichen Space, in dem Sie nicht gestört werden. Dies kann ein leerer Konferenzraum, ein spezieller Gesprächsbereich oder sogar eine ruhige Ecke in einem Café sein (mit der Berechtigung des Mitarbeiters).

Der wichtigste Faktor ist das Engagement des Mitarbeiters - er soll sich wohl und entspannt fühlen. Vermeiden Sie es, Gespräche innerhalb des Workspace zu führen, da dies den Mitarbeiter in den "Arbeitsmodus" versetzen und eine offene Unterhaltung verhindern könnte.

Planen Sie ausreichend Zeit ein und nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie benötigen

Vorstellungsgespräche dürfen nicht überstürzt werden. Planen Sie in Ihrem Kalender ausreichend Zeit für die Unterhaltung ein, ohne dass Sie sich gezwungen fühlen, das Gespräch frühzeitig zu beenden. Idealerweise sollten Sie 45 Minuten bis eine Stunde einplanen. So haben die Mitarbeiter genügend Zeit, um ihre Gedanken und Anliegen frei zu äußern.

Seien Sie flexibel bei der Zeiteinteilung. Wenn die Unterhaltung organisch fließt und der Mitarbeiter noch etwas hinzufügen möchte, sollten Sie das Gespräch nicht vorzeitig beenden. Das Ziel ist es, wertvolles Feedback zu sammeln, was manchmal länger dauert als erwartet.

Mitarbeiterfeedback und Aufrichtigkeit im Prozess priorisieren

Der Grundstein für erfolgreiche Vorstellungsgespräche liegt darin, dem Feedback der Mitarbeiter Priorität einzuräumen und echtes Interesse an ihrem Wohlbefinden zu zeigen. Die Mitarbeiter können schnell feststellen, ob das Gespräch nur eine Formalität war.

Hier sind einige Methoden, um Ihre Aufrichtigkeit zu zeigen:

Bedanken Sie sich für ihre Zeit und ihre Kommentare

Achten Sie darauf, was sie sagen, und hören Sie aktiv zu

Machen Sie sich während des Gesprächs detaillierte Notizen

Erstellen Sie nach dem Gespräch eine Zusammenfassung der erwähnten Schlüssel und der geplanten Elemente

Recap: Wie man ein effektives Vorstellungsgespräch führt:

Planen Sie es im Voraus, damit sie Zeit haben, sich vorzubereiten

Legen Sie die Erwartungen bezüglich des Zwecks fest

Wählen Sie einen bequemen und ruhigen Speicherort

Führen Sie eine offene Unterhaltung und ermutigen Sie zu Fragen

Üben Sie Kommunikation in beide Richtungen

Achten Sie auf nonverbale Signale

Machen Sie sich Notizen und stellen Sie Folgefragen

Zeigen Sie Wertschätzung für ihr Feedback

Benutzen Sie Vorstellungsgespräche, um Ihre besten Mitarbeiter zu halten

Anstatt sich darauf zu konzentrieren, was Ihre Mitarbeiter für Ihr Unternehmen zu erledigen haben, sollten Sie herausfinden, was sie von Ihnen erwarten könnten. Führen Sie Bleibeinterviews durch, um die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter zu fördern, sie bei der Verwirklichung ihrer Träume zu unterstützen und die Loyalität und Bindung Ihrer Mitarbeiter zu verbessern.

Warten Sie nicht, bis Ihre Mitarbeiter mit dem Gedanken spielen zu gehen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist eine andere Bezeichnung für Vorstellungsgespräche?

Gespräche über die Verbleibdauer werden auch als Gespräche über die Verbleibdauer bezeichnet. Manche Unternehmen nennen sie auch Mitarbeiterbindungsgespräche oder Unterhaltungen mit Stakeholdern. Diese Begriffe beschreiben jedoch alle dasselbe Grundkonzept: aktive Unterhaltung, um zu verstehen, warum Mitarbeiter zufrieden sind und was sie dazu veranlassen könnte, einen Wechsel in Erwägung zu ziehen.

Wie erledigt man ein erfolgreiches Gespräch?

Stellen Sie als Personalverantwortlicher klare Fragen, hören Sie aktiv zu, ohne zu urteilen, notieren Sie sich die wichtigsten Informationen und lenken Sie die Unterhaltung auf der Grundlage der Antworten des Mitarbeiters auf Ihre Fragen in die gewünschte Richtung.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Vorstellungsgespräch meistern:

Vorbereitung: Prüfen Sie die Akte des Mitarbeiters und seine Projekte anhand der Fragen.

Prüfen Sie die Akte des Mitarbeiters und seine Projekte anhand der Fragen. Einstellung: Wählen Sie einen privaten, bequemen Speicherort, an dem Unterbrechungen unwahrscheinlich sind.

Wählen Sie einen privaten, bequemen Speicherort, an dem Unterbrechungen unwahrscheinlich sind. Fragen: Konzentrieren Sie sich auf die Schmerzpunkte, die Arbeitszufriedenheit, die Wachstumsmöglichkeiten und die verbesserungswürdigen Bereiche.

Konzentrieren Sie sich auf die Schmerzpunkte, die Arbeitszufriedenheit, die Wachstumsmöglichkeiten und die verbesserungswürdigen Bereiche. Zuhören: Achten Sie genau auf verbale und nonverbale Hinweise.

Achten Sie genau auf verbale und nonverbale Hinweise. Maßnahmen: Bedanken Sie sich bei den Mitarbeitern für ihr Feedback und gehen Sie auf spezielle Anliegen ein.

Ist ein Mitarbeitergespräch dasselbe wie eine Leistungsbeurteilung?

Nein, Bleibegespräche und Leistungsbeurteilungen dienen unterschiedlichen Zwecken. Bei Gesprächen über die Verweildauer geht es um die Gefühle der Mitarbeiter und darum, was das Unternehmen zu erledigen hat, um ihre Erfahrungen zu verbessern. In Leistungsgesprächen werden die bisherigen Leistungen eines Mitarbeiters untersucht und zukünftige Ziele festgelegt.

Sind Bleibegespräche dasselbe wie Austrittsgespräche?

Nein, Verbleibsgespräche sind proaktiv und zielen darauf ab, Abgänge zu verhindern, während Austrittsgespräche reaktiv sind, d. h. sie werden geführt, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, und man versucht, aus ihm zu lernen, um sich für die Zukunft zu verbessern. Im Idealfall führt ein Unternehmen sowohl ein Bleibe- als auch ein Austrittsgespräch, um sich ein umfassendes Bild von der Stimmung der Mitarbeiter zu machen.