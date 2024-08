Apple Notes vs. Notability: Welche App für Notizen ist die beste?

Wussten Sie, dass das Anfertigen von Notizen schon auf die alten Griechen zurückgeht? Von den alten Griechen bis hin zu Studenten und Berufstätigen ist das Anfertigen von Notizen zu einem festen Bestandteil unseres Lebens geworden. Die Methode zum Aufzeichnen von Notizen hat sich jedoch im Laufe der Jahre weiterentwickelt.

Das manuelle Schreiben von Notizen ist zwar nach wie vor reizvoll, aber es hat sich auch eine weitaus bessere und effizientere Methode entwickelt: apps zur Aufnahme von Notizen . Ob Meeting-Protokolle oder Einkaufslisten - die Software für Notizen erfüllt alle Ihre Anforderungen und Bedürfnisse.

Es gibt viele Apps zur Erstellung von Notizen, alle mit unterschiedlichen Features und unterschiedlichem Umfang. Zwei übertreffen jedoch alle Erwartungen - Apple Notes und Notability.

Heute stellen wir diese beiden Apps vor und helfen Ihnen bei der Entscheidung, welche App die Nase vorn hat, indem wir ihre Features, Preise und vieles mehr vergleichen. Außerdem stellen wir eine Alternative vor, die sich als echte Alternative erweisen wird!

Was ist Apple Notizen?

{vom_ App Store Apple Notes wurde von Apple Inc. entwickelt und ist ein app für Notizen, die mit macOS , iOS, iPadOS und VisionOS. Sie können auch über Ihren Browser auf die Online Version zugreifen. Sie ist gut gesichert; schützen Sie sie mit FaceID, TouchID oder einem Passwort.

Apple Notizen ist unglaublich einfach zu verwenden, da es in Apple-Geräte integriert ist. Außerdem erfolgt eine automatische Synchronisierung mit iCloud, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, Ihre Notizen zu verlieren. Ihre Notizen werden angezeigt, wenn Sie sie auf Ihrem PC oder Chromebook aufrufen.

Features von Apple Notes

Apple Notizen bietet Features wie Tags, Suche, schriftliche Notizen, Hinzufügen von Kurznotizen, Scannen von Dokumenten und Freigeben. Sie können sogar Notizen mit Siri integrieren! Schauen wir uns die wichtigsten Features an:

Suchoption

Eine Notiz zu finden, die Sie vor ein paar Wochen erstellt haben, kann eine Aufgabe sein, besonders wenn Sie Ihre Notizen als digitales Tagebuch . Dafür sorgen die leistungsstarken Features von Apple Notizen.

Sie können Text oder Bilder in Ihren Notizen suchen, und das Feature überprüft den Text von Notizen, Anhängen, Zeichnungen, handschriftlichen Abschnitten, Bildinhalten und gescannten Dokumenten. Außerdem können Sie Ihre Suche auf eine bestimmte Notiz, einige Ihrer Notizen und alle Konten limitieren.

Erstellen von intelligenten Ordnern

via Apple Support Mit Apple Notes können Sie intelligente Ordner mit Tags und anderen Kriterien erstellen. Auf diese Weise können Sie Ihre Notizen schnell und flexibel kategorisieren. Das Beste an diesen Ordnern ist, dass sie automatisch alle Notizen hinzufügen, die den Tag enthalten, den Sie zum Erstellen des Ordners verwendet haben.

Wenn Sie eine Notiz erstellen oder bearbeiten, können Sie # eingeben und den Namen des Tags schreiben, und Ihre Notiz wird dem Ordner automatisch hinzugefügt.

Sichere Notizen

Wenn Sie sensible Informationen in Ihren Notizen aufzeichnen, können Sie diese mit den erstklassigen Sicherheitsoptionen von Apple Notes schützen. Sie können ein benutzerdefiniertes Kennwort hinzufügen, das Anmeldekennwort Ihres Geräts verwenden oder Face ID einsetzen. Sobald Sie eine Notiz gesperrt haben, können Sie sie nur noch mit Ihrer Authentifizierungsmethode öffnen.

Skizzen hinzufügen

via Apple Support In Apple Notizen können Sie mit Ihrem Finger oder dem Apple Pencil Skizzen zeichnen. Die App bietet eine Vielzahl von Tools zum Zeichnen, z. B. Stifte, Marker und Farben. Sie können auch die Dicke und Deckkraft Ihrer Zeichnungen ändern, den Space vergrößern oder verkleinern und die Skizze verschieben.

Scribble

Wenn Sie Ihre Notizen schnell mit dem Apple Pencil aufschreiben, wandelt das Feature "Scribble" von Apple Notizen diese automatisch in getippten Text um. Das Feature ist sehr intuitiv. Mit dem Stift können Sie ein Wort wegkritzeln, um es zu entfernen, Text durch Unterstreichen auswählen und vieles mehr.

Dokumente scannen

via Apple Support Apple Notizen unterstützt auch das Scannen von Dokumenten oder Fotos. Wenn Sie also ein Dokument zu Ihren Notizen hinzufügen möchten, können Sie es direkt scannen und in den Notizen speichern. Sie können das Dokument auch markieren und Ihre Signatur hinzufügen.

Preise für Apple Notizen

Apple Notes ist kostenlos.

Was ist Notability?

via App Store Notability ist ein weiteres beliebtes Programm zur Erstellung von Notizen und produktivität App die mit allen Ihren Apple-Geräten kompatibel ist. Ginger Labs hat sie als App für Notizen für Berufstätige und Studenten entwickelt.

Die App verfügt über eine saubere und intuitive Benutzeroberfläche, ein integriertes Toolset und viele Features, die es einfach und bequem machen. Egal, ob Sie Ihre Notizen tippen, zeichnen oder schreiben möchten, Notability erledigt das alles. Sie können auch Ihre PDFs mit Anmerkungen versehen, Audioaufnahmen machen und die App für die Umrechnung von Mathematik verwenden.

Notability Features

Notability hat viele Features, die es zu einem harten Konkurrenten für Apple Notizen machen. Werfen wir einen Blick darauf:

Notability Notizbücher

Mit Notability können Sie ein Notizbuch von Grund auf neu erstellen oder die Vorlage für das digitale Notizbuch und die Community verwenden, um ein solches zu erstellen. Mit Notability können Benutzer die Vorlage anpassen, indem sie die Farbe, die Ausrichtung, den Rasterabstand und vieles mehr ändern.

Werkzeuge zum Schreiben

Notability bietet einen großen Bereich an Schreib-Tools, wie z. B. einen Füllfederhalter oder Kugelschreiber - wählen Sie aus, was Ihnen am besten gefällt. Außerdem können Sie Ihre Notizen durch Hervorhebungen, Farben und Radiergummis übersichtlicher gestalten.

Und wenn Sie nur über begrenzten Space verfügen, können Sie mit dem Zoom Feature ganz einfach kleine Notizen hinzufügen.

Die Bearbeitungsoptionen sind in der kostenlosen Version limitiert, aber Sie können auf die vollständige Liste in Notability Plus zugreifen.

Math Conversion

via Gingerlabs Mit dem mathematischen Konvertierungsfeature von Notability können Sie handgeschriebene Gleichungen in hochauflösende Bilder umwandeln. Sie unterstützt alle gängigen mathematischen Ausdrücke, Regeln und Elemente. Das Feature ist jedoch nur in Notability Plus verfügbar.

Audio-Transkription

via Gingerlabs Mit Notability können Sie Ihre Audioaufnahmen in Text in Ihren Notizen umwandeln. Die App bietet automatisierte, mit Zeitstempeln versehene Transkripte von Aufnahmen. Sie können die Transkripte anhand von Schlüsselwörtern und Phrasen durchsuchen, bearbeiten, mit Anmerkungen versehen und freigeben.

Dieses Feature ist jedoch nur in Notability Plus verfügbar.

Kombinieren Sie alle Inhaltstypen

Eines der besten Merkmale von Notability ist, dass Sie alle Inhalte in einer einzigen Notiz zusammenfassen können. Fügen Sie also Texte, Bilder, Audiodateien, GIFs, Sticker, gescannte Dokumente und handschriftliche Notizen hinzu - in Notability ist alles möglich. Wie Apple Notizen werden auch Ihre Notability-Notizen mit iCloud synchronisiert.

Präsentationsmodus

Notability sorgt dafür, dass Aktionen in der App nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden, wenn Sie Ihre Notizen im Unterricht oder in Meetings präsentieren und freigeben.

Außerdem können Sie die Ansicht für mehrere Notizen verwenden, um während einer Präsentation eine zweite Notiz zu sehen. Keine Sorge - die zweite Notiz bleibt verborgen und ist für das Publikum nicht sichtbar!

Notizpreise

Notability Starter: Free

Free Notability Plus: Preis ist nicht verfügbar

Apple Notes vs. Notability: Features im Vergleich

Notability und Apple Notes sind leistungsstarke Apps zur Erstellung von Notizen mit einzigartigen Stärken und Features. Die gründlichen Suchfunktionen von Apple Notizen sind denjenigen von Notability überlegen. Notability verfügt jedoch über Features zur Konvertierung von Mathematik und zur Audiotranskription, die die Führung übernehmen.

Es ist an der Zeit, den Sieger zwischen Notability und Apple Notes zu ermitteln. Vergleichen wir die einzelnen Features der beiden Programme, um ein Fazit zu ziehen.

Benutzerfreundlichkeit

Eine übersichtliche App, mit der Sie Ihre Gedanken mühelos festhalten können, klingt wie ein Traum! Lassen Sie uns herausfinden, welche der Apps dieses Feature bietet.

Apple Notizen

Apple Notes ist bekannt für sein klares und minimalistisches Design. Es bietet eine unkomplizierte Benutzeroberfläche und fügt sich nahtlos in das Apple-Ökosystem ein. Sie können es über iCloud mit all Ihren Geräten synchronisieren, was es zur Standard App für Notizen auf iOS und macOS macht.

Notierbarkeit

Notability konzentriert sich mehr auf Vielseitigkeit und bietet eine anpassbare und intuitive Oberfläche. Sie können sie mit den in der Notability-Galerie verfügbaren Vorlagen personalisieren.

Die App funktioniert außerdem auf allen Geräten im Apple-Ökosystem, und Ihre Notizen können mithilfe von iCloud problemlos geräteübergreifend synchronisiert werden. Allerdings ist die Integration nicht so nahtlos wie bei Apple Notizen, da es sich nicht um eine integrierte App handelt. Ein weiterer Nachteil ist, dass die iCloud-Synchronisierung nur für Notability Plus-Benutzer verfügbar ist.

Preisgestaltung

Die beste App für Notizen muss alle Ihre Anforderungen erfüllen, ohne Ihr Konto zu überziehen. Da Apple Notes jedoch komplett kostenlos ist und Notability eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version anbietet, hängt die Entscheidung letztlich von Ihren Bedürfnissen ab.

Apple Notes

Apple Notes kann kostenlos genutzt werden und bietet Zugriff auf alle Features. Es handelt sich um eine integrierte App für Apple-Geräte, die allen Benutzern kostenlos zur Verfügung steht.

Wenn Sie also planen, Notizen für grundlegende Zwecke zu verwenden und keine erweiterten Features benötigen, ist Apple Notes perfekt.

Notierbarkeit

Das Herunterladen der kostenlosen App Notability aus dem App Store ist ideal für den Einstieg in die Erstellung von Notizen. Die kostenlose Version hat jedoch nur begrenzte Features.

Notability Plus bietet eine Reihe erweiterter Features, mit denen das Aufnehmen von Notizen viel einfacher wird und mehr Spaß macht. Dazu gehören mathematische Konvertierung, Audiotranskription, iCloud-Synchronisierung, unbegrenzte Bearbeitungen und mehr.

Der Preis für Notability Plus variiert je nach Region, in der Sie leben.

Daher könnte Notability Plus die richtige Option sein, wenn Sie Notizen ausgiebig nutzen möchten und erweiterte Features benötigen.

Wer liebt nicht einen großen Bereich an Schreibwerkzeugen, einschließlich Zeichentools, Stifte, Textmarker und Farben? Schauen wir mal, welche unserer Apps einen umfangreicheren Bereich bietet.

Apple Notizen

Apple Notes bietet alle grundlegenden handschriftlichen und zeichnerischen Tools und ist damit eine hervorragende Option für gelegentliche Skizzen und Notizen. Außerdem verfügt es über grundlegende Formatierungsoptionen wie Fett, Kursiv, Durchgestrichen und Unterstrichen.

Die Auswahl an Stiften umfasst Monoline-, Füllfeder-, Aquarell- und Kugelschreiber. Sie können auch Bleistifte und Marker auswählen. Zu den weiteren Tools gehören ein Radiergummi, ein Textmarker, das Lasso-Tool (zum Verschieben von Inhalten auf der Seite), ein Lineal, eine Farbpalette, Formen und mehr.

Außerdem gibt es die Option "Scribble", die Ihre handschriftlichen Notizen automatisch in getippte Texte umwandelt.

Notierbarkeit

Notability verfügt über hervorragende Schreib-Tools, darunter ein Radiergummi, das Ihren Text pixelweise löscht. Je nach Bedarf können Sie auch zwischen Teil- und Ganzradierern wählen. Sie können Farbe, Strichstärke, Styling oder Stifte anpassen. Der Bleistift ist druckempfindlich, und der Textmarker hat eine durchscheinende Tinte.

Weitere Optionen sind Klebeband, ein Lineal, ein Lasso-Tool, Farben, Widgets und Formen. Sie können Ihre Toolbox benutzerdefiniert anpassen, um schnell auf häufig verwendete Tools und Stile zugreifen zu können. Außerdem können Sie während des Schreibens Gesten wie das Tippen mit zwei Fingern zum Rückgängigmachen und mit drei Fingern zum Wiederherstellen verwenden.

Die Handschriftkonvertierung von Notability ist ebenfalls praktisch, allerdings ist sie in der kostenlosen Version nicht verfügbar.

Erweiterte Features

Es gibt Features, von denen man nicht wusste, dass man sie braucht, bis man sie zum ersten Mal benutzt hat. Das gilt auch für Apps zur Erstellung von Notizen. Schauen wir uns an, welche App die wertvollsten und fortschrittlichsten Features bietet.

Apple Notizen

Apple Notes verfügt über alle wichtigen Features für die Erstellung von Notizen, darunter das Scannen von Dokumenten, das Hinzufügen von Anhängen und die Scribble-Option. Sie können ganz einfach Links, Videos, PDFs, Tabellen und Audio zu Ihren Notizen hinzufügen.

Die leistungsstarke Suchoption macht es noch komfortabler, da Sie alle Ihre Notizen und Anhänge mühelos anhand von Schlüsselwörtern durchsuchen können.

Notierbarkeit

Notability glänzt mit fortschrittlichen Features. Es unterstützt Multimedia-Notizen, Handschrifterkennung, mit Notizen synchronisierte Audioaufnahmen und eine Vielzahl von Tools für Anmerkungen. Sie können Ihren Notizen Haftnotizen, GIFs, Aufkleber, Scans, Fotos, Webclips, Links und mehr hinzufügen.

Die Suchoption durchsucht auch Ihre handschriftlichen Notizen und liefert genaue Ergebnisse. Was noch besser ist: Sie können es ganz einfach zum Zeichnen, Skizzieren und Rechnen verwenden.

Außerdem bietet es mehrere Ansichten, darunter Zoom-, Multinotizen- und Präsentationsansichten. Viele erweiterte Features sind jedoch nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar.

Notizen organisieren

Organisation ist der Schlüssel zu Apps, die Notizen aufnehmen. Wir wollen herausfinden, wer das besser erledigt: Apple Notes oder Notability.

Apple Notes

Apple Notes ordnet Ihre Notizen in Ordnern. Es gibt zwei grundlegende Ordner:

Normale Ordner, in denen Sie Ihre Notizen nach Belieben organisieren können

Intelligente Ordner, in denen Sie mithilfe von Tags automatisch neue Notizen zu Ihren Ordnern hinzufügen können

Zu den weiteren Ordnern gehören der Ordner Schnellnotizen (der alle auf dem Sperrbildschirm erstellten Schnellnotizen enthält) und der Ordner Freigegeben (der freigegebene Notizen enthält).

Bemerkbarkeit

Notability bietet eine robuste Organisation mit einem zweistufigen Ordnersystem - Unterteilungen und Themen. Teiler sind Ordner, die Ordner enthalten, während Fächer Ordner sind, die Notizbücher enthalten.

Notability vs. Apple Notizen: Wer ist der Gewinner?

Notability und Apple Notes haben Stärken und Features, die die Erfahrung der Benutzer bei der Erstellung von Notizen verbessern. Gleichzeitig haben sie aber auch Limitierungen, die das Erlebnis erschweren.

Beispiel: Apple Notizen bietet bessere Organisations- und Suchoptionen und ist damit perfekt für Benutzer geeignet, die Struktur lieben und viele Notizen erstellen. Allerdings bietet es nur die grundlegendsten und wichtigsten Features, was es limitiert.

Notability hingegen verfügt über viele Features und Tools, die sich an ein breiteres Publikum richten. Die Benutzer können die Symbolleiste benutzerdefiniert anpassen und die in der Galerie verfügbaren Vorlagen verwenden. Allerdings sind die organisatorischen Möglichkeiten begrenzt.

Die Entscheidung, welche App gewinnt, ist also nicht ganz einfach. Notability ist zweifellos der Gewinner, wenn Sie gerne Notizen machen, experimentieren und umfassende Notizen machen.

Wenn Sie sich jedoch Sorgen über die Grenzen von Notability machen, haben wir Alternativen zu Notability die Ihre Strategien und Erfahrungen bei der Erstellung von Notizen verbessern werden.

Apple Notes vs. Notability auf Reddit

Auf der Suche nach dem Sieger in unserer Debatte zwischen Apple Notes und Notability haben wir uns auf Reddit umgesehen, in der Hoffnung, von den klugen Benutzern Antworten zu erhalten. Nach der Suche Apple Notizen vs. Notability auf Reddit sind sich viele Benutzer einig, dass Notability über umfangreichere und fortschrittlichere Features verfügt.

Die Stärken von Notability sind die Auswahl von Farben, die Bearbeitung von Dokumenten, die Verwaltung von PDFs, ein einfaches Layout, Exportoptionen und Audioaufnahmen.

Andere Benutzer auf Reddit wiesen darauf hin, dass Notability zwar über bessere Funktionen verfügt, aber bei der Nutzung der Stiftfunktion weit hinter Apple Notes zurückbleibt:

Aber Notability und die meisten anderen Mitbewerber nutzen viele der nativen API-Funktionen (oder emulieren sie) für den Pencil Support nicht. Notability und andere sind insgesamt viel besser als die Apple Notizen. Aber Notability hinkt bei der Nutzung der Pencil-Funktionalität hinterher.

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Apple Notizen und Notability

Apple Notizen und Notability sind hervorragend. Aber wissen Sie, was besser ist? ClickUp!

ClickUp ist die ultimative Plattform für Produktivität, die Ihnen hilft, Aufgaben zu verwalten, Fortschritte zu verfolgen, Ziele zu setzen, detaillierte Notizen zu machen und mit anderen auf einer einzigen Plattform zusammenzuarbeiten. Mit KI-Tools für die Erstellung von Notizen mit den KI-Tools für Notizen können Sie als Student oder Berufstätiger sicherstellen, dass Sie keine Erinnerung oder kein Projekt mehr verpassen.

Inspiration kann jederzeit und überall eintreten. Wenn Sie zu jeder Tageszeit die besten Ideen haben - beim Laufen oder während Sie ein Sandwich essen - dann second-brain apps wie ClickUp sind Ihr bester Freund.

Werfen Sie einen Blick auf die verschiedenen Features von ClickUp und entscheiden Sie selbst:

ClickUp Brain

fassen Sie Ihre Notizen in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain zusammen ClickUp Gehirn ist ein Leistungspaket aus drei KI-Tools: KI Wissensmanager, KI Projektmanager und KI Writer for Work. Nutzen Sie den KI-Schreibassistenten von ClickUp Brain, um Kreativität, Brainstorming und Notizen zu verbessern. Er wertet Ihre Notizen auf, indem er kreative Vorschläge macht und Ihnen Zeit spart.

Mit ClickUp Brain gehören Fehler in Ihren Notizen der Vergangenheit an. Es verbessert die Schreibqualität, indem es Grammatik und Rechtschreibung korrigiert, die Sprache vereinfacht und Ihre Notizen ordnet.

Sie wollen ein langes Business Case-Dokument nicht lesen? Bitten Sie ClickUp Brain, die Schlüsselpunkte in einer Notiz zusammenzufassen. Sie können es auch bitten, Vorlagen, Tabellen und mehr zu erstellen.

ClickUp Notepad

ideen schnell festhalten, Notizen schreiben und Checklisten in ClickUp Notepad erstellen

Wenn Sie schnell Ihre Notizen notieren oder eine Liste erstellen wollen, bevor Sie sie vergessen, ClickUp Notepad ist Ihre Lösung. Fügen Sie es zu Ihrem Chrome Browser hinzu und verwenden Sie die schwebenden Schaltflächen, um eine schnelle Notiz zu erfassen.

Mit Notepad können Sie Bilder, GIFs, Videos und andere Anhänge per Drag & Drop hinzufügen. Sie können Einträge in verfolgbare Aufgaben umwandeln, Checklisten erstellen, /Slash-Befehle zum Formatieren von Notizen verwenden und anhand von Schlüsselwörtern nach ihnen suchen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre Notizen zu schreiben, zu bearbeiten und zu übersetzen.

ClickUp Docs ClickUp Docs

organisieren Sie Ihre Notizen mit umfangreichen Formatierungs-Features in ClickUp Docs_

Die dynamische ClickUp Dokumente ermöglicht es Ihnen, Notizen, Checklisten, Wissensdatenbanken und vieles mehr zu erstellen. Passen Sie es mit den unzähligen Styling- und Formatierungsoptionen an.

Erstellen Sie Vorlagen und greifen Sie darauf zu, schalten Sie den Fokusmodus während der Arbeit ein, verwenden Sie Notizen offline und online und archivieren Sie die, die Sie nicht brauchen.

Und das ist noch nicht alles!

Wenn Sie Notizen für Ihre Arbeit verwenden, können Sie diese für Ihre Mitglieder im Team freigeben, ihnen die Möglichkeit geben, das Dokument gemeinsam mit Ihnen zu bearbeiten, den Text in Aufgaben umzuwandeln und ihnen Elemente für Aktionen zuzuweisen. Sie können sogar Aufgaben in einem Dokument mit einem anderen Dokument verknüpfen und Querverweise auf Ressourcen erstellen.

ClickUp Whiteboard

mit ClickUp Whiteboard können Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten, Aufgaben zuweisen und vieles mehr

Wenn Sie nach etwas suchen, das Sie für die gemeinsame Nutzung von Meeting-Notizen und Brainstorming verwenden können, sollten Sie ClickUp Whiteboard . Wie bei ClickUp Notepad können Sie Slash-Befehle (/) verwenden, um Banner, Überschriften und Hervorhebungen zu formatieren.

Fügen Sie Aufkleber, Haftnotizen, Formen und Text hinzu und wandeln Sie sie in Aufgaben um. Verknüpfen Sie Aufgaben, Dateien und Dokumente effizient mit Ihrem Whiteboard, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wichtige Zusammenhänge zu verlieren.

Das Beste daran ist, dass Sie entweder ein Whiteboard von Grund auf neu erstellen können oder die ClickUp vorgefertigteWhiteboard-Vorlagen !

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp: Eine intelligentere Alternative zu Apple Notizen und Notability

Das Anfertigen von Notizen ist für Ihr akademisches und berufliches Leben von großem Nutzen. Es hält Sie wach, regt Ihren Geist an und organisiert Informationen.

Apple Notes und Notability gehören zu den besten Apps für Apple-Benutzer, die Notizen machen. Ihre vielen Limits hindern die Benutzer jedoch daran, das Beste aus ihren Notizen zu machen und produktiv zu sein.

An dieser Stelle kommt ClickUp ins Spiel. Es ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die Ihnen hilft, schöne Notizen zu erstellen und Ihre Gedanken mit unvergleichlicher Flexibilität zu organisieren. Kostenlos anmelden !