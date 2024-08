Der Nelson-Mandela-Effekt der Technologie: KI-Halluzinationen [Mit Tipps zu ihrer Verringerung]

Es gibt kaum einen Unterschied zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz (KI), die halluzinieren. 😵‍💫

Beide können sich falsch an Fakten erinnern, sich fiktive Aussagen ausdenken und falsche Schlussfolgerungen ziehen. Menschliche Halluzinationen beruhen jedoch auf kognitiven Verzerrungen und mentalen Verzerrungen - sie wirken sich nur selten auf unsere alltägliche Entscheidungsfindung . Andererseits können die Halluzinationen der KI ziemlich kostspielig sein, da diese Werkzeuge falsche Informationen als Tatsachen darstellen - und das auch noch mit großem Vertrauen

Heißt das also, dass wir aufhören sollten, diese ansonsten nützlichen Tools zu verwenden? KI-Tools ? Nein!

Mit ein wenig Einsicht und besseren Prompts können Sie die KI leicht zu Ihren Gunsten beeinflussen, und genau dabei werden wir Ihnen in diesem Blogbeitrag helfen. Wir behandeln:

KI-Halluzination und die ihr zugrunde liegende Realität

Verschiedene Arten von KI-Halluzinationen und einige Beispiele aus der Praxis

Tipps und Tools zur Minimierung von Problemen mit KI-Halluzinationen

Was sind KI-Halluzinationen?

**Das Phänomen, bei dem generative KI-Modelle falsche Informationen so darstellen, als ob sie wahr wären, wird als KI-Halluzination bezeichnet

Hier ist ein Auszug, wie Avivah Litan, VP-Analystin bei Gartner erklärt KI-Halluzinationen -

...komplett erfundene Ausgaben eines großen Sprachmodells. Obwohl sie völlig erfundene Tatsachen darstellen, werden sie vom LLM (Large Language Model) mit Vertrauen und Autorität präsentiert.

KI-Modelle halluzinieren: Ursprünge und Entwicklung

Inmitten der riesigen AI-Glossar ist der Begriff AI-Halluzination relativ neu. Seine Existenz lässt sich jedoch bis zu den Anfängen der KI-Systeme in den 1950er Jahren zurückverfolgen. Aus akademischer Sicht tauchte das Konzept erstmals in Forschungsarbeiten mit dem Titel Proceedings: Fourth IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition in 2000.

Die Erkenntnis, dass ein KI-Modell halluziniert, erlangte in den späten 2010er Jahren mit dem Aufstieg großer Namen wie Google DeepMind und ChatGPT größere Aufmerksamkeit. In jüngster Zeit wurden die Nutzer mit verschiedenen Beispielen von KI-Halluzinationen konfrontiert. Zum Beispiel eine studie aus dem Jahr 2021 zeigte, dass ein KI-System, das auf Pandabilder trainiert wurde, fälschlicherweise nicht verwandte Objekte wie Giraffen und Fahrräder als Pandas identifizierte.

In einer anderen 2023 durchgeführten Studie der National Library of Medicine untersuchten Forscher die Genauigkeit der Referenzen in medizinischen Artikeln, die von ChatGPT generiert wurden. Von 115 Verweisen erwiesen sich nur 7 % als korrekt, 47 % waren frei erfunden und 46 % waren authentisch, aber ungenau. 😳

Vier Elemente, die zu KI-Halluzinationen beitragen

KI-Halluzinationen entstehen aufgrund von vier inhärenten und meist technischen Faktoren:

Die Daten, die beim maschinellen Lernen verwendet werden, bestimmen letztendlich den von einem KI-Modell generierten Inhalt. Qualitativ minderwertige Trainingsdaten können mit Fehlern, Verzerrungen oder Unstimmigkeiten behaftet sein, die den endgültigen Algorithmus beeinträchtigen können. Eine solche KI lernt verdrehte Informationen und neigt eher dazu, ungenaue Ergebnisse zu erzeugen.

Bonuslektüre: Erfahren Sie mehr über die unterschied zwischen maschinellem Lernen und KI .

2. Interpretationslücke

KI-Modelle können mit Redewendungen, Slang, Sarkasmus, Umgangssprache und anderen Nuancen der menschlichen Sprache überfordert sein, was dazu führt, dass das System unsinnige oder ungenaue Informationen liefert. In anderen Situationen kann es sein, dass dem Modell, selbst wenn die Trainingsdaten gut sind, die nötige Programmierung fehlt, um sie richtig zu verstehen, was zu Fehlinterpretationen und Halluzinationen führt.

3. Defizit an Grundwahrheit

Im Gegensatz zu Aufgaben mit klaren richtigen und falschen Antworten fehlt bei generativen Aufgaben sozusagen eine definitive Grundwahrheit, von der das Modell lernen kann. Das Fehlen eines Bezugspunkts macht es dem Modell schwer, zu erkennen, was sinnvoll ist und was nicht, was zu ungenauen Antworten führt.

4. Komplexitätsfalle

Während hochintelligente Modelle wie GPT-4 großartige Fähigkeiten bieten, kann ihre Komplexität ein zweischneidiges Schwert sein. Viele KI-Modelle machen Fehler, indem sie Daten überfüllen oder sich irrelevante Muster einprägen, was zur Generierung falscher Informationen führt. Schlecht konzipierte Eingabeaufforderungen führen auch bei komplexeren KI-Modellen zu widersprüchlichen Ergebnissen.

Wie und warum KI-Halluzinationen auftreten: Verarbeitungsperspektive

Große Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT und Google's Bard treiben die dynamische Welt der generativen KI und erzeugen mit bemerkenswerter Geläufigkeit menschenähnliche Texte. Hinter ihrer Wirksamkeit verbirgt sich jedoch eine entscheidende Einschränkung: ein fehlendes kontextuelles Verständnis der Welt, die sie beschreiben.

Um zu verstehen, wie eine KI-Halluzination zustande kommt, müssen wir uns mit dem Innenleben von LLMs befassen. Stellen Sie sich diese als riesige digitale Archive vor, die mit Büchern, Artikeln und dem Austausch in sozialen Medien gefüllt sind.

Um Daten zu verarbeiten, müssen LLMs:

Informationen in winzige Einheiten, sogenannte Tokens, aufteilen Einsatz komplexer neuronaler Netze (NNs), die das menschliche Gehirn weitgehend nachahmen, um Token zu verarbeiten Verwenden Sie das NN, um das nächste Wort in einer Sequenz vorherzusagen - das KI-Modell passt seine internen Parameter mit jeder Iteration an und verfeinert seine Vorhersagefähigkeiten

Wenn LLMs mehr Daten verarbeiten, beginnen sie, Muster in der Sprache zu erkennen, wie etwa Grammatikregeln und Wortassoziationen. Zum Beispiel, ein KI-Tool für einen virtuellen Assistenten (VA) kann die Antworten des VA auf häufige Kundenbeschwerden beobachten und Lösungen vorschlagen, indem es bestimmte Schlüsselwörter identifiziert. Leider kann jeder Fehler in diesem Prozess eine Halluzination auslösen.

Im Grunde genommen begreift die KI nie die wahre Bedeutung der Wörter, die sie manipuliert. Professor Emily M. Bender , eine Linguistik-Expertin, fasst die Perspektive eines LLM perfekt zusammen: Wenn man das Wort "Katze" sieht, ruft das sofort Erfahrungen mit Katzen und Dingen über Katzen hervor. Für das große Sprachmodell ist es eine Folge von Buchstaben C-A-T. 😹

Beispiele für KI-Halluzinationen in unserer Welt

KI-Halluzinationen stellen eine vielschichtige Herausforderung dar, wie verschiedene Beispiele aus dem wirklichen Leben zeigen. Werfen Sie einen Blick auf vier Kategorien. 👀

1. Juristischer Beruf

Im Mai 2023 musste ein Rechtsanwalt mit Konsequenzen rechnen nachdem er mit ChatGPT einen Antrag verfasst hatte, der fiktive Rechtsgutachten und Zitate enthielt, ohne zu wissen, dass das Modell in der Lage ist, fehlerhaften Text zu erzeugen.

2. Fehlinformationen über Personen

ChatGPT wurde verwendet, um falsche Informationen zu verbreiten, z. B beschuldigung eines Juraprofessors der Belästigung und zu Unrecht verwicklung eines australischen Bürgermeisters in einen Bestechungsfall was neben anderen schwerwiegenden Folgen auch zu einer Schädigung des Rufs führte.

3. Vorsätzliche oder gegnerische Angriffe

Böswillige Akteure können Daten auf subtile Weise manipulieren und KI-Systeme dazu bringen, Informationen falsch zu interpretieren. Zum Beispiel könnte jemand ein KI-System so konfigurieren, dass es ein Bild einer Katze fälschlicherweise als das einer Guacamole zu erkennen und verdeutlicht damit die Anfälligkeit von KI-Tools aufgrund mangelnden Gatekeepings.

4. KI-Chatbots

Stellen Sie sich vor, dass Sie mit KI-Chatbots interagieren, um Informationen zu erhalten oder sich einfach nur zu amüsieren. Ihre Antworten mögen zwar ansprechend sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie komplett erfunden sind, ist groß.

Nehmen Sie zum Beispiel den Fall von King Renoit. Betrachten Sie ChatGPT und jeden anderen KI-Chatbot. Fragen Sie beide - Wer war König Renoit? 👑

Mit "guardrails" (_einem Rahmen, der positive und unvoreingenommene Ergebnisse gewährleistet) könnte ChatGPT zugeben, dass es die Antwort nicht kennt. Ein weniger restriktives KI-Tool, das dieselbe zugrundeliegende Technologie (GPT) verwendet, könnte jedoch selbstbewusst eine Biografie für diesen nicht existierenden König erfinden.

Arten von KI-Halluzinationen, die für ein generatives KI-System möglich sind

KI-Halluzinationen sind unterschiedlich stark ausgeprägt und können von subtilen sachlichen Ungereimtheiten bis hin zu völligem Unsinn reichen. Wir wollen uns auf drei gängige Arten von KI-Halluzinationen konzentrieren:

1. Eingabekonflikte bei Halluzinationen

Diese treten auf, wenn LLMs Inhalte generieren, die der ursprünglichen Eingabeaufforderung des Nutzers erheblich widersprechen oder von ihr abweichen.

Stellen Sie sich vor, Sie fragen einen KI-Assistenten: Was sind die größten Landtiere?

Und erhalten Sie die Antwort: Elefanten sind für ihre beeindruckenden Flugfähigkeiten bekannt!

2. Kontextkonflikt-Halluzinationen

Diese treten auf, wenn LLMs Antworten generieren, die sich von zuvor festgelegten Informationen innerhalb desselben Gesprächs entfernen.

Nehmen wir an, Sie führen einen Dialog mit einer KI über Pluto und das Sonnensystem, und das Programm erzählt Ihnen von der kalten, felsigen Oberfläche des Zwergplaneten. Wenn Sie nun weiter fragen, ob es auf dem Pluto Leben gibt, beginnt das LLM, üppige grüne Wälder und riesige Ozeane auf dem _Planeten zu beschreiben. Igitt! ☀️

3. Fakten widersprechende Halluzinationen

Eine der häufigsten Formen von KI-Halluzinationen sind faktische Ungenauigkeiten, bei denen der generierte Text zwar plausibel erscheint, aber letztlich nicht der Wahrheit entspricht. Während das Gesamtkonzept der Antwort mit der Realität übereinstimmen mag, können die Einzelheiten fehlerhaft sein.

Im Februar 2023 zum Beispiel hat Googles Chatbot Bard AI fälschlicherweise behauptet dass das James-Webb-Weltraumteleskop die ersten Bilder eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems aufgenommen hat. Die NASA bestätigte jedoch, dass die ersten Bilder von Exoplaneten im Jahr 2004 aufgenommen wurden, also noch vor dem Start des James Webb Space Telescope im Jahr 2021.

Auswirkungen von KI-Halluzinationen

KI-Tools benötigen zwar einige Millisekunden, um Antworten oder Lösungen zu generieren, doch die Auswirkungen einer nicht ganz korrekten Antwort können schwerwiegend sein, insbesondere wenn der Benutzer nicht so anspruchsvoll ist. Einige häufige Folgen sind:

Verbreitung von Fehlinformationen: Die Verbreitung von Fehlinformationen, die durch KI-Halluzinationen begünstigt wird, stellt ein erhebliches Risiko für die Gesellschaft dar. Ohne wirksame Mechanismen zur Überprüfung der Fakten können diese Ungenauigkeiten in KI-generierte Nachrichtenartikel eindringen, was zu einer Kaskade von Falschinformationen führt, die zur Diffamierung von Personen oder Unternehmen und zur Massenmanipulation führen. Unternehmen, die falsche KI-generierte Inhalte in ihren Nachrichten verwenden, können auch einen Reputationsverlust erleiden Schaden für den Nutzer: KI-Halluzinationen können auch ganz schön gefährlich sein. Ein von der KI generiertes Buch über die Pilzsuche bietet beispielsweise falsche Informationen über die Unterscheidung zwischen essbaren und giftigen Pilzen - sagen wir einfach, das sind kriminell unsichere Inhalte, die im Umlauf sind

Wie man Probleme mit KI-Halluzinationen entschärft

Hier sind einige Tipps und Tricks von Experten, um generative KI-Halluzinationen abzuschwächen.

Wie wir bereits in früheren Abschnitten erörtert haben, machen unzureichende Trainingsdaten ein KI-Modell oft anfällig für Halluzinationen. Wenn Sie also ein KI-Tool entwickeln, sollten Sie dafür sorgen, dass es auf vielfältigen und repräsentativen Datensätzen trainiert wird, einschließlich System-of-Record-Quellen. Die Idee ist, LLMs in die Lage zu versetzen, Antworten zu generieren, die mit kontextrelevanten Informationen angereichert sind, was bei öffentlichen Modellen oft nicht der Fall ist.

Eine leistungsstarke Technik, bekannt als Retrieval Augmented Generation (RAG), stellt LLMs einen kuratierten Wissenspool zur Verfügung, der ihre Neigung zu Halluzinationen einschränkt. Außerdem wird durch die Einbeziehung und Darstellung verschiedener Bereiche von Datensätzen sowie durch regelmäßige Aktualisierungen und Erweiterungen das Risiko voreingenommener Ergebnisse gemindert.

Und wenn Sie nur ein Nutzer sind, müssen Sie nur ein KI-Tool wählen, das besser trainiert ist als öffentliche Modelle. Zum Beispiel, können Sie sich für ClickUp Brain entscheiden , das weltweit erste generative neuronale KI-Netzwerk, das mit hochgradig kontextbezogenen Datensätzen trainiert wurde.

Im Gegensatz zu generischen GPT-Tools wurde ClickUp Brain für eine Vielzahl von Arbeitsrollen und Anwendungsfällen trainiert und optimiert. Seine Antworten sind situationsrelevant und kohärent, und Sie können das Tool für folgende Zwecke nutzen:

Ideebrainstorming und Mindmapping* Generierung aller Arten von Inhalten und Kommunikation

Editieren und Zusammenfassen von Inhalten

Verwaltung und Extraktion von Wissen im Arbeitsbereich

Mit ClickUp Brain erhalten Sie sofortige, präzise und kontextbezogene Antworten auf alle HR-bezogenen Aufgaben, die mit der Plattform verbunden sind

Einfache und direkte Eingabeaufforderungen erstellen

Prompt-Engineering kann eine weitere leistungsstarke Lösung sein, um vorhersehbarere und genauere Antworten von KI-Modellen zu erhalten.

Die Qualität und Genauigkeit der von LLMs erzeugten Ergebnisse sind direkt proportional zu der Klarheit, Spezifität und Präzision der Prompts, die sie erhalten. Aus diesem Grund ist die Aufmerksamkeit für Details während der Prompting-Phase von größter Bedeutung, da sie es Ihnen ermöglicht, LLMs mit klaren Anweisungen und kontextuellen Hinweisen zu versorgen. Eliminieren Sie irrelevante Details oder verschachtelte Sätze, um genauere Antworten zu ermöglichen und KI-Halluzinationen zu vermeiden.

Experimentieren Sie mit einer Technik namens "Temperatureinstellungen"

Die Temperatur in der KI ist ein entscheidender Parameter, der den Grad der Zufälligkeit in der Ausgabe des Systems bestimmt. Sie diktiert das Gleichgewicht zwischen Vielfalt und Konservatismus, wobei höhere Temperaturen zu mehr Zufälligkeit und niedrigere Temperaturen zu deterministischen Ergebnissen führen.

Prüfen Sie, ob das von Ihnen verwendete KI-Tool eine niedrigere Temperatureinstellung zulässt, um die Genauigkeit der Antworten zu verbessern, insbesondere bei der Suche nach faktenbasierten Informationen. Denken Sie daran, dass höhere Temperaturen zwar das Risiko von Halluzinationen erhöhen, aber auch mehr Kreativität in die Antworten bringen.

Wie hilft ClickUp, KI-Halluzinationen zu verringern? ClickUp ist eine vielseitige Arbeit und

produktivitätsplattform entwickelt zur Rationalisierung aufgabenverwaltung , Wissensorganisation und Zusammenarbeit für Teams. Es verfügt über ein natives KI-Modell, ClickUp Brain, das Teams in die Lage versetzt zugang zu genauen Informationen und präzisen KI-Funktionalitäten für verschiedene Anwendungsfälle.

ClickUp kann das Risiko von KI-Halluzinationen in Ihrer täglichen Arbeit auf zwei Arten verringern:

Durch die Nutzung von ClickUp'skI-Expertenvorlagen für Eingabeaufforderungen2. Verwendung vonClickUp Gehirn für hochprofessionelle KI-generierte Inhalte

1. Nutzung von ClickUp's KI Prompt Templates

Die KI-Prompting-Vorlagen helfen Ihnen arbeit mit ChatGPT und ähnlichen Tools effizienter zu gestalten, mit dem Ziel, KI-Halluzinationen zu verhindern. Sie finden sorgfältig zugeschnittene und anpassbare Prompts für Dutzende von Anwendungsfällen, von Marketing bis HR. Lassen Sie uns die Optionen für erkunden:

Technik

Schreiben

Projektleitung

ClickUp ChatGPT Aufforderungen zum technischen Schreiben

Nutzen Sie die ChatGPT Prompts for Engineering Vorlage, um die Vorteile von ChatGPT für Ihre Arbeit zu nutzen

Die ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für Ingenieurwesen Vorlage bietet 12+ Kategorien von Promptsets, einschließlich AI-Coding, Fehlerberichte und Datenanalyse. Was enthalten ist:

220+ Engineering-Prompts, die Ihnen bei der Ideenfindung helfen, vonprojektstrukturen bis hin zu möglichen Resultaten

Benutzerdefinierte Ansichten zur Visualisierung Ihrer Daten inTafel oderGantt-Ansichtfür eine optimale Datenorganisation und Aufgabenverwaltung

Mit spezifischen Aufforderungen wie - Ich muss ein Modell erstellen, das [gewünschtes Ergebnis] auf der Grundlage von [Datenbestand] genau vorhersagen kann, geben Sie klare Anweisungen und stellen sicher, dass Ihre Endberechnung zuverlässig und genau ist.

Darüber hinaus können Sie auf die integrierte KI-Unterstützung für technische Schreibaufgaben wie die Erstellung von Benutzerhandbüchern, Vorschlägen und Forschungsberichten zurückgreifen.

ClickUp ChatGPT Aufforderungen zum Schreiben

Die ChatGPT-Schreibvorlage kann dabei helfen, den Wortschöpfer in Ihnen zu wecken

Die ClickUp ChatGPT Aufforderungen zum Schreiben Vorlage hilft Ihnen, mühelos neue Ideen und Inhalte für Artikel, Blogbeiträge und andere Formate zu entwickeln, fesselnde Geschichten mit einzigartigen Perspektiven zu schreiben, die bei Ihren Lesern Anklang finden, und neue Themen und Ansätze zu finden, die Ihren Text beleben.

Die Aufforderung dieser Vorlage - _Ich muss eine überzeugende [Art von Dokument] verfassen, die meine Leser davon überzeugt, [gewünschte Handlung] zu ergreifen - hilft Ihnen beispielsweise, ChatGPT drei wichtige Dinge zu vermitteln:

Die Art des von der KI generierten Inhalts, den Sie wünschen (z. B. einen Beitrag für soziale Medien, einen Blog oder eine Landing Page) Das Hauptziel des Textes - in diesem Fall, zu überzeugen oder zu überreden Die Aktion, die Ihre Kunden ausführen sollen

Anhand dieser Anweisungen kann das KI-Modell einen sehr detaillierten Text erstellen, der alle Ihre Anforderungen berücksichtigt, ohne falsche Inhalte auszugeben.

Was enthalten ist:

Eine kuratierte Auswahl von mehr als 200 Schreibanregungen, die Ihnen helfen, einzigartige Inhalte zu erstellen

Zugang zu Zeiterfassungsfunktionen wieMahnungen undSchätzungen helfen Ihren Content-Teams, Fristen einzuhalten und produktiver zu sein

ClickUp ChatGPT-Eingabeaufforderungen für die Projektleitung

Die ChatGPT Prompts for Project Management Template hilft Ihnen, effizienter zu werden und Projekte wie ein Profi zu jonglieren

Sind Sie der Komplexität von Projekten überdrüssig? Lassen Sie sich nicht von der Datenflut erdrücken! Mit der ClickUp ChatGPT Prompts für Projektmanagement Vorlage können Sie Ihre Produktivität um das Zehnfache steigern!

Diese allumfassende Vorlage bietet verschiedene Aufforderungen, um praktisch jede Herausforderung im Projektmanagement zu bewältigen:

Vertiefen Sie sich in die Agile- oder Wasserfall-Methodik oder ermitteln Sie den besten Ansatz für Ihr Projekt

Optimieren Sie sich wiederholende Aufgaben mühelos

Entwickeln Sie präzise Zeitpläne für eine reibungslose Projektdurchführung

Erwarten Sie Aufforderungen wie - Ich suche nach Strategien zur Gewährleistung einer erfolgreichen Projektabwicklung und zur Minimierung des Risikos im Zusammenhang mit [Art des Projekts], um eine einzigartige Strategie zur Risikominimierung bei jeder Art von Projekt zu entwickeln.

2. Mit ClickUp Brain zu hochprofessionellen KI-generierten Inhalten

ClickUp Brain ist ein neuronales Netzwerk, das zum geheimen Produktivitätsverstärker für Ihr Team. Egal, ob Sie ein Manager oder ein Entwickler sind, Sie können die mehr als 100 forschungsbasierten, rollenspezifischen Eingabeaufforderungen problemlos zur Unterstützung Ihrer Arbeit nutzen. Sie können das Tool zum Beispiel zum Brainstorming und zur Erstellung von Berichten über verwenden:

Onboarding von Mitarbeitern

Unternehmensrichtlinien

Aufgabenfortschritt

Sprint-Ziele

Es gibt auch die Möglichkeit, alle wöchentlichen Projektaktualisierungen zusammenzufassen, damit Sie einen schnellen Überblick über Ihre Arbeit erhalten. Und wenn Sie sich mit der Bearbeitung von projektdokumente wie z.B. SOPs, Verträge oder Richtlinien, dann sind die Schreibfunktionalitäten von ClickUp Brain genau das Richtige für Sie!

ClickUp Brain ist nicht nur ein generatives KI-Tool, sondern auch ein Wissensmanager für Ihr Unternehmensportfolio. Sein neuronales Netzwerk verbindet alle Ihre Aufgaben, Dokumente und Arbeitsgespräche - mit einfachen Fragen und Befehlen können Sie relevante Daten extrahieren.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um sofortige, präzise Antworten zu erhalten, die auf dem Kontext jeder Arbeit innerhalb von ClickUp basieren und mit ClickUp verbunden sind

Meinungen zu AI-Halluzinationen

Zum Thema KI-Halluzinationen gibt es in der KI-Gemeinschaft unterschiedliche Ansichten.

OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, räumt beispielsweise ein, dass das Problem der Halluzinationen ein großes Problem darstellt. Mitbegründer John Schulman betont das Risiko von Fälschungen und erklärt: Unsere größte Sorge galt der Faktizität, weil das Modell gerne Dinge fälscht.

Der CEO von OpenAI, Sam Altman, sieht dagegen gerade die Fähigkeit der KI, Halluzinationen zu erzeugen, als Zeichen von Kreativität und Innovation. Diese gegensätzliche Sichtweise unterstreicht die komplexen öffentlichen Erzählungen über KI-Leistungen und Erwartungen.

IBM Watson ist eine weitere Lösung, die dazu beigetragen hat, Fragen über die verantwortungsvolle Entwicklung von KI und die Notwendigkeit robuster Sicherheitsvorkehrungen zu untersuchen. Wenn IBM Watson sollte medizinische Daten analysieren für potenzielle Krebspatienten zu analysieren, generierte das Modell ungenaue Empfehlungen, was zu verwirrenden Tests führte.

IBM erkannte die Grenzen von Watson und betonte die Notwendigkeit der menschlichen Zusammenarbeit mit der KI. Dies führte zu der entwicklung von Watson OpenScale einer offenen Plattform, die den Nutzern Werkzeuge zur Steuerung der KI an die Hand gibt und für mehr Fairness und weniger Verzerrungen sorgt.

Verwenden Sie ClickUp, um KI-Halluzinationen zu verhindern

Während führende Technologieunternehmen wie Google, Microsoft und OpenAI aktiv nach Lösungen suchen, um diese Risiken zu minimieren, können moderne Teams nicht ewig auf eine Lösung warten.

Die Gefahr von KI-Halluzinationen kann nicht ignoriert werden - aber es ist ein ziemlich lösbares Problem, wenn Sie die richtigen Tools verwenden und das gute alte menschliche Urteilsvermögen einsetzen. Die beste Lösung? Nutzen Sie die branchenspezifischen Eingabeaufforderungen, die kostenlosen Vorlagen und die Schreibfunktionen von ClickUp, um die Häufigkeit von Halluzinationen zu minimieren. Für ClickUp anmelden Heute noch, um Ihren Weg zum Erfolg zu beginnen! ❣️