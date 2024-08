Wie man eine erfolgreiche Projektmanagement-Software-Implementierung vorantreibt

Projekte gibt es in unzähligen Formen und Größen, von der Renovierung Ihres Hauses bis zum Entwurf eines Data Warehouse für Unternehmen. Sogar innerhalb einer Organisation könnte das technische Team ein Softwareentwicklungsprojekt haben, die Personalabteilung ein Projekt für den jährlichen Teamausflug, die Finanzabteilung ein Projekt für die Budgetzuweisung usw.

Unabhängig von der Größenordnung hat jedes Projekt seine eigenen komplexen Aspekte. Ein effektives Projektmanagement ist die einzige Möglichkeit, die Komplexität zu bewältigen, Verschwendung zu vermeiden, Ressourcen zu optimieren und das Ziel zu erreichen.

Zum Glück gibt es heute Software, die diese Aufgabe übernehmen kann. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie eine erfolgreiche Implementierung von Projektmanagement-Software in Ihrem Unternehmen vorantreiben können - von der Planung bis zur Einführung.

Die Implementierung von Projektmanagement-Software verstehen

Um zu verstehen, was die Implementierung von Projektmanagement-Software bedeutet, müssen Sie einige Fragen beantworten können. Fangen wir damit an.

Was ist Projektmanagement-Software?

Projektmanagement-Software ist ein digitales Tool zur Verwaltung von Aktivitäten, Ressourcen und Aufgaben im Zusammenhang mit einem Projekt. Ein guter Projektmanager würde alle Daten und Ereignisse rund um ein Projekt in die Software eingeben und allen Beteiligten Sichtbarkeit verschaffen.

clickUp Projektmanagement-Software

Was ist die Implementierung von Projektmanagement-Software?

Die Implementierung von Projektmanagement-Software ist der Prozess der Auswahl, Einstellung und Bereitstellung von Projektmanagement-Tools für verschiedene Benutzer. Die einzelnen Schritte dieses Vorgangs werden in diesem Blogbeitrag erläutert.

Wie hat sich die Implementierung von Projektmanagement-Software entwickelt?

Das Projektmanagement selbst hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt.

Ära der Tabellenkalkulationen: Die ersten Tools für das Projektmanagement waren einfache Tabellenkalkulationen. Projektmanager erstellten endlose Tabellen und Diagramme, um alle Informationen an einem Ort zu verwalten. Das war sehr manuell und schwierig für die Zusammenarbeit.

ERP/CRM-Ära: Große Unternehmen wechselten von Tabellenkalkulationen zu Software für Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM), mit der sie projektbezogene Aufgaben verwalten konnten. Instanzen von CRM konnten beispielsweise den Marketing-Workflow verwalten.

Ohne den Fokus auf Projektmanagement waren diese Tools eine Behelfslösung. Sie waren unzureichend und ineffizient. Außerdem war es eine Herausforderung, sie zu implementieren oder überhaupt zu benutzen.

Die Ära der einfachen Aufgabenmanager: Mit dem Aufkommen des SaaS-Modells wurden viele einfache Tools für das Aufgabenmanagement populär. Projektmanager fügten ihre Hunderte von Aufgaben in einfache Checklisten ein, was die Verwaltung von Projekten in großem Umfang unmöglich machte.

Ära der leistungsstarken Projektmanagement-Software: Als der SaaS-Markt reifte, wurden die Tools für das Projektmanagement deutlich leistungsfähiger. Eine all-in-One-Tool für das Projektmanagement wie ClickUp versetzt Sie in die Lage, jede Art von Projekt genau so zu verwalten, wie Sie es wünschen.

Mit Flexibilität, benutzerdefinierten Anpassungen, Integrationen und Automatisierung ist eine leistungsstarke Projektmanagement-Software die Superkraft eines jeden Projektmanagers!

Es ist, als hätten Sie eine virtuelle Befehlszentrale zur Hand, die nahtlose Kommunikation, Zusammenarbeit und Nachverfolgung des Fortschritts ermöglicht.

Warum ist Projektmanagement-Software jetzt in aller Munde?

Die Pandemie und die Zunahme hybrider Arbeitsmodelle haben Projektmanagement-Software in den Mittelpunkt der organisatorischen Produktivität gerückt. Da die Verteilung der Arbeitskräfte zur Norm wurde, wurde Projektmanagement-Software zum virtuellen Büro.

Wenn das nach großen Worten klingt, haben wir Sie verstanden. Sehen wir uns im Detail an, warum Sie die Einführung einer Projektmanagement-Software in Betracht ziehen sollten.

Die Notwendigkeit der Implementierung von Projektmanagement-Software verstehen

Ihr Business ist ein Bienenstock voller Aktivitäten. Projekte sind der Honig und Ihr Team sind die fleißigen Bienen. Ohne ein System zur Organisation, Prioritätensetzung und Nachverfolgung dieser Projekte kann es schnell unübersichtlich werden. Eine gute projektdurchführung kann dies vermeiden und einen außergewöhnlichen Wert schaffen. So geht's.

Konsolidierung: Eine Projektmanagement-Software konsolidiert alle Informationen, Aktionen und Ergebnisse eines Projekts. Zu jedem Zeitpunkt kann alles, was Sie - oder andere - benötigen, hier gefunden werden. Das macht das Projektmanagement einfach und effektiv.

Sichtbarkeit: Die Implementierung einer Projektmanagement-Software sorgt für Sichtbarkeit in all Ihren Projekten und zeigt auf, was auf dem richtigen Weg ist und was einen Anstoß braucht. Dank dieser Transparenz können Sie schwierige Entscheidungen leichter treffen.

Zusammenarbeit: Die Implementierung von Projektmanagement-Software überbrückt die räumliche Distanz zwischen entfernten Teams und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit unabhängig von Zeitzonen oder Speicherorten.

Selbst wenn Ihr Team an einem anderen Standort arbeitet, ermöglichen Projektmanagement-Lösungen die Zusammenarbeit mit Partnern, Anbietern, Kunden, Sponsoren usw. und bringen alle wichtigen Beteiligten auf dieselbe Seite.

Vorhersehbarkeit: Mit Projektmanagement-Software können Sie Pläne in Echtzeit mit den tatsächlichen Ergebnissen vergleichen. Sie können Ihre kommenden Pläne auf der Grundlage Ihrer Leistung anpassen, um genauer zu sein.

Automatisierung: Mit einer guten Projektmanagement-Software können Sie nicht nur die Arbeit zu erledigen, sondern auch einen Teil der Last abnehmen. Sie automatisiert sich wiederholende/vorhersehbare Prozesse und gibt Ihrem Projekt Team die Zeit, sich auf das zu erledigen, was es am besten kann.

Einfach benutzerdefinierte Automatisierung auf ClickUp einrichten

Kontinuierliche Verbesserung: Projektmanagement-Software zeichnet alles über ein Projekt auf. Je nachdem, wo man hinschaut, ist es eine Fundgrube für alles, was man in Zukunft verbessern kann.

Wie Sie sehen können, ist die vorteile der Projektmanagement-Software gehen weit über die reine Organisation der Arbeit hinaus. Sie bringt Tempo und Präzision in Ihre Geschäftsabläufe. Sie ermöglicht es Projektmanagern, ihre vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen.

Der Schlüssel zur Nutzung der besten Tools für das Projektmanagement der Schlüssel zum Erfolg eines Business liegt in der Umsetzung. Eine falsche Einstellung kann zu einem Alptraum werden und die tägliche Arbeit behindern.

Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Projektmanagement-Software einstellen können, um den Erfolg Ihres Geschäfts zu beschleunigen.

Schlüssel-Schritte für die Implementierung einer Projektmanagement-Software

Die Implementierung einer Projektmanagement-Software bildet die Grundlage für alle Aktivitäten, die Sie mit ihr durchführen. Schwache Grundlagen können unzuverlässig und ineffizient sein und werden daher kaum genutzt.

Um eine solide Grundlage zu schaffen, brauchen Sie einen erfolgreichen Plan für die Software-Implementierung. Nun, Sie haben Glück! Hier ist die Roadmap mit Beispielen anhand eines Softwareentwicklungsprojekts.

Schritt 1: Bedarfsermittlung und Definition der Anforderungen an das Geschäft

Bevor Sie sich auf Ihre Einkaufstour begeben, müssen Sie herausfinden, was Sie wollen. Beginnen Sie also die Implementierung Ihrer Projektmanagement-Software mit einer umfassenden Bedarfsanalyse.

1. Erfassen Sie die Anforderungen

Fragen Sie Ihre Projekt Teams, was sie brauchen. Ermitteln Sie alle Interessengruppen, die an den Projekten Ihres Unternehmens beteiligt sind, und holen Sie deren Beiträge ein. Ein Beispiel:

Ein Entwickler benötigt vielleicht Features zum Hinzufügen von Benutzer-Stories, zur Verwaltung des Backlogs, zur Priorisierung von Aufgaben, zur Aufnahme von Abnahmekriterien usw.

Ein Qualitätsanalytiker benötigt vielleicht eine Beschreibung von Anwendungsfällen, Checklisten, die Möglichkeit, Kommentare an den Entwickler zu senden, usw.

Der Projektleiter möchte vielleicht Berichte sehen, Benachrichtigungen über überfällige Aufgaben erhalten, usw., wie in einemproduktmanagement-Software Erstellen Sie eine klare Liste mit allem, was Sie in der Projektmanagement-Software benötigen.

ClickUp Formulare für die Erfassung von Anforderungen von mehreren Beteiligten

2. Herausforderungen identifizieren

Nicht alle Bedürfnisse werden von den Mitgliedern des Teams geäußert. Wie Ford sagen würde, denken die meisten Leute, wenn sie gefragt werden, dass sie ein schnelleres Pferd brauchen. Beobachten Sie also den aktuellen Prozess des Projektmanagements und ermitteln Sie Lücken.

Wenn Sie beispielsweise Projekte mit Hilfe von Tabellenkalkulationen verwalten, fehlt Ihnen möglicherweise die Fähigkeit, eine Unterhaltung über eine bestimmte Aufgabe im Kontext zu führen. Diese verstreute Kommunikation macht die Arbeit ineffektiv.

3. Definieren Sie Erfolg

Formulieren Sie klar und deutlich, wie der Erfolg der Implementierung von Projektmanagement-Software aussehen soll. Geht es um schnellere Zyklen, verbesserte Synergien im Team oder eine höhere Zufriedenheit der Beteiligten?

Diese Metriken werden bei der Bewertung der Investitionsrendite der Projektmanagement-Software hilfreich sein.

Schritt 2: Auswahl des Anbieters und Auswahl der richtigen Software

Laut G2 stehen Ihnen 442 Optionen für Projektmanagement-Software zur Verfügung! Wenn Sie für die Auswahl des Anbieters zuständig sind, haben Sie alle Hände voll zu tun. Einige der häufigsten Features, auf die Sie bei der Auswahl des richtigen Produkts achten sollten, sind die folgenden

Aufgabenverwaltung

Dies ist zwar die grundlegendste Anforderung, aber sorgen Sie für eine Hierarchie von Checklisten, Unteraufgaben, Aufgaben, Listen, Ordnern, Workspaces usw. ClickUp's Hierarchie der Projekte wurde entwickelt, um eine bessere Organisation und größere Kontrolle zu ermöglichen. Für Software-Teams bietet ClickUp auch die Möglichkeit, Aufgaben wie Fehler, Meilensteine, Änderungswünsche usw. individuell zu gestalten.

ClickUp-Projekthierarchie

Dokumentation

In allen Projekten gibt es Ressourcen, Dokumente und Erkenntnisse, auf die die Mitglieder des Teams von Zeit zu Zeit zugreifen müssen. Wählen Sie ein Tool, das dies mühelos ermöglicht. ClickUp Whiteboard gibt Ihnen eine saubere Leinwand zum Brainstorming/Planen von Workflows. ClickUp Dokumente ermöglicht das Schreiben und Freigeben von Dokumenten mit einem Klick auf eine Schaltfläche. Mit ClickUp AI können Sie lange Dokumente automatisch zusammenfassen, um den Zugriff zu erleichtern.

ClickUp-Whiteboards für die effektive Visualisierung

ClickUp's vorlagen für das Projektmanagement geben Ihnen auch das Sprungbrett, um loszulegen!

Sichtbarkeit

Nicht alle Projekte sind auf die gleiche Weise sinnvoll. Projektleiter brauchen unterschiedliche Ansichten, um unterschiedliche Entscheidungen zu treffen.

ClickUp bietet 15+ Ansichten, um Ihre Informationen auf Ihre Art zu sehen:

Die Ansicht "Kalender" hilft bei der Zeitplanung, indem sie Aufgaben per Drag & Drop verschiebt und so die Effizienz erhöht

Die Ansicht der Zeitleiste bildet Abhängigkeiten ab, so dass Sie Notfallpläne erstellen können

Workload-Ansicht zeigt die Verfügbarkeit und Produktivität des Teams für eine bessere Ressourcenzuweisung

Die Ansicht "Chatten" ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit

ansicht der ClickUp Zeitleiste für die Verwaltung komplexer Projekte

ClickUp beinhaltet agile Projektmanagement tools für Software Teams, wie Scrum Boards, Burnup/Burndown Diagramme, etc.

Integrationen

Ein gutes Projektmanagement tool muss zu Ihrem aktuellen und zukünftigen Tech Stack passen. Für ein Software Team könnte dies GitHub sein, um Commits, Pull Requests und Probleme zu verknüpfen.

Für ein Team, das sich mit Inhalten beschäftigt, könnte dies eine Verbindung zu Google Docs sein, um einen einfachen Zugriff auf alle Dokumente zu ermöglichen. Und natürlich mag jeder die Slack-Integration.

ClickUp lässt sich nahtlos mit über 1.000 Tools integrieren, darunter Vimeo, Zoom und Tableau.

Wenn Sie ein Tool bzw. eine Projektmanagement-Software gefunden haben, die alle Ihre Anforderungen erfüllt, ist es an der Zeit, sie zu implementieren und für Ihre Benutzer einzuführen.

Schritt 3: Projektstart und ERP-Implementierung

Diese Phase ist von zentraler Bedeutung, denn sie markiert den Übergang von der Planung zur Umsetzung, in der die strategische Vision greifbare Formen annimmt.

Zustimmung der Interessengruppen einholen : Bringen Sie die Organisationsleitung und die Sponsoren auf die gleiche Seite, was die Vision und die Ziele angeht

: Bringen Sie die Organisationsleitung und die Sponsoren auf die gleiche Seite, was die Vision und die Ziele angeht ERP-Einstellung : Konfigurieren Sie das ERP-System, um sicherzustellen, dass es Ihren Implementierungslebenszyklus unterstützt, und integrieren Sie gegebenenfalls andere Tools

: Konfigurieren Sie das ERP-System, um sicherzustellen, dass es Ihren Implementierungslebenszyklus unterstützt, und integrieren Sie gegebenenfalls andere Tools Ein Team an Bord holen : Stellen Sie ein Team für die Projektumsetzung mit Projektmanagern, Supervisoren, Verbindungsbeamten usw. zusammen.

: Stellen Sie ein Team für die Projektumsetzung mit Projektmanagern, Supervisoren, Verbindungsbeamten usw. zusammen. Starten Sie das Projekt: Kommunizieren Sie mit allen Beteiligten und begeistern Sie die potenziellen Benutzer für das, was auf sie zukommt

Schritt 4: Entwicklung einer Zeitleiste für die Umsetzung und Einstellung von Zielen

Wenn Sie die Software eines Anbieters einführen, ist es ein Projekt, die Implementierung der Projektmanagement-Software zu managen (ja, das ist ein bisschen Meta!).

Es müssen also Projektmanagement-Methoden angewandt werden:

Aufteilung der Projektmanagement-Software-Implementierung in überschaubare Aufgaben

Planen einer klaren Zeitleiste für jede Aufgabe/jeden Meilenstein

Einstellung klarer Ziele für die Implementierung, wie z. B. Sicherheitsstandards, Datenübertragungsprotokolle, Einbindung der Benutzer usw.

Ein Plan für die Implementierung von Projektmanagement-Software ist Ihr Fahrplan, der jede Abzweigung und jeden Kontrollpunkt vorwegnimmt. Wenn Sie mit der Planung der Implementierung noch nicht vertraut sind, können Sie sich an uns wenden.

ClickUp Vorlagen für Implementierungspläne

ClickUp's Vorlage für den Projektimplementierungsplan ist die Blaupause für Ihr Projekt, um den Projektumfang, die Phasen, die Schlüsselaktivitäten und die Verantwortlichkeiten zu skizzieren.

ClickUp's Vorlage für den erweiterten Implementierungsplan bietet einen umfassenden Rahmen für Software-Entwicklungsprojekte, an denen mehrere Teams oder Abteilungen beteiligt sind.

Die ClickUp Vorlage für das Implementierungsmanagement ist Ihr Dashboard für das Projekt und bietet eine übersichtliche Ansicht des Fortschritts, der Aufgaben und der Meilensteine.

Es ist vergleichbar mit einem Dashboard für die Versionskontrolle, das den Fortschritt der Entwicklung, den Status der Bereiche und die Merge-Requests überwacht und so sicherstellt, dass das Projekt reibungslos voranschreitet und mit seinen Zielen im Einklang bleibt.

Schritt 5: Planung von Schulung und Support

Für Unternehmen, die eine neue Software einführen, ist die Produktakzeptanz eine der größten Herausforderungen. Wenn das Tool seine Vision erfüllen und seine Ziele erreichen soll, müssen alle Beteiligten es annehmen und täglich nutzen. Dazu bedarf es eines kleinen Anstoßes.

Erstellen Sie Schulungsprogramme, um die Benutzer mit dem Produkt vertraut zu machen

Identifizieren Sie Early Adopters, die in ihren Teams zu Champions werden können

Sammeln Sie das Feedback der frühen Anwender und passen Sie es entsprechend an

Erstellen Sievorlagen für Projektpläne* Einstellen von Mechanismen zur laufenden Unterstützung

Schritt 6: Testen der Softwarekonfiguration, Abnahmetests und Qualitätssicherung

Bevor Sie die Implementierung der Projektmanagement-Software abschließen, gibt es drei letzte Schritte.

Testen der Softwarekonfiguration: Stellen Sie sicher, dass die Projektmanagement-Software gemäß Ihren Vorgaben implementiert wurde. Dies beinhaltet:

Jedes benutzerdefinierte Branding, Farben und Logos

Benutzerprofile und Zugriffskontrolle

Autorisierung und Authentifizierung

Benutzerakzeptanztests: Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer alle Features getestet haben, die sie benötigen. Ermuntern Sie sie, sich verschiedene Szenarien auszudenken, in denen sie das Produkt verwenden werden, und testen Sie diesen Workflow.

Qualitätssicherung: Dies ist Sache Ihrer IT-Teams. Führen Sie gründliche Tests in Bezug auf Sicherheit, Schwachstellen, Integrationen, Compliance usw. durch. Wenn Sie ein vorlage für die Softwareentwicklung haben Sie eine Checkliste mit allem, was in dieser Phase zu prüfen ist.

Wie gründlich Sie Ihre Projektmanagement-Software auch einführen, Sie werden wahrscheinlich auf Herausforderungen stoßen. Sehen wir uns an, wie Sie diese meistern können.

Herausforderungen und Risiken bei der Implementierung überwinden

Die Einführung einer neuen Software birgt eine Reihe von technischen, logistischen und kulturellen Herausforderungen. Hier erfahren Sie, wie Sie diese vermeiden können herausforderungen des Projektmanagements oder sie zu erledigen, wenn sie auftauchen.

Implementierung einer Strategie für das Änderungsmanagement

Ihr Unternehmen wird sich gegen Veränderungen sträuben. Das ist normal und zu erwarten. Um diese Herausforderung zu meistern, sollten Sie frühzeitig damit beginnen.

Führen Sie während der Implementierung Ihrer neuen Software auch eine Strategie für das Änderungsmanagement ein.

Kommunizieren Sie regelmäßig und klar mit allen Beteiligten

Planen Sie Townhalls/Meetings, um Ängste abzubauen und Fragen zu beantworten

Besprechen Sie den Übergang zum neuen System

Beruhigen Sie Ihre Teams mit Plänen für den Umgang mit Unterbrechungen

ansicht des ClickUp Chats für Echtzeit-Kommunikation im Kontext_

Stakeholder frühzeitig einbinden

Niemand mag neue Prozesse, die ihm von oben aufgezwungen werden. Binden Sie sie daher frühzeitig ein und beziehen Sie sie in den Entscheidungsprozess mit ein.

Beziehen Sie die wichtigsten Interessengruppen wie Projektmanager, Teamleiter, IT-Mitarbeiter und Benutzer bereits in den ersten Phasen der Auswahl und Planung der Software-Implementierung ein. Verstehen Sie ihre Bedürfnisse, Bedenken und Erwartungen und stellen Sie sicher, dass die Lösung die Anforderungen erfüllt.

Klein anfangen und langsam skalieren

Wenn Sie das gesamte Projektmanagement von heute auf morgen umstellen, werden sich Ihre Teams überfordert fühlen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie schrittweise vorgehen.

Die schrittweise Einführung der Software ermöglicht es Ihnen, die Software mit einer kleineren Gruppe zu testen, Bedenken auszuräumen und sie dann unternehmensweit einzuführen, wenn Sie sich absolut sicher sind.

Stellen Sie Schulungen zur Verfügung

Die heutige Software ist intuitiv und erfordert keine umfassende Schulung. Wenn Ihre Benutzer die Produkte jedoch selbst entdecken, entgehen ihnen möglicherweise leistungsstarke Features, die sie nicht kennen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt Team das volle Potential der Software ausschöpft, indem Sie Trainingssitzungen anbieten. Stellen Sie Online-Tutorials, FAQs und Benutzerdokumentation zur Verfügung. Sie können dies auch informell erledigen, indem Sie Sitzungen zum Wissensaustausch organisieren.

Überwachen und optimieren

Ein guter Software-Einführungsprozess ist ein kontinuierlicher Prozess. Überwachen Sie, wie die Benutzer das Produkt während des gesamten lebenszyklus des Projekts . Erfahren Sie, welche Features am beliebtesten und am wenigsten beliebt sind. Sammeln Sie Feedback darüber, was dem Produkt noch fehlt.

clickUp Dashboard zur Überwachung der für Sie wichtigen Metriken

Nehmen Sie all dies mit zum Anbieter und optimieren Sie das Produkt regelmäßig.

Rationalisieren Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp

Egal, ob es sich um ein #Lebensprojekt oder ein Projekt im Zusammenhang mit der Arbeit handelt, die Verwaltung dieses Projekts erfordert eine Reihe von Tools. Die umfassende Projektmanagement-Software von ClickUp wurde entwickelt, um Ihr flexibles, anpassbares und leistungsstarkes Rüstzeug zu sein.

Mit Features für Kreativität, Zusammenarbeit, Organisation, Unterhaltungen, Berichterstellung und vielem mehr ist ClickUp's kostenlose Projektmanagement-Software versetzt Teams in die Lage, effektiv zusammenzuarbeiten. ClickUp zeichnet sich als umfassendes Tool aus, das nicht nur die Software-Implementierung erleichtert, sondern auch das Management verteilter Arbeitskräfte bereichert.

Ganz gleich, ob Sie selbst ein Software-Entwicklungsteam sind oder ein Geschäft, das eine Projektmanagement-Lösung in sein Unternehmen integriert - ClickUp ist wie für Sie gemacht.

Nehmen Sie nicht nur unser Wort dafür. Testen Sie ClickUp heute kostenlos !

FAQs zur Implementierung von Projektmanagement-Software

1. Was ist Projektmanagement bei der Software-Implementierung?

Projektmanagement für Software-Implementierungen ist der strukturierte Prozess der Planung, Organisation und Überwachung der Einführung eines Softwaresystems in einem Unternehmen.

Diese Reihenfolge der Wörter - Software-Implementierungsprojektmanagement - bezieht sich auf das Management jedes Softwareprojekts.

Sie unterscheidet sich geringfügig vom Thema dieses Blog-Beitrags - Projektmanagement-Software-Implementierung -, das sich auf die Einführung einer Projektmanagement-Software bezieht.

2. Wie erledigen Sie die Implementierung einer neuen Projektmanagement-Software?

Die Implementierung einer neuen Projektmanagement-Software ist ein Prozess, der aus 6 Schritten besteht:

Durchführung einer Bedarfsanalyse und Definition der Anforderungen des Geschäfts Auswahl des Anbieters und Auswahl der richtigen Software Projektstart und ERP-Einführung Entwicklung einer Zeitleiste für die Implementierung und Einstellung der Ziele Planung von Schulung und Support Testen der Softwarekonfiguration, Abnahmetests und Qualitätssicherung

3. Was bedeutet Systemimplementierung im Projektmanagement?

Im Projektmanagement bezieht sich die Systemimplementierung auf die Auswahl und Einführung eines neuen Softwaresystems. Häufig wählen Organisationen den Begriff Systemimplementierung, weil sie auch ihre Prozesse und Arbeitsabläufe ändern/optimieren.