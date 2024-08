Dropbox Paper Review für die Erstellung von Notizen im Jahr 2024

Sie brauchen eine neue App für Notizen? Vielleicht ziehen Sie Dropbox Paper in Betracht, aber Sie möchten wissen, ob es alle Anforderungen erfüllt. Dann sind Sie hier genau richtig.

In diesem Testbericht zu Dropbox Paper erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile, beliebte Features und (vor allem) über die Benutzerfreundlichkeit. Außerdem finden Sie Infos zu einer Alternative, falls Dropbox Paper nicht das Richtige für Sie ist.

Was ist Dropbox Paper ?

Dropbox Paper ist ein app zur Aufnahme von Notizen die zu Dropbox gehört, einer beliebten Cloud-Speicher- und Datei-Hosting-Plattform.

Wie Microsoft Word ist Dropbox Paper ein Editor für Dokumente und ein Tool für die Textverarbeitung.

Aber Moment, das ist noch nicht alles! Dropbox Paper ist ein kollaborativer Online Workspace, mit dem Sie Dokumente und Notizen erstellen, freigeben und mit Ihrem Team bearbeiten können. Es ist als mobile App, Desktop-App und Browser-Erweiterung verfügbar.

Ganz gleich, ob Sie Notizen für den Unterricht machen, gemeinsam mit Mitgliedern Ihres Teams an einem Projektvorschlag arbeiten oder Ihre Meeting-Agenda organisieren müssen - mit Dropbox Paper können Sie alles erledigen.

Schlüssel Dropbox Paper Features

Speichern Sie Dateien im Dropbox-Ordner? Jetzt geht es über den reinen Speicher hinaus. Dropbox Paper ist ein Tool zum Freigeben und Bearbeiten von Dateien mit Features für die Zusammenarbeit, Aufgabenlisten, Benachrichtigungen und vielem mehr.

1. Zusammenarbeit in Echtzeit

über Dropbox Mit Dropbox Paper können mehrere Benutzer gleichzeitig an einem Dokument arbeiten und es bearbeiten, um die Zusammenarbeit zu beschleunigen und zu vereinfachen. Und Änderungen, die ein Mitglied des Teams vornimmt, sind sofort für die anderen sichtbar, egal, ob Sie im Büro oder von unterwegs aus arbeiten.

Darüber hinaus erleichtern Features wie Kommentare und @Mentions die Verbindung zwischen Ihrem Team und die Arbeit als Einheit.

2. Aufgabenverwaltung

Dropbox Paper wurde für die Erstellung von Dokumenten und die Zusammenarbeit entwickelt, aber diese Plattform verfügt auch über hervorragende Funktionen für die Aufgabenverwaltung. Benutzer können Aufgaben erstellen und zuweisen, Fälligkeitsdaten hinzufügen und den Fortschritt verfolgen, um das Projektmanagement zu optimieren.

Einstellungen für die Erinnerung an Aufgaben helfen jedem in Ihrem Team, die Fristen für jede Aufgabe einzuhalten.

4. Multimedia-Support

über Dropbox Paper

Dropbox Paper Dokumente unterstützen die benutzerdefinierte Multimedia-Anpassung, d.h. Sie können Dateien hochladen, Bilder, Videos und GIFs einbetten. ✨

So können Benutzer visuell ansprechende Dokumente, Präsentationen und Listen erstellen. Sie können einem grundlegenden Schulungsdokument Tutorial-Videos hinzufügen, Bilder in ein Grafikdesign-Brainstorming einfügen und vieles mehr.

5. Barrierefreiheit

Eines der wichtigsten Features von Dropbox Paper ist die Barrierefreiheit. Benutzer können ohne Probleme von verschiedenen Plattformen und Geräten aus zusammenarbeiten und auf Dokumente zugreifen, wobei alles in der Cloud gespeichert wird, um Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Ob über die Weboberfläche oder die Dropbox App - wenn Sie Dropbox bereits als Cloud-Speicher genutzt haben, ist Ihnen das vertraut.

6. Historie der Versionen

In Dropbox Paper können Sie ein Protokoll der Dokumentüberarbeitungen anzeigen und bei Bedarf zu früheren Versionen Ihres Dokuments zurückkehren - die Einstellungen für die Synchronisierung sind zuverlässig.

Instanz können Sie Ihre vorherige Version wiederherstellen, wenn Sie beispielsweise mehrere Änderungen an einem Projektplan vorgenommen haben, die auf einer späteren Stornierungsrichtlinie basieren. So müssen Sie nicht wieder von vorne anfangen oder sich an alles erinnern, was Sie geändert haben, während Sie die Änderungen manuell rückgängig machen.

Dropbox Paper Preise

Dropbox Paper ist kostenlos in jedem Dropbox-Konto enthalten. Hier finden Sie eine Übersicht über die Dropbox Pläne:

Basic: Free

Free Plus (für private Nutzung): 11,99 $/Monat pro Benutzer

11,99 $/Monat pro Benutzer Essentials (für Geschäftsleute): 22 $/Monat pro Benutzer

22 $/Monat pro Benutzer Business (für Teams): $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Business Plus (für Unternehmen): $32/Monat pro Benutzer

$32/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pros von Dropbox Paper

über Dropbox

Dropbox Paper ist eine ausgezeichnete Wahl für Teams, die ein einfaches Tool für die gemeinsame Erstellung von Dokumenten benötigen.

Einige der Vorteile sind:

Benutzerfreundlich Oberfläche: Dropbox Paper ist übersichtlich, einfach und benutzerfreundlich für Personen aller Kenntnisstufen ✨

Dropbox Paper ist übersichtlich, einfach und benutzerfreundlich für Personen aller Kenntnisstufen ✨ Hohe Kompatibilität: Dropbox Paper bietet eine mobile App, eine Web-App und eine Browser-Erweiterung für fast jedes System

Dropbox Paper bietet eine mobile App, eine Web-App und eine Browser-Erweiterung für fast jedes System Anpassbar: Mit Dropbox Paper können Sie Dokumente mit Farben, Schriftarten und eingebetteten Medien benutzerdefinieren, um sie interaktiv und ansprechend zu gestalten

Mit Dropbox Paper können Sie Dokumente mit Farben, Schriftarten und eingebetteten Medien benutzerdefinieren, um sie interaktiv und ansprechend zu gestalten Einfache Verknüpfungen: Vom Hochladen von Dateien per Drag-and-Drop bis hin zu Tastaturverknüpfungen zum Hinzufügen von Emojis, Erstellen neuer Dokumente und Einfügen von Kopfzeilen - Dropbox Paper macht die Arbeit einfach und schnell

Das ist noch nicht alles:

Alle Ihre Dateien sind sofort verfügbar und werden automatisch mit Dropbox synchronisiert

Dropbox-Benutzer erhalten im Rahmen des kostenlosen Plans kostenlosen Cloud-Speicherplatz

Die Struktur der Dateien und Ordner ist jedem vertraut, der die App bereits verwendet hat

Die Web Version und die Web App sind für Unternehmen geeignet

Synchronisierung von Dateien in Echtzeit und Freigabe von Dateien von unterwegs

Diese Vorteile kommen zu der Echtzeit-Zusammenarbeit und allem anderen hinzu, was wir in dieser Dropbox-Bewertung beschrieben haben.

Häufige Schmerzpunkte Dropbox Paper Benutzergesicht

Wie alle software zur Bearbeitung von Dokumenten tools, Dropbox Paper ist nicht perfekt. Einige häufige Kritikpunkte, die in Dropbox Paper-Bewertungen auftauchen, sind:

F Formatierungsoptionen : Trotz des fantastischen Multimedia-Supports finden einige Benutzer, dass die Formatierungsoptionen von Dropbox Paper weniger umfangreich sind, als sie es sich wünschen. Instanzen berichten zum Beispiel von fehlenden Optionen für Schriftarten, Größen und Farben

Trotz des fantastischen Multimedia-Supports finden einige Benutzer, dass die Formatierungsoptionen von Dropbox Paper weniger umfangreich sind, als sie es sich wünschen. Instanzen berichten zum Beispiel von fehlenden Optionen für Schriftarten, Größen und Farben Suche Funktionalität : Einige Benutzer finden die Suchfunktion von Dropbox Paper schwierig zu bedienen oder zu navigieren und haben Probleme, bestimmte Dokumente oder Abschnitte innerhalb von Dokumenten zu finden

Einige Benutzer finden die Suchfunktion von Dropbox Paper schwierig zu bedienen oder zu navigieren und haben Probleme, bestimmte Dokumente oder Abschnitte innerhalb von Dokumenten zu finden Speicherplatz : Die kostenlose Version von Dropbox Paper, auch bekannt als Dropbox's Basic Plan, ist auf 2 Gigabyte Speicher limitiert, was selbst für eine Handvoll multimedialer Dokumente nicht ausreichend sein kann

Die kostenlose Version von Dropbox Paper, auch bekannt als Dropbox's Basic Plan, ist auf 2 Gigabyte Speicher limitiert, was selbst für eine Handvoll multimedialer Dokumente nicht ausreichend sein kann Benutzererfahrung: Dropbox Paper macht einige Dinge gut, aber einige sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche von mehr Features profitieren könnte, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, z. B. von der Möglichkeit, ein Paper-Dokument an mehreren Speicherorten gleichzeitig zu speichern

Für die einen sind diese Probleme ausschlaggebend, für die anderen nicht. Es kommt ganz darauf an, was Sie von Ihrer App zum Erstellen von Notizen erwarten.

Dropbox Paper Bewertungen auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, um echte Dropbox Paper-Bewertungen von Leuten zu erhalten, die ihre ehrliche Meinung über das Tool freigeben. Die Meinungen der Reddit-Nutzer variieren, je nachdem, was sie von der Plattform erwarten, wobei viele gemischte Bewertungen abgeben.

Ein Beispiel, ein Redditor der mit dem Organisationssystem von Paper zu kämpfen hat, kommentierte: "Mein Design Team bei der Arbeit sind starke Benutzer von Dropbox Paper und wir geben alles als Links zum Dokument frei. Dropbox Paper hat selbst kein gutes Organisationssystem und ich fange an, jedes Dokument in meinem Chrome Browser mit Lesezeichen zu versehen oder es in einem Slack Chat anzuheften."

In einem anderen Thread fragte ein Poster nach Alternativen zu Dropbox Paper. Eine der antwortete mit folgenden Worten beim Vergleich von Dropbox Paper mit Programmen wie Google Docs und Evernote:

"Ich fand [Dropbox Paper] für den persönlichen Gebrauch nicht so toll, aber wenn man das ganze Zeug zum Freigeben braucht, könnte es toll sein."

Alternative Tools zur Erstellung von Notizen anstelle von Dropbox Paper

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Dropbox Paper für Sie nicht alle Kriterien erfüllt. Sie haben andere Möglichkeiten.

Wenn es Ihnen wie uns geht, möchten Sie ein Tool zur Erstellung von Notizen, das auch als zweites Gehirn (ein Konzept, das in dem Buch von Tiago Forte, " Aufbau eines zweiten Gehirns "), sondern hebt auch Ihr Projektmanagement auf die nächste Stufe. ClickUp erledigt beides.

ClickUp Docs

Wenn es um die Aufnahme von Notizen geht, ClickUp Dokumente hat alles, was Sie brauchen. Natürlich verfügen Sie über die Standard-Features zur Formatierung, die Sie von einem Textverarbeitungsprogramm erwarten, wie Fett, Kursiv, Durchgestrichen, Hervorhebungen, Überschriften, verschiedene Farben für den Text und Verknüpfungen.

ClickUp Docs ermöglicht mit umfangreichen Formatierungs- und Slash-Befehlen eine effizientere Arbeit.

Durch das Hinzufügen von Tabellen, Spalten, Lesezeichen, Checklisten, Unterseiten, @Mentions, Code-Blöcken und Zitaten können Sie alles erstellen, von einfachen Notizen und Meeting-Agenden bis hin zu Wikis und prozessdokumentation . Außerdem können Sie Dateien wie Bilder oder PDFs anhängen und von Websites, Google Slides, Figma, YouTube, Loom, GIPHY und mehr einbetten.

Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu ClickUp 3.0 Docs. Sie können Dokumente schnell freigeben, Berechtigungen festlegen oder an interne oder externe Benutzer exportieren

ClickUp Dokumente unterstützen auch die Zusammenarbeit in Echtzeit, können für eine optimale Organisation und Durchsuchbarkeit kategorisiert werden und lassen sich mit Datenschutz- und Bearbeitungsfunktionen sicher freigeben. Außerdem können Sie Ihre Dokumente mit Ihren Workflows verbinden und Text in Aufgaben verwandeln.

ClickUp AI

Sie können Ihre Dokumente aufladen mit ClickUp AI . ClickUp Brain ist das weltweit erste neuronale Netzwerk, das KI nutzt, um Aufgaben, Dokumente und Teammitglieder miteinander zu verbinden und dabei an jeder Stelle Zeit zu sparen.

Zusammenfassen von Meeting-Notizen in Sekunden mit ClickUp AI

Mit dem KI Knowledge Manager können Mitglieder Ihres Teams Fragen stellen und Antworten in Ihren Dokumenten, Aufgaben und Projekten finden. Der KI-Projektmanager fasst Projekte, Statusberichte und sogar Dokumente zusammen. Der KI Writer schließlich ist ein Ersteller von Schreibaufträgen, Abschriften, Rechtschreibprüfungen und mehr.

ClickUp Vorlagen

ClickUp verfügt über eine Vorlagenbibliothek mit über 1.000 Optionen, die darauf ausgelegt sind, Ihnen Zeit zu sparen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Sie finden hier alles von vorlagen für technische Dokumentation zu kreativen Brainstorming-Skizzen.

Die folgenden Vorlagen wurden speziell für die Erstellung von Notizen in ClickUp Docs entwickelt. Sie sind perfekt, wenn Sie nicht bei Null anfangen wollen.

Vorlage für ClickUp Meeting-Notizen

Mit der ClickUp Vorlage für Meeting-Notizen behalten Sie den Überblick

Möchten Sie die Diskussionen in Ihrem Team auf dem Laufenden halten und Notizen, Elemente und Tagesordnungen einfach erfassen? Die ClickUp Vorlage für Meeting-Notizen deckt Sie ab.

Egal, ob es sich um eine ausführliche Besprechung im Team oder eine schnelle tägliche Besprechung handelt, diese Vorlage enthält alles, was Sie brauchen, um die Dinge produktiv und gut dokumentiert zu halten.

ClickUp-Vorlage für Notizen

Organisieren Sie Notizen und Hausaufgaben mit der Vorlage für Klassennotizen von ClickUp

Das Anfertigen von Notizen im Unterricht ist für beide Seiten eine Herausforderung, aber die ClickUp Vorlage für Unterrichtsnotizen macht es einfach. Das Layout wurde für Lehrer und Schüler entwickelt, um Notizen, Fächer und Aufgaben übersichtlich zu halten und in Sekundenschnelle zu finden, was Sie brauchen.

Vorlage für ClickUp Notizen zur Veröffentlichung

Geben Sie Produktnotizen intern oder extern mit der ClickUp Vorlage für Versionsnotizen frei

Das Erstellen und Freigeben von Notizen geht schneller mit ClickUp's Vorlage für Release Notes . Verwenden Sie diese Vorlage zur Nachverfolgung von Features, Korrekturen, Fehlerberichten und Änderungen in einem übersichtlichen Format, das Sie für alle Beteiligten freigeben können.

ClickUp Cornell Notiz Vorlage

Verwenden Sie das Cornell-Notiz-System mit der ClickUp Cornell-Notiz-Vorlage auf einfache Weise

Wir sind Fans des Cornell-Notiz-System wurde von Walter Pauk von der Cornell University entwickelt, und wir haben eine Vorlage dafür erstellt! ClickUp's Cornell Notiz Vorlage bietet einen benutzerfreundlichen, digitalisierten Weg, diese Methode zu erlernen und zu verbessern, wie gut Sie organisiert bleiben und Informationen behalten. Es bietet Tools für die Zusammenarbeit, Visualisierungen und vieles mehr, um Ihnen das Leben zu erleichtern.

Andere ClickUp Features

ClickUp verfügt über Hunderte von leistungsstarken Tools, die in einer praktischen Plattform zusammengefasst sind. Es bietet Funktionen in verschiedenen Bereichen und erledigt sie gut. G2 genannt ClickUp #1 in 18 Kategorien in seinem Winter 2024 Report. 🙌🏆

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen für jedes Team eine Lösung, die von der Wand bis zur Decke reicht

Hier sind einige der anderen Features, die ClickUp zu bieten hat:

Integrationen: ClickUp lässt sich (entweder nativ oder über Zapier) mit über 1.000 anderen Tools integrieren, um alles, was Sie brauchen, in einem anpassbaren Dashboard zusammenzubringen

ClickUp lässt sich (entweder nativ oder über Zapier) mit über 1.000 anderen Tools integrieren, um alles, was Sie brauchen, in einem anpassbaren Dashboard zusammenzubringen Flexibilität: Die Plattform bietet umfangreiche benutzerdefinierte Optionen, sodass Sie Workspaces, Dokumente, Status von Aufgaben und vieles mehr an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben anpassen können

Die Plattform bietet umfangreiche benutzerdefinierte Optionen, sodass Sie Workspaces, Dokumente, Status von Aufgaben und vieles mehr an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben anpassen können Kundensupport : Zusätzlich zu tonnenweise kostenlosen Trainingsvideos und umfangreichen FAQs bietet ClickUp einen reaktionsschnellen, mitfühlenden Kundensupport, der Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht

Zusätzlich zu tonnenweise kostenlosen Trainingsvideos und umfangreichen FAQs bietet ClickUp einen reaktionsschnellen, mitfühlenden Kundensupport, der Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht Versionshistorie: Sie können die Versionshistorie Ihrer Aufgaben und Dokumente in ClickUp jederzeit einsehen und bei Bedarf frühere Versionen wiederherstellen

Sie können die Versionshistorie Ihrer Aufgaben und Dokumente in ClickUp jederzeit einsehen und bei Bedarf frühere Versionen wiederherstellen Echtzeit Kommunikation: In ClickUp dreht sich alles um Zusammenarbeit und Kommunikation - von @Merkungen, Kommentaren und Reaktionen bis hin zur Ansicht im Chat können Sie mit Mitgliedern Ihres Teams interagieren, wie Sie möchten

In ClickUp dreht sich alles um Zusammenarbeit und Kommunikation - von @Merkungen, Kommentaren und Reaktionen bis hin zur Ansicht im Chat können Sie mit Mitgliedern Ihres Teams interagieren, wie Sie möchten Client Relationship Management (CRM): ClickUp CRM ermöglicht Ihnen die Verwaltung von allem, von der Vertriebskette über die Reihenfolge bis hin zur Kundenbindung, mit flexiblen Ansichten und Tools

ClickUp CRM ermöglicht Ihnen die Verwaltung von allem, von der Vertriebskette über die Reihenfolge bis hin zur Kundenbindung, mit flexiblen Ansichten und Tools Kompatibilität: ClickUp ist eine der bestenapps zur Erstellung von Notizen für Android, iOS, Windows, Mac und Linux auf dem Markt; es bietet auch eine Browser-Erweiterung, wenn Sie lieber 100% webbasiert bleiben möchten

ClickUp ist eine der bestenapps zur Erstellung von Notizen für Android, iOS, Windows, Mac und Linux auf dem Markt; es bietet auch eine Browser-Erweiterung, wenn Sie lieber 100% webbasiert bleiben möchten Zeiterfassung: ClickUp bietet ein vielseitiges Featuretool für die Zeiterfassung von Projekten mit dem Sie erfassen, überwachen und verwalten können, wie viel Zeit Sie und Ihr Team für Aufgaben und Projekte aufwenden

ClickUp bietet ein vielseitiges Featuretool für die Zeiterfassung von Projekten mit dem Sie erfassen, überwachen und verwalten können, wie viel Zeit Sie und Ihr Team für Aufgaben und Projekte aufwenden Ansichten: Mit über 15 Ansichten, darunter Liste, Board, Box, Kalender, Gantt und Zeitleiste, können Sie Ihre Arbeit aus jedem Blickwinkel betrachten

Mit über 15 Ansichten, darunter Liste, Board, Box, Kalender, Gantt und Zeitleiste, können Sie Ihre Arbeit aus jedem Blickwinkel betrachten Vorgefertigtevorlagen für Notizen ### ClickUp Preise

Wie Dropbox Paper bietet auch ClickUp verschiedene Pläne an. Hier ist eine Aufschlüsselung:

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

7 $/Monat pro Benutzer Business: 12 $/Monat pro Benutzer

12 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

Wählen Sie die beste Wahl für Ihr Team

Dropbox Paper ist eine hervorragende Plattform für die Erstellung von Notizen, die sich nahtlos in das Dropbox-Ökosystem integrieren lässt, ganz gleich, ob es um die Erstellung von Dokumenten oder die Zusammenarbeit in Echtzeit geht.

Kein Tool ist jedoch perfekt für jede Person und jedes Team. Trotz der positiven Aspekte in dieser Dropbox Paper-Bewertung gibt es viele fantastische Alternativen, und vielleicht finden Sie eine, die Ihren Anforderungen besser entspricht.

ClickUp erweist sich als die beste Option auf dem Markt. Es vereint eine robuste Aufgabenverwaltung, leistungsstarke Funktionen für die Erstellung von Notizen, umfangreiche benutzerdefinierte Optionen und umfassende Features für die Zusammenarbeit in einer einzigen, intuitiven Plattform.

Das ist einfach unschlagbar.

Überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied. Anmeldung für ClickUp noch heute - es ist kostenlos.