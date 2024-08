10 technische OKRs für Software-Teams

Sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen tun sich schwer damit, klar zu definieren, was sie erreichen wollen, und dieses Ziel systematisch zu verfolgen.

In den 1970er Jahren, als Intel mit dieser Herausforderung konfrontiert war, entwickelte Andrew Grove, ehemaliger CEO des Unternehmens, den Rahmen für Ziele und Schlüsselergebnisse (OKR). Seitdem haben Google, Microsoft, Uber und mehrere andere multinationale Unternehmen OKRs eingeführt, um ihren Aufwand zu steuern.

In diesem Blogbeitrag konzentrieren wir uns darauf, wie Sie OKRs für Ihre technischen Teams einführen können. Lassen Sie uns beginnen.

Was sind technische OKRs?

Engineering OKRs sind Ziele und Schlüsselergebnisse, die Sie für Ihr Unternehmen, Ihre Softwareentwicklungsteams oder einzelne Mitarbeiter einstellen können.

Zielsetzung: Ein bedeutendes, relevantes und klar definiertes Ziel, das qualitativ und inspirierend ist.

Schlüssel-Ergebnisse: Messbare Ergebnisse, die das Erreichen des Ziels nachverfolgen. In der Regel gibt es 3-5 Schlüssel-Ergebnisse für jedes Ziel.

In der Praxis sieht das für ein Produktteam so aus.

Zielsetzung : Verbesserung der Systemzuverlässigkeit

: Verbesserung der Systemzuverlässigkeit Schlüsselergebnis 1 : Verringerung der Systemausfallzeiten von 5% auf 1%

: Verringerung der Systemausfallzeiten von 5% auf 1% Schlüssel-Ergebnis 2 : Erhöhung der Testabdeckung von 70% auf 90%

: Erhöhung der Testabdeckung von 70% auf 90% Schlüssel-Ergebnis 3: Implementierung von Tools zur automatisierten Leistungsüberwachung

Wenn Sie sich fragen, wo das Wort Ziel in dieser Definition vorkommt, finden Sie hier einen klärenden Artikel auf ziele vs. Zielsetzungen .

Bedeutung von OKRs im technischen Team

Im Gegensatz zu Tätigkeiten wie dem Vertrieb, die sich direkt auf die Einnahmen und Gewinne eines Unternehmens auswirken, ist die Technik weit entfernt. Das macht es für das Team etwas verwirrend zu wissen, was es zu erledigen und zu erreichen hat.

Doch die erste Lektion im wie man Ingenieure führt kapitel wären die OKRs. Der Rahmen für Ziele und Schlüsselergebnisse bietet einen klaren Fahrplan für den Aufwand der Ingenieure und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und so geht's.

Fokus: OKRs setzen Prioritäten für die Arbeit, indem sie klar definieren, was am wichtigsten ist, so dass Teams ihre Ressourcen und ihren Aufwand auf die Erreichung von Geschäftszielen mit hoher Priorität konzentrieren können.

Ausrichtung: OKRs beginnen ganz oben. Die Organisationsziele werden auf Teams und dann auf Einzelpersonen heruntergebrochen. So wird sichergestellt, dass der Aufwand jedes Einzelnen auf die Ziele der Organisation abgestimmt ist.

Verknüpfung qualitativer und quantitativer Aspekte: Die technischen OKRs konzentrieren sich auf die Aufschlüsselung qualitativer Ziele in messbare Schlüsselergebnisse, die die gesamte Bandbreite des Organisationszwecks abdecken.

Objektivität: Die Messbarkeit der OKRs ermöglicht es Teams, den Fortschritt objektiv nachzuverfolgen. Die Mitglieder des Teams können sich an den Schlüsselergebnissen orientieren und sich gegenseitig bei der Zielerreichung unterstützen.

Zweck: OKRs geben den Mitgliedern des Teams einen Auftrag und ein Ziel, auf das sie sich konzentrieren können. Das muss nicht so großartig sein wie die Rettung der Welt. Es kann so einfach sein wie "hervorragende Software zu liefern" oder "benutzerorientierte Produkte zu entwickeln", was den Mitgliedern des Teams eine emotionale Verbindung zu ihrer Arbeit gibt. Vor allem für Millennials und die Generation Z, die sich die Werte eines Unternehmens genau ansehen, sind die OKRs eine großartige Möglichkeit, diese zu leben.

Herausforderungen bei der Implementierung von OKRs im Engineering

Trotz ihrer vielen Vorteile sind OKRs nicht einfach zu implementieren. Die Umsetzung von OKRs in einem Unternehmen bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich, die wir im Folgenden erörtern.

Zu viele Ziele

Zu viel von allem ist nicht gut. Das Erreichen zu vieler Ziele innerhalb eines einzigen OKR-Zyklus kann den Fokus und die Ressourcen verwässern, was zu Burnout und geringerer Effektivität führt.

Sie könnten sich ehrgeizige Einstellungen vornehmen, um die gesamte Codebasis zu refaktorieren, eine Microservices-Architektur einzuführen und eine Testabdeckung von 100 % zu erreichen - und das alles innerhalb desselben Quartals.

Ein solches übermäßiges Engagement ist unrealistisch und überfordert das Team, so dass die Gefahr besteht, dass die Ziele nicht zufriedenstellend erreicht werden.

Falsche Ausrichtung auf individuelle Ziele

Ingenieurteams bestehen aus Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Karrierewünschen und persönlichen Motivationen. Oft fällt es ihnen schwer, ihre OKRs mit den umfassenderen Unternehmenszielen in Einklang zu bringen.

Wenn OKRs von oben nach unten auferlegt werden, ohne das Team in den Zielsetzungsprozess einzubeziehen, kann dies zu Desengagement und einem Mangel an persönlichem Engagement für die Erreichung der OKRs führen.

Unrealistische OKRs

In der Softwareentwicklung ist jede Entscheidung ein Kompromiss. Instanz, wenn Sie beispielsweise kurze Fristen einstellen, benötigen Sie möglicherweise zusätzliche Mitglieder des Teams oder müssen für Automatisierungstools ausgeben.

Wenn Sie nicht bereit sind, diesen Kompromiss einzugehen (indem Sie dem bestehenden Team ohne Tools kurze Fristen abverlangen), werden Sie es wahrscheinlich ausbrennen und sich seinen Unmut zuziehen.

Die Einstellung eines zu aggressiven Ziels oder Schlüssels für das Ergebnis wird also nicht nur scheitern, sondern auch die Freude am Erreichen des Ziels beeinträchtigen.

Vage OKRs

Das Entscheidende an den wichtigsten Ergebnissen ist, dass sie spezifisch und messbar sind. Wenn ein OKR vage ist, kann er interpretiert werden, was zu weiterer Verwirrung führt.

Instanz: Das Ziel lautet "Verbesserung des Kundenerlebnisses", das Schlüsselergebnis "Erhöhung des NPS-Wertes", was unvollständig und nicht messbar ist. Dies ist ein vager OKR.

Die Versuchung, den Output statt der Ergebnisse zu messen

Schlüsselergebnisse sind keine Aufgaben, die abgeschlossen werden müssen {Output}, sondern Ergebnisse, die erreicht werden sollen. Ihre technischen OKRs können also nicht aus Code-Zeilen oder einer Nummer von Bugs bestehen, auch wenn diese leicht zu messen sind.

Ohne diesen Unterschied aktiv zu berücksichtigen, stellen Unternehmen die falschen OKRs ein, die letztendlich ihre organisatorischen Ziele nicht unterstützen.

Keine Nachverfolgung des Fortschritts

OKRs werden in der Regel für ein Jahr eingestellt. Das größte Risiko für Unternehmen ist also das Problem des Einstellens und Vergessens!

Infolgedessen verfolgen Teams ihre Schlüsselergebnisse nicht, nehmen keine Anpassungen/Verbesserungen vor und geraten schließlich in Rückstand.

Instanz, ohne eine klare Ansicht der OKRs in einer app zur Zielverfolgung können Mitglieder des Teams sofortige oder dringende Aufgaben über kritische strategische Aufgaben stellen und so den gesamten Aufwand zunichte machen.

Starrheit

Geschäfte entwickeln sich weiter. Was in einem Quartal noch Priorität hatte, kann im nächsten Quartal weniger wichtig oder sogar irrelevant werden.

Projekte sind heute dynamisch, mit neuen Erkenntnissen, Kundenfeedback oder technischen Herausforderungen, die sich regelmäßig ergeben. Wenn die OKRs nicht angepasst werden, besteht die Gefahr, dass die Teams auf Ziele hinarbeiten, die nicht mehr sinnvoll zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Ein Team, das sich starr an einen anfänglichen Satz von OKRs hält, ohne die sich entwickelnde Geschäftslandschaft zu berücksichtigen, könnte veraltete Arbeit abliefern, die nicht mehr nützlich ist.

Glücklicherweise haben sich seit der Einführung von OKRs mehrere Unternehmen diesen Herausforderungen gestellt und Umgehungslösungen entwickelt. Im Folgenden sehen wir uns an, wie Sie diese Herausforderungen überwinden und OKRs erfolgreich in Ihrem Unternehmen einführen können.

Implementierung von OKR in Engineering Teams

Um OKR erfolgreich für alle technischen Teams einzuführen, benötigen Sie zwei Dinge: Strategische Prozesse und robuste

software für das technische Projektmanagement

. ClickUp wurde entwickelt, um genau das zu sein. Es ist eines der

besten OKR-Software

die heute verfügbar ist und ein umfassendes Projektmanagement ermöglicht.

Hier erfahren Sie, wie Sie OKRs erfolgreich für Ihre technischen Teams einführen können.

Verstehen Sie die organisatorischen OKRs

Der Zweck von OKRs besteht darin, die gesamte Organisation auf gemeinsame Ziele auszurichten. Um dies zu erledigen, müssen die Teams verstehen, wie ihre Arbeit in den Kontext der Unternehmensvision passt.

Passen Sie dann die organisatorischen OKRs an das technische Team an. Wenn das Unternehmen beispielsweise ein hervorragendes Kundenerlebnis anstrebt, kann das Team die OKRs so anpassen, dass sie ein hervorragendes Benutzererlebnis für digitale Produkte bieten.

Das Team einbeziehen

Eine Reihe von Zielen und Einzelzielen, die von den Managern festgelegt und an die Teams weitergegeben werden, wäre für diese wenig inspirierend. Beziehen Sie daher die Teams in die Einstellung der OKRs ein.

Holen Sie die Meinung des Teams ein: Fragen Sie sie nach ihren derzeitigen Maßstäben für den Erfolg. Schauen Sie sich gemeinsam mit ihnen vergangene Leistungen an, um die messbaren Komponenten festzulegen. ClickUp Dashboard liefert Ihnen alle Schlüssel-Metriken, die Sie gerne sehen möchten.

OKRs zeitlich relevant machen: Bilden Sie den Business-Zyklus auf einer Karte ab, und legen Sie die OKR in dem Teil des Zyklus fest, der für sie am relevantesten ist. Wenn Ihre Marke zum Beispiel nur im November-Dezember Spitzenumsätze erzielt, sind Ihre Metriken zur Plattformzuverlässigkeit in dieser Zeit am relevantesten.

Erkennen Sie Blockierer frühzeitig: Verstehen Sie, mit welchen Herausforderungen sie regelmäßig konfrontiert sind, und finden Sie Wege, diese zu überwinden. Anhand der Zeit, die für die Berichterstellung in ClickUp benötigt wird, können Sie die Aufgaben identifizieren, die am längsten dauern, und die Gründe dafür mit dem Team besprechen.

Seien Sie realistisch: Holen Sie die Meinung Ihres Teams zur technischen Machbarkeit, zur Verfügbarkeit von Ressourcen und zu möglichen Herausforderungen ein. Vielleicht wollen Sie ein Schlüsselergebnis zu 100 % erreichen, aber das ist unrealistisch. Experten sind der Meinung, dass 70 % des Ergebnisses eines Schlüssels völlig ausreichend sind.

Das Wichtigste: Wenn Sie das Team in den OKR-Entwicklungsprozess einbeziehen, ist es wahrscheinlicher, dass es ein Gefühl der Eigentümerschaft und des Engagements für diese Ziele entwickelt.

Finden Sie das Gleichgewicht

Um realistisch zu sein, müssen Ihre Ziele und Schlüsselergebnisse ehrgeizig und anstrebenswert sein und gleichzeitig mit den Fähigkeiten und Ressourcen des Teams übereinstimmen. Dies ist notwendig, um zu verhindern, dass Teams durch unmögliche Aufgaben demoralisiert oder durch zu einfache Einzelziele selbstzufrieden werden.

ClickUp-Ziele

ermöglicht es Ihnen, Ziele einzustellen und diese in Schlüssel-Ergebnisse aufzuschlüsseln. Dies kann mit kleineren, überschaubaren Aufgaben verbunden werden.

ClickUp Ziele zur Nachverfolgung Ihres Fortschritts

Wenn Ihr Ziel zum Beispiel darin besteht, die Effizienz der Bereitstellung zu verbessern, können Sie dies als Einzelziel in ClickUp festlegen. Anschließend können Sie Ihre Schlüsselergebnisse, wie z. B. die Automatisierung von 90 % der Bereitstellungspipeline, die Bereitstellung ohne Ausfallzeiten und die tägliche Bereitstellungshäufigkeit, als Einzelziele einrichten. ClickUp-Ziele können numerisch, monetär oder wahr/falsch sein.

Fortschritte überwachen

Unternehmen verwenden in der Regel jährliche OKR-Zyklen. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, ist es nicht sinnvoll, zunächst Ziele einzustellen und dann am Ende des Jahres Ihre Leistung zu überprüfen.

Überwachen Sie daher den Fortschritt regelmäßig - jeder Sprint wäre eine gute Häufigkeit. Monatlich ist auch akzeptabel. Ermitteln Sie dann die Bereiche, die Aufmerksamkeit erfordern, entwickeln Sie eine Kultur der Verantwortlichkeit und verbessern Sie sich kontinuierlich.

Apps zur Nachverfolgung von Zielen

sind genau für diesen Zweck konzipiert.

ansicht zur Nachverfolgung der Ziele von ClickUp zur Messung des Fortschritts in Echtzeit

Iterieren und verbessern

Wenn Sie im Laufe des Quartals feststellen, dass Ihre Einzelziele zu einfach oder zu ehrgeizig sind, können Sie sie anpassen, um das richtige Gleichgewicht zu finden.

Sammeln Sie aktiv Feedback von allen Beteiligten zu jedem OKR-Zyklus und verfeinern Sie den Prozess, die Ziele und die Schlüssel-Ergebnisse. Setzen Sie die Praktiken der kontinuierlichen Verbesserung auch bei der Einstellung von Zielen ein.

Mit dieser Grundlage können wir uns nun einige Ziele ansehen

ziele für Software-Ingenieure

die Sie für Ihre Teams übernehmen können.

10 OKRs für Software Teams

Ingenieurteams arbeiten an einer Vielzahl von Aufgaben, vom Schreiben von Code bis hin zur Verwaltung der App-Leistung. Für jede dieser Aufgaben können Sie Ziele und Schlüssel-Ergebnisse einstellen. Hier sind zehn technische OKR-Beispiele.

1. Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit mit neuen Versionen

Dies ist ein hervorragendes organisatorisches Objekt, das sich auf die Technik übertragen lässt. Während der Rest des Unternehmens an seinen Schlüsselergebnissen arbeitet, können Sie sich auf die Freigabe neuer Produkte konzentrieren, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Schlüsselergebnisse des technischen Teams könnten sein:

Erreichen eines Net Promoter Score {NPS} von 80 für jedes neue Feature-Release

Verkürzung der Reaktionszeit auf Feature-Anfragen auf weniger als 24 Stunden (auch wenn diese abgelehnt werden)

Erstellung von fünf wichtigen Kundenanfragen für Features

2. Optimieren Sie die Anwendungsleistung

Agile Teams streben ständig nach Verbesserung. Die Anwendungsleistung ist eine klassische Metrik für kontinuierliche Verbesserung. Verwenden Sie Schlüssel-Ergebnisse, wie z. B.:

Verringerung der durchschnittlichen Ladezeit einer Seite um 30

Erhöhung der Betriebszeit der Anwendung auf 99,9

Verkürzung der Datenmigrationszeit um 25

3. Verbessern Sie die Softwarequalität

Die Qualität der Software ist ausschlaggebend für die Vermeidung von Tech Debt und die Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Der einfachste Weg, Best Practices zu implementieren und Konsistenz zu gewährleisten, ist die Verwendung von Checklisten.

ClickUp Aufgaben

erlaubt Ihnen das Hinzufügen von

checklisten

zu jeder Aufgabe/Unteraufgabe, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

ClickUp's Checkliste Ansicht zum Verwalten all Ihrer zu erledigenden Aufgaben

Legen Sie Ihre Akzeptanzkriterien fest und arbeiten Sie auf Schlüssel-Metriken hin, wie z. B.:

Erreichen einer Erfolgsquote von 95% bei allen automatisierten Tests

Verringerung der kritischen Bugs um 40% im nächsten Quartal

Implementierung eines Peer-Code-Review-Prozesses mit 100 % Compliance

4. Verbessern Sie die Effizienz der Bereitstellung

Die Effizienz der Bereitstellung ist eine Metrik, die für agile Prozesse entscheidend ist. Schauen Sie sich Ihre Bereitstellungseffizienz für das letzte Jahr an und stellen Sie Ihre Schlüsselergebnisse ein. Das könnten sein:

Automatisierung von 90 % der Bereitstellungspipeline

Erreichen von Zero-Downtime-Bereitstellungen

Reduzierung der Bereitstellungshäufigkeit auf tägliche Releases

5. Verbessern Sie die Sicherheit von Apps

Jedes Jahr ist dies natürlich ein Ziel für technische Teams. Verbessern Sie Ihre Leistung mit Schlüsselergebnissen wie z. B.:

Behebung aller kritischen Sicherheitsschwachstellen innerhalb von 48 Stunden nach ihrer Entdeckung

Einführung der Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle internen Systeme

Durchführung von vierteljährlichen Sicherheitstrainings-Sitzungen für alle Techniker

6. Rationalisierung der Entwicklungs-Workflows

Von hier aus geht es weiter zu den Metriken für Teameffizienz und Produktivität. Nahtlose Entwicklungs-Workflows sind von grundlegender Bedeutung für den Flow von Informationen und die Effizienz des Teams.

Visualisieren Sie Arbeitsabläufe mit ClickUp Mindmaps

Engineering Teams verwenden

ClickUp Mindmaps

um ihre Workflows zu visualisieren, damit sie ihre Leistung optimieren können. Beispiele für wichtige Ergebnisse bei der Rationalisierung von Entwicklungs-Workflows sind:

Verringerung der durchschnittlichen Zeit für das Zusammenführen von Pull Requests von 2 Tagen auf 4 Stunden

Implementierung automatisierter Build- und Test-Pipelines für 100 % der Projekte

Reduzierung der Zykluszeit von der Ideenfindung bis zur Bereitstellung um 30 %

7. Steigerung der Produktivität des Teams

Verschiedene Teams definieren Produktivität unterschiedlich. Wählen Sie Ihre Definitionen sorgfältig aus und legen Sie die Einzelziele entsprechend fest. Erstellen Sie OKRs, wie z. B.:

Verringerung der Zeit, die vom Committen des Codes bis zur Bereitstellung in der Produktion vergeht, um 50

Erhöhung der Fertigstellungsrate von Sprints auf 90

Reduzieren Sie die Zahl der ungeplanten Arbeitsstunden auf 4 pro Woche ( ClickUp Zeiterfassung und Tagging können helfen, dies auf granularer Ebene zu überwachen)

8. Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung

Dieses Ziel richtet sich eher an den Projektleiter als an die Ingenieure selbst. Eine gute Ressourcenzuweisung ist jedoch für das Kosten- und Leistungsmanagement von grundlegender Bedeutung.

Die Workload-Ansicht von ClickUp stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiterressourcen optimal zugewiesen werden. Nachdem wir uns mit Produktivität und Effizienz befasst haben, kommen wir nun zu den nicht-menschlichen Ressourcen.

Senkung der Kosten für die Cloud-Infrastruktur um 20 % ohne Leistungseinbußen durch Optimierung der Auslastung

Verringern Sie die Verschwendung, indem Sie nicht genutzte Lizenzen und Abonnements um 80 % reduzieren

Implementierung einer dynamischen Skalierung mit minimaler Redundanz

9. Skalierung des technischen Teams

In einem wachsenden Unternehmen ist die effektive Skalierung des Softwareentwicklungsteams ein wichtiges Ziel, nicht nur für die Talentakquise, sondern auch für die technischen Führungskräfte. Gut

OKR-Software für Startups

ermöglicht Ihnen die Einstellung von Schlüssel-Ergebnisbereichen, wie z. B.:

Fünf neue Software-Ingenieure mit speziellen Fähigkeiten einstellen und einarbeiten

Erreichen einer Bindungsrate von 95 % für das technische Team

Implementierung eines Mentorenprogramms mit 100%iger Beteiligung von Senior-Ingenieuren

10. Verstärkung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit

Was wäre ein Scrum Team ohne Zusammenarbeit. Stärken Sie die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit den Stakeholdern des Business mit wichtigen Ergebnissen, wie z. B.:

Beseitigung von Fehlern aufgrund von Kommunikationslücken um 70

Durchführung von drei abteilungsübergreifenden Sitzungen zum Wissensaustausch

Sehen Sie sich ein paar andere

beispiele für OKRs

.

OKR-Vorlagen für Engineering Teams

Ich hoffe, die obigen Beispiele haben Sie inspiriert. Die folgenden Vorlagen geben Ihnen die Tools, um sie in die Tat umzusetzen.

ClickUp's Firmen OKRs Vorlage

Beginnen Sie mit ClickUp's Firmen OKRs Vorlage zur Einstellung und Verwaltung organisatorischer Ziele. Sie enthält acht Ansichten, 30 benutzerdefinierte Status und ein OKR-Übermittlungs-Board, um Ihre Ziele zu organisieren und sie für das Team leicht zugänglich zu machen.

Ansicht der OKR und Ziele von CilckUp mit klaren Zielen und Status

OKR Ordner Vorlage

Die

ClickUp OKR Ordner-Vorlage

setzt noch einen drauf. Es handelt sich um ein umfassendes Tool für die Planung, das Einzelpersonen und Teams dabei unterstützt, ihre Ziele einzustellen und zu erreichen. Es enthält einen Planungsrhythmus, OKR-Listen, fünf benutzerdefinierte Ansichten und sieben benutzerdefinierte Status, um Ziele effektiv aufzuschlüsseln und Fortschritte zu überwachen.

ClickUp's OKR Ordner Vorlage

Suchen Sie etwas Bestimmtes? Hier sind sieben kostenlose

OKR-Vorlagen

in Excel, Google Tabellen und ClickUp. Sie können auch mehr finden

technische Vorlagen

für andere Prozessoptimierungen.

Einstellen und Verwalten Ihrer Engineering OKRs mit ClickUp

Wenn Sie zwischen Mission, Zielen, Zielvorgaben, Einzelzielen, Metriken usw. verwirrt sind, ist der OKR-Rahmen ein praktisches tool. Es gibt Ihnen die Struktur und die Leitplanken, die Sie brauchen, um auf den Erfolg Ihres Geschäfts hinzuarbeiten.

ClickUp ist ein umfassendes Projektmanagement tool, das die Bedeutung von OKRs in das gesamte Produkt integriert. Es hilft Projektmanagern, Ziele einzustellen, nachzuverfolgen, zu überwachen, zu überprüfen, zu überarbeiten und zu erreichen - alles an einem Ort. Darüber hinaus beschleunigen die Vorlagen von ClickUp Ihre Reise zur Einführung von OKRs.

Verbessern Sie Ihre Engineering-Ergebnisse mit ClickUp.

Testen Sie ClickUp heute kostenlos

!

Allgemeine FAQs

1. Zu erledigen: Wie schreibt man eine technische OKR?

OKR besteht aus zwei Teilen: Ziel und Schlüsselergebnisse. Das Ziel ist eine qualitative Aussage, und die Schlüsselergebnisse sind messbare Ergebnisse. Hier erfahren Sie, wie Sie OKRs für technische Teams verfassen.

Beginnen Sie mit einem klaren, inspirierenden und anspruchsvollen Ziel für das technische Team, das mit den Unternehmenszielen übereinstimmt. Ein Beispiel: Verbesserung der Systemzuverlässigkeit.

Bestimmen Sie die Schlüsselergebnisse, die zur Erreichung dieses Ziels beitragen werden. Es sollte messbar, spezifisch, zeitgebunden und erreichbar sein. Ein Beispiel,

Reduzierung der Systemausfallzeiten um 50 % innerhalb von Q2

Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 90 % in Bezug auf die Systemzuverlässigkeit bis Ende des 3

Implementierung von automatisierten Tests für 80 % der Codebasis bis Q4

2. Was ist ein technischer OKR?

Technische OKR sind die Ziele und Schlüsselergebnisse für das technische Team. Eine technische OKR zielt darauf ab, den Aufwand auf hochwirksame technische Verbesserungen, Innovationen oder Effizienzsteigerungen zu konzentrieren, die zum Gesamterfolg des Unternehmens beitragen.