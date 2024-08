ISFP-Führung: Maximieren Sie Ihren Einfluss im Projektmanagement

Es ist bekannt, dass sich Ihre Persönlichkeit auf jeden Aspekt Ihres Lebens auswirkt, auch darauf, wie Sie Projekte managen.

ISFP oder "Abenteurer" ist einer der 16 Persönlichkeitstypen des Myers-Briggs®-Typenindikators (MBTI) mit den Merkmalen Introvertiert, Sensing, Feeling und Perceiving.

Menschen, die sich als ISFP identifizieren, suchen selten Aufmerksamkeit, sind gut darin, Probleme zu lösen, und sind aufmerksam und kreativ.

ISFPs sind für ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik, ihre praktische Veranlagung und ihre Liebe zur Freiheit bekannt, was sie von anderen MBTI-Typen unterscheidet. Sie sind echte Helfer und haben Freude daran, die Bedürfnisse und Sorgen ihrer Mitmenschen zu verstehen.

Sie sind bescheiden, anpassungsfähig und mitfühlend, was sie zu einer Bereicherung am Arbeitsplatz macht.

über

Business Insider

Aber was ist mit ihnen als Führungskräften? 👀

Gehen ISFPs mit gutem Beispiel voran und legen Wert auf Individualität und Kreativität in ihren Teams?

Zeigen sie einen sanften und einfühlsamen, aber dennoch zielorientierten Führungsstil?

Obwohl sie dafür bekannt sind, dass sie eher ruhig unterstützend als autoritär führen, ist der ISFP-Führungsstil effektiv genug, um die Dinge voranzubringen?

Die Antwort lautet JA!

ISFPs gedeihen als Führungskräfte, obwohl sie nur selten Teams leiten wollen. Sie sind einer der seltensten MBTI-Typen, die in Führungspositionen zu finden sind.

Wenn Sie zu diesem Persönlichkeitstyp gehören und Ihre Führungsqualitäten verbessern möchten, dann schnallen Sie sich an.

In diesem Blogbeitrag werden wir untersuchen, wie ISFPs als demokratische Führungskräfte abschneiden und welche Stärken und Schwächen sie haben. Wir werden auch untersuchen, wie dieser Führungsstil bei der Leitung von Projekten und Teams eingesetzt werden kann. Fangen wir an.

Bewertung des ISFP-Führungspotenzials: Stärken und Schwächen

Für Menschen mit ISFP-Persönlichkeitstyp fühlt sich die Führungsrolle sehr unnatürlich an. Dennoch verfügen sie über zahlreiche Qualitäten, die sie für eine effektive Führung ausstatten.

Ihr einfühlsamer Ansatz im Umgang mit Menschen, ihre Flexibilität führungsstile und kreatives Gespür zeichnen sie als ermutigende Führungspersönlichkeiten aus. Sie glauben auch daran, dass sie ihren persönlichen Werten treu bleiben, eine langfristige Vision verfolgen und sich für die weniger Glücklichen einsetzen.

Wenn sie Führungskräfte werden, führen sie das Team mit Respekt, Rücksichtnahme und Wertschätzung für die Talente jedes Einzelnen.

ISFP-Stärken

ISFP übersehen selten kritische Details und sind sehr aufmerksam. Sie sind Experten darin, Muster und Zusammenhänge zu erkennen, und diese Eigenschaft ermöglicht es ihnen, Möglichkeiten für Veränderungen und Verbesserungen zu sehen, die anderen entgehen könnten

ISFP-Führungskräfte sind effizient darin, Ressourcen einzuschätzen und die Anforderungen der aktuellen Situation zu beurteilen. Außerdem ziehen sie es vor, jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt, und lassen dabei viel Raum für Unerwartetes, um auch unter Druck Ergebnisse zu erzielen

Eine wichtige Führungseigenschaft der ISFP, die sie zu einflussreichen Führungskräften macht, ist, dass sie ihre Prinzipien nicht für irgendetwas opfern und wenig Toleranz für Heuchler haben. Sie distanzieren sich von solchen Personen so schnell wie möglich

ISFP sind im Allgemeinen respektvolle Wesen und vermeiden die Konfrontation mit Menschen, die sie enttäuschen. Die menschliche Natur ist komplex und vielfältig, und der Weg eines jeden ist einzigartig. Sie glauben daran, dass man Menschen im Zweifelsfall einen Vertrauensvorschuss geben sollte

Sie glauben daran, sich um ihre Kollegen zu kümmern. Sie können ein Team kooperativ führen, Probleme lösen, Konflikte vermeiden und realistische Ziele erreichen, indem sie einfühlsame Führungskräfte sind

ISFP-Schwächen

Sie dominieren nicht gerne und finden es schmerzhaft, Kontrolle über andere auszuüben, langfristig zu planen ziele des Projektmanagements oder unbefriedigendes Verhalten zu disziplinieren. Menschen entlassen oder schlechte Nachrichten an Teamkollegen weitergeben zu müssen, kann für den ISFP-Führungsstil besonders stressig sein

ISFP-Führungskräfte kommen mit abstrakten Theorien nicht gut zurecht, es sei denn, sie sehen eine praktische Anwendung und lernen gerne durch praktische Aktivitäten

Sie sind so entschlossen, den Frieden am Arbeitsplatz zu bewahren, dass sie oft unangenehme Gefühle unterdrücken oder ihre eigenen Bedürfnisse ignorieren, was sie immer wieder in unangenehme Situationen bringt

Manchmal sind ISFPs so aufgeschlossen, dass sie Entscheidungen hinauszögern, um abzuwarten, ob sich die Dinge ändern oder neue Möglichkeiten auftauchen. Sie schwanken hin und her und ändern ihre Meinung immer wieder

Vergleich zwischen dem ISFP-Persönlichkeitstyp und anderen MBTI-Führungsstilen

MBTI-Führungseigenschaften

ISFPs als Führungspersönlichkeiten: Wie man Führungsqualitäten und persönliche Werte entwickelt

Gute Führungsqualitäten sind für das berufliche Weiterkommen unerlässlich. Unabhängig davon, ob Sie aktiv eine Führungsrolle anstreben oder nicht, werden Sie irgendwann ein Team oder ein Projekt leiten oder zumindest in einer kooperativen Funktion arbeiten.

Warum also nicht jetzt schon daran arbeiten und Ihre Führungsqualitäten als ISFP ausbauen?

Fangen Sie an, indem Sie diese Tipps befolgen:

1. Natürliche Stärken annehmen und entwickeln

Als ISFP liegt Ihre größte Stärke darin, andere zu verstehen, was für den Aufbau starker, vertrauensvoller Beziehungen zu Ihren Teammitgliedern sehr wertvoll ist.

Um dies auszunutzen, sollten Sie eine Politik der offenen Tür in Erwägung ziehen. Dies wird Ihnen helfen, eine offene Kommunikation zu fördern, den Pulsschlag Ihres Teams zu verstehen und innovative Lösungen zu finden, die auf dessen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Berücksichtigen Sie zum Beispiel konsequent die Pufferzeit in

projektzeitplänen

stellt sicher, dass Verzögerungen den Gesamtfortschritt nicht nennenswert stören, und ermöglicht es Ihrem Team, ohne übermäßig strenge Fristen zu arbeiten, was zu einem effizienteren und zufriedeneren Arbeitsumfeld führt.

Um Prioritäten zu setzen und Verantwortlichkeiten im Team zuzuweisen, verwenden Sie

ClickUp-Ziele

. Das Setzen von Zielen ist ein guter Anfang, aber wie verfolgen Sie den Fortschritt bis zum Abschluss?

Verwenden Sie

ClickUp Dashboards

zur Verfolgung von Sprint-Zyklen, OKRs, Arbeitsbelastung und Mitarbeiter-Scorecards - wählen Sie aus über 50 verfügbaren Widgets, um Ihr perfektes Dashboard zu erstellen.

Setzen Sie Termine, teilen Sie die Verantwortung und bleiben Sie verantwortungsbewusst mit ClickUp Goals

Wählen Sie aus über 15 benutzerdefinierten Ansichten entsprechend Ihrem Führungsstil, Ihren Prozessen, Arbeitsabläufen und anderen Präferenzen.

2. Verbessern Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten

Arbeiten Sie daran, Ihre Visionen und Erwartungen klar zu formulieren. Üben Sie sich im Sprechen und Schreiben in der Öffentlichkeit. Seien Sie ehrlich und aufrichtig, wenn Sie mit Ihrem Team interagieren. Vermeiden Sie es, Unternehmenssprache zu verwenden oder wie jemand zu klingen, der Sie nicht sind.

Machen Sie die Kommunikation zum Kinderspiel mit

ClickUp-Chat

. Fügen Sie Personen mit @Mentions zu Arbeitsgesprächen hinzu und weisen Sie ihnen Kommentare zu, um Ihr Team bei der Bearbeitung von Aufgaben auf Trab zu halten.

Gestalten Sie Ihre Richtlinien mithilfe von Codeblöcken, Aufzählungslisten und Bannern übersichtlich und leicht lesbar.

Zeit sparen

bei der Formatierung mit /Slash Command shortcuts und lassen Sie Wert durch Ihre Worte fließen.

Verwenden Sie ClickUp Chat, um Unterhaltungen zu beginnen, Dateien und Ressourcen auszutauschen und Kommentare zu vergeben

Lernen Sie, konstruktives Feedback zu geben, vor allem wenn es darum geht, Konfliktsituationen zu entschärfen. Das ist eine schwierige Aufgabe für einen ISFP, aber eine wichtige Eigenschaft, die man als Führungskraft haben sollte.

Nutzen Sie die Feedback-Mechanismen von ClickUp Goals, wie z. B. Kommentarbereiche oder Überprüfungsprozesse, um offene und konstruktive Interaktionen zu ermöglichen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass bestimmte Dinge verbessert werden können, sagen Sie es, bevor sie aus dem Ruder laufen. Ehrliches und konstruktives Feedback ist wichtig. Auf der anderen Seite ist es wichtig, durch Anerkennung, wenn etwas gut läuft, Vertrauen und Zuversicht aufzubauen. Positive Bestätigungen sind von großer Bedeutung.

Beginnen Sie das Gespräch mit dem, was gut gelaufen ist, und sprechen Sie dann über die Aspekte, die nicht so gut gelaufen sind. Schließen Sie das Gespräch ab, indem Sie aufschlussreiche Fragen zu dem Problem stellen und zusätzliche Ressourcen oder Hilfe anbieten.

3. Lernen Sie, mit Konflikten umzugehen

Als Führungskraft können Sie sich nicht um jedermanns Probleme kümmern. Doch in einem Team werden Konflikte aufgrund von Missverständnissen, Meinungsverschiedenheiten und persönlichen Kränkungen immer wieder aufflammen, und Sie müssen einen Weg finden, diese Unstimmigkeiten in positive Ergebnisse umzuwandeln.

Hier erfahren Sie, wie Sie das tun können:

Verstehen Sie den Konflikt aus Ihrer Perspektive so objektiv und klar wie möglich. Hören Sie beiden Parteien zu und ermitteln Sie mögliche Punkte, in denen sie sich einig sind, und Bereiche, in denen sie sich nicht einig sind

Wenn Sie z. B. glauben, dass der Konflikt dadurch entsteht, dass es kein angemessenes System für die Rechenschaftspflicht gibt, beginnen Sie damit, Rollen, Verantwortlichkeiten und Erwartungen an jedes Teammitglied klar zu definieren

Führen Sie regelmäßige Besprechungen oder Berichtsmechanismen ein, bei denen das Team über seine Fortschritte berichten kann. Anerkennen und belohnen Sie Verhaltensweisen, die von Verantwortlichkeit zeugen. Anerkennung stärkt die Bedeutung dieser Eigenschaft

Denken Sie daran, dass Sie als Führungskraft eine positive Einstellung zum Konflikt haben müssen, das Beste in den Menschen und der Situation suchen und die Harmonie aufrechterhalten müssen, ohne die Projektfristen oder die Arbeitsqualität zu gefährden.

4. Lernen Sie zu delegieren

ISFPs ziehen es vielleicht vor, Dinge selbst zu tun, um die Qualität zu sichern, aber Führung bedeutet auch, zu delegieren.

Sie sind wahrscheinlich gut darin, die Fähigkeiten anderer zu beobachten. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil, indem Sie Aufgaben auf der Grundlage der Stärken der Teammitglieder zuweisen. Das können kleine, risikoarme Aufgaben sein, die schnell erledigt werden können.

ClickUp-Aufgaben

bietet eine einzige Plattform zum Erstellen und Verfolgen aller Aufgaben Ihres Teams. Organisieren Sie Aufgaben mit verschiedenen Prioritätsstufen, von niedrig bis dringend, damit jeder weiß, woran er zuerst arbeiten muss.

Planen, organisieren und zusammenarbeiten an jedem Projekt mit ClickUp Tasks

Verwenden Sie ClickUp's

aufgabenlisten-Vorlagen

zum Auflisten, Priorisieren, Organisieren und

verfolgung von Aufgaben

oder Aktivitäten. Wenn Sie delegieren, sollten Sie klar sagen, was Sie erwarten, und offen sein für die Methoden der anderen. Dies ist eine Chance, mehr über Ihr Team zu erfahren und Ihre Führungsqualitäten zu verbessern.

Zum Beispiel,

ClickUp's Aufgabenmanagement-Vorlage

können Sie ein wiederverwendbares System zur Eingabe von Informationen für jede Aufgabe erstellen. Schränken Sie die wichtigsten Aufgaben ein, indem Sie sie in einer Kalender-, Listen- oder Tafelansicht anzeigen.

Organisieren Sie Ihre Aufgaben und erzielen Sie schnelle Ergebnisse mit der Aufgabenmanagement-Vorlage von ClickUp

Diese Vorlage hat alle Werkzeuge, die Sie brauchen, um zu helfen:

Visualisieren und Organisieren von Aufgaben nach Priorität, Abteilung oder Status

Optimierung von Arbeitsabläufen auf der Grundlage von Bandbreite und Aufgabenfortschritt

Teamübergreifende Zusammenarbeit beim Zuweisen, Planen und Abschließen von Aufgaben

Halten Sie regelmäßige Besprechungen mit Ihrem Team ab, um sich über den Aufgabenfortschritt auf dem Laufenden zu halten und sicherzustellen, dass alle Beteiligten in Bezug auf Ergebnisse und Fristen auf dem gleichen Stand sind.

Schließlich sollten Sie über erfolgreiche Delegationen nachdenken und herausfinden, was nicht funktioniert, um Ihre Delegationsfähigkeiten zu verbessern und das Vertrauen in die Übertragung von Verantwortung an andere in Zukunft zu stärken.

5. Priorisieren Sie kontinuierliches Lernen

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt müssen Führungskräfte in der Lage sein, sich anzupassen und relevant zu bleiben, und eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist kontinuierliches Lernen.

Indem Sie Ihr Wissen ständig erweitern, können Sie der Zeit voraus sein, Veränderungen effektiver bewältigen und Ihr Team dazu inspirieren, das Gleiche zu tun.

Ziehen Sie in Erwägung, formale Kurse zu besuchen oder an Workshops teilzunehmen, die sich auf Bereiche beziehen, die Sie lernen oder verbessern möchten, wie z. B. strategisches Denken oder organisatorische Fähigkeiten.

ISFP gelten als kreative Denker. Nutzen Sie diese Eigenschaft, um Lernen nahtlos in Ihre tägliche Routine zu integrieren.

Widmen Sie beispielsweise einen Teil der Teambesprechungen der Diskussion über neue Technologien, Methoden oder Fallstudien, die für Ihr Projekt relevant sind. Auf diese Weise bleibt nicht nur Ihr Team engagiert, sondern Sie lernen auch selbst dazu.

ISFPs zeichnen sich durch ein Umfeld aus, in dem sie experimentieren und aus Erfahrungen lernen können. Setzen Sie in Ihrem Team einen "Versuch und Irrtum"-Ansatz ein, bei dem Sie neue Ideen in kleinem Rahmen mit Ihrem Team testen können.

Initiieren Sie einen neuen Ansatz für die Interaktion mit Kunden oder eine andere Teamstruktur. Durch ständiges Experimentieren und Reflektieren verankern Sie das Lernen in der Struktur Ihres Führungsstils und halten Ihre

grundsätze des Projektmanagements

dynamisch und innovativ.

6. Mit einem Aktionsplan voranschreiten

ISFP bevorzugen Spontaneität, was manchmal zu einem Mangel an Struktur führen kann, was es schwierig macht, langfristige Ziele zu erreichen oder komplexe Projekte zu verwalten.

Um als ISFP Teams und Projekte effizient zu leiten, ist es wichtig, einen Plan zu entwerfen, der Ihre natürlichen Neigungen ergänzt und gleichzeitig sicherstellt, dass Sie sich in die richtige Richtung bewegen.

Befolgen Sie die

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) Zielsetzungsmethodik

. Das wird Ihnen helfen:

Eine klare Vorstellung davon zu haben, was Sie erreichen wollen, welche Methoden Sie dafür anwenden und welchen Zeitrahmen Sie für jeden Meilenstein vorsehen

Ihre Ressourcen effizient zu verwalten, um Stress und Burnout bei Ihnen und Ihrem Team zu minimieren

Sie profitieren von einer greifbaren Methode zur Messung Ihrer projektmanagement-KPIs und geben Ihnen ein klares Gefühl der Erfüllung und einen Weg zur kontinuierlichen Verbesserung

Noch wichtiger ist, dass Sie

ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht

zur Visualisierung des gesamten

projektumfang

und das Gesamtbild. Sie können problemlos Aufgaben planen, den Projektfortschritt überwachen, Fristen verwalten und Engpässe bewältigen.

Visualisieren und verwalten Sie jedes Projekt mit ClickUps Gantt-Diagrammen

Gantt-Diagramme sind dynamisch, visuell ansprechend und machen einfach Spaß. Sie sind ein Segen für Leute mit einem kreativen Flair wie Sie, die Excel-Tabellen normalerweise langweilig finden.

Wenn Sie alle wichtigen Details Ihres Projekts zur Hand haben, ist es viel einfacher, ein Team zu managen, alle Fristen einzuhalten und ein Projekt schnell zum Abschluss zu bringen.

Nehmen Sie Ihren ISFP-Führungsstil an und maximieren Sie Ihr Potenzial

Als ISFP-Führungskraft sind Sie auf einem ganz anderen Weg als andere. Ihre angeborene Fähigkeit, etwas zu schaffen und zu inspirieren, hat die Macht, nicht nur Ihr Team zu verändern, sondern auch einen bleibenden Einfluss auf die Welt um Sie herum zu hinterlassen.

Schätzen Sie Ihre Fähigkeit, mit anderen auf einer tiefen, persönlichen Ebene in Kontakt zu treten, und nutzen Sie sie, um ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder wertgeschätzt und verstanden fühlt.

Technologie kann die dringend benötigte Organisation, Klarheit und Zuversicht bringen. Verwendung von

ClickUp für die Projektverwaltung

können Sie ein Projekt überwachen, ungehindert mit Ihrem Team kommunizieren, Prioritäten für wichtige Aufgaben setzen und Termine einhalten.

Projektmanagement-Tools

helfen Ihnen dabei, Ihre mitfühlende Art mit der Durchsetzungskraft in Einklang zu bringen, die Sie als Führungskraft benötigen.

Also

sich für ClickUp anmelden

und nutzen Sie die Gelegenheit, aus Ihrer Komfortzone herauszutreten!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist der beste Persönlichkeitstyp für einen CEO?

Der Persönlichkeitstyp, der häufig wegen seiner Führungsqualitäten für die Rolle des CEO genannt wird, ist ENTJ (The Commander). Diese Menschen sind für ihre Fähigkeit bekannt, zu organisieren, zu führen und Strategien zu entwickeln, was sie zu mitfühlenden Führungskräften macht. Sie sind entscheidungsfreudig und haben eine klare Vision, die für die Ausrichtung eines Unternehmens auf seine Ziele unerlässlich ist, und eignen sich daher für Führungsaufgaben. Aber auch andere Persönlichkeitstypen können ihre Stärken nutzen, um eine einzigartige Perspektive in die Führungsrolle einzubringen.

2. Welcher Beruf ist für einen ISFP am besten geeignet?

ISFP fühlen sich dort am wohlsten, wo sie anderen helfen und ihre Kreativität in einem praktischen Umfeld anwenden können. Deshalb sind sie erfolgreiche Marketingfachleute, Köche, Künstler, Umweltwissenschaftler, Ergotherapeuten und Lehrer.

3. Sind ISFPs für Führungspositionen geeignet?

ISFP sind nicht das Erste, was einem in den Sinn kommt, wenn man an Führung denkt, und sie zeigen vielleicht auch nicht den Wunsch, eine Führungsrolle zu übernehmen. Aber sie sind einfühlsam, kreativ und flexibel in ihren Führungsstrategien, was sie dazu befähigt, mit einem starken Sinn für Authentizität und Fürsorge für die emotionalen Bedürfnisse ihres Teams zu führen.