Wie man eine Agentur für digitales Marketing gründet: Ein umfassender Leitfaden

Jeder Neun- bis Fünfjährige in der digitalen Marketingbranche träumt davon, eine Agentur für digitales Marketing zu gründen. Nachdem man sich mit den verschiedenen Aspekten des digitalen Marketings beschäftigt hat, ist der logische nächste Schritt, etwas Eigenes zu gründen.

Aber ist es einfach, ein Unternehmen für digitales Marketing zu gründen, oder ist es ein Wunschtraum?

Die Antwort könnte Sie überraschen.

Erfahren Sie, wie Sie eine Agentur für digitales Marketing gründen und Ihr Geschäft von Grund auf aufbauen können - mit diesem Leitfaden als Ausgangspunkt.

Schnallen Sie sich an!

Understanding the Digital Marketing Agency Business

Online-Marketing ist eine harte Nuss, vor allem, wenn Sie zum ersten Mal als Unternehmer in der digitalen Marketinglandschaft tätig sind.

Aber das ist die Sache mit dem Unternehmertum - aufgeben ist nie in den Karten, richtig?

Und die digitalen Vermarkter sind ständig auf der Hut und kämpfen den guten Kampf.

Der Beweis dafür ist die jüngste Gartner-Studie, die besagt, dass für:

für 35 % der Befragten ist die Suche nach potenziellen Kunden die größte Herausforderung für das Geschäft im Jahr 2024

32 % der Befragten sehen die zweitgrößte Hürde darin, ihre Mitarbeiter im Bereich des digitalen Marketings zu schulen und weiterzubilden

29 %, dass das Erreichen von Marketing- und Geschäftszielen schwierig ist

der Puls - und die Herausforderungen - der aktuellen digitalen Marketinglandschaft via

Gartner

Trotz der Komplexität zeigt das digitale Marketing keine Anzeichen einer Verlangsamung. Die Ausgaben für digitale Werbung werden voraussichtlich

$667.58

milliarden Dollar bis 2024 - ein Anstieg von 11 % gegenüber 2023:

unternehmen verstärken ihren Aufwand für digitales Marketing im Jahr 2024_ via

Insider-Informationen

Was ist eine Agentur für digitales Marketing?

Jede Marke, ob groß oder klein, muss eine digitale Präsenz haben.

Aber eine digitale Marketingkampagne auf die Beine zu stellen, ist nicht jedermanns Sache - fehlende Ressourcen, ganzheitliche digitale Marketingkenntnisse und ein schlecht recherchierter Business-Plan sind daran schuld.

An dieser Stelle kommt eine Digitalagentur ins Spiel.

Eine Agentur für digitales Marketing hilft Ihnen, Ihr Einzelziel online zu erreichen:

Digitale Marketingkanäle

Marktforschung

E-Mail-Marketing

Influencer-Marketing

Webgestaltung

Marketing für soziale Medien

Content-Marketing-Dienstleistungen

Pay-per-Click-Werbung, einschließlich Google-Anzeigen

SEO-Dienste

Diese Dienstleistungen helfen Ihnen, eine solide Präsenz in den sozialen Medien aufzubauen, mehr Leads zu generieren und mehr potenzielle Clients zu gewinnen.

Alles, was Sie brauchen, ist eine gut durchdachte Business-Strategie für die Kundenakquise.

Doch bevor wir uns damit befassen, sollten wir den Elefanten im Raum ansprechen.

Ist die Gründung einer Agentur für digitales Marketing lohnenswert?

Man sagt, wenn Sie 100 Tage als Unternehmer überleben und Ihr Geschäft die ersten 1000 Tage seines Bestehens überlebt, dann haben sich beide gegenseitig bewährt.

Aber durchzuhalten und den Trubel zu genießen, scheint leichter gesagt als erledigt.

Der Punkt, auf den wir hinauswollen: Ist digitales Marketing das wert?

Die kurze Antwort? Ja.

Die Nachfrage nach digitalen Marketingdienstleistungen im Jahr 2024

der durchschnittliche individuelle Social-Media-Konsum in einem Leben beträgt sechs Jahre und acht Monate_ via

Online-Finanzen

Hören Sie sich das an: Die Menschen geben

145

minuten täglich in den sozialen Medien. Ein Meeting dort, wo Ihre Kunden sind, ist geschäftlich und finanziell sinnvoll.

Bewertung der Rentabilität einer Agentur für digitales Marketing

Der erste Schritt bei der Bewertung der Nachfrage nach Ihrer Digitalagentur besteht darin, die verschiedenen Arten von Geschäftsmodellen für Digitalagenturen zu verstehen und herauszufinden, für welches Sie sich entscheiden möchten.

Gängige Modelle für Digitalagenturen sind:

Full-Service-Digitalagentur: Diese Art von Digitalagentur übernimmt alle digitalen Marketingdienste, einschließlich Suchmaschinenoptimierung, Social Media Management, Content Marketing, Keyword-Recherche für Suchmaschinen, Lead-Generierung, E-Mail-Marketing usw

Diese Art von Digitalagentur übernimmt alle digitalen Marketingdienste, einschließlich Suchmaschinenoptimierung, Social Media Management, Content Marketing, Keyword-Recherche für Suchmaschinen, Lead-Generierung, E-Mail-Marketing usw Ein-Kanal-Agenturen: Ein-Kanal-Agenturen haben Spezialisten an Bord, die sich mit einem bestimmten Aspekt der digitalen Marketingdienstleistungen befassen und sich auf die Beherrschung eines Marketingkanals konzentrieren

Ein-Kanal-Agenturen haben Spezialisten an Bord, die sich mit einem bestimmten Aspekt der digitalen Marketingdienstleistungen befassen und sich auf die Beherrschung eines Marketingkanals konzentrieren Multi-Channel-Agentur: Eine Mischung aus Single-Channel-Agenturen und Full-Service-Agenturen. Eine Multi-Channel-Agentur bietet ergänzende Dienstleistungen wie Social Media Management und Social Media Ads oder SEO-Services und Keyword-Recherche

Darüber hinaus hängt die Rentabilität Ihrer digitalen Marketing-Agentur auch von der Rentabilitätsanalyse der folgenden Punkte ab:

Ihrem Speicherort (wollen Sie eine Remote-, Onsite- oder Hybrid-Agentur erledigen?)

Angebotene Dienstleistungen (wollen Sie sich auf eine Nische konzentrieren oder alles aus einer Hand erledigen?)

Die Art und Weise, wie Sie Leads generieren (werden Sie die Dienste eines Lead-Generierungsexperten in Anspruch nehmen oder den Weg des Heimwerkens gehen?)

Kosten (welche Geräte, Tools, Software und Ressourcen werden Sie benötigen?)

Zuteilung und Optimierung der Ressourcen (wie werden Sie die Ressourcen optimal einsetzen?)

Zielmarkt, Projekte und potenzielle Kunden (was will Ihre ideale Zielgruppe?)

Ansatz für den Aufbau von Beziehungen (wie werden Sie den Aufbau von Beziehungen zu Ihren Clients vorantreiben?)

Umfang der genutzten Marketingkenntnisse (wie gewinnen Sie wertvolle Marketingkenntnisse für Ihre Kunden?)

Leistungsbewertung (wie werden Sie den Erfolg Ihrer Agentur messen?)

Wenn Sie all diese Elemente genau kennen, können Sie Ihre Reise ins digitale Marketing mit mehr Selbstvertrauen beginnen.

Schritte zur Gründung einer Agentur für digitales Marketing

Der größte Vorteil für selbständige Eigentümer einer Agentur für digitales Marketing ist die 100-prozentige Freiheit, die Dinge so zu erledigen, wie sie es wollen - ganz gleich, ob es um Entscheidungen geht:

Wer ihre idealen Einzelziele und potenziellen Clients sein sollen

Welche Art von Marketingstrategie sie anwenden wollen

Welche Art von Dienstleistungen sie als Berater für digitales Marketing anbieten wollen

Wie man ein Traumteam für digitales Marketing zusammenstellt

Wie das Preismodell und das Business-Modell aussehen werden

In welche Art von Office Space man investieren sollte

Nutzen Sie diese Marketingstrategien, um eine Full-Service-Firma für digitale Werbung zu gründen, die andere Agenturen bewundern werden.

1. Definieren Sie die Nische Ihrer Agentur für digitales Marketing

Die Auswahl einer bestimmten Nische sollte davon abhängig gemacht werden, ob es eine Nachfrage nach dieser Nische gibt oder nicht.

Sobald Sie eine echte Nachfrage festgestellt haben, folgen Sie diesen Tipps, um Ideen für eine beliebte Nische zu erhalten:

Schätzen Sie Ihre Stärken

Überlegen Sie sich zunächst, worauf sich Ihr digitales Marketing-Geschäft konzentrieren wird - werden es SEO, Social Media Marketing, E-Mail-Marketing, Content Marketing, Keyword-Recherche, Google-Anzeigen usw. sein? Die Idee ist, Ihre wichtigsten Fähigkeiten zu identifizieren und eine

vorlage für eine Marketing-Roadmap

für Teams zum Nachschlagen, wenn die Dinge chaotisch werden (und das werden sie mit der Zeit)

Marktrecherche

Finden Sie heraus, was gefragt ist, indem Sie nach Lücken suchen, in denen Ihre Fähigkeiten einen Bedarf decken. Um ein besseres Verständnis zu erlangen, sollten Sie sich ansehen, was Ihre Konkurrenz tut, und beurteilen, wo Sie sich abheben können.

Kennen Sie Ihre Zielgruppe

Finden Sie heraus, wer Ihre idealen Clients sind, indem Sie Faktoren wie die Branche des digitalen Marketings, die Größe und den Speicherort berücksichtigen.

Bestimmen Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal (USP)

Überlegen Sie lange und gründlich, was Sie von anderen unterscheidet. Vielleicht ist es Ihre Herangehensweise, eine einzigartige Fähigkeit oder der Fokus auf eine bestimmte Branche - Ihr Alleinstellungsmerkmal wird Ihre Markenpersönlichkeit sein.

Beschreiben Sie Ihre Dienstleistungen

Passen Sie Ihre Dienstleistungen auf der Grundlage Ihrer Stärken und Ihrer Marktforschung so an, dass Sie sich auf das konzentrieren, was Ihr Nischenpublikum am meisten braucht, und bauen Sie Ihre Angebote darauf auf

2. Stellen Sie das richtige Team für Ihre Agentur für digitales Marketing zusammen

Es ist unbestritten, dass der Aufbau des richtigen Teams die Grundlage für den Erfolg einer Agentur ist.

Ihr Aufwand für den Aufbau eines Teams muss damit beginnen, ein qualifiziertes und motiviertes Team zusammenzustellen - eines, das auf die Ziele Ihrer Agentur abgestimmt ist.

Nutzen Sie diese Tipps, um ein starkes und fähiges Team von Grund auf aufzubauen:

Ermitteln Sie Ihren Bedarf

Bestimmen Sie die spezifischen Rollen und Fähigkeiten, die Sie in Ihrem Team benötigen, und fügen Sie diese in Ihren Business-Plan ein. Berücksichtigen Sie Bereiche wie Content Marketing, Lead-Generierung, Webdesign, PPC-Werbung, Analytik und Projektmanagement.

Bestimmen Sie Ihre idealen Mitglieder im Team

Erstellen Sie Profile, die auf den für jede Rolle erforderlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Persönlichkeitsmerkmalen basieren. Überlegen Sie, wie jedes Mitglied Ihres Teams in die Kultur und das Arbeitsumfeld Ihrer Agentur passen wird.

Nutzen Sie Ihre Einstellungsstrategie

Entwickeln Sie eine Rekrutierungsstrategie, aus der hervorgeht, wo und wie Sie potenzielle Kandidaten finden, einschließlich Jobbörsen, Konten in den sozialen Medien, Ihrer Website, Netzwerkveranstaltungen usw.

Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Stellenbeschreibungen

Schreiben Sie klare und detaillierte Stellenbeschreibungen, die die Aufgaben, Qualifikationen und Erwartungen für jede Rolle umreißen. Heben Sie hervor, was Ihre Agentur zu einem großartigen Ort der Arbeit macht und warum sich Bewerber für eine Mitarbeit in Ihrem Team interessieren sollten.

Gründliches Screening erledigen

Prüfen Sie Lebensläufe und Portfolios, um die Kandidaten in die engere Wahl zu nehmen, die Ihre Kriterien erfüllen:

Führen Sie gründliche Interviews, um die Fähigkeiten, Erfahrungen und die kulturelle Eignung zu beurteilen

Verwendung von verhaltensorientierten Interviewfragen, um zu verstehen, wie sie mit für die Rolle relevanten Situationen umgegangen sind

Durchführung von Kompetenztests, um die praktischen Fähigkeiten jedes Bewerbers zu bewerten

Überlegung, wie jeder neue Mitarbeiter in Ihr bestehendes Team passen wird

Entwickeln Sie einen effektiven Onboarding-Prozess

Helfen Sie neuen Mitgliedern Ihres Teams, sich reibungslos in Ihre Agentur zu integrieren, indem Sie sie mit den notwendigen Schulungen, Online-Kursen für digitales Marketing, Ressourcen und Unterstützung ausstatten, um ihnen den Erfolg zu ermöglichen.

Förderung von Feedback und Anerkennung

Fördern Sie die kontinuierliche Weiterbildung und Entwicklung Ihres Teams durch:

Bieten Sie Ihrem Team die Möglichkeit, seine Fähigkeiten zu verbessern, Branchenzertifizierungen zu erwerben und sich beruflich weiterzuentwickeln, damit es immer einen Schritt voraus ist

Eine Feedback- und Anerkennungskultur etablieren, in der Mitglieder des Teams ermutigt werden, offenes Feedback zu geben und zu erhalten

Schwerpunkt auf Team-Building für zufriedenere Mitarbeiter

Unabhängig davon, ob Sie Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigte haben, müssen Sie die rechtlichen, schulungs- und verwaltungstechnischen Aspekte des Umgangs mit Mitarbeitern kennen. Sie müssen auch Initiativen ergreifen, um das geistige und emotionale Wohlbefinden Ihres Teams regelmäßig zu überprüfen.

Schlüssel-Tools für die Leitung einer erfolgreichen Agentur für digitales Marketing

Die Einstellung eines soliden digitalen Marketing-Geschäfts bedeutet, dass Sie sich ständig darum kümmern müssen, neue Clients zu gewinnen und gleichzeitig eine hohe Qualität der Arbeit zu gewährleisten.

Warum nicht investieren in

content-Marketing-Software

,

inbound Marketing tools

, oder

software für Marketing-Agenturen

um den Output zu beschleunigen, ohne die Erwartungen Ihres Clients zu enttäuschen?

Ein weiteres Tool, das Sie sich ansehen sollten, ist das

ClickUp Marketing-Projektmanagement

software, die es digitalen Marketing-Agenturen ermöglicht, hart zu arbeiten, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über alle wertvollen Features, die Marketing Teams den Einstieg erleichtern:

ClickUp Kalender-Ansicht für eine 360-Grad-Perspektive auf das, was wo passiert

Als Marketing-Agentur ist die Erstellung eines Business-Plans für mehr Clients ein Teil des Puzzles; Ihre Arbeit im Zeitplan zu halten, ist ein anderer Teil, der Gleichgewichtsfähigkeiten erfordert.

ClickUp Kalender Ansicht

ist eine hervorragende Option für Marketing-Manager, die Projekte organisieren, Zeitleisten planen und die Arbeit des Teams visualisieren möchten.

mit der ClickUp Kalender-Ansicht haben Sie alle Aufgaben aus der Vogelperspektive im Blick

Ergänzen Sie Ihre Aufgaben mit

ClickUp Inhalt Kalender Vorlagen

und planen Sie Ihre Blogs, Artikel und andere Inhalte für das ganze Jahr.

ClickUp Gantt Diagramme für ein einfaches Verständnis der Workload des Teams

Ein profitables Business gewinnt neue Clients auf der Grundlage des idealen Einzelziels.

In einer kundenorientierten Agentur hat das Team jedoch die Möglichkeit, an jedem Punkt der Marketingstrategie die Registerkarten im Blick zu behalten. Das ist der Punkt

ClickUp Gantt-Diagramme

glänzen:

teams erhalten Konten aus erster Hand, wer an was arbeitet_

Jeder ist genauso involviert wie das Team der Geschäftsführung.

Eine weitere Funktion, die sich hervorragend dazu eignet, die Rentabilität, Produktivität und

workload-Management

in Ihrer Agentur ist

ClickUp Agentur-Ressourcen

Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf Produktivitätsleitfäden, ClickUp Vorlagen und Workflows, On-Demand-Webinare von Agentur-Experten, How-to-Artikel und Best Practices auf Knopfdruck.

ClickUp Goals für die Einstellung von Zielen in Echtzeit

Ihre Marketing-Agentur ist nur so gut wie Ihre

marketing Ziele

.

Allerdings geht es bei der Einstellung von Zielen um mehr als nur die Festlegung des Preismodells.

Verwenden Sie

digitale Marketing Apps

zur Nachverfolgung aktueller Trends im digitalen Marketing, zur Konsolidierung von Aufgaben, zur Rationalisierung Ihrer digitalen Marketingkampagnen, zum Schreiben einer Fallstudie und vielem mehr.

nutzen Sie ClickUp AI, um in wenigen Minuten eine Fallstudie zu schreiben

Mit dem richtigen Mix aus Marketing-Tools kann Ihre Agentur Ergebnisse mit einem höheren ROI erzielen.

ClickUp Docs für alle Ihre Arbeiten an einem Ort

Wie gut Sie Ihren Business-Plan einhalten, hängt davon ab, wie gut Ihr Team die Dokumentation nachvollziehen kann. Um die Dinge schneller auf den Weg zu bringen und das Team auf die gleiche Seite zu bringen, verwenden Sie

ClickUp Dokumente

:

zusammenarbeit mit ClickUp 3.0 Dokumenten für interne und externe Teams fördern

Fügen Sie Unterseiten hinzu, geben Sie den Docs-Link frei, formatieren Sie das Dokument nach Bedarf und verknüpfen Sie es mit Ihren bestehenden Workflows:

verbinden Sie ClickUp Dokumente mit Workflows und lassen Sie keinen Raum für Verwirrung_

ClickUp Docs hilft Ihrem Team, seine Ideen in Worte zu fassen und blinde Flecken für Ihre Marketingkampagnen zu beseitigen.

ClickUp Marketing Vorlagen, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft

Social-Media-Manager müssen die Erwartungen ihrer Einzelziele, potenzieller Kunden und des von der Agentur vorgegebenen Geschäftsmodells nachverfolgen - und übertreffen.

Bei so vielen beweglichen Teilen wird die Erstellung eines separaten Dokuments für jeden einzelnen zu einer mühsamen Angelegenheit.

Hereinspaziert:

ClickUp Marketing Agentur Business Vorlage

Social-Media-Marketing-Agenturen, die Unterstützung bei der Entwicklung einer Marketingstrategie suchen, sollten die Verwendung benutzerdefinierter

Vorlagen für Marketingpläne

Diese Vorlagen bieten einen Fahrplan für Ihre Marketingkampagnen, von der Einstellung der Ziele bis zur Auswahl des richtigen kanalübergreifenden Mix.

Starten Sie Ihre Agentur für digitales Marketing noch heute

nutzen Sie das ClickUp Summarize Feature, um Meeting Notizen im Handumdrehen zusammenzufassen

Ihr Geschäft als Agentur für digitales Marketing sollte nicht als nachträglicher Gedanke behandelt werden.

Natürlich ist die Gewinnung neuer Clients das oberste Ziel jeder Agentur. Noch wichtiger ist jedoch, dass Sie das, was Sie zu erledigen haben, lieben. Ihre Leidenschaft wird sich in Ihren Marketingkampagnen widerspiegeln, und die Gewinne werden folgen.

Außerdem haben Sie als Eigentümer einer Agentur den Vorteil, dass Sie mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden sind. Um das Beste aus Ihrer Zeit, Investition und Arbeit zu machen, investieren Sie in

ClickUp Software für das Projektmanagement von Marketingprojekten

.

Verdoppeln Sie Ihren Bedarf an digitalem Marketing, erreichen Sie hochwertige potenzielle Kunden und bauen Sie ein profitables Geschäft auf - mit

ClickUp

als Ihre vertrauenswürdige Plattform für digitales Marketing.

Allgemeine FAQs

1. Wie viel kostet es, eine Agentur für digitales Marketing zu gründen?

Die Einstellung eines digitalen Marketing-Geschäfts kann zwischen 730 und 30.000 Dollar (und mehr) kosten. Darin enthalten sind die Kosten für die Einstellung der richtigen Talente, die Erstellung der Website Ihrer Digital-Marketing-Agentur für Werbezwecke, Space, Ausrüstung, Mitarbeitergehälter usw.

2. Kann man eine Agentur für digitales Marketing auch ohne Erfahrung gründen?

Ja, es ist möglich, eine Agentur für digitales Marketing ohne Erfahrung zu gründen, aber es wird eine Herausforderung sein. Es gibt viel zu beachten, z. B. die Generierung von Leads, die Werbung für Ihre Agentur auf Social-Media-Plattformen, die Recherche von Marketing-Insights und digitalen Marketing-Trends, die Erstellung eines Business-Plans mit einem Preismodell und vieles mehr.

Um sich selbst in eine vorteilhafte Position zu bringen, sollten Sie darüber nachdenken, als Freiberufler zu beginnen oder in irgendeiner Kapazität einen Job im Bereich des digitalen Marketings anzunehmen. Es gibt keinen Ersatz für praktische Erfahrung.

3. Welche Arten von Dienstleistungen bieten Agenturen für digitales Marketing an?

Zu den häufigsten Dienstleistungen, die Agenturen für digitales Marketing anbieten, gehören E-Mail-Marketing, Content-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, bezahlte digitale Werbung, Webdesign usw.