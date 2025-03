Die 10 besten E-Commerce-Software-Optionen für 2025

Wenn Sie in den Online-Verkauf einsteigen wollen, brauchen Sie eine E-Commerce-Software, die Ihnen hilft, Ihre Produkte an die Kunden zu bringen.

Was sind also die besten E-Commerce-Plattformlösungen? Die Auswahl ist groß. Es gibt sowohl Open-Source-Lösungen als auch kostenpflichtige Angebote, die alle erdenklichen Extras bieten.

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, die richtige Software für Sie zu finden. Ob Sie einen Website-Builder benötigen, KI-Tools für E-Commerce ob es sich um Apps oder Add-Ons handelt, mit denen sich ein Warenkorb und andere Funktionen zu einer bestehenden Website hinzufügen lassen, oder ob es sich um gute Möglichkeiten zur Verwaltung von Verkäufen über mehrere Kanäle handelt - die folgenden Apps sind die besten der Branche. 🙌

Worauf sollten Sie bei Ecommerce-Software achten?

Die meisten E-Commerce-Softwareoptionen bieten zahlreiche Funktionen, die Sie bei der Erstellung einer Website, der Vermarktung über mehrere Kanäle und sogar bei Back-Office- und Ladenaufgaben unterstützen. Aber auf welche spezifischen Funktionen sollten Sie achten? Hier sind ein paar wesentliche Punkte:

Sicherheit: Da Sie Zahlungen entgegennehmen und sensible Kundendaten sammeln werden, ist eine starke Sicherheit ein Muss, um diese Daten zu schützen

Performance: Die Plattform sollte eine schnelle Performance bieten, insbesondere auf der Kundenseite, damit Sie nicht mit abgebrochenen Warenkörben und frustrierten Kunden enden 🛒

Bestellmanagement: Suchen Sie nach Tools für das Bestellmanagement, die Ihnen helfen, Kundenbestellungen schnell zu bearbeiten und automatische E-Mails für eingegangene, bearbeitete und versandte Bestellungen zu versenden

Marketing-Tools: Ähnlich,Marketing-Workflow-Tools können Sie beim Erstellen, Verfolgen und Verfeinern vonMarketing-Kampagnen über alle Kanäle hinweg

Integrationen: Informieren Sie sich über die verfügbaren Integrationen für jede Plattform, um sicherzustellen, dass Sie Ihre bestehenden Anwendungen und Software weiter nutzen können

Daten und Analysen: Um die Reichweite Ihrer Marke zu erhöhen, sollten Sie eine Plattform wählen, die SEO-Tools sowie Analysen für Ihre Website, soziale Netzwerke und andere Kanäle bietet. Die Möglichkeit, Daten zu verfolgen und zu verwaltenZiele und Schlüsselergebnisse (OKRs) ist ebenfalls von Vorteil

Die 10 besten Softwarelösungen für den E-Commerce im Jahr 2024

Es gibt viele E-Commerce-Softwareoptionen und eine Vielzahl von Funktionen, z. B. Tools zur Erstellung einer Website, zur Verfolgung von Analysen und zur Verwaltung sozialer Medien. Zu den beliebtesten gehören All-in-One-Commerce-Plattformen, die Ihnen helfen, sowohl den Online- als auch den persönlichen Verkauf zu verwalten, und Sie finden auch Softwareoptionen, die KI-Tools zur Automatisierung verschiedener Aufgaben .

Wir haben die 10 besten verfügbaren Optionen zusammengestellt, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für Ihr Unternehmen zu helfen.

1. Shopify

über Shopify Shopify ist eine All-in-One E-Commerce-Plattform, die Ihnen alles bietet, was Sie brauchen, um eine Website zu erstellen und Produkte über Ihre Website, soziale Medien, Marktplätze, Ladengeschäfte und mehr zu vermarkten.

Diese Plattform ist nicht nur ein Website-Builder für den elektronischen Handel. Sie können Shopify auch verwenden, um Ihre Marketingkampagnen zu verwalten, die Buchhaltung zu unterstützen, die Verkaufsstellen zu verwalten und vieles mehr.

Shopify Beste Eigenschaften

Nutzen Sie Shopify, um ein Schaufenster zu erstellen, das ideal zu Ihrer Marke passt

Nutzen Sie Vertriebskanäle wie Marktplätze, soziale Medien und den persönlichen Verkauf, um Ihren Umsatz zu steigern

Optimieren Sie Marketingkampagnen mit integrierten Marketingfunktionen

Nutzen Sie Daten und Analysen, um die SEO- und Social-Media-Leistung zu verbessern und Kundeneinblicke zu erhalten

Effizientere Back-Office-Abläufe mit den Versand- und Business-Management-Tools von Shopify

Shopify Einschränkungen

Kunden sagen, dass Shopify im Vergleich zu Alternativen teuer sein kann

Bei so vielen Tools und erweiterten Funktionen ist die Lernkurve steil

Shopify Preise

Starter: $5/Monat

$5/Monat Basic: $39/Monat

$39/Monat Einzelhandel: $89/Monat

$89/Monat Shopify für Kleinunternehmen : $105/Monat

$105/Monat Erweitert: $399/Monat

$399/Monat Shopify Plus: Ab $2.000/Monat

Shopify Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (4,400+ Bewertungen)

4.4/5 (4,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (6,200+ Bewertungen)

2. Adobe Commerce

über Adobe Commerce Adobe Commerce (ehemals Magento) ist ähnlich wie Shopify eine All-in-One-Plattform, auf der Sie ein Schaufenster einrichten und über mehrere Kanäle vermarkten können.

Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass diese Plattform nativ mit anderen Adobe-Produkten integriert ist - einschließlich der Creative Cloud, die es Ihnen leicht macht, Ihre Marke mit benutzerdefinierten Bildern und Grafiken zu personalisieren.

Adobe Beste Funktionen für den Handel

Verwalten Sie B2B- und B2C-Websites sowie Marktplätze und Schaufenster über eine einzige Oberfläche

Erweitern Sie Ihr Geschäft auf die globale Ebene mit Lokalisierungstools für Länder und Währungen

Nutzen Sie kostenlose und Premium-Apps für alle Geschäftsaspekte, einschließlich Marketing-Tools, Back-Office-Tools, Auftragsverwaltungssysteme und mehr

Automatisieren Sie Arbeitsabläufe und analysieren Sie Daten mit Adobe Sensei AI

Adobe Handelseinschränkungen

Kunden berichten über langsame Geschwindigkeiten

Viele sagen, die Plattform sei teuer

Adobe Handel Preise

Adobe Commerce Pro: Kontakt zum Vertrieb

Kontakt zum Vertrieb Managed Services: Kontakt zum Vertrieb

Adobe Kommerz Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (500+ Bewertungen)

4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (600+ Bewertungen)

3. BigCommerce

über BigCommerce Die BigCommerce-Plattform hat Händlern aller Größenordnungen eine Menge zu bieten. Außerdem ist sie so konzipiert, dass sie leicht skaliert werden kann, was sie zu einem guten Ausgangspunkt für kleine Unternehmen macht, die mit Wachstum rechnen.

BigCommerce bietet zwar die meisten Funktionen von Shopify oder Adobe Commerce, legt aber besonderen Wert auf die Erstellung von Multi-Store-Fronten. So können Sie individuelle Schaufenster für eine Vielzahl von Kundensegmenten erstellen.

BigCommerce Beste Funktionen

Erstellen und Starten von benutzerdefinierten Seiten mit einem visuellen Editor, der keine HTML-Kenntnisse erfordert

Erstellen Sie Ihre Website auf WordPress und nutzen Sie die Backend-Plattform zur Integration von BigCommerce

Verwalten Sie mit BigCommerce mehrere Kanäle, darunter Webshops, Marktplätze, soziale Medien und stationäre Geschäfte 🤩

Nutzung von B2B-Tools zur Verwaltung von Massenpreisen, Bestellungen, Angeboten, Zahlungen und vielem mehr

BigCommerce Einschränkungen

Entwicklungskenntnisse sind ein Muss, um die erweiterten API-Funktionen optimal zu nutzen

Einige Benutzer sagen, dass BigCommerce nicht so benutzerfreundlich ist wie andere Optionen

BigCommerce Preise

Standard: $29/Monat

$29/Monat Plus: $79/Monat

$79/Monat Pro: $299/Monat

$299/Monat Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

BigCommerce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (450+ Bewertungen)

4.2/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

4. OpenCart

über OpenCart OpenCart ist dafür gedacht, Händlern einen schnellen und einfachen Start zu ermöglichen. Mit kostenlosen oder kostengünstigen Vorlagen sowie Produktbeschreibungen und -fotos können Sie mit wenigen Klicks eine Website einrichten - und schon bald darauf Bestellungen entgegennehmen.

Die besten Eigenschaften von OpenCart

Verwenden Sie Erweiterungen, um Ihrem Webshop zusätzliche Funktionen und Möglichkeiten hinzuzufügen

Optimieren Sie Ihr digitales Marketing mit integrierten SEO-Tools

Erleichtern Sie die Kaufabwicklung durch die Integration der wichtigsten Zahlungssysteme und Versandmethoden

Verwenden Sie das Administrator-Dashboard, um Benutzer, mehrere Shops, Produktlisten und mehr zu verwalten

OpenCart-Einschränkungen

Benutzer berichten, dass es schwierig ist, die vielen Erweiterungen zu durchsuchen, um das zu finden, was sie brauchen

Während die Plattform selbst kostenlos ist, kann der Kauf von Modulen und Erweiterungen teuer werden

OpenCart Preise

Die Plattform ist kostenlos und quelloffen, aber Erweiterungen können kostenlos oder kostenpflichtig sein

OpenCart Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (140+ Bewertungen)

5. WooCommerce

über WooCommerce Es gibt einige Dinge, die WooCommerce von der Konkurrenz abheben. Zunächst einmal handelt es sich nicht um eine Plattform, sondern um ein WordPress-Plugin, das Sie in eine selbst gehostete WordPress-Website integrieren können, um die Online-Einkaufsmöglichkeiten zu erweitern.

Das führt zum zweiten Hauptunterschied: Während Händler damit ihre eigenen Shops erstellen können, können Entwickler, die sich auf E-Commerce spezialisiert haben, damit auch Shops für andere erstellen.

WooCommerce Beste Eigenschaften

Verwenden Sie WooPayments, um Zahlungen entgegenzunehmen und Transaktionen direkt von Ihrem Dashboard aus zu verwalten

Passen Sie Ihr Einkaufserlebnis ohne Programmierkenntnisse an

Machen Sie den Versand einfacher und kostengünstiger mit WooCommerce Shipping

Mit den Marketing-Tools können Sie Upselling betreiben, SEO optimieren und die Reichweite Ihrer Markeninhalte erhöhen

WooCommerce Einschränkungen

Rezensenten erwähnen die Überfrachtung der Website als Problem, wenn sie eine große Anzahl von Erweiterungen, Plugins und Add-Ons verwenden, um alle benötigten Funktionen zu erhalten

Wenn Sie mehrere kostenpflichtige Plugins von WooCommerce verwenden müssen, können sich die Kosten schnell summieren

WooCommerce Preise

Die Preise variieren je nach den gewählten Erweiterungen, Plugins und Themen

WooCommerce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,100+ Bewertungen)

4.4/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (900+ Bewertungen)

6. Volusion

über Volusion Volusion ist eine gute Wahl für kleine Unternehmen, die eine All-in-One-Plattform suchen, mit der sie ihren Webshop schnell zum Laufen bringen können.

Wählen Sie aus 120 verschiedenen Themen, um Ihre Website zu erstellen, fügen Sie erweiterte Funktionen durch verschiedene Integrationen von Drittanbietern hinzu und verwenden Sie die Warenkorbsoftware von Volusion, um eine nahtlose Kasse und Zahlungsabwicklung zu schaffen.

Volusion Beste Eigenschaften

Verwenden Sie den intuitiven No-Code-Website-Builder von Volusion, um in nur wenigen Minuten ein schönes Schaufenster zu erstellen

Verwalten Sie Inventar, Zahlungsmethoden und andere wichtige Geschäftsanforderungen an einem Ort

Erreichen Sie ein größeres Publikum mit Customer Relationship Management (CRM) und SEO-Tools

Probieren Sie Volusions Marketing 360 aus, um Expertenwissen von SEO-Spezialisten, Marketingfachleuten und Webdesignern zu erhalten

Volusion Einschränkungen

Kritiker sagen, dass die geringe Anzahl der verfügbaren Integrationen einschränkend ist

Einige sind der Meinung, dass die verfügbaren Vorlagen sowohl zahlenmäßig begrenzt als auch teuer sind

Volusion Preise

Persönlich: $35/Monat

$35/Monat Professionell: $79/Monat

$79/Monat Geschäftskunden: $299/Monat

$299/Monat Prime: Kontakt zum Vertrieb

Volusion Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.2/5 (60+ Bewertungen)

3.2/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (40+ Bewertungen)

7. PrestaShop

über PrestaShop PrestaShop ist eine Open-Source-Handelsplattform, die eine breite Palette von Modulen bietet, mit denen Sie Ihren eigenen Online-Shop mit allen Funktionen, die Sie benötigen, aufbauen können.

Händler können zwischen dem klassischen PrestaShop, bei dem Sie sich selbst um das Webhosting kümmern müssen, und dem gehosteten PrestaShop wählen, das alles enthält, was Sie für den Einstieg benötigen, sowie Webhosting-Dienste.

PrestaShop beste Eigenschaften

Treten Sie der PrestaShop-Community bei, um mit Partnern und anderen Community-Mitgliedern zusammenzuarbeiten 🛠️

Finden Sie Freiberufler und Agenturen, die Ihnen beim Aufbau Ihres Online-Shops helfen, im PrestaShop Experts-Netzwerk

Wählen Sie aus Tausenden von Modulen auf dem PrestaShop Marketplace, um die E-Commerce-Funktionen zu erhalten, die Sie benötigen

Einfacher Einstieg mit grundlegenden E-Commerce-Funktionen mit der PrestaShop Essentials-Modulreihe

PrestaShop-Einschränkungen

Die Kosten für einzelne kostenpflichtige Module können sich schnell summieren, wenn Sie mehrere verwenden

Einige Entwickler-Kenntnisse können erforderlich sein - oder Sie müssen einen Entwickler einstellen

PrestaShop Preise

Classic: Kostenlose Nutzung, aber Module können extra kosten

Kostenlose Nutzung, aber Module können extra kosten Gehostet: 24 €/Monat

24 €/Monat Kunden: Kontakt zum Vertrieb

PrestaShop Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (140+ Bewertungen)

4.3/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

8. osCommerce

über osCommerce osCommerce ist einzigartig unter den E-Commerce-Softwareoptionen, da es eigentlich zwei Dinge ist. Zunächst einmal ist es ein kostenloser Open-Source-Warenkorb, den Sie zu Ihrem Online-Shop hinzufügen können.

Es ist auch ein Marktplatz, auf dem Sie sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Apps finden, die Sie Ihrem Warenkorb hinzufügen können, um die Funktionalität zu erweitern. Der App-Marktplatz bietet für jeden etwas: Tools zur Suchmaschinenoptimierung, Apps zur Erstellung von Berichten, Tools für Design, Marketing, Versand, Zahlungen und mehr.

die besten Funktionen vonosCommerce

Erstellen Sie einen Online-Shop mit osCommerce und behalten Sie die volle Kontrolle über Ihren Shop und Ihre Daten

Akzeptieren Sie Zahlungen, ohne Plattform- oder Transaktionsgebühren zu zahlen

Treten Sie der osCommerce-Community bei, um Ratschläge und Einblicke von anderen Shop-Betreibern und Entwicklern zu erhalten

Stöbern Sie im osCommerce App Store nach Apps und fügen Sie wichtige Funktionen zu Ihrer Website hinzu

Einschränkungen von osCommerce

Die Lernkurve ist steil - Sie benötigen einige Entwicklungskenntnisse oder Sie müssen einen Entwickler einstellen

Einige Benutzer sagen, die Benutzeroberfläche sei veraltet

osCommerce Preise

Die Nutzung des Warenkorbs ist kostenlos

Apps sind eine Mischung aus kostenlos und kostenpflichtig

osCommerce Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.4/5 (30+ Bewertungen)

3.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (5+ Bewertungen)

9. Wix eCommerce

über Wix eCommerce Wix begann als einfacher Drag-and-Drop-Website-Builder - und heute bietet diese Plattform immer noch alle diese Funktionen sowie die zusätzlichen Funktionen, die mit Wix eCommerce kommen.

Wix eCommerce gehört zu den beliebtesten E-Commerce-Plattformen - nicht nur wegen seiner Benutzerfreundlichkeit, sondern auch, weil es Unternehmern die Möglichkeit bietet, Versand, Zahlungen, Marketing und andere wichtige Aufgaben über ein einheitliches Dashboard zu verwalten.

Wix eCommerce beste Eigenschaften

Verwenden Sie den Wix eCommerce Website-Builder, um ein schönes Online-Geschäft von Grund auf zu erstellen

Verwenden Sie Wix eCommerce, um ein bestehendes Ladengeschäft in die Lage zu versetzen, online zu verkaufen

Beauftragen Sie Wix-Partner, die Sie bei der Gestaltung, Entwicklung oder Vermarktung Ihrer Website unterstützen

Nutzen Sie Migrationstools, um Ihre E-Commerce-Website von einer selbst gehosteten oder einer anderen Plattform zu Wix zu übertragen

Wix Einkaufsmöglichkeiten

Das Design der Website ist auf die Optionen beschränkt, die in jeder Website-Vorlage verfügbar sind

Einige Nutzer sagen, dass Wix großartig für Startups ist, aber es ist nicht so skalierbar wie andere Optionen

Wix eCommerce Preise

Light: $16/Monat

$16/Monat Core: $27/Monat

$27/Monat Business: $32/Monat

$32/Monat Business Elite: $159/Monat

$159/Monat Wix Unternehmenslösungen: Kontakt zum Vertrieb

Wix eCommerce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,600+ Bewertungen)

4.2/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9,300+ Bewertungen)

10. Ecwid

über Ecwid Ecwid ist eine E-Commerce-Plattform, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Multi-Channel-Verkaufsbemühungen gibt. Mit ihr können Sie Verkäufe überall verwalten - in Ihrem Webshop, in den sozialen Medien, über Marktplätze wie eBay oder Amazon oder sogar in Ladengeschäften.

Die zentralisierte Bestandsverwaltung und Preisgestaltung hilft Ihnen, die Konsistenz über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten.

Ecwid Beste Funktionen

Verwenden Sie Automatisierungen, um E-Mails zur Wiederherstellung des Warenkorbs und andere anpassbare Mitteilungen zu versenden

Erstellen Sie Gutscheine, Geschenkkarten und andere verlockende Werbeaktionen

Akzeptieren Sie Zahlungen mit Karten, Google Pay und Apple Pay

Fügen Sie Ihrer Website zusätzliche Funktionen mit Apps aus dem Ecwid App Market hinzu

Verwenden Sie die Ecwid Mobile App, um Ihr Online-Geschäft von überall aus zu verwalten

Ecwid Einschränkungen

Benutzer berichten, dass Ecwid nicht so viele Optionen zur Anpassung der Website bietet wie andere E-Commerce-Softwareoptionen

Die Kosten für mehrere Add-ons, falls Sie diese benötigen, können teuer werden

Ecwid Preise

Für immer kostenlos

Gewinnspiel: $14.08/Monat

$14.08/Monat Business: $29.08/Monat

$29.08/Monat Unbegrenzt: $82.50/Monat

Ecwid Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (360+ Bewertungen)

4.7/5 (360+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (560+ Bewertungen)

Andere Verkaufswerkzeuge

Shopify, BigCommerce und andere Anbieter von E-Commerce-Software bieten Ihnen eine ganze Reihe von Tools, die speziell für die Einrichtung von Shops und die Vermarktung von Produkten entwickelt wurden. Aber was ist mit anderen Aspekten Ihres Geschäfts? Mit einer Software wie ClickUp können Sie zum Beispiel vorlagen zur Erstellung von Benutzer-Personas oder sogar entwürfe von Produktbeschreibungen mit generativer KI.

ClickUp

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischer Progression fest, um Ziele mit definierten Zeitplänen und quantifizierbaren Vorgaben effektiver zu erreichen

Wenn es um den Vertrieb geht, gibt Ihnen ClickUp viele hilfreiche Werkzeuge an die Hand. Für den Anfang, ClickUp für Vertriebsteams bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihren Verkaufstrichter von Anfang bis Ende zu verwalten. Verwenden Sie anpassbare Workflow-Ansichten, um Listen, Tabellen oder Kanban-Boards zu erstellen, damit Sie Daten, Geschäfte, Konten und Leads verfolgen können. 📈

Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) . Die flexiblen Ansichten machen es einfach, die Daten jedes einzelnen Kunden zu analysieren. Mit Automatisierungen können Sie die Kundenansprache zentralisieren - integrieren Sie einfach Ihre E-Mail mit ClickUp, um Aktualisierungen zu versenden oder das Onboarding von Kunden zu erleichtern.

Produktivität im E-Commerce maximieren mit ClickUp

ClickUp richtet sich auch an Händler - mit Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern. Wenn Sie Produktbeschreibungen oder andere Arten von Inhalten schreiben müssen, liefert ClickUp KI-Schreibwerkzeuge die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu erledigen. 📝

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Als E-Commerce-Unternehmen haben Sie bestimmte Ziele und Vorgaben zu erfüllen - und ClickUp ist eine der besten Zielverfolgungs-Apps da draußen. Egal, ob Sie OKRs verfolgen, eine Produkteinführungsfrist einhalten oder Ihr Team mit wöchentlichen Zielen auf Trab halten wollen, diese Plattform bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um diese Ziele zu erreichen.

Unterteilen Sie Ihre Ziele in spezifische Aufgaben, die Sie den Teammitgliedern zuweisen können, und verwenden Sie ClickUp Dashboards, um Kennzahlen zu verfolgen und einen Überblick über alle Vorgänge im Arbeitsbereich Ihres Teams zu erhalten.

Insbesondere für Software-Entwicklungsteams ist ClickUp ein All-in-One werkzeug für Projektmanagement und Zusammenarbeit das Sie bei der Entwicklung, Einführung und Vermarktung Ihrer SaaS-Produkte unterstützt. Mit dieser Plattform können Sie Produkt-Roadmaps erstellen, Bugs und Probleme verfolgen und mit GitHub, GitLab und anderen entwicklungstools damit Sie den Entwicklungsfortschritt verfolgen und ein besseres Produkt für Ihre Kunden schaffen können.

Nutzen Sie ClickUps Website-Planer-Vorlage, um mit Ihrer E-Commerce-Site zu beginnen!

Erstellen Sie einen abgestuften Webentwicklungsplan, der Sie von der Idee bis zum Start führt

Klickauf die besten Eigenschaften

Verwenden Sie die ClickUp KI-Schreibassistent zur Erstellung von Produktbeschreibungen und anderen Inhalten für Ihr Online-Geschäft ✨

Bringen Sie Ihr Team auf der ClickUp-Plattform zusammen, um zu erstellen, zusammenzuarbeiten, Aufgaben zu verfolgen und Ihren Shop zu verwalten - alles an einem Ort

Verwalten Sie Leads, Verkäufe und Kundenbeziehungen mitClickUp's einfach zu bedienenden CRM-Vorlagen Integrieren Sie beliebte E-Mail-Dienste, Cloud-Dienste und gängige Vertriebstools, um ein nahtloses Erlebnis in Ihrem App-Stack zu schaffen

Nutzen Sie Whiteboards und 15 verschiedene Arbeitsansichten, darunter Listen, Boards, Gannt-Diagramme und mehr, um die Produktentwicklung, Marketingkampagnen und andere wichtige Aufgaben zu visualisieren und gemeinsam zu bearbeiten

KlickUp Einschränkungen

Als Plattform für die Arbeitsverwaltung kann ClickUp nicht verwendet werden, um einen E-Commerce-Shop zu erstellen oder zu hosten - aber Sie können es verwenden, um Ihr Web-Design-/Entwicklungsprojekt und Ihre Assets zu verwalten

Anfänger müssen sich erst einmal mit allen Funktionen vertraut machen, die diese App bietet

KlickUp Preisgestaltung

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für einen individuellen Plan

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für einen individuellen Plan ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

Take Your Business to the Next Level With Ecommerce Software and ClickUp

Die richtige E-Commerce-Softwarelösung hilft Ihnen beim Aufbau, Hosting und Betrieb Ihres Online-Shops. Mit einer robusten Projektmanagement-App können Sie den Überblick über Vertrieb und Marketing, Kundenbeziehungen, Content-Erstellung und vieles mehr behalten.

Als Inhaber eines E-Commerce-Unternehmens können Sie ClickUp nutzen, um all diese Aufgaben und mehr zu bewältigen - einschließlich Bestandsverwaltung, Entwicklung neuer Produkte, Omnichannel-Marketingkampagnen usw.

Sind Sie bereit, es auszuprobieren? Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und erfahren Sie, wie Sie damit den Erfolg Ihres E-Commerce-Geschäfts maximieren können.