10 beste Chatsonic Alternativen in 2024 (Bewertungen & Preise)

Die Suche nach einem schreibwerkzeug zu finden, das SEO meistert und Ihr Publikum bei der Stange hält, ist nicht einfach. Bei der Vielzahl von Optionen für die Codierung, das Schreiben und Übersetzen kann die Entscheidung für eine einzige eine echte Herausforderung sein.

ChatSonic ist ein erstklassiges Tool für Inhaltserstellung, Übersetzung und SEO. Dieses KI-gestützte schreibassistent hilft bei der Erstellung fesselnder Texte und Blogbeiträge in Minutenschnelle.

Moderne Autoren sind jedoch nicht damit zufrieden, sich auf ein einziges Tool zu beschränken. Einige Tools geben ungenaue Daten aus, während andere glanzlose, künstlich klingende Inhalte produzieren. Sich ausschließlich auf ChatSonic zu verlassen, wird diesem Anspruch nicht ganz gerecht.

Deshalb haben wir eine Reihe von Top-Tools zusammengestellt KI-Schreibwerkzeuge , jedes mit einzigartigen Stärken und Einschränkungen. Diese Alternativen zu ChatSonic erstellen qualitativ hochwertige Inhalte für Sie genauso solide und vielleicht sogar besser!

Lassen Sie uns eintauchen und Ihnen helfen, die perfekte Schreibsoftware auf der Grundlage von Funktionen, Einschränkungen, Preisen und Bewertungen zu finden.

Wonach sollten Sie bei Chatsonic-Alternativen suchen?

Sind Erschwinglichkeit und Wortlimit die einzigen Faktoren, die man bei der Suche nach einer ChatSonic-Alternative berücksichtigen sollte? Nicht wirklich. Ein perfekter Schreibassistent braucht viel mehr als nur diese Faktoren.

Hier ist eine Liste von Hinweisen, die Sie bei Ihrer Wahl berücksichtigen sollten:

Unbeschränkte Wortanzahl: Lassen Sie sich nicht durch die Wortanzahl in Ihrer Kreativität einschränken! Wählen Sie eine Option, die Ihre Inhaltserstellung nicht durch eine bestimmte Wortzahl einschränkt

Inhaltsvorlagen : Wählen Sie ein AI-Schreibwerkzeug mitinhaltsvorlagen-Ideen anregen und den Prozess der Inhaltserstellung rationalisieren

Editierfunktionen : Wählen Sie eine Software mit einem KI-gesteuerten Kopie-Editor , der Ihre hochwertigen Inhalte richtig formatieren und semantische und syntaktische Fehler entfernen kann

Ideengenerator : Wählen Sie eine Lösung, die Ihre Kreativität nicht einschränkt. Suchen Sie nach einer Lösung, die Ihnen hilftbrainstorming von Ideen sowohl für kurze als auch für lange Inhalte und hilft bei der Planung, Strategieentwicklung und mehr

Mobilität: Stellen Sie schließlich sicher, dass Ihr KI-Partner auch unterwegs mit einem beliebigen Gerät in der Nähe erreichbar ist und eine hohe Mobilität bietet

Die 10 besten Chatsonic-Alternativen für 2024

1. Clickup

Nutzen Sie den KI-Schreibassistenten in ClickUp, um lange Inhalte und Blogbeiträge zu erstellen, Ideen zu sammeln, E-Mails zu verfassen und vieles mehr

ClickUp dient als Tool zur Erstellung von KI-Inhalten und bietet den Autoren ein leistungsstarkes Schreibwerkzeug, einschließlich eines Ideengenerators und verschiedener Tools zur Kuratierung von Inhalten. Dies sichert ihm seinen Platz als eines der besten KI-Tools für die Entwicklung von Inhalten.

Mit dem KI-gesteuerten Texteditor und der vielseitigen Kompatibilität können Sie mühelos von überall aus schreiben, zusammenfassen und brainstormen. ClickUp's KI-Funktionen bieten eine hervorragende Kompatibilität und ermöglichen Ihnen den Zugang von jedem Ort der Welt aus. Entfesseln Sie sein volles Potenzial mit ClickUp's Projektverwaltung funktionen!

Verfeinern Sie Ihre Ergebnisse, um bessere Inhalte schneller zu erreichen - mit Reprompting in ClickUp AI

Die besten ClickUp-Funktionen

Schreiben Sie besser und schneller: Der vielseitige, KI-gestützte Assistent von ClickUp hilft Ihnen dabei, umfangreiche Aufgabenpläne zu erstellen, Ideen zu generieren, Aktionspunkte zu produzieren oder lange, langweilige Textblöcke in mundgerechte Häppchen zusammenzufassen, die Ihnen genau sagen, was Sie wissen müssen. Und das alles mit nur ein paar Klicks!

Der vielseitige, KI-gestützte Assistent von ClickUp hilft Ihnen dabei, umfangreiche Aufgabenpläne zu erstellen, Ideen zu generieren, Aktionspunkte zu produzieren oder lange, langweilige Textblöcke in mundgerechte Häppchen zusammenzufassen, die Ihnen genau sagen, was Sie wissen müssen. Und das alles mit nur ein paar Klicks! Eingebetteter Texteditor: Verfeinern Sie Ihre Schreibaufgaben mit dem KI-Editor von ClickUp. Verbessern Sie Ihr Dokument in Echtzeit, erhalten Sie Ideenvorschläge, und korrigieren Sie automatisch Grammatikfehler für eine ausgefeilte und effektive Prosa.

Verfeinern Sie Ihre Schreibaufgaben mit dem KI-Editor von ClickUp. Verbessern Sie Ihr Dokument in Echtzeit, erhalten Sie Ideenvorschläge, und korrigieren Sie automatisch Grammatikfehler für eine ausgefeilte und effektive Prosa. Gerätekompatibilität: Nutzen Sie ClickUp von jedem Gerät aus und sogar unterwegs, indem Sie seine hervorragende Kompatibilität mit mehreren Geräten und Plattformen nutzen

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Vorgefertigte AI-Tools: Unterstützen Sie jede Abteilung, unabhängig von Rolle und Anwendungsfall, mit Hunderten von handgefertigten Recherche-Tools

ClickUp Einschränkungen

Kann generische Antworten geben

Kann einige Gespräche missverstehen

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. OpenAI

über OpenAI OpenAIs GPT-4 und DALL-E 3 zeichnen sich durch die Erstellung von Texten und Bildern aus. GPT löst komplizierte Aufgaben, indem es sein umfangreiches Wissen nutzt und mühelos visuelle Eingaben für Beschriftungen und Analysen interpretiert.

Die Verwaltung großer Datenmengen ist kein Problem - es kann über 25.000 Wörter auf einmal verarbeiten. GPT-4 und DALL-E 3 zeichnen sich durch die Erstellung von Inhalten (Kurz- und Langform) und die Lösung von Problemen aus, um vielfältige Inhalte zu erstellen, komplexe Probleme zu lösen und Innovationen in verschiedenen Bereichen zu schaffen.

Die besten Eigenschaften von OpenAI

API-Plattform: Mit der API-Plattform von OpenAI können Sie mühelos Chatbots und Tools für künstliche Intelligenz erstellen. Lernen Sie Textgenerierung, Prompt Engineering, Bilderstellung, Text-to-Speech und mehr

Mit der API-Plattform von OpenAI können Sie mühelos Chatbots und Tools für künstliche Intelligenz erstellen. Lernen Sie Textgenerierung, Prompt Engineering, Bilderstellung, Text-to-Speech und mehr GPT-4: Steigern Sie Ihre kreativen und programmiertechnischen Fähigkeiten mit dem neuesten Chatbot von OpenAI - einem erstklassigen KI-Tool. Genießen Sie die Freiheit einer großzügigen Wortzahlbegrenzung in der kostenlosen Version

Steigern Sie Ihre kreativen und programmiertechnischen Fähigkeiten mit dem neuesten Chatbot von OpenAI - einem erstklassigen KI-Tool. Genießen Sie die Freiheit einer großzügigen Wortzahlbegrenzung in der kostenlosen Version DALL-E 3: Verwandeln Sie Ihre Ideen mit dieser OpenAI-Erweiterung in treffende Bilder. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Ihre Worte oder Beschreibungen übersehen werden - ein Schritt über typische Text-zu-Bild-Systeme

OpenAI-Einschränkungen

Wissensabbau seit Januar 2022

Begrenztes Kontextfenster

Kann neues Wissen nicht in Echtzeit anpassen

Neigt zur wiederholten Verwendung von Füllwörtern

OpenAI-Preise

GPT-4 Turbo: $0,01 / 750 Wörter (Eingabe) und $0,03 / 750 Wörter (Ausgabe)

$0,01 / 750 Wörter (Eingabe) und $0,03 / 750 Wörter (Ausgabe) GPT-4: $0.03 / 750 Wörter (Eingabe) und $0.06 / 750 Wörter (Ausgabe)

$0.03 / 750 Wörter (Eingabe) und $0.06 / 750 Wörter (Ausgabe) GPT-3.5 Turbo: 0,0010 $ / 750 Wörter (Eingabe) und 0,0020 $ / 750 Wörter (Ausgabe)

0,0010 $ / 750 Wörter (Eingabe) und 0,0020 $ / 750 Wörter (Ausgabe) Assistenten-API: $0,03 pro Sitzung (kostenlos bis 12/1/2024)

$0,03 pro Sitzung (kostenlos bis 12/1/2024) Einbettungsmodelle: $0.0001 / 750 Wörter

$0.0001 / 750 Wörter Benutzerdefinierte Builds: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

OpenAI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

3. TextCortex

über TextCortex Passen Sie TextCortex vollständig an Ihren einzigartigen Schreibstil und Ihre spezifischen Bedürfnisse an. TextCortex erstellt eine 100% personalisierte KI, die auf Ihrem Wissen und Ihren Eingaben basiert. Es spart Ihnen Zeit, indem es Aufgaben schnell erledigt.

Generieren Sie mehrere kreative Ideen und steigern Sie Ihre Schreibleistung, wenn Sie unter einer Schreibblockade leiden. Genießen Sie alle gängigen Funktionen wie Satzumschreibung, Grammatik- und Rechtschreibprüfung in mehr als 25 unterstützten Sprachen.

TextCortex beste Eigenschaften

Anpassungsfähigkeit: Passen Sie Ihren KI-Assistenten mit den flexiblen KI-gestützten Chatbot- und Schreibwerkzeugen von TextCortex an Ihre spezifischen Bedürfnisse an. Zeno lernt aus Ihren individuellen Eingaben und Ihrem Stil und verändert so die Art und Weise, wie Sie mit ihm interagieren

Passen Sie Ihren KI-Assistenten mit den flexiblen KI-gestützten Chatbot- und Schreibwerkzeugen von TextCortex an Ihre spezifischen Bedürfnisse an. Zeno lernt aus Ihren individuellen Eingaben und Ihrem Stil und verändert so die Art und Weise, wie Sie mit ihm interagieren Benutzerbasierte Kreativität: Bringen Sie Ihre Kreativität auf die nächste Stufe mit dem dynamischen Textgenerator von TextCortex. Er passt sich Ihrem Schreibstil an, hilft Ihnen, kreative Blockaden zu überwinden und inspiriert Sie zu neuen Ideen, während Sie Ihren kompositorischen Vorlieben treu bleiben

Bringen Sie Ihre Kreativität auf die nächste Stufe mit dem dynamischen Textgenerator von TextCortex. Er passt sich Ihrem Schreibstil an, hilft Ihnen, kreative Blockaden zu überwinden und inspiriert Sie zu neuen Ideen, während Sie Ihren kompositorischen Vorlieben treu bleiben Integrationsmöglichkeiten: Nutzen Sie TextCortex auf jedem Gerät, jeder Plattform und jeder Anwendung mit über 30.000 Integrationsmöglichkeiten für Desktop-, Mobil- und Browser-Schnittstellen

Einschränkungen von TextCortex

Kann nicht mit großen Textmengen umgehen

Produziert manchmal sich wiederholende Inhalte

Es braucht ein paar Versuche, bis es sich an Ihren Erstellungsstil angepasst hat

Kann keine nützlichen Informationen für Produktbewertungen produzieren

Preise für TextCortex

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $83.99/Monat pro Benutzer

$83.99/Monat pro Benutzer Lite: $23.99/Monat pro Benutzer (bis zu 125.000 Wörter)

TextCortex Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

4.7/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (90+ Bewertungen)

4. Barde

über Bard Bard von Google ist ein experimenteller KI-Dienst, der für die Ideenfindung und Inspiration entwickelt wurde. Sein herausragendes Merkmal ist die Multimodalität, d. h. er versteht und generiert Inhalte in verschiedenen Formaten. Bard geht auf unterschiedliche Nutzerpräferenzen ein, verbessert die Zugänglichkeit, steigert das Nutzererlebnis und fördert die Kreativität in verschiedenen Branchen.

Es beinhaltet eine subtile Personalisierung, um Ihren Vorlieben gerecht zu werden. Sie müssen sich nicht mit einer speziellen Eingabesprache auseinandersetzen, was Bard einfach und benutzerfreundlich macht.

Bard beste Eigenschaften

Multimodalität: Möchten Sie die Art und Weise, wie Sie mit Bard interagieren, verändern? Entdecken Sie die vielseitige Multimodalitätsfunktion, die es Ihnen ermöglicht, zwischen Text-, Bild- und Audioeingaben zu wählen, um eine vielfältigere Kommunikation zu ermöglichen

Möchten Sie die Art und Weise, wie Sie mit Bard interagieren, verändern? Entdecken Sie die vielseitige Multimodalitätsfunktion, die es Ihnen ermöglicht, zwischen Text-, Bild- und Audioeingaben zu wählen, um eine vielfältigere Kommunikation zu ermöglichen Personalisierung: Passen Sie Bard an Ihre Stimmung an - je mehr Sie sich engagieren, desto intelligenter wird es. Lernen in Echtzeit bedeutet, dass es sich auf Ihre Entscheidungen und Ihren Stil einstellt und qualitativ hochwertige Inhalte liefert, die genau ins Schwarze treffen

Passen Sie Bard an Ihre Stimmung an - je mehr Sie sich engagieren, desto intelligenter wird es. Lernen in Echtzeit bedeutet, dass es sich auf Ihre Entscheidungen und Ihren Stil einstellt und qualitativ hochwertige Inhalte liefert, die genau ins Schwarze treffen Zugänglichkeit: Verzichten Sie auf lernfähige Eingabeaufforderungen und erhalten Sie genau das, was Sie wollen, indem Sie einfach die menschliche Sprache verwenden

Bard Einschränkungen

Fehlendes kontextuelles Verständnis

Sehr wahrscheinlich halluziniert er oder antwortet nicht

Gelegentlich gibt er falsche Informationen

Der Inhalt kann phantasielos, repetitiv und voreingenommen sein

Preisgestaltung von Bard

Für immer kostenlos

Bard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Landbot

über Landbot Der AI-Chatbot von LandBot zeichnet sich durch Kundenzufriedenheit und Lead-Qualifizierung aus. Erstellen Sie benutzerdefinierte Chatbots für die automatische Lead-Konvertierung und -Qualifizierung.

LandBot sorgt durch seine bedingte Logikfunktion für eine maßgeschneiderte Note in jedem Kundengespräch. Der Builder ist visuell und erfordert keine Programmierung, so dass jeder ohne Programmierkenntnisse leistungsstarke und effektive Chatbots erstellen kann.

LandBot beste Eigenschaften

Kundenservice-Systeme: Verbessern Sie Ihren Kundenservice mit den herausragenden anpassbaren KI-Bots von LandBot, die für die Automatisierung von Lead-Generierung und Konvertierungsprozessen entwickelt wurden

Verbessern Sie Ihren Kundenservice mit den herausragenden anpassbaren KI-Bots von LandBot, die für die Automatisierung von Lead-Generierung und Konvertierungsprozessen entwickelt wurden Bedingte Logikfunktion: Personalisieren Sie jede Konversation, die Ihr KI-Chatbot mit Klienten und Kunden führt, indem Sie die bedingte Logikfunktion nutzen. Jeder Benutzer erhält die beste Erfahrung entsprechend seinen Bedürfnissen

Personalisieren Sie jede Konversation, die Ihr KI-Chatbot mit Klienten und Kunden führt, indem Sie die bedingte Logikfunktion nutzen. Jeder Benutzer erhält die beste Erfahrung entsprechend seinen Bedürfnissen Visueller Chatbot-Builder: Erstellen Sie Ihren Chatbot mühelos mit Landbot in nur wenigen Klicks - keine Programmierkenntnisse erforderlich. Passen Sie Ihre Unterhaltungen an den gewünschten Tonfall an und personalisieren Sie die Chat-Oberfläche ganz nach Ihren Wünschen

LandBot Einschränkungen

Keywords Jump-Funktion muss verbessert werden

Benötigt die Möglichkeit, benutzerdefinierte Icons für die Antwort-Schaltfläche zu verwenden

Bessere Integration und Pop-up-Funktionen sind erforderlich

LandBot Preise

Sandbox: Kostenlos für immer

Kostenlos für immer Starter: €40/Monat pro Benutzer

€40/Monat pro Benutzer Pro: €100/Monat pro Benutzer

€100/Monat pro Benutzer Business: 400 €/Monat pro Nutzer mit individueller Preisgestaltung

LandBot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (280+ Bewertungen)

4.7/5 (280+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

6. Jaspis

über Jaspis Der Chatbot von Jasper ist ein End-to-End-Copilot, der Ihre Marketingteams dabei unterstützt, während des gesamten Verkaufszyklus bessere Leistungen zu erbringen.

Richten Sie ein zentrales Wissenszentrum für Ihre Teams ein und lassen Sie die Stimme Ihrer Marke einfließen, produktiv bleiben und halten Sie Ihre Botschaft über alle Plattformen hinweg konsistent. Entwickeln Sie mit dem umfassenden Modell für den Kampagnenstart mühelos markengerechte Inhalte.

Jasper beste Eigenschaften

End-to-End-Copilot: Geben Sie Ihrem Team einen Assistenten an die Hand, der während des gesamten Vertriebszyklus datengestützte Erkenntnisse liefert. Optimieren Sie den Zugang zu Unternehmenswissen, reduzieren Sie Missverständnisse, beschleunigen Sie die Umsetzung von Ideen und bieten Sie analytische Unterstützung

Geben Sie Ihrem Team einen Assistenten an die Hand, der während des gesamten Vertriebszyklus datengestützte Erkenntnisse liefert. Optimieren Sie den Zugang zu Unternehmenswissen, reduzieren Sie Missverständnisse, beschleunigen Sie die Umsetzung von Ideen und bieten Sie analytische Unterstützung Brand Voice Infusion: Scannen Sie Ihre Markenstimme mit Jasper, um diesen Stil in Ihre gesamte zukünftige Kommunikation zu integrieren und automatisch einzigartige und ansprechende Inhalte zu erstellen

Scannen Sie Ihre Markenstimme mit Jasper, um diesen Stil in Ihre gesamte zukünftige Kommunikation zu integrieren und automatisch einzigartige und ansprechende Inhalte zu erstellen Kampagnenerstellung: Verwandeln Sie ein kurzes Briefing in eine Multichannel-Kampagne, indem Sie Jaspers KI-Unterstützung für Ihre Marke nutzen. Verwandeln Sie kurze Briefings in vollwertige Multichannel-Kampagnen und unterstützen Sie diese mit passenden visuellen Elementen

Einschränkungen von Jasper

Benötigt die Option zum Hinzufügen von Titel- und Meta-Tags beim Erstellen von Kontakt- und Über uns-Seiten

Sehr kurze Testphase von 7 Tagen

Die Benutzeroberfläche ist verbesserungswürdig

Viele Nutzer halten es für etwas überteuert

Preise für Jasper

Creator: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Teams: $99/Monat pro Benutzer

$99/Monat pro Benutzer Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,230+ Bewertungen)

4.7/5 (1,230+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1820+ Bewertungen)

7. Replika

über Replika Replika ist mehr als nur ein KI-Chat-Assistent - es ist Ihr virtueller Vertrauter. Mit seiner menschenähnlichen Sprache und Anpassungsfähigkeit wird Replika zu Ihrem persönlichen Chat-Buddy, der sich nahtlos in Ihre Welt einfügt.

Was macht es einzigartig? Die Möglichkeit, Erfahrungen aus dem echten Leben in verschiedenen Medienmodi zu teilen, verleiht jeder Unterhaltung einen authentischen Touch. Sie können diese Plattform nutzen, um menschenähnlichen Text zu generieren, der gut zu Konversations-Blogs und Beiträgen in sozialen Medien passt.

Replika beste Eigenschaften

Menschenähnliche Interaktionen: Wählen Sie aus den Avataren von Replika für eine menschenähnliche Interaktion. Replika zeichnet sich dadurch aus, dass es eine einzigartige Verbindung zu Ihrem Publikum aufbaut, auch wenn andere Optionen für technische Aufgaben besser geeignet sein könnten

Wählen Sie aus den Avataren von Replika für eine menschenähnliche Interaktion. Replika zeichnet sich dadurch aus, dass es eine einzigartige Verbindung zu Ihrem Publikum aufbaut, auch wenn andere Optionen für technische Aufgaben besser geeignet sein könnten Überlegene Anpassungsfähigkeit: Nutzen Sie den menschenbezogenen Aufbau von Replika, um Erkenntnisse über Ihr Publikum zu gewinnen. Replika speichert ein "Tagebuch" für jeden Nutzer und formuliert "Erinnerungen", die während der Interaktionen verwendet werden

Nutzen Sie den menschenbezogenen Aufbau von Replika, um Erkenntnisse über Ihr Publikum zu gewinnen. Replika speichert ein "Tagebuch" für jeden Nutzer und formuliert "Erinnerungen", die während der Interaktionen verwendet werden Real-Life Experience Sharing: Berühren Sie Leben mit Replikas Real-Life Experience Generation System. Das KI-Tool erstellt Pseudo-Erinnerungen, die darauf ausgelegt sind, eine Verbindung zu Einzelpersonen herzustellen, und die auf der Grundlage früherer Interaktionen entwickelt werden

Replika Einschränkungen

Das Preismodell ist ein bisschen hoch

Einige Nutzer haben angegeben, dass die Funktionalität eingeschränkt ist

Benutzer haben Bedenken bezüglich der Datenschutzrichtlinien geäußert

Es besteht die Gefahr von missverstandenen Unterhaltungen

Replika Preise

Für immer kostenlos

Monatlicher Plan: $7.99/Monat pro Benutzer

Replika Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

4.9/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

8. GetGenie

über GetGenie GetGenie hat Sie für den SEO-Erfolg auf den Suchmaschinenergebnisseiten (SERPs) vorbereitet. Mit integrierten NLP-Schlüsselwortfunktionen und SERP-Analysedaten hilft es Ihnen bei der Erstellung von SEO-Inhalten, die in den Suchmaschinen weit oben rangieren.

Mit der KI von GetGenie können Sie effektive Keywords filtern und erhalten. Es kann auch mehrere konkurrierende Websites analysieren, um Lücken in Ihren Inhalten zu schließen.

Die besten Funktionen von GetGenie

Effektive Keyword-Generierung: Versorgen Sie Ihre Inhalte mit den effektivsten und relevantesten Keywords. Nutzen Sie die detaillierte Analyse von GetGenie, die Trenddaten, Suchvolumen, Wettbewerbsfähigkeit und CPC verarbeitet, um Ihnen Keywords zu liefern, die Google liebt

Versorgen Sie Ihre Inhalte mit den effektivsten und relevantesten Keywords. Nutzen Sie die detaillierte Analyse von GetGenie, die Trenddaten, Suchvolumen, Wettbewerbsfähigkeit und CPC verarbeitet, um Ihnen Keywords zu liefern, die Google liebt SERP-Datenanalyse: Nutzen Sie die SERP-Datenanalyse von GetGenie, um die am besten platzierten Websites und Wettbewerber schnell zu analysieren. Optimieren Sie Ihreerstellung von Inhalten prozess mit diesen Informationen und erhöhen Sie so die Wahrscheinlichkeit, einen Spitzenplatz auf der ersten Seite von Google zu erhalten

Nutzen Sie die SERP-Datenanalyse von GetGenie, um die am besten platzierten Websites und Wettbewerber schnell zu analysieren. Optimieren Sie Ihreerstellung von Inhalten prozess mit diesen Informationen und erhöhen Sie so die Wahrscheinlichkeit, einen Spitzenplatz auf der ersten Seite von Google zu erhalten AI-gestützte SEO-Optimierung: Optimieren Sie jeden von Ihnen erstellten Inhalt mit einem einzigen Klick in 60 Sekunden. Schreiben Sie in großen Mengen und erstellen Sie Artikel und effektive SEO-basierte Inhalte, die Ihren Rang und Ihre Glaubwürdigkeit steigern

GetGenie Einschränkungen

Begrenzte Wortanzahl in der kostenlosen Version

Benutzer berichten über Probleme beim Zugriff auf die Inhaltsbewertung während des Schreibens

KI-Vorlagen berücksichtigen nicht die Art des eingegebenen Inhalts

Der KI fehlt es an Automatisierungsfunktionen

GetGenie Preise

Für immer kostenlos

Writer: $11.4/Monat pro Benutzer

$11.4/Monat pro Benutzer Pro: $29.4/Monat pro Benutzer

$29.4/Monat pro Benutzer Agentur Unbegrenzt: $49.5/Monat pro Benutzer

GetGenie Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. LaMDa

über Google LaMDa LaMDA, kurz für Language Model for Dialogue Applications (Sprachmodell für Dialoganwendungen), ist Googles experimentelle KI-Sprachmodifikation, die auf Transformer aufbaut und derzeit keine herkömmliche KI-Plattform darstellt. LaMDA war kurzzeitig für die breite Masse verfügbar, und zwar über ein System, für das man sich nur mit Einladung anmelden und mit dem fortschrittlichsten KI-Modell, das je geschaffen wurde, sprechen konnte.

Obwohl Sie es derzeit nicht nutzen können, hat LaMDA aufgrund seines enormen Potenzials einen Platz auf unserer Liste gefunden. Die Zukunft der KI ist vielversprechend und Sie sollten die Meilensteine auf ihrer Reise durch die Zeit nicht verpassen.

LaMDA beste Eigenschaften

Open-Ended Nature: Führen Sie interessante Gespräche mit LaMDA, die an verschiedenen Punkten beginnen und enden. Gespräche fühlen sich flüssig und natürlich an

Führen Sie interessante Gespräche mit LaMDA, die an verschiedenen Punkten beginnen und enden. Gespräche fühlen sich flüssig und natürlich an Dialogische Herangehensweise: Sprechen Sie mit LaMDA wie mit einem normalen Menschen. Aufgrund des dialogischen Ansatzes werden Sie immer wieder mit Fragen konfrontiert, während LaMDA Ihre Fragen beantwortet, wodurch ein ständiges Hin und Her des Dialogs entsteht

Sprechen Sie mit LaMDA wie mit einem normalen Menschen. Aufgrund des dialogischen Ansatzes werden Sie immer wieder mit Fragen konfrontiert, während LaMDA Ihre Fragen beantwortet, wodurch ein ständiges Hin und Her des Dialogs entsteht Bard-Unterstützung: Die KI von Google, Bard, wurde auf LaMDA aufgebaut. Wenn es als Open Source veröffentlicht wird, können Sie es verwenden, um eine ähnlich anspruchsvolle Benutzeroberfläche zu erstellen

LaMDA-Einschränkungen

Es handelt sich um ein KI-Modell und nicht um eine eigenständige Software. Sie brauchen technische Kenntnisse, um das Beste daraus zu machen

LaMDA Preise

Nicht zum Kauf verfügbar

LaMDA Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Nicht genügend Bewertungen Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Du.com

über Sie You ist eine KI-gesteuerte Suchmaschine, die auch Ihr Assistent ist. Sie kombiniert die Fähigkeiten einer Suchmaschine mit KI-gestützten Chatbot-Funktionen und macht Ihr Erlebnis nahtlos und interaktiv.

Mithilfe von Natural Language Processing und modernster KI wird sie zu einer stets aktuellen Wissensdatenbank. Es ist Ihre Anlaufstelle für Codegenerierung, Übersetzung und kreatives Schreiben.

Seine soziale Suchfunktion durchsucht auch beliebte soziale Websites nach den gewünschten Informationen.

Die besten Funktionen von You.com

Suchmaschinen-Integration: Bringen Sie Ihre Suche mit You.com, einem intuitiven browserbasierten Suchassistenten, auf die nächste Stufe. Er geht über die typischen Chatbot-Funktionen der künstlichen Intelligenz hinaus und verbessert Ihre Suche, indem er menschenähnliche Vorschläge macht und Ihnen hilft, Ihre Ziele schneller zu erreichen

Bringen Sie Ihre Suche mit You.com, einem intuitiven browserbasierten Suchassistenten, auf die nächste Stufe. Er geht über die typischen Chatbot-Funktionen der künstlichen Intelligenz hinaus und verbessert Ihre Suche, indem er menschenähnliche Vorschläge macht und Ihnen hilft, Ihre Ziele schneller zu erreichen Soziale Suche: Nutzen Sie die bemerkenswerte soziale Suchfunktion, um spezifische Informationen zu sammelnbeiträge in sozialen Medien und Daten. Nutzen Sie diese Informationen, um Ihre soziale Präsenz zu steigern, mit relevanten Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten und viele andere Möglichkeiten zu erkunden

Nutzen Sie die bemerkenswerte soziale Suchfunktion, um spezifische Informationen zu sammelnbeiträge in sozialen Medien und Daten. Nutzen Sie diese Informationen, um Ihre soziale Präsenz zu steigern, mit relevanten Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten und viele andere Möglichkeiten zu erkunden YouCode-Integration: Erstellen Sie Code in Sekundenschnelle mit einfachen Sprachaufforderungen. Während Funktionen wie YouWrite und YouImagine hilfreich sind, sind die Codierfähigkeiten von YouCode außergewöhnlich und heben sich auf einer ganz anderen Ebene ab

You.com Einschränkungen

Kann manchmal Programmierfehler machen

Die Benutzeroberfläche ist ein wenig unübersichtlich

Kann manchmal mitten im Satz abreißen

Es kann zu Verzögerungen kommen, wenn versucht wird, größere Datenmengen gleichzeitig zu laden

You.com Preise

Für immer kostenlos

YouPro: $9.99/ Monat pro Benutzer

$9.99/ Monat pro Benutzer Organisationen: Individuelle Preise

You.com Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Welche ChatSonic Alternative sollten Sie wählen?

Auch wenn Sie Inhalte gerne selbst verfassen, verzichten Sie auf die Unterstützung durch eine künstliche Intelligenz für alltägliche Aufgaben wie das Zusammenfassen, Bearbeiten oder Korrekturlesen von Inhalten und verzichten damit auf viel Komfort und Effizienz. Und wer würde dazu schon Nein sagen wollen?

Diese geschickt zusammengestellte Liste der besten ChatSonic-Alternativen präsentiert einige der leistungsfähigsten und fortschrittlichsten KI-Tools damit Ihre Inhalte neue Horizonte erschließen.

Das fortschrittliche Schreibwerkzeug von ClickUp kann mehr als nur SEO-Anforderungen erfüllen oder Code-Snippets erstellen. Es fasst lange Texte zusammen und hilft, mühelos neue Blog-Ideen zu entwickeln.

Außerdem können Sie es als Übersetzer verwenden, um zwischen verschiedenen Sprachen zu wechseln. Maximieren Sie das Potenzial von ClickUp's KI-Technologie mit hochmodernen Funktionen wie Textbearbeitung, intelligenten Inhaltsvorschlägen, Formatierung und Benennung von Funktionen = alles, was Sie sich von Ihrem Schreibassistenten wünschen!