die 10 besten Amplituden-Alternativen für die Produktanalyse im Jahr 2024

Die ereignisbasierte Analyse ist der beste Weg, um die Customer Journey zu visualisieren amplitude ist eine beliebte Option für ereignisbasierte Analysen, aber Sie brauchen keine Amplitude-Analysen, um das Kundenverhalten zu verstehen. Sie brauchen nur das richtige Tool für die Datenerfassung und Nachverfolgung von Ereignissen in Ihrer Nähe. ⚒️

Um Ihnen zu helfen, gehen wir darauf ein, worauf Sie bei einer soliden Alternative zu Amplitude achten sollten, und geben unsere Liste der besten Alternativen zu Amplitude frei. Außerdem finden Sie einen weiteren Kandidaten, der Ihre Arbeitsabläufe erheblich vereinfachen wird.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Amplitude achten?

Zu erledigen ist mit Amplitude eine ziemlich gute Aufgabe kundenbindung metriken und Benutzererfahrungsdaten, aber es ist nicht die einzige Lösung, die Ihnen hilft, die Konversionsraten zu steigern. Wenn Sie sich nach einer Alternative zu Amplitude umsehen, achten Sie auf Funktionen mit Mehrwert wie:

Echtzeit-Analysen: Ein solides Analyse-Tool bietet Echtzeit-Einblicke, damit Ihreproduktmanager in kürzerer Zeit datengestützte Entscheidungen treffen können ⏱️

Ein solides Analyse-Tool bietet Echtzeit-Einblicke, damit Ihreproduktmanager in kürzerer Zeit datengestützte Entscheidungen treffen können ⏱️ Benutzerverhalten und Bindung Metriken: Das Verhalten der Benutzer ist alles bei der Produktgestaltung. Suchen Sie nach Tools wie Heatmaps und User Journey-Visualisierungen, um die Benutzererfahrung besser zu verstehen

Das Verhalten der Benutzer ist alles bei der Produktgestaltung. Suchen Sie nach Tools wie Heatmaps und User Journey-Visualisierungen, um die Benutzererfahrung besser zu verstehen Segmentierung und Funnels: Sie möchten nicht alle Daten Ihrer Zielgruppe auf einmal sehen, also entscheiden Sie sich für eine Amplitude-Alternative mit robusten Segmentierungsfunktionen. Besser noch: Suchen Sie nach einer Option mit Konversionstrichtern, die genau aufzeigen, wo Benutzer abspringen 📌

Sie möchten nicht alle Daten Ihrer Zielgruppe auf einmal sehen, also entscheiden Sie sich für eine Amplitude-Alternative mit robusten Segmentierungsfunktionen. Besser noch: Suchen Sie nach einer Option mit Konversionstrichtern, die genau aufzeigen, wo Benutzer abspringen 📌 Ecommerce und Mobile Apps Integrationen: Für E-Commerce und mobile Apps gibt es besondere Überlegungen, daher sollten Sie sich nicht zu kurz kommen lassen - besorgen Sie sich eine Analysesoftware, die für Ihr Geschäftsmodell geeignet ist

Für E-Commerce und mobile Apps gibt es besondere Überlegungen, daher sollten Sie sich nicht zu kurz kommen lassen - besorgen Sie sich eine Analysesoftware, die für Ihr Geschäftsmodell geeignet ist Skalierbarkeit: Sie mögen heute ein kleines Geschäft sein, aber Ihre Zukunft liegt im Wachstum. Holen Sie sich eine Plattform mit einem Bereich von aufgerüsteten Features, die Sie hinzufügen können, wenn Ihr Benutzerstamm wächst 🌱

Die 10 besten Amplitude-Alternativen für das Jahr 2024

Datengesteuerte Einblicke sind Ihr bester Freund, egal ob Sie ein Startup oder ein Unternehmen sind. Wenn Sie auf dem Markt für eine ereignisbasierte Analyselösung sind, sind dies unsere bevorzugten Alternativen zu Amplitude. 🛠️

1. Google Analytics

Über Google Analysen Google Analytics ist die erste Wahl für jeden, der sich mit Customer Journey-Analysen auskennt - oder einfach nur eine erschwingliche Analyselösung benötigt. Dieses Analyse-Tool ist nicht nur kostenlos, sondern bietet auch eine erstaunlich robuste Sammlung von Features für fortgeschrittene Benutzer. Wenn Sie gerade erst in die Website-Analyse einsteigen, empfehlen wir Ihnen, zunächst die Lösung von Google auszuprobieren.

Google Analytics beste Features

Google verfügt über integrierte Automatisierungen für prädiktive Modellierung und umsetzbare Erkenntnisse

Erstellung von Berichten über Akquisition, Kundenbindung, Monetarisierung und mehr

Detaillierte Analyse der Werbeausgaben mit Attributionsberichten 💸

Integrieren Sie Google Analytics mit der Google Search Console für eine umfassende Verhaltensanalyse

Google Analytics-Einschränkungen

Google Analytics ist für ein kostenloses Einsteiger-Tool erstaunlich kompliziert

Mehrere Benutzer wünschen sich eine Integration mit Salesforce, HubSpot und anderen beliebten Tools

Preise für Google Analytics

Kostenlos

Google Analytics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (6,200+ Bewertungen)

4.5/5 (6,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7,700+ Bewertungen)

2. VollständigeGeschichte

über VollständigeGeschichte FullStory ist eine Plattform zur Erfassung digitaler Erfahrungen. Sie besteht aus drei Teilen: Datenerfassung, Produktanalyse und Einblicke in Sitzungen. Die drei Schritte zusammen geben Ihnen einen umfassenden Überblick über das aktuelle digitale Erlebnis und darüber, wie Sie es verbessern können. 🔥

FullStory beste Features

Nutzen Sie Heatmaps und Sitzungswiederholungen, um Benutzerdaten in Echtzeit zu sehen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Karten für die User Journey

Spezifizieren Sie Ihre Einzelziele mit intelligenter Segmentierung

Integration mit Google Tag Manager, Adobe Analytics und anderen Plattformen

FullStory-Einschränkungen

Einige sagen, die UX sei anfangs verwirrend

Andere sagen, die Ergebnisse der Sitzungen seien nicht benutzerfreundlich

FullStory Preise

Kontakt für Preise

FullStory Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (350+ Bewertungen)

4.5/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (65 Bewertungen)

3. Adobe Analytics

über Adobe-Analytik Sind Sie ein Adobe-Fanatiker? Wenn Ihr Unternehmen bereits auf der Adobe-Plattform läuft, ist es sinnvoll, Adobe Analytics einmal auf Größe zu testen. Diese Amplitude-Alternative umfasst ausführliche customer Journey Mapping und prädiktive Intelligenz zur die großen Ziele Ihres Teams nachzuverfolgen . 🎯

Beste Features von Adobe Analytics

Nachverfolgung der Leistung über Ihre Website, E-Mail, soziale Medien und mehr

Verbessern Sie die Zuordnungsgenauigkeit zwischen bezahlten, eigenen und erworbenen Kanälen

Integration mit Adobe Target für A/B-Tests

Datenvisualisierungen in Echtzeit generieren

Beschränkungen von Adobe Analytics

Mehrere Benutzer berichten von Problemen bei der Kombination nicht zusammengehöriger Datenpunkte, was die Gesamtgenauigkeit beeinträchtigt

Andere sagen, dass das benutzerdefinierte Feature zur Nachverfolgung noch Arbeit benötigt

Preise für Adobe Analytics

Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Analytics

G2: 4.1/5 (990+ Bewertungen)

4.1/5 (990+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (220 Bewertungen)

4. Kissmetrics

über Kissmetrics Haben Sie jemals den Satz "Keep it simple, stupid" (KISS) gehört? Nun, das ist es, was Kissmetrics auf die Tabelle bringt. Sie wissen, dass Analyseplattformen kompliziert werden können, also vereinfachen sie nachverfolgung von Kunden . 🖲️

Zu erledigen sind nicht nur wunderschöne Berichterstellungen, sondern Kissmetrics ist auch auf Analysen für E-Commerce, B2B, Fintech und mehr spezialisiert.

Kissmetrics beste Features

Ansicht der wichtigsten Metriken im Key Metrics Dashboard

Nachverfolgung des Engagements über Websites und Produkte hinweg

Überwachen Sie Absprung- und Reibungspunkte über mehrere Trichter hinweg

Messen Sie die Nutzung von Features, aktiven Benutzern, Ansichten und anderen wichtigen Datenpunkten

Kissmetrics Beschränkungen

Die Plattform ist teuer

Einige Benutzer sagen, dass die CRM-Integrationen nicht so gut funktionieren

Kissmetrics Preise

Silber: $199/Monat für 3 Benutzer

$199/Monat für 3 Benutzer Gold: $499/Monat für 10 Benutzer

$499/Monat für 10 Benutzer Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

Kissmetrics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (160+ Bewertungen)

4.1/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (18 Bewertungen)

5. Glaskasten

über Glaskasten Diese Alternative zu Amplitude macht kundenverhalten kristallklar. Verwenden Sie Glassbox, um digitale Produkte zu erstellen, technische Probleme schnell zu beheben und auf Kundenfeedback zu reagieren. Glassbox erfasst 100 % Ihrer digitalen Ereignisse durch patentierte taglose Datenerfassung und hilft Ihnen, Datenschutz (und Compliance) mit verwertbaren Erkenntnissen in Einklang zu bringen. 🔎

Glassbox beste Features

Nachverfolgung der Leistung nativer mobiler Apps

Beobachten Sie das Kundenverhalten über Sitzungswiederholungen

Kampf- und Fehleranalyse, um Reibungspunkte zu beseitigen

Verwenden Sie die digitalen Aufzeichnungen von Glassbox, um Compliance-Daten an einem Ort aufzubewahren

Glassbox-Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, Glassbox-Daten seien nicht sehr genau

Andere Benutzer berichten über langsame Reaktionszeiten des Kundensupports

Glassbox-Preise

Kontakt für Preise

Glassbox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (570+ Bewertungen)

4.9/5 (570+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

6. CleverTap

über CleverTap Der Customer Lifetime Value (CLV) hängt in der Regel davon ab, wie gut Sie Ihre Kunden einbinden - und genau hier kommt CleverTap ins Spiel. CleverTap wurde in diese Liste der Amplitude-Alternativen aufgenommen, weil es Ihnen hilft, benutzerdefinierte Erlebnisse zu entwerfen und sie zur Optimierung zu überwachen. ✨

CleverTap beste Features

Verwenden Sie Clever.AI, um Zielgruppen zu segmentieren, Empfehlungen zu personalisieren und datengesteuerte Kampagnenstrategien zu erstellen

Überwachen Sie das Engagement über Push-Benachrichtigungen, E-Mails, Apps, SMS, Anrufe und mehr

CleverTap bietet eine individuelle Personalisierung basierend auf demografischen und anderen Datenattributen der Zielgruppe

Führen Sie fortlaufend A/B-Tests für Texte, CTAs, kreative Elemente und mehr durch, um die bestmöglichen Kombinationen zu finden

CleverTap Beschränkungen

Einige Benutzer berichten von weniger guten Erfahrungen mit dem Kundensupport

Andere sagen, die Plattform biete nicht genug Features für das Geld

Preise von CleverTap

Essentials: $75/Monat für bis zu 5.000 monatlich aktive Benutzer (MAU)

$75/Monat für bis zu 5.000 monatlich aktive Benutzer (MAU) Erweitert: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Cutting Edge: Kontakt für Preisgestaltung

CleverTap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (420+ Bewertungen)

4.6/5 (420+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

7. Mixpanel

über Mixpanel Haben Sie eine große, ehrgeizige Idee zu erledigen? Nutzen Sie die Daten von Mixpanel, um Ihre Hypothese auf der Grundlage echter Benutzeranalysen zu validieren und datengesteuerte Entscheidungen . Sehen Sie, wie Benutzer mit Ihren digitalen Produkten interagieren, indem Sie einfache, aber zuverlässige Berichterstellungen über Ereignisse, Benutzer und Eigenschaften erstellen.

Mixpanel beste Features

Integrieren Sie Ihre Kundendatenplattform (CDP) mit Mixpanel für bessere Dateneinblicke

Mixpanel unterstützt die Zusammenarbeit durch die Freigabe der Eigentümerschaft von Datenberichten in Ihrem Team

Müssen Sie Dateneinblicke schnell freigeben? Erstellen Sie ein GIF oder Video zum schnellen Freigeben ⚡

Mixpanel lässt sich mit vielen Tools integrieren, darunter Google Cloud, Figma und Zapier

Mixpanel-Einschränkungen

Einige Benutzer berichten von häufigen Fehlern

Andere sagen, dass der Mangel an Dokumentation die Navigation auf der Plattform schwierig macht

Mixpanel Preise

Starter: Free

Free Wachstum: $20/Monat

$20/Monat Unternehmen: $833/Monat

Mixpanel Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,080+ Bewertungen)

4.6/5 (1,080+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (120+ Bewertungen)

8. Smartlook

über Smartlook Quantitative Metriken sind ein Muss, aber auch qualitative Einblicke helfen Ihnen bei der Entscheidungsfindung - deshalb verwenden so viele Produktteams Smartlook. Diese Alternative zu Amplitude analysiert Benutzerpfade, verfolgt die Leistung über mehrere Plattformen hinweg und visualisiert das Benutzerengagement über Heatmaps. 🗺️

Smartlook beste Features

Integrieren Sie Smartlook mit Salesforce, Slack, Zendesk und mehr

Sehen Sie sich Aufzeichnungen von abgestürzten Sitzungen an, um zu erfahren, was schief gelaufen ist

Haben Sie eine mobile App? Verwenden Sie Smartlook zur Ansicht des Verhaltens von Benutzern in der App

Verfolgen Sie kleine Ereignisse wie Klicks auf Schaltflächen, Seitenbesuche und mehr in Echtzeit

Smartlook Beschränkungen

Der Pro Plan ist ein wenig teuer

Einige Benutzer sagen, die Plattform sei schwer zu navigieren

Smartlook Preise

Free Plan

Pro Plan: $55/Monat

$55/Monat Enterprise Plan: Kontakt für Preisgestaltung

Smartlook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (860+ Bewertungen)

4.6/5 (860+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (130+ Bewertungen)

9. Heap

über Heap Heap bezeichnet sich selbst als hyperpräzise Analyseplattform, die Geschäften hilft, blinde Flecken zu beseitigen und Probleme mit der Benutzererfahrung schnell zu lösen. Sie bietet qualitative Wiederholungen von Sitzungen und kombiniert diese mit quantitativen Daten, um ein detaillierteres Bild des Geschehens zu erhalten. 👀

Heap beste Features

Halten Sie Ihre Daten sauber und konform mit Heap Data Governance

Es ist einfach, Heap-Daten an Ihr Data Warehouse zu senden (wenn Sie eines haben)

Erstellen Sie Plug-and-Play-Vorlagen und Analysen auf der Grundlage des Benutzerverhaltens

Visualisieren Sie alle Benutzer-Journeys in einem Dashboard

Heap-Einschränkungen

Mehrere Benutzer bemängeln die fehlende Onboarding-Hilfe und Dokumentation

Andere sagen, dass Heap gelegentlich ausfällt

Heap-Preise

Free

Growth: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Pro: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Premier: Kontakt für Preise

Heap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,070+ Bewertungen)

4.4/5 (1,070+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

10. InhaltQuadrat

über Inhaltsquadrat Contentsquare steht auf unserer Liste der Amplitude-Alternativen, da es die Nachverfolgung des Benutzerverhaltens bis hin zum Klick ermöglicht. Contentsquare ist auf die Analyse von Einzelhandelsmedien spezialisiert und eignet sich daher perfekt für E-Commerce-Marken. Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, bietet Contentsquare auch ein praktisches Client Success Program an, das Sie bei der Implementierung der Erkenntnisse der Plattform unterstützt. 🙌

Contentsquare beste Features

Benchmarking der Leistung im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern

Visualisierung von Daten durch zonenbasierte Heatmaps

Holen Sie mit Contentsquare KI umsetzbare Tipps aus Ihren Daten

Sehen Sie, wie Ihre Formulare konvertieren mit Form Analysis

Contentsquare Beschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich bessere Dashboards für das Tool

Andere sagen, die Plattform stürzt gelegentlich ab

Contentsquare Preise

Kontakt für Preise

Contentsquare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (440+ Bewertungen)

4.7/5 (440+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (110+ Bewertungen)

Andere Analytics-Alternativen

Die oben genannten Amplitude-Alternativen bringen Sie ans Ziel, aber es gibt ein kleines Problem: Sie trennen immer noch Ihre Arbeit und Ihre Analytik voneinander. ClickUp verändert die Art und Weise, wie Sie Projekte, Mitarbeiter und Daten verwalten, indem es Ihre gesamte Arbeit - und wir meinen alle - in eine Plattform einbringt. 🤩

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu verwalten

ClickUp ist der Favorit des Universums projektmanagement tool das Ihre Aufgaben, Dokumente, Daten und Leistungskennzahlen in einem übersichtlichen Dashboard zusammenfasst. Produktmanagement-Teams vertrauen auf ClickUp um sich auf eine gemeinsame Vision auszurichten, indem sie Roadmaps erstellen, Benutzer-Feedback sammeln und den gesamten Zyklus des Produkts visualisieren.

Benötigen Sie Registerkarten für Ihre Kundenzufriedenheit? ClickUp CRM ist ein no-code kundendatenbank zur Nachverfolgung von Kundeninformationen neben Ihren Produktspezifikationen, Metriken und mehr.

Aber wir wissen, dass endlose Datenblätter kein Spaß sind. 📈

Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

Nutzen Sie ClickUp Vorlagen, um Ihre Berichterstellung aufzupeppen und Zeit bei der Formatierung zu sparen. ClickUp's Vorlage für Analyseberichte ist ein Muss für die schnelle Erstellung benutzerdefinierter Berichterstellungen für Ihr Team (oder Ihren Chef).

Wenn Sie sich über die Bedeutung dieser Analysen den Kopf zerbrechen wollen, nehmen Sie die ClickUp Datenanalyse-Berichtsvorlage um dem Team Ihre Ergebnisse schnell zu berichten. 🏆

ClickUp beste Features

Brainstorming der Benutzer und neuer Features mit Ihrem Team inClickUp Whiteboards* Integrieren Sie ClickUp mit Slack, HubSpot, Google Drive und mehr

Verwenden SieClickUp AI (der einzige KI-gestützte Assistent, der auf Ihre Rolle zugeschnitten ist), um Aufgaben und Berichterstellungen zusammenzufassen, E-Mails zu verfassen und andere Anwendungsfälle zu bearbeiten

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Metriken mit einer 100% benutzerdefinierten AnsichtClickUp Dashboard* Möchten Sie mit Ihrer Crew in Kontakt bleiben? Schicken Sie ihnen eineclickUp Chat in Echtzeit ClickUp Limitierungen

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp bietet eine Vielzahl von Features, so dass es eine gewisse Zeit dauern kann, sich mit der Plattform vertraut zu machen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,130+ Bewertungen)

4.7/5 (9,130+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

Steigern Sie das Mitarbeiter- und Kundenerlebnis mit ClickUp

Amplitude ist nicht für jeden das Richtige, aber die Analyse-Tools in diesem Leitfaden helfen Marketing Teams dabei, ereignisbasierte Analysen in kürzerer Zeit sinnvoll zu nutzen. Auch wenn Ihre typische Produktanalyseplattform ziemlich robust ist, müssen Sie möglicherweise immer noch zwischen verschiedenen Plattformen wechseln, um Ihre Arbeit zu erledigen.

Wo bleibt da der Spaß? 🤷

Verabschieden Sie sich von der Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herzuwechseln, und machen Sie sich die Arbeit mit ClickUp einfacher. Wir bringen Metriken, fortschrittliche Analysen, Vorlagen, KI und vieles mehr in Ihren digitalen All-in-One Workspace.

Sehen Sie den Unterschied für Ihr Team: Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Workspace.