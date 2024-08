die 10 besten MongoDB-Alternativen für Software-Teams im Jahr 2024

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden alle Aspekte des Geschäfts mit handgeschriebenen Ausdrucken verwaltet - aber die Welt hat sich verändert. Da so viele Geschäfte online sind, werden täglich riesige Datenmengen erzeugt. Zum Glück ist der Speicherplatz nicht mehr auf verstaubte Ablageflächen begrenzt, aber all diese Daten müssen trotzdem sicher in einer Datenbank gespeichert und verwaltet werden. 🗄️

Hier kommen MongoDB und die zahlreichen Alternativen zu MongoDB ins Spiel.

MongoDB Atlas ist ein sicheres Datenbankmanagementsystem, das Daten in Dokumenten und nicht in statischen Spalten und Zeilen speichert. Dieser Datenbanktyp ist flexibel, skalierbar und schnell von überall zugänglich, da die Datenplattform über drei verschiedene Clouds verteilt ist - AWS, Google Cloud und Azure.

Klingt toll, oder? Aber wenn MongoDB Ihnen nicht die Tools bietet, die Sie brauchen, oder Ihr Budget dafür nicht ausreicht, gibt es viele andere Optionen.

Lassen Sie uns klären, worauf Sie bei einer MongoDB-Alternative achten sollten, und dann einige mögliche Konkurrenten identifizieren, die vielleicht besser zu Ihrem Geschäft passen. Als Bonus geben wir außerdem ein weiteres Tool frei, das die Softwareentwicklungsprozesse vereinfacht - denn

prozessverbesserung

ist immer der richtige Weg. ✨

Worauf sollten Sie bei einer MongoDB-Alternative achten?

Sie haben sich also entschlossen, einige Alternativen zu MongoDB zu suchen. Wo sollten Sie anfangen?

Ihre spezifischen Anforderungen an Data Warehouse und Projektmanagement hängen von Ihrem Geschäft ab, aber hier sind einige der Features und Funktionen, auf die Sie achten sollten:

Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - und wenn Sie qualitativ hochwertige Produkte finden können, kostenlose Datenbank-Software finden, ist das sogar noch besser

Ausgezeichnet sicherheit der Daten um sicherzustellen, dass alle Ihre Geschäfts- und Kundendaten sicher sind 🔐

Skalierbarkeit, damit Ihr System problemlos mit größeren und komplexeren Datensätzen umgehen kann, wenn Ihr Geschäft wächst

Ein Cloud-basiertes Datenzentrum, das jederzeit eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet 🌥️

Speicher in JSON-Dokumenten (JavaScript Object Notation), die leicht zu lesen und zu pflegen sind und gleichzeitig effizient für APIs und Webanwendungen sind

Entweder eine relationale Datenbank wie MySQL von Oracle (strukturierte Abfragesprache), die ein tabellarisches Design hat, oder eine nicht-relationale Datenbank (NoSQL-Datenbank), die ein dokumentenbasiertes Design hat - obwohl einige MongoDB-Alternativen beides verarbeiten können

Tools für das Projektmanagement in der Softwareentwicklung zur Rationalisierung Ihrer Workflows

KI-Tools, die sich wiederholende Prozesse übernehmen und Ihren Workload erleichtern

Software für kritische Pfade die Aufgaben, Zeitleisten und Abhängigkeiten für Sie verwaltet

Die 10 besten MongoDB-Alternativen für das Jahr 2024

Nachdem Sie nun eine Vorstellung von einigen der Features und Funktionen haben, die Sie in einem Datenbankmanagementsystem benötigen, ist es an der Zeit, einige MongoDB-Alternativen zu erkunden. Jede dieser Optionen bietet einige großartige Features, aber auch einige Einschränkungen, und es lohnt sich, beide Seiten der Medaille zu beachten, wenn Sie Ihre Wahl treffen. ⚖️

1. Redis

über

Redis

Redis ist eine beliebte, quelloffene NoSQL-Datenbank. Seine In-Memory-Datenstruktur unterstützt einen Bereich von Datentypen, darunter Hashes, sortierte Mengen, Zeichenfolgen, Listen und mehr, und das flexible Datenmodell kann mit nahezu jedem Anwendungsfall umgehen. #️⃣

Diese hochleistungsfähige Alternative zu MongoDB ermöglicht einen schnellen Datenzugriff, so dass Sie Echtzeitanwendungen mit hohem Durchsatz und geringer Latenz erstellen können. Außerdem bietet sie lineare Skalierbarkeit, so dass Sie so viele Ressourcen nutzen können, wie Sie möchten.

Redis beste Features

Verwenden Sie C, C++ oder Rust, um benutzerdefinierte Erweiterungen zu erstellen, die zusätzliche Funktionen unterstützen

Effiziente Abfrage Ihrer Datenstrukturen und Datenmodelle

Nutzen Sie einen Bereich von Redis tools, um Betrug zu erkennen, wenn er passiert

Seien Sie beruhigt, denn das automatische Failover-System von Redis schützt Ihre Daten, selbst wenn der primäre Server ausfällt

Grenzen von Redis

Der Datenverbrauch ist hoch, da Redis Denormalisierung verwendet, um die Leseleistung zu verbessern

Daten werden im RAM gespeichert, so dass die Kapazität des Speichers durch die RAM-Verfügbarkeit limitiert sein kann

Preise für Redis

Free

Redis Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (120+ Bewertungen)

4.5/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

2. MarkLogic

über

MarkLogic

Diese MongoDB-Alternative verbindet und verwaltet Daten und Metadaten und hilft Ihnen bei der Interpretation ihrer Bedeutung, so dass Sie Einblicke erhalten, die Sie nutzen können. Es nutzt agile Prinzipien, um die Datenintegration zu beschleunigen, und vereinfacht Ihre Architektur, sodass Ihre Entwickler mit einem einzigen Datenservice arbeiten.

Die elastische, modellübergreifende Datenbank von MarkLogic ermöglicht es Ihnen außerdem, verschiedene Arten von Daten zu verwalten, z. B. Dokumente, Werte mit Schlüssel, relationale Daten, Zeitreihen oder Geodaten - und das aus mehreren Datenbanken.

MarkLogic beste Features

Verwenden Sie die No-Code-Metadaten-Engine von MarkLogic, um Ihren Unternehmensdaten einen Kontext zu geben 🏢

Greifen Sie schnell auf Ihre Daten zu, verwalten Sie sie und skalieren Sie sie nach Bedarf

Verfeinern Sie kontinuierlich Ihre Datenmodelle und Klassifizierungsstrategien mit Analyse- und Review-Tools

Schützen Sie Ihre Daten mit fortschrittlichen, behördlichen Sicherheits-Features, einschließlich erweiterter Verschlüsselung und rollenbasierter Zugriffskontrolle

MarkLogic Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche könnte ein Upgrade vertragen, um sie interaktiver zu machen

Einige Benutzer wünschen sich mehr Flexibilität bei der Organisation und Ansicht der Daten

MarkLogic Preise

Kontakt für Preise

MarkLogic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

4.2/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (2 Bewertungen)

3. Cassandra

über Kassandra Apache Cassandra ist eine verteilte Open-Source-NoSQL-Datenbank, die große Datenmengen verarbeiten kann und eine ausgezeichnete Fehlertoleranz bietet. Ihre geringe Latenz, hohe Verfügbarkeit und lineare Skalierbarkeit machen sie zu einer der besten Alternativen zu MongoDB.

Das fehlertolerante System repliziert die Daten über mehrere Rechenzentren hinweg, wodurch sie vor Ausfällen geschützt sind und Ausfallzeiten vermieden werden. Und da jeder Knoten im Replikationscluster individuell arbeitet, gehören auch Engpässe der Vergangenheit an.🙌

Cassandra beste Features

Schneller und einfacher Einsatz von Cassandra auf mehreren Servern

Schneller Zugriff auf Ihre Daten durch integriertes Caching

Nutzen Sie die Vorteile des flexiblen Schemadesigns, um das System an die Entwicklung Ihrer Apps anzupassen

Wählen Sie zwischen asynchroner und synchroner Replikation für Ihre Aktualisierungen

Cassandra-Einschränkungen

Cassandra bietet nicht alle üblichen SQL-Datenbank-Features

Aufgrund der großen Datenmenge sind die Geschwindigkeit von Transaktionen und die Speicherverwaltung manchmal beeinträchtigt

Preise für Cassandra

Free

Cassandra-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (30+ Rezensionen)

4.1/5 (30+ Rezensionen) Capterra: 4.2/5 (mehr als 30 Bewertungen)

4. Firestore

über

Feuerspeicher

Firestore ist eine vollständig verwaltete NoSQL-Dokumentendatenbank. Sie bietet Live-Synchronisation und einen Offline-Modus und ist damit ideal für die Entwicklung von Echtzeit-Web- oder mobilen Apps.

Die Abfrage-Engine hilft Ihnen bei der Ausführung von

ACID-Transaktionen

(eine Transaktion mit Atomarität, Konsistenz, Isolation und Dauerhaftigkeit) gegen Ihre Daten, gibt Ihnen viel Flexibilität bei der Strukturierung dieser Daten.

Firestore beste Features

Anpassung der Datenvalidierungsregeln und der Sicherheit an die Anforderungen Ihres Geschäfts

Einfache Skalierung der serverlosen Datenbank, wenn Sie wachsen

Als Neukunde erhalten Sie kostenloses Guthaben in Höhe von 300 US-Dollar

Integration mit anderen Tools wie Firebase, Cloud Functions und BigQuery

Firestore Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass Datenänderungen nicht immer sofort wiedergegeben werden

Diese MongoDB-Alternative arbeitet mit einem Pay-as-you-go-Preissystem, das recht komplex ist und sich summieren kann, wenn Sie es nicht im Auge behalten

Preise für Firestore

Kontakt für Preise

Firestore Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (80+ Bewertungen)

4.2/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10 Bewertungen)

5. RethinkDB

über

RethinkDB

Diese Alternative zu MongoDB ist eine Open-Source-Datenbank, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung von Echtzeit-Apps liegt. Ihre hochmoderne Speicher-Engine, die verteilte Architektur und der optimierte Puffer-Cache machen sie zu einer Hochleistungsdatenbank.

Nutzen Sie die Vorteile der sekundären Indexierung von RethinkDB, um Daten schnell abzurufen. Führen Sie Aggregationsfunktionen für große Datensätze auf mehreren Servern aus. Und skalieren Sie einfach auf mehrere Rechner, wenn Ihr Geschäft wächst.

Obwohl das Unternehmen, das RethinkDB ins Leben gerufen hat, im Jahr 2016 geschlossen wurde, ist die Software jetzt Teil der

Linux-Stiftung

und wird von der Gemeinschaft entwickelt. 👪

RethinkDB beste Features

Schneller Einstieg mit der intuitiven und benutzerfreundlichen Plattform

Erhalten Sie sofortige Aktualisierungen, wenn sich Daten ändern, da sie in Echtzeit an Anwendungen übertragen werden

Abfrage von JSON-Dokumenten mit Abfragesprachen Ihrer Wahl, einschließlich Java, Python und Ruby

Verwenden Sie die webbasierte Administrator-Konsole zur Überwachung und Verwaltung des Datenbanksystems

RethinkDB-Einschränkungen

Da es nicht mehr von einem Geschäft betrieben wird, erhält RethinkDB keine regelmäßigen Upgrades und Updates

Es gibt nicht viele aktuelle Bewertungen, was es schwierig macht, die aktuelle Effektivität des Systems zu beurteilen

Preise für RethinkDB

Free

RethinkDB Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15+ Bewertungen)

4.3/5 (15+ Bewertungen) Capterra: Noch keine Bewertungen

6. PostGreSQL

über

PostGreSQL

PostGreSQL ist eine gut etablierte relationale Datenbank. Die Entwicklung begann 1986 an der University of California, Berkeley, im Rahmen des POSTGRES-Projekts, und die Plattform ist heute kostenlos und quelloffen.

Diese für Entwickler und Datenverwalter konzipierte MongoDB-Alternative hilft bei der Verwaltung sowohl strukturierter als auch halbstrukturierter Daten in einer fehlertoleranten Umgebung. Sie lässt sich mit verschiedenen ETL-Tools (Extrahieren, Transformieren, Laden) wie Panoply, Switch und Blendo integrieren, um Daten in das und aus dem PostGreSQL-System zu verschieben.

PostGreSQL beste Features

Nutzen Sie den großen Bereich der SQL-Features für Transaktionen, Abfragen und ACID-Konformität ✅

Einfaches Erstellen von Erweiterungen, um die Datenbank an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Sie können sicher sein, dass die Datenintegrität durch Auslöser, Einschränkungen und Fremdschlüssel stets gewährleistet ist

Betreiben Sie PostGreSQL auf den meisten gängigen Betriebssystemen, einschließlich Microsoft Windows, Linux, OpenBSD und MacOS

PostGreSQL-Einschränkungen

Die Installation und Konfiguration des PostGreSQL-Systems ist ziemlich kompliziert, so dass Sie höchstwahrscheinlich einige Expertenkenntnisse benötigen

Aufgrund der unterschiedlichen Strukturen ist es nicht einfach, von einer NoSQL-Datenbank zu PostgreSQL zu migrieren

Preise für PostGreSQL

Free

PostGreSQL Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (600+ Bewertungen)

4.4/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

7. DynamoDB

über

DynamoDB

Amazon DynamoDB ist eine vollständig verwaltete, serverlose, nicht-relationale Datenbank, die hohe Leistung bei hoher Geschwindigkeit bietet. Ihre Daten sind immer sicher, da sie verschlüsselt sind, egal ob sie sich im Ruhezustand befinden oder bewegt werden, und sie werden kontinuierlich gesichert, sodass sie bei Bedarf einfach wiederhergestellt werden können.

Aufgrund seiner hervorragenden Anfragebearbeitung - und seines günstigen Preises - eignet sich diese Alternative zu MongoDB hervorragend für große, weltweit verteilte Datenanwendungen. 🌎

DynamoDB beste Features

Schneller Zugriff auf Daten mit In-Memory-Caching

Überwachen Sie den Datenverkehr und Ihre Analysen, um Erkenntnisse zu gewinnen, die Sie bei der Feinabstimmung Ihrer Anwendungen unterstützen

Wählen Sie zwischen den Preismodellen "On-Demand-Kapazität" und "Bereitgestellte Kapazität" und skalieren Sie automatisch nach oben oder unten, je nach Schwankungen in Ihren Geschäftsanforderungen

Integrieren Sie mit anderen AWS-Tools wie Amazon Redshift oder Amazon S3 sowie Panoply

DynamoDB-Einschränkungen

Es gibt eine steile Lernkurve, wenn Sie mit der Verwendung von SQL nicht sehr vertraut sind

Da es sich um ein AWS-Produkt handelt, müssen Sie auf der AWS-Plattform sein, um es nutzen zu können

Preise für DynamoDB

Kontaktieren Sie uns für die Preisgestaltung oder verwenden Sie den AWS-Preiskalkulator

DynamoDB-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (580+ Bewertungen)

4.4/5 (580+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (19+ Bewertungen)

8. ArangoDB

über

ArangoDB

Diese MongoDB-Alternative ist eine quelloffene NoSQL-Graph-Datenbank. Das flexible Datenmodell unterstützt die Datenintegration über Dokumente, Graphen und Schlüsselwerte in einer einzigen Engine. Das bedeutet, dass Sie nahtlos mit verschiedenen Datentypen arbeiten können, wodurch sich die Zahl der Datenbanktechnologien, die Ihr Geschäft verwalten muss, verringert.

ArangoDB bietet hohe Verfügbarkeit und eine Volltext-Suchmaschine für eine effiziente Dokumentensuche. Ausgezeichnete Features für die Sicherheit sorgen dafür, dass Ihre Daten jederzeit geschützt sind. 💯

ArangoDB beste Features

Arbeiten Sie mit der vereinheitlichten SQL-ähnlichen Abfragesprache AQL über alle integrierten Datenmodelle hinweg

Nutzung der Graphenfunktionen zur Analyse und Verwaltung komplexer, miteinander verbundener Daten aus verschiedenen Entitäten

Verwenden Sie Docker zur einfachen Bereitstellung von Arango-Apps auf verschiedenen Plattformen

Gewinnung von Erkenntnissen aus verschiedenen Datenarten zur Steigerung des Werts für Ihr Geschäft

ArangoDB Beschränkungen

Sie müssen sich in die AQL-Sprache einarbeiten, aber wenn Sie SQL-Kenntnisse haben, sollte es nicht allzu lange dauern

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Zugriffsverwaltung nicht so granular ist, wie sie es gerne hätten

Preise für ArangoDB

Wählen Sie zwischen On-Demand oder dem im Voraus bezahlten Committed-Paket, das Rabatte bietet

ArangoDB-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

4.6/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (1 Bewertung)

9. OrientDB

über

OrientDB

OrientDB ist eine quelloffene, verteilte Graphdatenbank mit dokumenten- und objektorientierten Funktionen. Sie ist ideal für die Modellierung komplexer Beziehungen zwischen verschiedenen Datentypen auf einer einzigen Plattform.

Diese NoSQL-Alternative zu MongoDB wird jetzt von SAP unterstützt und ist eine leistungsstarke und leicht skalierbare Option.

OrientDB beste Features

Verwendung von SQL-ähnlichen Abfragen zum Abrufen und Verwalten von Daten

Erweiterte Funktionen für die Suche mit der Volltextsuche von OrientDB

Sicherstellung der Datenintegrität mit ACID-Transaktionen

Einfache Skalierung der Datenbank bei wachsendem Datenverkehr und wachsenden Datensätzen 📈

OrientDB-Einschränkungen

Es kann einige Zeit dauern, bis man sich mit der True Graph-Engine vertraut gemacht hat

Einige Benutzer haben Probleme mit der Kompatibilität mit anderen Tools festgestellt

Preise für OrientDB

Free

OrientDB Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (50+ Bewertungen)

3.9/5 (50+ Bewertungen) Capterra: Noch keine Bewertungen

10. CouchDB

über

CouchDB

Apache CouchDB wurde entwickelt, um alle Größen von Datenbanken zu verwalten, von klein bis massiv. Das Couch Replication Protocol erlaubt es, die Daten offline zu nutzen und einfach zwischen global verteilten Server Clustern, Web Browsern und Mobiltelefonen zu übertragen. 📱

Diese dokumentenorientierte MongoDB-Alternative bietet Zuverlässigkeit und hohe Leistung und unterstützt einen sicheren Speicher sowie einen schnellen und effizienten Datenabruf. Sie verwendet das JSON-Datenformat und das HTTP-Protokoll, wodurch die Kompatibilität mit anderer Software gewährleistet wird, die diese ebenfalls verwendet.

CouchDB beste Features

Einfache Handhabung von großen Mengen an lose strukturierten Daten

Speichern Sie Ihre Daten auf Ihren eigenen Servern oder bei Cloud Anbietern Ihrer Wahl, so dass Sie von überall darauf zugreifen können

Sparen Sie Bandbreite und synchronisieren Sie Ihre Daten effizient, indem Sie nur die Änderungen seit der letzten Replikation übertragen

Haben Sie die Gewissheit, dass Sitzungen und Authentifizierung stets die Sicherheit Ihrer Daten maximieren

CouchDB Beschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche nicht freundlich oder intuitiv genug ist

Man kann keine vollständige Suche erledigen, was frustrierend sein kann

CouchDB Preise

Free

CouchDB Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (60+ Bewertungen)

3.9/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (3 Bewertungen)

Die Entwicklung von Anwendungen und die Speicherung von Daten sind nicht die einzigen Elemente der Softwareentwicklung, auch wenn sie von entscheidender Bedeutung sind. Sie brauchen auch ausgezeichnete

software für das Projektmanagement - vorzugsweise kostenlos

-, um Ihr gesamtes Projekt zu planen und zu verwalten.

Das bringt uns zu ClickUp.

#

ClickUp

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben in der Softwareentwicklung rationalisieren und anpassbare ClickUp Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

ClickUp ist keine direkte Alternative zu MongoDB - stattdessen kümmert es sich um alles andere. ClickUp ist eine Produktivitätsplattform aus einer Hand mit außergewöhnlichen

funktionen für das Projektmanagement

. Ideal für

verwaltung von Software Teams

rationalisiert sie

agile Workflows

und verbessert die Zusammenarbeit innerhalb des Boards.

Starten Sie durch mit dem

ClickUp Ultimate Vorlage für die Softwareentwicklung

. Dieser Leitfaden führt Sie durch jeden Aspekt Ihres Softwareentwicklungsprozesses, von der Erstellung Ihrer Roadmap bis zur Nachverfolgung und Verwaltung von Fehlern. 🛣️

Erstellen Sie Aufgaben automatisch und verfolgen und verwalten Sie sie anschließend in verschiedenen Formaten, z. B. in Gantt-, Board- oder Listenansichten. Halten Sie Ihr Team mit einer visuellen Roadmap auf dem Laufenden, die Prioritäten und Abhängigkeiten klar aufzeigt, und erinnern Sie alle mit automatischen Benachrichtigungen an Fristen.

KI Schreib-Tools

beschleunigen die Erstellung von Dokumenten aller Art, z. B. Projektbeschreibungen, Zeitleisten oder E-Mails an Ihr Team. Sie fassen auch Notizen zu Meetings zusammen, identifizieren automatisch Elemente für Aktionen und helfen Ihnen, Namen für die Software-Features zu erstellen, die Sie entwickeln. 📝

ClickUp beste Features

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards und ClickUp Mindmaps für das Brainstorming und den Beginn des Planungsprozesses

Wählen Sie aus einer Vielzahl von anpassbaren ClickUp Vorlagen die Ihnen stundenlanges Nachdenken und Formatieren ersparen

Speichern Sie alle Ihre projekt-Dokumentation direkt auf der Plattform, damit Sie alles an einem Ort haben

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team über freigegebene Dokumente, Kommentare zu Aufgaben oder Echtzeit-Chats

Verschaffen Sie sich den abschließenden Überblick über Ihr Projekt mit einem anpassbaren projekt-Dashboard das den Fortschritt und alle roten Fahnen hervorhebt, so dass Sie bei Bedarf schnell einen anderen Gang einlegen können

Integrieren Sie je nach Anwendungsfall eine Vielzahl von Software-Entwicklungstools, wie ClickUp API, GitHub, Sentry und Figma

ClickUp Limitierungen

Da es so viele Features gibt, kann die Lernkurve für neue Benutzer etwas steil sein

Die mobile App ist noch nicht ganz auf dem Niveau der Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

Um ein erfolgreiches Softwareprojekt zu managen, braucht man eine Kombination aus außergewöhnlichem Projektmanagement, starkem Datenbank Support und starken Nerven. Wählen Sie Ihre Datenbank aus einem Bereich von MongoDB-Alternativen - oder verwenden Sie MongoDB selbst. Aber denken Sie nicht einmal daran, Ihr Projekt zu managen, ohne ClickUp zu Ihrem Software-Mix hinzuzufügen. 💪

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung

produktivität tool

das jeden Teil Ihres Projekts rationalisiert, von der Ideenfindung und Planung bis zur Ausführung, Überwachung und dem erfolgreichen Abschluss. 🎉

Kostenlos anmelden

bei ClickUp an und genießen Sie all den Support, den Sie brauchen, um Ihre Ziele bei der Software-Entwicklung mit Leichtigkeit zu erreichen.