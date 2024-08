Obsidian vs. Evernote: Welche Notiz-App ist die beste?

Möchten Sie einen Blick auf die Schlüssel des heutigen Meetings werfen? Haben Sie eine

kreative Idee

um Ihr Produkt zu vermarkten? Oder möchten Sie einfach einen aufschlussreichen Artikel für spätere Zwecke speichern?

Was Sie brauchen, ist eine App, die Notizen macht! Mit einer App, die Notizen macht, können Sie Ihre Ideen einfach und schnell aufschreiben, sie mit Kollegen freigeben und mit ihnen zusammenarbeiten, um Dinge schnell zu erledigen.

Wenn Sie auf der Suche nach der besten App zur Erstellung von Notizen sind, dann suchen Sie nicht weiter; wir haben uns einige angesehen.

Wir haben zwei führende Anbieter in diesem Bereich verglichen - Obsidian und Evernote.

Finden Sie heraus, wie sie in Bezug auf Features, Preise und Bewertungen abschneiden. Außerdem haben wir eine leistungsstarke Alternative für Evernote und Obsidian gefunden, die Sie noch heute ausprobieren sollten.

Was ist Obsidian?

über

Obsidian

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, Sie bräuchten ein zweites Gehirn, um sich Ihre Notizen zu merken?

Obsidian

ist eine leistungsstarke Software zur Erstellung von Notizen, die als Ihr "zweites Gehirn" dient Sie verbessert die Effizienz Ihrer Notizen durch die Verbindung von Notizen, die Verwendung von Backlinks und die Organisation der Notizen nach Mustern oder Themen.

Konzentrieren Sie sich auf das Schreiben Ihrer Notizen und überlassen Sie Obsidian die Arbeit, sie zu ordnen, zu organisieren und zu verbinden.

Ein einzigartiger Aspekt von Obsidian ist, dass es ein Markdown-Format verwendet, um Ihre Notizen lokal auf Ihrem Computer zu speichern, so dass Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Daten und deren Datenschutz haben.

Lesen Sie weiter, um mehr über die anderen interessanten Features von Obsidian zu erfahren, die es zu einer digitalen Journal App machen.

Obsidian Leinwand

Das Linking Feature hilft Ihnen, eine Verbindung zwischen verschiedenen Notizen herzustellen, um Ihre Gedanken besser zu verstehen. Es ist so, als ob Sie Ihr eigenes Wikipedia erstellen, indem Sie Ideen, Bücher, Orte und Personen miteinander verbinden.

Diese internen verknüpften Notizen sind navigierbar und zeigen an, wie eine Information mit einer anderen zusammenhängt, um tiefere Einblicke zu gewinnen und Ihre Gedanken zurückzuverfolgen.

Obsidian Plugins

Verbessern Sie Ihre Erfahrung mit Notizen, indem Sie Benutzern die Möglichkeit geben, weitere Funktionen hinzuzufügen und die Art und Weise, wie Sie in Obsidian Notizen machen, anzupassen.

Benutzerdefinierte Notizen, die für einen bestimmten Zweck in einem bestimmten Formular und Muster erstellt werden.

Die Obsidian-Community verfügt über mehr als 1.500 Plugins, mit denen Sie Ihren idealen Thinking Space erstellen können.

Obsidian-Preise

Persönliche Nutzung: Free

Free Gewerbliche Nutzung: $50 pro Benutzer pro Jahr

Add-On's

Obsidian Sync: 8 $ pro Benutzer pro Jahr

8 $ pro Benutzer pro Jahr Obsidian Publish: $8 pro Website pro Jahr

Was ist Evernote?

über

Evernote

Evernote

ist eine der ältesten und bekanntesten Apps für die Erstellung von Notizen.

Evernote ist bekannt für die Art und Weise, wie es die Zusammenarbeit unterstützt. Ihre Notizen werden auf mehreren Geräten synchronisiert, so dass Sie von überall darauf zugreifen können.

Dieses Feature ist ein großes Plus, wenn Ihr Team an der Planung eines neuen Projekts arbeitet. Mitglieder des Teams können über die mobile App von Evernote, iOS-Geräte und den Desktop Ideen einbringen, ohne sich Gedanken über die Kompatibilität mit anderen Apps machen zu müssen.

Mit den Organisationsfunktionen von Evernote können Sie alle Ihre Notizen in einem einzigen Dashboard nachverfolgen und sie mithilfe von Notizbuchstapeln und Tags anordnen.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Notizen und rufen Sie sie bei Bedarf schnell ab, ohne Zeit mit der Suche in der gesamten Datenbank zu verschwenden.

Schauen wir uns die besten Features und Preise von Evernote an.

Vorlagen

Vorlage für Meeting-Notizen in Evernote

Sparen Sie Zeit und Aufwand mit einbaufertigen

Evernote-Vorlagen

an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Fügen Sie die

vorlage für das Tagesprotokoll

zu Ihrer Notiz hinzufügen, um Ihren Tagesablauf zu erfassen, oder die

projektmanagement-Vorlage

zur Nachverfolgung von Meilensteinen im Projekt.

Verwenden Sie mehr als 50+ vorformatierte Vorlagen nach Ihren Anforderungen und verwenden Sie sie wieder.

Die Vorlage "Dankbarkeitstagebuch" beispielsweise enthält bereits vorgefertigte Tabellen, in die Sie Ihr Morgentagebuch, Ihre Lebensweisheiten und die Menschen, für die Sie dankbar sind, eintragen können. Wählen Sie die Vorlage aus und beginnen Sie mit dem Schreiben, ohne sich Gedanken über das Design zu machen.

Audio Notizen

Wenn Sie nicht so gerne schreiben, können Sie mit der Evernote App auch Audionotizen aufnehmen. Öffnen Sie eine neue Notiz und tippen Sie auf die Schaltfläche "Aufnehmen", um mit der Aufnahme Ihrer Stimme zu beginnen.

Das ist ein Lebensretter, wenn Sie mitten in einer Diskussion eine dringende Notiz machen wollen oder Ihr Kopf zu beschäftigt ist, um Gedanken aufzuschreiben.

Und das Beste daran?

Verwenden Sie sie in der Evernote Desktop Version und in der iOS und Android App.

Erinnerung an Notizen

Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben, indem Sie Erinnerungen zu Ihren Notizen hinzufügen.

Legen Sie ein Datum und eine Uhrzeit fest, um E-Mail-Benachrichtigungen für Ihre zeitkritischen Aufgaben zu erhalten. Markieren Sie sie als fertiggestellt, sobald Sie die Aufgaben abgeschlossen haben, indem Sie auf die Erinnerung tippen. Die ursprüngliche Notiz wird dabei nicht gelöscht.

Evernote zeigt auch die Erinnerungen an die angehefteten Notizen oben in der Liste der Notizen an.

Neben den oben erwähnten Features sind der Evernote Web Clipper und die OCR-Technologie (Optical Character Recognition) erwähnenswert.

Die Erweiterung Web Clipper von Google Chrome speichert Artikel, Screenshots und PDFs aus dem Internet. Die OCR-Technologie scannt Ihre handschriftlichen Notizen und fügt sie als Evernote-Notizen hinzu.

Evernote-Preise

Gratis Version

Persönlich: $14.99 pro Benutzer pro Monat

$14.99 pro Benutzer pro Monat Professionell: $17.99 pro Benutzer pro Monat

Was sind die Unterschiede zwischen Obsidian und Evernote?

Sie können weder mit Obsidian noch mit Evernote etwas falsch machen, wenn Sie Notizen schreiben wollen. Ein paar Schlüsselunterschiede können den Ausschlag zugunsten der beiden geben.

Um Ihnen zu helfen, die richtige Entscheidung zwischen Obsidian und Evernote zu treffen, gehen wir auf die Schlüsselunterschiede zwischen den beiden Programmen ein.

Speicher

Wenn Sie wissen, wie eine App Ihre Notizen speichert, können Sie sich darauf verlassen, dass Sie die App für Notizen häufiger verwenden.

Hier ein kurzer Blick auf die Speicherkapazitäten von Obsidian im Vergleich zu Evernote.

Obsidian

Bei Obsidian werden die Dateien lokal gespeichert; Sie können auf Ihre Notizen auf Ihrem Gerät zugreifen, wann immer Sie wollen. Das ist aus Sicht der Sicherheit eine hervorragende Nachricht, denn wenn Sie Ihre Dateien in der Cloud speichern, sind Ihre persönlichen Daten anfällig für Hacking-Bedrohungen.

Außerdem sind Sie nicht auf die App von Obsidian angewiesen, um auf Ihre Notizen zuzugreifen. Eine einfache Suche wird die Aufgabe erledigen, da Sie Ihre Dateien auf der Festplatte gespeichert haben.

Der einzige Nachteil dieses Speichers ist, dass Sie für die Synchronisierung Ihrer Notizen in Obsidian über verschiedene Geräte hinweg 8 Dollar extra ausgeben müssen.

Evernote

Evernote speichert Ihre Notizen in der Cloud, auf die Sie von überall aus über das Internet zugreifen können. Es ist eine ausgezeichnete Wahl, um sich das Schreiben zur Gewohnheit zu machen, wo und wann immer Sie wollen.

Da es sich um eine Cloud-basierte App handelt, werden Ihre Notizen automatisch mit allen Geräten wie Laptop, PC, Telefon und Tablet synchronisiert.

Wenn Sie verschiedene Geräte zum Schreiben verwenden und Prioritäten setzen zusammenarbeit in Echtzeit über die manuelle Synchronisierung von Notizen, ist Evernote eine ausgezeichnete Wahl.

Obsidian und Evernote speichern Ihre Notizen in unterschiedlichen Dateiformaten. Wenn Sie die Vor- und Nachteile eines jeden Formats kennen, können Sie das für Sie bequemere und praktischere Format wählen. Fangen wir gleich damit an.

Obsidian

Obsidian unterstützt das Dateiformat Markdown, um Ihre Notizen zu speichern. Markdown ist eine leichtgewichtige Auszeichnungssprache, die einfach ist, aber eine andere Syntax verwendet, die aus speziellen Zeichen besteht.

Hier sind ein paar Beispiele

# für das Hinzufügen von Überschrift 1

** ** für fetten Text

== == für hervorgehobenen Text

~~ ~~ für durchgestrichenen Text

Verwenden Sie diese Zeichen auch, um Bilder, Links, Code-Blöcke und Listen zu Ihren Notizen hinzuzufügen. Der Vorteil von Dateien ist, dass Ihre Notizen als Nur-Text-Dateien mit der Erweiterung .md gespeichert werden, die mit jedem Text Editor wie Notepad und Google Docs geöffnet werden können.

Wenn Sie bereits in der Verwendung von Auszeichnungssprachen geübt sind oder wissen, wie Abschlag-Dateien funktionieren, sollte dies kein Problem für Sie sein. Wenn Sie jedoch neu sind, müssen Sie ein wenig üben, um sich an diese Form der Sprache zu gewöhnen.

Markdown bietet mehr Möglichkeiten, Ihre Notizen in verschiedene Formate zu konvertieren. Standardmäßig können Sie Obsidian-Notizen in das PDF-Format exportieren, aber Sie können md-Dateien unter anderem auch in die Formate .docx und .txt konvertieren.

Evernote

Mit Evernote sehen Sie Ihre Notizen im Rich Text Format (RTF). RTF ist ein Standarddateiformat, das von vielen Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft Word verwendet wird. Das macht es einfach, Dateien zwischen verschiedenen Programmen auszutauschen.

Das Formatieren von Text in Evernote ist einfacher und sehr schnell zu erlernen. Wenn Sie schon einmal mit einem Textverarbeitungsprogramm gearbeitet haben, wird Ihnen das Layout des Editors das gleiche Gefühl vermitteln. Mit dem Editor von Evernote können Sie Text formatieren, indem Sie Schriftart, Größe, Farbe, Hervorhebung und vieles mehr ändern.

Das Einfügen von Menüs wie Tabellen, Aufgaben und Ereignissen im Kalender ist ebenfalls einfach. Wenn Markdown keine bequeme Option ist, ist Evernote Ihre erste Wahl.

Verknüpfen

Verwenden Sie Verknüpfungen, um eine Verbindung zwischen Ihren Notizen herzustellen, sich Dinge besser zu merken und Ihre Arbeit effektiv zu erledigen.

Obsidian und Evernote helfen beide dabei, Ihre Notizen zu verknüpfen, aber auf unterschiedliche Weise.

Obsidian

Aufgrund seiner bidirektionalen Verknüpfungsfähigkeit bezeichnet sich Obsidian selbst als das "zweite Gehirn"

Es zeigt nicht nur die eingehenden Links in Ihren Notizen an, sondern auch die ausgehenden.

Das Linking Feature hilft Ihnen, eine tiefe Verbindung zwischen Ihren Notizen herzustellen und ein Thema gründlicher zu verstehen.

Um Links hinzuzufügen, verwenden Sie die eckigen Klammern [[ ]], und fügen Sie den Namen der Notiz, die Sie verknüpfen möchten, zwischen diesen Klammern ein. Das Besondere an Obsidians Linking Feature ist der Knowledge Graph: eine Art grafische Ansicht.

Knowledge Graph ist die visuelle Darstellung Ihrer Notizen und wie sie miteinander verknüpft sind. Anhand des Diagramms können Sie sehen, welche Notizen eng verknüpft sind und welche die Ausreißer sind.

Evernote

Verwenden Sie das Linking Feature, um Links zu anderen Notizen einzufügen. Aber es ist nicht so einfach wie bei Obsidian.

Um den Link einer Notiz einzufügen, die bereits in Ihrer Bibliothek vorhanden ist, müssen Sie diese Notiz erst einmal finden. Sobald Sie sie gefunden haben, kopieren Sie die Verknüpfung der Notiz und fügen sie in die neue Notiz ein, die Sie erstellen.

Obwohl dieses Feature nützlich ist, ist es kompliziert und zeitaufwändig. Obsidian ist die bessere App für Notizen, wenn das Verknüpfen von Notizen auf Ihrer Prioritätenliste ganz oben steht.

Evernote vs. Obsidian auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgehört, was Redditoren über Obsidian und Evernote zu sagen hatten. Viele von ihnen nutzen sowohl Evernote als auch Obsidian, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Sie versuchen, die Lücke des einen Tools mit dem anderen zu füllen.

Die Schlüssel-Highlights aus unserer Recherche:

"Ich verwende Evernote und Obsidian. Obsidian benutze ich für spezielle Projekte, die von Hyperlinks profitieren. Evernote blieb meine Müllhalde für allgemeines Wissen und zum Speichern von Infos."

Ein anderer Benutzer erwähnt, dass Evernote seine Bedürfnisse erfolgreich erfüllt, und dass es keinen Sinn macht, ein zweites Gehirn zu haben, wenn man anfängt, Notizen in mehreren Apps zu schreiben.

"Ich habe das Gefühl, dass ich die Funktion des "zweiten Gehirns" verliere, wenn ich anfange, mehrere Apps zu verwenden. Ich habe einen ziemlich guten Prozess rund um Evernote und es gibt nichts in meinem Workflow, was ich nicht erledigen kann. Einige Dinge (das Verknüpfen von Notizen, die Verwaltung von Tabellenkalkulationen und die Handschrift auf dem iPad fallen mir ein) könnten viel besser sein, aber die Möglichkeit, alles an einem Ort zu speichern, hat für mich einen großen Wert."

Obsidian vs. Evernote: Haben wir einen Gewinner?

Die Entscheidung für einen Sieger ist schwierig, da beide Apps für Notizen ihre Grenzen haben.

Zum Beispiel ist Obsidian im Gegensatz zu Evernote eine reine Offline-App für Notizen, was die Synchronisierung Ihrer Notizen über verschiedene Geräte hinweg erschwert. Um dies zu ermöglichen, müssen Sie einen Aufpreis von 8 US-Dollar zahlen. Außerdem werden Ihre Daten lokal auf Ihrem Desktop gehostet.

Evernote hingegen eignet sich für die persönliche und gemeinschaftliche Nutzung, aber Ihre Daten werden in der Cloud gehostet und sind anfällig für Sicherheitsverletzungen.

Zum Glück haben wir die perfekte Lösung, um Ihre Fähigkeiten zum Erstellen von Notizen zu verbessern.

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Obsidian vs. Evernote

ClickUp ist eine benutzerfreundliche App zur Erstellung von Notizen und zum Projektmanagement, die mehrere Tools in Ihrem Werkzeugkasten ersetzt. Wechseln Sie zwischen verschiedenen Apps und erledigen Sie Ihre Aufgaben weit vor den Abgabeterminen.

ClickUp ist für jeden geeignet. Ob es sich um Ihr Schulprojekt oder die GTM-Strategie für die Markteinführung eines neuen Produkts handelt, Sie können den Fortschritt Ihres Projekts an einem einzigen Ort visualisieren, zusammenarbeiten und nachverfolgen.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern

ClickUp Docs

hilft Ihnen, Wikis zu erstellen, Lesezeichen einzubetten, Tabellen hinzuzufügen oder einen Prozess für

workflow-Optimierung

. Laden Sie Ihr Team ein, um mit ihm in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Mitglieder zu taggen und Kommentare freizugeben. Fügen Sie mit dem integrierten Editor Widgets hinzu, um den Status des Projekts zu aktualisieren, Aufgaben zuzuweisen und Projekte zu ändern.

Datenschutz ist das Herzstück der ClickUp Dokumente.

Erstellen Sie verknüpfbare Links und verwalten Sie die Berechtigung, wenn Sie diese mit anderen teilen. Aber das ist nur eine Übersicht; mit zeitsparenden Features wie Vorlagen, Fokusmodus und mehr können Sie viel mehr erledigen.

Organisieren Sie mit ClickUp Notizen

Organisieren Sie Ihre Notizen, Checklisten und Aufgaben an einem Ort.

Einer der Aspekte, der sich als schwierig erweist, ist die Organisation von Aufgaben zur Nachverfolgung oder die Erstellung einer Checkliste.

ClickUp Notizen

macht es einfacher, auch wenn Sie es noch nie erledigt haben. Verwenden Sie den Editor, um Ihre Notizen in verfolgbare Aufgaben umzuwandeln und sie als Elemente in einer Checkliste zu organisieren.

Aber was ist mit dem Zugriff auf diese Notizen auf verschiedenen Geräten?

ClickUp synchronisiert Ihre Notizen automatisch zwischen der mobilen App und der Chrome-Erweiterung. Erstellen Sie Notizen überall und greifen Sie später darauf zu.

Automatisieren Sie mit ClickUp AI

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verbessern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr

Die

ClickUp AI

assistent hilft Ihnen, Ihre Produktivität zu steigern. Er verkürzt Ihre 30-Minuten-Aufgaben auf 30 Sekunden. ClickUp zeichnet sich dadurch aus, dass es nur wenige

KI-Tool für die Erstellung von Notizen

.

Erstellen Sie eine Projektübersicht, Statusberichte für das Kundensupport-Team oder eine E-Mail-Gliederung für die nächste Marketingkampagne - KI erledigt das mit wenigen Klicks.

Außerdem hilft es Ihnen, Ihre Notizen besser zu schreiben, den Inhalt zu bearbeiten und ihn mit vorstrukturierten Tabellen, Kopfzeilen und mehr perfekt zu formatieren. Sind Sie also bereit, mit Hilfe von KI die Nase vorn zu haben und die Frist einzuhalten?

ClickUp Preisgestaltung

Free Forever: Alle Notiz-Tools von ClickUp, ClickUp Docs, unbegrenzte Mitglieder und 100 MB Speicher

Alle Notiz-Tools von ClickUp, ClickUp Docs, unbegrenzte Mitglieder und 100 MB Speicher Unlimited: $5/Benutzer/Monat mit unbegrenztem Speicher, unbegrenzten Integrationen und unbegrenztem Dashboard

$5/Benutzer/Monat mit unbegrenztem Speicher, unbegrenzten Integrationen und unbegrenztem Dashboard Business: $12/Benutzer/Monat mit unbegrenzten Teams, benutzerdefinierten Exporten und verstärkter Automatisierung

$12/Benutzer/Monat mit unbegrenzten Teams, benutzerdefinierten Exporten und verstärkter Automatisierung Business Plus: 19 $/Benutzer/MonatBenutzerdefinierte Erstellung von Rollen, benutzerdefinierte Berechtigungen und verstärkte Automatisierung

19 $/Benutzer/MonatBenutzerdefinierte Erstellung von Rollen, benutzerdefinierte Berechtigungen und verstärkte Automatisierung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise mit Enterprise API, geführter Einarbeitung und einem eigenen Erfolgsmanager

Starten Sie mit ClickUp: Worauf warten Sie noch?

ClickUp ist eine ausgezeichnete Wahl für einen vielbeschäftigten Geschäftsmann wie Sie. Ob es um das Notieren von Ideen oder die Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Teams an einem neuen Projekt geht, ClickUp erledigt das alles. Der schiere Bereich an Features, die Benutzerfreundlichkeit und die Preisgestaltung von ClickUp machen es zu einem unverzichtbaren tool für jedes Geschäft. Steigern Sie Ihre Notizen mit den leistungsstarken und fortschrittlichen Features von ClickUp.

Organisieren Sie Ihre Notizen, arbeiten Sie mit anderen zusammen, und verwalten Sie sie effektiv, um den Überblick über alle Ihre Aktivitäten zu behalten. Melden Sie sich für den Free Forever-Plan von ClickUp an und beginnen Sie diese neue Reise mit Ihrem Partner für Notizen.