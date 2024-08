10 KI-Tools, die Nonprofits im Jahr 2024 unbedingt ausprobieren müssen

Im gemeinnützigen Sektor sind Zeit und Geld schwer zu bekommen - und doch sind sie integrale Bestandteile von Fundraising-Aufwand und dem Erreichen wichtiger Ziele. Als Fachmann für gemeinnützige Organisationen sind Sie bestrebt, diese beiden Ressourcen zu maximieren.

Ob Sie es glauben oder nicht, Tools für maschinelles Lernen könnten der Schlüssel zum Erreichen Ihrer Ziele sein. ✨

Die Tools für künstliche Intelligenz boomen (und kommen gerade in Fahrt). Das bedeutet, dass die Möglichkeiten, diese Tools für Ihre Kernaufgabe zu nutzen, von Tag zu Tag größer werden. Von der Automatisierung von Aufgaben bis hin zur Erstellung von Finanzberichten - KI hat das Potenzial, nahezu jeden Aspekt Ihrer Organisation zu unterstützen.

Hier erfahren Sie mehr über künstliche Intelligenz für Nonprofit-Organisationen und die Tools, mit denen sie ihre täglichen Prozesse optimieren können. Außerdem stellen wir Ihnen die 10 besten Optionen vor, die Sie heute ausprobieren können.

KI-gestützte Tools sparen gemeinnützigen Organisationen wertvolle Zeit und Geld bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben, Recherchen und Prozesse. Einige KI-Tools konzentrieren sich auf die Erstellung von Kundendatenbanken zur Nachverfolgung des Spenderengagements und zur Analyse von Spenderdaten. Andere wiederum legen den Grundstein für die Ausarbeitung einer gemeinnützigen Mission und die Erstellung von Richtlinien für Mitglieder und Interessengruppen.

Einige Tools für maschinelles Lernen fördern die Öffentlichkeitsarbeit, indem sie die Erstellung von Inhalten verbessern, Beiträge in sozialen Medien freigeben und das Schreiben von Zuschüssen vereinfachen. Diese Tools verfügen über KI-gestützte Schreibassistenten, die neue Ideen für Brainstorming, Fundraising-Strategien und Kerninitiativen generieren, die wachsen sollen. 🌱

Der Bereich der KI-Lösungen ist breit gefächert, so dass das richtige Tool davon abhängt, was Sie benötigen. Sie können sich für einfache Lösungen entscheiden, die ein bestimmtes Problem Ihres Einzelziels lösen, oder für abschließende Software-Management-Tools, die Ihre gesamten Arbeitsabläufe rationalisieren.

Wie gemeinnützige Organisationen KI nutzen können

Angesichts der vielen Möglichkeiten, die der Markt bietet, gibt es unzählige Möglichkeiten für gemeinnützige Organisationen, KI zu nutzen. Von besserem Fundraising bis hin zu klareren Initiativen und besserer Öffentlichkeitsarbeit - KI ist da, um zu helfen.

Nutzen Sie KI-Tools mit denen Sie die Ziele Ihrer gemeinnützigen Organisation erreichen können:

Bessere Spenderdaten Verwaltung : Dank der KI-Tools wieCRM-Vorlagenist es einfacher, Spenderinformationen zu speichern, zu verwalten und zu berichten

: Dank der KI-Tools wieCRM-Vorlagenist es einfacher, Spenderinformationen zu speichern, zu verwalten und zu berichten Verbesserte Inhalte : Heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab, indem Sie ansprechende Inhalte zu jedem erdenklichen Thema erstellen, die von benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen geleitet werden, die leicht auf Ihre Botschaft und Ihre Mission zugeschnitten sind

: Heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab, indem Sie ansprechende Inhalte zu jedem erdenklichen Thema erstellen, die von benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen geleitet werden, die leicht auf Ihre Botschaft und Ihre Mission zugeschnitten sind Einfachere Einbindung von Clients: Mit KI ist es einfacher, dieeinbindung von Clients,clients verwalten und bringen Sie neue Spender in Ihr System dank Formularen und Aufgabenverwaltungssystemen

Es gibt so viele Anwendungsfälle, dass die Integration von KI in Ihre Nonprofit-Workflows eine Selbstverständlichkeit ist. Aber woher wissen Sie, welches Tool das richtige für Ihre Aufgabe ist? Hier stellen wir Ihnen die besten KI-Tools für gemeinnützige Organisationen vor. Hier finden Sie Features, Limits, Preise und Bewertungen, um das für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Tool auszuwählen. 🌻

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und mehr zu verbessern ClickUp hilft gemeinnützigen Organisationen bei der Vereinfachung von Workflows und der Verbesserung des Aufgaben-Managements für verschiedene Projekte. Wenn Ihre gemeinnützige Organisation mehrere Initiativen und Fundraising-Aufwände durchführt, sorgt dieses leistungsstarke Tool dafür, dass Sie organisiert sind und den Fortschritt im Blick behalten. 💪

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Budgets und Berichte für Spender zu erstellen. Nutzen Sie ClickUp-Automatisierungen um Aufgaben für Freiwillige und Teammitglieder zu erstellen. Wechseln Sie zur Ansicht des Kalenders, um die Nachverfolgung des Zeitplans aller Beteiligten zu gewährleisten. Weisen Sie den Aufgaben Prioritäten zu, damit jeder weiß, was am wichtigsten ist. ClickUp AI ist ein Schreibassistent, der zeitraubende Aufgaben übernimmt und sie effektiver macht. Verwenden Sie ihn für marketingzwecke wie die Entwicklung neuer Ideen für Inhalte in den sozialen Medien. Fassen Sie Aufgaben zusammen und erstellen Sie formale Finanzberichte. Erstellen und geben Sie Formulare zur Aufnahme neuer Freiwilliger oder Spender in wenigen Minuten frei.

Verwenden Sie ClickUp AI, um auf Knopfdruck automatisch Aufgabenaktualisierungen, Zusammenfassungen und mehr zu erstellen

Verwenden Sie ClickUp CRM zur Nachverfolgung Ihrer Spenderinformationen und zur Erstellung von Datensätzen für die Berichterstellung. Benutzerdefinierte Felder bieten wertvolle Einblicke, um datengestützte Entscheidungen zu treffen, wenn es an der Zeit ist, neue Fundraising-Kampagnen zu starten. Planen Sie Besprechungen und Check-Ins mit wichtigen Stakeholdern, und verpassen Sie keine Verbindung zu Ihren Spendern.

Mit ClickUp Dokumente ist es einfach, mit Teammitgliedern, Spendern und Freiwilligen in einem Space zusammenzuarbeiten. Aktualisieren Sie Berechtigungen auf einfache Weise, damit jeder Zugriff auf das hat, was er braucht. Nutzen Sie Docs, um Wissens-Hubs für Best Practices zu erstellen, neue Initiativen zu entwerfen oder Mitschriften von Meetings und Konferenzen zu erstellen.

ClickUp beste Features

ClickUp'sKI Schreib-Tools sparen Zeit, wenn es um die Erstellung von allem geht, von Branding-Assets bis hin zu Zuschussanträgen und Fundraising-Materialien

Verwenden Sie die integriertekundendatenbank-Software um mit echten Benutzern in Verbindung zu treten und bessere Beziehungen zu Ihren Unterstützern aufzubauen

Die benutzerfreundliche Oberfläche macht es einfach, neue Mitglieder in Ihr Team aufzunehmen und alle auf den neuesten Stand zu bringen

Dank der Einstellungen für Berechtigungen und Benutzerzugriff können Sie Partnerschaften aufbauen und neue Spender ansprechen

Dank der integrierten Nachverfolgung von Daten können Sie Metriken analysieren, um Großspender zu ermitteln, und die Berichterstellung und Nachrichtenübermittlung automatisieren, um sich bei den Unterstützern zu bedanken

Integrationen mit Dutzenden von Tools und Add-Ons wieChrome Erweiterungen ermöglichen Ihnen die nahtlose Arbeit mit Zeiterfassungen, Messaging Apps und Softwareprodukten

ClickUp Limitierungen

ClickUp AI ist derzeit nur auf dem Desktop verfügbar, aber eine Einführung für mobile Geräte ist in Kürze geplant

Wenn Sie die Funktionen des Tools in vollem Umfang nutzen möchten, müssen Sie mit einer gewissen Lernkurve rechnen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. SpenderSuche KI

über

SpenderSuche KI

DonorSearch AI ist ein Tool der künstlichen Intelligenz, das darauf abzielt, wichtige Probleme im gemeinnützigen Sektor zu lösen. Es nutzt die Leistungsfähigkeit der KI, um gemeinnützige Organisationen bei der Identifizierung und Segmentierung potenzieller Spender zu unterstützen. Es wurde entwickelt, um die Spendeneinnahmen zu steigern, hochwirksame Interessenten hervorzuheben und bessere Strategien zu entwickeln - ein wichtiges tool für gemeinnützige Organisationen.

DonorSearch KI beste Features

Der Algorithmus für maschinelles Lernen verwendet mehr als 800 Datenpunkte, um Interessenten zu empfehlen, die innerhalb eines 12-monatigen Zeitraums am wahrscheinlichsten spenden werden

KI-Algorithmen erstellen Spendersegmente auf der Grundlage von Spendentätigkeit, Spendererfahrung und jährlichen Spenden, damit Ihre Spendenaufrufe Ihr Einzelziel treffen

Wahrscheinlichkeitsbewertungen sorgen für sofortige Sichtbarkeit der Zielgruppen, die Ihre Initiativen am ehesten finanzieren werden

Mit Add-Ons können Sie Marketingpläne erstellen, den ROI für Kampagnen verbessern und potenzielle Spender auf der Grundlage ihres Vermögens und anderer Faktoren prüfen

DonorSearch KI-Einschränkungen

Die Integration könnte verbessert werden, um sie zu einer abschließenden Lösung zu machen

Einige Benutzer waren der Meinung, dass die Wohltätigkeitsdaten nicht immer aktuell waren

Preise für DonorSearch AI

Demo für Preise vereinbaren

DonorSearch AI Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. RapidMiner

über

RapidMiner

RapidMiner ist ein Datenanalyse-Tool, das KI-gesteuerte Einblicke in Ihre Spender bietet und Ihre Abläufe vereinfacht. Unterstützt durch maschinelles Lernen, wurde es entwickelt, um Einblicke zu generieren, bessere Kontakte zu knüpfen und Non-Profit-Organisationen mit Top-Spendern zu verbinden. ✍️

RapidMiner beste Features

Mit KI-Kundensegmentierung können Sie alles von Social Media Plattformen bis hin zu maßgeschneiderten Dienstleistungen besser erreichen

Datenanalyse und -prognose verbessern Fundraising-Programme und heben Großspenden hervor, so dass es einfach ist, Ihre Danksagungen automatisch zu versenden

Dank der kognitiven Automatisierung robotergestützter Prozesse haben Ihre Mitglieder und freiwilligen Helfer mehr Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Einblicke in den Customer Lifetime Value zeigen Ihnen, wer Ihre wertvollsten Spender sind, unabhängig davon, ob sie gelegentlich spenden oder regelmäßig zu Ihrer Sache beitragen

RapidMiner Limitierungen

Einige Leute sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche veraltet ist und die Benutzerfreundlichkeit verbessert werden könnte

Die Preise für fortgeschrittene Features oder große Datenmengen können für Non-Profit-Organisationen mit knappem Budget teuer sein

RapidMiner Preise

Kontaktieren Sie den Vertrieb für eine Preisanfrage

RapidMiner Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (400+ Bewertungen)

: 4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

4. Sisense

über

Sisense

Sisense ist ein no-code analytics software tool, das Einblicke in Ihren Fundraising-Prozess gibt. Integrationen mit verschiedenen Datenquellen und benutzerdefinierte Dashboards bieten Flexibilität und maßgeschneiderte Einblicke auf der Grundlage Ihrer eigenen Spenderdaten.

Sisense beste Features

Das prädiktive Tool verarbeitet riesige Datensätze und verwandelt sie innerhalb von Minuten statt Stunden in verwertbare Erkenntnisse

Flexible Preise und nutzungsabhängige Pläne machen dieses Tool für die meisten gemeinnützigen Organisationen erschwinglich

Proaktive Entscheidungen dank integrierter Warnungen und Entscheidungen

Sicherheit, Datenschutz und Support sorgen für die Sicherheit Ihrer Kunden- und Spenderdaten

Sisense-Einschränkungen

Einige Benutzer haben Probleme mit der Stabilität und dem Laden großer Datensätze

Die Visualisierungs- und Berichterstellungstools sind im Vergleich zu anderen Tools eher einfach gehalten

Sisense Preise

Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Sisense Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (700+ Bewertungen)

: 4.3/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

5. Versammlung

über

Baugruppe

Sembly ist ein KI-Assistent für Meetings, der Notizen macht, Inhalte erstellt und Einblicke gewährt. Mit seinen anpassbaren Organisations- und Meeting-spezifischen Features ist es ein Tool, mit dem Sie das Beste aus jeder Diskussion herausholen können.

Sembly beste Features

Konzentrieren Sie sich auf die aktuelle Diskussion, denn Sembly nimmt sofortmeeting-Notizen für Sie aufnimmt

Verwenden Sie die Suchfunktion, um frühere Meetings anhand von Schlüsselwörtern, Daten oder Elementen der Tagesordnung nachzuverfolgen

Die Transkription enthält eine genaue Sprecheridentifizierung, zeitgestempelte Notizen und Lesezeichen, um eine realistische Aufzeichnung zu erstellen

KI-Zusammenfassungen von Meetings in mehreren Sprachen nehmen längere Diskussionen auf und erstellen vereinfachte Takeaways

Einschränkungen bei der Versammlung

Einige Benutzer hatten Probleme, Sembly mit Zoom zum Laufen zu bringen

Die Navigation ist nicht immer intuitiv, so dass es ein wenig Zeit braucht, um zu lernen, wie man Sembly vollständig nutzt

Sembly-Preise

Persönlich : Free

: Free Professionell : $10/Monat

: $10/Monat Team : $20/Monat/Benutzer

: $20/Monat/Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Sembly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (10+ Bewertungen)

: 4.3/5 (10+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

6. Puffer KI Assistent

über

Puffer

Ein Schlüsselaspekt der gemeinnützigen Arbeit ist die Öffentlichkeitsarbeit. Der KI-Assistent von Buffer soll diese Aufgabe vereinfachen, indem er im Handumdrehen neue Ideen für Inhalte generiert. Schnelle Tools zum Freigeben von Inhalten bringen Ihre Inhalte vor Ihr Einzelziel, was den Erfolg Ihrer gemeinnützigen Fundraising-Kampagnen erhöht. 💸

Buffer KI-Assistent beste Features

Nutzen Sie das KI-Tool, um neue Ideen zu entwickeln und Kampagnen mit höherer sozialer Wirkung zu erstellen

Wiederverwendung von Inhalten in Sekundenschnelle, um sie auf verschiedenen Plattformen in der Hälfte der Zeit freizugeben

Analysieren Sie lange Formulare und generieren Sie sofortige Inspirationen für Social-Media-Posts, um Ihre Marketingkampagnen zu vertiefen

Tools zum Umformulieren und Zusammenfassen bereinigen Ihre Inhalte, um sie effektiver zu machen

Buffer KI-Assistent Limitierungen

Einige Benutzer fanden Verzerrungen in den Inhalten, aber Buffer KI bittet die Benutzer, diese Probleme zu melden, damit sie behoben werden können

Das Tool braucht eine gewisse Zeit, um zu lernen

Preise für Buffer AI Assistant

Free : Bis zu drei Kanäle

: Bis zu drei Kanäle Essentials : $6/Monat/Kanal

: $6/Monat/Kanal Team : $12/Monat/Kanal

: $12/Monat/Kanal Agentur: $120/Monat für 10 Kanäle

Bewertungen und Rezensionen von Buffer KI Assistant

G2 : 4.3/5 (900+ Bewertungen)

: 4.3/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

7. Otter

über

Otter

Otter ist ein KI-gestützter Meeting-Assistent, der Ihre Meetings zusammenfasst, Schlüsselpunkte hervorhebt und einen Space für die Zusammenarbeit im Team bereitstellt. Das Beste daran ist, dass er sich in andere Apps integrieren lässt, sodass Sie ihn in bestehende Workflows einbauen können, ohne die Art und Weise zu stören, wie Ihr Team die Dinge erledigt.

Otter beste Features

Verbinden Sie Otter mit Meetings in Ihrem Kalender und erhalten Sie sofort automatisierte Notizen und Transkriptionen zu Meetings

Der Otter-Chatbot ist in Meetings integriert, sodass Sie mit Teammitgliedern chatten oder Notizen benutzerdefiniert erfassen können

Live-Zusammenfassungen lassen verspätete Teilnehmer auf den neuesten Stand kommen

Die Erweiterung OtterPilot for Sales bietet Dateneinblicke, erstellt E-Mails zur Nachverfolgung und fügt Notizen aus Anrufen sofort in Salesforce ein

Otter Beschränkungen

Bei komplexen Audiodateien mit lebhaften Diskussionen sind die Transkriptionen nicht immer genau

Das Tool unterstützt nur die englische Sprache, was seine Verwendung für mehrsprachige Nonprofits limitiert

Otter-Preise

Basis : Free

: Free Pro : $16.99/Monat/Benutzer

: $16.99/Monat/Benutzer Business : $40/Monat/Benutzer

: $40/Monat/Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Otter Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (100+ Bewertungen)

: 4.1/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

8. MontageAI

über

AssemblyAI

AssemblyAI ist ein Transkriptionstool zur Erstellung von Diskussionsprotokollen und zur Generierung von Schlüsseln für gemeinnützige Organisationen. Die API bietet integrierte Sicherheits- und Daten-Tools zum Schutz von Mitarbeitern, Freiwilligen und Spendern.

AssemblyAI beste Features

Features wie Profanity-Filterung, benutzerdefinierte Wörterbücher und maßgeschneiderte Beschreibungen, um Gespräche so zu gestalten, wie es für Ihre gemeinnützige Organisation am sinnvollsten ist

Audio Intelligence-Modelle erstellen sofort Zusammenfassungen und moderieren Inhalte

Das Tool macht 43 % weniger Fehler als seine Konkurrenten, da es auf menschlichem Niveau arbeitet

Automatische Generierung von Untertiteln, um Ihre Inhalte ADA-freundlich und leichter verständlich zu machen

AssemblyAI Beschränkungen

Das Tool ist nicht so genau, wenn es viele Hintergrundgeräusche gibt

Einige Benutzer wünschen sich mehr Integrationen

Preise für AssemblyAI

Kern-Transkription : $0.650016/Stunde

: $0.650016/Stunde Real-Time Transcription : $0,75024/Stunde

: $0,75024/Stunde Audio Intelligence : $0.12-$0.30/Stunde

: $0.12-$0.30/Stunde LeMur : Token-basierte Preisgestaltung

: Token-basierte Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für maßgeschneiderte Preise

AssemblyAI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (20+ Bewertungen)

: 4.6/5 (20+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

9. Startbahn

über

Startbahn

Non-Profit-Organisationen wecken Zinsen und sammeln Geld mit einzigartigem Storytelling. Runway hilft gemeinnützigen Organisationen, bessere Geschichten zu entwickeln, von schriftlichen Texten bis hin zu informativen Videos. Nutzen Sie es, um schriftliche Inhalte mit ansprechenden Videos, Bildern und Grafiken zu ergänzen, um Initiativen voranzutreiben. 📈

Runway beste Features

mehr als 30 KI-Magic-Tools ermöglichen es Ihnen, visuelle Inhalte nach Ihren Vorstellungen zu erstellen

Erstellen Sie Videos aus ein paar Stichworten, Bildern oder kurzen Clips, die Ihre Initiative illustrieren

Der Bildgenerator erstellt aus Text überzeugende Grafiken, Porträts und Kompositionen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Modelle auf der Grundlage von Stilen und Themen

Verwenden Sie die Tools zur Bearbeitung, um Hintergründe zu entfernen und Videos zu beschleunigen oder zu verlangsamen

Begrenzte Start- und Landebahn

Einige Features zur Bearbeitung erfordern zusätzliches Guthaben

Nicht alle Dateiformate werden für den Export unterstützt

Start- und Landebahn Preise

Basis : Free

: Free Standard : $15/Benutzer/Monat

: $15/Benutzer/Monat Pro : $35/Benutzer/Monat

: $35/Benutzer/Monat Unlimited : $95/Benutzer/Monat

: $95/Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Runway Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Schau mal

über

Siehe

Der Aufbau einer Marke, der die Menschen vertrauen und mit der sie sich gerne beschäftigen, führt zu einer besseren Mittelbeschaffung. Looka ist ein Branding-Tool, mit dem Logos, Websites und andere Marketingmaterialien entworfen werden können. Verwenden Sie es, um eine kohärente markenidentität und mit den Benutzern in Verbindung zu treten.

Looka beste Features

KI-Tools erstellen sofort 100 Logo-Mockups, aus denen Sie anhand von Schlüsselwörtern und Stilen auswählen können

Sofortiger Zugriff auf 15+ Logodateien, die für verschiedene Plattformen und Anwendungsfälle entwickelt wurden

Das Brand Kit enthält mehr als 300 Vorlagen, von Rechnungen bis hin zu Flyern für Spendenaktionen mit Ihrem Branding

Vorlagen für soziale Medien erleichtern die Verbindung mit Benutzern auf verschiedenen Plattformen, ohne dass Sie stundenlang mit der Neuformatierung Ihrer Branding-Assets beschäftigt sind

Looka Beschränkungen

Da Looka für das Branding konzipiert ist, benötigen Sie ein anderes Tool für Dateneinblicke und Aufgabenmanagement

Die Ergebnisse sind nicht immer benutzerdefiniert, sodass Sie nach Designs suchen müssen, die nicht bereits von anderen Marken verwendet werden

Preise für Looka

Free für die Nutzung

für die Nutzung Basic Logo Paket : $20 einmaliger Kauf

: $20 einmaliger Kauf Premium Logo-Paket : $65 einmaliger Kauf

: $65 einmaliger Kauf Marken-Kit Abonnement : $96/Jahr, jährliche Abrechnung

: $96/Jahr, jährliche Abrechnung Band Kit Web Abonnement: $129/Jahr, jährliche Abrechnung

Looka Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3/5 (10+ Bewertungen)

: 3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (2+ Bewertungen)

Meet Your Mission and Build Compelling Initiatives With ClickUp

Die Tools auf dieser Liste sind nur einige Beispiele für die vielen Möglichkeiten, wie Non-Profit-Organisationen künstliche Intelligenz in ihren täglichen Prozessen nutzen können - von Tools für die Interessentenforschung bis hin zur Bilderzeugung und KI-gesteuerten Chatbots, die menschenähnliche Antworten generieren. Wählen Sie eines aus oder kombinieren Sie mehrere, um Ihr Branding zu verbessern, Dateneinblicke zu gewinnen, die Kommunikation mit Spendern zu optimieren und Arbeitsabläufe zu verwalten. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und legen Sie den Grundstein für einen besseren Erfolg Ihrer gemeinnützigen Organisation. Nutzen Sie das CRM zur Nachverfolgung von Analysen für Ihre Spender und weisen Sie Mitarbeitern und Ehrenamtlichen sofort Aufgaben und Elemente für Aktionen zu. Die integrierten KI-Tools sparen Zeit und erleichtern die Erstellung der Inhalte, die Sie für Ihre Kernaufgabe benötigen. 🙌