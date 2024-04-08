Notion vs. Jira: Welches Projektmanagement-Tool ist das beste?

Als Projektleiter haben Sie eine scheinbar unmögliche Aufgabe: Sie müssen immer und überall sein. Physisch ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Aber virtuell ist eine andere Geschichte, und gut projektmanagementsoftware kann dies möglich machen. Die Kunst besteht darin zu wissen, welche Software für Ihr Unternehmen und Ihren Managementstil am besten geeignet ist.

Da Sie für so viele Aufgaben verantwortlich sind, brauchen Sie produktivitätswerkzeuge die umfangreiche Funktionen bieten. Da diese Aufgaben aber möglicherweise von vielen verschiedenen Mitarbeitern und Angestellten ausgeführt werden, benötigen Sie auch eine intuitive Software, die von allen genutzt werden kann. Es gibt so viele Optionen, dass selbst unsere Top-10-Liste der kostenlose Projektmanagement-Software zu den 25 besten Optionen aufgestiegen.

Allerdings gibt es auch in dieser Elitegruppe einige Giganten, die sich an die Spitze setzen. Zwei der beliebtesten Projektmanagement-Softwareprogramme sind Notion und Jira. In diesem umfassenden Vergleich zwischen Notion und Jira stellen wir die beiden Tools auf die Probe, um herauszufinden, welches von ihnen die Nase vorn hat. Anschließend vergleichen wir sie mit einer dritten Software projektverwaltung ein Herausforderer, der Ihnen den Kampf ansagt und alle Werkzeuge bietet, die Sie für das Management von mehr Projekten benötigen.

Was ist Notion?

Über BegriffBegriff ist eine Freiform-Datenbank, die Sie für verschiedene Aktivitäten verwenden können, z. B. für Notizen, wiederkehrende Aufgaben und Projektmanagement. Informationsfelder, die Sie in eine Datenbank eingeben, sind bidirektional mit anderen Feldern, Seiten und Datenbanken verknüpft.

Sie können Informationen in Form von Tabellen, Tafeln, Listen und Kalendern anzeigen, wobei jeder Link zu einer detaillierteren verschachtelten Seite führt. Notion hat auch mit der Einführung von tools für künstliche Intelligenz (AI) die bei der Erstellung von Notizen und Ideen helfen können.

Die täuschend einfache Benutzeroberfläche ermöglicht es Benutzern, praktisch jedes Ökosystem für Notizen, Aufgaben und Inhalte zu erstellen. Projektmanager können Zeitpläne erstellen, Workflows für sich wiederholende Aufgaben entwickeln, Aufgaben an Teamkollegen zuweisen und die Produktivität im Laufe der Zeit überprüfen.

Notion-Funktionen

Notion ist eine funktionsreiche Projektmanagement-Plattform, die weit über eine einfache Notizen-App hinausgeht. Schauen wir uns drei der wichtigsten Funktionen an.

Aufgabenmanagement

Über Notion

Erstellen Sie neue Aufgaben oder wandeln Sie Einzelposten mit ein paar Klicks in geplante Aufgaben um. Benutzer können Aufzählungslisten mit Kontrollkästchen versehen und Ideen in ausstehende Maßnahmen umwandeln, und Manager können Kanban-Boards für große Projekte erstellen. Diese zentralisierte Datenbank gewährleistet eine effiziente Aufgabenerledigung und führt eine Historie darüber, wer wann Änderungen vorgenommen hat.

Plattformübergreifende Zusammenarbeit

Notion-Datenbanken ermöglichen es allen Benutzern, Änderungen an laufenden Aufgaben und Projekten vorzunehmen. Dazu gehört das Verschieben von Aufgaben von "in Arbeit" nach "erledigt" auf Tafeln, das Hinzufügen von Kommentaren zu Seiten für die dokumenteninterne Zusammenarbeit und das Hochladen von Videonotizen. Diese Funktionen sind besonders wertvoll für Remote- und Hybrid-Teams, da sie die Kommunikation ermöglichen, wann und wo die Arbeit stattfindet.

Entwickeln Sie innerhalb von Notion eine Wissensressource für die verschiedenen Benutzer Ihres Unternehmens. Frühere Aufgaben können zu Beispiel-Workflows werden. Sie können auch nach alten Experten für Nischenkonzepte suchen und ein Repository mit Notizen aufbauen. Mit der vielseitigen Suchfunktion von Notion können Sie sogar nach Begriffen in verschiedenen Feldern suchen, darunter Projekttitel und alte Kommentare.

Notion Preise

Kostenlos

Plus: $8/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Business: $15/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Preise auf Anfrage

Notion AI: zusätzlich $8/Benutzer/Monat für kostenpflichtige Pläne

Was ist Jira?

Über JiraJira ist eine All-in-One-Projektmanagementsoftware für agile Teams. Sie bietet Tools für Marketingkampagnen, vierteljährliche Entwicklungsziele, Produkteinführungen und alles dazwischen.

Jira fungiert als zentrale Quelle für die Organisation und Überwachung von Projekten und die Zuweisung von Aufgaben. Sie können einzelne und gemeinsame Projekte über Kalender, Listen, Boards und andere Ansichten anzeigen, und die Software kann Leitfäden, Sales Enablement-Ressourcen und seitenbasierte Ressourcen enthalten.

Sie können sogar wichtige Aspekte des Projektmanagements automatisieren, z. B. die Suche nach prozesseffizienz . Weisen Sie Aufgaben automatisch zu, wenn sie verschiedene Stadien erreichen, erhalten Sie Warnungen über festgefahrene Fortschritte und Berichte über die Leistung Ihres Teams - alles an einem Ort.

Als Teil des Atlassian-Ökosystems lässt sich Jira gut mit anderen Atlassian-Tools integrieren, die Ihr Unternehmen möglicherweise bereits in seinem Tech-Stack hat.

Jira-Funktionen

Jira ist für Projektarchitekten, Projektmanager und alle Mitglieder des agilen Teams gedacht und bietet eine Reihe von Tools, die dafür sorgen, dass alle Beteiligten aufeinander abgestimmt und produktiv sind.

Anpassbare Vorlagen, um den Start von Projekten zu rationalisieren

Über Jira

Kommen Sie beim Start verschiedener Projekte ins Schleudern? Jira bietet eine Bibliothek mit bearbeitbaren Vorlagen und Workflow-Setups, die Sie duplizieren, ändern und an den Arbeitsstil Ihres Teams anpassen können. Das bedeutet, dass jedes Projekt mit Struktur beginnt und alle Beteiligten schneller starten können.

Robuste Berichtsfunktionen

Erstellen Sie automatisch Berichte, damit Sie den Fortschritt messen und Bereiche mit Verbesserungsbedarf finden können. Da die Benutzer Jira verwenden, um Aufgaben zuzuweisen, Aufgabenstatus zu aktualisieren und mit ihren Kollegen zusammenzuarbeiten, ist es eine datenreiche Umgebung, die Projektmanagern allgemeine und detaillierte Einblicke gewährt. Mit diesen Berichten können Sie die Arbeitsbelastung leicht überwachen, Hindernisse aufspüren und sicherstellen, dass alles auf dem richtigen Weg ist, um die Ziellinie zu überqueren.

Personalisierte Dashboards für jeden Benutzer

Gute Projektmanagement-Tools sind nicht nur für Projektmanager geeignet, sondern verfügen auch über Tools für die Zusammenarbeit, um Aufgaben, Vorlagen und Ressourcen zu verwalten, die jeder für eine effiziente Arbeit benötigt.

Ihre Teammitglieder können ihre Dashboards einfach anpassen, um ihre bevorzugten Ansichten auf einen Blick parat zu haben. Zu den Dashboard-Funktionen der Jira Software gehören To-Do-Listen mit ausstehenden Aufgaben, Kalender und Ansichten im Stil von Kanban- oder Gantt-Diagrammen, um zu entscheiden, welche Aufgaben Priorität haben sollen.

Jira-Preise

Kostenlos: $0/Benutzer/Monat

Standard: $8,15/Benutzer/Monat

Premium: $16/Benutzer/Monat

Enterprise: Kontakt für Preise

Notion vs. Jira: Funktionen im Vergleich

Notion und Jira sind leistungsstarke Projektmanagement-Tools. Aber welches hat die Nase vorn?

Die Wahrheit ist, dass beide Tools je nach Schwerpunkt und Bedarf Ihres Teams eingesetzt werden können. Notion präsentiert sich als Freiform-Wunderland für alle, einschließlich Studenten, Freiberufler, Agenturen und gemeinnützige Organisationen. Jira basiert auf den Kernkonzepten von Agile und Softwareentwicklung, lässt sich aber für praktisch jede Arbeit einsetzen. Um einen Sieger zu küren, sollten wir uns die verschiedenen Funktionen ansehen, um zu sehen, ob eine der beiden Lösungen die andere übertrifft.

Anpassung

Projekte gibt es in allen Formen und Größen. Manchmal brauchen Sie einen völlig offenen Sandkasten, um Arbeitsabläufe zu erstellen. In anderen Fällen benötigen Sie eine festere Struktur, um die Arbeit voranzutreiben. Wenn es um die Anpassung geht, verfolgen Notion und Jira ähnliche und doch unterschiedliche Ansätze.

Notion

Über Notion

Bei Notion dreht sich alles um die Flexibilität von Geschäftsprozessen. Das fängt an, wenn Sie einen Arbeitsbereich erstellen und Seiten und Datenbanken hinzufügen. Aber diese einfachen Bausteine können zu Kanban-Boards werden, die Karten von der Ideenphase bis zur Fertigstellung bewegen.

Sie können Kontakte und Organigramme für Kommunikationsabläufe erstellen, Roadmaps erstellen, die Teammitglieder mit einbeziehen, und automatisch eine Liste von Ressourcen erstellen, die unbedingt benötigt werden. Es gibt Tausende von Vorlagen, an denen Sie beliebig viele Änderungen vornehmen können, aber Sie können auch von Grund auf neu bauen.

Sogar die Datenfelder können unglaublich fließend sein, da Sie jedes Feld ändern können, von Notizen bis hin zu bidirektionalen Links, Aufzählungslisten oder To-Do-Aufgaben. Dieser Grad der Anpassung kann überwältigend sein oder genau das, was Sie brauchen.

Jira

Jira ist ebenfalls sehr funktionsreich, konzentriert sich aber mehr auf die agile Methodik als auf die reine Erstellung. Die Vorlagen, Ansichten und Dashboards orientieren sich an den Agile-Grundlagen zur Erstellung von Softwareentwicklungsprojekten. Obwohl es Projektfunktionen bietet, die weit über diese Ursprungsgeschichte hinausgehen, wie z. B. Social Media Marketing-Projekte, hat es immer noch den gleichen Charakter.

Dies ist nützlich für Projektmanager in Organisationen mit einem strikteren Projektablauf. Es stehen viele Anpassungsoptionen zur Verfügung, so dass die Benutzer Standardvorlagen und Berichte anpassen können. Jira bietet viele Möglichkeiten für die Verwaltung benutzerdefinierter Arbeitsabläufe, aber Notion bietet insgesamt mehr Möglichkeiten zur Anpassung.

Wenn es um Anpassungsmöglichkeiten geht, ist Notion die beste Lösung.

Problemverfolgungsfunktionen

Eine der Hauptaufgaben von Softwareentwicklungs- und Technologieunternehmen ist die Fehlerverfolgung. Sie brauchen die richtigen Funktionen für diese Prozesse, insbesondere wenn die Einhaltung von Service Level Agreements und der Ruf der Marke auf dem Spiel stehen.

Begriff

Notion hat Tausende von offiziellen Vorlagen für verschiedene projektziele und die Gemeinschaft hat noch mehr davon entwickelt und weitergegeben. Mit diesen Werkzeugen können Sie jeden Prozess so gestalten oder verändern, dass er Ihren Anforderungen an die Problemverfolgung und Ihrem idealen Arbeitsablauf entspricht.

Die Plattform bietet jedoch keinen geführten Ansatz für die Fehlerverfolgung; das ist einfach nicht der Hauptanwendungsfall für Notion. Projektmanager mit Erfahrung in der Fehlerverfolgung und -behebung wissen, was ihre Organisation braucht, und können sicherstellen, dass dies Teil des Ökosystems ist. Neue Projektmanager haben jedoch möglicherweise Schwierigkeiten, alle benötigten Teile einzubeziehen, was zu Prozessrevisionen führt, um diese Lücken zu schließen.

Jira

Über Jira

Das ist der Punkt, an dem Jira glänzt. Die Software konzentriert sich auf das Projektmanagement und die Verfolgung von Problemen und enthält daher alle Werkzeuge und Ansichten, um genau das zu tun - ohne den Lärm und das organische "Hit-or-miss"-Gefühl, das bei der Nachbildung derselben Prozesse in Notion auftritt. Die Software bietet einen teamorientierten Rahmen, in dem jeder seine Aufgaben, ihre Auswirkungen auf größere Projekte und die allgemeinen Teamziele verfolgen kann.

Die in Jira integrierten Tools zur Anpassung von Arbeitsabläufen übernehmen einen großen Teil der Arbeit und ermöglichen workflow-Optimierung bis hin zu den technischen Details. Projektmanager können bestehende Vorlagen und Standardeinstellungen so anpassen, dass sie mit bestimmten Rollen oder Projekten korrelieren und spezifische Erkenntnisse gewinnen.

Wenn Sie ein Tool für die Fehlerverfolgung suchen, das Ihr Unternehmen jetzt und in Zukunft stärken kann, ist Jira aufgrund seiner etablierten Präsenz in diesem Bereich die richtige Wahl.

Benutzerfreundlichkeit

Als Projektmanager geht es nicht nur um Ihre eigenen technischen Fähigkeiten. Sie mögen sich mit den Details einer komplexen Projektmanagementlösung wohlfühlen, aber wenn Ihr Team seine Arbeit nicht effektiv erledigen kann, ist es eine schlechte Lösung. Schauen wir uns an, wie sich Notion und Jira im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit unterscheiden.

Notion

Notion zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches Design aus, so dass Einzelpersonen, Teams und professionelle Organisationen es sofort verwenden können. Die schiere Anzahl an Funktionen und Möglichkeiten kann neue Benutzer bei der Erstellung von Datenbanken und Jira überfordern projektverfolgung tools, aber neue Benutzer können sich in rekonstruierten Bereichen entfalten. Die Benutzer können Datenbanken auch leicht in neue Ansichten und Strukturen umwandeln, wenn sie mehr lernen.

Notion ist leicht zugänglich und einfach zu bedienen, mit vielen von der Gemeinschaft erstellten und offiziellen Ressourcen, die neue Benutzer anleiten.

Jira

Jira ist eine robuste technische Plattform. Sie bietet eine Reihe leistungsfähiger Werkzeuge, aber die Benutzer müssen wissen, wie sie diese am besten nutzen können. Dies bedeutet eine potenziell steile Lernkurve, insbesondere für nicht-technische Benutzer, die mit Projektmanagement-Software nicht vertraut sind.

Das ist sinnvoll, weil Jira relativ spezialisiert ist, aber es kann Benutzer frustrieren oder überfordern und den Fortschritt behindern.

Notion vs. Jira auf Reddit

Notion und Jira haben beide ihre Stärken, und beide sind beliebte Programme, die viele Tools und Funktionen gemeinsam haben. Aber wenn es um Projektmanagement geht, sehen Reddit-Benutzer keine großen Überschneidungen.

Als die Nutzer der r/jira-Community ihre Gedanken zu ob Notion ein guter Ersatz sein könnte für Jira, bemerkte ein Benutzer: "Notion scheint eher ein Confluence-ähnliches Tool zu sein als Jira. Wenn sie einen Wechsel von Jira in Erwägung ziehen, dann benutzen sie Jira eigentlich gar nicht."

Andere stimmten dem zu: "Wir verwenden Notion aus der Wiki-Perspektive, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass man damit Sprints oder Ticketing durchführen kann."

Redditoren in r/projectmanagement stimmen dem zu, indem sie anmerken, dass Notion und Jira unterschiedliche Aspekte des Projektmanagements behandeln, und beenden die Notion vs. Jira-Debatte mit: "Notion ist ein Wiki, Jira ist Projektverfolgung."

Ihr Unternehmen könnte mit beiden Plattformen gut zurechtkommen. Wenn Sie Jira für die Softwareentwicklung oder Problemverfolgung reservieren und Notion für Ihre Wissensdatenbank und das allgemeine Projektmanagement verwenden, haben Sie das Beste aus beiden Welten.

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Notion und Jira

Organisieren und verwalten Sie alle Ihre Projekte mit den ClickUp-Werkzeugen für die Zusammenarbeit, den verschiedenen Ansichtsoptionen und den Projektmanagement-Funktionen

Das Problem bei der Verwendung von zwei verschiedenen spezialisierten Softwareplattformen zur Verwaltung mehrerer Projekte ist, dass die Programme nicht so gut miteinander kommunizieren, wie wenn Sie nur eine vollständig integrierte Projektmanagementumgebung verwenden. Die verschiedenen Benutzer verbringen die meiste Zeit in unterschiedlichen Bereichen, und die Kommunikation und Zusammenarbeit kann ins Stocken geraten.

An dieser Stelle kommt ClickUp ins Spiel. Es ist ein einziger Bereich für Projektmanagement, Notizen und alles andere, was Sie für Ihre Arbeit benötigen.

Wenn Sie ClickUp auf dem Markt für Arbeitsproduktivität kategorisieren müssten, würden Sie es wahrscheinlich als Projektmanagement-App bezeichnen. Aber es ist wirklich ein All-in-One-Arbeitsbereich mit Projektmanagement-Funktionen.

Sie können komplexe Projekte organisieren, Aufgaben an verschiedene Benutzer zuweisen und den Fortschritt während und nach Sprints messen. Projektmanager erhalten alles, was sie brauchen, und mit unseren mehr als 15 Ansichten, einschließlich Gantt-Diagrammen, Kalendern, anpassbaren Dashboards und arbeitsfertigen Vorlagen, hat jeder in Ihrem Team die notwendigen Werkzeuge.

ClickUp Rivalen-Funktion #1: ClickUp Kanban Board

Behalten Sie jeden Teil Ihres Projekts in der ClickUp Kanban Board-Ansicht im Auge

Wenn Sie es lieben, Projekte in der Kanban Board-Ansicht zu verwalten, werden Sie ClickUp lieben ClickUp Kanban-Tafel ist eine von vielen Ansichten, die Sie verwenden können, um zu überwachen, wie schnell sich Aufgaben der Fertigstellung nähern.

Implementieren Sie Ihre Kanban-Methode und übernehmen Sie agile Konzepte im selben Arbeitsbereich wie Teammitglieder, die möglicherweise andere organisatorische Präferenzen haben - jeder kann seine eigenen bevorzugten Ansichten verwenden und arbeitsstile selbständig arbeiten und dennoch zusammenarbeiten.

Die Projekttafeln können mit Vorlagen beginnen, die Sie nach und nach aktualisieren und ändern, oder Sie können von Grund auf neu beginnen. Es gibt Ihnen die Freiheit von Notion und bietet gleichzeitig die Komplexität von Jira.

ClickUp Rivalen-Funktion #2: ClickUp Docs

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern

Erstellen Sie Dokumente und Wikis mit ClickUp-Dokumente clickUp Docs ist unsere plattforminterne Lösung zur Erstellung von Seiten, Wissensressourcen und Anleitungen, die mit Aufgaben und Workflows verknüpft werden können. Sie können eine solide Dokumentation erstellen und sie automatisch an jede angrenzende Aufgabe anhängen. Verwenden Sie dann unsere Vorlagen für die Kommunikation mit dem Kunden, die Erstellung von Inhalten und Projektleistungen.

ClickUp Rivalen-Funktion #3: ClickUp AI

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verfeinern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr AI ist hier und sie ist bereit, Ihre organisatorischen Abläufe effizienter zu gestalten. ClickUp AI bietet Hunderte von Nischen AI-Tools für Teams zur Rationalisierung der Arbeit und zur Beseitigung sich wiederholender, langweiliger Aufgaben.

Projektmanager können automatisch Zeitpläne mit Fälligkeitsterminen erstellen, Gedanken in gut formatierte Projektbeschreibungen umwandeln und ihre Budgets überwachen. Es gibt auch Tools für Märkte, Produktteams, Buchhalter und alle anderen. Haben wir schon erwähnt, dass ClickUp die richtige Software für alle ist?

Sehen Sie, wie Projektmanagement in ClickUp aussehen kann

Wenn Sie jedes Mal einen Seufzer ausstoßen, wenn Sie Ihr aktuelles Projektmanagement-Tool öffnen, ist es Zeit für eine neue Plattform.

Wir bei ClickUp entwickeln ständig neue Werkzeuge, Vorlagen und Funktionen für agile Teams, die Ihnen die nötige Power bieten, um Ihre Aufgaben voranzubringen. Noch besser: Sie können sich für ein kostenloses Forever-Konto anmelden und sofort mit der Erkundung oder dem Aufbau Ihrer Prozesse beginnen. Erstellen Sie noch heute Ihr Konto und erleben Sie, wie viel Spaß Projektmanagement machen kann.