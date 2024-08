10 beste Whiteboard-Software für Mac im Jahr 2024

Jede große Idee beginnt auf einem zerknüllten Blatt Papier, nur dass es unbequem ist.

Die meisten von uns denken visuell. Whiteboards helfen Ihnen bei der Übung "Zeigen, nicht erzählen" Sie helfen Ihnen, eine Idee in Diagrammen und Formen auszudrücken, statt in großen Textbrocken.

Aus diesem Grund sind Whiteboards für den Mac für Apple Benutzer besonders interessant: Sie bieten die Leinwand und den Komfort eines physischen Notizbuchs oder Whiteboards. Sie bieten aber auch die Vorteile der modernen Zusammenarbeit.

Ganz gleich, ob Sie einen Remote-Workshop mit Ihrem Team durchführen, um ein bestimmtes Problem zu lösen, oder ob Sie sich bei einem täglichen Stand-up-Call über den Status informieren - digitale Whiteboards sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für die moderne Remote-Arbeit.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die 10 besten Whiteboard-Tools für Mac vor, die Sie und Ihr Team bei der gemeinsamen Arbeit unterstützen.

Was ist eine Whiteboard-Software für Mac?

Eine Whiteboard-Software für Mac ist ein Programm, mit dem Ihr Team auf einem digitalen Whiteboard Brainstorming betreiben, Mindmaps erstellen und Projektideen freigeben kann.

Hier sind einige Anwendungsmöglichkeiten einer Whiteboard App für Mac:

Erleichtert Meetings undzusammenarbeit in Echtzeit zwischen Mitgliedern des Teams auf ihren Apple-Geräten

Dient als virtueller Ersatz für physische Whiteboards, vor allem, wenn Sie ein entferntes Team haben

Planen und organisieren Sie Projektideen unter den Mitgliedern des Teams

Worauf sollten Sie bei Whiteboard-Software für Mac achten?

Hier sind Dinge, auf die Sie bei einer Top-Software achten sollten Whiteboard-Software im Jahr 2024:

Teammitglieder können gleichzeitig Notizen auf digitalen Whiteboards machen Diagramme und Karten zeichnen und Ideen während Präsentationen ohne Verzögerung freigeben Zugriffskontrolle, um zu entscheiden, wer was auf dem Whiteboard sehen und bearbeiten kann Verbindung mit anderen Tools, die Ihr Team bereits verwendet Chatten Sie in Echtzeit, während Sie ein Whiteboard verwenden - sehr praktisch für Diskussionen Speichern Sie Ihre Whiteboards nach dem Meeting zur späteren Verwendung Die meisten Whiteboard-Tools sind preislich flexibel, so dass Sie ein Tool finden können, das in Ihr Budget passt

Die 10 besten Whiteboard-Programme für Mac im Jahr 2024

Wir haben zehn führende Whiteboard-Tools für Mac-Benutzer im Jahr 2024 zusammengestellt und dabei den Umfang der Features, die sie bieten, Kundenrezensionen und ihre Position im Wettbewerb als Alternative zu anderen Tools auf dem Markt berücksichtigt.

Die folgenden Tools haben es auf unsere Liste geschafft:

1. ClickUp

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Mitarbeiter zu taggen und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen ClickUp Whiteboards ist eine virtuelle Kollaborationsplattform, die moderne Teams befähigt, Ideen in koordinierte Aktionen umzuwandeln, und das alles in einem einheitlichen Workspace.

ClickUp bietet einen breiten Bereich von Ansatzpunkten für whiteboard-Vorlagen . Zeichnen Sie die Vor- und Nachteile einer Idee auf? Ein Organigramm entwerfen? ClickUp hat Vorlagen für diese und weitere Themen.

ClickUp beste Features:

Whiteboards: ClickUp Whiteboards ermöglichen es Ihnen, sich kreativ auszudrücken, indem Sie auf einer unendlichen Leinwand, die nahtlos in Ihren Workflow integriert ist, kritzeln, zeichnen und Ideen entwickeln

ClickUp Whiteboards ermöglichen es Ihnen, sich kreativ auszudrücken, indem Sie auf einer unendlichen Leinwand, die nahtlos in Ihren Workflow integriert ist, kritzeln, zeichnen und Ideen entwickeln Kollaborationserkennung: Die fortschrittliche Kollaborationserkennung von ClickUp ermöglicht es Ihrem Remote-Team, in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Sie werden benachrichtigt, wenn Teammitglieder aktiv sind, z. B. tippen, eine Aufgabe ansehen oder Dokumente bearbeiten

Die fortschrittliche Kollaborationserkennung von ClickUp ermöglicht es Ihrem Remote-Team, in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Sie werden benachrichtigt, wenn Teammitglieder aktiv sind, z. B. tippen, eine Aufgabe ansehen oder Dokumente bearbeiten Formatierungsoptionen: ClickUp bietet viele Formatierungsoptionen wie Formen, Text und Bilder, um Ihre Inhalte zu gestalten

ClickUp bietet viele Formatierungsoptionen wie Formen, Text und Bilder, um Ihre Inhalte zu gestalten Einfaches Hinzufügen von Aufgaben: Sie können neue oder bestehende Aufgaben ganz einfach zur Leinwand hinzufügen

Sie können neue oder bestehende Aufgaben ganz einfach zur Leinwand hinzufügen Automatisches Speichern: Alle Änderungen an Ihrer Arbeit werden automatisch gespeichert

Alle Änderungen an Ihrer Arbeit werden automatisch gespeichert Mobile Version: Die mobile ClickUp App hilft Ihnen, Aufgaben zu verwalten und effizienter zusammenzuarbeiten, während Sie unterwegs sind. Über das Schnellaktionsmenü der App können Sie Aufgaben und Erinnerungen erstellen, Aufgaben kommentieren, die Zeit nachverfolgen oder Benachrichtigungen über Ihr Telefon löschen

Die mobile ClickUp App hilft Ihnen, Aufgaben zu verwalten und effizienter zusammenzuarbeiten, während Sie unterwegs sind. Über das Schnellaktionsmenü der App können Sie Aufgaben und Erinnerungen erstellen, Aufgaben kommentieren, die Zeit nachverfolgen oder Benachrichtigungen über Ihr Telefon löschen Integrationen: Sie können Ihre ClickUp Whiteboards in mehr als 1000 Softwaredienste integrieren

ClickUp Limits:

Lernkurve: Umfangreiche Features können Anfänger verwirren, die sich in der Software nur schwer zurechtfinden

ClickUp Preise:

Free Forever : **Kostenlos

: **Kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (7000+ Bewertungen)

4.7/5 (7000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3500+ Bewertungen)

2. Microsoft Whiteboard

über Microsoft Whiteboard Microsoft Whiteboard ist ein Tool, das die Möglichkeiten von Microsoft 365 nutzt, um Sie bei der digitalen Zusammenarbeit zu unterstützen. Machen Sie Ihre Meetings effektiver und ansprechender!

Microsoft Whiteboard beste Features:

Freeform Collaboration: Ideen entwickeln, erstellen und visuell zusammenarbeiten

Ideen entwickeln, erstellen und visuell zusammenarbeiten Vielfältige Inhaltselemente: Bringen Sie Ihre Ideen durch Texte, Bilder, Haftnotizen oder Notizenraster zum Ausdruck, die in jeder Zoom-Stufe scharf bleiben

Bringen Sie Ihre Ideen durch Texte, Bilder, Haftnotizen oder Notizenraster zum Ausdruck, die in jeder Zoom-Stufe scharf bleiben Zusammenarbeit in Echtzeit: Gleichzeitige Bearbeitung der Leinwand, unabhängig von Ihrem Speicherort

Gleichzeitige Bearbeitung der Leinwand, unabhängig von Ihrem Speicherort Integrationen: Integrieren Sie Ihr Whiteboard in andere Tools der Microsoft 365-Suite

Integrieren Sie Ihr Whiteboard in andere Tools der Microsoft 365-Suite Zugänglichkeit: Zugriff auf Ihr Whiteboard von überall über ein Windows-Gerät oder eine Webanwendung

Zugriff auf Ihr Whiteboard von überall über ein Windows-Gerät oder eine Webanwendung Kompatibilität mit verschiedenen Eingabemethoden: Whiteboard ist für Touch-, Schreibmaschinen- und Stifteingabe konzipiert und passt sich den verschiedenen Vorlieben an

Whiteboard ist für Touch-, Schreibmaschinen- und Stifteingabe konzipiert und passt sich den verschiedenen Vorlieben an Vorlagen- und Formenbibliothek: Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen aus einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und Formen

Microsoft Whiteboard Limits:

Microsoft-Abhängigkeit: Für die Verwendung von Whiteboards ist die Microsoft-Suite erforderlich

Für die Verwendung von Whiteboards ist die Microsoft-Suite erforderlich Weniger benutzerdefinierte Optionen: Die Anpassung von Whiteboards ist aufgrund weniger visueller Optionen komplex

Microsoft Whiteboard Preise:

Hinweis: Die folgenden Pläne decken andere Integrationen ab, da Microsoft Whiteboard Teil von Microsoft 365 ist:

Microsoft 365 Personal : $6.99/Einzelperson monatlich

: $6.99/Einzelperson monatlich Microsoft 365 Family : $9,99 für sechs Personen monatlich

: $9,99 für sechs Personen monatlich Microsoft 365 Business Basic : $6,00/Benutzer monatlich

: $6,00/Benutzer monatlich Microsoft 365 Business Standard : $12,50/Benutzer monatlich

: $12,50/Benutzer monatlich Microsoft 365 Business Premium : $22,00/Benutzer monatlich

: $22,00/Benutzer monatlich Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/Benutzer monatlich

Microsoft Whiteboard Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (40+ Bewertungen)

4.1/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

3. Miro

über Miro Miro ist eine interaktive Whiteboard-Anwendung für Mac, mit der Sie und Ihre Teams unabhängig von Ihrer Arbeitsumgebung in Verbindung treten, zusammenarbeiten und kreativ sein können.

Miro bietet Integrationen mit Anwendungen von Drittanbietern unter Verwendung der Miro-Arbeitsplatz . Miro ist Ihre Whiteboard-Software, wenn Sie Brainstorming betreiben und Präsentationen mit einem traditionellen Whiteboard-Appeal erstellen möchten.

Miro beste Features:

Variable Arbeitsmodi: Passt sich an verschiedene Arbeitsszenarien an und bietet maßgeschneidertelösungen für Brainstormingdiagramme, Meetings, Workshops, Scrum-Ereignisse, Mapping, Forschung, Design und strategische Planung

Passt sich an verschiedene Arbeitsszenarien an und bietet maßgeschneidertelösungen für Brainstormingdiagramme, Meetings, Workshops, Scrum-Ereignisse, Mapping, Forschung, Design und strategische Planung Brainstorming-Funktionen: Tools und Vorlagen, wie z. B. Haftnotizen, Bilder, Mindmaps, Videos und Zeichenfunktionen, die Sie und Ihr Team beim gemeinsamen Brainstorming unterstützen

Tools und Vorlagen, wie z. B. Haftnotizen, Bilder, Mindmaps, Videos und Zeichenfunktionen, die Sie und Ihr Team beim gemeinsamen Brainstorming unterstützen Nahtlose Tool-Integrationen : mehr als 100 Integrationen mit beliebten Tools wie Google Docs, Jira und Zoom ermöglichen Ihnen die Verbindung mit Ihren bevorzugten Apps, optimieren Ihren Workflow und reduzieren den Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen

: mehr als 100 Integrationen mit beliebten Tools wie Google Docs, Jira und Zoom ermöglichen Ihnen die Verbindung mit Ihren bevorzugten Apps, optimieren Ihren Workflow und reduzieren den Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen Kollaboratives Design:: Beziehen Sie alle Beteiligten in den Designprozess ein und gewährleisten Sie so einen gemeinschaftlichen Ansatz für Design und Entscheidungsfindung

Miro Limits:

Eingeschränkte Free Version: Eingeschränkte Optionen für kostenlose Benutzer

Eingeschränkte Optionen für kostenlose Benutzer Kann keine Vorlagen speichern: Benutzer können keine benutzerdefinierten Vorlagen erstellen und speichern

Miro Preise:

Free

Starter : $8.00 monatlich

: $8.00 monatlich Geschäft : $16.00 pro Monat

: $16.00 pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (5000+ Bewertungen)

4.8/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1000+ Bewertungen)

4. Boards

über Kitestack Boards Boards ist ein anpassungsfähiger Kanban-Organisator und Planer, der von Kitestack Software entwickelt wurde. Diese projektmanagement system lässt sich in Ihren Workflow integrieren und unterstützt Sie mit seinen Drag-and-Drop-Tools bei der einfachen Überwachung Ihres Fortschritts.

Viele der Funktionen funktionieren offline, was hervorragend ist; Sie können auch ohne Verbindung zum Internet produktiv arbeiten.

Boards beste Features:

Flexibles Aufgabenmanagement: Sammeln Sie Gedanken, Ideen und Aufgaben effizient. Planen Sie Ihre Woche, organisieren Sie Aufgaben, oder erstellen Sie Boards für verschiedene Zwecke

Sammeln Sie Gedanken, Ideen und Aufgaben effizient. Planen Sie Ihre Woche, organisieren Sie Aufgaben, oder erstellen Sie Boards für verschiedene Zwecke Kanban Workflow: Jedes Board besteht aus mehreren Listen, die durch das Erstellen von Karten mit Aufgaben, Elementen der Liste oder Notizen organisiert werden können

Jedes Board besteht aus mehreren Listen, die durch das Erstellen von Karten mit Aufgaben, Elementen der Liste oder Notizen organisiert werden können Detaillierte Einträge für Aufgaben: Weisen Sie jeder Karte mit Aufgaben ein eigenes Titelbild, einen Link und Notizen zu

Weisen Sie jeder Karte mit Aufgaben ein eigenes Titelbild, einen Link und Notizen zu Drag and Drop: Fügen Sie Bilder, Links und neue Einträge mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche hinzu

Fügen Sie Bilder, Links und neue Einträge mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche hinzu Offlinemodus: Datensicherheit und Offline-Zugriff, damit Sie auch offline arbeiten können

Boards Limits:

Nicht für starke Benutzer: Nicht für den Einsatz im Geschäft oder Unternehmen geeignet

Nicht für den Einsatz im Geschäft oder Unternehmen geeignet Mehr für den persönlichen Gebrauch geeignet: Am besten für persönliche Projekte geeignet

Boards Preise:

Free Forever : **Kostenlos

: **Kostenlos Boards Standard : $29.99

: $29.99 Boards Lifetime : $49.99

: $49.99 Boards Extended : $39.99

: $39.99 Einjähriges Feature-Update: $14.99

Board-Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. MioCreate

über MioCreate MioCreate ist eine Online-Whiteboard-Plattform, die die gemeinschaftliche Arbeit erleichtert und kommunikation für Teams in verschiedenen Branchen.

Erstellen Sie Flussdiagramme, Diagramme, Prototypen und mehr; MioCreate hilft Ihnen, Ihre Arbeit zu rationalisieren und die Kreativität in Ihrem Team zu fördern.

MioCreate beste Features:

Benutzerfreundliche Features: Zugriff auf 200 Vorlagen und Zeichnungen, Linien, Bleistift- und Form-Tools

Zugriff auf 200 Vorlagen und Zeichnungen, Linien, Bleistift- und Form-Tools Flussdiagramme und Diagramme: Erstellen Sie mühelos Flussdiagramme, Diagramme und Workflows mit voreingestellten Formen, Symbolen und Elementen

Erstellen Sie mühelos Flussdiagramme, Diagramme und Workflows mit voreingestellten Formen, Symbolen und Elementen Online Voice Meetings: Sofortige Online Voice Meetings ermöglichen Ihren Teammitgliedern, sich an Diskussionen zu beteiligen

MioCreate Limits:

Kein Cloud-Speicher für kostenlose Benutzer

für kostenlose Benutzer Nur für kleine Projekte geeignet

MioCreate Preise:

Free-Plan

Pro: 4,95 $ pro Monat

MioCreate Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Erklären Sie alles Whiteboard

über Erklären Sie alles Explain Alles Whiteboard bietet eine All-in-One-Lösung für ansprechende Tutorials, Aufgaben und die nahtlose Integration in bestehende Tools und Systeme.

Explain Alles Whiteboard beste Features:

Interaktive Präsentationen: Erstellen Sie ansprechende, interaktive Präsentationen von Grund auf oder importieren Sie bestehende Präsentationen und fügen Sie Zeichnungen und Folien hinzu, um Ihr Publikum zu fesseln

Erstellen Sie ansprechende, interaktive Präsentationen von Grund auf oder importieren Sie bestehende Präsentationen und fügen Sie Zeichnungen und Folien hinzu, um Ihr Publikum zu fesseln Whiteboard-Videos & Tutorials: Verwandeln Sie Lehrmaterial in schnelle, lehrreiche Videos und Tutorials, die Sie sofort für Ihr Team oder Ihre Clients freigeben können

Verwandeln Sie Lehrmaterial in schnelle, lehrreiche Videos und Tutorials, die Sie sofort für Ihr Team oder Ihre Clients freigeben können Kollaborative Projekte: Support für kollaborative Projektaufgaben oder Gruppenhausaufgaben

Support für kollaborative Projektaufgaben oder Gruppenhausaufgaben Flexibilität bei der Integration: Integrieren Sie Ihr bevorzugtes Learning Management System (LMS) oder Mobile Device Management (MDM) tools

Erklären Sie alles Whiteboard Limits:

Fehlende Workflow-Optionen: Fehlende Projektmanagement-Funktionen zur Verwaltung von Workflows, Elementen und Aufgaben

Fehlende Projektmanagement-Funktionen zur Verwaltung von Workflows, Elementen und Aufgaben Nicht kompatibel mit Apple TV

Explain Alles Whiteboard Preise:

Free

Lehrer r: 34,99 $ pro Benutzer jährlich

r: 34,99 $ pro Benutzer jährlich Klasse und Schule: $130 pro Lehrer und 30 Schüler pro Jahr

Explain Alles Whiteboard Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (5+ Bewertungen)

7. Lucidspark

Über Lucidspark Lucidspark unterstützt Sie bei der Zusammenarbeit, beim Brainstorming und bei der Formung Ihrer Ideen in umsetzbare Pläne. Unabhängig davon, ob Sie aus der Ferne oder in einem physischen Space arbeiten, bietet es Skalierbarkeit und Sicherheits-Features auf Unternehmensniveau.

Lucidspark beste Features:

Limitless Ideation: Unendliche Leinwand, auf der Teams Brainstorming betreiben, Verbindungen herstellen und Erkenntnisse aufzeigen können

Unendliche Leinwand, auf der Teams Brainstorming betreiben, Verbindungen herstellen und Erkenntnisse aufzeigen können Enterprise-Ready: Gut gerüstet für den Einsatz in Unternehmen, mit sicheren Verbindungen, Schutz sensibler Daten und Skalierbarkeit, um die einzigartigen Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen

Gut gerüstet für den Einsatz in Unternehmen, mit sicheren Verbindungen, Schutz sensibler Daten und Skalierbarkeit, um die einzigartigen Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen Vorlagen für den schnellen Start: Bereich von Vorlagen, einschließlich Entscheidungsbäumen, 2×2-Matrizen, Customer Journey-Karten, Roadmaps und mehr, um die Kreativität Ihres Teams anzukurbeln

Lucidspark Limits:

Abhängigkeit: Es ist eine Herausforderung, Ihre Arbeit mit jemandem außerhalb der Plattform freizugeben

Es ist eine Herausforderung, Ihre Arbeit mit jemandem außerhalb der Plattform freizugeben Kein Calling Feature: Keine Video- oder Audio-Anrufe innerhalb des Tools

Lucidspark Preise:

Free

Einzelperson : $7.95 monatlich

: $7.95 monatlich Team : $9/Benutzer monatlich

: $9/Benutzer monatlich Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Lucidspark Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (1500+ Features)

4.5/5 (1500+ Features) Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

8. OmniGraffle

Über OmniGraffle OmniGraffle ist das ideale Tool für Ihr Team, wenn Sie komplexe Ideen durch visuell ansprechende Diagramme, Wireframes und Vektorgrafiken effektiv vermitteln wollen.

OmniGraffle beste Features:

Vielseitige Diagrammerstellung: Erstellen Sie detaillierte Diagramme, die komplexe Informationen leicht verständlich machen

Erstellen Sie detaillierte Diagramme, die komplexe Informationen leicht verständlich machen Rapid Prototyping: Wireframes helfen Ihnen, schnell zu erkundenideen und Konzepte mit Genauigkeit

Wireframes helfen Ihnen, schnell zu erkundenideen und Konzepte mit Genauigkeit Professionelles Design: Leistungsstarke Tools für die Gestaltung von Vektorgrafiken in professioneller Qualität

Leistungsstarke Tools für die Gestaltung von Vektorgrafiken in professioneller Qualität Plattformübergreifende Kompatibilität: Verfügbar auf Mac, iPad und iPhone, ermöglicht Zusammenarbeit und Kontinuität über verschiedene Geräte hinweg

OmniGraffle Limitierungen:

Preislich: Höherer Preis im Vergleich zu anderen Whiteboard tools für Mac

Höherer Preis im Vergleich zu anderen Whiteboard tools für Mac Keine Abwärtskompatibilität

OmniGraffle Preise:

Gratis Testversion : **Kostenlos

: **Kostenlos Zahlung für das Abonnement : $12.49 monatlich

: $12.49 monatlich Einmalige Zahlung :

$149.99 für Standard-Lizenz $249.99 für Pro-Lizenz

:

OmniGraffle Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.0/5 (100+ Bewertungen)

4.0/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

9. Milanote

Über Milanote Milanote ist eine Plattform für kreative Teams, die einen gemeinschaftlichen und organisierten Workspace suchen, um ihre kreativen Projekte zu sammeln, zu brainstormen und zum Leben zu erwecken.

Milanote beste Features:

Umfassender Creative Workspace: Zentraler Ort zum Sammeln und Organisieren aller Aspekte Ihres kreativen Projekts

Zentraler Ort zum Sammeln und Organisieren aller Aspekte Ihres kreativen Projekts Vielseitige Moodboards: Ordnen Sie Ihre Inspirationen in Moodboards an, fügen Sie erläuternde Notizen hinzu, holen Sie das Feedback Ihrer Clients ein und erstellen Sie Karten für die Aufgaben Ihres Projekts - alles in einem einzigen Workspace

Ordnen Sie Ihre Inspirationen in Moodboards an, fügen Sie erläuternde Notizen hinzu, holen Sie das Feedback Ihrer Clients ein und erstellen Sie Karten für die Aufgaben Ihres Projekts - alles in einem einzigen Workspace Funktionsübergreifende Zusammenarbeit: Ein kollaborativer Space für Designer, Entwickler, Projektmanager und Clients, um nahtlos zusammenzuarbeiten

Ein kollaborativer Space für Designer, Entwickler, Projektmanager und Clients, um nahtlos zusammenzuarbeiten Flexibler Workspace: Integrierte Listen zum Zu erledigen fürnachverfolgung von Aufgaben und unterstützt verschiedene Bildformate, einschließlich JPG, PNG, GIF, SVG und mehr

Milanote Beschränkungen:

Kein Offline-Zugang

Mangel an erweiterten Features: Benutzer berichten über einen Mangel an erweiterten Funktionen und Vorlagenoptionen

Milanote Preise:

Free

Pro Person zahlen : 9,99 $ monatlich

: 9,99 $ monatlich Erweitern Sie Ihr Team:$49.99 monatlich (für zwei Benutzer - 10 Benutzer)

Milanote Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

10. Bemerkenswert

Über Notierbarkeit Notability ist eine All-in-One-Whiteboard-Software für Mac OS, mit der Sie Notizen machen, Bücher mit Anmerkungen versehen und Ihre Ideen visualisieren können.

Notability bietet Funktionen zum Erstellen von Notizen, Skizzen und Präsentationen und hilft Ihnen dabei, organisiert und papierlos zu bleiben.

Notability beste Features:

Vielseitige Notizen: Notieren Sie Ihre Gedanken, importieren und kommentieren Sie Lehrbücher, synchronisieren Sie Notizen mit Audiodateien, und entfesseln Sie Ihre Kreativität durch Skizzieren mit Ihrem Apple Pencil

Notieren Sie Ihre Gedanken, importieren und kommentieren Sie Lehrbücher, synchronisieren Sie Notizen mit Audiodateien, und entfesseln Sie Ihre Kreativität durch Skizzieren mit Ihrem Apple Pencil Multi-Media-Tools: Machen Sie Notizen mit verschiedenen Multi-Media-Tools, darunter ein digitaler Stift, ein flüchtiger Textmarker, Text und Audio

Machen Sie Notizen mit verschiedenen Multi-Media-Tools, darunter ein digitaler Stift, ein flüchtiger Textmarker, Text und Audio Natürliche Handschrift und Skizzen: Notability bietet einen naturgetreuen digitalen Stift, der für ein reaktionsschnelles und präzises Schreibgefühl optimiert ist

Notability bietet einen naturgetreuen digitalen Stift, der für ein reaktionsschnelles und präzises Schreibgefühl optimiert ist Audiowiedergabe: Im Wiedergabemodus erweckt das Tippen auf eine beliebige Stelle Ihrer Notiz den Inhalt Ihres Meetings in Echtzeit zum Leben

Im Wiedergabemodus erweckt das Tippen auf eine beliebige Stelle Ihrer Notiz den Inhalt Ihres Meetings in Echtzeit zum Leben Importieren, Kommentieren und Freigeben: Notability unterstützt den Import und die Kommentierung verschiedener Dateitypen, einschließlich PDFs, DOCs, PPTs, Bilder und mehr

Einschränkungen von Notability:

Nicht für Unternehmen: Eher für Hobbyisten oder Studenten geeignet als für Unternehmen

Eher für Hobbyisten oder Studenten geeignet als für Unternehmen Features für Notizen: Hauptsächlich für Notizen

Hauptsächlich für Notizen Kein Support für den dunklen Modus

Notability Preise:

Free Plan : **Kostenlos

: **Kostenlos Plus Plan: $2.99/Monat

Notability Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 30 Bewertungen)

Wählen Sie die richtige Whiteboard-Software für Mac

Die richtige Whiteboard-Software zu finden, die Ihnen hilft, kreative Ideen und einen produktiven Workflow in Einklang zu bringen, ist eine Herausforderung. Es gibt zwar zahlreiche Whiteboard Apps, aber die Whiteboard Software von ClickUp hebt sich davon ab.

Mit ClickUp können Sie Ihre der gemeinsame Aufwand des Teams und innovative Ideen können nahtlos in visuell beeindruckende Ergebnisse umgewandelt werden. Formen und Objekte erwachen zum Leben, und Ihre Listen, die Sie zu erledigen haben, verwandeln sich in Echtzeit in Aufgaben und Prozesse.

