15 bezplatných šablon pro denní inventuru v Excelu a ClickUp

Studie Národní federace maloobchodníků odhaduje, že ztráty zásob stojí americké maloobchodníky ročně více než 112 miliard dolarů. Téměř 27 % těchto ztrát je způsobeno selháním interních procesů a kontrol – v podstatě jde o nedostatečné vedení záznamů, čemuž by mohl zabránit lepší systém řízení zásob.
Tento článek vás provede výběrem správné šablony denních zásob v Excelu a také vysvětlí, proč většina týmů nakonec tabulky přestane stačit. Představí také alternativní šablony zásob v ClickUp, které vám poskytnou strukturu Excelu s integrovanou automatizací a spoluprací v reálném čase.
Srovnání šablon pro správu zásob na první pohled
|Název šablony
|Odkaz ke stažení
|Nejvhodnější pro
|Hlavní funkce
|Vizuální formát
|Šablona pro řízení skladových zásob v Excelu od Smartsheet
|Stáhnout šablonu
|Malé a střední podniky spravující velké množství zásob
|Sledování SKU a skladových míst, jednotková cena a celková hodnota zásob, sloupec pro úroveň objednávky, podrobnosti o dodavateli
|Strukturovaná tabulka s více sloupci pro zásoby
|Denní zpráva o příjmech a výdeji zásob od WPS
|Stáhnout šablonu
|Maloobchodníci a skladové týmy sledující rychlý denní pohyb zásob
|Zaznamenávání příjmů a výdejů, průběžný zůstatek, denní odsouhlasení, rozložení přizpůsobené pro mobilní zařízení
|Tabulka denního protokolu transakcí
|Modrý seznam zásob od společnosti Microsoft
|Stáhnout šablonu
|Uživatelé, kteří chtějí jednoduchý a přehledný seznam zásob
|Předformátovaná tabulka, sloupec se stavem, řaditelné a filtrovatelné řádky, přehledný design
|Modro-bílá tabulka ve stylu seznamu
|Seznam inventáře vybavení od společnosti Microsoft
|Stáhnout šablonu
|IT manažeři a administrátoři kanceláří sledující fyzická aktiva
|Sledování sériových čísel, podrobnosti o nákupu, informace o modelu, pole pro umístění, poznámky k údržbě
|Tabulka registru majetku
|Seznam zásob s zvýrazněním od společnosti Microsoft
|Stáhnout šablonu
|Uživatelé, kteří chtějí vizuální upozornění na nízké zásoby
|Podmíněné formátování, pole pro množství k objednání, automatické výpočty hodnot, barevné zvýraznění
|Seznam zásob s vyznačenými položkami
|Prázdná šablona pro zásoby od Template.net
|Stáhnout šablonu
|Minimalisté, kteří chtějí jednoduchý ručně vyplňovaný skladový list
|Přehledné rozvržení, editovatelná pole, formát pro tisk, podpora stahování ve více formátech
|Základní prázdný list pro evidenci zásob
|Šablona seznamu zásob od Template.net
|Stáhnout šablonu
|Malé podniky, které potřebují profesionální dokumentaci zásob
|Hotové obchodní rozvržení, přizpůsobitelná pole, design vhodný pro tisk a sdílení
|Seznam zásob ve formě dokumentu
|Šablona pro řízení zásob s listem pro sčítání od Vertex42
|Stáhnout šablonu
|Pokročilí uživatelé, kteří chtějí pokročilé sledování zásob pomocí tabulek
|List pro aktualizaci zásob, list pro počítání, více karet, aktualizace zásob na základě transakcí, přizpůsobitelné kategorie
|Sešit se zásobami s více listy
|Šablona pro správu zásob od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy spravující střední až velké zásoby na více místech
|Vlastní pole, zobrazení seznamů a tabulek, automatizace objednávek, sledování dodavatelů, podpora ClickUp Brain
|Pracovní prostor pro spolupráci na zásobách s zobrazením seznamu a tabulky
|Šablona zásob od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Malé týmy nebo firmy s jednou pobočkou, které se posouvají dál od tabulek
|Jednoduché nastavení zásob, sledování stavu, rozložení ve stylu tabulky, rychlé filtrování
|Přehledný nástroj pro sledování zásob ve formě tabulky
|Jednoduchá šablona obchodního skladového registru od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, které preferují tradiční formát denního skladového registru
|Počáteční zůstatek, přijaté a vydané zásoby, konečný zůstatek, výpočty na základě vzorců
|Záznam zásob ve stylu pokladního bloku
|Šablona skladových zásob pro Office od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedoucí kanceláří a týmy správy budov sledující firemní majetek
|Přiřazení majetku, sledování stavu, sledování hodnoty, připomenutí údržby
|Pracovní prostor pro sledování majetku v Office
|Šablona pro evidenci kancelářských potřeb od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Administrativní týmy spravující opakované objednávky kancelářských potřeb
|Upozornění na nízké zásoby, sledování dodavatelů a nákladů, monitorování spotřeby, plánování doplňování zásob
|Sledování zásob spotřebního materiálu
|Šablona zprávy o zásobách od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Provozní a finanční týmy vytvářející přehledy zásob
|Přehledové panely, reporty na vysoké úrovni, souhrny hodnoty zásob, podpora reportů generovaných umělou inteligencí
|Dashboard zásob zaměřený na reporting
|Šablona objednávky a zásob od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy propojující pracovní postupy v oblasti nákupu a zásob
|Sledování objednávek, propojené záznamy o zásobách, údaje o dodavatelích, automatické aktualizace zásob
|Sledování pracovních postupů v oblasti nákupu a zásob
|Šablona tabulky od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, které chtějí flexibilitu tabulek s možností spolupráce v reálném čase
|Mřížkové rozložení, vzorce, úpravy v reálném čase, přizpůsobitelné sloupce pro použití při inventarizaci
|Univerzální pracovní prostor ve stylu tabulkového procesoru
|Šablona pro inventář IT od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|IT týmy spravující hardware, licence a záruky
|Sledování sériových čísel, záruční lhůty, připomenutí obnovení, auditovatelné záznamy
|Nástroj pro sledování správy IT majetku
Na co se zaměřit při výběru šablony denního stavu zásob v Excelu
Šablona denních zásob v Excelu je předem připravená tabulka určená k zaznamenávání pohybů zásob – co přichází, co odchází a co zbývá – na denní bázi. Je to běžný výchozí bod pro vedoucí skladů, majitele maloobchodních prodejen a provozní týmy, kteří potřebují přehled o stavu zásob, aniž by museli investovat do specializovaného softwaru.
Hlavním problémem, se kterým se setkáte, je to, že většina běžných tabulek nemá strukturu, která by zabránila chybám při zadávání dat, sledovala více kategorií produktů nebo se přizpůsobovala rostoucímu počtu SKU.
Bez správných sloupců a vzorců budete mít nekonzistentní data, chyby v ručním výpočtu a žádný jasný audit trail pro nesrovnalosti ve skladových zásobách. To vede k nepřesným stavům zásob, což může způsobit, že vám dojdou oblíbené položky nebo budete plýtvat penězi na nadměrné zásoby produktů.
Dobře strukturovaná tabulka pro sledování zásob tomuto chaosu zabrání.
Toto by měla obsahovat kvalitní šablona:
- Předdefinované sloupce pro základní údaje: Vaše šablona musí obsahovat vyhrazené sloupce pro název položky/SKU, počáteční stav zásob, přijaté množství, vydané množství, konečný stav zásob, datum a poznámky. Tato struktura zajišťuje, že každý pohyb zásob je zaznamenán s nezbytným kontextem
- Automatické výpočty: Hledejte šablony s vestavěnými vzorci, které vypočítají konečný zůstatek (počáteční stav + přijaté množství – vydané množství). Tím se eliminuje riziko ručních matematických chyb a ušetříte čas
- Ověřování dat: Dobrá šablona využívá ověřování dat pomocí rozevíracích seznamů nebo omezení zadávání, aby sjednotila záznamy. Tím se zabrání překlepům a zajistí se, že všichni členové vašeho týmu používají stejnou terminologii pro produkty nebo kategorie.
- Filtrování a třídění: Potřebujete možnost filtrovat tabulku se zásobami podle časového období, kategorie produktu nebo umístění ve skladu. Díky tomu snadno najdete konkrétní informace, aniž byste museli procházet stovky řádků
- Škálovatelnost: Šablona by vám měla umožnit snadno přidávat nové SKU, kategorie nebo lokality, aniž by došlo k narušení stávajících vzorců. Pevná struktura se stane překážkou, jakmile se vaše podnikání bude rozšiřovat
- Vizuální signály: Podmíněné formátování je klíčová funkce, která pomocí barev označuje důležitá data. Může například automaticky zvýraznit řádky červeně, když množství položky klesne pod určitou hranici pro doplnění zásob
Řízení práce by nemělo znamenat honbu za aktualizacemi, přepínání mezi nástroji nebo ruční koordinaci každého úkolu.
8 bezplatných šablon pro denní správu zásob v Excelu
Pokud potřebujete rychlý způsob sledování zásob v Excelu, na internetu najdete spoustu šablon pro správu zásob ke stažení. Některé jsou určeny pro jednoduché záznamy o zásobách po jednotlivých položkách, zatímco jiné přidávají upozornění na doplnění zásob, údaje o dodavatelích a vzorce pro oceňování zásob. Problémem je, že i ty propracovanější tabulky stále závisí na ručních aktualizacích, což ztěžuje jejich údržbu s rostoucím objemem zásob napříč produkty, týmy nebo lokalitami.
Zde je podrobnější pohled na některé běžně používané šablony skladových zásob v Excelu a na to, k čemu se nejlépe hodí:
1. Šablona pro řízení skladových zásob v Excelu od Smartsheet
Šablona Smartsheet pro řízení skladových zásob v Excelu je robustní volbou pro ty, kteří potřebují detailní způsob správy velkého objemu dílů nebo produktů. Nabízí strukturované prostředí pro sledování stavů zásob, bodů pro objednání a informací o dodavatelích, vše na jednom místě.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Sledujte hodnotu zásob pomocí vestavěných sloupců pro jednotkovou cenu a celkovou hodnotu zásob
- Vyhněte se vyprodání zásob pomocí sloupce s určenou úrovní pro objednání, který vám signalizuje, kdy je čas doplnit zásoby
- Uspořádejte položky podle SKU, názvu a umístění v regálu, abyste zjednodušili orientaci ve skladu
Šablona je komplexní, ale pokud máte tisíce položek, může se stát nepřehlednou a obtížně se v ní orientuje. Jelikož se jedná o statický soubor, budete muset množství ručně aktualizovat pokaždé, když dojde k prodeji nebo odeslání.
🚀 Ideální pro: Malé a střední podniky, které potřebují podrobný přehled o hodnotě svých zásob.
2. Denní zpráva o příjmech a výdeji zásob od WPS
Pokud se ve vaší firmě zásoby rychle obměňují, je pro vás ideální šablona Denní zpráva o příjmech a výdeji zásob od WPS. Tato šablona se zaměřuje konkrétně na denní pohyb zboží a umožňuje vám přesně zaznamenávat, co do vašeho skladu dorazí a co z něj odejde během 24 hodin.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zjednodušte denní odsouhlasení díky přehlednému rozvržení transakcí „příjem“ a „výdej“
- Udržujte průběžný zůstatek pro každou položku, abyste měli přehled o konečném stavu zásob na první pohled
- Prohlížejte si data v přehledném formátu s vysokým kontrastem, který se snadno čte na mobilu i na počítači
Hlavním omezením je úzký rozsah použití; je navržen spíše pro denní sledování než pro dlouhodobé prognózy zásob nebo historickou analýzu. Chybí mu také pokročilé funkce, jako je skenování čárových kódů nebo automatická upozornění na nízké zásoby.
🚀 Ideální pro: Maloobchodníky nebo vedoucí skladů, kteří potřebují sledovat časté denní pohyby zásob.
3. Seznam zásob Blue od společnosti Microsoft
Šablona Blue Inventory List je profesionální a vizuálně přitažlivá šablona v Excelu určená pro všeobecné sledování zásob. Využívá přehledné modro-bílé barevné schéma a předformátované tabulky, které vám pomohou rychle uspořádat zásoby, aniž byste museli vytvářet list od nuly.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Vychutnejte si elegantní a profesionální vzhled, který je připraven k prezentaci před akcionáři nebo vedením.
- Pomocí sloupce „Stav“ můžete rychle zjistit, které položky jsou skladem nebo v nedodávce
- Díky předem nakonfigurovanému formátu tabulky v Excelu můžete snadno třídit a filtrovat své zásoby.
Ačkoli to vypadá skvěle, jedná se o základní seznam. Neobsahuje složité vzorce pro výpočet odpisů nebo dodacích lhůt a stejně jako většina nástrojů založených na Excelu postrádá schopnost synchronizovat data mezi různými platformami v reálném čase.
🚀 Ideální pro: uživatele, kteří hledají jednoduchý a esteticky příjemný způsob, jak uspořádat základní seznam produktů.
4. Seznam inventáře vybavení od společnosti Microsoft
Šablona Seznam inventáře vybavení od společnosti Microsoft, která je speciálně navržena spíše pro fyzická aktiva než pro maloobchodní zásoby, je ideální pro sledování majetku společnosti. Od notebooků po těžké stroje – tato šablona vám pomůže vést záznamy o sériových číslech, datech nákupu a aktuálním stavu.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Sledujte životnost svých aktiv pomocí speciálních polí pro nákupní cenu a informace o modelu
- Sledujte umístění konkrétních položek, abyste vždy věděli, které oddělení má který nástroj
- Přidejte poznámky o údržbě nebo opravách, abyste zajistili, že vaše zařízení zůstane v dobrém provozním stavu
Tato šablona není optimalizována pro „spotřební zboží“ ani maloobchodní produkty, u nichž se stav zásob mění každou hodinu. Jedná se spíše o nástroj pro evidenci než o aktivní systém sledování prodeje.
🀚 Ideální pro: IT manažery nebo administrátory kanceláří, kteří sledují firemní hardware a majetek.
👀 Věděli jste, že: Nedávná studie zjistila, že 90 % organizací stále spoléhá na zastaralé technologie – včetně tabulek.
5. Seznam zásob s vyznačením od společnosti Microsoft
Pokud máte potíže s rychlým rozpoznáním nízkého stavu zásob, seznam zásob s zvýrazněním je pro vás zásadním řešením. Využívá podmíněné formátování k automatickému zvýraznění řádků, když zásoby klesnou pod určitou úroveň, a poskytuje tak vizuální „varování“, že je čas na objednávku.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Okamžitě identifikujte naléhavou potřebu doplnění zásob díky barevnému zvýraznění řádků
- Sledujte množství k objednání spolu s aktuálními stavem zásob a zefektivněte tak proces nákupu
- Automaticky vypočítejte celkovou hodnotu zásob pomocí vestavěných matematických vzorců
Protože se list opírá o podmíněné formátování v Excelu, může se zpomalit nebo začít vykazovat chyby, pokud se pokusíte přidat příliš mnoho vlastních pravidel nebo tisíce řádků. Vyžaduje také důkladnou znalost Excelu, abyste mohli vyřešit případné potíže, pokud zvýrazňování přestane fungovat.
🚀 Ideální pro: Vizuální typy, které chtějí, aby jim tabulka na problémy „upozorňovala“.
6. Prázdná šablona pro zásoby od Template.net
Prázdná šablona skladových zásob od Template.net je „holým“ výchozím bodem pro ty, kteří si chtějí vytvořit vlastní systém bez nutnosti formátování buněk. Obsahuje základní sloupce – Položka, Popis, Množství – a zbytek nechává na vás.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Začněte s čistým štítem, který není přeplněný funkcemi, které nepotřebujete
- Soubor si můžete stáhnout v různých formátech, včetně PDF, Word a Google Docs.
- Vytiskněte šablonu a vytvořte listy pro fyzickou inventuru pro ruční kontroly skladu
Tato šablona nabízí jen velmi omezenou automatizaci. Neobsahuje žádné vzorce pro výpočet součtů ani bodů pro objednání, což znamená, že při analýze dat budete muset většinu práce udělat sami.
🚀 Ideální pro: Minimalisty, kteří potřebují jednoduchý fyzický nebo digitální formulář pro ruční sčítání.
7. Šablona seznamu zásob od Template.net
Pro strukturovanější přístup nabízí šablona seznamu zásob od Template.net profesionální rozvržení s rozšířenými poli. Je navržena jako univerzální dokument, který funguje stejně dobře jako digitální sledovací nástroj i jako tištěná zpráva pro malé podniky.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Ušetřete čas díky profesionálnímu záhlaví a rozvržení, které je připraveno pro použití v podnikání
- Dokument můžete snadno přizpůsobit v různých aplikacích, jako jsou Apple Pages nebo Google Sheets.
- Udržujte přehledný záznam o jednotkových cenách a umístění zásob pro lepší organizaci
Jelikož se jedná o šablonu ve formě dokumentu, nenabízí takovou výpočetní sílu jako specializovaná databáze nebo software pro správu zásob.
🚀 Ideální pro: Majitele malých podniků, kteří potřebují profesionálně vypadající dokument o zásobách.
8. Šablona pro řízení zásob s listem pro sčítání od Vertex42
Šablona pro řízení zásob od společnosti Vertex42 je vysoce funkční nástroj, který vyplňuje mezeru mezi jednoduchým seznamem a složitým softwarem. Obsahuje list „Aktualizace zásob“, kde můžete zaznamenávat přírůstky a úbytky, což následně automaticky aktualizuje vaše hlavní skladové zásoby.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Spravujte stav zásob napříč více lokalitami nebo sklady v rámci jednoho sešitu
- Automatizujte počítání „aktuálních zásob“ zaznamenáváním jednotlivých transakcí „příjmů“ a „výdejů“
- Na kartě „Data“ můžete přizpůsobit seznamy položek a kategorie pro snazší zadávání dat.
Ačkoli se jedná o výkonný nástroj pro tabulkový procesor, může být pro začátečníky kvůli mnoha záložkám a propojeným vzorcům zastrašující. Pokud dojde k náhodnému smazání vzorce, může dojít k selhání celého systému sledování.
🚀 Ideální pro: Pokročilé uživatele, kteří chtějí v Excelu pracovat s „odlehčeným“ softwarem.
Ačkoli jsou tyto bezplatné šablony dobrým prvním krokem, mají všechny společnou slabinu: jsou zcela závislé na ruční údržbě. Jakmile vaše zásoby porostou, brzy zjistíte, že údržba tabulky se stává prací sama o sobě, což je první známkou toho, že Excel vám již nestačí.
Omezení používání aplikace Excel pro správu zásob
Excel je známý, ale tento komfort zmizí, jakmile se vaše zásoby stanou složitějšími. Začnete trávit hodiny hledáním jediné chyby v zadání dat nebo se snažíte zjistit, která verze tabulky je nejaktuálnější. Tato ztráta času a rostoucí frustrace jsou známky toho, že vám tento nástroj již nevyhovuje.
👀 Věděli jste, že: Studie z roku 2024 zjistila, že 94 procent obchodních tabulek obsahuje závažné chyby 😨
Toto jsou překážky, na které naráží většina týmů:
- Chyby při ručním zadávání dat: Nedostatečná integrita dat způsobená jednoduchou překlepem nebo omylem přepsaným vzorcem může zkomplikovat celý proces inventury. To vede k objednání příliš velkého nebo příliš malého množství zboží, což vás v obou případech stojí peníze
- Žádná spolupráce v reálném čase: Pokud potřebuje aktualizovat tabulku zásob více lidí, jste odkázáni na neustálé posílání souborů e-mailem tam a zpět. To vede k chaosu v řízení verzí, kdy někdo nevyhnutelně pracuje na zastaralém souboru a jeho aktualizace se ztratí
- Omezená automatizace: Potřebujete okamžitě vědět, když se zásoby určitého zboží tenčí, ale nastavení upozornění na doplnění zásob v Excelu vyžaduje složité makra, která jsou nestabilní a snadno se porouchají. Neexistuje žádný jednoduchý způsob, jak automatizovat oznámení
- Limit škálovatelnosti: Soubor Excel s tisíci řádky představujícími různé produkty a denní transakce se stává neuvěřitelně pomalým. Filtrování, třídění a generování reportů se mění v pomalý a frustrující zážitek
- Chybí audit trail: Pokud je číslo skladové položky nesprávné, nemáte možnost zjistit, kdo jej změnil ani kdy. Tato absence audit trailu znemožňuje vysledovat nesrovnalosti a odstranit příčinu problému
- Problémy s integrací: Vaše skladové údaje neexistují ve vzduchoprázdnu. Potřebujete je propojit s vaší prodejní platformou, objednávkami dodavatelů a účetním softwarem, ale Excel vyžaduje, abyste data mezi systémy ručně exportovali a importovali
Právě kvůli těmto omezením začínají týmy hledat lepší systém pro správu zásob – takový, který je stejně intuitivní jako tabulkový procesor, ale navíc nabízí spolupráci, automatizaci a spolehlivost, které Excelu chybí.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí, která jsou roztříštěna v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se klíčové obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
9 alternativních šablon pro správu zásob
Pokud už vás unavuje bojovat s nefunkčními vzorci a zastaralými soubory, je čas na systém, který za vás udělá tu těžkou práci. Místo toho, abyste se potýkali s omezeními statické tabulky se zásobami, můžete využít platformu pro spolupráci, která nabízí známé rozložení v mřížce s výkonnými vestavěnými funkcemi.
Šablony pro správu zásob od ClickUp jsou navrženy tak, aby řešily přesně ty problémy, které v Excelu způsobují frustraci. Poskytují strukturovaný, škálovatelný a automatizovaný způsob vedení denních zásob bez nutnosti ruční práce. Díky funkcím, jako je ClickUp Brain, váš AI asistent, můžete dokonce generovat zprávy nebo vytvářet návrhy objednávek pouhým položením otázky.
1. Šablona pro správu zásob od ClickUp
Šablona pro správu zásob od ClickUp je vaše komplexní řídicí centrum pro zásoby. Je určena pro týmy spravující středně velké až velké zásoby na více místech, které mají dost izolovaných dat a ručního sledování.
Nejde jen o jednoduché počítání zásob, ale zahrnují také informace o dodavatelích, body pro objednání a celkovou hodnotu zásob, což vám poskytne ucelený finanční přehled.
Proč se vám to bude líbit:
- Zajistěte konzistenci dat přidáním strukturovaných informací, jako jsou SKU, množství, cena za položku a údaje o dodavateli, pomocí vlastních polí ClickUp.
- Využijte známé prostředí pro úpravy ve stylu tabulkového procesoru, kde můžete snadno aktualizovat záznamy v zobrazení seznamu ClickUp nebo v tabulkovém zobrazení ClickUp.
- Zabraňte vyprodání zásob spuštěním automatických upozornění na objednávku, když pole množství klesne pod vámi stanovenou hranici, pomocí ClickUp Automations
- Shrňte si aktuální stav zásob nebo okamžitě vytvořte návrh objednávky zadáním @brain do jakéhokoli úkolu nebo komentáře v ClickUp Brain.
🚀 Ideální pro: Týmy spravující středně velké až velké zásoby na více místech
2. Šablona zásob od ClickUp
Pokud jste malý tým nebo firma s jednou pobočkou a chcete přejít od základního listu v Excelu k něčemu pokročilejšímu, je to pro vás ideální výchozí bod. Šablona skladových zásob od ClickUp se zaměřuje na základní prvky sledování zásob: název položky, množství na skladě, umístění a stav. Je navržena tak, aby byla jednoduchá a rychle se osvojila.
Proč se vám to bude líbit:
- Získejte přehledné rozhraní podobné tabulkovému procesoru s řádky a sloupci pro zadávání a úpravy dat v tabulkovém zobrazení ClickUp.
- Okamžitě zjistíte, čemu je třeba věnovat pozornost, pomocí filtrování zásob podle stavu – například skladem, nízký stav nebo vyprodáno.
- Začněte během několika minut díky jednoduchému nastavení, které nevyžaduje složité konfigurace ani rozsáhlé školení vašeho týmu.
🚀 Ideální pro: Malé týmy nebo firmy s jednou pobočkou, které se chtějí posunout dál než jen k tabulkám
3. Šablona jednoduchého obchodního skladového registru od ClickUp
Tato šablona je pro vás, pokud máte rádi tradiční formát denního skladového registru, ale nesnášíte ruční výpočty a nedostatek spolupráce.
Šablona jednoduchého obchodního skladového registru od ClickUp kopíruje klasické rozložení pro zaznamenávání denních pohybů zásob – počáteční zůstatek, příjmy, výdeje a konečný zůstatek. Nabízí vám známé prostředí šablony zásob v Excelu s výkonem cloudové platformy.
Proč se vám to bude líbit:
- Získejte stejné sloupce, jaké byste vytvořili v tabulce Excel pro denní správu zásob, a zajistěte si tak plynulý přechod
- Ušetřete čas a eliminujte chyby díky automatickým výpočtům konečného zůstatku pomocí ClickUp Formulas, což je typ vlastního pole, které provádí výpočty za vás
- Uchovávejte historické záznamy snadným duplikováním šablony a vytvářejte denní nebo týdenní přehledy vašich zásob
🚀 Ideální pro: Týmy, které preferují tradiční formát denního skladového registru
4. Šablona skladových zásob pro Office od ClickUp
Tato šablona je určena ke sledování dlouhodobého majetku, jako je nábytek, počítače a kancelářské vybavení, nikoli spotřebního materiálu.
Šablona Office Inventory od ClickUp je ideální pro vedoucí kanceláří a týmy správy budov, kteří potřebují vědět, kde se nachází každý firemní majetek, kdo jej má a v jakém stavu je. Tím se zabrání ztrátě majetku při stěhování kanceláří nebo změnách v týmu.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte, který zaměstnanec je zodpovědný za jednotlivé kusy vybavení, pomocí pole „Assignee“ (Přiřazený) v ClickUp
- Sledujte hodnotu aktiv v čase pro účely sledování odpisů a účetnictví pomocí vlastních polí ClickUp.
- Díky automatizacím ClickUp dostáváte automatická připomenutí údržby na základě dat nákupu nebo jiných podmínek.
🚀 Ideální pro: vedoucí kanceláří a týmy správy budov, kteří sledují firemní majetek
💡 Tip pro profesionály: S ClickUp Brain MAX už nemusíte přeskakovat mezi záložkami. Tento desktopový AI asistent zná kontext celé vaší práce i propojených aplikací. Získejte přehled o zásobách z více nástrojů a vytvářejte aktualizace nebo dokumentaci ke skladovým zásobám bez použití rukou díky funkci Talk to Text.
5. Šablona pro evidenci kancelářských potřeb od ClickUp
Už vám nikdy nedojdou propisky ani papír do tiskárny. Šablona pro evidenci kancelářských potřeb od ClickUp je určena pro administrativní týmy, které spravují opakované objednávky spotřebního kancelářského materiálu. Pomůže vám sledovat, co máte, co potřebujete a kolik utrácíte, abyste se vešli do rozpočtu a zajistili hladký chod kanceláře.
Proč se vám to bude líbit:
- Už vám nikdy nedojdou zásoby – díky automatizacím ClickUp dostanete upozornění na nízký stav zásob, když množství položek, jako je toner nebo papír, klesne pod stanovenou úroveň.
- Snadno sledujte informace o dodavatelích a nákladech, což usnadňuje objednávání od správného dodavatele za správnou cenu, a to díky vlastním polím ClickUp.
- Vyhněte se náhlému shonu na poslední chvíli sledováním měsíčních vzorců spotřeby, abyste mohli přesně předvídat budoucí potřeby zásob.
🚀 Ideální pro: Administrativní týmy spravující opakované objednávky kancelářských potřeb
6. Šablona zprávy o zásobách od ClickUp
Ruční sestavování zpráv o zásobách je časově náročná činnost, při které snadno dochází k chybám. Šablona zprávy o zásobách od ClickUp tento proces automatizuje tím, že agreguje vaše údaje o zásobách do přehledných souhrnných zobrazení. Je ideální pro vedoucí provozu a finanční týmy, kteří potřebují prezentovat klíčové ukazatele zainteresovaným stranám, aniž by museli trávit hodiny nad tabulkami.
Proč se vám to bude líbit:
- Díky widgetům na panelu ClickUp Dashboard máte přehled o klíčových ukazatelích – celkové hodnotě zásob, obratu zásob a položkách s nízkým stavem zásob – na první pohled.
- Pomocí ClickUp Brain automaticky generujte souhrnné přehledy vašich skladových dat pro týdenní nebo měsíční zprávy.
- Sdílejte zprávy se zainteresovanými stranami, které nejsou ve vašem pracovním prostoru ClickUp, pomocí snadného exportu.
🀚 Ideální pro: Provozní a finanční týmy, které vytvářejí přehledy zásob
7. Šablona objednávky a zásob od ClickUp
Šablona objednávek a zásob od ClickUp vytváří jednotný zdroj informací tím, že propojuje vaše objednávky přímo s vašimi zásobami. Jakmile je objednávka označena jako dokončená, stav vašich zásob se automaticky aktualizuje, čímž se zabrání nesrovnalostem.
Proč se vám to bude líbit:
- Propojte úkol nákupní objednávky přímo s odpovídající položkou zásob pro úplnou sledovatelnost pomocí propojených úkolů ClickUp.
- Automaticky upravte pole „množství na skladě“, když se stav objednávky změní na „dokončeno“ pomocí automatizací ClickUp.
- Sledujte podrobnosti o dodavatelích a předpokládané termíny dodání přímo vedle údajů o zásobách
🚀 Ideální pro: Týmy propojující pracovní postupy v oblasti nákupu a zásob
8. Šablona tabulky od ClickUp
Pokud váš tým miluje flexibilitu tabulek, ale už má dost chaosu kolem otázky „která verze je nejnovější?“, je šablona Spreadsheet Template od ClickUp právě pro vás. Poskytuje univerzální prostředí pro práci s tabulkami přímo v tabulkovém zobrazení ClickUp, ale s klíčovým doplňkem v podobě spolupráce v reálném čase. Všichni členové týmu vidí stejná data ve stejný čas.
Proč se vám to bude líbit:
- Pracujte v známém prostředí – rozhraní tabulky s řádky, sloupci a buňkami funguje přesně tak, jak byste očekávali v jakémkoli tabulkovém procesoru
- Odstraňte ruční výpočty tím, že budete provádět výpočty přímo v tabulce pomocí vzorců ClickUp.
- Už se nemusíte bát, že přepíšete práci někoho jiného – díky funkci detekce spolupráce v ClickUp může více uživatelů editovat soubory současně.
🚀 Ideální pro: Týmy, které chtějí flexibilitu tabulek s možností spolupráce v reálném čase
9. Šablona pro inventář IT od ClickUp
Tato šablona je speciálně přizpůsobena pro správu IT majetku. Šablona IT Inventory od ClickUp pomáhá IT oddělením sledovat veškerý hardware, softwarové licence a záruky v celé organizaci. To zajišťuje dodržování předpisů, pomáhá při plánování rozpočtu a usnadňuje správu přiřazení zařízení pro nové a odcházející zaměstnance.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte důležité IT údaje, jako jsou sériová čísla, data vypršení záruky a data obnovení licencí, pomocí vlastních polí ClickUp.
- Nikdy nezmeškejte obnovení – díky automatizacím ClickUp dostanete automatická připomenutí před vypršením záruky nebo softwarové licence.
- Splňte požadavky na dodržování předpisů a zjednodušte reporting IT majetku pomocí přesných a auditovatelných záznamů
🚀 Ideální pro: IT týmy spravující hardware, licence a záruky
Osvědčené postupy pro denní sledování zásob
Ať už zůstaneš u šablony skladových zásob v Excelu, nebo přejdeš na výkonnější systém, kvalita tvých dat závisí na kvalitě tvých procesů. Osvojení těchto návyků ti pomůže vést přesné záznamy a vyhnout se pozdějším problémům s odstraňováním nesrovnalostí. ✨
- Sjednoťte pravidla pro pojmenování SKU: Vytvořte jednotný formát pro vaše SKU (Stock Keeping Units). Tím zabráníte duplicitním záznamům u stejné položky a výrazně usnadníte filtrování a vyhledávání v tabulce pro sledování zásob.
- Zaznamenávejte transakce v reálném čase: Nečekejte až do konce dne nebo týdne, abyste zaznamenali pohyby zásob. Zaznamenávání prodejů, vráceného zboží a nových dodávek hned v okamžiku, kdy k nim dojde, výrazně snižuje riziko chyb
- Nastavte si pro každou položku hranici pro objednání: Hranice pro objednání je minimální množství, kterého by položka měla dosáhnout, než objednáte další. Definováním těchto limitů zajistíte, že budete upozorněni, než vám dojde oblíbený produkt
- Provádějte pravidelné fyzické inventury: Žádný systém není dokonalý. Pravidelné fyzické inventury zásob ( cyklické inventury ) vám pomohou odhalit nesrovnalosti mezi zaznamenanými zásobami a tím, co se skutečně nachází na regálech.
- Omezte přístup k úpravám: Ne každý člen vašeho týmu potřebuje měnit údaje o zásobách. Omezení oprávnění k úpravám na proškolený personál snižuje riziko náhodného přepsání nebo nesprávných záznamů
- Zálohujte svá data: Ať už používáte lokální soubor Excel nebo cloudový nástroj, vždy provádějte pravidelné zálohy. To vás ochrání před katastrofální ztrátou dat v případě selhání systému nebo lidské chyby.
- Každý měsíc data zkontrolujte a vyčistěte: Vyhraďte si každý měsíc čas na kontrolu údajů o zásobách. Odstraňte zastaralé položky, opravte všechny nalezené chyby a archivujte staré záznamy, aby váš systém fungoval efektivně
Zavedení těchto postupů je mnohem snazší s nástrojem, jako je ClickUp, který nabízí vestavěnou automatizaci a auditní stopy, což posiluje výhodu přechodu od jednoduché tabulky.
💡 Tip pro pokročilé: Vytvořte si v ClickUp superagenta pro objednávání zásob a přehled zásob!
Nastavte si ClickUp Super Agent, aby prohledával vaše skladové údaje, označoval položky s nízkým stavem zásob, navrhoval doporučení k objednávkám a sdílel s vaším týmem přehled zásob připravený ke kontrole, takže můžete sledování zásob proměnit v automatizovaný pracovní postup namísto ruční práce s tabulkami.
Naučte se ještě dnes, jak nastavit svého prvního Super agenta!
Zefektivněte správu zásob s ClickUp
Ačkoli je Excel známým výchozím bodem pro proces správy zásob, jeho omezení v oblasti spolupráce, automatizace a integrity dat často způsobují více práce, než kolik ušetří. Nejlepším přístupem je standardizovat procesy, sledovat vše v reálném čase a pravidelně provádět audit dat.
Ačkoli je Excel známým výchozím bodem pro proces správy zásob, jeho omezení v oblasti spolupráce, automatizace a integrity dat často způsobují více práce, než kolik ušetří. Nejlepším přístupem je standardizovat procesy, sledovat vše v reálném čase a pravidelně provádět audit dat.
Eliminujete tak roztříštěnost nástrojů, získáte úplný přehled o svých zásobách a každý týden ušetříte hodiny ruční administrativní práce. 🤩
Často kladené otázky
Základní denní evidence zásob by měla vždy obsahovat sloupce pro datum, název položky/SKU, počáteční stav zásob, přijaté množství, vydané množství, konečný stav zásob a poznámky.
Statická šablona v Excelu je samostatný offline soubor, který způsobuje problémy s kontrolou verzí, zatímco nástroj pro spolupráci je cloudová platforma, která umožňuje úpravy a automatizaci v reálném čase pro více uživatelů.
Nejúčinnějšími metodami jsou využití funkcí ověřování dat, jako jsou rozevírací seznamy, ke standardizaci zadávání údajů a automatizace výpočtů pomocí vzorců, aby se eliminovalo ruční počítání.
Přechod byste měli zvážit, pokud často narážíte na chyby v datech, ztrácíte čas zjišťováním, která verze tabulky je aktuální, nebo potřebujete automatizované funkce, jako jsou upozornění na nízké zásoby.