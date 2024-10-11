Jak používat auditní protokoly pro lepší bezpečnost a dodržování předpisů

Každá firma se spoléhá na obrovské množství dat, jak příchozích, tak odchozích. S těmito daty přicházejí nevyhnutelné otázky týkající se zabezpečení, bezpečnosti a souladu s předpisy. Ale to pravděpodobně již víte.
Koneckonců, když jsou ohrožena vaše data, je ohroženo i vaše podnikání. Proto je tak důležité vytvořit spolehlivý systém pro monitorování podnikových dat. Auditní protokoly jsou základem tohoto systému.
Každá akce ve vašem systému zanechává digitální stopu, kterou zaznamenávají auditní protokoly. Auditní protokoly vám pomáhají sledovat aktivitu a včas odhalit potenciální bezpečnostní rizika. Jaké výhody vám tedy auditní protokoly přinášejí?
Pojďme se podrobněji podívat na vše, co potřebujete vědět o používání auditních protokolů pro lepší správu zabezpečení a dodržování předpisů. 🛡️
Co je to auditní protokol?
Auditní protokol je chronologický záznam všech událostí, které se vyskytnou na zařízeních, v aplikacích a operačních systémech ve vaší síti.
Když dojde k události, tyto protokoly obvykle zaznamenávají čas, odpovědného uživatele nebo službu a dotčenou entitu. Jak naznačuje jejich název, tyto protokoly slouží k podpoře auditu v rámci správy životního cyklu IT.
Přístup k auditním protokolům je zásadní jak pro dodržování zákonů, tak pro vyšetřování. Umožňují správcům sledovat aktivitu uživatelů a pomáhají bezpečnostním týmům najít zdroj narušení.
Není přehnané říci, že jsou téměř jako mocenský uzel vaší organizace. Proč? Pomáhají vašim týmům pro dodržování předpisů a zabezpečení spravovat a delegovat pravomoci v celé organizaci.
⚡️Archiv šablon: Využijte IT šablony k zjednodušení procesu provádění analýzy výkonu systému, dokumentování uživatelských účtů a správy oprávnění. Pravidelná aktualizace a přizpůsobování těchto šablon vám umožní udržet krok s konkrétními potřebami vaší organizace a neustálým vývojem v oblasti IT.
Auditní protokoly vs. běžné systémové protokoly
Hlavní rozdíl mezi auditními a běžnými systémovými protokoly spočívá v jejich účelu.
Zatímco auditní protokoly generují historické záznamy pro účely dodržování předpisů, systémové protokoly pomáhají vývojářům řešit systémové problémy.
První z nich může zaznamenávat širokou škálu událostí, včetně akcí uživatelů a důvěrných informací, jako jsou uživatelská ID, zatímco druhý se zaměřuje výhradně na události na úrovni systému, jako je výkon hardwaru nebo softwaru, selhání a chování aplikací.
Například dojde k selhání aplikace, kterou vaše organizace používá. Jedná se o systémový protokol, protože může zaznamenávat údaje o alokaci paměti a využití RAM.
Na druhou stranu, zde je příklad toho, co se stane, když vaše proprietární databázová platforma detekuje opakované neúspěšné pokusy o přihlášení. Auditní protokol zaznamenává uživatele, jehož pokusy selhaly, kolikrát selhaly a důvod neúspěšného přihlášení.
Jako pracovník odpovědný za dodržování předpisů nebo manažer bezpečnosti nyní máte k dispozici dostatek údajů, abyste mohli určit, zda se jedná o varovný signál, či nikoli. Také se vám vyjasní plán nebo opatření, která je třeba přijmout.
Typy auditových protokolů
Pokud jde o monitorování aktivity vašeho systému, ne všechny auditní protokoly slouží stejnému účelu. Různé typy protokolů zaznamenávají konkrétní podrobnosti, od akcí uživatelů po výkon systému, a pomáhají vám udržet si přehled o bezpečnosti. 🔒
Podívejme se na hlavní typy auditních protokolů, se kterými se můžete setkat.
1. Bezpečnostní auditní protokoly
Tyto auditní protokoly identifikují a zabraňují podezřelým aktivitám v síti vaší organizace. Zaznamenávají události, jako jsou úspěšné a neúspěšné pokusy o přihlášení, přístup k citlivým údajům a změny v uživatelských záznamech, a urychlují tak identifikaci příčiny problému.
Umožňují také monitorování v reálném čase, které může včas předejít a zmařit podezřelé nebo neoprávněné aktivity. Bezpečnostní auditní protokoly jsou cenné v situacích, které vyžadují forenzní analýzu bezpečnostních incidentů.
📌 Příklad: E-shop, který zaznamenal drastický pokles návštěvníků určité stránky, může provést forenzní analýzu, aby zjistil, zda byl problém způsoben chybou na jeho webových stránkách nebo úmyslným zásahem.
2. Systémové auditní protokoly
Systémové auditní protokoly jsou klíčem k maximalizaci provozní efektivity. Poskytují podrobný rozpis úzkých míst ve vašich systémech, takže víte, kdy a kde zasáhnout.
Tyto protokoly poskytují přehled o událostech, jako je využití systému, spotřeba zdrojů a chování uživatelů, což usnadňuje lepší audity a efektivnější provoz ve vaší organizaci.
📌 Příklad: Regionální pobočka banky, která zaznamená náhlý výpadek nebo chybu ve své aplikaci, může pomocí systémových auditních protokolů určit a izolovat příčinu výpadku.
3. Auditní protokoly aplikací
Informace z auditních protokolů aplikací usnadňují hluboké pochopení technických problémů ve vašich aplikacích. Tyto protokoly pomáhají vašemu IT týmu najít zdroj chyb a nestabilního chování systému, čímž exponenciálně zkracují dobu potřebnou k řešení a opravě selhání aplikací.
Díky auditním protokolům aplikací můžete efektivně opustit metodu „pokusů a omylů“.
📌 Příklad: Pokud se uživatelé během špičky potýkají s pomalým načítáním stránek, může váš IT tým zkontrolovat auditní protokoly a zjistit, zda je zpomalení způsobeno vysokým provozem nebo příliš dlouhým prováděním konkrétního dotazu.
4. Protokoly uživatelské aktivity
S růstem organizace může být náročné sledovat, kdo co kontroluje. Protokoly uživatelské aktivity však mohou vytvořit jasný precedens pro správu a orientaci v této oblasti.
Tyto protokoly zaznamenávají nedávnou aktivitu uživatelů a nabízejí podrobný archiv událostí v rámci celého pracovního postupu vaší organizace. Umožňují vám posoudit hierarchii rozhodování a zabránit neoprávněným akcím.
📌 Příklad: Pokud dojde k náhodnému smazání důvěrné zprávy, protokoly uživatelské aktivity mohou vysledovat, který uživatel ji smazal a kdy, aby bylo možné dokument rychle obnovit a problém vyřešit.
5. Auditní protokoly pro dodržování předpisů
Regulační orgány, jako jsou Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) a General Data Protection Regulation (GDPR), vyžadují jako předpoklad auditní protokoly pro dodržování předpisů.
Tyto protokoly jsou nezbytné pro organizace, zejména v odvětví zdravotnictví a financí, aby splnily požadavky na dodržování předpisů.
Auditní protokoly pro dodržování předpisů také poskytují ověřitelné důkazy v právních sporech a nabízejí právní důkazy o akcích, transakcích a interakcích v rámci systému, které chrání organizace před falešnými nároky.
📌 Příklad: Pokud dojde k narušení bezpečnosti dat ve zdravotnickém zařízení, auditní protokoly shody s HIPAA sledují, kdo měl přístup k záznamům pacientů, a poskytují jasné důkazy pro řešení právních problémů a prokázání, že zařízení dodržovalo bezpečnostní protokoly.
6. Auditní protokoly databáze
Tyto auditní protokoly jsou pečlivé záznamy o aktivitách v databázi, které zachycují vše od aktualizací databáze až po uživatele odpovědného za změny.
Umožňují organizacím udržovat odpovědnost napříč všemi týmy.
📌 Příklad: Pokud se neoprávněný uživatel pokusí získat přístup k citlivým údajům o zákaznících, auditní protokoly databáze tento pokus okamžitě zaznamenají a upozorní bezpečnostní personál, aby mohl rychle provést vyšetřování.
7. Síťové auditní protokoly
Auditní protokoly, známé také jako auditní stopy, zaznamenávají všechny události a akce, které se odehrávají v síti, systémech a softwarových aplikacích vaší organizace. Tyto audity sledují každý kus hardwaru a softwaru v síti a prohledávají dokumentaci, jako jsou uživatelské účty a oprávnění.
Hrají klíčovou roli při odhalování podvodných aktivit a identifikaci bezpečnostních zranitelností v síti vaší organizace.
📌 Příklad: Pokud se v síti začne šířit malware, síťové auditní protokoly mohou odhalit počáteční bod vstupu a ukázat napadené zařízení a soubory, ke kterým byl získán přístup.
Informace zaznamenané v auditních protokolech
Auditní protokoly zaznamenávají mnoho důležitých informací, které vám pomohou pochopit, co se ve vašich systémech děje. Podívejme se na to blíže. 🔍
Aktivita uživatelů
Aktivita uživatelů zahrnuje různé akce, jako jsou časy přihlášení a odhlášení, přístup k prostředkům a data vytvořená nebo upravená v systémech vaší organizace. Auditování akcí každého uživatele podporuje transparentnost a odrazuje váš tým od provádění citlivých nebo neschválených akcí.
Systémové události
Tyto údaje zaznamenávají činnosti, jako je spuštění a vypnutí systému, instalace a aktualizace softwaru, chyby a poruchy a jakékoli změny v konfiguraci nebo nastavení. Tyto údaje poskytují přehled o událostech v systému a v případě poruchy izolují zdroj (na úrovni hardwaru vs. na úrovni softwaru).
Přístup k datům a jejich úpravy
Auditní protokoly také zaznamenávají údaje o tom, jak jsou data sama o sobě používána. To znamená, že když někdo přistupuje k jakémukoli souboru nebo dokumentu, vytváří jej, prohlíží, upravuje nebo maže, zanechává za sebou stopu. Tato stopa zaznamenává změny, kterými data prošla, a také to, kdo za ně nese odpovědnost.
V situacích, kdy data ovlivňují práci jiných týmů, usnadňují protokoly přístupu k datům identifikaci zdroje problému a v případě potřeby jeho opravu.
Historie transakcí
Sledování transakcí by bez auditních protokolů bylo namáhavým, ne-li nemožným úkolem. Zachycení podrobných záznamů o transakcích usnadňuje zefektivnění procesů. To je mimořádně důležité v odvětvích, jako je bankovnictví a elektronický obchod, kde se denně uskutečňují tisíce, ne-li více transakcí.
Úpravy sítě
Záznamy auditních protokolů také zaznamenávají veškeré změny nastavení sítě. Vzhledem k tomu, že většina organizací využívá cloudové služby, může správné řízení nastavení sítě chránit před narušením bezpečnosti.
Administrativní akce
Zaznamenávané aktivity zahrnují vše od vytváření uživatelských účtů a přidělování oprávnění/přístupů až po zálohování systému a téměř všechny ostatní akce, které provádějí správci systému.
Tyto údaje vám pomohou sledovat a monitorovat – a v případě potřeby i odstranit – uživatele, kteří mají přístup k citlivým nebo důvěrným informacím ve vaší organizaci.
Bezpečnostní incidenty
Každý incident související s bezpečností je sledován, aby byla zajištěna ochrana vašich dat. Data o bezpečnostních incidentech sledují neúspěšné pokusy o přihlášení, změny v přístupu a aktivace (nebo deaktivace) antivirového a antimalwarového softwaru.
Výhody zavedení auditních protokolů
Sběr auditních protokolů může změnit způsob, jakým vaše organizace spravuje bezpečnost a dodržování předpisů.
Podívejte se, jak může využití těchto protokolů prospět vaší organizaci. 📝
🔏 Zlepšuje bezpečnost
Jednou z nejvýznamnějších funkcí auditních protokolů je jejich schopnost sledovat veškerou aktivitu systému. To je obzvláště důležité v případě narušení bezpečnosti. Forenzní vyšetřování auditní stopy vaší organizace se stává rozhodujícím faktorem.
Auditní protokoly sledují zdroj narušení, aby odhalily nejen to, jak k němu došlo, ale také to, jaká data byla ovlivněna. Správcům systému může kontrola auditních protokolů pomoci odhalit nesrovnalosti nebo neobvyklé chování, a tím čelit kybernetickým útokům a předcházet jim.
✔️ Umožňuje dodržování předpisů
Vedení podrobných auditních protokolů není jen dobrým zvykem, ale také zákonnou povinností. Tradičně musely auditní záznamy vést pouze organizace působící v oblasti financí a zdravotnictví, které pracovaly s důvěrnými údaji.
V současné době regulační orgány jako HIPAA a PCI DSS vyžadují, aby všechny organizace s digitální stopou vedly auditní protokoly.
Kromě prokázání souladu s průmyslovými předpisy a standardy ochrany dat chrání auditní protokoly vaši organizaci také před podvodnými soudními spory. Podrobné záznamy, které generují, slouží jako spolehlivý důkaz vaší pečlivosti.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte kontrolní seznam shody, abyste zefektivnili proces auditu. Zahrňte klíčové prvky, jako je rozsah, kritéria, důkazy, zjištění a doporučení.
⚠️ Vylepšuje řešení problémů
Díky auditním protokolům se řešení systémových chyb nebo výpadků stává méně stresujícím. Díky jejich schopnosti zaznamenávat historické informace můžete od samého začátku identifikovat zdroj chyby.
Váš IT tým může provést důkladnou analýzu a rekonstruovat časovou osu události, určit, zda událost spustil uživatel nebo systém, a nakonec najít řešení problému.
🤝 Podporuje odpovědnost uživatelů
Auditní protokoly nabízejí podrobné záznamy o provedených akcích, o tom, kdo je inicioval a kdy. To znamená, že můžete každou akci vysledovat až k jednotlivým uživatelům.
Auditní protokoly uživatelů umožňují vytvořit prostředí odpovědnosti a jsou nezbytné při vyšetřování, zajišťování souladu s předpisy a soudních řízeních. Poskytují také důležité informace, které mohou zlepšit produktivitu týmu.
📊 Zajišťuje integritu a transparentnost dat
Vzhledem k tomu, že stále více organizací buduje a rozšiřuje svou digitální stopu, je důležité si uvědomit, že vytváření osvědčených postupů v oblasti správy dat neslouží pouze k zachování jejich bezpečnosti a provozuschopnosti. Jedná se o klíčový prvek, který se stává základem důvěry stávajících i potenciálních zákazníků nebo klientů.
Implementace auditních protokolů pomáhá vaší organizaci prokázat závazek chránit vaše data před manipulací nebo neoprávněnými změnami. Zachováním integrity dat jednáte správně vůči uživatelům, kteří se spoléhají na autentičnost vašich dat.
Jak implementovat efektivní auditní protokolování
Nastavení auditových protokolů nemusí být složité. Postupováním podle několika jednoduchých kroků získáte cenné informace a zajistíte bezpečnost svých dat.
Jste připraveni to vyzkoušet ve své organizaci? 🔧
Krok 1: Stanovte cíle auditových protokolů
Začněte tím, že určíte, jaká data chcete zaznamenávat a proč. Definování rozsahu auditu bude zahrnovat určení oblastí auditu, časového harmonogramu a potřebných zdrojů.
Zavedením tohoto systému se budete moci plně soustředit na cíle auditu – jaký je jeho účel?
Při stanovování cílů je třeba zohlednit několik faktorů:
- Předpisy a dodržování předpisů: Působí vaše organizace v odvětví, které vyžaduje pravidelné podávání zpráv o své činnosti?
- Práva a přístup: Jak je nastavena vaše organizace? Vyžaduje vytvoření složitého systému přístupových práv?
- Rozsah a data: Jaký bude zdroj vašich auditních protokolů? Kolik úrovní dat očekáváte, že budete prostřednictvím auditních protokolů zaznamenávat?
Výběr správného rámce pro audity se stane jednodušším, jakmile budou vaše cíle jasné.
Krok 2: Vyberte správný nástroj pro protokolování
Auditní protokolování zahrnuje důsledné zaznamenávání, procházení a analýzu obrovského množství dat – a to ani nebereme v úvahu implementaci. Právě zde přicházejí na řadu inteligentní nástroje pro auditní protokolování.
Výběr správného nástroje je zásadní, protože bezpečnost a dodržování předpisů vaší organizace do značné míry závisí na tomto rozhodnutí.
Zde je několik ukazatelů, které vám pomohou při informovaném výběru nástroje:
- Komplexní sada funkcí pro sledování jakékoli události, kterou chcete
- Monitorování a upozornění v reálném čase spolu s možností generovat podrobné, přizpůsobené protokoly.
- Schopnost zpracovávat velké objemy dat a uchovávat historické protokoly po delší dobu bez problémů s výkonem.
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které zjednodušuje vyhledávání, filtrování a analýzu protokolů.
Se správným nástrojem mohou auditní protokoly změnit způsob fungování vaší organizace díky posílené bezpečnosti, plynulé funkčnosti a plnému dodržování předpisů.
Krok 3: Konfigurace nastavení protokolů
Dalším krokem je nastavení rámce auditních protokolů relevantního pro cíle, které jste identifikovali výše. Vyberte události, které jsou pro vás důležité, a definujte a standardizujte formát protokolů.
Při implementaci auditních protokolů je klíčové najít správnou rovnováhu – protokolování každé události může způsobit přetížení dat, zatímco vynechání důležitých událostí může ohrozit dodržování předpisů. Většina auditních protokolů obvykle zaznamenává data, jako jsou ID uživatelů, časová razítka, typy událostí a výsledky událostí.
Jakmile identifikujete události, určete, jak dlouho budete protokoly uchovávat. Ačkoli minimální doba 90 dnů je osvědčeným postupem, musíte zohlednit regulační požadavky a kapacitu úložiště. Dalším aspektem, který je třeba zvážit, jsou časová razítka v protokolech – synchronizujte je s protokolem NTP (Network Time Protocol).
Nastavení protokolování auditů zajistí, že budete auditovat pouze data, která vaše organizace potřebuje, a vyhnete se tak přetížení daty.
Krok 4: Zefektivněte proces kontroly
Nastavení postupu kontroly auditních protokolů je zásadní nejen pro sledování každodenní bezpečnosti, ale také pro zajištění toho, aby byl váš rámec správy auditů připraven se vyvíjet spolu s vaším podnikáním.
Ručně analyzujte auditní protokoly, abyste rozpoznali a omezili podezřelé chování. Začněte automatizací auditních protokolů, které budou pravidelně zasílány e-mailem a kontrolovány.
Dalším krokem je propojení koncových bodů sběru protokolů s vaším inventářem a konfigurace nových koncových bodů podle potřeby.
Plánování pravidelných simulací událostí, jako je zadání nesprávných přihlašovacích údajů, je skvělým způsobem, jak posoudit, zda jsou generovány správné protokoly. Správa auditů je nepřetržitý proces, který vyžaduje důsledné zásahy, aby bylo zaručeno, že vaše protokoly poskytují relevantní informace.
Provádějte plynulé a bezpečné auditní protokolování s ClickUp
Jako komplexní centrum pro produktivitu na pracovišti nabízí řešení IT a PMO od ClickUp vašim týmům ideální platformu pro kontrolu a správu auditních protokolů.
Díky auditním protokolům ClickUp získáte komplexní záznam všech akcí provedených v rámci pracovního prostoru. Správci pracovního prostoru tak mohou snadno sledovat a monitorovat aktivitu uživatelů, což zajišťuje odpovědnost a transparentnost.
Každý auditní protokol generuje následující data:
- Datum
- Uživatel
- Role
- Událost
- Stav
Auditní protokoly ClickUp vám pomohou sledovat a kontrolovat dvě kategorie:
- Protokoly uživatelů: Každá akce uživatele je zaznamenána jako událost. Tyto protokoly zaznamenávají a sledují události, jako jsou přihlášení a odhlášení uživatelů, oprávnění rolí, přihlášení pomocí tokenů a změny uživatelů.
- Protokoly úkolů: Všechny činnosti související s úkoly jsou sledovány podle uživatele a typu činnosti. Tyto protokoly zaznamenávají změny stavu, archivaci, obnovení, dokončení nebo smazání úkolů.
ClickUp je v souladu s normou SOC 2 typu 2 a nabízí vašemu týmu bezpečný a spolehlivý způsob, jak identifikovat podezřelé nebo neoprávněné aktivity ve vašich systémech. Můžete snadno sledovat akce uživatelů, řešit problémy a určit jejich příčiny.
Umožní vám také sledovat produktivitu a zapojení zaměstnanců a zároveň zajistit dodržování IT politik a postupů vaší organizace. ClickUp také poskytuje řadu šablon navržených tak, aby zjednodušily a zefektivnily vaše procesy auditních protokolů. 👇
Šablona plánu auditu ClickUp
Šablona plánu auditu ClickUp je fantastický zdroj, který usnadňuje proces auditu pro jakoukoli organizaci nebo projekt. S touto šablonou můžete rychle sestavit efektivní plán auditu, který zahrnuje veškerou nezbytnou dokumentaci a analýzu relevantních dat a procesů.
Poskytuje plán, jak identifikovat rizikové oblasti pro audity shody, organizovat potřebné dokumenty a sledovat každý krok od plánování po provedení a dokončení.
Pomocí této šablony můžete vytvořit více projektů, které budou v souladu s auditními cíli, spolupracovat s různými zúčastněnými stranami, sledovat stav úkolů a maximalizovat produktivitu týmu.
Šablona ClickUp pro firemní audity
Provádění podnikových auditů může být náročné. S šablonou ClickUp Corporate Audits Template však získáte přístup k rychlému a komplexnímu rámci, který vám pomůže zvládnout jakýkoli audit.
Slouží jako základní nástroj pro jakýkoli audit, od zajištění souladu s předpisy a shromažďování relevantních informací až po identifikaci potenciálních rizik a zajištění přesnosti výsledků.
Tato šablona umožňuje rychlý a přehledný audit jakéhokoli oddělení/procesu. Zdůrazňuje také příležitosti ke zlepšení, což vaší organizaci umožní zvýšit efektivitu a účinnost různých procesů.
Skvělou volbou je také šablona ClickUp Process Audit and Improvement Template. Jejím cílem je zjednodušit procesní audity prostřednictvím hodnocení stávajících procesů a identifikace oblastí, které je možné vylepšit.
Osvědčené postupy pro správu a analýzu auditních protokolů
Auditní protokoly jsou neměnné digitální záznamy, na které se vaše organizace může dlouhodobě spolehnout.
Spravujte své auditní protokoly lépe pomocí těchto osvědčených postupů. 📈
🧐 Pravidelně kontrolujte protokoly
Vaše organizace musí zavést spolehlivý monitorovací systém, aby mohla účinně předvídat bezpečnostní hrozby. Koneckonců, při řešení bezpečnostních narušení je čas tím nejdůležitějším faktorem.
V tomto procesu je také nezbytný lidský zásah.
Například pouze bezpečnostní manažeři by měli mít při přístupu k auditním protokolům práva správce. Kromě toho je důležité vyškolit personál, aby tyto protokoly správně četl a interpretoval.
Se správným nastavením a školením můžete efektivně detekovat a řešit podezřelé aktivity a narušení bezpečnosti včas.
🗃️ Posílení úložiště protokolů
Každý soubor auditového protokolu musí být zabezpečený a nesmí být pozměněn.
Zde je několik kroků, jak toho dosáhnout:
- Omezte přístup k protokolům pouze na oprávněné osoby, abyste zabránili neoprávněnému prohlížení a manipulaci.
- Šifrujte protokoly, zejména pokud obsahují důvěrné informace nebo data.
- Zachovejte integritu auditních protokolů pomocí řešení WORM (write-once-read-many).
📁 Vytvořte jednotnou konvenci pojmenování
Jasná a konzistentní konvence pojmenování usnadňuje správu a přístup k auditním protokolům.
Pokud každý záznam protokolu má strukturovaný formát, může váš tým rychle procházet data bez zmatků. Pro zachování přehlednosti standardizujte způsob označování klíčových prvků, jako jsou typy událostí, uživatelé, systémy a časová razítka.
Například místo vágních pojmů jako „změna“ nebo „přístup“ použijte popisné názvy jako „file_modified“ nebo „user_logged_in“.
📑 Vytvořte zásady uchovávání protokolů
Je důležité zefektivnit způsob, čas a místo uchovávání protokolů.
Začněte pravidelným zálohováním protokolů. To je obzvláště důležité v případě, že výpadek hardwaru nebo softwaru vede ke ztrátě dat.
Vaše zásady uchovávání protokolů by měly také zohledňovat, jak dlouho uchováváte záznamy auditních protokolů ve své databázi. I když to může být dáno provozní šířkou pásma a úložným prostorem, nezapomeňte zohlednit také požadavky na dodržování předpisů. Regulační orgány obvykle vydávají pokyny, které určují, jak dlouho musí být protokoly uchovávány.
Přečtěte si také: 10 nejlepších nástrojů pro správu, rizika a dodržování předpisů (GRC)
Běžné výzvy a řešení pro auditní protokolování
Ačkoli jsou auditní protokoly nezbytné pro udržení bezpečnosti a souladu s předpisy, nejsou bez problémů.
Pojďme se podívat na některé běžné problémy a způsoby, jak je překonat. 🚧
Přetížení dat
Díky vývoji v oblasti mikroslužeb a distribuovaných a komplexních infrastrukturních vrstev v posledních letech se při každém připojení k internetu generují obrovské množství dat. To ale také znamená, že auditní protokoly jsou rychle zaplaveny velkým množstvím dat.
Velký objem dat má dopady nejen na úložiště, i když i ten je zásadní. Zvyšují náklady na cloudové úložiště a způsobují značné zpoždění v monitorování auditů a obchodních operacích.
Jak postupovat: Nejlepší způsob, jak tyto problémy řešit, je komprese dat.
Zmenšením velikosti protokolových souborů můžete snížit požadavky na úložiště, snížit náklady na cloud a dosáhnout rychlejšího přenosu dat. Tím se také minimalizuje šířka pásma a čas potřebný k přenosu auditových souborů.
Přístupnost a bezpečnost protokolů
Do této chvíle jste pravděpodobně již pochopili nutnost zachování integrity auditních protokolů. Koneckonců zajišťují bezpečnost vašich dat a vytvářejí precedens pro vztahy se všemi vašimi uživateli nebo klienty.
Jak se v tom orientovat:
Aby bylo možné předcházet kybernetickým útokům nebo dokonce řešit bezpečnostní incidenty, musí být k dispozici odpovídající auditní záznamy. K tomu je nezbytný nástroj pro správu auditů, který zajišťuje správnou kategorizaci, časová razítka a indexování.
Vzhledem k tomu, že povaha citlivých údajů se může lišit od autentizačních údajů přes proprietární obchodní údaje až po osobní identifikační údaje, ideální systém auditních protokolů musí tyto údaje detekovat a redigovat v reálném čase.
Orientace ve složitých protokolech
Auditní protokoly jsou pouze prvním krokem. Správná správa a indexace těchto dat je klíčem ke zvýšení bezpečnosti a dosažení souladu s předpisy. 🔑
Ale když jsou konkrétní auditní protokoly zaznamenávány v různých formátech protokolů v různých architekturách a dynamických infrastrukturách, jak jim porozumět?
Ruční prohledávání těchto dat za účelem identifikace významných událostí je marným pokusem.
Jak na to: Automatizované nástroje pro analýzu protokolů mohou tento proces výrazně zefektivnit a umožnit vašemu týmu rychle identifikovat významné události, aniž by musel ručně procházet obrovské množství dat.
Přečtěte si také: 10 nejlepších nástrojů a softwaru pro správu souladu s předpisy
Korelace událostí
Významnou součástí správy auditních protokolů je korelace událostí napříč aplikacemi, systémy a sítěmi za účelem identifikace podezřelého chování a bezpečnostních hrozeb. To je však snazší říci než udělat.
Proč? Protože data protokolů jsou často rozptýlena v různých systémech, což komplikuje celkový přehled, zejména ve větších sítích. Chyby mohou pocházet z více parametrů, což ztěžuje analýzu jejich příčin.
Nesprávně nakonfigurované výstrahy a přechodné problémy sítě mohou způsobit falešné poplachy, zatímco redundantní výstrahy mohou být výsledkem jediného problému, který kvůli složitosti systému spustí více oznámení.
Jak postupovat: Chcete-li tyto výzvy řešit, zvažte použití centralizovaného řešení protokolování, které shromažďuje protokolová data ze všech vašich zdrojů. Tím zvýšíte přehlednost a zjednodušíte korelaci událostí.
Navíc využití automatizovaných nástrojů pro analýzu protokolů odfiltruje rušivé vlivy, což vám umožní soustředit se na významné události a rychle reagovat na případná rizika.
Objevte plynulé a bezpečné auditní protokoly s ClickUp
Rozhodování založené na datech je základem každé dobře fungující organizace. Data proto musí být chráněna jako nejcennější aktivum (což také jsou).
Odpověď najdete ve svých záznamech auditních protokolů. I když se vaše podnikání a objem dat rozšiřují, nástroj, který pomáhá s plynulým auditním protokolováním, se stává nejdůležitějším nástrojem ve vašem arzenálu.
Vyberte si ClickUp a nabídněte svému týmu snadný způsob správy a zvýšení bezpečnosti pomocí našich šablon auditních plánů.
