Bezplatné šablony objednávek v Excelu pro hladší procesy nákupu

Chcete, aby byl váš proces nákupu jednodušší a lépe zvládnutelný? Vyzkoušejte šablonu nákupní objednávky.
Tento dokument je praktický a přizpůsobitelný a zjednodušuje celý nákupní proces – pomáhá vám kontrolovat stav zásob, vytvářet objednávky, šetřit čas a omezovat chyby.
Přečtěte si tento blog a najděte šablonu objednávky (šablonu PO) v Excelu, která nejlépe vyhovuje vaší malé nebo velké firmě. Přejděte přímo k věci!
Co dělá šablonu nákupní objednávky dobrou?
Online najdete mnoho bezplatných šablon objednávek v Excelu. Ale jak zjistit, kterou z nich si vybrat?
Zde je několik vlastností, které byste měli hledat v dobré šabloně objednávky:
- Přehledné rozvržení: Vyberte si šablonu objednávky s přehlednou a organizovanou strukturou. Díky tomu bude pro firmu snadné vyplnit příslušné informace ✍️.
- Základní podrobnosti: Ujistěte se, že šablona obsahuje všechna nezbytná pole týkající se procesu objednávky, jako je číslo objednávky, název společnosti, údaje o dodavateli, přepravní podmínky, množství, platba, informace o dodání atd. Díky tomu bude šablona komplexní a univerzální.
- Automatické výpočty: Vyberte si šablonu objednávky, která automatizuje všechny důležité výpočty, jako jsou daně, přepravní náklady, celkové náklady atd., aby se eliminovala možnost chyb.
- Přizpůsobitelné sekce: Vyberte si šablonu, která vám umožní přizpůsobit každou položku, abyste mohli přidávat/odstraňovat podrobnosti podle potřeb vaší velké nebo malé firmy.
- Funkce sledování stavu: Vyberte šablonu objednávky, abyste mohli sledovat objednávky. Tak budete mít jistotu, že budete informováni o všech změnách týkajících se jejich stavu.
Bezplatné šablony objednávek v Excelu
Bez dalších okolků vám představíme nejlepší bezplatné šablony objednávek v MS Excel:
1. Šablona objednávky v Excelu od Vertex42
Šablona objednávky v Excelu od Vertex42 je standardní dokument vhodný pro většinu podnikatelů. Je základní, ale komplexní a umožňuje zaznamenat základní údaje o objednávce, jako jsou informace o dodavateli, popis položky, množství, cena atd.
Vzhledem k tomu, že tato šablona je k dispozici ke stažení v různých verzích, včetně Google Sheets a MS Word, je vhodná pro přístupnost napříč platformami. Pokud potřebujete záložní kopii, uložte ji jako soubor PDF.
Proč si je zamilujete:
- Přizpůsobte si všechny podrobnosti, jako jsou informace o dodavateli a dopravě.
- Vypočítejte daně a náklady na dopravu pro vyčerpávající dokumentaci
- Odstraňte potřebu externího softwarového řešení – stačí otevřít v Excelu a můžete začít.
Ideální pro: Podnikatele, kteří hledají jednoduchou, multiplatformní tabulku objednávek pro správu informací o dodavatelích, popisu položek a cen.
2. Šablona objednávky v Excelu od ProjectManager
Hledáte univerzální šablonu pro vytváření samostatných objednávek pro různé dodavatele? Šablona objednávky v Excelu od ProjectManager by pro vás mohla být tou správnou volbou. Díky jejímu přehlednému a profesionálnímu designu můžete vytvořit objednávku pro každého dodavatele, se kterým spolupracujete.
Šablona vám umožňuje přidat všechny relevantní informace pro hladké vyřízení: informace o objednávce, kontaktní údaje, přepravní podmínky a datum dodání. Kromě toho můžete sečíst celkovou částku za řádek a vypočítat náklady a další údaje.
Proč si je zamilujete:
- Přizpůsobte si pole pro podrobné podmínky dodání a platby
- Sledujte stav objednávek a termíny dodání v jednom přehledu
- Exportujte do Google Sheets nebo PDF pro snadné sdílení a archivaci.
Ideální pro: Projektové manažery a týmy nákupu, které potřebují standardní šablonu objednávky pro více dodavatelů.
3. Šablona nákupní objednávky pro e-commerce od CIN7
Šablona nákupní objednávky CIN7 E-Commerce je speciálně navržena pro online podnikání. Stejně jako běžná nákupní objednávka obsahuje pole pro zadání informací o produktu, dopravě, platebních podmínkách, termínech dodání atd.
Vzhled šablony je promyšleně navržen tak, aby byl co nejjednodušší. Všechny podrobnosti jsou prezentovány komplexně a elegantně, takže je vhodná jak pro prodejce produktů, tak i služeb.
Proč si je zamilujete:
- Přidejte podrobnější pole, jako jsou softwarové licence a přístupové kódy pro digitální produkty.
- Sledujte životní cyklus každé objednávky včetně aktualizací stavu.
- Ukládejte v různých formátech pro přístup na různých platformách.
Ideální pro: Online prodejce a e-commerce podniky, které hledají snadno použitelnou šablonu pro správu objednávek produktů a služeb.
4. Šablona objednávky pro výrobu od CIN7
Nákupní objednávky ve výrobě jsou známé svou složitostí. Šablona nákupní objednávky pro výrobu od společnosti CIN7 ( ) však nabízí zjednodušené řešení.
Stejně jako u typické výrobní objednávky uveďte své požadavky na nákup a specifikujte další důležité podrobnosti, jako je kód produktu, popis, množství a podrobnosti o dopravě. K dispozici je také možnost přidat požadavky na kontrolu kvality, což pomáhá vytvořit rámec odpovědnosti za plnění standardů kvality.
Proč si je zamilujete:
- Zajistěte, aby dodavatelé rozuměli vašim potřebám, a vyvarujte se zpožděním a chybám díky sekci Bill of Materials (BOM), která obsahuje přehled surovin, komponentů a podsestav.
- Efektivně koordinujte a přidělujte zdroje tak, abyste dodrželi termíny dodání, pomocí plánu výroby.
- Do pole Komentáře zadejte konkrétní pokyny pro jednotlivé objednávky, které vyžadují speciální služby.
Ideální pro: Výrobce, kteří potřebují zjednodušenou tabulku objednávek, dostupnou v Excelu, Google Sheets nebo ve formátu PDF, aby mohli řešit složité požadavky na nákup, včetně kódů produktů, popisů a podrobností o dopravě.
5. Šablona objednávky pro stavebnictví od TemplateLAB
Šablona objednávky pro stavebnictví od TemplateLAB zachycuje všechny podstatné podrobnosti o produktu, aby usnadnila potvrzení zboží a služeb souvisejících se stavebnictvím od kupujícího dodavateli. Vytváří základ pro jasnou a efektivní komunikaci mezi kupujícím a dodavatelem a obsahuje sekce pro kontaktní údaje, popisy služeb a materiálů, ceny a výpočet daní.
Navíc přehledné rozvržení s oddělenými sekcemi usnadňuje pochopení a používání.
Proč si je zamilujete:
- Získejte podrobný rozpis s oddělenými sekcemi pro služby a materiály, včetně časových rozsahů, hodinových sazeb, množství a cen.
- Rychle zkontrolujte výdaje pomocí přehledu nákladů s kalkulačkou daní a nákladů.
- Zajistěte dokumentaci a odpovědnost pomocí speciální sekce pro podpisy kupujícího a dodavatele, které slouží k schválení a přijetí.
Ideální pro: Stavební firmy, které hledají šablonu objednávky, která zachycuje podrobnosti projektu a zároveň nabízí prostor pro podrobnější přizpůsobení.
6. Šablona objednávky módních výrobků od TemplateLAB
Šablona objednávky módních výrobků od TemplateLAB je přizpůsobitelný dokument vhodný pro módní podniky.
Je rozdělena do pěti částí, které komplexně řeší podrobnosti týkající se klienta, objednávky, dopravy a platby. Kromě toho je tato šablona objednávkového formuláře k dispozici ke stažení ve formátech MS Word, standardní MS Excel a PDF.
Proč si je zamilujete:
- Přesně sledujte módní zboží pomocí sloupců pro název produktu, číslo položky, cenu, množství, velikost a barvu.
- Použijte sekci Poznámky pro přizpůsobené zprávy nebo dohody, které poskytují flexibilitu pro další podmínky nebo pokyny.
- Snadno upravujte a přidávejte pole podle specifických potřeb módního průmyslu.
Ideální pro: Módní firmy, které potřebují univerzální a přizpůsobitelnou šablonu objednávkového formuláře, která zahrnuje údaje o klientovi, objednávce, dopravě a platbě a zároveň umožňuje flexibilní formátování v různých typech souborů.
7. Šablona nákupní objednávky pro interiérový design od TemplateLAB
Šablona objednávky pro interiérový design od TemplateLAB je elegantně přizpůsobena pro služby interiérového designu, jako je nákup nábytku. Tato šablona objednávkového formuláře kombinuje přehledný formát s vizuálními odkazy, aby zefektivnila správu objednávek pro projekty interiérového designu.
Můžete také přizpůsobit každý prvek – od písma po barevné schéma – pro účely brandingu.
Proč si je zamilujete:
- Vizuálně znázorněte objednané položky pomocí obrázků, abyste zvýšili přehlednost a snížili nejednoznačnost.
- Rozepište celkovou cenu pomocí podrobné cenové struktury, která zahrnuje jednotlivé náklady, náklady na dopravu a servisní poplatky.
- Zdůrazněte další služby v oblasti interiérového designu, jako je plánování prostoru a styling.
Ideální pro: Firmy, které chtějí zjednodušit objednávky v jedné centralizované šabloně, aby mohly rychle prohlížet různé prvky ve vizuálním formátu a snadno se orientovat v různých položkách, což je ideální pro velké podniky.
➡️ Přečtěte si také: Co je potvrzení o přijetí zboží (GRN) a proč je důležité?
Omezení používání šablony objednávky v Excelu
Formuláře a šablony objednávek založené na Microsoft Excel jsou sice dobré, ale nemusí být vhodné pro všechny uživatele. 👀
Zde jsou tři hlavní důvody, proč:
- Výzvy v oblasti spolupráce: Pokud máte tým, který spravuje váš systém objednávek, šablony Excel nemusí být nejvhodnější pro usnadnění spolupráce mezi členy v reálném čase, což dále komplikuje vaše pracovní objednávky.
- Omezená automatizace: Šablony objednávek v Excelu nemají vestavěné automatizační funkce. Správa objednávek je proto časově náročná a neefektivní.
- Obtížné sledování změn: MS Excel neposkytuje spolehlivé funkce pro správu verzí, takže sledování změn je poměrně obtížné.
💡 Tip pro profesionály: Před nákupem musíte zajistit, aby byl proces nákupu pro vaši firmu správný. Účinným způsobem, jak toho dosáhnout, je sledování a měření klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v oblasti nákupu. 🎯
Alternativní šablony objednávek
Správa objednávek může být složitý proces, ale se správnými zdroji může být hladká. Právě zde vstupuje do hry ClickUp, který zjednodušuje a zefektivňuje celý pracovní postup.
ClickUp je efektivní nástroj pro správu práce, který obsahuje různé funkce, které optimalizují váš plán objednávek a šetří drahocenný čas.
Zde je několik šablon objednávek, které nabízí ClickUp, aby vám usnadnily podnikání:
1. Šablona objednávkového formuláře produktu ClickUp
Hledáte nástroj pro sledování objednávek, který vás bude neustále informovat? Pořiďte si šablonu objednávkového formuláře ClickUp!
Tato šablona vizualizuje celou cestu vaší objednávky. Tímto způsobem můžete okamžitě identifikovat a odstranit problémy bránící splnění objednávky. Navíc je šablona plně automatizovaná, takže není nutné ručně zadávat data ani provádět výpočty.
Jeho sekce ve stylu Kanban jsou také snadno navigovatelné a vysoce kolaborativní, přičemž šablona může snadno sloužit jako šablona pro rámcové objednávky.
Proč si je zamilujete:
- Sledujte stav objednávek pomocí vlastních štítků, jako jsou „V přepravě“ a „Vyřízeno“, a získejte přesné informace.
- Ukládejte důležité informace o objednávkách, včetně typu produktu a kontaktních údajů zákazníka, do 14 jedinečných přizpůsobitelných polí.
- Vše si uspořádejte pomocí pěti přizpůsobených zobrazení, od stavu objednávky po nové objednávky, pro rychlý přístup.
- Využijte sledování času a upozornění na závislosti k zjednodušení správy objednávek.
Ideální pro: Týmy, které potřebují formulář objednávky pro sledování a správu objednávek produktů a automatizaci procesu.
🧠 Zajímavost: Rámcová objednávka (BPO) je jako předplatné Netflixu v oblasti nákupu! Namísto zadávání více objednávek pro opakující se potřeby umožňuje BPO firmám ušetřit čas a opakovaně objednávat zboží nebo služby na základě jedné smlouvy až do stanoveného limitu! 🦾
2. Šablona objednávky a skladových zásob ClickUp
Typický proces správy zásob je zdlouhavý a vyžaduje pravidelné sledování a kontrolu. Šablona objednávky a zásob ClickUp však tento proces výrazně zjednodušuje.
Šablona automatizuje většinu úkolů souvisejících se správou zásob, jako je sledování stavu zásob a objednávání, a zasílá pravidelné oznámení, abyste měli vždy aktuální informace.
Kromě toho si vytvořte podrobný seznam úkolů v rámci nákupního procesu, abyste se vyhnuli nedostatku zásob na poslední chvíli.
Proč si je zamilujete:
- Vytvářejte a přiřazujte jednotlivé úkoly na základě každé objednávky příslušnému členovi týmu.
- Uspořádejte údaje o nákupu a skladových zásobách, jako je množství, datum dodání atd., na jednom místě pomocí přizpůsobených vlastních polí.
- Získejte přehled díky přizpůsobitelným zobrazením, která nabízejí různé pohledy na objednávky a skladové zásoby.
- Automatizujte procesy a omezte manuální úkoly pomocí integrovaných pracovních postupů a upozornění.
Ideální pro: Podniky, které potřebují řešení pro správu zásob, aby mohly sledovat stav zásob, spravovat objednávky a zefektivnit nákup.
3. Šablona ClickUp pro změnu objednávky – renovace
Představte si, že pracujete na stavebním nebo interiérovém projektu a potřebujete nástroj, který vám pomůže vytvářet změny objednávek. Šablona ClickUp Change Order Form Renovations je pro tento účel ideální. Tato šablona je snadno použitelná, umožňuje spolupráci a představuje komplexní řešení pro správu změn ve vašem stavebním projektu.
Efektivně řešte a dokumentujte všechny změny provedené během projektu. Můžete dokonce spolupracovat s dalšími stranami, abyste zajistili, že všichni budou s úpravami souhlasit.
Proč si je zamilujete:
- Sledujte a schvalujte nové změny objednávek a jejich průběh pomocí vlastních stavů.
- Spravujte renovační úkoly pomocí polí pro dopad, změny cen a původní podrobnosti smlouvy.
- Udržujte své změny objednávek přehledně uspořádané pomocí pěti různých zobrazení.
- Zlepšete dohled nad projekty pomocí značek, sledování času a e-mailových oznámení.
Ideální pro: Dodavatele, kteří řídí změny v renovačních projektech a potřebují šablonu nabízející snadno použitelný formát pro spolupráci při dokumentování a slaďování změn.
4. Šablona objednávkového formuláře ClickUp
Pokud potřebujete šablonu objednávky, která zohledňuje nuance nákupu produktů a služeb, vyberte si šablonu objednávkového formuláře ClickUp.
Šablona je navržena jako standardní formulář a její hlavní předností je jednoduchý vzhled. Obsahuje krátké, srozumitelné body, které zachycují podrobnosti všeho, co potřebujete – kancelářské potřeby, suroviny nebo nábytek.
Můžete také specifikovat množství, jednotkové ceny a další důležité údaje. To vám pomůže zaslat dodavateli jasné a stručné objednávky pro rychlé zajištění nákupu.
Proč si je zamilujete:
- Získejte přehledné souhrny a vizuální přehledy, které vám pomohou organizovat zásoby a logistiku.
- Snižte administrativní zátěž a papírování díky této automatizované šabloně.
- Informujte zúčastněné strany o aktuálním stavu objednávky v průběhu jejího vyřizování.
- Využijte více než 10 přizpůsobených stavů a polí k sledování a označování objednávek.
Ideální pro: Společnosti, které chtějí zjednodušit správu dodavatelů pomocí snadno použitelných formulářů, které zpracovávají objednávky, sledují dodávky a spravují kontakty.
5. Šablona pro vyřizování objednávek ClickUp
Šablona ClickUp Order Fulfillment Template vylepšuje a zefektivňuje proces vyřizování objednávek v jakémkoli e-commerce podniku. Tato šablona je komplexním řešením pro správu všeho, co souvisí s vyřizováním objednávek, od sledování dodacích lhůt až po monitorování průběhu objednávek.
Identifikujte a odstraňte všechny potenciální problémy, které mohou nastat v rané fázi procesu plnění.
Proč si je zamilujete:
- Sledujte stav produktů pomocí vlastních stavů, jako je „Skladem“ a „Není skladem“, abyste předešli zpožděním.
- Organizujte objednávky pomocí polí pro náklady, množství objednávky a kontaktní údaje zákazníka.
- Komplexně dokumentujte podrobnosti objednávky včetně čísla objednávky, místa dodání, popisu produktu atd.
- Vizuálně znázorněte plnění objednávek a stav zásob pomocí integrace s dalšími funkcemi ClickUp, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule.
Ideální pro: Provozní týmy a e-commerce společnosti, které sledují plnění objednávek. Včasné řešení problémů pomáhá šabloně řídit dodací lhůty a předcházet nedostatku zásob.
6. Šablona objednávek firemních reklamních předmětů ClickUp
Objednali jste si u svého dodavatele personalizované zboží? Spravujte jej pomocí šablony ClickUp Company Swag Orders!
Tato šablona je určena pro správu objednávek reklamních předmětů. Slouží jako centrální místo pro organizaci a sledování všeho – objednávek zboží, zásilek, návrhů obchodů a dokonce i předpokládaného data dodání.
Začněte tedy sledovat své zásoby reklamních předmětů, abyste zajistili konzistentní branding a kvalitu.
Proč si je zamilujete:
- Optimalizujte proces objednávání reklamních předmětů a ušetřete čas i peníze.
- Spravujte a prohlížejte objednávky reklamních předmětů prostřednictvím pěti různých zobrazení v ClickUp, jako je například jedinečné zobrazení „Potřeba platby“.
- Uspořádejte a ukládejte všechny žádosti zaměstnanců o reklamní předměty do jedné centralizované databáze.
- Ukládejte důležité údaje, jako jsou kontaktní informace prodejce, pro hladkou komunikaci.
Ideální pro: HR týmy, které spravují rámcové objednávky firemního zboží a sledují dodací termíny.
7. Šablona smlouvy o nákupu a prodeji ClickUp
Zatímco šablony objednávek zaznamenávají informace o nákupu, šablona ClickUp pro kupní a prodejní smlouvy má širší rozsah a poskytuje oficiální záznam jak o nákupu, tak o prodeji zboží.
Pomocí této šablony můžete bezpečně spravovat všechny své nákupy a prodeje na jednom místě. Konsoliduje všechny důležité dokumenty, podrobnosti, podmínky a ujednání, takže můžete rychle procházet a schvalovat/zamítat žádosti. Tato šablona vám umožňuje vytvářet právně vymahatelné smlouvy bez dalšího úsilí.
Proč si je zamilujete:
- Uložte všechny informace o dodavatelích a zákaznících na jednom místě pro budoucí použití.
- Vytvořte si vlastní pracovní postupy s přizpůsobenými zobrazeními, včetně seznamu, Ganttova diagramu a kalendáře.
- Zlepšete sledování nákupů a prodejů pomocí integrovaných automatizací a umělé inteligence ClickUp AI, Brain.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí sdílených dokumentů a komentářů, které umožňují okamžitou zpětnou vazbu.
Ideální pro: Nákupní a prodejní týmy spravující nákupní a prodejní smlouvy, protože tato šablona konsoliduje všechny podrobnosti smlouvy pro snadné schvalování a sledování.
Bonus: Jste připraveni převzít kontrolu nad financemi svého projektu? Začněte spravovat svůj rozpočet jako profesionál ještě dnes!
8. Šablona faktury ClickUp
Jste dodavatel, který je unavený z žádostí o platby?
Místo ústních upomínek použijte šablonu faktury ClickUp k zaslání formální, právně závazné faktury a zajistěte včasnou platbu. I když nemáte žádné zkušenosti s fakturací, tato snadno použitelná šablona vám pomůže rychle vytvořit profesionální fakturu.
Zaznamenejte informace o společnosti, adresu kupujícího, prodávané položky, ceny atd. Sledujte stav každé platby a bez problémů provádějte odsouhlasení účtů.
Proč si je zamilujete:
- Rychle a snadno vytvářejte přizpůsobené faktury s vaším logem
- Zajistěte přesnost a soulad s předpisy pravidelnou kontrolou faktur.
- Díky standardizovanému formátu této šablony snížíte počet chyb při vyplňování polí faktury.
- Automatizujte upomínky faktur a zkraťte čas potřebný na následné kroky díky upozorněním na úkoly a termíny.
Ideální pro: Firmy a živnostníky, kteří potřebují šablonu pro včasné přijímání plateb, sledování faktur a správu stavu plateb.
9. Šablona faktury dodavatele ClickUp
Šablona faktury pro dodavatele ClickUp je určena výhradně k žádostem o platby dodavatelům. Tato šablona je vhodná i pro začátečníky a umožňuje vytvářet a odesílat profesionální faktury obsahující podrobnosti, jako je popis produktu, kategorie, jednotková cena, dlužná částka atd.
Poskytuje rychlý přehled o neuhrazených fakturách, což vám umožňuje zasílat další upomínky a označit platby jako přijaté, jakmile jsou zpracovány.
Proč si je zamilujete:
- Pomocí vlastních polí můžete spravovat údaje o dodavatelích, termíny splatnosti plateb a další informace.
- Přidejte a přiřaďte úkoly pro konkrétní položky na faktuře, které má vyřešit příslušný dodavatel.
- Spolupracujte s dodavateli a týmy pomocí komentářů, reakcí a sdílených dokumentů pro větší přehlednost.
- Odesílejte profesionální a přesné faktury, které jasně komunikují očekávané platby.
Ideální pro: Malé startupy a týmy, které spravují obchodní transakce, vytvářejí faktury pro dodavatele a klienty a sledují platby.
Optimalizujte celý svůj systém objednávek pomocí ClickUp
Správa objednávek může být velmi náročná. Vzhledem k mnoha úrovním složitosti a nutnosti neustálého monitorování může být její efektivní zvládnutí velkou výzvou.
Chybný proces může ovlivnit stav zásob a obchodní operace. Proto je důležité být důkladný a vyhýbat se chybám.
Právě v tomto vám pomůže ClickUp se svou výkonnou sadou nástrojů pro správu práce a bezplatnými šablonami objednávek. Vyzkoušejte, jak může zvýšit efektivitu, produktivitu a organizaci, když převezmete kontrolu nad svým systémem správy objednávek. 🎯
Zaregistrujte se zde a objevte transformativní vliv ClickUp na váš systém objednávek! ✅