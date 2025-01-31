10 nejlepších softwarů pro správu objednávek v roce 2025

Ať už provozujete e-shop, kamenný obchod nebo B2B podnik, správný software pro správu objednávek je klíčem ke zvýšení prodeje a spokojenosti zákazníků.
Kde najdete ten správný nástroj pro tuto práci? Právě tady.
V uplynulých týdnech jsme provedli důkladný průzkum, zkontrolovali technické specifikace a především si přečetli recenze skutečných uživatelů. Výsledek?
Z široké nabídky dostupných možností jsme pro vás vybrali 10 nejlepších řešení pro správu objednávek pro rok 2024 a další roky. Zůstaňte s námi a my vám pomůžeme najít řešení, které bude perfektně odpovídat vašim jedinečným obchodním potřebám. ?
Co je software pro správu objednávek?
Software pro správu objednávek (OMS) je digitální řídicí centrum pro správu celého životního cyklu objednávky. Když obdržíte objednávku, prochází řadou kroků, než se dostane k zákazníkovi – zpracováním, kontrolou skladových zásob, odesláním a sledováním dodávky.
Systém OMS centralizuje a automatizuje tyto procesy. To znamená rozloučit se s tabulkami, manuálními procesy a lidskými chybami – a přivítat kontrolu a přehlednost zásob v reálném čase, rychlejší zpracování objednávek a lepší přehled pro správu prodejních dat a finančních informací v rámci celého procesu správy objednávek.
Jak vybrat správný systém pro správu objednávek
Výběr správného systému pro správu objednávek vám ušetří stres a bolesti hlavy v budoucnu. Zde je krátký průvodce, jak se rozhodnout bez námahy.
- Hledejte software pro přehled o zásobách, který má intuitivní rozhraní, aby se vy i váš tým mohli snadno naučit s ním pracovat.
- Ujistěte se, že systémy pro správu objednávek, které si vyberete, nabízejí adekvátní školení, komplexní zdroje a pohotovou podporu, aby bylo možné maximalizovat využití funkcí a rychleji řešit problémy.
- Váš OMS by měl být snadno integrovatelný s prodejními kanály, účetním systémem, platebními procesory, nástroji pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a softwarem pro správu projektů používaným ve vaší firmě.
- Vámi vybraný OMS by vám měl umožnit nastavit automatizované pracovní postupy pro zpracování objednávek, jejich sledování a plnění.
- Vyberte si systémy pro správu objednávek, které se dokážou přizpůsobit vašemu podnikání – měly by být schopné zvládnout nárůst prodejních kanálů a objemu objednávek, stejně jako další členy týmu, aniž by to mělo negativní dopad na výkonnost.
- Upřednostněte možnosti OMS, které nabízejí podrobné reporty a analýzy prodejů, skladových zásob, chování zákazníků a výkonu týmu, abyste mohli přijímat strategická opatření.
10 nejlepších softwarů pro správu objednávek
Zde je náš seznam 10 nejlepších softwarů pro správu objednávek, které jsou dnes na trhu k dispozici. Ať už jste malý maloobchodník hledající jednoduchý systém nebo velká společnost hledající univerzální nástroj, v tomto seznamu si každý najde to své. Pojďme se na něj podívat.
1. ClickUp
ClickUp je intuitivní a univerzální software pro správu projektů, který lze snadno přizpůsobit vašim pracovním postupům při správě objednávek. Pomocí jeho vlastních polí můžete zaznamenávat podrobnosti o objednávkách, jako jsou čísla objednávek, kontaktní údaje zákazníků, specifikace produktů a termíny dodání.
Další užitečnou funkcí je ClickUp Forms. Umožňuje vám shromažďovat podrobnosti o objednávkách přímo od zákazníků pomocí vlastních polí, která jste nastavili. Díky tomu je přijímání objednávek od samého začátku plynulejší a přesnější. Můžete jej také použít ke shromažďování zpětné vazby, abyste mohli vylepšit své produkty a zákaznický servis.
Nastavte si vlastní stavy pro sledování objednávek v různých fázích, jako jsou Nová objednávka, Balení, Vyřízeno a Doručeno. Zobrazení Seznam a Kanban v ClickUp jsou ideální pro správu skladových zásob a vizualizaci vašich objednávek. Díky jednoduchému rozhraní typu drag-and-drop můžete snadno aktualizovat své skladové zásoby a přesouvat objednávky mezi různými fázemi procesu.
Potřebujete rychle probrat objednávku se svým týmem? Místo toho, abyste se spoléhali na externí komunikační nástroje, jednoduše přidejte komentář k úkolu (tj. objednávce) v ClickUp. Díky tomu budou diskuse kontextově uspořádané pro budoucí použití. Navíc díky oznámením a připomenutím bude váš tým vždy informován o stavu zásob a termínech vyřízení objednávek. ⏰
A nemusíte vytvářet své pracovní postupy od nuly. Můžete začít s kteroukoli z více než 1000 bezplatných šablon ClickUp, které zahrnují:
- Šablona objednávkového formuláře pro shromažďování objednávek zákazníků a platebních údajů
- Šablona pro vyřizování objednávek, která zkracuje dobu potřebnou ke zpracování, odeslání a doručení objednávek.
- Šablona nákupní objednávky a skladových zásob pro správu nákupních objednávek
- Šablona objednávkového formuláře pro sledování obchodních zásob a nákupů
Nejlepší funkce ClickUp
- Přístup k ClickUp přes web a na více mobilních a stolních zařízeních s dokonalou synchronizací
- Vytvořte si vlastní přehledy, abyste mohli vizualizovat aktivitu prodejních objednávek, hodnotit výkonnost týmu a sledovat pokrok směrem k obchodním cílům a klíčovým ukazatelům výkonnosti (KPI).
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí některé z více než 100 přednastavených automatizací Clickup (např. při změně stavu objednávky se změní i osoba přidělená k objednávce).
- Hladká integrace s více než 100 obchodními nástroji, včetně CRM systémů jako Salesforce, Hubspot a Zendesk.
- Podívejte se na ukázková videa, výukové programy a webináře ClickUp, abyste se seznámili s jeho komplexními funkcemi.
Omezení ClickUp
- Formuláře jsou v bezplatném tarifu omezené.
- Noví uživatelé budou potřebovat nějaký čas, aby si zvykli na rozsáhlé funkce ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Zoho Inventory
Zoho Inventory je online software pro správu skladových zásob, který zefektivňuje jednoduché pracovní postupy související s objednávkami a skladovými zásobami. Můžete sledovat stav zásob, spravovat více skladů a integrovat jej s oblíbenými prodejními kanály, jako jsou Shopify, Amazon, eBay a Etsy.
Na rozdíl od jiných nástrojů vám Zoho Inventory umožňuje zobrazovat a prodávat produkty v různých měnách s automatickým převodem na vaši základní měnu. Integruje se také s hlavními platebními bránami, jako jsou PayPal, Stripe a RazorPay, pro přijímání jednorázových nebo opakovaných plateb.
Nejlepší funkce Zoho Inventory
- Přístup k Zoho Inventory přes web i mobilní aplikace pro Android a iOS ?
- Využijte funkci skenování čárových kódů pro rychlejší a přesnější sčítání zásob.
- Spojte se s více než 25 přepravci, včetně DHL, FedEx, UPS a USPS, a získejte informace o přepravních sazbách v reálném čase a globálním doručování objednávek.
- Hladká integrace se Zoho Books a dalšími aplikacemi Zoho, jako jsou Zoho Analytics a Zoho CRM.
Omezení Zoho Inventory
- Zprávy jsou základní a nelze je přizpůsobit.
- Uživatelé hlásí nekonzistentní zákaznickou podporu.
- Někteří říkají, že má složité nastavení.
Ceny Zoho Inventory
- Zdarma
- Standard: 49 $/měsíc
- Profesionální: 99 $/měsíc
- Premium: 249 $/měsíc
- Elite: 299 $/měsíc
- Ultimate: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Inventory
- G2: 4,3/5 (81 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (372 recenzí)
3. QuickBooks Online
QuickBooks Online je cloudová účetní platforma pro správu financí vaší firmy. Umožňuje vám sledovat příjmy a výdaje, spravovat faktury a mzdy a generovat podrobné finanční zprávy.
Kromě těchto účetních funkcí vám QuickBooks umožňuje propojit se s více prodejními kanály, jako jsou Amazon, Ebay, Shopify, Square a Etsy, abyste mohli sledovat stav zásob. Po provedení nákupu můžete odeslat faktury za nevyřízené platby nebo prodejní doklady za dokončené platby. ?
Nejlepší funkce QuickBooks Online
- Nastavte si jej tak, aby se daň z prodeje automaticky uplatňovala na vaše faktury.
- Propojte QuickBooks přímo se svými bankovními účty a kreditními kartami
- Nastavte úrovně pro objednávky zboží, vytvářejte objednávky a zaznamenávejte položky jako výdaje při přijetí a platbě.
- Vytvářejte finanční zprávy, jako jsou výkazy zisků a ztrát, výkazy peněžních toků, rozvahy a přehledy stáří pohledávek.
Omezení QuickBooks Online
- Uživatelé hlásí, že po aktualizacích někdy dochází k chybám.
- Zákaznická podpora je údajně velmi nejistá.
- Pouze nejvyšší tarify nabízejí propojení více prodejních kanálů a správu skladových zásob.
Ceny QuickBooks Online
- Jednoduchý start: 30 $/měsíc
- Essentials: 60 $/měsíc
- Plus: 90 $/měsíc
- Pokročilý: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks Online
- G2: 4,0/5 (více než 3 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 200 recenzí)
4. Jotform
Jotform je online nástroj pro vytváření a sdílení objednávkových formulářů. Umožňuje vám shromažďovat relevantní údaje o objednávkách (například kontaktní údaje zákazníků, specifikace objednávek a informace o dopravě) a přijímat platby od zákazníků. ?
Odeslané objednávky lze snadno sledovat a spravovat v tabulkách Jotform. Díky nativní integraci můžete tyto objednávky spravovat také v nástrojích CRM, jako jsou Hubspot a Salesforce, nebo v softwaru pro správu projektů, jako jsou Trello a ClickUp.
Nejlepší funkce Jotform
- Přizpůsobte si některou z více než 900 šablon objednávkových formulářů tak, aby odpovídala stylu vaší značky, a shromažďujte podrobnosti o objednávkách.
- Umožňuje překládat objednávkové formuláře do více než 100 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, holandštiny a italštiny.
- Umožňuje vám propojení s více než 40 platebními procesory, včetně PayPal, Stripe, Authorize. Net a Square.
- Přístup k formulářům můžete sdílet prostřednictvím odkazů, QR kódů a vložených webových stránek.
Omezení Jotform
- Bezplatný tarif umožňuje pouze pět formulářů a 100 odeslání měsíčně.
- Uživatelé hlásí, že je někdy pomalý a má technické potíže.
Ceny Jotform
- Bezplatný tarif
- Bronz: 39 $/měsíc
- Silver: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (204 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 550 recenzí)
5. Linnworks
Linnworks zefektivňuje správu zásob a objednávek napříč několika e-commerce platformami a tržišti, jako jsou Amazon, eBay, Shopify, Magento a WooCommerce. Synchronizuje tak stav zásob napříč platformami a zabraňuje nadměrnému skladování a vyprodání zásob.
Automatizujte vytváření a sledování přepravních štítků přímým propojením s přepravními platformami prostřednictvím Linnworks. Navíc jeho nástroje pro reporting a analytiku poskytují komplexní přehled o prodejních výsledcích a stavu zásob pro strategické rozhodování.
Nejlepší funkce Linnworks
- Získejte přehled o nejprodávanějších produktech a těch, u kterých hrozí vyprodání.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je vytváření objednávek, přiřazování přepravců a slučování více objednávek od stejného zákazníka pro přepravu.
- Zobrazte finanční výsledky napříč několika e-commerce platformami za určité časové období.
- Integrujte přímo s více než 30 významnými přepravci a externími logistickými poskytovateli, jako jsou DHL, UPS, FedEx a Easyship.
Omezení Linnworks
- Uživatelé hlásí, že software občas vykazuje chyby.
- Někteří uživatelé tvrdí, že cenové plány jsou drahé.
- Zákaznická podpora může na odpověď potřebovat několik dní.
Ceny Linnworks
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Linnworks
- G2: 4,3/5 (66 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (26 recenzí)
6. Brightpearl
Brightpearl je platforma pro správu objednávek přizpůsobená pro multikanálové velkoobchodníky a maloobchodníky. Zjednodušuje sledování zásob a správu multikanálových objednávek napříč platformami, jako jsou Amazon, eBay, Walmart a Shopify. Integruje se také s platebními bránami, účetním softwarem a poskytovateli přepravních služeb, aby zefektivnila vaše e-commerce operace.
Klíčovou funkcí je možnost automatického ukládání profilů zákazníků, včetně kontaktních údajů, historie objednávek a minulých interakcí. Díky tomu můžete snadno odměňovat své nejvěrnější zákazníky a vytvářet personalizovanější zážitky pro konkrétní segmenty zákazníků.
Nejlepší funkce Brightpearl
- Umožňuje automatizovat přidělování zásob, proces vyřizování objednávek a fakturaci.
- Platby můžete přijímat prostřednictvím sedmi platebních bran, včetně PayPal, Stripe, Square a Authorize. Net.
- Pomocí nástroje pro plánování zásob můžete předvídat poptávku a vždy nakupovat správné produkty včas.
- Zobrazte si metriky, jako jsou nejprodávanější produkty, hodnota objednávek podle země, tržby, výdaje na reklamu, náklady na konverzi a celková hodnota zákazníka.
Omezení Brightpearl
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
- Uživatelé uvádějí, že někdy dochází ke zpomalení.
Ceny Brightpearl
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Brightpearl
- G2: 4,5/5 (70 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
7. NetSuite
NetSuite je řešení pro plánování podnikových zdrojů (ERP) pro rychle rostoucí firmy a velké podniky, které upřednostňují flexibilitu a škálovatelnost. Obsahuje přizpůsobitelné moduly pro úkoly, jako je fakturace, finance, skladové zásoby a vztahy se zákazníky.
Dashboardy vám a vašemu týmu poskytují jasný přehled o výkonnosti firmy. A co je ještě lepší: díky přístupu založenému na rolích vidí každý pouze data relevantní pro svou konkrétní roli. ??
Nejlepší funkce NetSuite
- Přidejte vlastní pole pro shromažďování a ukládání podrobností o každé položce ve vaší databázi.
- Nastavte automatický výpočet daní a jejich uplatnění na obchodní transakce.
- Vytvořte uložené vyhledávání napříč různými moduly a získejte rychlý přístup k datovým sadám, které odpovídají konkrétním kritériím.
- Vytvářejte více než 100 reportů, včetně aktivit souvisejících se zásobami, prodeje podle produktu (nebo zdroje potenciálních zákazníků či propagačního kódu), příjmů a výkazů cash flow.
Omezení NetSuite
- Přizpůsobení vyžaduje specifické technické dovednosti.
- Uživatelé hlásí, že při aktualizaci záznamů nebo načítání reportů dochází ke zpomalení.
Ceny NetSuite
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze NetSuite
- G2: 4,0/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 300 recenzí)
8. Extensiv Order Manager
Extensiv Order Manager je určen pro e-commerce podniky, aby zefektivnily a synchronizovaly své operace na jedné platformě. Toho dosahuje integrací s více e-commerce platformami, tržišti, sklady, přepravními společnostmi a externími logistickými poskytovateli.
Jednou z jeho vynikajících funkcí je schopnost automaticky generovat nákupní objednávky s historickými údaji a přehledy, když množství položek dosáhne určitých prahových hodnot. Tím je zajištěno, že stav zásob je vždy připraven splnit poptávku.
Nejlepší funkce Extensiv Order Manager
- Sdružujte produkty a přesně sledujte zásoby, i když se jednotlivé díly prodávají samostatně.
- Ukládejte a spravujte údaje o dodavatelích, včetně jejich kontaktních informací, minimálního objednaného množství a dodacích lhůt.
- Nastavte pravidla pro směrování objednávek do správného skladu, rozdělte objednávky mezi více skladů a připojte se k nejlepší přepravní službě.
- Vytvářejte přehledy včetně hodnoty a stáří zásob, ziskovosti skladových jednotek (SKU) a prognóz poptávky.
Omezení softwaru Extensiv Order Manager
- PayPal je jediná dostupná platební brána.
- Uživatelé uvádějí, že nastavení je složité a časově náročné.
- Někteří říkají, že občas dochází k technickým problémům.
Ceny softwaru Extensiv Order Manager
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Extensiv Order Manager
- G2: 4,5/5 (63 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (107 recenzí)
9. Formuláře Google
Google Forms je bezplatný online nástroj pro tvorbu formulářů pro malé podniky, které potřebují jednoduchý systém pro správu objednávek. Můžete navrhovat formuláře s různými typy vstupů (například text, datum a čas, rozevírací seznamy) pro shromažďování objednávek od zákazníků.
Navíc je přizpůsobení vzhledu formuláře pomocí barev, písem, obrázků a bannerů hračkou. Po vytvoření objednávkových formulářů je lze snadno sdílet prostřednictvím e-mailu, přímých odkazů, vložení na webové stránky a na sociálních médiích, jako je Facebook a Twitter.
Nejlepší funkce Google Forms
- Jeho rozhraní je snadno ovladatelné, i když ho používáte poprvé.
- Propojte odpovědi s Google Sheets pro další analýzu.
- Vytiskněte všechny odpovědi nebo si je stáhněte jako soubor CSV.
- Přestaňte přijímat odpovědi pouhým stisknutím tlačítka
Omezení Google Forms
- Na výběr je pouze několik šablon a typů písma.
- Očekávejte omezenou integraci s aplikacemi třetích stran.
Ceny Google Forms
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Forms
- G2: Žádné recenze
- Capterra: 4,7/5 (více než 10 600 recenzí)
10. Odoo
Odoo je další ERP řešení pro sjednocení klíčových obchodních operací na jednom místě. Má uživatelsky přívětivé rozhraní a sadu aplikací pro správu oblastí, jako jsou skladové zásoby, prodej a marketing, účetnictví a lidské zdroje.
Díky modulárnímu designu mohou firmy začít s nezbytnými aplikacemi a podle potřeby je rozšiřovat. Jako open-source software má bezplatnou komunitní verzi, kterou si můžete stáhnout a přizpůsobit podle potřeb vaší firmy. Pokud však hledáte online hosting, údržbu a podporu, pak je pro vás vhodná podniková verze.
Nejlepší funkce Odoo
- K Odoo máte přístup přes web, ale i přes stolní počítače a mobilní zařízení.
- Sledujte zásoby, pohyb produktů a prodeje napříč všemi prodejními kanály.
- Integrujte čtečky čárových kódů a pokladní systémy (POS) se zásobami pro synchronizaci dat v reálném čase.
- Vytvářejte vlastní zprávy o předpokládaných zásobách, ocenění zásob a analýze skladů.
Omezení Odoo
- Při práci s objemnými daty dochází k zpoždění uživatelského rozhraní.
- Komunitní edice neobsahuje všechny aplikace Odoo a některé z dostupných aplikací mají omezenou funkčnost.
Ceny Odoo
- Jedna aplikace zdarma: 0 $
- Standard: 9,10 $/měsíc na uživatele
- Vlastní: 13,60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,2/5 (225 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (704 recenzí)
Zefektivněte své pracovní postupy pomocí softwaru pro správu objednávek
S deseti nejlepšími softwarovými řešeními pro správu objednávek na dosah ruky nebylo zefektivnění vašich obchodních operací nikdy snazší. Při prozkoumávání těchto možností zvažte, jak každá z nich odpovídá vašim konkrétním obchodním potřebám a cílům, abyste mohli vybrat tu správnou.
A pokud hledáte platformu, která skvěle kombinuje správu objednávek s řízením projektů a vztahů se zákazníky, pak byste se měli podívat na ClickUp. Možná je to právě to, co vaše firma potřebuje, aby vaši zákazníci a bankovní účty zůstaly dlouho spokojené. ?