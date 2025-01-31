ClickUp blog

10 nejlepších softwarů pro správu objednávek v roce 2025

Engineering Team
31. ledna 2025

Ať už provozujete e-shop, kamenný obchod nebo B2B podnik, správný software pro správu objednávek je klíčem ke zvýšení prodeje a spokojenosti zákazníků.

Kde najdete ten správný nástroj pro tuto práci? Právě tady.

V uplynulých týdnech jsme provedli důkladný průzkum, zkontrolovali technické specifikace a především si přečetli recenze skutečných uživatelů. Výsledek?

Z široké nabídky dostupných možností jsme pro vás vybrali 10 nejlepších řešení pro správu objednávek pro rok 2024 a další roky. Zůstaňte s námi a my vám pomůžeme najít řešení, které bude perfektně odpovídat vašim jedinečným obchodním potřebám. ?

Co je software pro správu objednávek?

Software pro správu objednávek (OMS) je digitální řídicí centrum pro správu celého životního cyklu objednávky. Když obdržíte objednávku, prochází řadou kroků, než se dostane k zákazníkovi – zpracováním, kontrolou skladových zásob, odesláním a sledováním dodávky.

Systém OMS centralizuje a automatizuje tyto procesy. To znamená rozloučit se s tabulkami, manuálními procesy a lidskými chybami – a přivítat kontrolu a přehlednost zásob v reálném čase, rychlejší zpracování objednávek a lepší přehled pro správu prodejních dat a finančních informací v rámci celého procesu správy objednávek.

Jak vybrat správný systém pro správu objednávek

Výběr správného systému pro správu objednávek vám ušetří stres a bolesti hlavy v budoucnu. Zde je krátký průvodce, jak se rozhodnout bez námahy.

  • Hledejte software pro přehled o zásobách, který má intuitivní rozhraní, aby se vy i váš tým mohli snadno naučit s ním pracovat.
  • Ujistěte se, že systémy pro správu objednávek, které si vyberete, nabízejí adekvátní školení, komplexní zdroje a pohotovou podporu, aby bylo možné maximalizovat využití funkcí a rychleji řešit problémy.
  • Váš OMS by měl být snadno integrovatelný s prodejními kanály, účetním systémem, platebními procesory, nástroji pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a softwarem pro správu projektů používaným ve vaší firmě.
  • Vámi vybraný OMS by vám měl umožnit nastavit automatizované pracovní postupy pro zpracování objednávek, jejich sledování a plnění.
  • Vyberte si systémy pro správu objednávek, které se dokážou přizpůsobit vašemu podnikání – měly by být schopné zvládnout nárůst prodejních kanálů a objemu objednávek, stejně jako další členy týmu, aniž by to mělo negativní dopad na výkonnost.
  • Upřednostněte možnosti OMS, které nabízejí podrobné reporty a analýzy prodejů, skladových zásob, chování zákazníků a výkonu týmu, abyste mohli přijímat strategická opatření.

10 nejlepších softwarů pro správu objednávek

Zde je náš seznam 10 nejlepších softwarů pro správu objednávek, které jsou dnes na trhu k dispozici. Ať už jste malý maloobchodník hledající jednoduchý systém nebo velká společnost hledající univerzální nástroj, v tomto seznamu si každý najde to své. Pojďme se na něj podívat.

1. ClickUp

Software pro správu objednávek: ClickUp Form builder
Vytvářejte vlastní formuláře s textem, datem, přílohami a dalšími prvky přímo v ClickUp.

ClickUp je intuitivní a univerzální software pro správu projektů, který lze snadno přizpůsobit vašim pracovním postupům při správě objednávek. Pomocí jeho vlastních polí můžete zaznamenávat podrobnosti o objednávkách, jako jsou čísla objednávek, kontaktní údaje zákazníků, specifikace produktů a termíny dodání.

Další užitečnou funkcí je ClickUp Forms. Umožňuje vám shromažďovat podrobnosti o objednávkách přímo od zákazníků pomocí vlastních polí, která jste nastavili. Díky tomu je přijímání objednávek od samého začátku plynulejší a přesnější. Můžete jej také použít ke shromažďování zpětné vazby, abyste mohli vylepšit své produkty a zákaznický servis.

Nastavte si vlastní stavy pro sledování objednávek v různých fázích, jako jsou Nová objednávka, Balení, Vyřízeno a Doručeno. Zobrazení Seznam a Kanban v ClickUp jsou ideální pro správu skladových zásob a vizualizaci vašich objednávek. Díky jednoduchému rozhraní typu drag-and-drop můžete snadno aktualizovat své skladové zásoby a přesouvat objednávky mezi různými fázemi procesu.

Potřebujete rychle probrat objednávku se svým týmem? Místo toho, abyste se spoléhali na externí komunikační nástroje, jednoduše přidejte komentář k úkolu (tj. objednávce) v ClickUp. Díky tomu budou diskuse kontextově uspořádané pro budoucí použití. Navíc díky oznámením a připomenutím bude váš tým vždy informován o stavu zásob a termínech vyřízení objednávek. ⏰

A nemusíte vytvářet své pracovní postupy od nuly. Můžete začít s kteroukoli z více než 1000 bezplatných šablon ClickUp, které zahrnují:

Nejlepší funkce ClickUp

  • Přístup k ClickUp přes web a na více mobilních a stolních zařízeních s dokonalou synchronizací
  • Vytvořte si vlastní přehledy, abyste mohli vizualizovat aktivitu prodejních objednávek, hodnotit výkonnost týmu a sledovat pokrok směrem k obchodním cílům a klíčovým ukazatelům výkonnosti (KPI).
  • Automatizujte opakující se úkoly pomocí některé z více než 100 přednastavených automatizací Clickup (např. při změně stavu objednávky se změní i osoba přidělená k objednávce).
  • Hladká integrace s více než 100 obchodními nástroji, včetně CRM systémů jako Salesforce, Hubspot a Zendesk.
  • Podívejte se na ukázková videa, výukové programy a webináře ClickUp, abyste se seznámili s jeho komplexními funkcemi.

Omezení ClickUp

  • Formuláře jsou v bezplatném tarifu omezené.
  • Noví uživatelé budou potřebovat nějaký čas, aby si zvykli na rozsáhlé funkce ClickUp.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)

2. Zoho Inventory

Obrazovka Zoho Inventory na počítači a mobilním zařízení
prostřednictvím Zoho Inventory

Zoho Inventory je online software pro správu skladových zásob, který zefektivňuje jednoduché pracovní postupy související s objednávkami a skladovými zásobami. Můžete sledovat stav zásob, spravovat více skladů a integrovat jej s oblíbenými prodejními kanály, jako jsou Shopify, Amazon, eBay a Etsy.

Na rozdíl od jiných nástrojů vám Zoho Inventory umožňuje zobrazovat a prodávat produkty v různých měnách s automatickým převodem na vaši základní měnu. Integruje se také s hlavními platebními bránami, jako jsou PayPal, Stripe a RazorPay, pro přijímání jednorázových nebo opakovaných plateb.

Nejlepší funkce Zoho Inventory

  • Přístup k Zoho Inventory přes web i mobilní aplikace pro Android a iOS ?
  • Využijte funkci skenování čárových kódů pro rychlejší a přesnější sčítání zásob.
  • Spojte se s více než 25 přepravci, včetně DHL, FedEx, UPS a USPS, a získejte informace o přepravních sazbách v reálném čase a globálním doručování objednávek.
  • Hladká integrace se Zoho Books a dalšími aplikacemi Zoho, jako jsou Zoho Analytics a Zoho CRM.

Omezení Zoho Inventory

  • Zprávy jsou základní a nelze je přizpůsobit.
  • Uživatelé hlásí nekonzistentní zákaznickou podporu.
  • Někteří říkají, že má složité nastavení.

Ceny Zoho Inventory

  • Zdarma
  • Standard: 49 $/měsíc
  • Profesionální: 99 $/měsíc
  • Premium: 249 $/měsíc
  • Elite: 299 $/měsíc
  • Ultimate: 399 $/měsíc

Hodnocení a recenze Zoho Inventory

  • G2: 4,3/5 (81 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (372 recenzí)

3. QuickBooks Online

Software pro správu objednávek: Quickbooks Online v desktopovém a mobilním zobrazení
prostřednictvím QuickBooks Online

QuickBooks Online je cloudová účetní platforma pro správu financí vaší firmy. Umožňuje vám sledovat příjmy a výdaje, spravovat faktury a mzdy a generovat podrobné finanční zprávy.

Kromě těchto účetních funkcí vám QuickBooks umožňuje propojit se s více prodejními kanály, jako jsou Amazon, Ebay, Shopify, Square a Etsy, abyste mohli sledovat stav zásob. Po provedení nákupu můžete odeslat faktury za nevyřízené platby nebo prodejní doklady za dokončené platby. ?

Nejlepší funkce QuickBooks Online

  • Nastavte si jej tak, aby se daň z prodeje automaticky uplatňovala na vaše faktury.
  • Propojte QuickBooks přímo se svými bankovními účty a kreditními kartami
  • Nastavte úrovně pro objednávky zboží, vytvářejte objednávky a zaznamenávejte položky jako výdaje při přijetí a platbě.
  • Vytvářejte finanční zprávy, jako jsou výkazy zisků a ztrát, výkazy peněžních toků, rozvahy a přehledy stáří pohledávek.

Omezení QuickBooks Online

  • Uživatelé hlásí, že po aktualizacích někdy dochází k chybám.
  • Zákaznická podpora je údajně velmi nejistá.
  • Pouze nejvyšší tarify nabízejí propojení více prodejních kanálů a správu skladových zásob.

Ceny QuickBooks Online

  • Jednoduchý start: 30 $/měsíc
  • Essentials: 60 $/měsíc
  • Plus: 90 $/měsíc
  • Pokročilý: 200 $/měsíc

Hodnocení a recenze QuickBooks Online

  • G2: 4,0/5 (více než 3 100 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 6 200 recenzí)

4. Jotform

Šablona objednávkového formuláře Jotform
prostřednictvím Jotform

Jotform je online nástroj pro vytváření a sdílení objednávkových formulářů. Umožňuje vám shromažďovat relevantní údaje o objednávkách (například kontaktní údaje zákazníků, specifikace objednávek a informace o dopravě) a přijímat platby od zákazníků. ?

Odeslané objednávky lze snadno sledovat a spravovat v tabulkách Jotform. Díky nativní integraci můžete tyto objednávky spravovat také v nástrojích CRM, jako jsou Hubspot a Salesforce, nebo v softwaru pro správu projektů, jako jsou Trello a ClickUp.

Nejlepší funkce Jotform

  • Přizpůsobte si některou z více než 900 šablon objednávkových formulářů tak, aby odpovídala stylu vaší značky, a shromažďujte podrobnosti o objednávkách.
  • Umožňuje překládat objednávkové formuláře do více než 100 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, holandštiny a italštiny.
  • Umožňuje vám propojení s více než 40 platebními procesory, včetně PayPal, Stripe, Authorize. Net a Square.
  • Přístup k formulářům můžete sdílet prostřednictvím odkazů, QR kódů a vložených webových stránek.

Omezení Jotform

  • Bezplatný tarif umožňuje pouze pět formulářů a 100 odeslání měsíčně.
  • Uživatelé hlásí, že je někdy pomalý a má technické potíže.

Ceny Jotform

  • Bezplatný tarif
  • Bronz: 39 $/měsíc
  • Silver: 49 $/měsíc
  • Gold: 129 $/měsíc
  • Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Jotform

  • G2: 4,7/5 (204 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 1 550 recenzí)

5. Linnworks

Software pro správu objednávek: Linnworks Zobrazení všech objednávek na ploše
prostřednictvím Linnworks

Linnworks zefektivňuje správu zásob a objednávek napříč několika e-commerce platformami a tržišti, jako jsou Amazon, eBay, Shopify, Magento a WooCommerce. Synchronizuje tak stav zásob napříč platformami a zabraňuje nadměrnému skladování a vyprodání zásob.

Automatizujte vytváření a sledování přepravních štítků přímým propojením s přepravními platformami prostřednictvím Linnworks. Navíc jeho nástroje pro reporting a analytiku poskytují komplexní přehled o prodejních výsledcích a stavu zásob pro strategické rozhodování.

Nejlepší funkce Linnworks

  • Získejte přehled o nejprodávanějších produktech a těch, u kterých hrozí vyprodání.
  • Automatizujte opakující se úkoly, jako je vytváření objednávek, přiřazování přepravců a slučování více objednávek od stejného zákazníka pro přepravu.
  • Zobrazte finanční výsledky napříč několika e-commerce platformami za určité časové období.
  • Integrujte přímo s více než 30 významnými přepravci a externími logistickými poskytovateli, jako jsou DHL, UPS, FedEx a Easyship.

Omezení Linnworks

  • Uživatelé hlásí, že software občas vykazuje chyby.
  • Někteří uživatelé tvrdí, že cenové plány jsou drahé.
  • Zákaznická podpora může na odpověď potřebovat několik dní.

Ceny Linnworks

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Linnworks

  • G2: 4,3/5 (66 recenzí)
  • Capterra: 4,0/5 (26 recenzí)

6. Brightpearl

Funkce skladových zásob Brightpearl Sales
prostřednictvím Brightpearl

Brightpearl je platforma pro správu objednávek přizpůsobená pro multikanálové velkoobchodníky a maloobchodníky. Zjednodušuje sledování zásob a správu multikanálových objednávek napříč platformami, jako jsou Amazon, eBay, Walmart a Shopify. Integruje se také s platebními bránami, účetním softwarem a poskytovateli přepravních služeb, aby zefektivnila vaše e-commerce operace.

Klíčovou funkcí je možnost automatického ukládání profilů zákazníků, včetně kontaktních údajů, historie objednávek a minulých interakcí. Díky tomu můžete snadno odměňovat své nejvěrnější zákazníky a vytvářet personalizovanější zážitky pro konkrétní segmenty zákazníků.

Nejlepší funkce Brightpearl

  • Umožňuje automatizovat přidělování zásob, proces vyřizování objednávek a fakturaci.
  • Platby můžete přijímat prostřednictvím sedmi platebních bran, včetně PayPal, Stripe, Square a Authorize. Net.
  • Pomocí nástroje pro plánování zásob můžete předvídat poptávku a vždy nakupovat správné produkty včas.
  • Zobrazte si metriky, jako jsou nejprodávanější produkty, hodnota objednávek podle země, tržby, výdaje na reklamu, náklady na konverzi a celková hodnota zákazníka.

Omezení Brightpearl

  • Náročná křivka učení pro nové uživatele
  • Uživatelé uvádějí, že někdy dochází ke zpomalení.

Ceny Brightpearl

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Brightpearl

  • G2: 4,5/5 (70 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)

7. NetSuite

Software pro správu objednávek: Dashboard NetSuite zobrazující různé statistiky
prostřednictvím NetSuite

NetSuite je řešení pro plánování podnikových zdrojů (ERP) pro rychle rostoucí firmy a velké podniky, které upřednostňují flexibilitu a škálovatelnost. Obsahuje přizpůsobitelné moduly pro úkoly, jako je fakturace, finance, skladové zásoby a vztahy se zákazníky.

Dashboardy vám a vašemu týmu poskytují jasný přehled o výkonnosti firmy. A co je ještě lepší: díky přístupu založenému na rolích vidí každý pouze data relevantní pro svou konkrétní roli. ?‍?

Nejlepší funkce NetSuite

  • Přidejte vlastní pole pro shromažďování a ukládání podrobností o každé položce ve vaší databázi.
  • Nastavte automatický výpočet daní a jejich uplatnění na obchodní transakce.
  • Vytvořte uložené vyhledávání napříč různými moduly a získejte rychlý přístup k datovým sadám, které odpovídají konkrétním kritériím.
  • Vytvářejte více než 100 reportů, včetně aktivit souvisejících se zásobami, prodeje podle produktu (nebo zdroje potenciálních zákazníků či propagačního kódu), příjmů a výkazů cash flow.

Omezení NetSuite

  • Přizpůsobení vyžaduje specifické technické dovednosti.
  • Uživatelé hlásí, že při aktualizaci záznamů nebo načítání reportů dochází ke zpomalení.

Ceny NetSuite

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze NetSuite

  • G2: 4,0/5 (více než 2 600 recenzí)
  • Capterra: 4,1/5 (více než 1 300 recenzí)

8. Extensiv Order Manager

Extensiv Order Manager – zobrazení seznamu vyřízených objednávek
prostřednictvím Extensiv Order Manager

Extensiv Order Manager je určen pro e-commerce podniky, aby zefektivnily a synchronizovaly své operace na jedné platformě. Toho dosahuje integrací s více e-commerce platformami, tržišti, sklady, přepravními společnostmi a externími logistickými poskytovateli.

Jednou z jeho vynikajících funkcí je schopnost automaticky generovat nákupní objednávky s historickými údaji a přehledy, když množství položek dosáhne určitých prahových hodnot. Tím je zajištěno, že stav zásob je vždy připraven splnit poptávku.

Nejlepší funkce Extensiv Order Manager

  • Sdružujte produkty a přesně sledujte zásoby, i když se jednotlivé díly prodávají samostatně.
  • Ukládejte a spravujte údaje o dodavatelích, včetně jejich kontaktních informací, minimálního objednaného množství a dodacích lhůt.
  • Nastavte pravidla pro směrování objednávek do správného skladu, rozdělte objednávky mezi více skladů a připojte se k nejlepší přepravní službě.
  • Vytvářejte přehledy včetně hodnoty a stáří zásob, ziskovosti skladových jednotek (SKU) a prognóz poptávky.

Omezení softwaru Extensiv Order Manager

  • PayPal je jediná dostupná platební brána.
  • Uživatelé uvádějí, že nastavení je složité a časově náročné.
  • Někteří říkají, že občas dochází k technickým problémům.

Ceny softwaru Extensiv Order Manager

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Extensiv Order Manager

  • G2: 4,5/5 (63 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (107 recenzí)

9. Formuláře Google

Software pro správu objednávek: Tvorba formulářů Google Forms
prostřednictvím Google Forms

Google Forms je bezplatný online nástroj pro tvorbu formulářů pro malé podniky, které potřebují jednoduchý systém pro správu objednávek. Můžete navrhovat formuláře s různými typy vstupů (například text, datum a čas, rozevírací seznamy) pro shromažďování objednávek od zákazníků.

Navíc je přizpůsobení vzhledu formuláře pomocí barev, písem, obrázků a bannerů hračkou. Po vytvoření objednávkových formulářů je lze snadno sdílet prostřednictvím e-mailu, přímých odkazů, vložení na webové stránky a na sociálních médiích, jako je Facebook a Twitter.

Nejlepší funkce Google Forms

  • Jeho rozhraní je snadno ovladatelné, i když ho používáte poprvé.
  • Propojte odpovědi s Google Sheets pro další analýzu.
  • Vytiskněte všechny odpovědi nebo si je stáhněte jako soubor CSV.
  • Přestaňte přijímat odpovědi pouhým stisknutím tlačítka

Omezení Google Forms

  • Na výběr je pouze několik šablon a typů písma.
  • Očekávejte omezenou integraci s aplikacemi třetích stran.

Ceny Google Forms

  • Zdarma

Hodnocení a recenze Google Forms

  • G2: Žádné recenze
  • Capterra: 4,7/5 (více než 10 600 recenzí)

10. Odoo

Funkce správy objednávek Odoo
prostřednictvím Odoo

Odoo je další ERP řešení pro sjednocení klíčových obchodních operací na jednom místě. Má uživatelsky přívětivé rozhraní a sadu aplikací pro správu oblastí, jako jsou skladové zásoby, prodej a marketing, účetnictví a lidské zdroje.

Díky modulárnímu designu mohou firmy začít s nezbytnými aplikacemi a podle potřeby je rozšiřovat. Jako open-source software má bezplatnou komunitní verzi, kterou si můžete stáhnout a přizpůsobit podle potřeb vaší firmy. Pokud však hledáte online hosting, údržbu a podporu, pak je pro vás vhodná podniková verze.

Nejlepší funkce Odoo

  • K Odoo máte přístup přes web, ale i přes stolní počítače a mobilní zařízení.
  • Sledujte zásoby, pohyb produktů a prodeje napříč všemi prodejními kanály.
  • Integrujte čtečky čárových kódů a pokladní systémy (POS) se zásobami pro synchronizaci dat v reálném čase.
  • Vytvářejte vlastní zprávy o předpokládaných zásobách, ocenění zásob a analýze skladů.

Omezení Odoo

  • Při práci s objemnými daty dochází k zpoždění uživatelského rozhraní.
  • Komunitní edice neobsahuje všechny aplikace Odoo a některé z dostupných aplikací mají omezenou funkčnost.

Ceny Odoo

  • Jedna aplikace zdarma: 0 $
  • Standard: 9,10 $/měsíc na uživatele
  • Vlastní: 13,60 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Odoo

  • G2: 4,2/5 (225 recenzí)
  • Capterra: 4,1/5 (704 recenzí)

Zefektivněte své pracovní postupy pomocí softwaru pro správu objednávek

S deseti nejlepšími softwarovými řešeními pro správu objednávek na dosah ruky nebylo zefektivnění vašich obchodních operací nikdy snazší. Při prozkoumávání těchto možností zvažte, jak každá z nich odpovídá vašim konkrétním obchodním potřebám a cílům, abyste mohli vybrat tu správnou.

A pokud hledáte platformu, která skvěle kombinuje správu objednávek s řízením projektů a vztahů se zákazníky, pak byste se měli podívat na ClickUp. Možná je to právě to, co vaše firma potřebuje, aby vaši zákazníci a bankovní účty zůstaly dlouho spokojené. ?

Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.

