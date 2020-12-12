{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Co znamená dodací lhůta?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Doba dodání je doba, za kterou jedna pracovní jednotka projde výrobním a dodacím cyklem. "}},{"@type":"Question","name":"Jak vypočítat dobu dodání?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nejzákladnější vzorec pro výpočet dodací lhůty je:\n\nDodací lhůta (LT) = datum dodání objednávky – datum zadání objednávky"}},{"@type":"Question","name":"Kdo používá metriku dodací lhůty?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Každý, jehož práce vyžaduje předpovídání odhadovaných termínů dodání a definování výrobního plánu, by měl mít praktické znalosti o dodací lhůtě. "}},{"@type":"Question","name":"Jak se liší doba cyklu od dodací lhůty?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Doba dodání začíná v okamžiku přijetí výrobní objednávky. Zahrnuje čas potřebný k úplnému vyrobení nebo zpracování hotového produktu, jakož i čas potřebný k jeho dodání. Doba cyklu je však čas potřebný k dokončení výroby hotového produktu. "}}]}
Chcete se naučit jak vypočítat dodací lhůtu?
Doba dodání je doba mezi zadáním objednávky a jejím splněním a je jednou z nejdůležitějších metrik v řízení zásob a plánování dodavatelského řetězce.
Víme, co si myslíte: to bude jako znovu studovat matematiku na střední škole!
Rozhodně ne!
Potřebujete pouze jednoduchý vzorec pro výpočet dodací lhůty.
V tomto článku se dozvíte o dodací lhůtě, vzorci pro její výpočet a nejjednodušším způsobu, jak ji sledovat.
Vítáni jsou jak ti, kteří matematiku nemají rádi, tak i matematici!
Už žádné odpočítávání. Pojďme na to!
Co znamená dodací lhůta?
Doba realizace je doba, za kterou jedna pracovní jednotka projde výrobním a dodacím cyklem. Například doba vaření a servírování v restauracích, doba transakce v bankovnictví nebo doba vývoje a spuštění mobilní aplikace v oblasti technologií.
Poznámka: Každá firma má dodací lhůtu. Pro účely tohoto článku však budeme dodací lhůtu interpretovat s ohledem na inventory management a supply chain planning, protože tam je nejužitečnější.
Ale proč byste se měli obtěžovat s výpočtem této metriky?
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, musíme se trochu hlouběji ponořit do světa řízení zásob nebo kontroly zásob.
Řekněme například, že provozujete podnik zabývající se rozvozem potravin.
Jelikož nevyrábíte mléko, sýr ani vejce, budete je muset nakupovat od dodavatele. A jakmile je nakoupíte, budete je muset skladovat, dokud je neprodáte.
Bonus: CRM systémy pro výrobu
Tento sklad neprodaného zboží je vaším skladem.
Při jejím řízení musíte mít na paměti dvě věci:
- Vyhněte se objednávání příliš velkého množství skladových zásob. Pokud se zboží neprodá, budete mít problémy se skladováním, finanční ztráty a více (shnilých) vajec, než dokážete zvládnout!
- Vždy mějte dostatek zásob, abyste mohli splnit všechny své objednávky. Pokud objednáte příliš málo, budete mít dlouhý seznam nespokojených, hladových zákazníků.
Klíč? Vždy udržujte právě správnou úroveň zásob.
A relativně krátká dodací lhůta je jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout.
Význam dodací lhůty v řízení zásob
Řízení časových rámců je pro podniky zásadní. Špatně řízené dodací lhůty mohou znamenat, že dojdou zásoby a zákazníci nedostanou své objednávky.
Když se dodací lhůty vymknou kontrole, může vzniknout začarovaný kruh, kdy se dodací lhůty zhoršují s rostoucí poptávkou. Toto zpoždění mezi objednávkami zákazníků a výrobou může vést k dalším zpožděním, která mohou způsobit další zhoršení dodacích lhůt. Špatná správa objednávek často způsobuje vážné a nákladné škody pro podnik, protože ztrácí cenné zákazníky a poškozuje svou reputaci.
Proto správa zásob zahrnuje řešení faktorů, které ovlivňují dodací lhůtu, jako jsou:
- Geografie: zda se jedná o dodávku v rámci města nebo mezikontinentální
- Povaha zboží: zboží podléhající zkáze vyžaduje kratší dodací lhůty.
- Množství: většina dodavatelů stanovuje termíny dodání na základě objednaného množství.
- Další faktory: přepravní sazby, předpisy, dostupnost surovin atd.
Vzhledem k těmto faktorům dodací lhůta určuje, kolik zboží skladovat a kdy doplnit zásoby.
Ale stejně jako nelze uvařit omeletu bez rozbití vajec, nelze vypočítat dodací lhůtu bez jejího vzorce.
Jak vypočítat dodací lhůtu?
Nejzákladnější vzorec pro výpočet dodací lhůty je:
Doba dodání (LT) = Datum dodání objednávky – Datum zadání objednávky
V kontextu řízení zásob však tento vzorec zohledňuje také zpoždění při objednávce.
Doba dodání (LT) = zpoždění dodávky (SD) + zpoždění objednávky (RD)
Dodací lhůta je doba, kterou dodavatel potřebuje k vyřízení objednávky zákazníka po jejím zadání.
Zpoždění při opakované objednávce je časový rozdíl mezi splněnou objednávkou a zadáním další objednávky.
Proč zohledňovat zpoždění při objednávce?
Někteří dodavatelé mohou přijímat objednávky pouze několikrát týdně nebo měsíčně. To znamená, že maloobchodníci musí počítat s tímto zpožděním dodávek a udržovat bezpečnostní zásoby nebo vyrovnávací zásoby.
Díky bezpečnostní zásobě můžete plnit objednávky, zatímco čekáte, až dodavatel doplní vaše zásoby.
Řekněme například, že váš průměrný denní prodej nebo průměrná denní spotřeba mléka je 20 litrů. Dodavatel A přijímá objednávky mléka pouze jednou za dva dny. To znamená, že zpoždění při objednávce u vašeho dodavatele mléka je 2 dny.
Nyní předpokládejme, že dodání mléka do vašeho skladu trvá společnosti A 1 den. To znamená, že její zpoždění dodávky je 1 den.
V tomto případě
Doba dodání = zpoždění dodávky (1 den) + zpoždění objednávky (2 dny) = 3 dny
Zásoby na 3 dny by měly být snadno dostupné.
Ale co když prodáváte něco, co má vysokou hodnotu a je vzácné, jako například exotické bylinky nebo designové dekorace?
Je pravděpodobné, že takové produkty se ve srovnání s mlékem nebo vejci prodávají relativně pomalu a mají vysoké zpoždění v dodávkách a objednávkách.
To znamená, že budete muset plánovat jejich nákup, skladové zásoby a prodej s několikaměsíčním předstihem.
Ale jak zjistíte, kolik zboží potřebujete naskladnit a kdy by jste měli doplnit zásoby?
Odpověď spočívá v bezpečnostní zásobě a bodě objednávky.
Bezpečnostní zásoba: Kolik zásob skladovat?
Bezpečnostní zásoba je úroveň zásob, kterou je třeba udržovat, aby bylo možné pokrýt zpoždění dodávek nebo zpoždění při objednávání.
Jeho vzorec zohledňuje dodací lhůtu a variabilitu poptávky (potenciální výkyvy poptávky).
Poptávka zákazníků po produktech může kolísat z několika důvodů, jako jsou svátky, víkendy, změny velkoobchodních cen, nabídky atd.
Kromě toho musí manažeři také vytvářet zásoby pro případ nepředvídatelných výkyvů v poptávce, jako jsou náhlé nedostatky, nepříznivé povětrnostní podmínky atd.
Protože s poptávkou se mění i nabídka.
Vzorec pro výpočet bezpečnostní zásoby je:
Bezpečnostní zásoba = (maximální denní prodej maximální dodací lhůta) – (průměrný denní prodej průměrná dodací lhůta)
Bod pro objednání: Kdy doplnit zásoby?
Bod pro objednání je úroveň zásob, která vám signalizuje, že je třeba provést novou objednávku.
Co se týče fráze „nakupujte, až padnete“ –
To je rada pouze pro vaše zákazníky.
Vy ne!
Jako správce zásob závisí vaše rozhodnutí o doplnění zásob na vzorci pro stanovení bodu objednávky. A ten je následující:
Bod pro objednání = (doba dodání * průměrný denní prodej) + bezpečnostní zásoba
Pokaždé, když vaše zásoby klesnou na bod doplnění, je čas zvednout telefon a nakoupit nové zásoby!
Vaše množství pro objednávku bude úzce souviset s úrovní bezpečnostních zásob.
Další aspekty, které je třeba zohlednit při výpočtu dodací lhůty
Doba realizace ARO
Po přijetí objednávky (ARO) je okamžik, kdy dodavatel obdrží objednávku. Toto je první důležitý bod při měření dodací lhůty, protože celková doba mezi ARO a dodáním objednávky tvoří dodací lhůtu.
Doba výroby
Doba výroby je doba mezi zadáním objednávky obchodníkem a jejím dokončením výrobcem produktu. Zahrnuje čas potřebný k získání, výrobě nebo přepravě zboží.
Nyní, když máte k dispozici všechny tyto vzorce, pojďme se podívat na to, jak můžete dodací lhůtu zkrátit.
Jak zkrátit dodací lhůtu?
Dodavatelský řetězec je jako gumička. Čím více ji natáhnete, tím slabší se stává.
A nakonec by to mohlo prásknout!
Na druhou stranu relativně krátký dodavatelský řetězec je výhodný pro všechny.
Maloobchodník může rychleji prodat více zboží. Dodavatel může mít jistotu, že bude pokračovat v obchodní činnosti.
A co je nejdůležitější, konečný spotřebitel dostane to, co potřebuje, když to potřebuje.
Jak tedy můžete zkrátit dodací lhůtu a vytvořit tak „win-win“ dodavatelský řetězec?
Zde je několik tipů:
1. Regulujte množství objednávek
Nikdy byste neuhodli, co mají společného správa zásob a zdravá strava.
Kontrola porcí!
Přesně tak.
Místo občasných objednávek velkých objemů zadávejte malé objednávky častěji.
Bude to snazší, pokud budete pravidelně počítat bezpečnostní zásoby a podle toho aktualizovat úroveň objednávek.
Podle principů štíhlé výroby mají časté malé objednávky tři výhody:
- Malé objednávky se snáze vyrábějí a expedují, a proto zkracují dodací lhůtu.
- Jelikož je nutné pečlivě sledovat stav zásob, můžete se vyhnout nadměrnému skladování.
- Bez nadbytečných zásob můžete ušetřit na nákladech spojených s jejich skladováním (nájem skladu, personál atd.).
Stejně jako několik malých jídel rozložených po celý den, i malé a časté objednávky zajistí, že vaše zásoby vydrží déle!
2. Provádějte cvičení mapování hodnotového toku
Pokud jde o správu zásob, proces štíhlé výroby je darem, který se neustále vyplácí.
Hodnotový tok je proces (s několika vzájemně propojenými kroky), který musí organizace provést, aby mohla implementovat řešení.
Cílem mapování hodnotového toku je rozpoznat plýtvání, zlepšit produktivitu a učinit váš hodnotový tok efektivnějším a bezplýtvavým.
Bonus: Podívejte se na 10 nejlepších šablon pro mapování hodnotového toku, které vám pomohou zlepšit procesy v týmu
3. Automatizujte proces řízení zásob
Přenechejte opakující se úkoly technologii a dopřejte si zaslouženou pauzu.
Boti mohou spravovat výpočet bezpečnostní zásoby, průměrnou poptávku a variabilitu poptávky.
Mezitím si promluvte s dodavateli, sledujte trendy na trhu nebo vymyslete další velký marketingový plán!
4. Optimalizujte místní dodavatelské řetězce
Vzpomínáte si, jak dodavatelský řetězec funguje jako gumička?
No, jen velmi málo gumiček je dostatečně pružných, aby obepnuly celou zeměkouli!
Mezinárodní a zahraniční dodavatelé vás mohou lákat slevami. Ale dlouhá dodací lhůta (a potíže, které s sebou přináší) nemusí vždy stát za nízké ceny.
Místní dodavatelé jsou v lepší pozici, aby pochopili vaše jedinečné potřeby a rychleji na ně reagovali. A pokud navíc nabízejí konkurenceschopné ceny za skvělé produkty, jsou ideální volbou.
5. Řízení vztahů s dodavateli
Nakonec je řízení zásob lidskou záležitostí.
Vaše vztahy s dodavatelem budou tedy klíčovým faktorem při rozhodování o délce dodací lhůty.
Ve smlouvě s nimi použijte pobídky ke zkrácení dodací lhůty.
Mohou to být:
- Pozitivní pobídky: podíl na zisku, prioritní status, různé výsady
- Negativní pobídky: pokuty, ztráta zakázek, hodnocení manažery
To nakonec povzbudí vašeho dodavatele, aby zkrátil dodací lhůtu u každé dodávky, protože bude mít pocit, že je zapojen do vašeho podnikání.
Aby se však vše podařilo, musíte nejprve vypočítat dodací lhůtu.
Zapomeňte však na papír a tužku.
Máme pro vás perfektní řešení!
Nejjednodušší způsob, jak řídit dodací lhůtu: ClickUp
Mezi vykládáním zásob a stahováním souborů máte jako správce skladu sotva dost času. Výpočet dodací lhůty starým dobrým způsobem tedy nepřichází v úvahu.
Proto doporučujeme používat ClickUp.
Co je ClickUp?
ClickUp je nejlépe hodnocený nástroj pro správu projektů na světě.
Je to jediný nástroj, který budete potřebovat ke správě všech svých projektů a sledování produktivity svého týmu.
Jeho dynamická sada funkcí Agile, Scrum a práce na dálku je ideální pro váš výjimečný tým.
Podívejte se, jak můžete pomocí ClickUp vypočítat dodací lhůtu a využít tuto metriku k zvýšení výkonu vašeho týmu.
A. Sledujte dodací lhůtu pomocí widgetů Sprint na řídicím panelu
Můžete si projít metriky projektu jednu po druhé pomocí desítek PowerPointových prezentací a výtisků. Zívnutí.
Nebo je můžete sledovat všechny najednou na svém dashboardu ClickUp!
Váš dashboard bude mluvit sám za sebe díky praktickým widgetům Sprint, jako je graf dodací lhůty.
Přizpůsobte grafy dodací lhůty pomocí:
- Časové rozmezí: vyberte časové rozmezí a nastavte frekvenci grafu dodací lhůty.
- Vzorový čas: vyberte počet dní, které chcete zahrnout jako průměr pro každý bod v grafu.
- Skupina stavů započítávaná jako dokončení: vyberte mezi skupinou stavů „Uzavřeno“ nebo jakoukoli skupinou stavů „Hotovo“, která se započítává do dokončení.
Ale to není vše!
Kompletní přehled získáte přidáním dalších užitečných widgetů Sprint, jako jsou Burndown Charts, Burnup Charts, Velocity Charts a Cumulative Flow Charts, do svého Dashboardu.
B. Měřte svůj pokrok pomocí odhadů času
ClickUp vám umožňuje vypočítat důležité metriky toku projektu, jako je dodací lhůta a doba cyklu. S takovými důležitými údaji můžete předvídat všechny budoucí časové osy a nastavit odhady času.
Jednoduše sečtěte počet hodin, které zabere každý úkol a podúkol. Na základě těchto čísel ClickUp vypočítá celkový počet hodin, které projekt pravděpodobně zabere, a v reálném čase aktualizuje odhadované termíny dodání.
C. Sledujte využití času pomocí nástroje Project Time Tracking
Vypočítali jste tedy dodací lhůtu a stanovili odhady času na základě historických údajů. Jak nyní zajistíte, abyste tyto termíny dodrželi?
Možná věrné mluvící hodiny?
Máme pro vás další skvělou novinku.
Funkce Native Time Tracking od ClickUp.
Možná vám neposkytne užitečné rady (ani vtipné poznámky) jako Cogsworth z filmu „Kráska a zvíře“… Ale pomůže vám to v práci.
Globální časovač ClickUp vám umožňuje snadno sledovat čas, ať už používáte desktopovou, webovou nebo mobilní aplikaci. K záznamům o čase můžete dokonce přidávat poznámky a štítky pro další reference nebo čas označit jako fakturovatelný!
Dáváte přednost použití časového trackeru třetí strany, jako je Time Doctor nebo Toggl?
Žádné obavy. Stačí je integrovat do ClickUp a můžete začít!
Ale to je jen malý výčet způsobů, jakými ClickUp usnadňuje vaše procesy.
Využijte další vynikající funkce pro správu projektů, jako jsou:
- Limit WIP s: kontrolujte množství práce, které váš tým zpracovává, pomocí vizuální zpětné vazby
- Profily : sledujte minulé, současné a budoucí úkoly členů vašeho týmu
- Více zobrazení : sledujte pracovní položky ve více zobrazeních, jako je seznam, tabule, zobrazení boxu atd.
- Cíle : stanovte cíle (denní tržby, množství pro objednávku, ano/ne) a sledujte je v reálném čase.
- Automatizace pracovních postupů : automatizujte úkoly více než 50 jedinečnými způsoby
- Pulse : sledujte aktivitu svého týmu v průběhu celého dne
- Dokumenty : vytvořte interní wiki dokumentů, jako jsou objednávky, mapa hodnotového toku a seznam surovin.
- Ganttův diagram: vizualizujte průběh projektu ve formátu Ganttova diagramu.
- Integrace : integrujte své účty s několika aplikacemi třetích stran, jako jsou Zoom a Google Drive, do svého pracovního prostoru ClickUp.
- Mobilní aplikace: buďte vždy ve spojení díky výkonné mobilní aplikaci ClickUp pro zařízení Android a iOS.
Často kladené otázky týkající se výpočtu dodací lhůty
Chcete ohromit své kolegy svými znalostmi o dodací lhůtě?
Nebo si jen chcete osvěžit své znalosti?
Přečtěte si často kladené otázky týkající se dodací lhůty a získejte všechny potřebné informace.
1. Jaké jsou typy dodací lhůty?
V závislosti na odvětví nebo sektoru, ke kterému se vztahuje, existují tři typy dodací lhůty:
- Doba dodání v dodavatelském řetězci: doba mezi zadáním objednávky a jejím kompletním doručením.
- Doba výroby: doba trvání celého výrobního procesu, od předběžného zpracování přes samotnou výrobu až po následné zpracování hotového produktu.
- Doba realizace projektu: doba potřebná k dokončení různých vzájemně propojených úkolů v rámci životního cyklu projektu.
2. Kdo používá metriku dodací lhůty?
Každý, jehož práce vyžaduje předpovídání odhadovaných termínů dodání a definování výrobního plánu, by měl mít praktické znalosti o dodací lhůtě.
To zahrnuje plánování dodavatelského řetězce, správu zásob nebo výrobní profesionály, jako jsou:
- Designéři a inženýři
- Manažeři dodavatelského řetězce
- Manažeři skladových zásob a nákupu
- Dodavatelé
- Projektoví manažeři a sponzoři
3. Jak se liší cyklus od dodací lhůty?
Doba realizace a doba cyklu se často používají zaměnitelně, zejména v kontextu výroby. To však může vést k záměně.
Doba realizace začíná v okamžiku přijetí výrobní zakázky. Zahrnuje čas potřebný k úplnému vyrobení nebo zpracování hotového produktu, jakož i čas potřebný k jeho dodání. Může trvat několik dní nebo i měsíců.
Cyklický čas je však čas potřebný k dokončení výroby hotového produktu. Jedná se o měřítko celkové doby provozu a nezahrnuje hodiny nebo dny strávené zpracováním, doručením nebo přijetím objednávky.
Přečtěte si více o tom, jak vypočítat dobu cyklu a porovnání doby cyklu s dodací lhůtou.
Závěr
Na první pohled vám metrika dodací lhůty pouze sděluje, jak dlouho bude trvat dodání. Pokud se však podíváte blíže, zjistíte, že může poukazovat na zbytečná zpoždění, plýtvání a další faktory, které brzdí váš dodavatelský řetězec.
Proto je výpočet dodací lhůty nejjednodušším způsobem, jak zajistit, aby váš dodavatelský řetězec zůstal efektivní a účinný.
Jak ale můžete kontrolovat dodací lhůtu pro výpočet dodací lhůty?
Je to jednoduché. Pomocí online nástroje, který vypočítává a sleduje dodací lhůtu.
Jinými slovy: ClickUp!
Snadno použitelný widget dodací lhůty vyžaduje pouze několik rychlých nastavení, aby mohl okamžitě začít shromažďovat data. A to je jen jedna ze stovek jedinečných a působivých funkcí, díky nimž je řízení projektů hračkou.
Získejte ClickUp zdarma a zkraťte dobu realizace a zvyšte svou...