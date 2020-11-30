Jak vypočítat dobu cyklu? (Průvodce pro rok 2025)

Chcete se naučit jak vypočítat dobu cyklu?
Doba cyklu je čas potřebný k vytvoření hotového produktu a je to užitečný ukazatel, který vám pomůže nastavit a udržet rytmus vašeho projektu.
A na rozdíl od závodů Tour de France nebudete pro tento druh doby cyklu potřebovat helmu.
Není překvapením, že naučit se vypočítat dobu cyklu je také mnohem snazší než ujet na kole více než 2000 mil za 23 dní.
Vše, co potřebujete, je vzorec pro výpočet doby cyklu!
V tomto článku vám ukážeme, jak vypočítat dobu cyklu, proč byste to měli dělat, a také vám představíme užitečný nástroj, který celý proces usnadní.
Máte připravené stopky? Tak pojďme na to!
Co je to doba cyklu?
Doba cyklu je měřítkem toho, jak dlouho trvá výroba hotového produktu nebo poskytnutí služby. Jedná se o jeden z nejdůležitějších ukazatelů toku, který vám pomůže hladce a efektivně řídit projekt.
Jak?
Pojďme si to vysvětlit na příkladu našeho oblíbeného jeskynního člověka: Freda Flintstonea.
Nyní předpokládejme, že se Fred rozhodne pracovat v restauraci specializující se na žebírka a hamburgery.
V tomto případě je jeho cyklus čas, který potřebuje k uvaření jednoho jídla. A protože právě objevili oheň, cyklus se zrychlí. Tím se zkrátí jeho cyklus na jedno jídlo a on může nakrmit více zákazníků.
Jak vidíte, podniky (fiktivní i skutečné) již od doby kamenné používají dobu cyklu k měření své produktivity!
Jaký je vzorec pro výpočet doby cyklu?
Doba cyklu se počítá podle tohoto jednoduchého vzorce:
Doba cyklu (CT) = Čistá doba výroby (NPT) / Počet vyrobených jednotek (U)
Čistá doba výroby je celková doba trvání vašeho výrobního procesu (nebo procesu poskytování služeb) v sekundách, minutách, hodinách nebo dnech. Například doba potřebná k uvaření jídla atd.
Ale jak to vlastně funguje?
Na pomoc přichází příklad Freda Flintstonea!
Řekněme, že se mu podařilo připravit 100 jídel denně. To je počet jednotek (U).
Pokud od jeho běžné osmihodinové pracovní doby odečteme hodinovou přestávku na oběd a půlhodinovou přestávku na kávu, jeho celková doba provozu nebo čistá doba výroby (NPT) je (8 – 1,5 = 6,5 hodiny).
To znamená, že jeho doba cyklu je
CT = 6,5/100 = 0,065 hodiny na jedno jídlo
Nebo přibližně 4 minuty na přípravu každého jídla.
Vše díky pracovitým dinosauřím pomocným kuchařům!
Jaké jsou výhody výpočtu doby cyklu?
Ať už jste kuchař z doby kamenné nebo vývojář aplikací 21. století, musíte měřit dobu cyklu, abyste zefektivnili svůj výrobní proces.
Zde jsou čtyři klíčové výhody výpočtu doby cyklu:
1. Pomáhá odhadnout datum dodání
Víte, co bychom všichni milovali? Časový stroj.
Můžete jej použít k cestě do budoucnosti a přípravě na všechny překážky, které vám brání v včasném dodání.
Ale dokud vědci něco takového nevynaleznou, máme k dispozici metriku doby cyklu, která nám pomůže.
Týmy jej mohou použít k výpočtu své produkční rychlosti v reálném čase a k poskytování realistických odhadů dodacích lhůt svým zákazníkům nebo klientům.
2. Pomáhá zefektivnit procesy tak, aby byly splněny cíle
Výpočet doby cyklu vám pomůže určit, jak dlouho trvá, než dodáte hodnotu svému zákazníkovi. Tímto způsobem můžete snadno určit, zda je to dostatečné pro uspokojení poptávky vašich zákazníků.
Výpočet doby cyklu vám poskytne data, která vám pomohou opravit pomalé cykly a zvýšit vaši produkci tím, že:
- Rozšíření dodavatelského řetězce surovin
- Zvýšení nebo snížení propustnosti nebo velikosti dávky ve výrobní lince
- Kontrola rozpracované výroby nebo limitu WIP
Metrika doby cyklu je něco jako Fredův spolehlivý přítel Barney. Bez ohledu na okolnosti vás vždy nasměruje ke zlepšení procesů a zvýšení spokojenosti zákazníků.
3. Pomáhá eliminovat nadprodukci
Co je horšího než nevyrábět dostatek jednotek, abyste uspokojili poptávku zákazníků?
Příliš velká produkce!
Nadprodukce představuje obrovské plýtvání časem a zdroji společnosti. Navíc může způsobit vážné překážky ve vašem systému poskytování služeb.
Podle metodiky štíhlé výroby může být nadprodukce významným faktorem zpomalujícím celkový průběh projektu.
Pokud však nastavíte prahové hodnoty pro doby cyklu (a podle toho budete řídit velikost šarží), můžete zabránit překročení limitu výrobní rychlosti.
4. Pomáhá zlepšit efektivitu procesního cyklu
Agilní, Scrum, Kanban nebo Lean výrobní proces závisí na kontinuálním zlepšování. Zde je každý krok procesu zaměřen na shromažďování informací, které mohou zlepšit celkový výkon vašeho týmu.
Kanban a procesy štíhlé výroby vám ve skutečnosti umožňují nastavit limit rozpracované výroby (WIP).
Limit WIP stanoví maximální počet úkolů, které může tým přijmout. Tím se zajistí, že každý uživatelský příběh projde hodnotovým tokem, aniž by došlo k vytvoření úzkého hrdla.
Výsledek?
Díky pochopení průměrné pracovní kapacity vašeho týmu můžete zlepšit svůj výkon s každým cyklem.
Ale dost teorie. Jste tu kvůli praktickým znalostem o době cyklu, že?
Pojďme tedy na to.
Nejjednodušší způsob výpočtu doby cyklu: ClickUp
Fred Flintstone a jeho továrna patří doslova do doby kamenné.
To znamená, že mohou počítat pouze pomocí klacků a kamenů.
Ale vy můžete vypočítat dobu cyklu chytře, pomocí ClickUp!
Co je ClickUp?
ClickUp je nejlépe hodnocený nástroj pro správu projektů na světě.
Je to jediný nástroj, který budete potřebovat ke správě všech svých projektů a sledování produktivity svého týmu.
Je to také nejlepší způsob, jak udržet váš vzdálený tým propojený, pohotový a připravený na agilní práci!
Zde je návod, jak vám ClickUp pomůže vypočítat dobu cyklu a využít ji ve svůj prospěch.
A. Sledujte metriky toku projektu pomocí widgetů Sprint na řídicím panelu
Nejste fanouškem pondělních ranních schůzek o aktuálním stavu?
Řešením je Dashboard ClickUp!
Dashboard vám poskytuje kompletní přehled o vašem projektu s přizpůsobitelnými widgety Sprint, jako je graf doby cyklu.
K výpočtu doby cyklu pomocí tohoto widgetu můžete použít jeden z následujících postupů:
- Začněte počítat čas od okamžiku, kdy úkol vstoupí do jakéhokoli stavu ve skupině stavů Aktivní.
- ClickUp předpokládá, že první stav v Active je „Not Started“ (Nespuštěno) a jakákoli jiná pracovní položka ve skupině stavů Active je začátkem doby cyklu.
Graf doby cyklu můžete přizpůsobit pomocí:
- Časový rozsah: vyberte časový rozsah a nastavte frekvenci grafu doby cyklu.
- Vzorový čas: vyberte počet dní, který se musí zobrazit jako průměr pro každý datový bod v grafu.
- Skupina stavů započítávaná jako dokončení: vyberte skupinu stavů, která se započítává do dokončení. Například „Hotovo“, „Kontrola klientem“ nebo „Uzavřeno“.
A to není vše. Do svého dashboardu můžete přidat další užitečné sprintové widgety, jako jsou burndown grafy, burnup grafy, velocity grafy a kumulativní diagramy tokugrafy.
B. Nastavte odhady času, abyste měli přehled o svých úkolech
Jaký má smysl počítat doby cyklu , pokud tyto údaje nemůžete využít k zefektivnění svého projektu?
Proto ClickUp pomáhá vašemu týmu v neustálém zlepšování díky funkci Odhad času . Zadejte počet hodin, které bude každá úloha a podúloha trvat, a ClickUp vypočítá celkový očekávaný počet hodin na projekt.
Jakmile tyto odhady aktualizujete, ClickUp v reálném čase aktualizuje také datum dodání.
C. Sledujte využití času pomocí nativního sledování času
Výpočet doby cyklu vám pomůže aktivně ji zkrátit u každého úkolu.
A jak to můžete udělat?
Můžete si najmout dinosauřího supervizora, který vám bude neustále říkat, kolik času trávíte výrobním procesem.
Existuje však i jednodušší možnost: stačí použít funkci Native Time Tracking od ClickUp!
Snadno použitelná rozšíření ClickUp Chrome sleduje čas, který strávíte nad úkoly, jediným kliknutím a generuje podrobné zprávy o využití času. Tímto způsobem můžete neustále sledovat, kolik času strávíte nad úkoly, abyste se ujistili, že nepřekračujete průměrnou dobu cyklu.
A pokud již používáte časový tracker třetí strany, jako je Time Doctor a Toggl, můžete je také integrovat s ClickUp!
To je vše? Rozhodně ne.
ClickUp je komplexní software pro řízení projektů určený pro vysoce výkonné a ambiciózní týmy.
A zde jsou další funkce, které vám usnadní vaše procesy:
- Cíle: stanovte si profesní cíle a sledujte je v reálném čase
- Automatizace pracovních postupů : přístup k více než 50 způsobům automatizace jakéhokoli opakujícího se procesu
- Profily: získejte ucelený přehled o tom, co členové týmu dokončili, na čem právě pracují a jaké úkoly je čekají v budoucnu.
- Více zobrazení : sledujte každou pracovní položku v několika zobrazeních, jako je zobrazení seznamu, kanbanová tabule, zobrazení boxu atd.
- Dokumenty: vytvořte interní wiki dokumentů, jako jsou objednávky, mapa hodnotového toku a seznam surovin
- Pulse: buďte v kontaktu s aktivitami svého týmu po celý den
- Zobrazení pracovní zátěže: vizualizujte a sledujte pracovní kapacitu svého týmu
- Limity rozpracované práce: chraňte kapacitu svého týmu tím, že uvidíte, kdy je v daném stavu příliš mnoho práce.
Často kladené otázky o výpočtu doby cyklu
Nelze hovořit o době cyklu, aniž bychom zmínili také pojmy takt time a lead time. Tyto pojmy však mohou vést k určitému zmatku.
Pojďme si tedy vysvětlit, co znamenají pojmy takt time a lead time v kontextu doby cyklu.
1. Jaký je rozdíl mezi dobou cyklu, taktovou dobou a dodací lhůtou?
Ačkoli jsou doba cyklu, taktová doba a dodací lhůta metrikami toku sloužící k měření produktivity, mírně se od sebe liší.
Pro stručné seznámení si ale znovu použijeme příklad pana Flintstonea, který nám pomůže tyto pojmy pochopit.
A. Co je taktová doba?
Takt time je požadovaná rychlost práce potřebná k uspokojení poptávky zákazníků. Jedná se o dobu, kterou by mělo trvat nastavení, aby bylo možné dodat jeden hotový výrobek nebo jednu jednotku, uspokojit celkovou poptávku zákazníků a udržet cash flow.
Příklad:
Fredův šéf mu stanoví cíl: připravovat každý den jídlo pro 100 zákazníků. Fred pracuje 8 hodin denně.
To znamená, že Fred bude muset připravit 100 jídel za 8 hodin.
Zde je jeho taktový čas = počet jídel, která se mají připravit za hodinu.
Nebo takt time = 8/100 = 0,08 hodiny na jedno jídlo.
Připravit jídlo trvá přibližně 5 minut.
B. Co je dodací lhůta?
Doba realizace je doba od přijetí objednávky zákazníka (datum zahájení) do jejího konečného doručení (datum ukončení).
Z pohledu zákazníka začíná dodací lhůta okamžikem zadání objednávky, pokračuje výrobním procesem a končí finální dodávkou hotového produktu.
Příklad:
V případě Freda začíná dodací lhůta v okamžiku, kdy jeho šéf obdrží objednávku jídla, a končí poté, co Fred dokončí přípravu jídla.
Doba realizace = datum dokončení zákaznické objednávky (koncové datum) – datum přijetí zákaznické objednávky (počáteční datum).
Tyto tři metriky v konečném důsledku pomáhají snadno měřit úspěšnost projektu a spokojenost zákazníků.
2. Jak spolu souvisí doba cyklu a taktová doba?
Abychom tomu porozuměli, porovnejme Fredovu dobu cyklu s poptávkou zákazníků pomocí taktového času.
Fredův šéf je pod tlakem, aby zvýšil produktivitu, a nyní očekává, že každý uvaří alespoň 200 zákazníků denně.
Na základě našeho předchozího výpočtusoučasná pracovní rychlost Freda, která činí 15 zákazníků za hodinu (při době cyklu 4 minuty na jedno jídlo), nestačí k uspokojení poptávky zákazníků.
Jeho nová požadovaná pracovní rychlost nebo taktový čas bude muset být = 6,5/200 = 0,032 hodiny na jedno jídlo.
Nebo přibližně 2 minuty na jedno jídlo.
Fred nyní bude muset zkrátit dobu cyklu ze 4 minut na 2 minuty. Toho může dosáhnout následovně:
- Najímání šikovných pomocníků (kuchaři dinosauři? Ale žádný T-rex. )
- Pracovat déle, aby se splnily denní cíle (už žádné bowlingové partie s Barneym).
- Snížení prostojů (kratší obědy? Yabba dabba neee!)
Na druhou stranu, pokud by byla poptávka (a taktovací čas) nižší, Fred by mohl ušetřit více času nebo dosáhnout lepších výsledků.
A teď, když umí vypočítat dobu cyklu, může přizpůsobit svůj výkon tak, aby udržel úroveň spokojenosti zákazníků.
Závěr
Doba cyklu je více než jen metrika pro výpočet množství vaší produkce. V dlouhodobém horizontu vám také pomůže zajistit, že budete vždy dodávat vysoce kvalitní produkty a služby.
A teď, když znáte vzorec, můžete jej také sledovat.
Doufáme jen, že k výpočtu nepoužíváte papír a tužku. Ani Fred Flintstone by to neschválil!
Proč místo toho nevyzkoušíte ClickUp?
Obsahuje uživatelsky přívětivý widget pro měření doby cyklu a řadu dalších funkcí, které podporují komplexní správu projektů. K udržení přehledu o svých projektech už nikdy nebudete potřebovat žádný další nástroj!
Získejte ClickUp zdarma a dejte svým klientům šanci: