Jak řídit tým vývojářů softwaru na dálku

Vzdálené řízení týmů není pro vývojové týmy žádnou novinkou. Vývojáři již nemusí sedět vedle sebe, aby mohli vykonávat svou práci. Vzdálené týmy pro vývoj softwaru jsou nejen vysoce produktivní, ale mohou pracovat dokonce efektivněji než týmy v kanceláři.
V tomto průvodci vzdáleným řízením týmu vývojářů softwaru se podrobněji podíváme na výhody a nevýhody vedení vzdáleného týmu, na to, jak tým sestavit a řídit, a na nejlepší přístup k komunikaci a bezpečnosti. 💻
Rostoucí vliv práce na dálku na vývoj softwaru
Týmy pro vývoj softwaru byly již dříve sestaveny tak, aby mohly úspěšně pracovat na dálku, ale pandemie COVID-19 tento trend ještě urychlila. Od té doby si hybridní a vzdálené týmy udržují svou popularitu z mnoha dobrých důvodů.
Výhody a výzvy práce na dálku ve vývoji softwaru
Práce na dálku přináší mnoho výhod jak pro firmy, tak pro zaměstnance, zejména pokud vezmete v úvahu bohatství talentů, které jsou k dispozici po celém světě.
Mezi hlavní výhody práce na dálku v oblasti vývoje softwaru patří:
- Možnost najímat ty nejlepší talenty, bez ohledu na to, v jaké zemi nebo časovém pásmu pracují.
- Pokrytí širšího rozsahu časových a pracovních plánů pro komplexnější podporu produktů
- Přijměte jako výchozí nastavení asynchronní komunikaci, která vám poskytne více času na soustředěnou práci 💡
- Udržování lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem
Vzdálené týmy vývojářů softwaru však mají i své nevýhody. Zde je několik výzev, kterým mohou vedoucí týmů čelit:
- Nemožnost komunikovat s členy týmu tváří v tvář nebo v reálném čase, oproti asynchronní komunikaci
- Máte potíže s plánováním schůzek a živých aktualizací pro všechny zaměstnance, které by vyhovovaly mnoha různým časovým pásmům 🌍?
- Problémy se zajištěním správného nastavení a údržby technického vybavení a pracovního prostoru všech zaměstnanců
- Obtížnost při organizování teambuildingových akcí a aktivit, zejména pokud se jedná o směs interních a vzdálených členů týmu.
Role agilního vývoje softwaru, DevOps a Scrumu ve vzdáleném vývoji
Vzdálený vývojový tým bude v distribuovaném prostředí prosperovat díky nástrojům a metodikám projektového řízení, které může využívat. Start-upy a softwarové vývojové společnosti, které využívají Agile, Scrum nebo DevOps, zjistily, že tyto pracovní metody se přirozeně hodí k hybridnímu nebo vzdálenému modelu práce.
Agilní metodika (včetně Scrumu) rozděluje práci na sprinty a vyžaduje od týmů, aby rychle navrhovaly, vyvíjely, testovaly a nasazovaly iterace produktů a služeb. Tyto sprinty zahrnují denní (nebo týdenní) standup meetingy, na kterých členové agilního týmu podávají aktuální informace a snaží se překonat překážky. To vše je nejen možné na dálku, ale často je to i mnohem snazší – díky menšímu množství osobních rozptýlení a schůzek.
Týmy, které zavádějí DevOps samostatně nebo společně s Agile, mají díky efektivnější integraci mezi vývojovými a provozními týmy ještě více příležitostí k překonávání překážek a rychlejšímu postupu. 🔗
Budování a řízení týmů softwarových inženýrů na dálku
Práce na dálku je trend, který je tu, aby zůstal, takže nikdy nebyl lepší čas naučit se, jak řídit tým vývojářů softwaru na dálku. Zde jsou naše nejlepší rady, jak sestavit, řídit a rozvíjet svůj tým, aby pracoval na nejvyšší úrovni.
1. Najměte ty správné členy týmu na dálku 🤝
Vedení nejlepšího týmu začíná především najmutím těch správných lidí. Pokud máte vliv na proces najímání, dejte si za prioritu zajistit, aby fungoval ve váš prospěch a přinesl vám ty nejlepší kandidáty.
Při najímání vývojářů na dálku pro váš virtuální tým spolupracujte s oddělením lidských zdrojů a náboru, abyste jim poskytli informace o tom, co hledáte. Napište popis pracovní pozice a stanovte úkoly pro pohovor, které odpovídají vašim potřebám. Navrhněte důležité hodnoty, jako je týmová práce nebo odolnost, a hledejte způsoby, jak je odhalit v rámci pohovoru.
Pokud se vám nedaří získat kvalitní kandidáty, zkuste pochopit, kde je problém. Zvažte, zda je plat odpovídající, zejména pokud se snažíte přilákat kvalitní talenty z oblastí s vysokými náklady. Ujistěte se, že vaše nabídky práce zahrnují všechny klíčové výhody, zmiňte kulturu vaší společnosti a dejte potenciálním členům týmu šanci představit si, jaké by to bylo být součástí vašeho týmu.
2. Vylepšete svůj proces zapracování nových zaměstnanců 🎉
Cesta nekončí tím, že najdete správné členy vývojového týmu. Vylepšete svůj proces zapracování nových zaměstnanců, aby nováčci dostali správné informace o tom, kdo jste, co děláte a jak pracujete.
I když někdo již nějakou dobu pracuje na dálku, vaše společnost bude pravděpodobně fungovat jinak než ta předchozí. Připravte si proces zapracování, který můžete přizpůsobit každému novému zaměstnanci tak, aby odrážel jeho zkušenosti, splňoval vaše požadavky a pomohl mu hladce se začlenit do vaší organizace.
Při řízení týmů na dálku nabízejte možnost plánovat online schůzky s členy týmu nebo kolegy z jiných oddělení. Zvěte nové zaměstnance na schůzky všech zaměstnanců a akce zaměřené na firemní kulturu. Zajistěte, aby měli vše, co potřebují pro co nejlepší start.
3. Stanovte si realistické cíle 🎯
Mít cíl, ke kterému směřujete, pomáhá motivovat členy vašeho týmu a stanovuje jasná očekávání ohledně toho, co musí udělat dál. Snažte se stanovit jasné cíle s realistickými termíny a milníky, abyste zvýšili motivaci a posunuli svůj projekt vpřed.
Pro lepší nastavení a sledování pokroku ve vztahu k cílům použijte ClickUp Goals. ClickUp Goals je strukturován tak, aby vašemu vývojovému týmu usnadnil dosahování cílů prostřednictvím jasných časových harmonogramů, měřitelných KPI a cílů a automatického sledování pokroku.
Stanovte si sprintové cíle ještě rychleji tím, že své aktivní úkoly proměníte v dosažitelné cíle. Sledujte svůj pokrok způsobem, který dává smysl pro váš tým, ať už pomocí příznaků pravda/nepravda nebo číselných hodnot. Prohlédněte si všechny cíle na jednom místě nebo nahlédněte do přizpůsobených složek a soustřeďte se pouze na cíle, které chcete vidět.
4. Používejte ty nejlepší nástroje ve své třídě ⚒️
Vysoce výkonné týmy pro vývoj softwaru na dálku se nesnaží dokončit úkoly pomocí zastaralých softwarových nástrojů, které nejsou pro danou práci vhodné. Místo toho používají špičkové softwarové nástroje, jako je platforma pro správu projektů ClickUp.
ClickUp má vše, co váš distribuovaný tým potřebuje k efektivní, produktivní a úspěšné práci. Kombinuje software pro řízení projektů s cílenými nástroji pro vývoj softwaru, spolupráci a práci na dálku.
Softwarové týmy mají v ClickUp vše, co potřebují, pokud jde o funkčnost. Zefektivněte celý vývojový cyklus od začátku do konce pomocí automatizovaných pracovních postupů, sprintových backlogů, sledování problémů, plánů a agilních dashboardů. Můžete použít ClickUp AI k rychlejšímu vytváření produktových nápadů a plánů.
Díky integraci ClickUp s více než 1 000 dalšími nástroji nemusí váš tým rozptylovat svou pozornost mezi více nástroji. Sjednoťte vše v nejlepším nástroji pro vývoj softwaru a zajistěte tak ještě soustředěnější pracovní postup, který vašemu týmu umožní podávat maximální výkon.
5. Pravidelně se ozývejte 💬
Lidé si často myslí, že vzdálení pracovníci jsou odkázáni sami na sebe a pracují nezávisle. To sice může být pravda, ale nejlepší vedoucí vzdálených softwarových týmů se snaží pravidelně komunikovat se členy svého týmu.
Pravidelné kontroly pomáhají členům vašeho týmu cítit se více propojeni a jsou nezbytnou součástí vývoje softwaru – zejména pokud používáte agilní framework. Pravidelné schůzky, jako jsou denní standupy, vám umožňují řešit problémy dříve, než se stanou závažnými.
Kromě praktických otázek týkajících se vývoje produktů a softwaru je pro dobré vedoucí pracovníky nezbytné pravidelně kontrolovat stav věcí. Udělejte si čas na individuální schůzky s členy týmu, zeptejte se jich, jak se jim daří, zjistěte, zda jim můžete s něčím pomoci, a prodiskutujte jejich plány růstu – získáte tak cennou zpětnou vazbu a podpoříte jejich kariérní rozvojové cíle.
6. Používejte rámec pro řízení projektů 🧰
Začínat s projektovým řízením úplně od nuly je obecně špatný nápad. I když můžete dosáhnout velmi přizpůsobeného pracovního postupu, má větší smysl přijmout osvědčenou metodiku a přizpůsobit ji svým potřebám.
Většina týmů pro vývoj softwaru pracuje agilně, protože tato metodika dává smysl – zejména pro hybridní nebo vzdálené týmy. Tento rámec vám umožňuje rychle dodávat, efektivně testovat a rychle postupovat k vašemu konečnému cíli. Zahrnuje také spoustu standupů a komunikace, které jsou nezbytné pro každý tým pro vývoj softwaru, který pracuje především na dálku.
ClickUp je vytvořen s ohledem na agilní inženýrské týmy. Nebudete muset trávit týdny vytvářením vlastních pracovních postupů od nuly v nástroji pro správu projektů (i když můžete, pokud chcete). Místo toho můžete použít vestavěné šablony pro vývoj softwaru a inženýrské šablony, abyste byli připraveni k práci během několika okamžiků.
7. Pěstujte správnou firemní kulturu ✨
Nejlepší týmy pro vzdálený vývoj softwaru nevznikají náhodou. Jsou podporovány pevnou a vstřícnou firemní kulturou, která prosazuje hodnoty, osvědčené postupy, pracovní postupy a vlastnosti, které jsou v souladu s cíli a potřebami týmu.
Správná firemní a týmová kultura je nezbytností v každém prostředí vzdálené práce. Zdravá rovnováha mezi týmovým duchem a upřímnou zpětnou vazbou se často kombinuje tím nejlepším způsobem, aby vytvořila prostředí, ve kterém se lidé cítí vítáni, podporováni, posilováni a motivováni k tomu, aby podávali nejlepší výkony.
Jednotliví vedoucí nemají vždy velký vliv na firemní kulturu, ale využijte veškerý svůj vliv k provedení změn, které budou prospěšné pro váš tým. Prosazujte otevřenou komunikaci, rychlejší rozhodování, zavádění aplikací pro budování týmu a jakékoli další funkce, které vašemu softwarovému týmu pracujícímu na dálku usnadní pohodlnou práci.
Komunikace a spolupráce v týmech pracujících na dálku
Bez cílené komunikace nelze vést silný a efektivní tým. Nejlepší vedoucí pracovníci vědí, co, kdy a jak často komunikovat, aby dosáhli správné rovnováhy mezi přílišnou a nedostatečnou komunikací.
Nadměrná komunikace vs. jasná komunikace: hledání rovnováhy
Při vedení softwarového vývojového týmu na dálku je nezbytná jasná a efektivní komunikace. Někteří vedoucí se příliš soustředí na jeden směr a zahlcují stávající i nové členy týmu přílišným množstvím detailů. Tomuto jevu se říká nadměrná komunikace. 🗨️
Aby dosáhli správné rovnováhy, vedoucí vývojových týmů by měli:
- Podporujte otevřenou komunikaci a sdílejte všechny důležité aktualizace v týmových kanálech, nikoli v soukromých zprávách.
- Stanovte pokyny pro správnou komunikaci v týmu
- Vyhněte se mikromanagementu a dejte členům týmu možnost řešit problémy samostatně s podporou.
- Vyberte si platformu pro videokonference, jako je Zoom nebo Google Meet, a používejte ji důsledně.
- Stanovte jasná očekávání ohledně efektivní komunikace při projednávání a správě žádostí o stažení v nástrojích pro vývoj, jako je GitHub.
- Používejte asynchronní komunikaci, abyste mohli sdělovat informace jasně a stručně, aniž by lidé museli čekat na další podrobnosti.
- Zaveďte nástroje pro vzdálenou spolupráci a komunikaci, které doplňují pracovní styl a preference týmu, jako například Slack nebo Microsoft Teams.
- Využijte zpětnou vazbu ke zlepšení stávajících procesů, pracovních postupů a komunikačních návyků.
Ne vždy se vám podaří dosáhnout dokonalé rovnováhy, ale jde především o to přijmout určité zásady a uplatňovat je každý den. Poskytujte jasné pokyny, udávejte tón a spolupracujte se svým týmem na vývoji týmového přístupu ke komunikaci, který bude dávat smysl všem.
Bezpečnost a dodržování předpisů při vzdáleném vývoji softwaru
Bezpečnost a dodržování předpisů jsou pro týmy vývojářů softwaru vysokou prioritou, a pokud řídíte tým na dálku, je tento aspekt ještě důležitější. 🔐
S interním týmem je pro vaše IT oddělení snazší pečlivě sledovat a chránit před zneužitím nebo náhodným porušením předpisů. Pokud váš software implementuje důležitou opravu chyby nebo záplatu, IT tým může osobně zajistit, aby byla všechna zařízení aktualizována.
V prostředí vzdálené správy nemáte fyzický přístup ke všem hardwarovým a softwarovým prostředkům, které váš tým používá. Můžete však zabezpečit zařízení na dálku, což vám umožní proaktivně zajistit bezpečné prostředí a chránit se pro případ, že by se něco pokazilo.
Týmy pracující na dálku musí také zohlednit další otázky související s dodržováním předpisů, zejména pokud najímají zaměstnance z celého světa. Ačkoli většinu odpovědnosti v této oblasti by měly převzít vaše personální a právní týmy, proaktivní vedoucí týmů budou chtít vědět, co mohou a nemohou dělat, pokud jde o outsourcing talentů, řízení chování a propouštění členů týmu.
Pomozte svému týmu pracovat na maximum
Znalost toho, jak řídit tým vývojářů softwaru na dálku, se vždy hodí, zejména proto, že hybridní a vzdálené týmy jsou již trvalou součástí dnešní reality. Využijte tohoto průvodce k podpoře svého růstu jako manažera a vedoucího, abyste mohli podporovat a posilovat svůj vývojový tým v tom, co umí nejlépe.
Pokud hledáte platformu, která vám umožní řídit projekty a pracovní postupy vývoje softwaru a je navržena s ohledem na agilní týmy, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma. Pro řízení softwarového týmu není nic lepšího. 🤖