Doba cyklu vs. dodací lhůta: Kompletní průvodce

Zajímá vás, jaký je rozdíl mezi dobou cyklu a dobou realizace?
Doba cyklu a dodací lhůta jsou důležité metriky používané ve výrobním procesu. Zatímco doba cyklu udává, jak dlouho trvá dokončení úkolu, dodací lhůta je doba mezi zadáním objednávky a jejím splněním.
V tomto článku se budeme zabývat různými definicemi pojmů „doba realizace“ a „doba cyklu“ a také tím, jak tyto metriky snadno vypočítat a sledovat.
Poznámka: První části článku obsahují stručné vysvětlení pojmů cyklus a dodací lhůta. Pokud již oba pojmy dobře znáte, můžete přejít přímo k části věnované jejich srovnání.
Co je to doba cyklu?
Cyklická doba je doba potřebná k dokončení jednoho procesního cyklu od začátku do konce. Ačkoli se termín „proces“ obvykle vztahuje k výrobnímu procesu ve výrobě, může se jednat také o jakoukoli opakující se činnost, například odpovídání na telefonáty zákazníků.
Doba cyklu je také definována jako doba, po kterou tým skutečně pracuje na produktu, než je připraven k dodání zákazníkovi.
A protože slovo „dodávka“ nám připomíná pizzu, použijeme jako příklad objednávku pizzy.
V kontextu doby cyklu se „objednávkou“ rozumí objednávka zákazníka na produkt nebo službu.
Pro pizzerii je tedy cyklus čas potřebný k přípravě jedné lahodné pizzy.
Chcete-li se dozvědět více o výhodách měření metriky cyklu, podívejte se na náš podrobný průvodce.
Zahrnuje doba cyklu také čekací dobu?
Ano, doba cyklu zahrnuje čekací dobu, během které pracovní položka čeká na další akci. Například doba strávená čekáním na zahřátí trouby.
Stručně řečeno, doba cyklu je celková doba potřebná k přesunu pracovní položky od začátku do konce výrobního nebo produkčního procesu.
Jak se počítá doba cyklu procesu?
Doba cyklu se počítá jako poměr celkové doby výroby k počtu jednotek vyrobených za tuto dobu.
Doba cyklu = celková doba výroby / počet vyrobených jednotek
Pro ilustraci uveďme příklad: řekněme, že jste kuchařem v restauraci Gordona Ramsayho.
Nyní předpokládejme, že restaurace má otevřeno od 10:00 do 23:00 a může připravit jídlo pro 200 zákazníků denně.
Celková doba výroby tedy činí 13 hodin.
Počet vyrobených jednotek (připravených jídel) = 200 jídel.
Potom doba cyklu = 13/200 = 0,065 hodiny.
Příprava každého jídla tedy trvá přibližně čtyři minuty.
Přečtěte si více o výpočtu doby cyklu.
Jak sledovat dobu cyklu?
ClickUp je světová jednička mezi softwarem pro řízení projektů. Ať už jde o Agile, Scrum, Kanban nebo Lean manufacturing, ClickUp je mistrem ve všech projektech.
Jak ClickUp pomáhá sledovat dobu cyklu?
Výkonná funkce Agile Dashboards od ClickUp vám umožňuje vypočítat dobu zpracování úkolu pomocí widgetu Cycle Time.
Doba cyklu se měří dvěma způsoby:
- ClickUp může automaticky začít sledovat čas v okamžiku, kdy úkol vstoupí do skupiny Aktivní ve vašem projektovém prostoru.
- Alternativně vám ClickUp umožňuje vybrat jakýkoli jiný stav, který bude považován za začátek doby cyklu.
Poznámka: ClickApps vám pomůže přizpůsobit ClickUp Workspace podle vašich představ.
Pro maximální flexibilitu si můžete vybrat také z grafů Burnup, Burndown, Cumulative Flow Diagram, Velocity Charts a dalších.
Co je dodací lhůta?
Doba realizace se obvykle počítá z pohledu zákazníka a představuje čas mezi přijetím objednávky zákazníka a dodáním finálního produktu nebo služby. Stejně jako u doby cyklu existují i pro dobu realizace různé definice v závislosti na kontextu.
Například v projektovém řízení je dodací lhůta doba potřebná k dokončení projektu od okamžiku, kdy jej obdržíte od zadavatele.
V řízení dodavatelského řetězce se však jedná o dobu potřebnou k doručení dodávky po zadání objednávky.
A protože máme zjevně chuť na jídlo, dodací lhůta začíná v okamžiku, kdy číšník přijme objednávku zákazníka, a končí v okamžiku, kdy zákazník obdrží své jídlo.
Obecně platí, že čím kratší je dodací lhůta, tím lépe, pokud nechcete zažít doslova peklo v kuchyni.
Zajímá vás, jak vypočítat dodací lhůtu?
Podívejte se na náš průvodce vzorcem pro výpočet dodací lhůty.
Jak vypočítat dodací lhůtu?
K výpočtu dodací lhůty potřebujete znát datum/čas dodání a datum/čas objednávky.
Doba realizace = doba dodání objednávky (datum ukončení) – doba přijetí objednávky (datum požadavku)
Například si představme, že zákazník si objedná těstoviny v 13:30 a dostane je ve 14:00.
Doba realizace je tedy 30 minut.
Více informací o výpočtu dodací lhůty najdete zde.
Jak sledovat dodací lhůtu?
K měření dodací lhůty můžete sice použít stopky nebo kuchyňské časovače, ale je to velmi manuální práce.
To není ideální, když máte přísné termíny nebo hladové zákazníky, kteří čekají, že?
Místo toho použijte widget dodací lhůty na panelech ClickUp! Ten automaticky sleduje, jak dlouho v průměru trvá dokončení úkolu od okamžiku jeho vytvoření.
Můžete přizpůsobit:
- Časové rozmezí: nastavte požadované časové rozmezí a frekvenci grafu.
- Doba vzorkování: vyberte, kolik dní chcete zahrnout do průměru pro každý bod v grafu.
- Skupina stavů počítaná jako dokončení: vyberte skupinu stavů, například Uzavřeno nebo Hotovo, abyste označili dokončení úkolu.
Poznámka: Stejná přizpůsobení lze použít i pro widget Cycle Time v ClickUp.
Stále si nejste jisti rozdílem mezi dobou realizace a dobou cyklu?
Nebojte se! Rozdíly jsme shrnuli do přehledné tabulky, kterou najdete dále v tomto článku.
Než se k tomu ale dostaneme, je třeba si uvědomit, že doba realizace a doba cyklu nejsou jediné metriky Lean nebo Kanban, které projektoví manažeři používají.
Existuje také pojem taktová doba, což je jejich německý ekvivalent („takt“ je německé slovo pro puls nebo rytmus).
Co je taktová doba?
Takt time je rychlost, kterou byste měli pracovat, abyste dokončili výrobní proces a včas splnili požadavky zákazníků.
Měření taktovací doby vám pomůže:
- Upravte propustnost pracovního toku na základě poptávky zákazníků
- Zlepšete efektivitu celého hodnotového toku pro konkrétní velikost šarže
- Vyhněte se nedostatku surovin a nadměrným zásobám
- Zvyšte spokojenost zákazníků včasným dodáním
Pokud například znáte taktovací čas své restaurace, můžete optimalizovat pracovní postupy v kuchyni tak, aby jídlo bylo zákazníkům servírováno včas, a vy se tak vyhnete nespokojeným zákazníkům:
Jak vypočítat taktovací čas?
Doba taktu se počítá jako poměr celkové doby výroby k počtu jednotek požadovaných zákazníkem.
Takt Time = Celková výrobní doba/počet požadovaných jednotek (poptávka zákazníků)
Vezměme si příklad Gordona Ramsayho, o kterém jsme již dříve hovořili.
Doba cyklu je čtyři minuty na přípravu jídla, což by za normálních okolností mělo stačit.
Ale je víkend a Gordon očekává dopravní špičku.
Chce, aby zaměstnanci obsloužili 300 zákazníků za 13 hodin.
Potom takt time = 13/300 = 0,04 hodiny, což je zhruba dvě minuty na jedno jídlo.
Pokud tedy chcete uspokojit poptávku, budete muset zkrátit dobu cyklu ze čtyř na dvě minuty.
Přečtěte si více o takt time.
Jak vám v tomto ohledu pomůže ClickUp?
Widgety Cycle a Lead Time od ClickUp nejsou jediné funkce pro řízení operací.
Díky flexibilitě, která zahanbí i ty nejuniverzálnější ingredience v kuchyni, nabízí ClickUp širokou škálu funkcí, jako například:
- Nativní sledování času: sledujte, jak dlouho vám trvají úkoly přímo v ClickUp.
- Termíny splnění: vytvořte termíny úkolů a nechte si automaticky zasílat upozornění, když jsou termíny překročeny.
- Odhady času: stanovte přesné časové rámce pro svůj vzdálený nebo interní tým
- Zobrazení časové osy: vizualizujte svůj výrobní plán v rozmezí dnů, týdnů a měsíců.
- Zobrazení pracovní zátěže: sledujte kapacitu svého týmu pro efektivní správu zdrojů
- Pulse: analyzujte takt vašeho interního nebo virtuálního týmu za jeden den.
- Limit WIP: nastavte limity rozpracované výroby (WIP), abyste zjistili, kdy je pod určitým stavem příliš mnoho práce.
- Integrace sledování času: ClickUp se integruje s několika nástroji pro sledování času, jako jsou Toggl, Harvest a Everhour, které vám pomohou snadno sledovat čas strávený na úkolech.
Podívejte se na všechny výkonné funkce ClickUp zde.
Jaké jsou rozdíly mezi dobou cyklu, dobou realizace a taktovou dobou?
Pochopit rozdíl mezi dobou cyklu , dobou realizace a taktovou dobou není tak těžké jako rozpoznat jídla v soutěži MasterChef Blind Taste Test.
Pokud vám to stále není jasné, nezoufejte!
V této přehledné tabulce jsme shrnuli hlavní rozdíly mezi dodací lhůtou, dobou cyklu a taktovou dobou:
|Cyklická doba
|Doba realizace
|Taktová doba
|K čemu to pomáhá
|Pomáhá odhadnout výrobní rychlost
|Pomáhá předvídat čekací dobu klienta nebo zákazníka.
|Vypočítá rychlost, jakou byste měli pracovat, abyste uspokojili poptávku.
|Co zohledňuje
|Zohledňuje pouze skutečnou dobu výroby.
|Zohledňuje celý výrobní proces, od přijetí objednávky až po zpracování prodeje.
|Zaměřuje se na maximální čas, který by tým měl strávit dodáním pracovní položky.
|Jak je podniky využívají
|Podniky by se měly snažit o zkrácení doby cyklu, aby mohly uspokojit větší poptávku.
|Pro větší spokojenost zákazníků by dodací lhůty měly být co nejkratší.
|Doba taktu se dá porovnat s dobou cyklu, aby se daly pochopit výrobní kapacity.
|Vzorec
|Doba cyklu = celková doba výroby / počet vyrobených jednotek
|Doba dodání = datum dodání – datum přijetí objednávky
|Takt Time = Celková doba výroby / Poptávka zákazníků
Často kladené otázky o době cyklu, dodací lhůtě a taktové době
Pokud se zabýváte cyklem nebo dodací lhůtou, pravděpodobně narazíte na pojmy jako propustnost, hodnotový tok a další.
Co to vlastně je?
Žádné obavy, zde je krátký kurz, který vám pomůže vyjasnit vaše pochybnosti:
1. Jaký je rozdíl mezi výrobní dodací lhůtou a průchodností?
Z pohledu zákazníka je doba dodání výrobku doba mezi zadáním objednávky a jejím doručením.
Na druhou stranu, průchodnost se posuzuje z hlediska výroby a měří rychlost, jakou surovina nebo výrobní jednotka prochází procesem.
2. Co je mapování hodnotového toku?
V lean výrobě je hodnotový tok posloupnost činností přinášejících přidanou hodnotu, které vytvářejí celkový produkt nebo výsledek pro zákazníky nebo zainteresované strany.
Mapování hodnotového toku je metoda, při které vizualizujete všechny podstatné kroky ve vašem hodnotovém toku pomocí vývojového diagramu. Diagram (známý jako mapa hodnotového toku) vám pomůže identifikovat a omezit/odstranit zbytečné kroky v hodnotovém toku, čímž se stane efektivnějším.
3. Jaké faktory negativně ovlivňují dodací lhůtu?
Pět klíčových faktorů, které negativně ovlivňují dodací lhůty, jsou:
- Zbytečný krok v produkčním procesu
- Neefektivní správa zásob
- Vyčerpání zásob, které může způsobit výrobní zácpu
- Různé dodací lhůty u různých dodavatelů/dodavatelů
- Nepředvídatelné události, jako je náhlá nedostupnost surovin
4. Jak můžete zkrátit dobu cyklu?
Zkrácení cyklu nejen zvyšuje spokojenost zákazníků, ale také zvyšuje produktivitu vašeho týmu.
Zde je několik způsobů, jak můžete zkrátit dobu cyklu:
- Jasně definujte každý uživatelský příběh a cíl
- Povzbuzujte týmy, aby byly soběstačné, převzaly odpovědnost a pracovaly s minimální zpětnou vazbou.
- Použijte metodu omezení rozpracované výroby k eliminaci multitaskingu
- Automatizujte opakující se manuální práci
- Zaveďte agilní přístup, jako je Scrum.
- K snadné správě procesů použijte nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp!
5. Jaký je hlavní cíl agilního přístupu?
Hlavním cílem metodiky Agile je pomoci týmům vytvářet a dodávat produkty špičkové kvality v co nejkratším čase. K tomu slouží metriky Agile (jako doba cyklu a doba realizace) a nástroje (jako sprint backlog ), které pomáhají zlepšovat procesy.
Přečtěte si více o agilním řízení projektů.
Závěr
V kuchyni vám znalost toho, jak přistupovat k receptu (od přípravy po zdobení), nejenže pomůže předejít katastrofám při vaření, ale také zefektivní celý proces.
A právě zde vstupují do hry různé časy, jako je doba cyklu, doba realizace a taktový čas.
Porozumění a sledování každé z těchto metrik je klíčové pro zefektivnění jakéhokoli výrobního nebo produkčního procesu, ať už se jedná o dodávku softwaru nebo včasné uspokojení hladových zákazníků.
Používání stopek k měření času každé operace však není vůbec efektivní.
Místo toho prostě použijte Clickup!
Od přesného sledování doby cyklu a dodací lhůty až po správu vzdálených projektů – ClickUp vám pomůže v každém kroku.
Získejte ClickUp zdarma a začněte ještě dnes ochutnávat úspěch projektu!