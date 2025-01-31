Nejlepší software pro správu IT inventáře v roce 2025

Efektivní správa IT aktiv je pro každého IT manažera zásadní. Bez správných nástrojů však může být tento úkol velmi náročný.
Jednoduché tabulky se hodí. Ale jak vaše IT prostředí roste, používání tabulek se rychle stává složitým a časově náročným. Mohou také zastarat, což vede k nepřesnostem, které mohou být pro vaši společnost nákladné.
Proto je důležité vybrat si správný software pro správu IT inventáře, který zjednodušuje proces a pomáhá vám lépe spravovat váš inventář.
Zde je 10 výkonných softwarových nástrojů pro správu inventáře, které vám s tím pomohou. Pojďme je společně prozkoumat.
Co je software pro správu IT inventáře?
Software pro správu IT inventáře nabízí centralizované řešení pro sledování, správu a monitorování všech vašich hardwarových a softwarových aktiv po celou dobu jejich životního cyklu.
Poskytuje přehled o informacích o aktivech v reálném čase, což vám pomáhá činit informovaná rozhodnutí, optimalizovat využití zdrojů a zajistit dodržování bezpečnostních předpisů.
Co hledat v softwaru pro správu IT inventáře
Zde je několik funkcí, na které byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro správu IT inventáře.
- Sledování zásob v reálném čase: Ujistěte se, že software poskytuje aktuální informace o stavu zásob a majetku a aktualizuje je při příjmu a výdeji majetku ve vaší organizaci.
- Automatické výstrahy a oznámení: Software by měl zasílat připomenutí a výstrahy v situacích, jako je nízký stav zásob, blížící se údržba nebo zadávání objednávek.
- Správa majetku: Hledejte systém, který zaznamenává podrobné informace o každém majetku, včetně data nákupu, záruky a umístění.
- Skenování čárových kódů/RFID: Software musí usnadňovat sledování majetku a správu inventáře pomocí čárových kódů nebo technologie RFID.
- Ocenění zásob: Software by měl být schopen vypočítat hodnotu zásob pomocí metod jako FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out) nebo vážený průměr.
- Přizpůsobitelné reporty: Vyberte si systém, který generuje reporty o stavu zásob, trendech využití a dalších klíčových metrikách s přizpůsobitelnými zobrazeními a filtry.
10 nejlepších softwarů pro správu IT inventáře
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobitelnou správu IT inventáře)
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů s výkonnými funkcemi, které vám pomohou spravovat váš IT inventář. Umožňuje vám sledovat zásoby, spravovat termíny dalších objednávek a mnoho dalšího, a to vše z jedné platformy.
Můžete také automatizovat procesy a nastavit úkoly a připomenutí pro zadávání objednávek, když vaše zásoby dosáhnou určitého množství.
A díky tomu, že váš tým a pracovní procesy jsou soustředěny v jednom nástroji pro správu softwarových aktiv, můžete zajistit jejich zefektivnění a dosáhnout mnohem lepší hodnoty než při použití tradičních tabulek.
Šablona pro správu zásob ClickUp
ClickUp také obsahuje vysoce přizpůsobitelné předem připravené šablony, které vám pomohou sledovat inventář bez nutnosti nastavovat systém. Jednou z nich je šablona ClickUp pro správu inventáře.
Tato šablona vám umožní:
- Sledujte stav zásob, dostupnost zboží, pohyby a kolísání nákladů a zajistěte si tak jasný přehled o svých zásobách.
- Udržujte informace o produktech, jako jsou ceny a obrázky, v uživatelsky přívětivé databázi.
- Vyhodnoťte trendy v oblasti zásob, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí o požadavcích na doplnění zásob.
Další informace: Zdroje pro řízení projektů: typy, význam a proces plánování
ClickUp také podporuje více zobrazení, abyste mohli prohlížet všechna svá pracovní data způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
Zobrazení tabulky ClickUp vám nabízí tradiční prostředí podobné tabulkovému procesoru, ve kterém můžete vizualizovat svá data v řádcích a sloupcích. Můžete jej použít ke správě postupu úkolů, příloh souborů, hodnocení hvězdičkami a více než 15 dalších typů polí.
Můžete také vytvářet vztahy mezi úkoly a propojovat je, aby se spouštěly automatické objednávky, připomenutí a další akce. Nástroj také obsahuje filtry a možnosti seskupování a umožňuje třídit informace podle vašich představ.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Nastavení počátečního a konečného data: Zajišťuje včasné dokončení všech úkolů přiřazením počátečního a konečného data každému úkolu v rámci inventáře.
- Sloupce pro výpočty: Vypočítávají součet, průměr nebo rozsah libovolného číselného pole přímo v zobrazení seznamu, aby bylo možné sledovat metriky, jako jsou celkové náklady a celkový počet objednaných jednotek.
- Výkonné reportování: Vytváří reporty, které vám pomohou mít vždy přehled o vašem inventáři.
Omezení ClickUp:
Široká škála funkcí může na nové uživatele působit trochu ohromujícím dojmem. Buďte si jisti, že sekce nápovědy ClickUp a ClickUp University jsou tu proto, aby vám pomohly vytěžit maximum z každé funkce.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Díky všestrannosti ClickUp jsme nahradili téměř všechny nástroje, které jsme dříve používali – firemní wiki, SCRUM tabule, GTD tabule pro správu, dokumentaci o dodržování předpisů, marketingové časové osy a dokonce i firemní systém sledování inventáře – protože bylo jednodušší přistupovat ke všemu v ClickUp.
2. Invgate Insight (nejlepší pro centralizované sledování IT aktiv ve všech prostředích)
Invgate Insight je komplexní program pro správu IT inventáře, který vytváří centralizovaný inventář všech virtuálních, fyzických a cloudových IT aktiv připojených ke stejné síti.
Ačkoli je Invgate určen především pro střední a velké organizace, hodí se i pro menší organizace.
Invgate Insight zajišťuje správu licencí a smluv a dokonale zapadá do jejich sady Service Desk. V oblasti správy softwaru Insight sleduje a optimalizuje softwarové licence, zefektivňuje procesy auditu a zajišťuje dodržování licenčních podmínek.
Jeho proprietární Insight Agent poskytuje uživatelům kontrolu nad zařízeními v reálném čase napříč všemi operačními systémy.
Číst více: Jak provádět efektivní organizační plánování
Nejlepší funkce Invgate Insight:
- Umožňuje ruční importy a hromadné načítání CSV/XLS pro sledování a správu i nesledovatelných aktiv a periferií.
- Vytváří podrobné zprávy, které pomáhají omezit plýtvání a odhalit neoprávněné instalace.
- Umožňuje podrobné mapování IT inventáře pro vytvoření CMDB a normalizovaného softwarového katalogu.
Omezení Invgate Insight:
- Chybí vzdálené nasazení a není k dispozici vzdálená plocha.
- Integrace s nástroji třetích stran je nepřehledná.
Ceny Invgate
- Ceny na míru
Recenze a hodnocení Invgate Insight:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. SysAid Asset Management (nejlepší pro integraci správy IT majetku s provozem servisního střediska)
Dalším na našem seznamu je SysAid, platforma pro správu IT aktiv založená na umělé inteligenci, která se zaměřuje na správu IT aktiv přímo ze servisního střediska.
Je určen pro pracovníky servisního střediska a poskytuje jim okamžitý přístup k IT prostředkům koncových uživatelů, podrobnostem o jejich umístění a organizačních pozicích. Výsledkem je rychlejší a přesnější předávání a řešení problémů.
SysAid má také proaktivní monitorovací systém, který umožňuje agentům přijímat v reálném čase přizpůsobené upozornění na změny ve vašem CPU, síťovém vybavení, využití paměti a dalších parametrech. Sleduje také instalace licencí a automatizuje připomenutí pro obnovení licencí a podpory. To pomáhá spravovat dodržování předpisů a zároveň zajišťuje optimální využití.
Nejlepší funkce SysAid:
- Automaticky importuje data o vašich aktivech, softwarových produktech a položkách katalogu z jiných modulů SysAid pomocí CMDB SysAid.
- Integruje se s nástroji a službami třetích stran, jako jsou Google Workspace, Zapier, Microsoft Office a Slack.
Omezení SysAid:
- Ztěžuje sledování neschválených změn
- Vyžaduje vzájemnou komunikaci s týmy podpory první úrovně k řešení složitých problémů.
Ceny SysAid:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SysAid
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
4. Lansweeper (nejlepší pro automatickou inventarizaci sítě a vyhledávání aktiv)
Lansweeper je komplexní softwarová platforma pro správu IT aktiv, která se zaměřuje na budování přesného inventáře sítě s úplnou viditelností.
Automaticky shromažďuje data o aktivech, aby vytvořil kompletní inventář, a nabízí přehled všech lokálních nebo AD uživatelů a správců. Na základě těchto dat provádí uživatelské akce a detekuje neoprávněné lokální správce.
Lansweeper také analyzuje vztahy mezi uživateli a aktivy. Tato analýza pomáhá vytvářet podrobné zprávy na míru.
Můžete také zobrazit oprávnění uživatelů, informace AD a všechny další informace naskenované z aktiv, jako jsou například údaje z protokolu událostí z vašich zařízení Windows.
Nejlepší funkce Lansweeper:
- Provádí uživatelské akce na základě dat, jako je zrušení oprávnění, vzdálené odstranění softwaru nebo provedení diagnostiky.
- Detekuje neoprávněné místní správce v konzoli webových zpráv Lansweeper.
- Zmapujte všechna aktiva, která provozujete na veřejných cloudových platformách, jako jsou AWS a Azure.
- Automaticky skenuje software ve vašich zařízeních se systémy Windows, Linux a Mac.
Omezení Lansweeper:
- Správa a skenování rozsáhlých sítí zařízení je pomalé a náročné na zdroje.
- Noví uživatelé budou potřebovat pomoc s orientací v rozhraní kvůli jeho složitosti.
Ceny Lansweeper:
- Bezplatný tarif pro méně než 100 aktiv
- Základní tarif: 199 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Pro Plan: 359 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Lansweeper:
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
5. Jira Service Management (nejlepší pro sjednocené IT služby a spolupráci DevOps)
Jira Service Management je mnohem více než běžný nástroj pro správu IT služeb; spojuje vývojové, IT a obchodní týmy na jednotné platformě založené na umělé inteligenci.
V oblasti IT podpory tato platforma spravuje všechny vaše požadavky na jednom místě a automatizuje interakce s podporou pomocí umělé inteligence.
Jira Service Management také funguje jako most mezi vašimi vývojáři a provozními týmy. Pomáhá všem zůstat na stejné vlně, pokud jde o změny, problémy a požadavky. Na jednom místě můžete sledovat vše od změn kódu až po vydání softwaru.
Nejlepší funkce Jira Service Management
- Centralizuje, filtruje a obohacuje upozornění ve všech vašich nástrojích pro monitorování, protokolování a CI/CD.
- Pomáhá zákazníkům a agentům pomocí přizpůsobených typů požadavků nebo umožňuje vytvářet vlastní typy.
- Automaticky kombinuje související výstrahy a přidává přílohy, poznámky a odkazy, aby maximalizoval dostupné informace o incidentech.
Omezení Jira Service Management
- Efektivní používání programu vyžaduje absolvování náročného školení.
- Neuspokojivá zkušenost se zákaznickým servisem
Ceny Jira Service Management
- Zdarma pro až 3 agenty
- Standardní tarif: 17,65 $/měsíc za agenta
- Prémiový tarif: 44,27 $/měsíc na agenta
Hodnocení a recenze Jira Service Management
- G2: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
6. Pulseway (nejlepší pro vzdálenou správu IT v reálném čase s automatizací)
Pulseway je software pro správu IT v reálném čase, který monitoruje, spravuje a řeší problémy pracovních stanic, serverů a síťových zařízení ve vašem IT prostředí, bez ohledu na to, kde se nacházíte.
Využívá síťový vyhledávací a nasazovací modul, který poskytuje 360stupňový přehled o všech IT koncových bodech.
Hlavní funkcí je automatizační engine, který kombinuje technologii workflow s intuitivním uživatelským rozhraním a umožňuje nastavit inteligentní spouštěče, které automaticky řeší IT problémy za vás.
Navíc získáte rozsáhlou sbírku vestavěných skriptů, šablon a funkčních automatizací pro maximální efektivitu.
Nejlepší funkce Pulseway:
- Automatizuje vyhledávání a aplikaci oprav operačních systémů a aplikací třetích stran s podrobnými zásadami oprav.
- Umožňuje automatické generování pokročilých zpráv, které jsou pravidelně zasílány konkrétním osobám.
- Integruje ticketing a upozornění s nástroji jako ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty a Slack.
- Nabízí přizpůsobitelná upozornění pro rychlou identifikaci problémů, komunikaci s uživateli a řešení problémů pomocí vestavěných příkazů a skriptů.
Omezení Pulseway:
- Nemá vzdálený přístup pro zařízení MacOS.
- Pro větší IT prostředí se stává poměrně nákladným.
Ceny Pulseway:
- Cena začíná na 44 USD/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Pulseway:
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
7. ServiceNow Inventory (nejlepší pro sledování a správu zásob terénních techniků)
ServiceNow je řešení pro správu IT aktiv určené pro podniky, které se zaměřuje na snadné zajišťování a sledování zásob technického personálu v terénu bez zbytečné administrativy, včetně výměn a převodů.
Zjednodušuje proces vyhledávání a objednávání více dílů a správu mobilních zařízení. Platforma také podporuje peer-to-peer přenosy s dynamickými oznámeními.
Nejlepší funkce ServiceNow Inventory:
- Sleduje a zajišťuje zásoby technického personálu v terénu, včetně výměn a převodů, bez složitých manuálních procesů.
- Umožňuje technikům v terénu používat skenování čárových kódů pro mobilní správu inventáře.
- Automatizuje úkoly pomocí dynamického plánování a zvyšuje efektivitu terénních služeb.
Omezení ServiceNow Inventory:
- Náklady na předplatné a licence jsou spíše vyšší.
- Chybí možnost konfigurace vlastních API
Ceny ServiceNow:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceNow Inventory:
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
8. SolarWinds IT Service Management (nejlepší pro kompletní správu životního cyklu IT aktiv a dodržování předpisů)
Solarwinds je komplexní řešení pro správu IT pro firmy, které sleduje, nasazuje, spravuje, získává a likviduje jejich IT aktiva.
Nabízí modul pro správu inventáře, který vám umožní spravovat síťový hardware a software a mít přehled o jejich stavu po celou dobu jejich životnosti.
Balíček SolarWinds Server Performance and Configuration Bundle funguje jako výkonný dashboard pro vaše IT operace. Kombinuje dva výkonné nástroje, SAM a SCM, a poskytuje vám tak přehled o vašich serverech.
Budete mít všechny důležité informace na dosah ruky, od aktualizací systému a záruk až po rychlost procesoru a využití paměti.
Nejlepší funkce SolarWinds ITSM
- Automatizuje vyhledávání všech IT aktiv připojených k síti, včetně serverů, pracovních stanic, směrovačů atd.
- Sleduje nainstalovaný software, dodržování licenčních podmínek a statistiky využití, aby zajistil dodržování předpisů a optimalizoval výdaje na software.
- Poskytuje upozornění na změny v konfiguraci aktiv, neautorizované instalace softwaru nebo kritické problémy.
- Poskytuje asistovanou odezvu, která automaticky identifikuje řešení, sleduje sentiment ticketů a centralizuje postupy.
Omezení Solarwinds ITSM:
- Nabízí pouze omezený výběr rozvržení pro zobrazení incidentů nebo změn.
- Relativně dražší než konkurence
Ceny SolarWinds ITSM:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Solarwinds ITSM
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
9. Atera (nejlepší pro správu IT založenou na umělé inteligenci s automatizovanou podporou)
Mezi jinými softwarovými řešeními pro správu inventáře je Atera komplexním řešením pro IT oddělení. Zvyšuje efektivitu, poskytuje skvělé služby koncovým uživatelům a zefektivňuje procesy týmu.
Můžete také těžit z kombinace vzdáleného monitorování a správy, helpdesku a platforem pro reporting s řízením IT inventáře.
Jejich hlavní funkcí je vlastní AI společnosti Atera, Action AI, která eliminuje podporu 1. úrovně pomocí Autopilotu a umožňuje okamžitou reakci na každý problém. Atera pomáhá junior technikům s automatickými souhrny ticketů, generováním skriptů a navrhovanými řešeními a odpověďmi.
Získáte také šikovný nástroj Network Discovery, který automaticky monitoruje sítě pracovních skupin a doménových řadičů (DC), identifikuje každý majetek a komponentu vašeho IT prostředí a odhaluje příležitosti k upsellingu.
Nejlepší funkce Atera:
- Automatizuje správu oprav a umožňuje vytváření přizpůsobených plánů pro každý koncový bod.
- Zmapujte kompletní útočnou plochu vaší sítě pomocí Network Discovery a otestujte systémy detekce narušení pomocí důkladného skenování portů.
- Generuje dynamické grafy a zprávy o typech zařízení, stavu pracovních stanic/serverů, platformě OS, stavu monitorování atd.
- Umožňuje provádět více skenů současně na více podsítích pro rychlejší výsledky.
Omezení Atera:
- Nedostatečná dokumentace, která přesně neodráží a nevysvětluje produkt
- Většinou se zaměřují na PC, z mobilních zařízení lze spravovat pouze základní úkoly.
Ceny Atera
- Profesionální plán: 149 $/měsíc na uživatele
- Expert Plan: 189 $/měsíc na uživatele
- Master Plan: 219 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Atera
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
10. ManageEngine AssetExplorer (nejlepší pro komplexní správu majetku a softwarových licencí)
ManageEngine AssetExplorer je webová platforma pro správu aktiv, která spravuje všechna aktiva ve vaší síti, od fáze plánování až po likvidaci.
S tímto softwarem můžete spravovat softwarové a hardwarové prostředky, zajistit dodržování licenčních podmínek softwaru a sledovat objednávky a smlouvy.
Kromě ITAM pomáhá AssetExplorer také při správě objednávek a identifikuje oblasti, kde je možné snížit výdaje, prosadit zásady a eliminovat nadbytečnosti.
Prohledá vaši síť a automaticky zjistí veškerý software a inventář aktiv dostupný na každé pracovní stanici. Můžete také spravovat všechny typy licencí, včetně OEM, souběžných, podnikových, bezplatných, jmenovitých, uzamčených, zkušebních a stávajících CAL, objemových a individuálních.
Nejlepší funkce ManageEngine AssetExplorer:
- Skenuje a kontroluje všechny pracovní stanice ve vaší společnosti připojené přes LAN, WAN a VPN.
- Umožňuje sledovat a spravovat všechny vaše CI, jako jsou aktiva, instalace softwaru, IT a obchodní služby, lidé, dokumenty atd., v jediném úložišti.
- Odesílá upozornění, když je zjištěna neoprávněná instalace softwaru, a informuje všechny uživatele, kteří používají zakázaný software.
- Umožňuje vám vytvořit kritéria pro přidávání zdrojů do skupiny s dynamickým seskupováním.
Omezení ManageEngine AssetExplorer:
- Uživatelé uvádějí, že zákaznický servis potřebuje zlepšit.
- Doplňky jsou trochu drahé.
Ceny ManageEngine AssetExplorer
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ManageEngine AssetExplorer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Hladká správa IT inventáře s ClickUp
Robustní softwarová platforma pro správu IT inventáře vám pomůže bezpečně začlenit nová zařízení, identifikovat zastaralá a zranitelná zařízení, která je třeba vyřadit, a poskytuje „jediný zdroj pravdy“ pro vaše aktiva, aby bylo možné lépe prosazovat dodržování bezpečnostních zásad.
ClickUp splňuje všechny tyto požadavky.
Díky specializovaným šablonám pro správu zásob, několika zobrazením, možnosti přiřazovat úkoly a schopnosti spojit všechny členy vašeho týmu je tato platforma ideální pro správu zásob. Navíc získáte také výkonné funkce pro vytváření reportů a rychlé, velmi responzivní uživatelské rozhraní.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a spravujte své IT prostředky snadno a s jistotou.