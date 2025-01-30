10 nejlepších softwarů pro správu zásob v e-commerce v roce 2025

Špatně naplánovaný proces správy zásob může vést ke ztrátě tržeb a poškodit pověst vaší společnosti. Může také být významným zdrojem plýtvání a dodatečných nákladů.
Proto musíte jako e-commerce podnik disponovat efektivním systémem správy zásob. Malé podniky to mohou zvládnout pomocí šablon zásob, ale rostoucí podnik by měl investovat do softwaru pro správu zásob v e-commerce. Ten vám pomůže efektivně plánovat, sledovat a spravovat data o zásobách v celém dodavatelském řetězci.
Prozkoumáme 10 nejlepších softwarů pro správu zásob a nákupu v e-commerce a probereme klíčové funkce, na které se zaměřit při výběru toho nejlepšího pro vaši firmu.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu skladových zásob v e-commerce?
Při hodnocení možností softwaru pro správu zásob v e-commerce zvažte následující klíčové faktory:
- Sledování a přehlednost zásob: Hledejte softwarové řešení, které vám umožní sledovat zásoby v reálném čase napříč více kanály. Zvažte, zda software disponuje funkcí pro optimalizaci správy zásob, která zabrání jejich vyčerpání nebo nadměrnému nahromadění.
- Správa více lokalit: Pokud máte více skladů nebo maloobchodních prodejen, vyberte si software pro snadnou správu zásob na více místech. Měl by umožňovat koordinaci mezi všemi vašimi prodejnami a sklady.
- Optimalizace skladových zásob: Hledejte systémy pro správu skladových zásob, které vám pomohou optimalizovat stav zásob na základě inventur, vzorců poptávky, sezónnosti a historických údajů o prodeji.
- Seskupování a kategorizace materiálu: Hledejte softwarová řešení pro správu zásob, která vám pomohou seskupit položky zásob do předdefinovaných kategorií (např. podle typu produktu, značky nebo SKU). To vám pomůže analyzovat, které produkty jsou nejžádanější, a podle toho přizpůsobit svou strategii.
- Reporting a analytika: Vyberte si software pro správu zásob, který generuje přehledné reporty o prodeji, pohybu zásob a výkonnosti produktů v čase. Analýza dat o zásobách vám může ušetřit spoustu času a peněz, pomůže vám lépe porozumět vašemu podnikání a činit rozhodnutí na základě dat.
- Podpora: Upřednostněte platformu, která nabízí rychlou zákaznickou podporu spolu s funkcemi pro správu skladových zásob.
10 nejlepších softwarů pro správu zásob v e-commerce
Nyní, když víte, na jaké funkce se zaměřit při nákupu softwaru pro správu zásob pro vaši firmu, přinášíme vám seznam nejlepších softwarů pro správu zásob v e-commerce, které jsou v současné době na trhu k dispozici.
1. ClickUp
ClickUp je nástroj pro správu zásob a provoz pro malé i velké podniky, který pomáhá spravovat provoz e-commerce, zásoby produktů, cíle a další.
Ve spojení s řešením pro správu projektů ClickUp můžete zefektivnit správu zásob pomocí přizpůsobitelných dashboardů zobrazujících metriky v reálném čase, organizovaných seznamů pro sledování zásob a automatizovaných pracovních postupů pro efektivní správu úkolů.
Jeho integrace s e-commerce platformami zajišťuje přesnou synchronizaci údajů o zásobách, což umožňuje optimalizovat obchodní operace a činit informovaná rozhodnutí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte si vlastní panely zobrazující klíčové ukazatele zásob, jako jsou stav zásob, údaje o prodeji a stav objednávek, v centralizovaném přehledu operací se zásobami pomocí panelů ClickUp Dashboards.
- Vytvářejte strukturované seznamy pomocí aplikace ClickUp Lists pro sledování zásob, kategorizaci položek podle SKU, umístění nebo jiných atributů.
- Automatizujte rutinní úkoly, jako jsou upozornění na nízké zásoby a doplňování zásob. Zefektivněte procesy správy zásob pomocí automatizačních funkcí, jako jsou spouštěče úkolů a opakující se úkoly.
- Uspořádejte podrobnosti o zásobách do datových listů pomocí zobrazení tabulky ClickUp a spravujte plány doplňování zásob a dodávek produktů pomocí zobrazení kalendáře ClickUp.
- Spravujte a aktualizujte úrovně zásob, dostupnost zásob, pohyby zásob a změny nákladů pomocí šablony pro správu zásob ClickUp.
Omezení ClickUp
- Má strmou křivku učení kvůli všem dostupným funkcím.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. inFlow Inventory
inFlow Inventory je komplexní software pro správu skladových zásob v e-commerce, který byl navržen tak, aby zefektivnil kontrolu zásob pro firmy všech velikostí.
Konsoliduje informace o zásobách a objednávkách a nabízí přehled o stavu a pohybu zásob v reálném čase.
Mezi jeho funkce patří čárové kódy, správa skladů na více místech a analytika, které vám umožňují efektivně sledovat, objednávat a optimalizovat zásoby.
Nejlepší funkce softwaru inFlow Inventory
- Integrujte jej s různými prodejními platformami elektronického obchodování, jako jsou online tržiště, webové stránky a kamenné obchody, a spravujte zásoby z jediného rozhraní.
- Zefektivněte proces přijímání, vychystávání a správy zásob a zvyšte přesnost a efektivitu při současném snížení manuálních chyb pomocí skenování čárových kódů a RFID (radiofrekvenční identifikace).
- Sledujte stav zásob, prodej a objednávky v reálném čase na více místech. To pomáhá udržovat přesné záznamy o zásobách a zabraňuje vyprodání nebo nadměrnému skladování.
- Využijte jej jako software pro správu objednávek, který týmům pomůže vytvářet, zpracovávat a sledovat objednávky. Můžete také vytvořit šablonu nákupní objednávky pro následující nákupní cyklus.
Omezení softwaru inFlow Inventory
- Omezená škálovatelnost pro velké nebo rychle rostoucí e-commerce podniky
- Integrační omezení mohou také vyžadovat další manuální práci nebo vývoj na míru.
Ceny softwaru inFlow Inventory
- Podnikatel: 110 $/měsíc
- Malé podniky: 279 $/měsíc
- Střední velikost: 549 $/měsíc
- Enterprise: 1319 $/měsíc
Hodnocení a recenze softwaru inFlow Inventory
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
3. Katana
Katana je software navržený speciálně pro e-commerce podniky, který jim pomáhá spravovat jejich zásoby.
Nabízí vizuální plánování výroby a sledování zásob v reálném čase a integruje se s oblíbenými platformami elektronického obchodování, jako jsou Shopify a WooCommerce.
Díky plánování materiálových požadavků (MRP) a uživatelsky přívětivému rozhraní vám Katana pomůže zefektivnit výrobní procesy, optimalizovat skladové zásoby a zvýšit celkovou provozní efektivitu.
Nejlepší funkce Katana
- Zjednodušte plánování výroby a zdrojů díky uživatelsky přívětivému rozhraní, sledování v reálném čase a optimalizovanému využití zdrojů.
- Sledujte zásoby, prodejní objednávky a výrobní procesy v reálném čase, abyste optimalizovali stav zásob, zabránili jejich vyčerpání nebo nadměrnému nárůstu a efektivně spravovali zdroje.
- Sledujte finanční ukazatele, jako jsou tržby, zisk atd., abyste věděli, které produkty se dobře prodávají.
- Integrujte jej s oblíbenými platformami, jako jsou Shopify, WooCommerce a Amazon, a umožněte tak automatickou synchronizaci prodejních objednávek, skladových zásob a údajů o produktech.
Omezení Katany
- Nastavení integrace s určitými platformami elektronického obchodování může být složité.
- Funkce reportování softwaru Katana mohou postrádat pokročilé funkce potřebné pro hloubkovou analýzu.
Ceny Katana
- Starter: 199 $/měsíc
- Standard: 399 $/měsíc
- Profesionální: 899 $/měsíc
- Professional Plus: 1999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Katany
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
4. SkuVault od Linnworks
SkuVault je pokročilý software pro správu skladových zásob v e-commerce od společnosti Linnworks, který umožňuje přesnou kontrolu nad skladovými zásobami, hladce se integruje s různými prodejními kanály a nabízí funkce, jako je dynamické doplňování zásob a reportování v reálném čase.
Tento nástroj můžete použít k zajištění přesné správy zásob pomocí komplexních nástrojů pro správu zásob, včetně sledování šarží a serializovaných zásob.
Nejlepší funkce SkuVault
- Optimalizujte provoz skladu a zvyšte efektivitu vyřizování objednávek díky integraci systému WMS (Warehouse Management System).
- Omezte nedostatek zboží a nadměrné zásoby pomocí dynamického doplňování, které automaticky generuje objednávky doplnění na základě předem nastavených prahových hodnot.
- Spravujte své zásoby centrálně pomocí integrace více prodejních kanálů, která umožňuje synchronizovat stav zásob napříč různými prodejními kanály, jako jsou Amazon, eBay a Shopify.
- Získejte přehled o výkonu skladových zásob, trendech prodeje a provozních metrikách pro informované rozhodování a formulování strategií díky reportům v reálném čase od SkuVault.
Omezení SkuVault
- Pro některé uživatele může být kvůli svým komplexním funkcím a možnostem přizpůsobení náročné se s ním naučit pracovat.
- Někteří uživatelé považují opakovaný proces skenování za časově náročný.
Ceny SkuVault
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SkuVault
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
5. Cin7 Core
Cin7 Core je určen pro výrobce a prodejce produktů a je ideální pro malé podniky všech typů – maloobchodníky, velkoobchodníky nebo online prodejce.
Pomáhá firmám spravovat, centralizovat a automatizovat klíčové procesy, jako je správa objednávek, sledování zásob a seznamy produktů v různých prodejních kanálech.
Díky funkcím, jako je synchronizace v reálném čase, přizpůsobitelné reporty a hladká integrace, umožňuje Cin7 Core týmům efektivně spravovat zásoby, snižovat nedostatek zboží a zvyšovat celkovou provozní flexibilitu.
Nejlepší funkce Cin7 Core
- Spravujte zásoby napříč několika prodejními kanály synchronizací údajů o zásobách a zefektivněním procesů vyřizování objednávek.
- Získejte cenné informace o klíčových ukazatelích, jako je výkonnost prodeje a obrat zásob, pomocí robustních nástrojů pro reporting. To vám umožní činit rozhodnutí na základě dat.
- Spravujte online i offline prodejní kanály z jedné platformy s integrovanými funkcemi POS.
- Sledujte data expirace a spravujte stažení výrobků z trhu pomocí sledování šarží a sériových čísel položek.
- Přizpůsobte systém svým konkrétním obchodním procesům a optimalizujte provoz pomocí přizpůsobených pracovních postupů a automatizačních pravidel.
Omezení Cin7 Core
- Vzhledem k rozsáhlým funkcím a možnostem přizpůsobení může být pro uživatele náročné se s ním naučit pracovat.
- Složitý proces implementace, který vyžaduje značné množství času a zdrojů pro nastavení a integraci se stávajícími systémy.
Ceny Cin7 Core
- Standard: 295 $/měsíc
- Výhody: 449 $/měsíc
- Pokročilý: 999 $/měsíc
- Omni: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cin7 Core
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
6. Sage Inventory Advisor
Sage Inventory Advisor je inteligentní nástroj pro správu zásob pro e-commerce podniky.
Využívá pokročilé algoritmy pro předpovídání, které optimalizují stav zásob, zabraňují jejich vyčerpání a snižují nadbytečné zásoby.
Díky poskytování informací v reálném čase o poptávce po produktech, výkonu dodavatelů a plnění objednávek vám Sage Inventory Advisor pomáhá činit informovaná rozhodnutí, zvyšovat efektivitu, zlepšovat spokojenost zákazníků a celkovou kontrolu zásob.
Nejlepší funkce Sage Inventory Advisor
- Přesně předpovídejte budoucí poptávku pomocí pokročilých algoritmů pro předpovídání, které vám pomohou optimalizovat úrovně zásob a snížit náklady.
- Minimalizujte nedostatek zboží a zajistěte včasné doplnění zásob pomocí dynamického doplňování, které automatizuje objednávání zásob na základě poptávky v reálném čase a návrhů založených na dodacích lhůtách.
- Sledujte ukazatele výkonnosti dodavatelů, jako je spolehlivost dodávek a dodací lhůty. Proaktivně spravujte vztahy s dodavateli a zajistěte hladký chod dodavatelského řetězce.
- Optimalizujte portfolio zásob pomocí komplexní analýzy stavu zásob, která identifikuje pomalu se pohybující nebo zastaralé položky.
- Získejte praktické informace o výkonu zásob pomocí intuitivního panelu, který zdůrazňuje oblasti, které je třeba zlepšit.
Omezení programu Sage Inventory Advisor
- Může být příliš složitý pro malé podniky s jednoduchými potřebami v oblasti skladových zásob.
- Úroveň dostupného přizpůsobení nemusí plně vyhovovat jedinečným obchodním procesům nebo specifickým požadavkům odvětví, což omezuje jeho přizpůsobivost.
Ceny softwaru Sage Inventory Advisor
- Cena začíná na 199 $/měsíc.
Hodnocení a recenze Sage Inventory Advisor
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Helcim
Helcim je platební procesor, který pomáhá firmám přijímat platby online i offline.
Poskytuje nástroje, jako jsou systémy pro prodejní místa (POS), virtuální terminály a online fakturace pro online a offline platby.
Jedná se o inteligentní platformu určenou k optimalizaci cen a výkonu produktů.
Analyzuje tržní trendy, ceny konkurence a chování zákazníků, aby poskytl podnikům praktické informace.
Nejlepší funkce Helcim
- Snižte náklady s rostoucím objemem transakcí díky komplexní cenové struktuře Helcim, která nabízí transparentní ceny.
- Spravujte platby v e-commerce od začátku do konce pomocí robustního řešení pro online platby, které vám umožní přijímat platby online.
- Zpracovávejte transakce přímo ze svého mobilního zařízení pomocí virtuálních terminálů, které vám umožní přijímat platby kdekoli.
- Zabraňte ztrátě dat a právním rizikům pomocí šifrování dat, tokenizace a systémů ochrany proti podvodům.
Omezení Helcim
- Možnosti přizpůsobení v Helcim nemusí vyhovovat potřebám větších podniků nebo podniků s jedinečnými požadavky.
Ceny Helcim
- Helcim Smart Terminal: 329 $
- Čtečka karet Helcim: 99 $
Hodnocení a recenze Helcim
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Fishbowl
Fishbowl je software pro správu zásob a výrobu, který pomáhá automatizovat a škálovat podniky jakékoli velikosti.
Pomůže vám zefektivnit skladové operace, zvýšit efektivitu a udržovat optimální skladové zásoby, abyste mohli uspokojit poptávku zákazníků.
Díky integraci s QuickBooks zjednodušuje Fishbowl kontrolu zásob a nabízí přehled v cloudu v reálném čase napříč několika lokalitami.
Nejlepší funkce Fishbowl
- Přijímejte platby online pomocí robustního řešení pro online platby.
- Sledujte stav zásob, jejich umístění a pohyby v reálném čase pomocí pokročilého sledování zásob, které vaší firmě poskytuje skvělé možnosti správy zásob.
- Sledujte celý životní cyklus produktu od surovin až po dodání zákazníkovi díky funkcím pro neustálou sledovatelnost.
- Rychle zpracovávejte objednávky zákazníků s aktualizacemi, problémy a podrobnostmi o dopravě na jednom místě.
Omezení Fishbowl
- Ačkoli je Fishbowl bohatý na funkce, může představovat omezení v oblasti personalizace.
- Fishbowl je kompatibilní s několika systémy, ale nemusí pokrývat všechny specifické platformy, které některé podniky používají.
Ceny Fishbowl
- Fishbowl Drive: Skladování – od 329 USD
- Fishbowl Advanced: Skladování – od 329 USD
- Fishbowl Advanced: Výroba – od 429 USD
Hodnocení a recenze Fishbowl
- G2: 4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 800 recenzí)
9. Veeqo
Veeqo je cloudová platforma pro správu zásob a multikanálový maloobchod, která vám pomáhá spravovat zásoby, objednávky a dopravu napříč různými prodejními kanály, včetně Amazonu, eBay a Shopify.
Veeqo si klade za cíl zefektivnit provoz elektronického obchodu, zlepšit přesnost objednávek a zvýšit spokojenost zákazníků pomocí svých výkonných nástrojů pro správu zásob.
Nejlepší funkce Veeqo
- Sledujte stav zásob a synchronizujte údaje o zásobách napříč několika prodejními kanály pomocí centralizované správy zásob.
- Spravujte zásoby, přijímejte objednávky a realizujte zásilky na cestách pomocí mobilní aplikace.
- Zvyšte efektivitu skladových operací pomocí funkcí skenování čárových kódů.
- Vytvářejte přepravní štítky, automatizujte plnění objednávek a efektivně doručujte zásilky pomocí integrovaných řešení pro správu přepravy a sazeb přepravců v reálném čase.
- Přizpůsobte systém svým konkrétním potřebám díky rozsáhlé integraci Veeqo s oblíbenými platformami elektronického obchodování, tržišti, účetním softwarem a přepravními společnostmi, spolu s přizpůsobitelnými funkcemi a pracovními postupy.
Omezení Veeqo
- Komplexní sada funkcí Veeqo může být pro některé uživatele obtížná.
Ceny Veeqo
- Zdarma
Hodnocení a recenze Veeqo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (70+ recenzí)
10. ShipBob
ShipBob je externí logistický poskytovatel, který nabízí e-commerce podnikům komplexní řešení pro plnění objednávek.
Zajišťují skladování zásob, zpracování objednávek a logistiku přepravy, čímž pomáhají firmám zefektivnit jejich logistické operace a efektivně doručovat objednávky zákazníkům.
Díky strategicky umístěným distribučním centrům se ShipBob snaží zefektivnit proces přepravy, snížit náklady na dopravu a zlepšit celkovou logistickou efektivitu pro online prodejce.
Nejlepší funkce ShipBob
- Zasílejte své produkty rychle a levně díky skladům v více než 50 distribučních centrech po celém světě.
- Sledujte stav zásob, monitorujte pohyb zásob a optimalizujte skladovací prostor pro zefektivnění provozu.
- Získejte aktuální informace o stavu svých objednávek díky sledování objednávek a přehledu o celém procesu jejich vyřizování.
Omezení ShipBob
- Integrace ShipBobu se stávajícími e-commerce platformami může vyžadovat technické znalosti a další vývojové zdroje.
Ceny ShipBob
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ShipBob
- G2: 3,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (90+ recenzí)
Zjednodušte správu zásob pomocí správného nástroje
Správa skladových zásob v e-commerce může být složitá a náročná, zejména pro rostoucí podniky, které musí zpracovávat velké a rozmanité skladové zásoby.
Správným nástrojem však můžete zefektivnit procesy správy zásob a ušetřit tak čas, peníze a zdroje.
ClickUp je výkonná a univerzální platforma pro zvýšení produktivity, která vám pomůže efektivně spravovat zásoby v e-commerce. Pomůže vám zjednodušit správu zásob v e-commerce a zvýšit výkonnost vašeho podnikání.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a přesvědčte se o rozdílu sami!