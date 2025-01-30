ClickUp blog
10 nejlepších softwarů pro správu zásob v e-commerce v roce 2025

30. ledna 2025

Špatně naplánovaný proces správy zásob může vést ke ztrátě tržeb a poškodit pověst vaší společnosti. Může také být významným zdrojem plýtvání a dodatečných nákladů.

Proto musíte jako e-commerce podnik disponovat efektivním systémem správy zásob. Malé podniky to mohou zvládnout pomocí šablon zásob, ale rostoucí podnik by měl investovat do softwaru pro správu zásob v e-commerce. Ten vám pomůže efektivně plánovat, sledovat a spravovat data o zásobách v celém dodavatelském řetězci.

Prozkoumáme 10 nejlepších softwarů pro správu zásob a nákupu v e-commerce a probereme klíčové funkce, na které se zaměřit při výběru toho nejlepšího pro vaši firmu.

Co byste měli hledat v softwaru pro správu skladových zásob v e-commerce?

Při hodnocení možností softwaru pro správu zásob v e-commerce zvažte následující klíčové faktory:

  • Sledování a přehlednost zásob: Hledejte softwarové řešení, které vám umožní sledovat zásoby v reálném čase napříč více kanály. Zvažte, zda software disponuje funkcí pro optimalizaci správy zásob, která zabrání jejich vyčerpání nebo nadměrnému nahromadění.
  • Správa více lokalit: Pokud máte více skladů nebo maloobchodních prodejen, vyberte si software pro snadnou správu zásob na více místech. Měl by umožňovat koordinaci mezi všemi vašimi prodejnami a sklady.
  • Optimalizace skladových zásob: Hledejte systémy pro správu skladových zásob, které vám pomohou optimalizovat stav zásob na základě inventur, vzorců poptávky, sezónnosti a historických údajů o prodeji.
  • Seskupování a kategorizace materiálu: Hledejte softwarová řešení pro správu zásob, která vám pomohou seskupit položky zásob do předdefinovaných kategorií (např. podle typu produktu, značky nebo SKU). To vám pomůže analyzovat, které produkty jsou nejžádanější, a podle toho přizpůsobit svou strategii.
  • Reporting a analytika: Vyberte si software pro správu zásob, který generuje přehledné reporty o prodeji, pohybu zásob a výkonnosti produktů v čase. Analýza dat o zásobách vám může ušetřit spoustu času a peněz, pomůže vám lépe porozumět vašemu podnikání a činit rozhodnutí na základě dat.
  • Podpora: Upřednostněte platformu, která nabízí rychlou zákaznickou podporu spolu s funkcemi pro správu skladových zásob.

10 nejlepších softwarů pro správu zásob v e-commerce

Nyní, když víte, na jaké funkce se zaměřit při nákupu softwaru pro správu zásob pro vaši firmu, přinášíme vám seznam nejlepších softwarů pro správu zásob v e-commerce, které jsou v současné době na trhu k dispozici.

1. ClickUp

Platforma pro správu projektů ClickUp
Mějte přehled o skladových zásobách v reálném čase díky platformě pro správu projektů ClickUp.

ClickUp je nástroj pro správu zásob a provoz pro malé i velké podniky, který pomáhá spravovat provoz e-commerce, zásoby produktů, cíle a další.

Ve spojení s řešením pro správu projektů ClickUp můžete zefektivnit správu zásob pomocí přizpůsobitelných dashboardů zobrazujících metriky v reálném čase, organizovaných seznamů pro sledování zásob a automatizovaných pracovních postupů pro efektivní správu úkolů.

Jeho integrace s e-commerce platformami zajišťuje přesnou synchronizaci údajů o zásobách, což umožňuje optimalizovat obchodní operace a činit informovaná rozhodnutí.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Vytvořte si vlastní panely zobrazující klíčové ukazatele zásob, jako jsou stav zásob, údaje o prodeji a stav objednávek, v centralizovaném přehledu operací se zásobami pomocí panelů ClickUp Dashboards.
ClickUp Dashboards
Zobrazte si dostupné produkty, zásoby a další inventář na panelech ClickUp Dashboards.
  • Vytvářejte strukturované seznamy pomocí aplikace ClickUp Lists pro sledování zásob, kategorizaci položek podle SKU, umístění nebo jiných atributů.
  • Automatizujte rutinní úkoly, jako jsou upozornění na nízké zásoby a doplňování zásob. Zefektivněte procesy správy zásob pomocí automatizačních funkcí, jako jsou spouštěče úkolů a opakující se úkoly.
Tabulkový pohled ClickUp
Analyzujte data snadno pomocí tabulkového zobrazení ClickUp pro strukturovanou správu informací.
Spravujte své zásoby a vždy včas doplňujte zásoby pomocí šablony pro správu zásob ClickUp.
Stáhněte si tuto šablonu
Spravujte své zásoby a vždy včas doplňujte zásoby pomocí šablony pro správu zásob ClickUp.

Omezení ClickUp

  • Má strmou křivku učení kvůli všem dostupným funkcím.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
  • Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)

2. inFlow Inventory

inFlow Inventory
prostřednictvím inFlow Inventory

inFlow Inventory je komplexní software pro správu skladových zásob v e-commerce, který byl navržen tak, aby zefektivnil kontrolu zásob pro firmy všech velikostí.

Konsoliduje informace o zásobách a objednávkách a nabízí přehled o stavu a pohybu zásob v reálném čase.

Mezi jeho funkce patří čárové kódy, správa skladů na více místech a analytika, které vám umožňují efektivně sledovat, objednávat a optimalizovat zásoby.

Nejlepší funkce softwaru inFlow Inventory

  • Integrujte jej s různými prodejními platformami elektronického obchodování, jako jsou online tržiště, webové stránky a kamenné obchody, a spravujte zásoby z jediného rozhraní.
  • Zefektivněte proces přijímání, vychystávání a správy zásob a zvyšte přesnost a efektivitu při současném snížení manuálních chyb pomocí skenování čárových kódů a RFID (radiofrekvenční identifikace).
  • Sledujte stav zásob, prodej a objednávky v reálném čase na více místech. To pomáhá udržovat přesné záznamy o zásobách a zabraňuje vyprodání nebo nadměrnému skladování.
  • Využijte jej jako software pro správu objednávek, který týmům pomůže vytvářet, zpracovávat a sledovat objednávky. Můžete také vytvořit šablonu nákupní objednávky pro následující nákupní cyklus.

Omezení softwaru inFlow Inventory

  • Omezená škálovatelnost pro velké nebo rychle rostoucí e-commerce podniky
  • Integrační omezení mohou také vyžadovat další manuální práci nebo vývoj na míru.

Ceny softwaru inFlow Inventory

  • Podnikatel: 110 $/měsíc
  • Malé podniky: 279 $/měsíc
  • Střední velikost: 549 $/měsíc
  • Enterprise: 1319 $/měsíc

Hodnocení a recenze softwaru inFlow Inventory

  • G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)

3. Katana

Katana
prostřednictvím Katana

Katana je software navržený speciálně pro e-commerce podniky, který jim pomáhá spravovat jejich zásoby.

Nabízí vizuální plánování výroby a sledování zásob v reálném čase a integruje se s oblíbenými platformami elektronického obchodování, jako jsou Shopify a WooCommerce.

Díky plánování materiálových požadavků (MRP) a uživatelsky přívětivému rozhraní vám Katana pomůže zefektivnit výrobní procesy, optimalizovat skladové zásoby a zvýšit celkovou provozní efektivitu.

Nejlepší funkce Katana

  • Zjednodušte plánování výroby a zdrojů díky uživatelsky přívětivému rozhraní, sledování v reálném čase a optimalizovanému využití zdrojů.
  • Sledujte zásoby, prodejní objednávky a výrobní procesy v reálném čase, abyste optimalizovali stav zásob, zabránili jejich vyčerpání nebo nadměrnému nárůstu a efektivně spravovali zdroje.
  • Sledujte finanční ukazatele, jako jsou tržby, zisk atd., abyste věděli, které produkty se dobře prodávají.
  • Integrujte jej s oblíbenými platformami, jako jsou Shopify, WooCommerce a Amazon, a umožněte tak automatickou synchronizaci prodejních objednávek, skladových zásob a údajů o produktech.

Omezení Katany

  • Nastavení integrace s určitými platformami elektronického obchodování může být složité.
  • Funkce reportování softwaru Katana mohou postrádat pokročilé funkce potřebné pro hloubkovou analýzu.

Ceny Katana

  • Starter: 199 $/měsíc
  • Standard: 399 $/měsíc
  • Profesionální: 899 $/měsíc
  • Professional Plus: 1999 $/měsíc

Hodnocení a recenze Katany

  • G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 160 recenzí)

4. SkuVault od Linnworks

SkuVault Core
prostřednictvím SkuVault Core

SkuVault je pokročilý software pro správu skladových zásob v e-commerce od společnosti Linnworks, který umožňuje přesnou kontrolu nad skladovými zásobami, hladce se integruje s různými prodejními kanály a nabízí funkce, jako je dynamické doplňování zásob a reportování v reálném čase.

Tento nástroj můžete použít k zajištění přesné správy zásob pomocí komplexních nástrojů pro správu zásob, včetně sledování šarží a serializovaných zásob.

Nejlepší funkce SkuVault

  • Optimalizujte provoz skladu a zvyšte efektivitu vyřizování objednávek díky integraci systému WMS (Warehouse Management System).
  • Omezte nedostatek zboží a nadměrné zásoby pomocí dynamického doplňování, které automaticky generuje objednávky doplnění na základě předem nastavených prahových hodnot.
  • Spravujte své zásoby centrálně pomocí integrace více prodejních kanálů, která umožňuje synchronizovat stav zásob napříč různými prodejními kanály, jako jsou Amazon, eBay a Shopify.
  • Získejte přehled o výkonu skladových zásob, trendech prodeje a provozních metrikách pro informované rozhodování a formulování strategií díky reportům v reálném čase od SkuVault.

Omezení SkuVault

  • Pro některé uživatele může být kvůli svým komplexním funkcím a možnostem přizpůsobení náročné se s ním naučit pracovat.
  • Někteří uživatelé považují opakovaný proces skenování za časově náročný.

Ceny SkuVault

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze SkuVault

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)

5. Cin7 Core

Cin7 Core
prostřednictvím Cin7 Core

Cin7 Core je určen pro výrobce a prodejce produktů a je ideální pro malé podniky všech typů – maloobchodníky, velkoobchodníky nebo online prodejce.

Pomáhá firmám spravovat, centralizovat a automatizovat klíčové procesy, jako je správa objednávek, sledování zásob a seznamy produktů v různých prodejních kanálech.

Díky funkcím, jako je synchronizace v reálném čase, přizpůsobitelné reporty a hladká integrace, umožňuje Cin7 Core týmům efektivně spravovat zásoby, snižovat nedostatek zboží a zvyšovat celkovou provozní flexibilitu.

Nejlepší funkce Cin7 Core

  • Spravujte zásoby napříč několika prodejními kanály synchronizací údajů o zásobách a zefektivněním procesů vyřizování objednávek.
  • Získejte cenné informace o klíčových ukazatelích, jako je výkonnost prodeje a obrat zásob, pomocí robustních nástrojů pro reporting. To vám umožní činit rozhodnutí na základě dat.
  • Spravujte online i offline prodejní kanály z jedné platformy s integrovanými funkcemi POS.
  • Sledujte data expirace a spravujte stažení výrobků z trhu pomocí sledování šarží a sériových čísel položek.
  • Přizpůsobte systém svým konkrétním obchodním procesům a optimalizujte provoz pomocí přizpůsobených pracovních postupů a automatizačních pravidel.

Omezení Cin7 Core

  • Vzhledem k rozsáhlým funkcím a možnostem přizpůsobení může být pro uživatele náročné se s ním naučit pracovat.
  • Složitý proces implementace, který vyžaduje značné množství času a zdrojů pro nastavení a integraci se stávajícími systémy.

Ceny Cin7 Core

  • Standard: 295 $/měsíc
  • Výhody: 449 $/měsíc
  • Pokročilý: 999 $/měsíc
  • Omni: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Cin7 Core

  • G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 400 recenzí)

6. Sage Inventory Advisor

Sage Inventory Advisor
prostřednictvím Sage Inventory Advisor

Sage Inventory Advisor je inteligentní nástroj pro správu zásob pro e-commerce podniky.

Využívá pokročilé algoritmy pro předpovídání, které optimalizují stav zásob, zabraňují jejich vyčerpání a snižují nadbytečné zásoby.

Díky poskytování informací v reálném čase o poptávce po produktech, výkonu dodavatelů a plnění objednávek vám Sage Inventory Advisor pomáhá činit informovaná rozhodnutí, zvyšovat efektivitu, zlepšovat spokojenost zákazníků a celkovou kontrolu zásob.

Nejlepší funkce Sage Inventory Advisor

  • Přesně předpovídejte budoucí poptávku pomocí pokročilých algoritmů pro předpovídání, které vám pomohou optimalizovat úrovně zásob a snížit náklady.
  • Minimalizujte nedostatek zboží a zajistěte včasné doplnění zásob pomocí dynamického doplňování, které automatizuje objednávání zásob na základě poptávky v reálném čase a návrhů založených na dodacích lhůtách.
  • Sledujte ukazatele výkonnosti dodavatelů, jako je spolehlivost dodávek a dodací lhůty. Proaktivně spravujte vztahy s dodavateli a zajistěte hladký chod dodavatelského řetězce.
  • Optimalizujte portfolio zásob pomocí komplexní analýzy stavu zásob, která identifikuje pomalu se pohybující nebo zastaralé položky.
  • Získejte praktické informace o výkonu zásob pomocí intuitivního panelu, který zdůrazňuje oblasti, které je třeba zlepšit.

Omezení programu Sage Inventory Advisor

  • Může být příliš složitý pro malé podniky s jednoduchými potřebami v oblasti skladových zásob.
  • Úroveň dostupného přizpůsobení nemusí plně vyhovovat jedinečným obchodním procesům nebo specifickým požadavkům odvětví, což omezuje jeho přizpůsobivost.

Ceny softwaru Sage Inventory Advisor

  • Cena začíná na 199 $/měsíc.

Hodnocení a recenze Sage Inventory Advisor

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

7. Helcim

Helcim
via Helcim

Helcim je platební procesor, který pomáhá firmám přijímat platby online i offline.

Poskytuje nástroje, jako jsou systémy pro prodejní místa (POS), virtuální terminály a online fakturace pro online a offline platby.

Jedná se o inteligentní platformu určenou k optimalizaci cen a výkonu produktů.

Analyzuje tržní trendy, ceny konkurence a chování zákazníků, aby poskytl podnikům praktické informace.

Nejlepší funkce Helcim

  • Snižte náklady s rostoucím objemem transakcí díky komplexní cenové struktuře Helcim, která nabízí transparentní ceny.
  • Spravujte platby v e-commerce od začátku do konce pomocí robustního řešení pro online platby, které vám umožní přijímat platby online.
  • Zpracovávejte transakce přímo ze svého mobilního zařízení pomocí virtuálních terminálů, které vám umožní přijímat platby kdekoli.
  • Zabraňte ztrátě dat a právním rizikům pomocí šifrování dat, tokenizace a systémů ochrany proti podvodům.

Omezení Helcim

  • Možnosti přizpůsobení v Helcim nemusí vyhovovat potřebám větších podniků nebo podniků s jedinečnými požadavky.

Ceny Helcim

  • Helcim Smart Terminal: 329 $
  • Čtečka karet Helcim: 99 $

Hodnocení a recenze Helcim

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

8. Fishbowl

Fishbowl
prostřednictvím Fishbowl

Fishbowl je software pro správu zásob a výrobu, který pomáhá automatizovat a škálovat podniky jakékoli velikosti.

Pomůže vám zefektivnit skladové operace, zvýšit efektivitu a udržovat optimální skladové zásoby, abyste mohli uspokojit poptávku zákazníků.

Díky integraci s QuickBooks zjednodušuje Fishbowl kontrolu zásob a nabízí přehled v cloudu v reálném čase napříč několika lokalitami.

Nejlepší funkce Fishbowl

  • Přijímejte platby online pomocí robustního řešení pro online platby.
  • Sledujte stav zásob, jejich umístění a pohyby v reálném čase pomocí pokročilého sledování zásob, které vaší firmě poskytuje skvělé možnosti správy zásob.
  • Sledujte celý životní cyklus produktu od surovin až po dodání zákazníkovi díky funkcím pro neustálou sledovatelnost.
  • Rychle zpracovávejte objednávky zákazníků s aktualizacemi, problémy a podrobnostmi o dopravě na jednom místě.

Omezení Fishbowl

  • Ačkoli je Fishbowl bohatý na funkce, může představovat omezení v oblasti personalizace.
  • Fishbowl je kompatibilní s několika systémy, ale nemusí pokrývat všechny specifické platformy, které některé podniky používají.

Ceny Fishbowl

  • Fishbowl Drive: Skladování – od 329 USD
  • Fishbowl Advanced: Skladování – od 329 USD
  • Fishbowl Advanced: Výroba – od 429 USD

Hodnocení a recenze Fishbowl

  • G2: 4/5 (více než 200 recenzí)
  • Capterra: 4,1/5 (více než 800 recenzí)

9. Veeqo

Veeqo
prostřednictvím Veeqo

Veeqo je cloudová platforma pro správu zásob a multikanálový maloobchod, která vám pomáhá spravovat zásoby, objednávky a dopravu napříč různými prodejními kanály, včetně Amazonu, eBay a Shopify.

Veeqo si klade za cíl zefektivnit provoz elektronického obchodu, zlepšit přesnost objednávek a zvýšit spokojenost zákazníků pomocí svých výkonných nástrojů pro správu zásob.

Nejlepší funkce Veeqo

  • Sledujte stav zásob a synchronizujte údaje o zásobách napříč několika prodejními kanály pomocí centralizované správy zásob.
  • Spravujte zásoby, přijímejte objednávky a realizujte zásilky na cestách pomocí mobilní aplikace.
  • Zvyšte efektivitu skladových operací pomocí funkcí skenování čárových kódů.
  • Vytvářejte přepravní štítky, automatizujte plnění objednávek a efektivně doručujte zásilky pomocí integrovaných řešení pro správu přepravy a sazeb přepravců v reálném čase.
  • Přizpůsobte systém svým konkrétním potřebám díky rozsáhlé integraci Veeqo s oblíbenými platformami elektronického obchodování, tržišti, účetním softwarem a přepravními společnostmi, spolu s přizpůsobitelnými funkcemi a pracovními postupy.

Omezení Veeqo

  • Komplexní sada funkcí Veeqo může být pro některé uživatele obtížná.

Ceny Veeqo

  • Zdarma

Hodnocení a recenze Veeqo

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: 4,3/5 (70+ recenzí)

10. ShipBob

ShipBob
prostřednictvím ShipBob

ShipBob je externí logistický poskytovatel, který nabízí e-commerce podnikům komplexní řešení pro plnění objednávek.

Zajišťují skladování zásob, zpracování objednávek a logistiku přepravy, čímž pomáhají firmám zefektivnit jejich logistické operace a efektivně doručovat objednávky zákazníkům.

Díky strategicky umístěným distribučním centrům se ShipBob snaží zefektivnit proces přepravy, snížit náklady na dopravu a zlepšit celkovou logistickou efektivitu pro online prodejce.

Nejlepší funkce ShipBob

  • Zasílejte své produkty rychle a levně díky skladům v více než 50 distribučních centrech po celém světě.
  • Sledujte stav zásob, monitorujte pohyb zásob a optimalizujte skladovací prostor pro zefektivnění provozu.
  • Získejte aktuální informace o stavu svých objednávek díky sledování objednávek a přehledu o celém procesu jejich vyřizování.

Omezení ShipBob

  • Integrace ShipBobu se stávajícími e-commerce platformami může vyžadovat technické znalosti a další vývojové zdroje.

Ceny ShipBob

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze ShipBob

  • G2: 3,6/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 3,7/5 (90+ recenzí)

Zjednodušte správu zásob pomocí správného nástroje

Správa skladových zásob v e-commerce může být složitá a náročná, zejména pro rostoucí podniky, které musí zpracovávat velké a rozmanité skladové zásoby.

Správným nástrojem však můžete zefektivnit procesy správy zásob a ušetřit tak čas, peníze a zdroje.

ClickUp je výkonná a univerzální platforma pro zvýšení produktivity, která vám pomůže efektivně spravovat zásoby v e-commerce. Pomůže vám zjednodušit správu zásob v e-commerce a zvýšit výkonnost vašeho podnikání.

Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a přesvědčte se o rozdílu sami!

