10 nejlepších softwarů pro správu zásob v roce 2025 (s bezplatnou šablonou)

Čelíte neustálým výzvám při sledování zásob?
Ruční správa skladových zásob je opravdu náročná. Výsledek? Chyby, ztracené položky a potíže s včasným vyřizováním objednávek.
S rostoucím počtem vašich zásob a distribučních kanálů se bude zhoršovat stres spojený se správou vašich skladových zásob.
Většina neprodaných zásob pochází z problémů s obratem zásob, kterým lze předejít. Slabá provozní základna může poškodit poskytování služeb, což vede k narušení zákaznické zkušenosti a negativnímu vnímání značky, které může poškodit vaše podnikání.
Naštěstí je využití cloudového systému správy nejúčinnější metodou pro sledování zásob, od jejich pořízení až po prodej.
Ačkoli existuje mnoho softwarových řešení pro správu zásob založených na umělé inteligenci, zůstává klíčová otázka: kolik z nich skutečně mělo významný dopad na dodavatelské řetězce?
Ať už jste maloobchodník, manažer nebo majitel firmy, po důkladném výzkumu jsme pečlivě vybrali nejlepší systémy pro správu zásob, které zefektivní vaše skladové a obchodní operace.
Co byste měli hledat v nástrojích pro správu zásob
Dobrý nástroj pro správu zásob musí klást důraz na přesnost. Následující atributy jsou základními ukazateli spolehlivého a dobrého systému nebo softwaru pro správu zásob, které byste měli zvážit:
- Snadné použití: Zvažte platformy s uživatelsky přívětivým rozhraním a minimální náročností na zaučení.
- Živá synchronizace: Údaje o skladových zásobách by měly být živé a aktivní ve všech skladech a prodejních kanálech, s regulacemi v reálném čase
- Skenování čárových kódů: Systém by měl podporovat skenování čárových kódů pro snazší identifikaci a sledování produktů.
- Oznámení o stavu zásob: Podporuje nastavení oznámení a upozornění, která signalizují, kdy je produkt vyprodán a je třeba jej doplnit.
- Škálovatelnost: Podniky v průběhu času rostou. Hledejte nástroj, který může růst spolu s vaším podnikem a přizpůsobit se rostoucímu objemu dat a složitosti sledování zásob.
- Mobilní přístupnost: Mobilita ve správě zásob zvyšuje přizpůsobivost, proto hledejte systémy správy zásob, které jsou kompatibilní s širokou škálou zařízení.
- Automatizace: Vyberte platformy, které automatizují opakující se úkoly a snižují závislost na lidském faktoru, který s sebou nese riziko lidské chyby.
- Integrační možnosti: Vyberte si nástroje, které lze integrovat s jinými obchodními nástroji, abyste zajistili plynulý pracovní postup.
10 nejlepších softwarů pro správu zásob, které můžete použít v roce 2025
1. ClickUp
ClickUp Inventory je software pro správu skladových operací, který zjednodušuje správu velkých nebo složitých skladových zásob. Analyzujte důležité trendy ve skladových zásobách a na základě dat se rozhodujte o potřebách doplnění zásob.
Možná chcete sledovat pohyb a dostupnost zásob; ClickUp nabízí hotové šablony s ověřenou maximální efektivitou od uživatelů.
Dashboardy ClickUp vám poskytují 360° pohled na informace o vašich produktech. Dashboard nabízí přizpůsobitelné rozhraní s přizpůsobenými stavy, tabulkami a nástroji pro vytváření reportů. Můžete snadno přidat widgety dashboardu, abyste měli přístup k užitečným datům, jako jsou grafy sledovaného času a rychlosti sprintu, a těšili se z efektivního řízení zásob!
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelné panely: Spravujte zásoby pomocí analýzy dostupných produktů a produktů, které nejsou skladem, pomocí přizpůsobitelných panelů.
- Tabulkový pohled ClickUp : Vytvořte strukturované rozložení pomocí řádků a sloupců pro správu rozpočtů, zásob a informací o klientech.
- Reporting: Generujte zprávy o zásobách, abyste identifikovali efektivitu produktů nebo služeb, omezení produktů a mnoho dalšího.
- Kalendáře a časové osy: Zobrazte plánování dodávek objednávek a úkoly v reálném čase pomocí společných časových os a kalendářů zdrojů.
- Plánování produktů: Rychle identifikujte a sledujte prodej produktů pomocí praktických zdrojů pro plánování práce a kapacit, včetně hotových šablon.
- Přizpůsobitelná automatizace: Osvědčený jako nejlepší software pro správu zásob, který vám umožňuje automatizovat dodávky a prodejní úkoly.
Omezení ClickUp
- ClickUp nemusí (zatím) fungovat rychle na některých mobilních telefonech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 USD měsíčně na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Recenze a hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Zoho Inventory
Zoho je komplexní softwarová sada, která nabízí řadu aplikací, včetně Zoho CRM, platformy helpdesku a systému Zoho Inventory.
Zoho Inventory nabízí sledování zásob, správu objednávek a správu skladů a je nejvhodnější pouze pro malé a střední podniky.
Zoho nabízí celou řadu integrací s e-commerce platformami, jako jsou Shopify, Amazon, Etsy, eBay marketplace a Zoho Commerce. Navzdory omezeným integracím nabízí Zoho ve srovnání s jinými nástroji pro správu zásob konkurenceschopnou cenu.
Nejlepší funkce Zoho
- Nejvhodnější pro malé podniky, drop shippery a malé e-commerce společnosti.
- Snadná integrace s dalšími aplikacemi v sadě softwaru Zoho pro správu zásob
- Bezplatné a levné tarify již od 29 $.
- Získejte přístup k přepravním sazbám v reálném čase od hlavních přepravců po celém světě.
Omezení Zoho
- Méně e-commerce platforem a integrace tržišť
- Cena závisí na měsíčních objednávkách, protože zvýšení kapacity firmy vyžaduje upgrade plánu.
Ceny Zoho
- Bezplatný tarif: (pouze 50 objednávek a 1 uživatel)
- Standard: 29 $ měsíčně (za organizaci s 500 objednávkami měsíčně a 2 uživateli)
- Profesionální: 79 $ (za organizaci s 3000 objednávkami měsíčně a 2 uživateli)
- Premium: 129 $ (za organizaci s 7500 objednávkami měsíčně a 2 uživateli)
- Enterprise: 249 $ (za organizaci s 15 000 objednávkami měsíčně a 7 uživateli)
Hodnocení a recenze Zoho
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
3. Cin7
Cin7 je cloudové řešení pro správu zásob, které je zdarma k dispozici pro e-shopy Shopify a nabízí několik funkcí a konektorů pro různé platformy.
Webová platforma pro řízení provozu využívá techniku Kanban pro doplňování zásob a objednávání a nabízí účetní funkce, jako je metoda FIFO (first in, first out).
Cin7 se dále odlišuje dostupnou cenou pro všechny typy podniků a neomezenou kapacitou skladových jednotek (SKU).
Nejlepší funkce Cin7
- Snadná migrace zásob mezi sklady
- Rychle vytvářejte objednávky pomocí automatizované funkce pro zadávání objednávek.
- Umožňuje používání POS systémů a skenování čárových kódů ve všech tarifech.
Omezení Cin7
- Základní plán nezahrnuje připojení pro elektronickou výměnu dat (EDI) a konfigurace 3PL.
- Žádný bezplatný tarif ani možnost bezplatného vyzkoušení
Ceny Cin7
- Cin7 Core Standard: 349 $ měsíčně Pro: 599 $ měsíčně Advanced: 999 $ měsíčně
- Standard: 349 $ měsíčně
- Pro: 599 $ měsíčně
- Pokročilý: 999 $ měsíčně
- Cin7 Omn: Individuální ceny
- Standard: 349 $ měsíčně
- Pro: 599 $ měsíčně
- Pokročilá: 999 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Cin7
4. ShipBob WMS
Systém ShipBob Warehouse Management System (WMS) je komplexní řešení pro správu zásob, které dobře funguje s logistikou třetích stran (3PL) a hybridním plněním.
Nástroje pro řízení dodavatelského řetězce, skladových zásob a přepravy, které poskytuje software pro správu skladů, usnadňují přepravcům zpracování a odesílání objednávek z různých míst.
Nejlepší funkce ShipBob WMS
- Ideální pro větší B2B a omnichannelové velkoobchodní společnosti, které potřebují komplexní správu dodavatelského řetězce.
- Automatické systémy pro vychystávání a balení objednávek
Omezení systému ShipBob WMS
- Cenové plány jsou nejednotné a netransparentní.
- Nástroj má strmou křivku učení.
Ceny ShipBob WMS
Cenové plány ShipBob závisí na vašich skladových funkcích a celkových požadavcích na plnění. Abyste získali individuální cenu, budete muset kontaktovat přímo prodejní tým a poskytnout mu konkrétní podrobnosti o vašem podnikání a požadavcích na skladové zásoby.
Hodnocení a recenze ShipBob WMS
- G2: 3,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (90+ recenzí)
5. Katana MRP
Katana MRP je inteligentní software pro řízení výroby a skladových zásob, který nabízí mnoho funkcí, včetně sledování zásob, řízení objednávek a řízení výroby.
Jeho různé cenové úrovně a plány jsou konkurenceschopné, protože každý z nich nabízí spoustu funkcí pro správu skladu a pracovních postupů za rozumnou cenu.
Systém správy skladů Katana je proto ideální pro výrobní společnosti, protože nabízí exkluzivní funkce, jako je sledování dílů pomocí čárových kódů, výkonná kontrola zásob, sledování montáže, skladování a systémy správy zásob ve výrobě.
Nejlepší funkce Katana MRP
- Ideální pro výrobní společnosti a multikanálové prodejce
- Systém pro správu skladu v reálném čase s možností 14denní bezplatné zkušební verze
- Propojte se hladce s jinými e-commerce platformami, tržišti a přepravními systémy.
Omezení systému MRP Katana
- Další uživatelé znamenají dodatečné náklady a cenové plány mohou být pro malé podniky považovány za drahé.
- Podle recenzí zákazníků Katana postrádá živou telefonickou podporu, což vede k náročným zkušenostem se zákaznickým servisem.
Ceny Katana MRP
- Essential: 129 $ měsíčně (zahrnuje 500 řádků odeslaných prodejních objednávek)
- Pokročilá: 349 $ měsíčně (zahrnuje 5000 řádků odeslaných prodejních objednávek)
- Profesionální: Zvýhodněná cena 799 USD za měsíc (zahrnuje 25 000 řádků odeslaných prodejních objednávek)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Katana MRP
- G2: 4,4/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
6. Fishbowl Inventory
Fishbowl Inventory je komplexní cloudový software pro správu zásob, který se hladce integruje se systémy Quickbooks a Xero.
Na rozdíl od jiných dodavatelů softwaru pro správu zásob umožňuje Fishbowl uživatelům kontrolovat všechny údaje o nákupech od dodavatelů, skladových zásobách, objednávkách a monitorování zásob na jednom místě, takže jsou přístupné všem uživatelům.
Nejlepší funkce softwaru Fishbowl Inventory
- Nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi softwaru pro správu zásob s komplexními možnostmi modulů, které umožňují optimalizovat skladový systém.
- Snadná integrace s účetním softwarem, jako je QuickBooks a Xero.
- Ideální software pro velké přepravní společnosti a výrobce
Omezení softwaru Fishbowl Inventory
- Příliš drahé pro společnosti s více uživateli
- Doplňkové funkce vyžadují dodatečné náklady.
Ceny softwaru Fishbowl Inventory
- Fishbowl Drive: 329 $/měsíc (s možností roční platby 3950 $)
- Fishbowl Advanced: 429 $/měsíc (s možností 5150 $ na roční bázi)
Hodnocení a recenze Fishbowl Inventory
- G2: 4,0/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 800 recenzí)
7. inFlow
inFlow je pokročilý software pro správu zásob vhodný pro B2B a velkoobchodní podniky, které vyžadují řešení splňující požadavky jak výrobců, tak maloobchodníků.
Funkce virtuálního showroomu umožňuje firmám určit data, která se zobrazují různým klientům, jako jsou ceny a dodací lhůty.
InFlow navíc podporuje základní funkce B2B, jako jsou nabídky a fakturace, automatizované nákupní objednávky, správa a směrování objednávek a výrobní pracovní postupy výrobců.
Nejlepší funkce inFlow
- Automatizované nákupní objednávky a směrování prodejních objednávek
- Komponenta virtuálního showroomu chráněná heslem pro B2B prodej
Omezení inFlow
- Plánované aktualizace závisí na růstu společnosti; například nárůst měsíčních tržeb může vyžadovat přechod na nový cenový plán.
- Vyšší úrovně plánů obsahují další pozoruhodné funkce, jako jsou virtuální showroomy.
Ceny inFlow
- Entrepreneur: 110 $ měsíčně (s neomezeným počtem skladových lokalit a možností 2 členů týmu)
- Malé podniky: 279 $ měsíčně (s neomezeným počtem skladových lokalit a možností 5 členů týmu)
- Střední velikost: 549 USD měsíčně (s neomezeným počtem skladových lokalit a možností 10 členů týmu)
- Enterprise: 1319 $ měsíčně (s neomezeným počtem skladových lokalit a možností 25 členů týmu)
Hodnocení a recenze inFlow
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 450 recenzí)
8. Extensiv
Extensiv, dříve známý jako Skubana, je víceúčelová cloudová architektura pro správu zásob, která pomáhá velkoobchodníkům na e-commerce platformách, jako je Amazon, s výzvami v oblasti sledování zásob a skladování.
Extensiv nabízí komplexní funkce pro správu zásob, objednávek, skladování, reportingu, sledování majetku a aktivit dodavatelů.
Můžete také využít funkci synchronizace platforem, která firmám umožňuje distribuovat objednávky do více skladů a distribučních center na různých místech po celém světě.
Nejlepší funkce Extensiv
- Efektivně rozdělte objednávky mezi neomezený počet skladů a distribučních center.
- Hladce se propojuje s každou platformou elektronického obchodování.
- Ideální řešení pro drop shippery a uživatele služby Fulfillment by Amazon.
- Získejte měsíc bezplatného softwaru pro správu zásob u každého cenového plánu. Vyzkoušejte platformu, než do ní investujete.
Rozsáhlá omezení
- Zahrnuje několik produktů, včetně Extensiv 3PL Warehouse Manager, Extensiv Order Manager, Extensiv Integration Manager atd., což podnikům ztěžuje využití schopností jednotlivých nástrojů z centrálního místa.
- Cenový plán je nejasný, protože podniky nemohou určit, jaký produkt každý cenový plán pokrývá.
Ceny Extensiv
- Obchodník: 39 $ měsíčně (s měsícem zdarma navíc u všech tarifů)
- EDI Merchant: 99 $ měsíčně
- 3PL: 99 $ měsíčně
- Hlavní účet: 199 $ měsíčně
Rozsáhlá hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
9. Ordoro
Ordoro je komplexní software pro správu zásob, který optimalizuje a vylepšuje skladové operace pro rostoucí obchodní podniky.
Ať už vaše firma expeduje více než 100 položek zásob nebo 500 000 objednávek měsíčně, Ordoro poskytuje komplexní účetní systém pro export dat, který potřebujete ke správě všech procesů souvisejících se zásobami.
Ordoro je velmi oblíbený mezi e-commerce podniky, protože zvyšuje efektivitu všech operací souvisejících s multikanálovým prodejním procesem.
Nejlepší funkce Ordoro
- Moderní funkce automatizace nákupu
- Snadná integrace s oblíbenými e-shopy a tržišti
- Podniky s více sklady mohou vše spravovat z jednoho centrálního místa.
Omezení Ordoro
- Na rozdíl od většiny softwarů pro správu zásob nemá Ordoro mobilní verzi.
- Ceny jsou pro malé podniky vysoké.
Ceny Ordoro
- Essentials: zdarma (s neomezeným počtem přepravních štítků)
- Advanced: 59 $/měsíc (s neomezeným počtem přepravních štítků a uživatelů)
- Premium: 129 $/měsíc (zahrnuje přístup k API)
Hodnocení a recenze Ordoro
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: 4,8/5 (více než 70 recenzí)
10. Sortly
Sortly je uživatelsky přívětivý nástroj pro správu zásob, který je navržen tak, aby byl jednoduchý a snadno použitelný.
Tento software pro správu zásob upřednostňuje mobilní přístupnost a poskytuje pohodlný přístup k informacím o zásobách na různých mobilních zařízeních.
Nejlepší funkce Sortly
- Cloudový přístup k zásobám z více zařízení
- Přizpůsobitelné kategorie pro snadnou organizaci obchodních procesů a offline přístup
- Získejte aktualizace v reálném čase o nízkých zásobách a upozornění na objednávky.
- Nejvhodnější pro malé maloobchodní podniky a sledování majetku
Omezení Sortly
- Uživatelé ve svých recenzích uvádějí, že aktualizace systému často způsobují poruchy v systému, což vede ke ztrátě položek.
- Strmá křivka učení
Ceny Sortly
- Zdarma
- Pokročilý: 29 $ měsíčně
- Ultra: 59 $ měsíčně
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sortly
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
Nejlepší software pro správu zásob pro vaši firmu
S růstem podniků se ruční sledování zásob stává stále obtížnějším. To vede k chybám, ztrátám zboží a zpožděním při vyřizování objednávek, což vše může poškodit vaše podnikání. Přechod na cloudové systémy správy může být pro vaše podnikání zásadním zlomem. Usnadňují sledování zásob a pomáhají vám zvýšit efektivitu a flexibilitu vašeho podnikání.
Pokud jste správcem zásob nebo majitelem firmy, ClickUp vám ulehčí práci při správě zásob. Prozkoumejte naši šablonu pro správu zásob a přizpůsobte ji svým potřebám.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a získejte přístup k hotovým nástrojům, které vám pomohou spravovat vaše zásoby.