10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro správu zásob

„Hej, Siri, můžeš mi spravovat zásoby?“
Používání každodenních AI asistentů ke správě skladových zásob vaší firmy může dnes znít jako science fiction. Technologie však již pokročila natolik, že umožňuje optimalizovat správu skladových zásob pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
Díky lepším nástrojům pro optimalizaci zásob, většímu množství dat a aktuálnějším informacím mohou podniky předvídat nedostatek zásob a situace s nadměrnými zásobami.
Úspěšné zavedení umělé inteligence do procesů správy zásob pomohlo podnikům snížit logistické náklady o 15 % a zvýšit úroveň zásob a služeb o 35 %, respektive 65 %.
Pokud se tedy nemůžete spolehnout na svého důvěryhodného asistenta AI v telefonu, jak si vybrat nejlepší nástroj pro správu zásob? Je to jednoduché – podívejte se na tohoto průvodce 10 výkonnými nástroji AI pro všechny vaše potřeby v oblasti správy zásob.
⏰ 60sekundové shrnutí
Pokud chcete zrychlit správu zásob, abyste mohli i nadále splňovat očekávání zákazníků, těchto 10 nástrojů vám pomůže:
- ClickUp: Nejlepší pro správu zásob založenou na umělé inteligenci a spolupráci
- Zoho Inventory: Nejlepší pro malé a střední podniky
- Freshworks: Nejlepší pro řešení skladových zásob zaměřená na zákazníky
- Llamasoft Supply Chain Guru X: Nejlepší pro pokročilou analýzu dodavatelského řetězce
- IBM Supply Chain: Nejlepší pro podniková řešení dodavatelského řetězce
- project44: Nejlepší pro přehled v reálném čase v logistice a dodavatelském řetězci
- FourKites: Nejlepší pro přehlednost dodavatelského řetězce
- Kinaxis Maestro: Nejlepší pro komplexní koordinaci dodavatelského řetězce
- C3 AI Inventory Optimization: Nejlepší pro přizpůsobenou optimalizaci zásob pomocí umělé inteligence
- Peak’s Inventory AI: Nejlepší software pro dynamické plánování zásob s optimalizací pomocí umělé inteligence
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro správu zásob?
Při hodnocení nástrojů AI pro správu zásob je důležité zaměřit se na funkce a schopnosti, které odpovídají potřebám vašeho podnikání.
Zde jsou klíčové aspekty, které je třeba zvážit:
- Funkce předpovídání poptávky: Hledejte nástroje umělé inteligence, které dokážou analyzovat historická data o prodeji, tržní trendy a sezónnost, aby přesně předpovídaly budoucí poptávku.
- Optimalizace zásob: Získejte přehled o stavu zásob a zajistěte, že máte správné produkty ve správném množství.
- Integrace se stávajícími systémy: Zajistěte, aby se nástroj hladce integroval s vaším stávajícím ERP, POS, logistickým softwarem a systémy pro správu skladů.
- Funkce automatizace: Najděte nástroje, které automatizují rutinní úkoly související se zásobami, jako je generování objednávek, doplňování zásob a upozornění na nízké úrovně zásob.
- Škálovatelnost a přizpůsobení: Vyberte si nástroje, které mohou růst spolu s vaší firmou a přizpůsobit se jedinečným požadavkům díky funkcím, jako jsou šablony zásob.
- Podpora správy více lokalit: Vyberte si nástroj, který konsoliduje sledování a správu zásob ve všech vašich lokalitách.
- Informace založené na umělé inteligenci: Získejte informace o chování zákazníků, výkonu dodavatelů a možnostech úspory nákladů prostřednictvím analýzy dat založené na umělé inteligenci.
Ať už jste majitelem malé firmy nebo vedoucím velké společnosti, můžete využít technologie AI ke zlepšení efektivity, přesnosti a spokojenosti zákazníků ve svých procesech správy zásob. Potřebujete jen správné řešení. Pojďme je společně prozkoumat.
Přečtěte si také: Jak vytvořit systém správy zásob
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro správu zásob
Jste připraveni najít systém podpory AI, díky kterému bude správa zásob hračkou? Pojďme na to!
1. ClickUp (nejlepší pro správu zásob založenou na umělé inteligenci a spolupráci)
Pokud hledáte výkonný nástroj umělé inteligence pro optimalizaci plánování a správy zásob, ClickUp může být pro vás tím pravým řešením.
Je navržen tak, aby pomáhal podnikům všech velikostí – od malých startupů po velké podniky – se všemi jejich potřebami, od správy IT zásob až po skladování spotřebního zboží.
S ClickUp můžete sledovat stav zásob, spravovat termíny nadcházejících objednávek a mnoho dalšího, a to vše na jedné platformě.
Už se nemusíte spoléhat na tabulky nebo roztříštěné nástroje – ClickUp vám pomůže optimalizovat skladové zásoby a týmové operace na jednom místě. Můžete automatizovat procesy, nastavit připomenutí a dokonce naplánovat objednávky, když vaše zásoby dosáhnou určité hranice.
To znamená méně času stráveného ručními úkoly a více času na rozvoj vašeho podnikání.
🚀 ClickUp Brain
Jednou z vynikajících funkcí ClickUp je jeho AI asistent ClickUp Brain. Tento nástroj zvyšuje produktivitu a komunikaci tím, že analyzuje pracovní postupy a identifikuje oblasti, které je možné vylepšit.
ClickUp Brain dokáže také identifikovat trendy, vzorce a výjimky a nabízí tak informace, které vedou k chytřejším rozhodnutím. Díky tomu můžete rychle reagovat, řešit problémy a zlepšovat procesy pro maximální efektivitu.
🚀 ClickUp Automations
S ClickUp Automations můžete nastavit pravidla založená na konkrétních spouštěčích.
Například když je v e-shopu zadána objednávka, automatizace ji může přiřadit nejméně vytíženému členovi týmu. Poté můžete vytvořit dílčí úkoly, jako je vychystání, zabalení a odeslání, a zároveň automaticky informovat zákazníky o stavu objednávky. Tím se minimalizují chyby, šetří čas a zvyšuje celková efektivita.
Platforma poskytuje aktualizace automatizovaných úkolů v reálném čase, což vám zajistí kompletní přehled o vašich operacích.
🚀 ClickUp AI Project Manager
AI Project Manager™ (vyvinutý společností Brain) automaticky generuje souhrnné zprávy a pravidelné aktualizace o stavu projektu. Upozorňuje na potenciální překážky a zajišťuje, aby provozní manažeři byli informováni o postupu projektu.
Na základě analýzy historických dat doporučuje ClickUp Brain & AI Project Manager optimální alokaci zdrojů. To pomáhá přiřazovat správné úkoly správným lidem, čímž se snižuje plýtvání a předchází se přetížení.
🚀 Dashboardy ClickUp
Navíc ClickUp Dashboards nabízí 360° pohled na vaše produktová data. Přizpůsobte rozhraní svým potřebám pomocí možností pro stavy, tabulky a podrobné reporty.
Díky widgetům na ovládacím panelu lze snadno přistupovat k důležitým údajům, jako jsou sledovaný čas a grafy, což umožňuje efektivní správu zásob.
Pokud potřebujete sledovat pohyb a dostupnost zásob, předem připravené šablony ClickUp vám tuto práci usnadní.
🚀 Šablona pro správu zásob ClickUp
Šablona ClickUp Inventory Management Template například zjednodušuje správu malých i velkých zásob. Umožňuje vám sledovat stav zásob, monitorovat změny v zásobách a organizovat podrobnosti o produktech tak, aby se snadno spravovaly.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte stav zásob, dostupnost a kolísání nákladů.
- Uspořádejte si podrobnosti o produktech, jako jsou ceny a obrázky, na jednom místě.
- Zjistěte trendy ve skladových zásobách, které vám pomohou činit chytrá rozhodnutí o doplňování zásob.
🚀 Zobrazení tabulky ClickUp
ClickUp vám také umožňuje zobrazit vaše data způsobem, který vám nejlépe vyhovuje. Zobrazení tabulky ClickUp nabízí známé rozložení tabulky, takže můžete snadno vizualizovat data v řádcích a sloupcích. Je vynikající pro sledování postupu úkolů, příloh souborů a hodnocení.
Můžete také propojit úkoly a automatizovat objednávky, připomenutí nebo aktualizace. Navíc vám ClickUp umožňuje třídit, filtrovat a seskupovat data podle libosti, takže máte úplnou kontrolu nad tím, jak vše organizujete.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte doplňování zásob a dodávky pomocí kalendářového zobrazení ClickUp.
- Sledujte plány objednávek a úkoly v reálném čase prostřednictvím společných časových os a kalendářů zdrojů.
- Nastavte si připomenutí doplnění zásob pomocí opakujících se úkolů v ClickUp.
- Integrujte je s e-commerce platformami pro přesnou synchronizaci údajů o zásobách.
- Využijte praktické plánovací nástroje, jako jsou hotové šablony a seznamy dodavatelů, ke sledování prodeje a správě kapacity.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou čelit určitým obtížím při osvojování si těchto nástrojů kvůli vysoké míře přizpůsobení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Proměňte nápady svého týmu v jasné akční plány pomocí tabulek ClickUp Whiteboards. Umožní vám spolupracovat v reálném čase, vizualizovat úkoly a snadno přidělovat odpovědnosti, což usnadňuje sledování pokroku a udržení souladu.
2. Zoho Inventory (nejlepší pro malé a střední podniky)
Zoho nabízí komplexní softwarovou sadu s různými nástroji, včetně Zoho CRM, systému helpdesku a Zoho Inventory, které jsou určeny ke správě různých obchodních funkcí.
Jako aplikace pro správu zásob je Zoho Inventory ideální pro malé a střední podniky. Poskytuje nástroje pro sledování zásob, správu objednávek a dohled nad skladem.
Integruje se s populárními e-commerce platformami, jako jsou Shopify, Amazon, Etsy, eBay a ZohoCommerce. Ačkoli jsou jeho integrační možnosti omezené, Zoho zůstává cenově dostupným řešením ve srovnání s jinými systémy pro správu zásob pro e-commerce.
Nejlepší funkce Zoho Inventory
- Efektivně spravujte zásoby pomocí technologie čárových kódů a radiofrekvenční identifikace (RFID).
- Zajistěte včasnou obměnu zboží podléhajícího zkáze, abyste zachovali kvalitu produktů.
- Získejte aktuální ceny přepravy od hlavních globálních přepravců
Omezení Zoho Inventory
- Složitá a drahá cenová struktura ve srovnání s jinými alternativami Zoho, zejména s rostoucí velikostí vaší firmy.
Ceny Zoho Inventory
- Zdarma (pouze 50 objednávek a jeden uživatel)
- Standard: 39 $/měsíc za organizaci (s 500 objednávkami měsíčně a dvěma uživateli)
- Profesionální: 99 $/měsíc za organizaci (s 3 000 objednávkami měsíčně a dvěma uživateli)
- Premium: 159 $/měsíc za organizaci (s 7 500 objednávkami měsíčně a dvěma uživateli)
- Enterprise: 299 $/měsíc za organizaci (s 15 000 objednávkami měsíčně a sedmi uživateli)
Hodnocení a recenze Zoho Inventory
- G2: 4,3/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (390+ recenzí)
👀 Věděli jste, že... Společnosti jako Amazon a Alibaba používají AI ke správě skladů o rozloze od 10 000 do 100 000 metrů čtverečních! To je ekvivalent několika fotbalových hřišť, kde vládne čilý ruch a které jsou poháněny špičkovou technologií AI.
3. Freshworks (nejlepší pro řešení skladových zásob zaměřená na zákazníky)
Freshworks je moderní cloudový nástroj založený na umělé inteligenci, který byl navržen za účelem zlepšení správy zásob. Nabízí jediné místo pro všechny aktiva a pomáhá podnikům činit chytrá rozhodnutí ohledně pořizování, využívání a správy aktiv.
Mobilní aplikace tohoto nástroje usnadňuje správu ne-IT aktiv přímo z nabídky Freshservice, díky čemuž jsou vaše zásoby vždy aktuální a přehledně uspořádané.
Nejlepší funkce Freshworks
- Zjednodušte postupy správy zásob pomocí správy smluv, procesů nákupu a doplňování zásob jedním kliknutím.
- Automatizujte správu infrastruktury pomocí Freshservice, který poskytuje jediný zdroj pravdivých informací o aktivech.
- Objevte hardware, software, ne-IT aktiva a cloudové služby s integrovanými řešeními.
- Pomocí mobilní aplikace Freshservice můžete snadno skenovat a spravovat nepřipojitelná zařízení, ať jste kdekoli.
Omezení Freshworks
- Noví uživatelé mohou kvůli složitosti softwaru potřebovat čas na jeho osvojení.
- Procesy integrace dat a systémů mohou představovat výzvy, které by mohly způsobit problémy.
Ceny Freshworks
- Začátečník: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 95 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 119 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshworks
- G2: 4,5/5 (více než 7 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (590+ recenzí)
🧠 Zajímavost: Ve farmaceutickém sektoru může AI sledovat teplotu zásob během přepravy, aby zajistila účinnost léků a zabránila tak každoročním ztrátám v řádu milionů.
4. Llamasoft Supply Chain Guru X (nejlepší pro pokročilou analýzu dodavatelského řetězce)
Pokud přepravujete zboží ve velkém množství, potřebujete pokročilé analytické nástroje, které nabízí Llamasoft Supply Chain Guru X. Tato platforma vám pomůže optimalizovat, analyzovat a simulovat váš dodavatelský řetězec.
Díky kombinaci umělé inteligence a technologie digitálních dvojčat vám umožní důkladně prozkoumat plánování scénářů a optimalizaci dodavatelského řetězce. To vede ke zlepšení řízení nákladů, lepším službám, větší udržitelnosti a účinnému snižování rizik.
Tato platforma usnadňuje analýzu údajů o nákladech na služby, optimalizaci logistiky a zlepšení přepravy. Pomáhá také s chytřejším řízením zásob, díky čemuž je váš dodavatelský řetězec odolnější a efektivnější.
Nejlepší funkce Llamasoft Supply Chain Guru X
- Analyzujte vzorce výdajů pomocí poznatků založených na umělé inteligenci a prediktivní analytiky, abyste mohli činit chytřejší rozhodnutí.
- Získejte přístup k finančním údajům a informacím o cash flow v reálném čase prostřednictvím intuitivních, přizpůsobitelných dashboardů.
- Automatizujte detekci rizik třetích stran a sledujte zdraví dodavatelů, abyste ochránili svůj dodavatelský řetězec.
- Optimalizujte dopravu, logistiku a správu zásob, abyste zvýšili efektivitu a snížili náklady.
Omezení nástroje Llamasoft Supply Chain Guru
- Omezená podpora katalogů a fakturace cXML, což vyžaduje větší transparentnost nabídek dodavatelů.
- Někteří uživatelé považují aplikaci za náročnou kvůli její strmé křivce učení, zejména pro začátečníky.
Ceny Llamasoft Supply Chain Guru
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Llamasoft Supply Chain Guru
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
Přečtěte si také: Jak používat AI pro řízení provozu
5. IBM Supply Chain (nejlepší pro podniková řešení dodavatelského řetězce)
IBM Supply Chain spojuje všechny vaše týmy prodeje, marketingu a dodavatelského řetězce na jedné jednotné platformě. Sladí logistiku a plánování zásob, aby vám pomohl pochopit, co ovlivňuje náklady a výnosy.
Umělá inteligence a pokročilá analytika vám umožňují předpovídat poptávku s neuvěřitelnou přesností. Díky tomu můžete maximalizovat ziskovost a zajistit hladký chod provozu. Platforma nabízí komplexní přehled o vašich plánovacích procesech a umožňuje vám sledovat zásoby a poptávku v reálném čase.
Nejlepší funkce IBM Supply Chain
- Vytvářejte, upravujte a sledujte plány v reálném čase a získejte komplexní přehled o svém dodavatelském řetězci.
- Automatizujte plánování prodeje a provozu, abyste ušetřili čas a zvýšili efektivitu procesu správy zásob.
- Využijte AI k analýze trendů, vzorců a externích dat pro přesné předpovídání poptávky.
- Využijte statistické a prediktivní analýzy ke zvýšení přesnosti prognóz a zlepšení správy zásob.
Omezení dodavatelského řetězce IBM
- Aby Watson poskytoval přesné odpovědi, je nutné absolvovat určité školení.
Ceny IBM Supply Chain
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Supply Chain
- G2: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
👀 Věděli jste? AI pomáhá globálním maloobchodníkům přizpůsobit zásoby místním zvykům a svátečním trendům. Například během čínského Nového roku společnosti využívají AI k doplnění zásob červeného oblečení, které je v čínské kultuře symbolem štěstí a prosperity.
6. project44 (nejlepší pro přehled v reálném čase v logistice a dodavatelském řetězci)
Project44, jedna z nejspolehlivějších platforem pro komplexní přehled o dodavatelských řetězcích, zpracovává každoročně více než 1 miliardu jedinečných zásilek, což z ní činí globálního lídra v oblasti logistických technologií.
Můžete spravovat své zásoby během přepravy a optimalizovat tak celý svůj dodavatelský řetězec. Project44 pomáhá zlepšovat zákaznickou zkušenost tím, že optimalizuje provoz na všech úrovních, od plánování před přepravou až po doručení na poslední míli.
Díky sledování v reálném čase můžete předejít rizikům, jako jsou vyprodání zásob nebo zpoždění výroby, a zároveň uvolnit provozní kapitál.
Nejlepší funkce project44
- Propojte všechny strany dodavatelského řetězce a odstraňte tření způsobené izolovanými daty.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci a automatizaci pracovních postupů k optimalizaci správy zásob a zařízení.
- Získejte kompletní přehled o zásobách od zdroje až po doručení zákazníkovi v reálném čase.
Omezení projektu 44
- Pro nové uživatele má určitou náročnost na osvojení.
Ceny project44
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze project44
- G2: 4,7/5 (více než 630 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
Přečtěte si také: Nejlepší nástroje umělé inteligence pro výrobní týmy a projekty
7. FourKites (nejlepší pro přehlednost dodavatelského řetězce)
FourKites je přední platforma pro viditelnost dodavatelského řetězce, která sahá daleko za hranice dopravy. Díky ní můžete zlepšit plánování schůzek, personální obsazení a plánování díky lepší viditelnosti.
Tato platforma vám umožňuje využívat lepší výkonnostní data k vyjednávání smluv, změnám směrů a zrychlení procesů při současném snížení bezpečnostních zásob, zvýšení OTIF (On-Time In-Full) a optimalizaci zásob.
FourKites vám pomůže snížit počet opožděných dodávek, poplatků za zdržení a manuální sledování zásilek díky svým komplexním řešením založeným na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce FourKites
- Využijte strojové učení k vylepšení digitalizace dodavatelského řetězce a optimalizaci efektivity.
- Snadno sledujte a monitorujte zásoby od zdroje až po místo určení.
- Pomozte zákazníkům dosáhnout lepší návratnosti investic díky zkrácení dodacích lhůt a zvýšení produktivity.
- Zvyšte agilitu dodavatelského řetězce, spokojenost zákazníků a udržitelnost.
Omezení FourKites
- Omezené z hlediska barevných bloků a střídajících se stylů rozhraní
Ceny FourKites
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze FourKites
- G2: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
8. Kinaxis Maestro (nejlepší pro komplexní koordinaci dodavatelského řetězce)
Hledáte komplexní platformu založenou na umělé inteligenci, která podpoří vaše dodavatelské řetězce nové generace? Kinaxis Maestro je tou správnou volbou. Je určen pro společnosti, které chtějí agilní a efektivní provoz v neustále se měnícím prostředí.
Funkce umělé inteligence Maestro vám pomohou optimalizovat návrh sítě, simulovat různé scénáře a činit chytřejší rozhodnutí založená na datech. Tyto funkce umožňují podnikům vyvážit náklady, rychlost, udržitelnost a odolnost v rámci jejich dodavatelských řetězců.
Nejlepší funkce Kinaxis Maestro
- Zajistěte hyperagilní a efektivní dodavatelské řetězce díky koordinaci založené na umělé inteligenci.
- Integrujte návrh sítě dodavatelského řetězce a inteligentní rozhodování pro optimalizaci výkonu.
Omezení Kinaxis Maestro
- Někdy se stává, že se zprávy negenerují automaticky, což má vliv na spolehlivost.
- Vyžaduje určitou dobu učení, což pro některé uživatele může být výzvou při odhalování jeho plného potenciálu.
Ceny Kinaxis Maestro
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kinaxis Maestro
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
9. C3 AI Inventory Optimization (nejlepší pro přizpůsobenou optimalizaci zásob pomocí umělé inteligence)
C3 AI Inventory Optimization pomáhá společnostem snižovat skladové zásoby a zároveň splňovat očekávání zákazníků v oblasti služeb. Vyvažuje minimalizaci skladových zásob s zajištěním, že budete mít vždy dostatek zásob k uspokojení poptávky.
Získáte jasné a praktické informace o doporučeních založených na umělé inteligenci a analýzu dopadu na zásoby. Model poskytuje skóre spolehlivosti, které zajišťuje, že rozhodnutí jsou založena na spolehlivých datech.
Nejlepší funkce C3 AI Inventory Optimization
- Optimalizujte úrovně zásob dílů, surovin a hotových výrobků a zároveň dodržujte úrovně služeb.
- Využijte pokročilé strojové učení a optimalizaci ke snížení zásob bez omezení dostupnosti.
- Získejte v reálném čase doporučení parametrů pro objednávky dílů, nedokončené výroby a hotových výrobků založená na umělé inteligenci.
Omezení optimalizace zásob C3 AI
- Pro nové uživatele je zde určitá křivka učení.
Ceny za optimalizaci zásob C3 AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze C3 AI Inventory Optimization
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
10. Peak’s Inventory AI (nejlepší software pro dynamické plánování zásob s optimalizací pomocí umělé inteligence)
Dynamický software pro plánování zásob od společnosti Peak využívá AI k optimalizaci vašich zásob, objednávek, produktů, lokalit a historických údajů o prodeji.
Kromě toho je Peak Inventory AI vybaven knihovnou předem připravených aplikací umělé inteligence. Tyto aplikace pokrývají celou řadu případů použití v odvětvích, jako je maloobchod, výroba a spotřební zboží.
Nejlepší funkce umělé inteligence pro správu zásob od společnosti Peak
- Optimalizujte správu zásob, cenotvorbu a personalizaci zákazníků.
- Umožněte technickým i obchodním týmům nasadit řešení AI v širokém měřítku.
- Pomozte firmám využívat AI k dosažení obchodních cílů a postupně rozšiřujte její použití.
Omezení umělé inteligence společnosti Peak v oblasti skladových zásob
- Má omezenou schopnost zvládat nepředvídané události.
- Vyžaduje odbornou interpretaci doporučení generovaných umělou inteligencí.
Ceny za AI nástroj pro správu zásob od společnosti Peak
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AI nástrojů pro správu zásob od společnosti Peak
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
Aktualizujte na ClickUp pro své potřeby v oblasti správy zásob.
Silná umělá inteligence v softwaru pro správu zásob vám pomáhá bezpečně zavádět nová zařízení, sledovat zastaralá zařízení a zajistit dodržování bezpečnostních zásad díky centralizovanému záznamu aktiv. ClickUp umí to vše a ještě mnohem více.
Díky přizpůsobeným šablonám pro správu zásob a funkcím pro přiřazování úkolů ClickUp zjednodušuje správu zásob. Výkonné nástroje pro vytváření reportů poskytují přehledná data, zatímco AI ClickUp Brain pomáhá automatizovat opakující se úkoly a nabízí inteligentní doporučení.
Navíc díky několika možnostem zobrazení platformy, jako jsou zobrazení seznamu, tabule a kalendáře, můžete snadno vizualizovat své zásoby způsobem, který vyhovuje vašim potřebám.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zhodnoťte své zásoby pomocí umělé inteligence.