10 nástrojů umělé inteligence pro výrobní týmy a projekty v roce 2025

V posledních několika letech se umělá inteligence (AI) posunula z převážně teoretického konceptu k aktivní součásti řízení týmů a projektů. Ať už se jedná o vytváření harmonogramu výrobního projektu nebo jeho precizní realizaci, AI má potenciál změnit způsob, jakým přemýšlíte o řízení svého výrobního podniku.
Stačí rychlé vyhledávání na Googlu a zjistíte, že AI je digitální divoký západ. Četní prodejci se snaží prodat své služby firmám, které se zoufale snaží naskočit na tento trend. Právě proto je hledání nejlepších platforem AI pro výrobní týmy a projekty tak složité.
Jste na správném místě. Připojte se k nám k diskusi o nástrojích AI ve výrobním průmyslu, která začne obecným přehledem proměnných, které je třeba zohlednit, než se ponoříme hlouběji do nejlepších nástrojů, které jsou dnes k dispozici pro řízení týmů a projektů.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro výrobu?
Možnosti využití umělé inteligence jsou velmi široké. Algoritmy strojového učení, robotická automatizace procesů a prediktivní údržba založená na umělé inteligenci jsou různé aplikace stejného procesu. Nejlepší nástroje umělé inteligence však mají několik společných rysů, které vám mohou pomoci zlepšit vaše podnikání:
- Snadné použití: Zejména u tak nové a komplexní technologie, jako je AI, by měl být vámi vybraný nástroj dostatečně snadný na používání, aniž byste museli mít vysokoškolské vzdělání v oboru počítačového inženýrství.
- Možnosti spolupráce: Čím více vám nástroj umožňuje spolupracovat jako tým, tím úspěšnější bude při zlepšování vašich výrobních procesů.
- Hmatatelné zlepšení procesů: Nástroje AI pro výrobu jsou ve své podstatě nástroji pro zlepšení procesů. Ujistěte se, že všechny funkce, které nabízejí, povedou k hmatatelnému zlepšení efektivity procesů.
- Flexibilní přístup: Můžete nástroj AI používat na stolních počítačích i mobilních zařízeních? Jeho výhody by měly být nezávislé na místě, aby pomáhaly jak ve výrobních závodech, tak v kanceláři.
- Automatizační schopnosti: Každý nástroj AI pro výrobní průmysl by měl automatizovat alespoň některé typicky manuální postupy, aby se ušetřil pracovní čas a zvýšila efektivita.
Nejdůležitější je samozřejmě to, aby váš nástroj umělé inteligence odpovídal vaší strategii vývoje projektu. Čím lépe se dokáže začlenit do vašich stávajících procesů, tím lépe.
10 nejlepších AI nástrojů pro výrobu, které můžete použít
Vezměte všechny výše uvedené funkce a přizpůsobte je výrobnímu průmyslu a získáte následující seznam. Jedná se o nejlepší nástroje, které mohou zlepšit vaše výrobní procesy díky využití algoritmů strojového učení, prediktivní údržby a dalších funkcí.
1. ClickUp
ClickUp možná znáte především jako software pro správu projektů, ale jeho nejlepší práce se odehrává v zákulisí. Patří sem zlepšení způsobu, jakým spravujete své výrobní operace a projekty, a vytvoření komplexního projektového plánu pomocí funkce AI ClickUp.
S ClickUpem se AI proplétá všemi částmi rovnice produktivity. Nástroje AI mohou shrnovat strategické dokumenty, generovat akční položky, překládat pokyny a mnoho dalšího. Stručně řečeno, je to perfektní nástroj pro optimalizaci vaší produktivity při vytváření a optimalizaci komplexního projektového plánu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pokročilá sada nástrojů AI, které konkrétně zlepšují produktivitu a kontrolu kvality prostřednictvím automatizace opakujících se úkolů a lepší automatizace procesů.
- Rozsáhlá knihovna šablon, včetně možností specifických pro dané odvětví, jako je plán výrobního projektu.
- Nástroje pro mapování procesů, které slouží k mapování vašich výrobních procesů, včetně tabulek a myšlenkových map, které mohou propojit vaše strategické diskuse s taktickým prováděním založeným na AI.
- Důraz na vizuální dashboardy a uživatelsky přívětivý design usnadňuje zapojení a používání funkcí AI.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace má omezenou sadu funkcí, což může u některých uživatelů vést k problémům s mobilitou.
- Systémy a nástroje AI jsou stále relativně nové a stále se do nich implementují další funkce.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Odoo
Odoo je sada aplikací, které se hladce integrují a optimalizují celou vaši obchodní strukturu. CRM, prodej, eCommerce, Timesheet, Helpdesk, fakturace, inventář a automatizace marketingu jsou jen některé z mnoha aplikací, které mohou výrobní společnosti využívat.
Nejlepší funkce Odoo
- Automatizace výdajů založená na umělé inteligenci, která automaticky klasifikuje a ověřuje digitální a papírové účty.
- Rozsáhlá knihovna systémů umělé inteligence a integrací aplikací od třetích stran, včetně automatizované kalibrace zařízení a pracovních postupů pro objednávání materiálu.
- AI engine s podporou ChatGPT, který projektovým manažerům umožňuje pomocí textových příkazů vytvářet a provádět své pracovní postupy.
- Rozsáhlá komunita uživatelů, která může pomoci firmám, pro které je tento software novinkou, optimalizovat jeho využití.
Omezení Odoo
- Používání několika samostatných aplikací může někdy komplikovat řízení celého podniku.
- Omezená integrace s aplikacemi mimo Odoo, vyžadující plné nasazení dodavatele, aby bylo možné jeho nástroje využít na maximum.
Ceny Odoo
- Zdarma pro jednu aplikaci
- Standard: 24,90 $/měsíc na uživatele
- Vlastní: 37,40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 700 recenzí)
3. Asana
Asana, dlouhodobý lídr v oblasti softwaru pro řízení stavebních projektů, naskakuje na vlak umělé inteligence. Důraz, který klade na navrhování všech funkcí tak, aby propojovaly umělou inteligenci s existujícími funkcemi, může vašemu týmu pomoci činit lepší a strategičtější rozhodnutí v rámci vašich projektů i napříč nimi.
Nejlepší funkce Asany
- Analyzujte kapacitu týmu na základě historického a předpokládaného budoucího pracovního vytížení a vytvářejte dynamická doporučení, jak kapacitu přesunout.
- Automatizované pracovní postupy, které vytvářejí efektivnější projektové toky a v průběhu času se samy optimalizují podle vašich cílů a osvědčených postupů.
- Dynamické aktualizace stavu projektu, které dokážou analyzovat stav projektu a podle toho aktualizovat tým.
- Personalizovaná možnost zapínat a vypínat funkce AI pro procesy, které stále vyžadují větší manuální zásah.
Omezení Asany
- Omezené standardizační funkce, zejména pokud jde o opakující se úkoly a procesy běžné ve výrobním průmyslu.
- Tendence zasílat uživatelům příliš mnoho oznámení týkajících se úkolů, což ztěžuje sledování všech oznámení u složitějších projektů.
Ceny Asany
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
4. Týmová práce
Jak již název napovídá, Teamwork si klade za cíl právě to – pomoci vašemu týmu lépe spolupracovat na dosažení klíčových obchodních cílů. Ať už vytváříte časové plány projektů nebo zlepšujete způsob, jakým vaše výrobní podnikání provádí jednotlivé úkoly, jeho funkce vám mohou pomoci optimalizovat vaši práci.
Nejlepší funkce Teamwork
- Automatizovaná správa úkolů, která zefektivňuje zejména komplexní výrobní data a projekty
- Rozsáhlá knihovna šablon, která obsahuje jednoduché programy schůzek i komplexní projektové plány.
- Pokročilé analytické a reportovací nástroje, které poskytují přehled o všech vašich projektech, navrhují jejich vylepšení a zajišťují přesnější předpovědi poptávky.
- Chválen za vynikající a rychlý zákaznický servis
Omezení týmové práce
- Omezené API, které u některých uživatelů vedlo k problémům s exportem dat
- Navzdory integrované AI na backendu neexistují žádné explicitní funkce AI, které by uživatelé mohli využívat.
Ceny Teamwork
- Zdarma
- Začátečník: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Cena: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Scale: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
5. WiPro
Jako komplexní partner v oblasti digitální transformace a inovací je WiPro více než jen nástrojem umělé inteligence pro výrobu. Společnost poskytuje komplexní služby umělé inteligence, které mají potenciál změnit způsob, jakým podnikáte.
Nejlepší funkce WiPro
- AI360 je inovační ekosystém, který integruje modely strojového učení a AI do všech vašich obchodních nástrojů a procesů.
- Pro každého klienta je k dispozici tým pro poradenství a implementaci na míru, který vám pomůže zlepšit výrobní procesy a řízení dodavatelského řetězce.
- Komplexní poradenství v oblasti počáteční strategie, průběžné realizace, řízení projektů a přesného předpovídání poptávky.
Omezení WiPro
- Vzhledem k tomu, že WiPro je konzultační služba, bývá dražší než čistě technologické systémy umělé inteligence.
- Společnost může některé projekty odložit z důvodu svých globálních operací a klientské základny.
Ceny WiPro
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze WiPro
- G2: 4,1/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Dosud žádné recenze
6. Procore
Procore je přední řešení pro řízení staveb, které optimalizuje manuální práci, od počátečního výběrového řízení přes optimalizaci dodavatelského řetězce, výstavbu až po uzavření projektu. Nástroje AI, které maximalizují efektivitu, mohou zlepšit finanční řízení, řízení projektů a další oblasti.
Nejlepší funkce Procore
- Pokročilá prediktivní analytika, která dokáže zpracovat stavební data a vytvořit přesnější modely předpovědi poptávky a zároveň odhadnout budoucí dopady na cokoli, včetně materiálů a časových harmonogramů.
- Pracovní postupy využívající AI pro zefektivnění rozhodovacích a konstrukčních procesů
- Inteligentní vizualizace dat, která dokáže zobrazit aktuální a budoucí stav projektů.
- Možnosti přizpůsobení s ohledem na různé stavební projekty a procesy v rámci celé firmy
Omezení Procore
- Jako nástroj určený výhradně pro stavebnictví má omezenou flexibilitu.
- Uživatelské rozhraní nemusí být nutně intuitivní pro uživatele, kteří s digitálním řízením projektů začínají.
Ceny Procore
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 600 recenzí)
7. Pondělí
Populární řešení pro správu projektů Monday přidává do svého repertoáru AI. Jakmile bude spuštěno, bude k dispozici ve více aplikacích a pro více uživatelů, kteří chtějí zefektivnit správu svých projektů na této platformě.
Nejlepší funkce Monday
- Automatizované vytváření úkolů, které za vás vytváří efektivnější pracovní postupy a projekty
- Šablony dokumentů s podporou AI, díky kterým nemusíte začínat od nuly s novými pracovními pokyny nebo projektovými dokumenty
- Formula Builder vám umožňuje popsat úkol nebo cíl, pro který pak vytvoří efektivní proces za vás.
- Intuitivní uživatelské rozhraní a systémy založené na umělé inteligenci usnadňují používání nástroje i novým uživatelům.
Omezení pondělí
- Funkce AI je v současné době v beta verzi, která je k dispozici pouze omezenému počtu zákazníků.
- K dispozici pouze v několika základních aplikacích Monday před úplným spuštěním.
Ceny v pondělí
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 8 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 100 recenzí)
8. Project Insight
Společnost Project Insight navrhla svůj systém řízení projektů s důrazem na jednoduchost, takže své AI schopnosti nijak nepropaguje. Místo toho je nenápadně začleňuje do svých základních funkcí, čímž pomáhá manažerům ve výrobě snadněji vytvářet a optimalizovat jejich projekty.
Nejlepší funkce Project Insight
- Automatizované procesy schvalování úkolů a výstupů zefektivňují práci větších týmů, což může vést k významným úsporám nákladů.
- Dynamické plánování projektů, které zohledňuje celé projektové portfolio, úkoly a pracovní postupy společnosti.
- Zprávy o výkonu projektu, které analyzují data a hodnotí výrobní projekty během jejich realizace i po jejich dokončení.
- Personalizované formuláře, které se přímo promítají do pracovních postupů a dynamických úkolů pro příjem a předávání informací.
Omezení Project Insight
- Některé funkce, jako například aktualizace stavu projektu, nelze optimalizovat.
- Relativně omezená sada funkcí ve srovnání s některými jinými nástroji pro správu projektů v tomto seznamu.
Ceny Project Insight
- Navždy zdarma
- Doplňky: 3 $/měsíc za každou přidanou funkci
- Podnik: 45 $/měsíc
Hodnocení a recenze Project Insight
- G2: 3,6/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
9. Wrike
Wrike je špičkový software pro řízení podnikových projektů, a to z dobrého důvodu. Díky svému designu dokáže zlepšit spolupráci a práci i těch největších výrobních týmů, a jeho AI nástroje hrají v tomto ohledu významnou roli.
Nejlepší funkce Wrike
- Generativní nástroje AI pro rychlé vytváření obsahu, včetně počátečních projektových briefů a komplexních plánů
- Analýza rizikových faktorů v rámci projektů, která využívá historická data k doporučení, jak se vyhnout zpožděním, optimalizovat práci a další.
- Dynamické vytváření úkolů na základě zadání a konverzací, které šetří čas při složitých projektech.
- Efektivní a jednoduché rozhraní, které zjednodušuje zapracování malých i velkých týmů.
Omezení Wrike
- Stolní zařízení mají optimalizované uživatelské rozhraní; mobilní aplikace není tak konzistentní.
- Některé funkce umělé inteligence, jako je pracovní asistent a inteligentní vyhledávání, jsou stále ve vývoji a zatím nejsou k dispozici.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 400 recenzí)
10. Salesforce Einstein
Einstein je AI komponentou nejoblíbenějšího CRM systému na světě (nemluvě o tom, že je to nejlepší CRM systém pro výrobu ). Zvyšuje produktivitu a zlepšuje komunikaci se zákazníky díky pokročilé AI a jazykové integraci, která se přímo napojuje na váš účet Salesforce.
Nejlepší funkce Salesforce Einstein
- E-maily generované umělou inteligencí, které se učí z nejúspěšnějších zpráv a postupem času zlepšují komunikaci se zákazníky.
- Prediktivní informace, které umožňují strategické rozhodování více zaměřené na data
- Vizuální rozhraní, které umožňuje uživatelům bez jakýchkoli znalostí v oblasti vývoje využívat všechny jeho funkce.
- Přímá integrace se stávajícími účty a nastaveními Salesforce
Omezení Salesforce Einstein
- Rozsah je obvykle omezený, a to jak na Salesforce, tak na funkčnost v rámci Salesforce.
- Podle některých uživatelů vyžaduje velký jazykový model další školení, aby se stal spolehlivějším.
Ceny Salesforce Einstein
- Základní funkce: 25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 75 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 150 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 300 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: Dosud žádné recenze
- Capterra: 4/5 (2+ recenze)
Najděte ten správný nástroj AI pro optimalizaci vašeho výrobního procesu
Je čas zvýšit efektivitu řízení výrobních procesů a projektů. Se správným nástrojem AI toho můžete dosáhnout – a tím nástrojem je ClickUp.
Naše schopnosti v oblasti umělé inteligence jsou silné a neustále se rozšiřují. Nejdůležitější je, že jsou navrženy tak, aby optimalizovaly vaši práci a zlepšily váš pracovní postup, což vám pomůže efektivněji řídit vaše procesy a týmy.
Ale dost řečí. Je čas to vyzkoušet na vlastní kůži! Vytvořte si bezplatný účet, abyste mohli začít, a zjistěte, proč je ClickUp nejlepším nástrojem AI pro výrobní průmysl.