10 nejlepších logistických softwarů roku 2025 (recenze a ceny)

Moderní podniky se vždy chlubí bleskově rychlým doručováním. Nakonec však většina z nich podlehne svým nestrukturovaným logistickým systémům řízení.
S přechodem maloobchodních podniků na online prodej a neustále se vyvíjejícími prodejními kanály je pro logistické týmy náročné současně spravovat zásoby, objednávky a dodávky.
Odhady poptávky vedou buď k nadměrným, nebo nedostatečným zásobám, a abyste udrželi krok s konkurenčním trhem, potřebujete sledování v reálném čase a plány podložené daty.
Ale nebojte se – logistické nástroje jsou tu, aby vám pomohly.
Jaké jsou? Jak vybrat ten správný pro vaše podnikání?
V tomto článku se zaměříme na nejlepší logistické nástroje, které jsou v současné době k dispozici, a zdůrazníme jejich klíčové funkce, omezení, ceny, recenze a hodnocení produktů, abyste mohli najít tu nejlepší možnost, která vám bude vyhovovat.
Co je logistický software?
Logistický software automatizuje a zjednodušuje celý životní cyklus od správy zásob, plánování přepravy, sledování objednávek až po řízení skladu.
Zejména ty rutinní úkoly, které vám zabírají hodiny času. Například zadávání dat, správa dodavatelů a sazeb a další.
Logistické nástroje jsou založeny na moderních technologiích a vyžadují minimální lidský zásah. Očekávejte vysoce přesnou výrobní linku s rychlejší a efektivnější logistickou správou.
Ale jak s nespočtem dostupných možností najít ten správný logistický software pro vaši firmu?
Co byste měli hledat v logistických nástrojích?
Pokud jde o nákup logistického softwaru pro firmy, neexistuje žádné univerzální řešení.
Ceny softwaru se mohou pohybovat od několika set až po tisíce. Zde je však několik funkcí, které byste měli hledat ve svém ideálním logistickém nástroji:
- Přehlednost dodavatelského řetězce: Hledejte logistické nástroje, které vám poskytnou komplexní přehled o všech logistických operacích, od balení až po dodání.
- Správa v reálném čase: Další body, pokud software disponuje sledováním v reálném čase a intuitivními dashboardy pro monitorování klíčových obchodních KPI pod jednou střechou.
- Integrace: Ujistěte se, že software lze integrovat do vašich stávajících systémů CRM (řízení vztahů se zákazníky) a ERP ( plánování podnikových zdrojů ). Integrace umožňuje synchronizaci mezi více platformami v reálném čase, čímž eliminuje manuální nebo duplicitní úkony.
- Globální shoda: Rychle řeší globální logistické výzvy, včetně souladu s mezinárodními obchodními předpisy, celními postupy a požadavky na dokumentaci.
- Vhodnost pro podnikání: Najděte logistický software, který nejlépe odpovídá velikosti vašeho podniku, objemu zásilek a kategorii produktů, se kterými pracujete.
- Škálovatelnost: Většina logistických nástrojů je založena na cloudu a rychle se přizpůsobuje rostoucím potřebám podnikání. Ujistěte se však, že škálovatelnost vás nebude stát jmění. Hledejte software s transparentními cenami a snadno škálovatelnými funkcemi.
V neposlední řadě jsou nejdůležitější základní vlastnosti a funkce softwaru pro řízení logistiky. Mají totiž zásadní vliv na vaše zkušenosti s používáním softwaru v reálných situacích.
Zde je seznam nejlepších softwarů pro logistické řízení ?
10 nejlepších nástrojů pro logistické řízení, které můžete použít
Tento seznam obsahuje informace o funkcích, uživatelských recenzích, omezeních a cenách jednotlivých nástrojů.
1. ClickUp
ClickUp je cloudový nástroj pro správu projektů a spolupráci. Ačkoli má široké spektrum použití, v tomto případě ClickUp efektivně spravuje skladové zásoby a logistické operace pro firmy všech velikostí.
Logistické týmy mohou plánovat, sledovat a provádět své operace z jednoho místa. Díky intuitivním dashboardům ClickUp.
Můžete si vybrat z galerie šablon ClickUp určených pro konkrétní účely a spravovat tak operace na všech frontách. Patří sem například šablony ClickUp pro správu zásob, šablony ClickUp pro klíčové ukazatele výkonnosti skladu a šablony ClickUp pro agilní řízení projektů.
Rychle vytvářejte plány testování produktů a ušetřete si nekonečné hodiny ruční práce díky pokynům generovaným umělou inteligencí od ClickUp.
Kromě toho jsou vestavěná chatovací funkce a interaktivní tabule ClickUp navrženy tak, aby zlepšily spolupráci vzdálených týmů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte svou práci pomocí více než 10 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp.
- Efektivně spolupracujte díky komentářům v reálném čase, chatu, sdílení a oznámením.
- Nakonfigurujte si dashboardy s klíčovými KPI a vizuálními widgety.
- Synchronizujte dokumenty s pracovními postupy, abyste je mohli přiřazovat, komentovat a pracovat na nich s týmem.
- ClickUp se nativně integruje s více než 200 nástroji, včetně Slack, Figma, aplikací pro cloudové úložiště a dalších.
Omezení ClickUp
- Uživatelé říkají, že mobilní aplikace je funkční, ale mohla by být lepší.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Oracle
Prostřednictvím Oracle
Oracle Transportation Management (OTM) je komplexní logistický software pro firmy, které se potýkají s řízením globálních dodavatelských řetězců.
Platforma má jednoduché a intuitivní rozhraní. Přesto disponuje robustní sadou funkcí pro efektivní správu přepravy a logistických operací na globální úrovni.
Funkce 3D konfigurace nákladu společnosti OTM vyniká jako její jedinečná prodejní výhoda. Pomocí této funkce můžete vizuálně rozložit zásilky pomocí simulací. Poté můžete procházet různé úhly a umístění pro optimální plánování kapacity v dopravních prostředcích.
Nejlepší funkce OTM
- Shromažďujte, formátujte a načtěte sazby od poskytovatelů služeb prostřednictvím komplexního systému správy sazeb.
- Najděte nejlepší trasu pro přepravu pomocí výkonných funkcí síťového směrování OTM.
- Automatizujte administrativní úkoly, jako je plánování schůzek, dotazy na ceny, rezervace a další.
- Vizualizujte různé scénáře trhu pomocí modelování sítě v reálném čase.
- Předvídejte budoucí vzestupy a pády pomocí prediktivní analýzy s využitím intuitivních dashboardů, přednastavených KPI a historických dat.
Omezení OTM
- Počáteční konfigurace a nastavení mohou být trochu zdlouhavé.
- Někteří uživatelé naznačují, že uživatelské rozhraní není atraktivní.
Ceny OTM
- Není uvedeno na webových stránkách
Hodnocení a recenze OTM
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
3. SAP
prostřednictvím SAP
Software SAP Transportation Management (TM) je součástí přístupu SAP design-to-operate, jehož cílem je optimalizace digitálních dodavatelských řetězců.
Díky tomu je aplikace dostatečně univerzální, aby mohla plánovat, provádět a vyřizovat přepravu pro vaše globální nebo domácí dodavatelské řetězce.
SAP navíc integruje automatizaci do své logistické aplikace. Nabízí tak špičkové funkce, jako je plánování kapacity, prediktivní prognózy a simulace, na každé úrovni vašeho dodavatelského řetězce.
Nejlepší funkce SAP Transportation Management
- Vysoce konfigurovatelná platforma nabízející škálovatelnost a přehlednost v rámci celého podniku.
- Flexibilní proces výběrového řízení a hodnocení
- Technologie pro zlepšení konsolidace nákladu díky lepší optimalizaci tras a nižším nákladům na palivo
- Vždy mějte po ruce umělou inteligenci, která vám pomůže s rozhodováním a automatizací rutinních úkolů.
Omezení systému SAP Transportation Management
- Vysoká náročnost na učení pro nové uživatele
- Aplikace se při zpracování náročných objednávek zpomaluje.
Ceny SAP Transportation Management
- Není uvedeno na webových stránkách
Hodnocení a recenze SAP Transportation Management
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
4. Acumatica
prostřednictvím Acumatica
Acumatica je cloudový ERP systém, který nabízí kompletní sadu aplikací pro řízení podniku, včetně aplikací pro logistické řízení, jako jsou řízení zásob, sledování objednávek, správa skladů a systémy pro správu objednávek.
Tyto aplikace jsou navrženy tak, aby pomohly středním firmám získat konkurenční výhodu na rychle se měnícím trhu.
Rozhraní se nám jevilo jako efektivní a snadno použitelné. Plusové body získává Acumatica za svůj komplexní model uživatelských licencí, který vám za jednotnou cenu umožňuje sledovat vaše podnikání kdykoli a z jakéhokoli zařízení.
Nejlepší funkce Acumatica
- Zjednodušte procesy správy zásob díky flexibilní správě položek, sledovatelnosti kvality a robustnímu doplňování zásob.
- Zlepšete skladové operace pomocí bezpapírového, řízeného vychystávání z mobilních zařízení.
- Vytvářejte prodejní objednávky ze schválených nabídek jediným kliknutím.
- Sledujte stav zásilek prostřednictvím odkazů v reálném čase a snadno je sdílejte se zákazníky pomocí zpráv nebo oznámení v aplikaci.
- Proaktivně spravujte objednávky pomocí integrované správy vrácených zásilek, auditních stop, konsolidace faktur a dalších nástrojů.
Omezení Acumatica
- Někteří uživatelé považují tento nástroj za obtížně přizpůsobitelný.
- Recenzenti hlásí občasné chyby a technické potíže.
- Těžko škálovatelné bez hlubokého zásahu do vaší peněženky
Ceny Acumatica
- Není k dispozici na webových stránkách
Hodnocení a recenze Acumatica
- G2: 4,4/5 (840 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
5. NetSuite Cloud ERP
prostřednictvím Netsuite
Řešení NetSuite Cloud ERP zjednodušuje logistické řízení vaší firmy – od správy financí po optimalizaci zpracování objednávek, řízení zásob a skladových operací.
Stejně jako Acumatica nabízí i NetSuite logistickým týmům ty správné nástroje pro efektivní řízení operací.
Tento software využívá více než 37 000 společností, včetně předních logistických a dopravních společností, jako jsou FlexPort, OmniTRAX, Floship a mnoho dalších.
Nejlepší funkce NetSuite Cloud ERP
- Automatizujte, spravujte a optimalizujte zásoby na více místech a prodejních kanálech z jediného řídicího panelu.
- Zefektivněte zpracování objednávek pomocí automatizovaných pracovních postupů – od prodejních nabídek až po operace související s vyřizováním objednávek.
- Zajištěná globální shoda dodávek s prvky pro obchodování v regionálně specifických měnách a daňových pravidlech
- Eliminujte dvojí zadávání dat automatickým propojením nákupních transakcí se záznamy dodavatelů, příjmy zboží a fakturačními doklady.
Omezení cloudového ERP systému NetSuite
- Struktura NetSuite založená na SQL působí jako překážka při vytváření reportů a provádění pokročilých vyhledávacích dotazů.
- Jednorázový poplatek za nastavení zvyšuje celkovou cenu.
Ceny cloudového ERP systému NetSuite
- Platí se roční licenční poplatek a poplatek za zřízení. Na webových stránkách však nejsou uvedeny žádné jasné podrobnosti o cenách.
Hodnocení a recenze NetSuite Cloud ERP
- G2: 4,0/5 (více než 2800 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1400 recenzí)
6. Zoho Inventory
prostřednictvím Zoho
Zoho Inventory je snadno použitelný software pro správu zásob a skladových zásob určený pro moderní podniky.
Pokud vaše podnikání závisí na různých prodejních kanálech (především online), potřebujete logistický software, který zvládne výrobní linky a výkyvy v prodeji a umožní vám kontrolovat rozsáhlé sklady.
Zoho Inventory zvládne vše.
Nejlepší funkce Zoho Inventory
- Uživatelsky přívětivé rozhraní, snadná navigace a práce se softwarovým řešením
- Sledujte položky na základě šarží a sériových čísel napříč několika prodejními kanály.
- Automatické objednávání u předem nastavených dodavatelů a za předem stanovené ceny zabraňuje vyprodání zásob.
- Vytvářejte přehledné zprávy o trendech prodeje a nákupu u každé objednávky.
- Intuitivní ovládací panel pro přehled o cyklech objednávek – čekající, zabalené a doručené, vše pod jednou střechou.
- Integrace s více než 40 přepravními společnostmi
Omezení Zoho Inventory
- Uživatelé mají potíže s hledáním školicích materiálů a oficiální dokumentace k používání softwaru.
- Nejedná se o kompletní logistický software, zaměřuje se hlavně na správu zásob a skladových zásob.
- Uživatelé uvádějí, že zákaznický servis by mohl být mnohem lepší.
Ceny Zoho Inventory
- Navždy zdarma: omezeno na 50 objednávek
- Standard: 29 $/měsíc
- Profesionální: 79 $/měsíc
- Premium: 129 $/měsíc
- Podnik: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Inventory
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 370 recenzí)
7. Salesforce
prostřednictvím Salesforce
Salesforce pro poskytovatele dopravních a logistických služeb se integruje s Salesforce CRM a nabízí řešení na míru, jako je správa kontaktů, automatizace procesů a sledování zásilek.
Tato platforma je klíčem k transformaci logistických operací na plynulý proces zaměřený na zákazníka. Toho dosahuje prostřednictvím integrovaných dodavatelských řetězců a komplexního pohledu na celý proces přepravy.
Nejlepší funkce Salesforce CRM
- Získejte komplexní přehled o svém dodavatelském řetězci v reálném čase prostřednictvím jednotného řídicího panelu.
- Zvyšte spokojenost zákazníků pomocí personalizovaných interakcí a zpráv.
- Integrace se stávajícími systémy ERP, TMS, WMS a dalšími systémy pro ukládání dat
- Získejte přehled o stavu zásob, stavu objednávek a přepravních metrikách v reálném čase.
- Využijte umělou inteligenci k předpovídání potřeb údržby a optimalizaci využití aktiv a zdrojů.
Omezení Salesforce CRM
- Nenašli jsme žádnou mobilní aplikaci.
- Žádná bezplatná verze
Ceny Salesforce CRM
- Starter: 25 $/uživatel
- Profesionální: 80 $/uživatel
Hodnocení a recenze Salesforce CRM
- G2: 4,3/5 (více než 18 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
8. Brightpearl
prostřednictvím Brightpearl
Brightpearl je přední systém pro řízení maloobchodních operací. Systém se stará o plánování a správu zásob, přepravu a plnění objednávek a nákup zboží.
Navíc je integrován s CRM zaměřeným na maloobchod, který vám pomůže budovat lepší vztahy se zákazníky.
Díky snadno použitelnému rozhraní a atraktivnímu uživatelskému rozhraní je tato platforma oblíbená u více než 5 000 značek a logistických společností.
Nejlepší funkce Brightpearl
- Přesná doporučení pro nákup zásob na základě prodejních trendů a budoucích vzorců poptávky zákazníků
- Vícekanálová správa zásob a objednávek s aktualizacemi v reálném čase
- Intuitivní ovládací panel, který zobrazuje všechny klíčové ukazatele, jako jsou tržby, dostupnost zásob, CAC, LTV zákazníků a další.
- Integrovaný CRM systém pro maloobchod automaticky vytváří profily zákazníků, včetně jejich kontaktních údajů, historie objednávek a minulých interakcí.
- Plně integrované pokladní systémy s věrnostními programy
Omezení Brightpearl
- Někteří uživatelé měli potíže se začátkem (náročná křivka učení)
- Brightpearl nenabízí bezplatnou zkušební verzi.
- Častá zpětná vazba od zákazníků se týká omezených modelů reportingu a špatné zákaznické podpory.
Ceny Brightpearl
- Na webových stránkách nejsou uvedeny žádné podrobnosti.
Hodnocení a recenze Brightpearl
- G2: 4,5/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
9. Rose Rocket
prostřednictvím Rose Rocket
Slyšeli jste někdy o Guns and Roses? Ano, o té rockové kapele! Ačkoli jsme zjistili, že název Rose Rocket je podobný názvu kapely, jejich webové stránky jsou založeny na tématu Guns and Roses.
Rose Rocket je přední software pro správu přepravy, který je oblíbený mezi přepravními společnostmi, dopravci a zprostředkovateli.
Ve srovnání s nepružným systémem řízení dopravy staré školy nabízí Rose Rocket úplnou flexibilitu pro přizpůsobení softwaru vašim obchodním potřebám.
Nejlepší funkce Rose Rocket
- Nastavte si vlastní pravidla a spouštěče pro automatizaci úkolů a oznámení.
- Snadno přidatelné funkce a nástroje podle toho, jak se vaše firma rozrůstá, platíte pouze za to, co skutečně používáte.
- Integrované přehledy a panely pro sledování ziskovosti
- Přístup k informacím a sdílení dat na základě rolí
- Komunikační kanály v reálném čase pro synchronizaci s řidiči, zákazníky a partnery
- Plánování a optimalizace tras
- Intuitivní tabule pro interní sledování objednávek, výběr nákladu řidičem nebo poskytování zákazníkům kompletní přehlednosti objednávek.
Omezení Rose Rocket
- Někteří uživatelé postrádali pokročilé funkce.
- Aktualizace v reálném čase nejsou ve skutečnosti „v reálném čase“
- Uživatelé považují za obtížné vytvářet rozdělené objednávky.
Ceny Rose Rocket
- Navždy zdarma
- Placené: 125 $/měsíc
- Malé a střední podniky: 298 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Rose Rocket
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
10. Fishbowl
prostřednictvím Fishbowl
Fishbowl je logistický software, který pomáhá firmám spravovat zásoby, skladování a výrobní procesy v jednom.
Tento software je určen pro malé a střední podniky a je k dispozici ve dvou verzích: cloudová Fishbowl Drive a lokální Fishbowl Advanced.
V obou formách platforma efektivně spravuje každodenní logistické operace pro podniky všech velikostí.
Nejlepší funkce Fishbowl
- Zefektivněná správa zásob pomocí skenovatelných čárových kódů, automatizovaného sčítání zásob a dalších nástrojů.
- Vytvářejte přizpůsobitelné pracovní postupy pro automatizaci a plánování výrobních procesů předem.
- Efektivní a přesné řízení nákupu
- Automatizované a přizpůsobitelné reportování
- Integruje se s nejpopulárnějšími obchodními nástroji, jako jsou QuickBooks, Salesforce, Shopify a další.
Omezení Fishbowl
- Mnoho uživatelů se setkalo s programátorskými zvláštnostmi a chybami.
- Uživatelské rozhraní a navigace na platformě nejsou příliš přitažlivé.
- Drahé pro malé a střední podniky
- Neexistuje žádný modul pro sledování kontejnerů.
- Za každý integrační doplněk zaplatíte téměř 500 dolarů.
Ceny Fishbowl
Fishbowl Drive
- Skladování: 329 $/měsíc
Fishbowl Advanced
- Skladování: 329 $/měsíc
- Výroba: 429 $/měsíc
Hodnocení a recenze Fishbowl
- G2: 4,0/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 820 recenzí)
Najděte nejlepší logistický software pro vaše podnikání
Logistický software zefektivňuje nestrukturované a nefunkční systémy řízení dodavatelského řetězce moderních společností. A pro společnosti s globálními logistickými potřebami v oblasti dodavatelského řetězce jsou výhody neomezené.
Správný logistický systém může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašeho podnikání.
Ať už je váš logistický tým zavalován objednávkami nebo se potýká s přetíženými dodavatelskými řetězci, ClickUp nabízí perfektní nástroje pro správu a produktivitu, díky kterým předčíte konkurenci.
