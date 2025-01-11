Nejdůležitější ukazatele a KPI pro správu zásob, které je třeba sledovat

Jedna jediná chyba ve skladových operacích může mít dominový efekt na celé vaše podnikání.
Řekněme, že předpovídáte poptávku po 1000 kusech produktu, ale skutečná poptávka je 2000 kusů. Výsledek? Vyprodání zásob, nespokojení zákazníci, zvýšené náklady na dopravu, ztráta příjmů a další provozní neefektivita.
Proto musíte sledovat správné ukazatele zásob a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), abyste udrželi rovnováhu zásob, snížili provozní náklady a chyby a zlepšili celkovou efektivitu procesu řízení zásob.
V tomto komplexním průvodci vysvětlíme klíčové ukazatele, které je třeba sledovat, aby byl zajištěn hladký chod skladových operací, a poskytneme kroky pro efektivní monitorování KPI.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Špatná správa zásob způsobuje nedostatek zboží, nespokojenost zákazníků a ztrátu tržeb.
- Sledování metrik/KPI zásob je nezbytné pro udržení optimální úrovně zásob a efektivity.
- Mezi klíčové kategorie metrik patří prodej, příjem, provoz, výkonnost zaměstnanců a další důležité metriky, jako jsou míra úbytku a míra nedodávek.
- Výběr KPI by měl být relevantní pro obchodní cíle, poskytovat praktické informace a být v souladu se specifiky daného odvětví.
- Mezi příklady KPI pro správu zásob patří: obrat zásob, míra prodeje, doba uskladnění, poměr zásob k prodeji atd. Čtěte dále a dozvíte se definice a vzorce!
- Účinná implementace KPI zahrnuje stanovení cílů SMART a zaměření se na metriky, které odpovídají na klíčové obchodní otázky.
- Vyhněte se marným metrikám a sledujte trendy v čase, abyste získali hlubší vhled do výkonnosti skladových zásob.
Porozumění klíčovým ukazatelům výkonnosti (KPI) v oblasti řízení zásob
KPI pro správu zásob jsou kvantifikovatelné metriky, které hodnotí efektivitu správy zásob. Pomáhají vám sledovat a analyzovat úrovně zásob, obrat a celkový stav zásob, abyste dosáhli svých obchodních cílů.
Sledování metrik a KPI pro správu zásob také pomáhá kontrolovat náklady na zásoby, předpovídat poptávku zákazníků a zajistit provozní efektivitu.
Můžete například analyzovat náklady na skladování zásob, abyste zjistili náklady spojené se skladováním zásob, a v případě, že jsou tyto náklady příliš vysoké, přijmout příslušná opatření.
Výhody sledování KPI a metrik zásob
KPI a metriky jsou jako křišťálové koule. Pomáhají vám předvídat a předcházet.
Jakmile začnete sledovat KPI, budete vědět, co funguje dobře a co ne. Zde je několik výhod sledování metrik zásob a KPI.
🌟 Zlepšení skóre spokojenosti zákazníků
Předpokládejme, že vaše skóre spokojenosti zákazníků je 70 %, což je pokles oproti minulému čtvrtletí kvůli častým výpadkům zásob. Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti, jako je míra naplnění, dodací lhůta, obrat zásob, úroveň bezpečnostních zásob a poměr zásob k tržbám, abyste předcházeli nedostatečným zásobám a vytvořili rezervu pro neočekávané nárůsty poptávky. Výsledkem bude bezproblémová zákaznická zkušenost a zvýšení celkového skóre spokojenosti.
📊 Vylepšená úroveň služeb a snížení počtu případů vyprodání zásob
Sledování metrik zásob ukazuje, jak dobré jsou vaše služby. Pokud jsou například vaše míry naplnění a dokonalosti objednávek vyšší než 95 %, můžete si být jisti, že jste v oblasti služeb dosáhli excelentních výsledků. Vaše dodávky jsou včasné, vždy máte dostatečné zásoby a počet stížností zákazníků se výrazně snížil.
🎯 Vyšší přesnost a efektivita skladových zásob
KPI zásob zlepšují celkovou efektivitu a zajišťují přesné prognózy poptávky tím, že upozorňují na oblasti, které je třeba zlepšit.
Například pokud máte nízký poměr obratu zásob, může to znamenat špatné nákupní praktiky, nadměrné zásoby, měnící se požadavky zákazníků nebo chybné rozhodování. Můžete tedy sledovat přesnost předpovědí poptávky, hodnotit své nákupy zásob a zavádět osvědčené postupy, abyste předešli nadměrným zásobám.
🧠 Věděli jste? Společnost Walmart identifikovala zpoždění ve svém dodavatelském řetězci sledováním aktuálních úrovní zásob a obratu. To společnosti pomohlo přejít na model zásob spravovaných dodavatelem, který minimalizoval zpoždění v pohybu zásob a zkrátil dobu dodání.
Klíčové ukazatele zásob, které je třeba sledovat
Podívejme se na různé typy metrik zásob, které byste měli sledovat, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.
🌱 Metriky zásob: KPI prodeje
KPI prodeje ukazují, jak rychle se vaše zásoby promění v tržby. Fungují jako kontrolní bod, který vám pomáhá určit, zda jsou vaše zásoby v souladu s tím, co zákazníci chtějí, zda jsou ceny produktů správné a zda máte optimální úroveň zásob.
V podstatě vám řeknou, zda vám zásoby pomáhají dosáhnout vašich prodejních cílů nebo vás brzdí. Zde jsou nejdůležitější KPI prodeje, které pomohou vašemu prodejnímu týmu sledovat prodejní cíle:
Obrat zásob
Míra obratu zásob měří počet prodejů a nahrazení zásob za určité období. Berte to jako způsob, jak zkontrolovat, zda se vaše produkty rychle prodávají, nebo jen leží a práší se na ně.
Určuje, kolik zásob společnosti se prodává a zda je ve srovnání s prodejem příliš mnoho zásob. Tento ukazatel také pomáhá identifikovat pomalu se prodávající produkty, což vám umožňuje optimalizovat úrovně zásob.
Obrat zásob = náklady na prodané zboží (COGS) / průměrné zásoby
Poznámka: COGS jsou přímé náklady na výrobu zboží/služeb. Zahrnují náklady na materiál a práci a přímé režijní náklady továrny.
📌 Příklad: pokud jsou vaše náklady na prodané zboží (COGS) 300 000 $ a zásoby na začátku a na konci roku jsou 100 000 $ a 8 000 $, vaše obratovost zásob je [ 300 000 $ / (100 000 + 8000) / 2 ] = 5,55.
Pomocí šablony pro analýzu nákladů ClickUp získáte podrobný přehled o nákladech na materiál, práci a dalších přímých nákladech, abyste mohli identifikovat zbytečné náklady a oblasti s potenciálem úspor.
Míra prodeje
Míra prodeje vypočítává procento prodaných zásob v porovnání s přijatými zásobami. Pokud je například vaše míra prodeje 70 %, znamená to, že jste prodali 70 ze 100 jednotek produktu.
Vysoká míra prodeje obvykle znamená, že vaše produkty jsou žádané, zatímco nízká míra může být signálem k přehodnocení vaší skladové nebo marketingové strategie. Pomůže vám identifikovat nejoblíbenější a nejméně úspěšné produkty a učinit informovaná rozhodnutí o nákupu.
Míra prodeje = (počet prodaných jednotek / počet přijatých jednotek) x 100
Hrubá marže podle produktu
Hrubá marže podle produktu vám ukazuje, kolik zisku vyděláte na každé položce po pokrytí jejích výrobních nákladů. V zásadě se jedná o rozdíl mezi prodejní cenou produktu a náklady na jeho výrobu.
Pokud tedy prodáváte produkt za 100 $ a výrobní náklady jsou 60 $, vaše hrubá marže je 40 $. Jedná se o jednoduchý způsob, jak zjistit, jak si každý produkt vede. Pomáhá vám identifikovat nejziskovější produkty, vytvářet cenové strategie a optimalizovat produktové portfolio.
Hrubá marže podle produktu = (tržby z prodeje – COGS / tržby z prodeje) x 100
📌 Příklad: Pokud jsou vaše tržby z prodeje konkrétního typu produktu 10 000 $ a jeho COGS je 2000 $, vaše hrubá marže podle produktu je [(10000-2000) / 10000 ] x 100 = 80 %.
Využijte šablonu ClickUp Sales Tracker k sledování hrubé marže každého produktu. Můžete nastavit a kontrolovat prodejní cíle, sledovat výkonnost produktů, měřit zisky a přijímat rozhodnutí v oblasti prodeje a provozu na základě dat.
Tržby na jednotku
Tržby na jednotku znamenají zjistit, kolik peněz každý produkt v průměru přináší za určité období. Poskytují vám jasný obraz o tom, jak si každý produkt vede a jak přispívá k vašemu celkovému prodeji.
Pokud například prodáváte produkt za 50 dolarů a za měsíc jste prodali 100 kusů, váš výnos na kus je 50 dolarů. Tato metrika vám pomůže identifikovat nejvýkonnější produkty a pochopit, na co byste se měli zaměřit, abyste dosáhli vyšší ziskovosti!
Tržby na jednotku = celkové tržby / celkový počet prodaných jednotek
📌 Příklad: Pomocí tržeb na jednotku můžete vypočítat tržby generované každou cenovou úrovní – základní, profesionální a podnikovou za měsíc.
|Úrovně předplatného
|Celkový počet předplatitelů
|Celkové měsíční tržby (v $)
|Tržby na jednotku za měsíc (v USD)
|Základní
|7000
|42 000
|6
|Profesionální
|5000
|25 000
|5
|Podnik
|3000
|24 000
|8
Úroveň Enterprise generuje nejvyšší tržby na jednotku, přestože má nejnižší počet předplatitelů. To ukazuje, jak dobře funguje strategie prémiového cenového nastavení. Můžete tak rozdělit hodnotu jednotlivých cenových úrovní a přijímat strategická rozhodnutí ohledně cen, cílení na zákazníky, propagačních nabídek a dalších aspektů.
🌱 Metriky zásob: KPI příjmu
KPI pro příjem zásob vám pomohou vyhodnotit, jak efektivně řídíte proces přijímání nových zásob. Poskytují informace o tom, jak zacházíte s příchozími zásobami, což může významně ovlivnit vaši celkovou provozní výkonnost.
Doba do přijetí
Doba přijetí měří čas, který tým potřebuje k přípravě příchozích zásob k prodeji. Hodnotí efektivitu vašeho procesu přijímání zásob. Kratší doba přijetí znamená rychlejší dostupnost zásob, nižší náklady na skladování a vyšší provozní efektivitu.
Doba do přijetí = celková doba od příjmu zásob do jejich připravenosti k prodeji (doba ověření zásob + doba zaznamenání zásob + doba přípravy zásob k prodeji)
📌 Příklad: Předpokládejme, že zásoby dorazí v 9:00. Vykládka začíná v 9:05 a ověření zásob a kontrola kvality jsou hotové v 11:00. Poté jsou zásoby označeny a připraveny k prodeji v 11:30. Celkový čas = 9:00 až 11:30 = 1,5 hodiny.
Doba uskladnění
Doba uskladnění počítá čas potřebný k přesunu zásob z přijímacího prostoru a jejich uložení do konečného skladového prostoru. Když jsou produkty uloženy rychle a správně, snižuje se pravděpodobnost jejich ztracení a vzniká více místa pro nové zásoby.
Doba uskladnění = celková doba od přijetí zásob do jejich přemístění do skladu
📌 Příklad: Pokud obdržíte zásoby v 10:00 a přesunete je do skladu v 11:30, doba uskladnění bude 1,5 hodiny.
Vyzkoušejte ClickUp Time Tracking, abyste mohli snadno sledovat a analyzovat čas strávený skladovými činnostmi, jako je skladování, kontrola kvality a evidence zásob, a zlepšit tak provozní efektivitu.
🌱 Ukazatele zásob: Provozní KPI
Provozní KPI vám řeknou, jak dobře fungují vaše skladové procesy. Pomohou vám změřit jejich efektivitu a podle potřeby je vylepšit.
Poměr zásob k tržbám
Poměr zásob k tržbám měří vztah mezi hodnotou skladových zásob a tržbami za určité období. Pomáhá vám pochopit, jak efektivně se vaše zásoby promítají do tržeb.
Pokud je váš poměr zásob k tržbám nízký, nemáte dostatek zásob k uspokojení poptávky zákazníků. Na druhou stranu, pokud je tento poměr vysoký, může to naznačovat nadměrné zásoby a rostoucí náklady na skladování.
Poměr zásob k tržbám = celková hodnota zásob na konci období / celkové tržby za dané období
📌 Příklad: Pokud je celková hodnota vašich zásob na konci roku 4 000 $ a celkový obrat za rok je 10 000 $, bude váš poměr zásob k obratu 4 000/10 000 = 0,4 nebo 40 %.
Doba trvání objednávkového cyklu
Doba cyklu objednávky měří, jak dlouho trvá vyřízení objednávky zákazníka. Hodnotí efektivitu vašich interních procesů, včetně expedice, připravenosti k odeslání a doručení.
Podobně můžete tento ukazatel použít také k měření doby, za kterou obdržíte objednávku od dodavatele. Tento ukazatel odráží efektivitu objednávkového procesu a pomáhá identifikovat problémy v dodavatelském řetězci.
Doba cyklu objednávky = (datum dodání objednávky – datum zadání objednávky) / celkový počet odeslaných objednávek
📌 Příklad: Pokud je datum objednávky 1. ledna 2025, datum dodání 31. ledna 2025 a celkový počet odeslaných objednávek 6000 kusů, bude doba cyklu objednávky 31 / 6000 = 0,00517 dne x 24 x 60 = 7,44 minuty.
Vlastní pole ClickUp a vlastní stavy ClickUp vám mohou pomoci zefektivnit procesy správy zásob. Vlastní pole můžete použít k zaznamenávání podrobností objednávek, jako jsou ID, data dodání a zadání objednávky, specifikace objednávky, dodavatelé atd. Vlastní stavy, jako například „Pozastaveno“, „Nová objednávka“ a „Dodáno“, vám umožňují sledovat průběh jakékoli objednávky v reálném čase.
Míra naplnění
Metrika míry naplnění měří procento objednávek zákazníků, které byly zcela splněny z existujících zásob, bez vyprodání nebo nedodání.
Tento ukazatel výkonnosti skladových zásob měří efektivitu vašich procesů, identifikuje problémy s dostupností zásob a pomáhá řídit strategie doplňování zásob. Vysoká míra naplnění znamená, že máte k dispozici správné produkty, když je zákazníci chtějí, zatímco nízká míra naplnění signalizuje potenciální problémy s dostupností zásob.
Míra naplnění = (počet zcela splněných objednávek / celkový počet objednávek) x 100
📌 Příklad: Pokud je počet vyřízených objednávek 10 000 a celkový počet objednávek je 12 000, vaše míra naplnění je (10 000 / 12 000) x 100 = 83 %.
Poznámka: Dobrá míra naplnění se obvykle pohybuje mezi 85 a 95 %. Vysoce výkonné značky však usilují o dosažení míry naplnění nad 95 %.
Doba dodání
Doba dodání měří celkovou dobu mezi zadáním objednávky a jejím přijetím. Tuto metriku můžete použít k měření doby potřebné k vyřízení objednávky zákazníka a k přijetí zásob od dodavatelů po zadání objednávky.
Tento ukazatel zásob pomáhá při agregovaném plánování, prognózování poptávky a zlepšování efektivity dodavatelského řetězce.
Doba dodání = doba nákupu + doba zpracování objednávky + doba dodání
Nebo
Doba dodání = datum dodání objednávky – datum zadání objednávky
📌 Příklad: Pokud vám zpracování a vyřízení objednávky zákazníka trvá celkem 15 dní, můžete zhodnotit své interní procesy a zkrátit dodací lhůtu. Optimalizujte správu zásob, získejte přehled o dodavatelském řetězci a přijímejte strategická rozhodnutí o nákupu a prodeji.
🌱 Metriky zásob: KPI zaměstnanců
Na rozdíl od ostatních metrik zásob tyto KPI měří produktivitu a výkonnost zaměstnanců. Čím vyšší je produktivita, tím lepší je celková výkonnost podniku.
Náklady na pracovní sílu na položku
Náklady na pracovní sílu na položku vypočítávají částku vynaloženou na výrobu jedné jednotky produktu. Zahrnují mzdy a další výrobní náklady vzniklé v průběhu celého procesu od výroby po prodej.
Měření mzdových nákladů na položku vám pomůže snížit zbytečné výdaje, stanovit konkurenceschopné ceny produktů a zavést procesy ke snížení mzdových nákladů.
Náklady na pracovní sílu na položku = celkové náklady na pracovní sílu / celkový počet jednotek
📌 Příklad: Pokud jsou vaše celkové mzdové náklady na výrobu 500 jednotek 10 000 $ měsíčně, vaše mzdové náklady jsou 10 000 $ / 500 = 20 $.
Efektivita interního systému řízení skladu (WMS)
Metrika efektivity WMS měří návratnost investic (ROI) do vašeho interního softwaru pro správu skladových zásob. Vypočítává zisk nebo ztrátu vzniklou v souvislosti s pořízením systému pro správu skladu.
Tento ukazatel zohledňuje náklady na software, dodatečné náklady na hardware, nerealizované zisky (například čas ušetřený při evidenci zásob) a nové příležitosti (například obsluha většího počtu zákazníků než dříve). Pomocí tohoto ukazatele můžete:
- Posuďte, zda systém WMS přináší uspokojivé výsledky.
- Identifikujte oblasti a skladové procesy, které lze optimalizovat.
- Čiňte informovaná rozhodnutí o investicích do technologií
Interní efektivita WMS = (zisk z investice – náklady na investici) / náklady na investici
📌 Příklad: Pokud je váš zisk a náklady na investici 5 000 $ a 10 000 $, efektivita vašeho WMS je [(15 000 – 10 000) / 10 000] x 100 = 50 %.
Pomocí tabulkového zobrazení ClickUp můžete vizualizovat zisky a náklady WMS ve formátu podobném tabulkovému procesoru a snadno vypočítat efektivitu WMS. Můžete také uspořádat metriky efektivity WMS do tabulek, abyste mohli vyhodnotit jeho výsledky, identifikovat potenciální problémy a činit rozhodnutí na základě dat.
🌱 Další důležité KPI pro správu zásob
Zde je několik dalších příkladů KPI metrik zásob, které vám pomohou lépe porozumět výkonnosti vašich zásob.
Dny na skladě / Týdny na skladě
Metriky skladových zásob v dnech a týdnech měří počet dní a týdnů, po které budou stávající zásoby stačit. Jinými slovy, vypočítávají dny/týdny, za které podnik prodá své zásoby.
Počet dnů na skladě = (průměrné zásoby / náklady na prodej) x 365
Počet týdnů na skladě = (průměrné zásoby / náklady na prodej) x 52
📌 Příklad: Pokud je vaše průměrná hodnota zásob 10 000 $ a náklady na prodej 2000 $, bude počet dní a týdnů, po které budou zásoby k dispozici, 1825 dní, respektive 260 týdnů.
Míra nedodaných objednávek
Tento ukazatel zásob udává procento zákaznických objednávek, které nelze okamžitě vyřídit z existujících zásob. Tento ukazatel ukazuje, jak dobře spravujete zásoby podle poptávky a jak dobře sladíte poptávku a nabídku.
Míra nedodaných objednávek = (počet nedodaných produktů / celkový počet objednávek) x 100
📌 Příklad: Pokud máte 500 produktů v nedodávce a celkový počet objednávek je 10 000, vaše míra nedodávek je 5 %.
Přesnost prognózy poptávky
Přesnost prognózy poptávky porovnává skutečné skladové zásoby s prognózou, aby ověřila její přesnost.
Přesnost prognózy poptávky = [{Skutečnost – (Skutečnost – Prognóza)} / Skutečnost] x 100
📌 Příklad: Pokud je vaše prognóza poptávky 10 000 kusů a skutečný prodej činí 9000 kusů, přesnost vaší prognózy poptávky bude [10 000 – (10 000 – 9000)] / 10 000 = 0,9 x 100 = 90 %.
Míra návratnosti / Poměr ztracených tržeb
Míra vrácení je procentní podíl prodaných produktů vrácených zákazníky. Tento ukazatel vám pomůže změřit spokojenost zákazníků s produkty.
Míra vrácení = (počet vrácených produktů / celkový počet prodaných produktů) x 100
📌 Příklad: Pokud zákazníci vrátí 500 produktů z 10 000 prodaných produktů, vaše míra vrácení je 5 %.
Na druhé straně poměr ztracených tržeb měří potenciální tržby, kterých nedosáhnete kvůli vyprodání zásob. Tento ukazatel vám pomůže pochopit efektivitu vašich procesů řízení zásob a jejich dopad na tržby.
Poměr ztracených tržeb = (počet dní, kdy byl produkt vyprodán / 365) X 100
📌 Příklad: Pokud je počet dní, kdy dochází k vyprodání zásob, 20, poměr ušlého prodeje je 5,45.
Míra dokonalých objednávek / Úbytek zásob
Míra dokonalých objednávek vypočítává procento objednávek, které byly splněny bez jakýchkoli problémů nebo chyb.
Míra bezchybných objednávek = (počet bezchybných objednávek / celkový počet objednávek) x 100
📌 Příklad: Pokud z 8000 objednávek dokonale splníte 5000, vaše míra dokonale splněných objednávek je 62,5 %.
Metrika úbytku zásob ukazuje ztráty zásob v důsledku poškození, ztráty při přepravě, krádeže nebo jiných chyb. Tato metrika poukazuje na problémy s přesností vašich zásob a logistickými procesy.
Úbytek zásob = [(Zaznamenané zásoby − Skutečné zásoby) / Zaznamenané zásoby] × 100
📌 Příklad: Pokud vaše zaznamenané zásoby činí 80 000 $ a skutečné zásoby činí 75 000 $, vaše míra úbytku je 6,25 %.
Další faktory a ukazatele v řízení zásob
Zde je několik dalších faktorů a metrik pro správu zásob, které můžete přidat do svého panelu KPI.
Náklady na jednotku a průměrné zásoby
Náklady na jednotku vypočítávají celkové náklady vynaložené na výrobu jedné jednotky produktu. Tento ukazatel je klíčový pro společnosti vyrábějící produkty ve větším množství.
Náklady na jednotku = (fixní náklady + variabilní náklady) / počet vyrobených jednotek
📌 Příklad: Pokud jsou fixní a variabilní náklady 500 $ a 300 $ a počet jednotek je 1000, cena za jednotku je (500 + 3000) / 1000 = 3,5 $.
Průměrné zásoby jsou naopak metrikou pro odhad hodnoty zásob, které máte k dispozici v určitém období.
Průměrné zásoby = (zásoby na začátku období + hodnota zásob na konci období) / 2
📌 Příklad: Pokud je hodnota zásob na začátku období 4000 $ a na konci období 500 $, průměrná hodnota zásob bude 2250 $.
Náklady na skladování zásob
Náklady na skladování zásob jsou celkové náklady vzniklé v souvislosti s držením zásob ve skladu nebo úložišti až do jejich prodeje. Tento ukazatel obvykle zahrnuje náklady na kapitál, skladování, služby související se zásobami a rizika spojená se zásobami.
Sledování tohoto ukazatele vám pomůže identifikovat skryté náklady na zásoby a zbytečné náklady na skladování a pomůže vám při plánování strategií pro správu zásob.
Náklady na skladování zásob = [(náklady na skladování + náklady na pojištění + náklady na příležitosti + náklady na služby) / celková hodnota zásob] x 100
📌 Příklad: Pokud jsou vaše náklady na skladování 500 $, náklady na služby 200 $, náklady na pojištění 300 $ a celková hodnota zásob 20 000 $, vaše procentuální náklady na skladování zásob jsou (500 + 300 + 200) / 20 000 ] x 100 = 5 %.
Hrubá marže návratnosti investic
Hrubá marže ROI měří, kolik společnost vydělává v porovnání s objemem nakoupených zásob. Tento ukazatel ukazuje vaši efektivitu při nákupu a prodeji produktů.
Hrubá marže návratnosti investic = (hrubá marže / průměrné náklady na zásoby) X 100
📌 Příklad: Pokud je vaše hrubá marže 2 000 $ a průměrné náklady na skladové zásoby jsou 10 000 $, vaše hrubá marže ROI je 20 %.
Jak vybrat správné KPI pro správu zásob?
Stejně jako nemůžete zajistit úspěch projektu tím, že se zaměříte pouze na jeden zdroj nebo dovednost, efektivní správa zásob vyžaduje vyvážený výběr klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
Zde je návod, jak vybrat správné metriky a KPI pro správu zásob.
Faktory, které je třeba zohlednit při výběru KPI
Při výběru metrik a KPI pro skladové zásoby zvažte následující faktory:
🚀 Relevance pro obchodní cíle
Vyberte si KPI související se strategickými cíli vaší společnosti. Tím zajistíte sledování metrik, které přispívají ke zlepšení obchodních výsledků.
Pokud je například vaším cílem zvýšit spokojenost zákazníků, sledujte dobu cyklu objednávky (čas mezi zadáním objednávky a jejím doručením). Kratší doba cyklu vám pomůže zvýšit spokojenost zákazníků.
💡 Praktické informace
Vyberte si ukazatele zásob a KPI, které poskytují praktické informace a pomáhají vám zlepšovat se. Vyberte si ukazatele, které zdůrazňují oblasti, které vyžadují pozornost.
Například sledování poměru zásob k tržbám ukazuje, kolik zásob je k dispozici k prodeji. Tento ukazatel vám pomůže identifikovat problémy s nadměrnými zásobami a také zabránit vyprodání zásob.
📑 Požadavky odvětví
Při výběru klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro skladové zásoby zohledněte požadavky daného odvětví. Například tržby na jednotku vám mohou pomoci analyzovat a vytvářet cenové strategie, pokud provozujete podnikání založené na předplatném.
Podobně, pokud jste automobilová společnost, je pro včasnou výrobu zásadní sledování metrik, jako je dodací lhůta dodavatele.
Sladění KPI s obchodními cíli
Kromě výše uvedených faktorů se ujistěte, že vaše KPI jsou v souladu s vašimi obchodními cíli. Zde je návod, jak je sladit.
Krok 1: Stanovte si SMART obchodní cíle
Cíle SMART nabízejí jasný rámec pro stanovení a dosažení cílů a zajišťují, že vaše cíle v oblasti zásob jsou realizovatelné. Toto zaměření vám umožňuje efektivně pracovat na zlepšení celkového fungování vašich zásob.
Před výběrem KPI si tedy definujte své obchodní cíle. Zajistíte tak, že vaše KPI budou přímo podporovat vaše cíle.
Zde je několik příkladů SMART cílů:
- Snižte míru vracení produktů o 10 % v příštím čtvrtletí, abyste zlepšili pověst značky.
- Snižte nedostatek zboží u položek s vysokou poptávkou o 15 % během příštího čtvrtletí, abyste zlepšili hodnocení spokojenosti zákazníků.
Pomocí ClickUp Goals si nastavte své obchodní cíle a automatizujte sledování pokroku. Můžete organizovat své cíle na jednom místě, mapovat KPI, sledovat cíle a mnoho dalšího.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablony pro stanovení cílů, abyste mohli organizovaně nastavit SMART cíle a úkoly. Tyto šablony vám umožní vizualizovat vaše cíle, sledovat pokrok a spravovat je na jednom místě.
Krok 2: Seznam obchodních otázek
Při výběru klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro skladové zásoby si sepište obchodní otázky, na které chcete znát odpovědi, a ujistěte se, že KPI na tyto otázky odpovídají. Například:
- Proč dochází ke zpožděním dodávek?
- Proč dochází k častým výpadkům zásob?
- Jaká je aktuální míra návratnosti?
Poté vyberte KPI, které odpovídají na výše uvedené otázky – míra vyprodání zásob, dodací lhůta, doba cyklu objednávky, míra návratnosti atd. Důsledné sledování těchto KPI vám pomůže identifikovat příčiny provozní neefektivity.
Krok 3: Přestaňte se honit za marnivými metrikami
Vanity metriky jsou KPI, které vypadají skvěle, ale neposkytují praktické informace, které by vám pomohly při rozhodování. Například celková hodnota zásob je vanity metrikou, protože neodráží efektivitu řízení zásob. Navíc může zakrývat pomalu se pohybující položky a problémy s nadměrnými zásobami.
Krok 4: Sledujte trendy
Sledujte trendy KPI zásob v průběhu měsíců a let, abyste získali hlubší vhled do výkonnosti svého podnikání. Pokud například zaznamenáte pokles obratu zásob, může to znamenat pomalý prodej. Můžete se do toho ponořit hlouběji a zjistit, zda je to způsobeno nadměrnými zásobami, neefektivními marketingovými strategiemi nebo změnami v poptávce zákazníků.
Jak sledovat KPI pro správu zásob?
Jak vidíme, sledování KPI pro správu zásob je velmi náročné. Musíte definovat obchodní cíle, stanovit jasné KPI, prahové hodnoty a benchmarky, vytvořit dashboardy a mnoho dalšího. Jednoduchým řešením je tedy implementace softwaru pro KPI.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci s robustními funkcemi pro sledování KPI. Nejenže spravuje zdroje pro řízení projektů, ale nabízí také širokou škálu funkcí pro definování a sledování KPI, stanovení cílů, monitorování pokroku, správu úkolů a spolupráci mezi více týmy.
Využijte ClickUp Dashboards k monitorování KPI v reálném čase. Uspořádejte si nejdůležitější KPI na jednom místě a pomocí tabulek, grafů a pruhů pokroku rychle zjistěte, jak si stojíte v porovnání s konkrétními cíli.
Tyto přizpůsobené přehledy vám pomohou vizualizovat data pro snadné pochopení, identifikovat problémové oblasti a rychle jednat. Navíc vám pomohou při rozhodování a zajistí transparentnost napříč týmy a zainteresovanými stranami.
Jste připraveni posunout se o krok dál? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, usnadňuje práci s KPI. Může navrhnout KPI, které byste měli sledovat, pomoci vám je jasně definovat a poté načíst všechny potřebné informace z vašeho pracovního prostoru ClickUp (jako úkoly, vlastní pole a sledování času), aby je skutečně vypočítal.
Poté se pustí do analýzy dat, vyhledávání trendů a neobvyklých výkyvů a dokonce i do zjišťování, co data znamenají. Můžete doslova položit otázky jako „Jak jsme si vedli v tomto KPI minulý měsíc?“ a on vám poskytne odpovědi na základě čísel. Navíc vám pomůže vytvářet zprávy a vše umístit na dashboardy , abyste mohli sledovat svůj pokrok na první pohled!
To ale není vše. K urychlení procesů správy zásob můžete také využít šablony ClickUp. Šablony ClickUp pro správu zásob obsahují předem připravený rámec, který vám pomůže sledovat základní údaje, vést záznamy o zásobách a seznamy dodavatelů, automatizovat reporting, monitorovat a analyzovat metriky a mnoho dalšího.
Například šablona pro správu zásob ClickUp obsahuje vše, co potřebujete k organizaci, sledování a aktualizaci údajů o zásobách. Navíc tato šablona automatizuje sledování zásob a usnadňuje udržování aktuálních informací. Můžete také nastavit automatická upozornění na doplnění zásob.
Pomocí této šablony můžete:
- Sledujte úrovně zásob, dostupnost zboží a pohyby
- Zaznamenávejte ceny s obrázky produktů do databáze
- Analyzujte trendy v zásobách, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.
- Identifikujte zbytečné náklady, zdroje plýtvání a ušlé tržby.
🍭 Bonus: Použijte šablonu metrik projektu ClickUp k vytvoření hladkého procesu kontroly kvality vašich výstupů. Tato šablona vám pomůže identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a zajistí snížení míry vrácení.
Navíc šablona KPI od ClickUp umožňuje sledovat všechny vaše metriky úspěchu na jednom místě. Můžete sledovat pokrok svého týmu směrem k stanoveným cílům, sledovat výkonnost a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
To však neznamená, že stačí pouze zavést správný software pro správu zásob. Existuje několik kroků a osvědčených postupů pro efektivní sledování metrik zásob.
Zavedení osvědčených postupů pro metriky zásob
Zde jsou kroky k efektivní implementaci a monitorování KPI zásob.
🙌 Používejte správný nástroj: Vytvořte systém správy zásob pomocí správného softwaru, který vám pomůže organizovat a sledovat údaje o zásobách a vytvářet přehledy o vybraných KPI.
🙌 Proškolte týmy: Ujistěte se, že váš tým rozumí softwaru a využívá jeho potenciál na maximum. Provádějte školení, sbírejte zpětnou vazbu a vypočítávejte návratnost investic do systému, abyste mohli posoudit zisky a ztráty.
🙌 Kontrolujte a upravujte KPI: Sledujte KPI a na základě zjištění průběžně upravujte strategie. Například po kontrole výkonnosti můžete dojít k závěru, že váš cíl obratu zásob je nereálný. Proveďte tedy odpovídající úpravy.
Kromě zavedení osvědčených postupů si dejte pozor na tyto běžné problémy při sledování KPI.
⚠️ Nekonzistentnost: Konzistentní sledování KPI je výzvou. Vytvořte si rutinu pro pravidelné sledování metrik nebo použijte automatizovaný systém sledování zásob, abyste zajistili konzistentnost.
⚠️ Omezená viditelnost dat: Společnosti často mají potíže získat komplexní přehled o datech napříč týmy a sklady. Používejte centralizované systémy správy zásob, abyste mohli data prohlížet na jednom místě a udržovat transparentnost napříč týmy.
⚠️ Příliš složité metriky: Používání příliš mnoha nebo příliš složitých KPI může týmy přetížit a zakrýt praktické poznatky. Zaměřte se na několik klíčových, praktických KPI, které jsou v souladu s obchodními cíli.
💡Tip pro profesionály: Spolupracující šablony skladových zásob ClickUp vám umožňují spravovat zásoby napříč několika sklady. Poskytují centralizovaný přehled všech dat a usnadňují sledování umístění produktů, úrovní zásob atd.
Zjednodušení sledování metrik a KPI zásob pomocí ClickUp
Sledování KPI je nezbytné pro udržení zdraví a výkonu vašich zásob pod kontrolou. Nejednotná data a nedostatek efektivních nástrojů však mohou vést k nepřesným metrikám.
Právě v tomto případě potřebujete ClickUp jako řešení pro správu zásob. S ClickUpem můžete snadno nastavit cíle správy zásob, provádět efektivní plánování zásob, vytvářet vlastní dashboardy KPI, spolupracovat s týmy, zajistit přesnou dokumentaci, vést záznamy o zásobách, automatizovat reporting zásob a mnoho dalšího.
Navíc získáte celou řadu bezplatných šablon, které vám pomohou standardizovat procesy sledování zásob a snížit počet chyb.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se zdarma a vyzkoušejte funkce ClickUp ještě dnes a zlepšete efektivitu svých skladových zásob!