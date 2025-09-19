Bezplatné marketingové šablony Asana pro správu kampaní

🔍 Věděli jste, že... 66 % marketérů si není jistých, zda dokážou dosáhnout svých cílů v oblasti tržeb.
To je velké číslo, zejména když jde o čas, peníze a zdroje. Bez jasného procesu nebo centrálního uzlu se kampaně rozpadají nebo nikdy nedosáhnou svého plného potenciálu.
Tyto šablony připravené k okamžitému použití vám umožní plánovat kampaně, spravovat úkoly, šetřit čas a udržovat soulad od začátku do konce. Díky dobré marketingové šabloně každý ví, co má dělat, do kdy a jak. Přináší zaměření, konzistenci a jasnost do každé kampaně, což je pro zvýšení tržeb zásadní.
Prozkoumejte nejlepší marketingové šablony Asana, které pomohou vašemu týmu sladit se a směřovat stejným směrem. A pokud hledáte něco ještě intuitivnějšího, propojenějšího a dlouhodobě snáze sledovatelného, máme pro vás chytřejší alternativní šablony od ClickUp, prvního konvergovaného AI pracovního prostoru na světě.
Co dělá šablonu pro marketing v Asaně dobrou?
Při výběru marketingové šablony Asana byste měli hledat následující vlastnosti:
- Cíle kampaně a KPI: Vyberte si šablonu s přehlednými sekcemi pro stanovení cílů a ukazatelů výkonnosti kampaně. Tým tak bude mít jednotný přístup a bude se soustředit na důležité výsledky.
- Přehlednost pracovního postupu: Hledejte šablony, které rozdělují veškerou práci na malé, proveditelné úkoly. Usnadňuje to provedení a zabraňuje zmatkům.
- Komplexnost: Marketingová šablona by vám měla pomoci zorganizovat všechny klíčové podrobnosti, jako jsou termíny kampaní, přidělené úkoly, typ projektu a další. Zlepšuje odpovědnost a zajišťuje plynulý průběh.
- Sladění cílů: Vyberte si přizpůsobitelné šablony, které se přizpůsobí e-mailům, sociálním médiím, blogům a dalším formátům, a zajistěte tak plynulejší proces plánování napříč formáty.
- Vizuální data: Vyhledávejte šablony s tabulemi, časovými osami a kalendáři, které umožňují přehledné zobrazení dat. Tyto šablony pomáhají týmům rychle sledovat pokrok a lépe plánovat.
Nejlepší šablony Asana pro marketing
Pokud trávíte desítky hodin nastavováním každé nové kampaně od nuly, máme pro vás ty správné marketingové šablony Asana, které vám pomohou. Použijte tyto šablony, abyste zkrátili dobu nastavování a udělali z každé kampaně tu nejlepší, na které jste kdy pracovali!
1. Šablona marketingového projektu
Správa multikanálového marketingového projektu je díky šabloně marketingového projektu Asana velmi jednoduchá. Pomůže vám definovat klíčové marketingové cíle, nastínit plán jejich dosažení a sledovat důležité údaje v průběhu celého projektu.
Dashboard nabízí vizuální přehled úkolů – co je splatné, nepřidělené, v procesu a dokončené – takže můžete zkontrolovat podrobnosti na první pohled.
Proč se vám to bude líbit:
- Propojte cíle, zdroje a milníky se svým plánem, aby vaše kampaň zůstala v souladu s obecnými marketingovými cíli.
- Vytvořte pro svůj tým vlastní pracovní postup, abyste zajistili, že plán směřuje správným směrem.
- Komunikujte s členy týmu v rámci šablony pomocí zpráv a zlepšete tak spolupráci.
🔑 Ideální pro: marketingové týmy, vedoucí projektů a kreativní manažery, kteří hledají základní rámec pro realizaci marketingových projektů.
2. Šablona pro správu marketingových kampaní
Šablona pro správu marketingových kampaní od Asany podporuje mezifunkční spolupráci potřebnou k realizaci kampaní od brainstormingu až po spuštění. Díky tomu, že máte veškerou práci na jednom místě, pomáhá zefektivnit pracovní postupy, snižuje zpoždění při předávání úkolů a zajišťuje, že každý krok v procesu kampaně je efektivní.
Proč se vám to bude líbit:
- Získejte přehled o všech svých marketingových aktivitách na jednom místě. Vyberte si z nabídky zobrazení seznamu, tabule, časové osy, kalendáře a pracovního postupu.
- Identifikujte závislosti úkolů a vytvořte efektivní procesní tok.
- Snadno upravujte a aktualizujte svou strategii v průběhu kampaně.
🔑 Ideální pro: marketingové týmy, projektové manažery a mezifunkční týmy, které chtějí spravovat komplexní marketingové kampaně
💡 Tip pro profesionály: Propojte Asanu se Slackem nebo Microsoft Teams a dostávejte oznámení o úkolech, aniž byste museli přepínat mezi platformami. Zvýšíte tak efektivitu a snížíte únavu z používání nástrojů. Nebo můžete své úkoly, projekty, konverzace a dokumentaci sjednotit na jedné platformě pomocí ClickUp! Omezte roztříštěnost práce a zvyšte svou produktivitu!
3. Šablona pro kreativní požadavky
Od počátečních fází až po finální výstupy – šablona kreativních požadavků Asany zajistí, že váš produkční proces bude organizovaný a efektivní. Pomáhá spravovat všechny příchozí kreativní požadavky na jednom místě, abyste měli přehled o prioritách a věděli, na čem váš tým právě pracuje.
Proč se vám to bude líbit:
- Shromažďujte kompletní data o kreativním projektu prostřednictvím strukturovaného formuláře.
- Nastavte spouštěče pro automatizaci přesunu úkolů a zajištění plynulého toku.
- Sledujte schvalování spolu s kreativními pracemi a aktivy pro lepší přehlednost.
🔑 Ideální pro: Kreativní týmy, koordinátory projektů a marketingová oddělení, která hledají strukturovanou šablonu pro zpracování více požadavků na obsah a design.
4. Šablona kalendáře sociálních médií
Zdá se vám sledování obsahu sociálních médií vaší společnosti jako výzva? Od správy platforem po plánování času zveřejňování příspěvků je třeba koordinovat mnoho věcí. Šablona kalendáře sociálních médií od Asany usnadňuje udržování pořádku a konzistence.
Tato šablona vám pomůže plánovat a spravovat obsah podle kanálu, kampaně a dalších kritérií. A co je nejlepší? Díky přehledným časovým osám a schvalovacím procesům vám pomůže udržet propracovanou a poutavou přítomnost na sociálních sítích.
Proč se vám to bude líbit:
- Zahrňte formát obsahu a kanály sociálních médií pro lepší organizaci.
- Sledujte úkoly v různých fázích – od nápadů až po zveřejnění.
- Přidejte shrnutí projektu a související podrobnosti, abyste získali kompletní přehled.
🔑 Ideální pro: správce sociálních médií, týmy zabývající se obsahem a marketéry, kteří chtějí vytvářet a spravovat příspěvky na více platformách.
5. Šablona pro uvedení produktu na trh
Udržujte podrobnosti o uvedení na trh přehledné a zajistěte soulad mezi funkčně rozlišenými týmy pomocí šablony Asana pro uvedení produktu na trh. Jak se blíží datum uvedení na trh, jasně stanovte, kdo je za co a kdy zodpovědný, a udržujte tak všechny zúčastněné strany v synchronizaci.
Tato šablona vám pomůže naplánovat, sledovat a spravovat každou část uvedení produktu na trh jako profesionál, takže nikdy nebudete muset posouvat termíny, abyste dosáhli úspěchu.
Proč se vám to bude líbit:
- Uspořádejte si texty pro sociální média pro produktovou marketingovou kampaň v období před uvedením produktu na trh.
- Klasifikujte aktivity související se spuštěním podle fáze tvorby napříč platformami, jako jsou sociální média a placená reklama.
- Nastavte pravidla a formuláře pro každý úkol, například formuláře pro referenční materiály a pravidla pro texty na sociálních médiích.
🔑 Ideální pro: Produktové marketéry, týmy pro uvedení produktů na trh a marketingové manažery, kteří chtějí koordinovat a včas uvádět produkty na trh.
6. Šablona marketingového plánu akce
Plány propagace akcí jsou složité, ale jejich správa nemusí být. Šablona marketingového plánu akcí od Asany vám pomůže zorganizovat celou vaši marketingovou strategii akcí na jednom místě.
Pomůže vám zvýšit návštěvnost a zapojení tím, že naplánuje propagační akce, rychle zareaguje na zpětnou vazbu a zjednoduší a zprůhlední schvalovací proces.
Proč se vám to bude líbit:
- Rozdělte úkoly na plánování, propagaci, úkoly v den konání akce a úkoly po skončení akce.
- Sledujte rozpočet pro každou aktivitu, abyste zůstali v cíli.
- Poskytujte praktickou zpětnou vazbu k prostředkům, jako jsou obrazové soubory a dokumenty.
🔑 Ideální pro: Marketéry akcí, týmy značek a koordinátory, kteří chtějí spravovat komplexní propagaci akcí.
7. Šablona redakčního kalendáře
Mezi brainstormingem nápadů na obsah, vytvářením materiálů pro různé kanály a koordinací mezi týmy potřebuje vaše kampaň inteligentní centrum, které vše spravuje. Šablona redakčního kalendáře Asana usnadňuje rozvržení jednotlivých kroků, od nápadu až po zveřejnění.
Navíc vám tato šablona pomůže sledovat průběh obsahu, platformu, typ a stav schválení na jednom místě, aniž byste museli pracovat s několika tabulkami.
Proč se vám to bude líbit:
- Zjednodušte mezifunkční spolupráci propojením týmů sociálních médií, PR a marketingu.
- Uspořádejte si všechny své zdroje pomocí integrovaných nástrojů, jako jsou Google Workspace a Dropbox.
- Sledujte nové nápady na obsah a mějte přehled o svém publikačním plánu.
🔑 Ideální pro: Strategie obsahu, redakční týmy a marketéry, kteří spravují obsahové kanály napříč více platformami.
8. Šablona pro plánování událostí
Abyste udrželi své marketingové aktivity v rámci události na správné cestě, potřebujete jasný plán, který sjednotí všechny úkoly a detaily na jednom místě – od rozpočtu a smluv s dodavateli po závislosti úkolů a úkoly na daný den. Šablona pro plánování událostí od Asany vám pomůže zorganizovat celou strategii kampaně události, soustředit se na cíle kampaně a lépe spolupracovat jako tým.
Umožní vám sledovat plán události a komunikovat se všemi zúčastněnými. Využijte integrované funkce, jako jsou vizuální časové osy, milníky, aktualizace stavu a sledování dodavatelů/hostů, které jsou vylepšeny integrací s nástroji jako Gmail, Slack a Outlook.
Proč se vám to bude líbit:
- Automatizujte výpočty rozpočtu, abyste nepřekročili své limity.
- Zapojte členy týmu a zainteresované strany, abyste dosáhli lepší přehlednosti a odpovědnosti.
- Přiřazujte úkoly a stanovujte termíny v jednotlivých sekcích, abyste mohli naplánovat svou strategii od začátku do konce.
🔑 Ideální pro: Marketingové manažery, týmy a agentury, které chtějí vytvářet jasné marketingové plány zaměřené na cíle.
9. Šablona pro návrh projektového plánu
Šablona plánu designového projektu od Asany zjednodušuje a zefektivňuje kreativní řízení projektů. Rozděluje práci na přehledné sekce a základní úkoly s termíny, takže každý ví, co je třeba udělat a kdy.
Tato šablona, navržená speciálně pro týmy zabývající se webovým, grafickým a produktovým designem, vám umožní spouštět každou kampaň jasně a konzistentně díky zavedení opakovatelných pracovních postupů. Úkoly jsou organizovány podle priority a fáze, což vašemu týmu pomáhá zůstat v souladu od začátku do konce.
Proč se vám to bude líbit:
- Vyhodnoťte pokrok plánováním klíčových milníků a dalších kroků.
- Přidejte odkazy na texty a obrázky pro redaktory a autory.
- Přidejte vizuální grafy, abyste měli přehled o pracovní zátěži, prioritách a klíčových detailech na první pohled.
🔑 Ideální pro: Designéry, kreativní vedoucí a týmy zabývající se obsahem, kteří spravují strukturované a kreativní marketingové projekty.
10. Šablona projektové charty
Vymysleli jste skvělou marketingovou iniciativu, ale jak ji uvést do praxe? Právě k tomu slouží šablona projektové charty od Asany. Pomůže vám nastínit klíčové podrobnosti kampaně, jako jsou cíle, rozsah, časový harmonogram a zdroje, aby zúčastněné strany mohly rychle pochopit plán. Pomůže vám dokonce automaticky vypočítat náklady projektu, aby byl rozpočet kampaně transparentní.
Proč se vám to bude líbit:
- Shromažďujte zpětnou vazbu od zainteresovaných stran v reálném čase prostřednictvím komentářů.
- Sledujte, které části charty jsou schváleny a připraveny k realizaci.
- Připojte dokumenty, obrázky nebo videa, abyste poskytli úplný kontext pro každý úkol.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy, vedoucí projektů a zainteresované strany, kteří chtějí vytvořit jasný základ pro nové marketingové iniciativy.
Omezení Asany
Šablony pro marketing od Asany sice zajišťují soulad vašich snah, týmu a cílů, ale nemusí vyhovovat každému týmu. Zde jsou některé z největších omezení šablon pro marketing od Asany:
- Omezená rozmanitost a možnosti šablon: Knihovna šablon pro marketingové projekty je základní a skromná a nabízí pouze několik výchozích bodů. Pro samostatné podnikatele nebo malé týmy, které využívají bezplatný tarif, mnoho šablon neumožňuje plné využití jejich funkcí, pokud neprovedete upgrade na placenou úroveň.
- Přehledné rozhraní: Asana je intuitivní pro zkušené uživatele, ale začátečníci mohou mít potíže s seznamy, kanbanovými tabulemi nebo Ganttovými diagramy. Bez jasného návodu nemusí týmy vědět, kde začít nebo co použít.
- Omezení šablon úkolů: Na jeden projekt máte k dispozici maximálně 10 šablon úkolů – toto omezení může být frustrující pro týmy, které potřebují různé výstupy nebo standardní operační postupy.
- Žádné sdílení úkolů: Úkoly v Asaně lze přiřadit pouze jedné osobě. To omezuje flexibilitu, když je potřeba spolupráce nebo zálohování.
- Duplicitní úkoly: Pokud se na úkolu podílí více osob, musí uživatelé pro každou z nich vytvořit samostatný úkol. To znepřehledňuje zobrazení projektu a ztěžuje sledování pokroku.
- Omezená sdíletelnost: Šablony úkolů nelze snadno sdílet, přesouvat ani používat globálně, což snižuje efektivitu.
Alternativní šablony Asana
Šablony pro marketing od Asany mohou být užitečným výchozím bodem, ale často narážejí na překážky, když týmy potřebují více než jen seznamy úkolů – ať už jde o škálování kampaní napříč více zainteresovanými stranami, sledování rozpočtů nebo automatizaci opakujících se pracovních postupů.
Právě zde přichází na řadu ClickUp. Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, ClickUp jde nad rámec základních funkcí a nabízí plně přizpůsobitelné šablony, neomezené možnosti automatizace a integrované nástroje pro rozpočtování, spolupráci a reporting, aby vaše kampaně byly realizovány včas a v požadovaném rozsahu.
Zde jsou nejlepší marketingové šablony ClickUp:
1. Šablona marketingového plánu ClickUp
Dobře zpracovaný marketingový plán nasměruje vaše úsilí správným směrem a šablona marketingového plánu ClickUp vám poskytne strukturu, díky které budou vaše cíle a úkoly v souladu.
Šablona vás provede jasným marketingovým plánem, který nastiňuje klíčové výsledky a pomáhá vám vytvořit jasný akční plán k jejich dosažení. Výsledky jsou seřazeny podle priority a dopadu, takže přesně víte, na co se nejprve zaměřit. Navíc díky integrovaným ukazatelům úsilí a pokroku je sledování výsledků snadné.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte si profil cílové skupiny, který vám pomůže při plánování marketingové strategie.
- Označte typy úkolů a úrovně dopadu pro každou akci.
- Nastavte a upravujte časové osy s termíny splnění pro každý cíl a výsledek.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, marketingové týmy a freelancery, kteří hledají šablonu pro vytvoření podrobného marketingového plánu.
Toto říká Chelsea Bennett, manažerka pro zapojení značky ve společnosti Lulu Press, o používání ClickUp:
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
2. Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp
Získejte perfektní kombinaci organizace a spolupráce s šablonou ClickUp pro správu marketingových kampaní. Pomůže vám spravovat různé aspekty kampaně z jednoho místa.
Šablona obsahuje nástroje pro sledování přizpůsobené potřebám kampaně, jako jsou nástroje pro sledování rozpočtu a sociálních médií, které pomáhají efektivně organizovat klíčové metriky. Navíc záložka „Reference“ ukládá důležité dokumenty, jako jsou profily cílových skupin, pokyny pro značku a podrobnosti o produktech, aby byly snadno přístupné.
Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte fázi kampaně, typ výstupu a podrobnosti o marketingovém kanálu pomocí vlastních polí ClickUp.
- Vytvořte jasný plán pro všechny kanály a budujte silné vazby s publikem.
- Stanovte si realizovatelné a měřitelné cíle a poté je rozdělte na zvládnutelné úkoly v ClickUp.
🔑 Ideální pro: marketingové týmy, manažery kampaní a agentury, které hledají organizovanou strukturu pro provádění marketingových kampaní.
3. Šablona plánu kampaně ClickUp
Šablona plánu kampaně ClickUp zjednodušuje plánování, organizaci a sledování marketingových kampaní. Obsahuje speciální pole pro zaznamenávání vedoucího kampaně, týmu, rozpočtu, pokroku a dalších údajů, díky čemuž je váš plán kompletní a snadno spravovatelný.
Tato šablona vám umožňuje kategorizovat úkoly podle typu kampaně – produkt, sociální média, placené reklamy nebo povědomí o značce –, takže můžete každý proces ve svém marketingovém plánu přizpůsobit svým cílům. Kromě toho vám kontrolní seznamy a dílčí úkoly pomohou zefektivnit každý krok realizace.
Proč se vám to bude líbit:
- Přiřaďte rozpočet ke každému plánu a aktivitě a sledujte jej po celou dobu trvání kampaně.
- Definujte vztahy mezi marketingovými aktivitami pomocí závislostí úkolů ClickUp.
- Vložte odkazy ze svého pracovního prostoru a přidejte zdroje nebo materiály kampaně.
🔑 Ideální pro: marketingové manažery, vedoucí projektů a týmy, které chtějí pořádat strukturované, cílené marketingové kampaně.
➡ Další informace: Nástroje umělé inteligence pro sociální média pro marketéry
4. Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp
Hledáte efektivní způsob, jak plánovat obsah sociálních médií? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Social Media Content Plan Template, abyste zajistili konzistentnost napříč platformami. Šablona spojuje vše dohromady a vytváří jasný, časově ohraničený plán obsahu, který je dostatečně strukturovaný, aby zaplnil váš kalendář, ale zároveň dostatečně flexibilní, aby poskytoval prostor pro spontánní reakce na trendy.
Šablona obsahuje sekce s podrobným popisem obsahu, copywritera, designéra a platformy sociálních médií. Ukazatele pokroku zobrazují, jaká část plánu je již hotová, takže váš tým může pokračovat podle plánu.
Proč se vám to bude líbit:
- Seznamte všechny relevantní kroky k organizaci plánu obsahu jako dílčí úkoly pro snadné sledování.
- Ke každému záznamu přidejte popisek a odkazy na obsah.
- Označte závislosti a připojte relevantní soubory, abyste zajistili konzistentní plán obsahu.
🔑 Ideální pro: Správce sociálních médií, týmy zabývající se obsahem a agentury, které chtějí vytvořit konzistentní a organizovaný kalendář sociálních médií.
💡 Tip pro profesionály: Nevíte, jak vylepšit svůj plán obsahu na sociálních médiích, abyste dosáhli lepších konverzí? Požádejte ClickUp Brain, svého chytrého asistenta s umělou inteligencí, který rozumí kontextu, o návrhy a získejte praktické informace.
5. Šablona marketingového akčního plánu ClickUp
Vytvořte si chytrý marketingový plán pomocí šablony marketingového akčního plánu ClickUp. Shromažďuje všechny klíčové prvky marketingového akčního plánu na jednom místě, aby se lépe zaměřil a provedl.
Tato šablona vám pomůže uspořádat preference zákazníků prostřednictvím průzkumů a analýz a vytvořit tak ucelený profil zákazníka. Díky strukturovaným detailům vám také pomůže zkontrolovat minulé a současné aktivity a vylepšit budoucí strategie.
Proč se vám to bude líbit:
- Porovnejte skutečný výkon s nastavenými cíli v ClickUp a využijte tyto informace jako vodítko pro své budoucí marketingové aktivity.
- Vytvořte si kontrolní seznam s cíli SMART a odškrtávejte je, jakmile je dosáhnete.
- Nastavte marketingové KPI pro akční plán, aby bylo sledování plynulé.
🔑 Ideální pro: marketingové stratégy, vedoucí týmů a majitele firem, kteří hledají cílený akční plán zaměřený na výsledky.
6. Šablona ClickUp pro marketingové týmy
Šablona ClickUp Marketing Teams organizuje vaše úsilí v oblasti budování týmu pomocí speciálních složek pro interní zaškolování, kariérní rozvoj, marketingové plány a další. Poskytuje také přehledný pohled na kampaně v různých fázích, které jsou v souladu s KPI pomocí vlastních polí.
Potřebujete pro svou práci různé pohledy? Přepínejte mezi šesti vestavěnými zobrazeními – včetně organizačního schématu, zápisů z jednání, marketingové wiki a dokonce i uvítacího panelu – tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho týmu v každé fázi.
Díky integrovanému tagování, vnořeným podúkolům, sledování času a přímé správě e-mailů pomáhá ClickUp pro marketingové týmy vašemu týmu spolupracovat a udržovat soulad s marketingovými cíli.
Proč se vám to bude líbit:
- Definujte kreativní proces návrhu a ukládejte zdroje na jednom centrálním místě.
- Vytvořte organizační schéma pro stanovení hierarchie týmu.
- Vytvořte marketingový formulář žádosti, abyste sladili zdroje s cíli projektu.
🔑 Ideální pro: Marketingové manažery, vedoucí týmů a koordinátory lidských zdrojů, kteří chtějí efektivně organizovat marketingové aktivity a strukturu týmu.
7. Šablona procesů marketingového týmu ClickUp
Šablona ClickUp Marketing Team Processes vám pomůže zefektivnit pracovní postupy díky jasným podrobným pokynům pro opakující se úkoly. Zajistí, že váš tým bude postupovat podle jednotných postupů, takže každá kampaň bude splňovat vaše standardy.
Šablona organizuje vše od zahájení kampaně až po sledování KPI. A to nejlepší? Integrované tab ule ClickUp Whiteboards nabízejí perfektní kreativní prostor pro brainstorming, který marketingové týmy ocení.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvářejte vnořené stránky v ClickUp Docs, abyste mohli organizovat kampaně a kategorizovat procesy.
- Propojte úkoly a dokumenty, abyste zachovali kontext
- Převádějte jednotlivé kroky procesu na praktické úkoly a kontrolní seznamy, které usnadní jejich provádění a sledování.
🔑 Ideální pro: marketingové týmy, vedoucí projektů a provozní manažery, kteří chtějí standardizovat pracovní postupy a udržet kvalitu kampaní.
8. Šablona strategického marketingového plánu ClickUp
Šablona strategického marketingového plánu ClickUp usnadňuje organizaci marketingových kampaní a zdrojů. Pomáhá vám sledovat klíčové výsledky za jednotlivá čtvrtletí, abyste mohli v průběhu roku vylepšovat svou strategii.
Tabulka pokroku zobrazuje úkoly podle stupně jejich dokončení. Zobrazení časové osy vám umožňuje stanovit jasné termíny pro každý OKR a přehledně sledovat pokrok.
Proč se vám to bude líbit:
- Plánujte úkoly podle OKR a zahrňte vlastní pole, jako jsou kanály, rozpočet a výdaje, abyste zachovali přehlednost.
- Kategorizujte OKR podle pokroku, například jako rizikové, splněné a na dobré cestě.
- Uveďte dílčí úkoly pro každý OKR, abyste zajistili plynulý a proveditelný pracovní postup.
🔑 Ideální pro: marketingové stratégy, vedoucí týmů a projektové manažery, kteří chtějí sladit dlouhodobé cíle s každodenní realizací.
9. Šablona marketingového plánu pro akce ClickUp
Šablona marketingového plánu událostí ClickUp zjednodušuje všechny fáze plánování událostí – od strategie přes realizaci až po analýzu po skončení události. Rozděluje úkoly do klíčových fází: plánování, realizace a hodnocení, aby váš tým zůstal soustředěný a sladěný.
Tato šablona vám umožňuje sepsat úkoly a kontrolní seznamy pro jednotlivé fáze vašeho marketingového plánu. Časové osy a kalendáře událostí vám umožňují plánovat konkrétní kroky na detailní úrovni. Navíc vám vlastní pole, jako jsou fáze, odpovědná osoba, vlastní hodnocení, míra dokončení a další, pomáhají udržovat odpovědnost.
Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte pole vzorců pro sledování přidělených rozpočtů a skutečných výdajů.
- Připojte faktury a pohledávky a podpůrné dokumenty pro ověření a analýzu po skončení akce.
- Pomocí poznámek zaznamenávejte další podrobnosti a souvislosti.
🔑 Ideální pro: marketingové pracovníky v oblasti eventů, brand manažery a týmy, které organizují a realizují vysoce účinné marketingové akce s přesností.
➡ Další informace: Příklady a vzory efektivních marketingových plánů
10. Šablona plánu obsahového marketingu ClickUp
Hledáte organizovaný, ale flexibilní způsob plánování svého obsahového marketingu? Šablona plánu obsahového marketingu ClickUp vám poskytuje strukturu, díky které můžete snadno plánovat a spravovat svou strategii.
Umožňuje vám plánovat kalendář po jednotlivých měsících a zaznamenávat klíčové podrobnosti, jako je typ obsahu, kanály, zaměření, měsíc, oddělení, pilíř obsahu a další. Díky přizpůsobitelným zobrazením, jako je časová osa obsahu, časová osa oddělení a data publikování, je sledování termínů hračkou.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte si obsahový kanál s vlastními stavy úkolů, jako jsou nápady, výroba, schválení, spuštění a hodnocení.
- Přidejte obrázky pro ilustraci a vylepšete vizuální přitažlivost svého obsahu.
- Přidejte do referenčního sloupce stručné informace o obsahu, nápady, KPI a další údaje, abyste měli všechny souvislosti pohromadě.
🔑 Ideální pro: Content marketéry, redakční týmy a marketingové vedoucí, kteří chtějí spravovat strukturované a termínově orientované obsahové kalendáře.
➡ Číst více: Jak vytvořit plán řízení obsahového marketingu
11. Šablona plánu obsahu ClickUp
Díky šabloně ClickUp Content Plan Template bude správa jednotlivých fází plánování obsahu hladká. Poskytuje přehledný a strukturovaný seznam pro správu tvorby obsahu od začátku do konce.
Šablona obsahuje vlastní pole, jako je akční plán, autor, účel, cílová skupina, klíčová slova a další, aby byl zachován kompletní kontext. Navíc schvalovací panel zobrazuje plánovaný i vytvořený obsah v různých fázích schvalování, což zajišťuje lepší přehlednost.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte kalendář obsahu s nápady/plánovanými příspěvky označenými barevnými kódy podle obsahu.
- Kategorizujte úkoly související s tvorbou a schvalováním obsahu podle naléhavosti, například vysoká, střední a nízká.
- Automatizujte opakující se úkoly a urychlete tak pracovní postupy při tvorbě obsahu.
🔑 Ideální pro: Strategie obsahu, redakční týmy a marketingové manažery, kteří chtějí vytvořit efektivní a organizovaný plán obsahu.
💡 Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Autopilot Agents, kteří za vás vyřídí rutinní práci. Jedná se o chytré asistenty, kteří sledují aktivitu v pracovním prostoru a automaticky provádějí akce, jako je generování reportů, přiřazování úkolů, shrnování obsahu a další.
Zde je několik nápadů, jak začít:
- Návrh → Recenze předání: Automaticky přiřaďte a informujte správného recenzenta a sdílejte s ním shrnutí, když je návrh označen jako dokončený.
- Schůzky s konkrétními úkoly: Proměňte poznámky ze schůzek s konkrétními úkoly v nové úkoly.
- Sledování klientů nebo editorů: Pokud úkol zůstane po uplynutí dané doby nezměněn, spusťte připomenutí.
- Aktualizace výkonu: Nechte agenty shrnout aktualizace pro vedoucí kanály podle harmonogramu.
12. Šablona e-mailové marketingové kampaně ClickUp
Díky šabloně e-mailové marketingové kampaně ClickUp bude každý váš marketingový e-mail mít velký úspěch. Nabízí centralizovaný prostor pro správu cílů kampaně, odkazů, specifikací, výzev k akci a cílové skupiny v jedné tabulce.
Podúkoly vám pomohou strukturovat pracovní postup – od stanovení cílů přes vytváření poutavých e-mailů až po sledování výsledků. Kontrolní seznamy navíc přidávají každému podúkolu více kontextu, aby byl přehlednější.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte individuální seznamy pro různé e-mailové marketingové kampaně.
- Přidejte tabuli pro vizualizaci profilů zákazníků, brainstorming plánů a identifikaci KPI.
- Nastavte opakující se úkoly, abyste mohli kontrolovat své e-mailové kampaně a provádět úpravy.
🔑 Ideální pro: E-mailové marketéry, digitální týmy a manažery kampaní pro plánování, realizaci a optimalizaci e-mailových marketingových kampaní.
13. Šablona plánu reklam ClickUp
Provozování reklam je časově náročné a složité. Šablona ClickUp Ads Schedule Template zjednodušuje tento proces díky přehlednému a organizovanému rozvržení.
Pipeline reklam ukazuje, které reklamy jsou v procesu, čekají na schválení nebo jsou v procesu schvalování. Reklamy jsou seskupeny podle kanálu – sociální média, placená reklama, průzkum trhu a lokální marketing. Funkce drag-and-drop v kalendářovém zobrazení vám pomůže snadno plánovat a naplánovat reklamy.
Proč se vám to bude líbit:
- Uveďte klíčové ukazatele výkonnosti, fiskální čtvrtletí a marketingový cíl spolu s reklamními aktivitami.
- Zkontrolujte časovou osu a klíčové metriky svých reklamních kampaní a upravte strategii.
- Spusťte vestavěný časový tracker v ClickUp pro každou reklamní aktivitu a odhadněte čas od vzniku nápadu po dodání, zejména u fakturovatelné práce pro klienty.
🔑 Ideální pro: Mediální plánovače, manažery reklamy a marketingové týmy, které hledají strukturovanou šablonu pro správu a optimalizaci plánů reklamy v různých kanálech.
14. Šablona pro branding ClickUp
Vytvořte si značku, která bude nezaměnitelná, pomocí šablony pro branding od ClickUp – rámce vhodného pro začátečníky a připraveného k okamžitému použití, který sjednotí vaši vizuální identitu a sdělení ve všech kontaktních bodech.
Použijte je k definování svého loga, barevné palety, stylových prvků a sdělení. Vytvořte a udržujte centralizovanou knihovnu značkových aktiv a stylových pravidel, aby váš tým zůstal sjednocený a v souladu se značkou v každé kampani a na každém kanálu.
Můžete jej také využít pro brandingové projekty pro klienty. Díky samostatným sekcím pro interní a klientská schválení můžete snadno vidět, které úkoly postupují a které čekají na zpětnou vazbu. U každého úkolu je také uveden odpovědný člen týmu, aby byla jasná odpovědnost.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte dokument s barvami, styly, tvary a prvky designu loga, které odrážejí vaši značku, a aktualizujte jej podle toho, jak se vaše značka vyvíjí.
- Zaznamenávejte metadata, jako jsou „odkaz na referenci“, „typ schválení“ a fáze projektu, abyste mohli efektivně organizovat úkoly související s budováním značky.
- Zůstaňte v obraze díky funkcím časové osy, jako je sledování času, závislosti, značky, připomenutí a integrace e-mailů.
🔑 Ideální pro: Kreativní týmy, brand manažery a designéry, kteří chtějí vybudovat konzistentní identitu značky připravenou pro klienty.
15. Šablona marketingové agentury ClickUp
Jednou z klíčových výzev pro každou marketingovou agenturu je udržovat data klientů a kampaně dostatečně organizované, aby bylo možné dosáhnout personalizovaných a efektivních výsledků. Právě k tomu slouží šablona ClickUp Marketing Agency Template.
Pomáhá vám spravovat účty klientů individuálně, spolu s jejich příslušnými kampaněmi, pro plynulé sledování. Zobrazení časové osy smlouvy vám umožňuje mít přehled o termínech splatnosti a zajistit, že vám nic neunikne.
Proč se vám to bude líbit:
- Rozdělte úkoly do kategorií podle kampaní, kreativních prvků, obsahu a dalších kritérií.
- Nastavte proces uzavírání smluv s kroky, jako je návrh, uzavření, plnění, vypršení platnosti a další.
- Uveďte velikost smlouvy, ukazatele pokroku a další kritéria pro snadné třídění a připojte relevantní soubory k úkolům souvisejícím se smlouvou.
🔑Ideální pro: Marketingové agentury a kreativní týmy, které chtějí spravovat více klientů a projektů strukturovaně a přehledně.
16. Šablona plánu prodeje a marketingu ClickUp
Šablona ClickUp pro prodejní a marketingový plán vám pomůže sladit obě oddělení s vašimi hlavními obchodními cíli. Umožní vám organizovat aktivity podle cíle a umístění – sociální média, místní, národní, PR a reklama – takže vaše strategie zůstane zaměřená a snadno sledovatelná.
Tato šablona usnadňuje týmům sdílení výzkumu, navrhování strategií a koordinaci úsilí v reálném čase. Ať už stanovujete cíle, plánujete kampaně nebo sledujete výsledky, vše zůstává sladěné a spolupracující.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte profil zákazníka s klíčovými údaji, jako jsou demografické údaje, preference a další informace.
- Seznamte si cíle a výsledky svých strategických plánů, jako jsou tržby, rozpočty a míra úspěšnosti.
- Proveďte analýzu konkurence a zdokumentujte poznatky, abyste optimalizovali svůj prodejní a marketingový přístup.
🔑 Ideální pro: Vedoucí prodeje, marketingové týmy a obchodní stratégové, kteří chtějí sladit své úsilí o růst.
17. Pokročilá šablona ClickUp pro sociální média
Pokročilá šablona ClickUp Social Media poskytuje strukturovaný systém pro strategické plánování, organizaci, sledování a optimalizaci vašeho obsahu na jednom místě.
Šablona vám pomůže strukturovat klíčové podrobnosti, jako je kategorie obsahu, přiřazená osoba, odkaz na návrh a další. Navíc díky vlastním stavům může váš tým sledovat průběh každého příspěvku – od nápadu až po zveřejnění.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte si databázi obsahu pro sociální sítě, abyste měli své nápady přehledně uspořádané a snadno dostupné.
- Přidejte dokumenty, abyste mohli psát texty, vymýšlet pracovní postupy a ukládat zdroje kampaně.
- Kategorizujte obsah podle platforem, jako je Twitter, Instagram a další relevantní pro vaše podnikání.
🔑 Ideální pro: Správce sociálních médií, týmy zabývající se obsahem a agentury, které spravují rozsáhlé obsahové strategie pro více platforem.
18. Šablona marketingového kalendáře ClickUp
Máte dost roztříštěných tabulek a zmeškaných termínů kampaní? Šablona marketingového kalendáře ClickUp poskytuje vašemu týmu jeden centralizovaný prostor bez nutnosti programování, kde můžete plánovat, sledovat a realizovat kampaně. Sledujte pracovní postupy, monitorujte kapacitu týmu a upravujte plány podle potřeb vašeho týmu.
Automatizace ClickUp urychlují práci tím, že přiřazují úkoly a podúkoly správným osobám, jakmile jsou dokončeny správné kroky. Priority úkolů zajišťují, že váš tým vždy ví, co má řešit jako první.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte odhady a skutečné výdaje pomocí tabulky rozpočtu.
- Vytvořte vlastní úkolové karty pro každou marketingovou aktivitu a přidejte kontrolní seznamy a zdroje.
- Vše přehledně v jednom kalendáři – zlepšete koordinaci, včas odhalte konflikty a zjednodušte plánování zdrojů.
🔑 Ideální pro: Marketingové manažery, týmy zabývající se obsahem a vedoucí kampaní, kteří hledají organizovaný rámec pro jasné a kontrolované řízení marketingových kampaní.
19. Šablona marketingového rozpočtu ClickUp
Zajímá vás, proč marketingový rozpočet vždy překračuje limit? Šablona marketingového rozpočtu ClickUp vám pomůže určit vzorce výdajů a optimalizovat vaše marketingové náklady.
Poskytuje jasný přehled marketingového rozpočtu přiděleného pro každou marketingovou aktivitu. Aktivity jsou seskupeny podle typu kampaně, aby byl lépe vidět celkový obraz. Nástroj pro sledování nákladů porovnává odhadované a skutečné výdaje za čtvrtletí, aby vám pomohl odhalit trendy a upozornit na oblasti, kde lze snížit náklady.
Proč se vám to bude líbit:
- Identifikujte trendy a předpovídejte rozpočty pro budoucí marketingové kampaně.
- Uveďte vlastní KPI, jako je dopad, hodnocení úsilí, rozpočet, výdaje a další.
- Přidejte pole vzorců, abyste automatizovali výpočet rozpočtu a zajistili přesnost.
🔑 Ideální pro: Marketingové ředitele, finanční týmy a manažery kampaní, kteří chtějí sledovat a optimalizovat každou korunu vynaloženou na marketing.
20. Šablona marketingové nabídky ClickUp
Šablona marketingové nabídky ClickUp nabízí strukturovaný rámec, který zahrnuje všechny podstatné podrobnosti pro přesvědčivou nabídku. Udržuje vaše nápady organizované a snadno sledovatelné.
Podstránky vám umožňují přehledně prezentovat různé sekce, od celkového procesu až po očekávané výsledky. Navíc vizuální prvky, jako jsou ikony a obrázky, zlepšují plynulost a zvyšují vizuální přitažlivost.
Proč se vám to bude líbit:
- Poskytněte komplexní rozpis rozpočtu, abyste zajistili transparentnost.
- Rozdělte navrhované aktivity na konkrétní úkoly.
- Propojte podpůrné dokumenty s aktivitami, metrikami a výsledky, abyste zajistili ověření.
🔑 Ideální pro: marketingové týmy, konzultanty a agentury, které chtějí vytvářet jasné, profesionální a na výsledky orientované návrhy.
