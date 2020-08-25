Průvodce školením Agile (kurzy + procesy)

Hledáte průvodce školením Agile?
Pokud jde o řízení agilního projektu, musíte se naučit několik věcí:
Agilní metody, koncepty, role, odpovědnosti... seznam je nekonečný!
Ale jak na to?
S školením Agile!
V tomto článku se dozvíte, co je to školení Agile a jaké jsou jeho hlavní výhody.
Zabýváme se také sedmi školicími kurzy a tím, jak můžete využít školení Agile, abyste se v roce 2022 stali vynikajícími profesionály v oblasti agilního projektového řízení.
Pojďme na to!
Co je to školení Agile?
Agilní školení vás naučí koncepty agilní metodiky, které vám pomohou správně řídit agilní projekty a týmy.
Ale co je to agilní metodika?
Agile je moderní metoda řízení projektů, která vám pomůže rozdělit velký projekt na menší vývojové fáze, známé jako sprinty.
V metodě Agile vyvíjíte produkt ve sprintech, na konci každé fáze získáváte zpětnou vazbu od zákazníků a před vydáním další verze produktu provedete požadované změny.
Výsledek?
Když aktivně zapojíte zákazníky do procesu agilního vývoje, vytvoříte produkt, který dokonale odpovídá jejich potřebám, a oni budou tančit radostí!
3 hlavní výhody školení Agile
Agilní framework je samozřejmě moderní metodou projektového řízení. Přináší však také spoustu nových konceptů, rolí a odpovědností.
Proto je ideální absolvovat školení Agile.
Zde je několik výhod, které vám školení Agile přinese:
1. Naučte se základy
Školení vás naučí základy a podrobné koncepty agilní metody.
Ale to není vše!
Agilní školení vám také pomůže:
- Pochopte, jak proces Agile využívá neustálé zlepšování a pravidelné testování k vývoji skvělých produktů.
- Provádějte agilní ceremonie hladce, jako jsou plánovací a retrospektivní schůzky.
- Naučte se, jak implementovat zpětnou vazbu od zákazníků v agilním přístupu.
2. Usnadněte agilní transformaci
Bez ohledu na rozsah transformace není přizpůsobení se novým změnám snadné.
Koneckonců, zavádění zásadních změn do základních prvků organizace bude vždy náročné.
Znamená to ale, že si koledujete o potíže?
Agilní transformace obvykle zahrnuje:
- Analýza aktuálního stavu vaší organizace ve všech oblastech
- Porozumění vizi a poslání transformace
- Stanovení pravidel komunikace pro členy týmu
- Vytváření plánů pro koučování zaměstnanců, kteří nejsou obeznámeni s agilními metodami
A protože vás školení Agile naučí tyto aspekty, budete vědět, jak správně implementovat transformaci Agile, což vám i vaší organizaci usnadní začlenění do nového systému.
3. Získejte certifikaci
Školicí kurz sice slouží především k předávání znalostí a dovedností v oblasti agilního rámce, ale nabízí i mnohem více.
Školení Agile vám také může pomoci získat potřebný počet kreditů nebo kontaktních hodin pro složení certifikační zkoušky.
Jaké jsou výhody?
Získáním certifikátu se stanete certifikovaným profesionálem v oblasti agilního projektového řízení. To zvýší hodnotu vašeho životopisu a pomůže vám posunout se v této oblasti o krok dál.
Podívejte se na tyto špičkové certifikace v oblasti agilního projektového řízení a certifikace v oblasti produktového řízení.
7 nejlepších školení Agile v roce 2022
Zmatilo vás hledání školicího kurzu?
Nebojte se!
Zde je podrobný přehled sedmi školicích kurzů, abyste znali své možnosti.
U každého školicího kurzu Agile zdůrazníme:
- Oblasti, které kurz pokrývá
- Agilní certifikace, kterou můžete získat
- Který institut projektového managementu je nabízí?
- Kolik to stojí
1. Školení Agile Fundamentals
Tento kurz agilního školení vás naučí základy agilní metodiky. Podrobně se seznámíte s různými agilními frameworky, jako jsou Scrum, Kanban, Lean a XP (Extreme Programming).
Školicí kurz Agile Fundamentals Training zahrnuje:
- Agilní projektové řízení
- Agilní testování
- Agilní principy a hodnoty
- Akreditované školení Agile Scrum master
Tento školicí kurz je k dispozici ve třech formátech:
- Živé školení vedené lektorem
- Na vyžádání
- Kombinovaná verze na vyžádání/vedená lektorem
Díky živému a on-demand školicímu kurzu Agile Fundamentals Training získáte:
- 17 jednotek profesního rozvoje (PDU)
- 17 NASBA Continuing Professional Education (CPE)
Ale co je to PDU a NASBA CPE?
- PDU: jednotka zavedená Project Management Institute pro měření profesního rozvoje jednotlivce.
- CPE: jednotka pro měření počtu hodin účasti na kurzu za účelem udržení certifikačního statusu. Jeden kredit CPE NASBA (National Association of State Boards of Accountancy) odpovídá 50 minutám školení.
Certifikace, kterou můžete získat
Certifikace ICAgile Certified Professional (ICP) od Mezinárodního konsorcia pro agilní metody
K získání této certifikace není třeba absolvovat žádnou konkrétní certifikační zkoušku.
Ano.
Stačí absolvovat kurz akreditovaný organizací ICAgile. Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte pozvánku k získání certifikátu.
Nabízí
Learning Tree International
Ceny kurzů
- Pro kombinované studium: 1090 $/rok
- Pro živé školení vedené lektorem: 1795 USD
- Cena prémiového školení: 2250 $/rok
2. Školení Certified Scrum Master
Certified Scrum Master Training je dvoudenní živý školicí kurz vedený instruktorem (Certified Scrum Trainer). Učí rámec Scrum se zvláštním zaměřením na sledování úkolů, burndown grafy a denní schůzky Scrum.
S tímto kurzem Scrum získáte také dvouleté členství ve Scrum Alliance.
Školicí kurz Certified Scrum Master Training zahrnuje:
- Základy rámce Scrum
- Agilní hodnoty a principy
- Role ve Scrumu
- Scrumové schůzky
- Artefakty Scrumu
Absolvováním tohoto školicího kurzu Scrum master získáte:
- 16 PDU
- 16 Scrum Education Unit (SEU)
Co je SEU?
SEU je kredit, který získáte absolvováním školení a který prohlubuje vaše znalosti jako praktikanta Scrumu.
Certifikace, kterou můžete získat
Certifikovaný Scrum Master od Scrum Alliance
Abyste získali tuto certifikaci Scrum, musíte absolvovat celý školicí kurz Scrum master.
Po jeho absolvování vám bude e-mailem zaslán odkaz na zkoušku s 90denním přístupem. Máte 2 pokusy na složení této certifikační zkoušky Agile, která obsahuje 50 otázek s výběrem odpovědí a časovým limitem 60 minut.
Nabízí
Cprime
Ceny kurzů
895 $
3. Školení pro certifikaci PMI-ACP
Učí principy a metody agilního rámce, včetně Scrumu, extrémního programování a Lean. Tento kurz zahrnuje materiály pro přípravu na zkoušku, výukové pomůcky a cvičné otázky.
Získáte také 6měsíční přístup k online školicímu portálu Project Management Academy.
Školicí kurz Agile Practitioner zahrnuje:
- Základy agilní metody
- Agilní postupy pro odhadování projektů
- Agilní komunikace a vedení
- Agilní smlouvy a účetní zásady
Tento školicí kurz pro agilní praktiky je k dispozici ve čtyřech formátech:
- Živá virtuální učebna
- Živé školení vedené lektorem v učebně
- Video na vyžádání
- Interní
S kurzem Agile Practitioner Training získáte 21 PDU.
Certifikace, kterou můžete získat
Agile Certified Practitioner od The Project Management Institute
Abyste získali tuto certifikaci, musíte složit certifikační zkoušku Agile, která obsahuje 120 otázek s výběrem odpovědí a časovým limitem 3 hodiny.
Nabízí
Akademie projektového řízení
Ceny kurzů
- Pro virtuální školení v učebně: 1195 USD
- Cena za video na vyžádání: 995 USD
4. Leading SAFe 5. 0 (Scaled Agile)
Školicí kurz Leading Scaled Agile Framework je 2–3denní školení, které vás naučí, jak škálovat agilní principy pomocí metod leanového myšlení a technik produktového vývoje.
Tento školicí kurz zahrnuje:
- Úvod do Scaled Agile Framework
- Lean thinking
- Agilní vývoj
- Agilní transformace
- Scaled Agile Framework na úrovni týmu
Školicí kurz Leading Scaled Agile je k dispozici ve dvou formátech:
- 2denní prezenční školení
- 3denní virtuální živá výuka
Certifikace, kterou můžete získat
Certifikace SAFe 4 Agilist od Scaled Agile
Abyste získali tuto certifikaci, musíte složit certifikační zkoušku Agile, která obsahuje 45 otázek a má časový limit 90 minut.
Nabízí
Global Knowledge
Ceny kurzů
- Pro virtuální živou výuku: 995 USD
- Pro živé školení v učebně: 995 USD
5. Agilní a Scrum Foundation
Jedná se o dvoudenní školení Agile a Scrum, které pokrývá základy principů Agile a rámce Scrum.
Tento školicí kurz Scrum zahrnuje:
- Agilní způsob uvažování
- Scrumové postupy
- Scrumové akce
- Důležitost backlogu
- Definice dokončení
Školení Agile a Scrum je k dispozici ve dvou formátech:
- Živé školení v učebně
- Virtuální učebna živě
Certifikace, kterou můžete získat
Certifikace Agile Scrum Foundation od EXIN
Abyste získali tuto certifikaci Agile, musíte složit zkoušku, která obsahuje 40 otázek s výběrem odpovědí a časový limit 1 hodina.
Nabízí
Global Knowledge
Ceny kurzů
Pro virtuální živou výuku: 1595 USD
6. Certifikované školení Scrum Product Owner
Jedná se o dvoudenní školení, které se zabývá rolí produktového vlastníka v týmu Scrum.
Zúčastníte se školicích cvičení a technik, podrobných diskusí a případových studií. Toto školení pro certifikaci Scrum vede certifikovaný trenér Scrum Alliance.
Školicí kurz Certified Scrum Product Owner zahrnuje:
- Základy role produktového vlastníka
- Produktový backlog
- Spolupráce se zainteresovanými stranami
- Porozumění zákazníkům a uživatelům
Tento školicí kurz je k dispozici ve dvou formátech:
- Živé online kurzy
- Kurz vedený lektorem naživo
Absolvováním tohoto certifikačního školení Scrum získáte:
- 16 PDU
- 16 SEU
Certifikace, kterou můžete získat
Certifikovaný Scrum Product Owner od Scrum Alliance
K získání této certifikace není třeba absolvovat žádnou konkrétní certifikační zkoušku.
Ale žádné flákání!
Abyste získali certifikaci, musíte se zúčastnit obou dnů tohoto školicího kurzu.
Nabízí
Cprime
Ceny kurzů
- Pro živé online školení: 895 USD
- Pro živý kurz vedený lektorem: 895 USD
7. Workshop agilního koučování (ICP-ACC)
Agile Coaching Workshop je 2–3denní školicí kurz vedený školitelem Agile. Zabývá se základními kompetencemi kouče Agile.
Tento kurz agilního školení zahrnuje:
- Co je to agilní kouč?
- Agilní kouč jako facilitátor, mentor
- Agilní myšlení
- Týmový kouč
Workshop Agile Coaching je k dispozici ve dvou formátech:
- Třídenní prezenční kurz
- 4denní živé online školení
Absolvováním tohoto školicího kurzu Agile získáte 21 PMI PDU.
Certifikace, kterou můžete získat
ICAgile Certified Professional in Agile Coaching (ICP-ACC) od Mezinárodního konsorcia Agile
K získání této certifikace není třeba skládat žádnou specifickou certifikační zkoušku. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu akreditovaného ICAgile vám bude certifikát udělen.
Nabízí
ASPE
Ceny kurzů
- Cena za individuální registraci do kurzu: 1595 USD
- Pro skupinovou registraci do kurzu: 1495 USD
- Pro živé online školení: 1595 USD
Jak využít školení Agile
Absolvovali jste školení a dokonce jste získali certifikát.
Jak využít tyto znalosti a dovednosti při řízení projektů?
Je to jednoduché: pomocí nástrojů pro řízení projektů!
Nástroje pro řízení projektů vám pomohou spravovat agilní úkoly a efektivně spolupracovat s vašimi týmy.
A ClickUp je jediný nástroj pro řízení projektů, který potřebujete k využití svého školení Agile!
Ale co je ClickUp?
ClickUp je nejlépe hodnocený nástroj pro řízení projektů na světě.
Od plánování projektů po analýzu úrovně aktivity vašeho vzdáleného týmu – ClickUp je jediný nástroj, který potřebujete!
Takto ClickUp přináší agilitu do procesu zavádění Agile:
1. Více pohledů pro přizpůsobení se různým potřebám projektu
Na rozdíl od jiných nástrojů pro řízení projektů vám Multiple Views od ClickUp umožňuje pracovat tak, jak chcete.
Ať už se jedná o Agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming nebo jakoukoli jinou projektovou metodiku, ClickUp se snadno přizpůsobí vašim potřebám.
Zde je podrobný přehled toho, co vám ClickUp nabízí:
A. Požadované zobrazení úkolů
ClickUp nabízí dva povinné pohledy na úkoly, které se přizpůsobí vašemu agilnímu procesu:
1. Zobrazení seznamu
Funkce List view v aplikaci ClickUp zobrazuje úkoly jeden po druhém ve formě kontrolního seznamu.
V průběhu agilního projektu můžete jednotlivé úkoly řešit postupně a po jejich dokončení je odškrtávat.
Co víc?
Své úkoly si můžete organizovat podle libosti!
2. Pohled představenstva
Pokud dáváte přednost Kanban tabulkám, pak je pro vás ideální zobrazení tabule v ClickUp.
Můžete si rychle vizualizovat průběh svého agilního projektu a podle svých potřeb přetahovat úkoly sem a tam!
B. Zobrazení boxu
Už jste někdy během kontrolních schůzek usnuli?
Už ne!
Funkce Box View od ClickUp poskytuje vizuální přehled úkolů a projektů vašeho týmu. Můžete snadno zjistit, kdo na čem pracuje, aniž byste museli účastnit se nekonečných schůzek.
Produktový manažer nebo Scrum master si může rychle prohlédnout:
- Na jakých úkolech členové jejich Scrum týmu momentálně pracují
- Co bylo dosud dokončeno
- Kdo má příliš mnoho úkolů
Zobrazení Box vám také pomůže zjistit, zda má některý člen týmu příliš velké pracovní zatížení. Úkoly můžete snadno přeřadit, abyste předešli vyhoření zaměstnanců.
C. Zobrazení kalendáře
Díky funkci Kalendář v ClickUp můžete snadno sledovat svůj nabitý program.
Je to nejrychlejší způsob, jak plánovat a spravovat harmonogramy agilních projektů, aniž byste vynechali jediný úkol.
Můžete dokonce přepínat zobrazení kalendáře mezi:
- Dny: zobrazit všechny úkoly pro vybraný den
- 4 dny: podívejte se na svůj plán úkolů na čtyři dny
- Týden: podívejte se na své naplánované úkoly na celý týden
- Měsíční: vizualizujte úkoly pro celý měsíc
Režim D. Me
Chcete zobrazit pouze práci, která je vám přidělena?
Využijte funkci Me Mode od ClickUp!
Díky tomu se budete moci lépe soustředit na své úkoly a nebudete se rozptylovat prací ostatních členů Scrum týmu.
Navíc si můžete snadno přizpůsobit položky, které chcete vidět ve svém režimu Me Mode – stačí vybrat atributy podle svých požadavků.
2. Seznamy sprintů pro sledování pokroku ve sprintu
Sprint Lists od ClickUp vám pomohou sledovat průběh sprintového cyklu – rozdělí ho na malé úkoly. Každý bod na seznamu můžete rychle odškrtnout, jak postupujete sprintovým cyklem.
Můžete dokonce přidat body Scrum do seznamů Sprintů ClickUp, abyste odhadli čas, který vám zabere dokončení položky produktového backlogu.
Kromě toho můžete použít seznamy sprintů a retrospektivní nástroje k přezkoumání pokroku během událostí Scrum, jako je plánování sprintu, revize sprintu, retrospektiva sprintu nebo denní schůzky Scrum.
3. Automatizace pracovních postupů pro automatizaci opakujících se úkolů
Ztrácíte čas opakujícími se úkoly?
Už ne!
ClickUp přináší do vašeho pracovního prostoru spoustu automatizací pracovních postupů, které vám ušetří spoustu času a umožní vám soustředit se na podstatné úkoly. Můžete je použít k snadné automatizaci opakujících se úkolů a zrychlení práce.
Struktura automatizace pracovních postupů ClickUp vypadá takto:
Když je spuštěn spouštěč a je splněna podmínka , automaticky se provede konkrétní akce .
Pro produktového manažera by automatizovaný pracovní postup mohl vypadat takto:
Aby zajistil, že projekt bude dokončen včas, mohl by nastavit připomenutí, které by jeho tým informovalo.
Zde:
- Spouštěč: blížící se termín
- Podmínka: určený člen týmu jako příjemce úkolu
- Akce: přidejte komentář „Jaký je stav projektu?“
Co ještě?
ClickUp nabízí více než 50 předem připravených automatizací, ale můžete si také vytvořit vlastní automatizace.
Některé z těchto přednastavených automatizací jsou:
- Zveřejněte komentář, když jsou všechny dílčí úkoly v rámci úkolu označeny jako uzavřené.
- Automaticky přiřazujte nové úkoly konkrétním členům týmu
- Přidejte značku nebo přesuňte úkol do seznamu, když se změní priorita
- Přesuňte úkol do konkrétního seznamu, když je seznam sledujících přeřazen.
- Použijte agilní šablonu, když se změní stav úkolu
Další informace o automatizaci najdete zde.
4. Agilní dashboardy pro vizuální přehled o vašich projektech
Jak můžete sledovat všechny týmy a projekty, když jich máte více?
Pomocí dashboardů ClickUp!
Dashboardy poskytují přehledný vizuální přehled vašich agilních projektů.
Do těchto dashboardů můžete přidat své sprintové seznamy a úkoly, abyste rychle viděli, jak vaše projekty postupují.
Zde je podrobnější pohled na různé grafy, které můžete použít:
- Grafy rychlosti: rychle určete míru dokončení vašich úkolů
- Burnup Charts: zdůrazněte úkoly, které byly dokončeny
- Burndown Charts: vizualizujte výkonnost svého týmu ve srovnání s cílovou linií
- Kumulativní diagramy toku: vizualizujte a sledujte, jak projekt postupuje v čase.
5. Vlastní stavy úkolů pro různé fáze projektu
Většina nástrojů pro řízení projektů obsahuje sadu výchozích stavů projektů, které nemusí být relevantní pro všechny vaše projekty.
Vždyť ne všechny projekty jsou stejné, že?
Stav jako „Testování“ by byl užitečný pro vývoj softwaru, ale ne tak pro redakční projekty.
S ClickUpem se nemusíte spokojit se stavy, které přesně neodrážejí fáze vašeho projektu.
Umožní vám snadno je přizpůsobit podle různých potřeb.
Můžete využít „Editování“, „Nápady na obsah“, „Kontrola kvality“, „Vyjednávání“: je to jen na vás!
Ale to není vše, co ClickUp nabízí!
Tento výkonný nástroj Agile vám nabízí také další funkce, jako například:
- Priority: pomozte členům svého týmu pochopit, které úkoly je třeba řešit jako první
- Notepad: virtuální poznámkový blok pro rychlé zapisování poznámek
- Pulse: sledujte úroveň aktivity svého Scrum týmu během dne
- Závislosti: zajistěte, aby členové vašeho týmu plnili úkoly ve správném pořadí.
- Profily: seznamte se s úkoly všech členů vašeho agilního týmu
- Native Time Tracking: sledujte čas, který strávíte nad úkoly a agilními projekty
- Detekce spolupráce: zjistěte, kdy ostatní pracují na stejném úkolu jako vy
- Týmové reporty: analyzujte výkonnost svého Scrum nebo Agile týmu pomocí reportů v reálném čase.
- Mobilní aplikace: spravujte projekty na cestách pomocí výkonných aplikací ClickUp pro iOS a Android.
Závěr
Agilní školení vás naučí různé agilní koncepty a zároveň vám pomůže získat agilní certifikaci.
Výběr školicího kurzu však nemusí být tak náročný jako výběr dalšího seriálu na Netflixu, který si chcete pustit.
Projděte si školicí kurzy, které jsme zde uvedli, a vyberte si školicí kurz Agile, který vyhovuje vašim potřebám.
A protože pro implementaci školení je nezbytné mít správný agilní software, proč se ještě dnes nezaregistrovat do ClickUp?
Obsahuje všechny funkce, které pomáhají profesionálům efektivně řídit jejich projekty v agilním prostředí!