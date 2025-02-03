Nová definice správy zdrojového kódu: 10 skvělých alternativ Bitbucketu v roce 2025

Není možné slovy popsat paniku, která nastane po nenapravitelných chybách v kódu. Pro mnoho programátorů je náhodné smazání bloku kódu jednou z nejhorších nočních můr. ?
Naštěstí úložiště kódu zásadním způsobem změnila ochranu integrity vaší práce díky možnostem bezpečného hostování kódu a řízení verzí.
Bitbucket je populární webová služba pro hostování úložišť pro správu verzí, určená pro vývojáře zdrojového kódu a zejména pro firmy, které pracují s privátním a proprietárním kódem.
Ačkoli se může pochlubit celou řadou funkcí, možná budete z mnoha důvodů hledat alternativní produkt. Například můžete hledat bezpečnější dashboard nebo možná potřebujete nativní podporu pro kanárská nasazení a příznaky funkcí.
Pečlivě jsme sestavili seznam 10 nejlepších alternativ Bitbucketu, které jsou v současné době k dispozici na trhu. Prozkoumejte naše mini recenze a najděte ideální nástroj, který vyplní mezery Bitbucketu a hladce se přizpůsobí vašim potřebám v oblasti kódování a vývoje softwaru.
Co je Bitbucket a jak funguje?
Bitbucket je škálovatelná cloudová platforma pro úložiště kódu, která zjednodušuje ukládání, správu a kontrolu verzí kódu. Slouží jako centralizované úložiště pro dohled nad úložišti Git, což umožňuje týmům vývojářů softwaru efektivně přispívat, iniciovat, testovat a nasazovat kód. ??
Vývojáři používají úložiště jako Bitbucket ke sledování, kontrole a schvalování změn provedených přispěvateli a v případě potřeby k návratu k předchozím verzím. Tyto nástroje fungují tak, že ukládají nejen kód, ale také související prostředky, jako je dokumentace, testy a skripty, což usnadňuje spolupráci týmu díky lépe organizovaným pracovním postupům.
Obecně lze úložiště hostovat:
- Lokálně na serveru
- Na síťovém úložišti (NAS)
- Vzdáleně v cloudu (jako je tomu v případě Bitbucketu)
Jaké funkce hledat v alternativě k Bitbucketu
Hodná alternativa Bitbucketu by měla ideálně mít následující klíčové vlastnosti:
- Podpora Git a Mercurial: Měl by podporovat systémy správy verzí (VCS) Git i Mercurial, což uživatelům poskytuje flexibilitu při výběru.
- Strategie větvení: Zjistěte, zda alternativa podporuje strategie větvení pro generování nezávislých pracovních linií z hlavní kódové základny.
- Pull requesty: Měl by nabízet robustní systém pull requestů, který umožňuje revizi kódu, diskuse a spolupráci mezi členy týmu.
- CI/CD pipeline: Hledejte integrovanou CI/CD (kontinuální integrace a kontinuální nasazení) pipeline pro automatizaci procesů sestavování, testování a dodávání kódu.
- Kontrola přístupu: Měla by zahrnovat kontrolu přístupu, která vám umožní povolit a omezit přístup k vašim úložištím a zajistit tak bezpečnost dat ?
- Integrace: Žádoucí integrace s nástroji a službami, jako jsou systémy pro sledování chyb a problémů a nástroje pro správu projektů, zefektivňují pracovní postupy při vývoji softwaru.
10 nejlepších alternativ Bitbucketu pro vaše potřeby v oblasti zdrojového kódu
Představujeme náš výběr 10 nejlepších alternativ Bitbucketu, které poskytují bezpečné úložiště kódu a umožňují hladkou spolupráci s vaším týmem – pojďme se na ně podívat! ?
1. GitHub
GitHub se může pochlubit 100 miliony úložišť a 40 miliony uživatelů po celém světě, což z něj činí nejlepší centrum pro hostování zdrojového kódu a správu verzí Git. ?
Platforma nabízí soukromá a veřejná úložiště pro vývojáře a nabízí možnosti správy úložišť, revize kódu, sledování chyb, žádosti o stažení a inline úpravy s podporou Markdown. Díky dvoufaktorové autentizaci můžete chránit své soubory před neoprávněným přístupem.
Tento software se primárně zaměřuje na veřejný kód a je napsán v jazycích Ruby a Erlang, což vývojářům poskytuje všestrannost. Nabízí také desktopové klienty pro Windows a Mac, hladkou integraci s populárními aplikacemi a (částečnou) podporu Git a SVN, díky čemuž je vhodný jak pro osobní, tak pro obchodní vývojové projekty.
Nejlepší funkce GitHubu
- Podporuje více než 200 programovacích jazyků
- Nabízí podporu Git
- Dvoufaktorová autentizace
- Hostuje řadu open-source projektů
- Možnosti systematické kontroly kódu
Omezení GitHubu
- Funkce vyhledávání a porovnávání kódu by mohly být vylepšeny.
- Integrace s jinými nástroji může být náročná.
Ceny GitHubu
- Zdarma
- Tým: 3,67 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 19,25 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze GitHubu
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
2. GitLab
GitLab mění způsob, jakým spolupracujete a vytváříte software. Toto open-source webové rozhraní postavené na Git používá vlastní systém správy zdrojového kódu a funguje prostřednictvím jediné aplikace, která pomáhá týmům během celého vývojového procesu a výrazně zkrácuje dobu cyklu.
Tato platforma přispívá ke snížení nákladů ve vývojovém procesu a zvyšuje efektivitu vývojářů. Navíc nabízí komplexní službu DevOps s nativními bezpečnostními funkcemi, jako je skenování kontejnerů a závislostí, kontrola dodržování licenčních podmínek a detekce tajných informací. ?
GitLab navíc nabízí všestranné možnosti nasazení, včetně samosprávného, lokálního a cloudového SaaS. Výsledek? Můžete zajistit konzistenci funkcí napříč modely nasazení, což zjednodušuje přechod pro zákazníky a zachovává funkčnost.
Nejlepší funkce GitLabu
- Integrovaný rámec CI/CD
- Kanbanové tabule pro organizaci práce
- Nástroje DevSecOps pro rychlost a bezpečnost
- Nástroj pro kódování AI pro automatizaci pracovních postupů
- Flexibilita nasazení pro open-source projekty
- Gitlab Buddy, praktické rozšíření pro Chrome
Omezení GitLabu
- Mohlo by být více funkcí uživatelského rozhraní pro CI/CD.
- Aktualizace může vyžadovat značné množství přizpůsobení.
Ceny GitLab
- Zdarma
- Premium: 29 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze GitLab
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
3. Sourcetree
Sourcetree od Atlassian je desktopový klient Git, který zjednodušuje interakci s vaším kódem a vylepšuje správu úložiště díky intuitivní vizualizaci. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní je vhodné pro začátečníky a zároveň nabízí funkce zvyšující produktivitu pro zkušené uživatele.
Tato platforma vám umožňuje snadno udržovat synchronizaci s aktualizacemi týmu pomocí bohatých větvených diagramů. Můžete snadno vybírat z různých větví, kontrolovat sady změn a ukládat kód. ?
Díky podpoře velkých souborů Git mohou týmy pohodlně sledovat významná datová aktiva z centralizovaného umístění. Sourcetree také zjednodušuje složité úkoly distribuce verzí a pomáhá vám efektivně zvládat větší projekty.
Nejlepší funkce Sourcetree
- Kompatibilní s Windows a Mac
- Podrobné diagramy větvení
- Funguje s Git a Mercurial
- Lokální vyhledávání podle bodů potvrzení
- Podporuje velké soubory
Omezení Sourcetree
- Může občas docházet k zpoždění.
- Významná křivka učení pro nové vývojáře
Ceny Sourcetree
- Zdarma
Hodnocení a recenze Sourcetree
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (10+ recenzí)
4. Phabricator
Univerzální sada nástrojů Phabricator pokrývá vývoj softwaru, správu sprintů, hosting kódu a komplexní revizi kódu. Díky plné podpoře úložišť Mercurial a SVN se jedná o škálovatelné a vysokorychlostní řešení. Phabricator je zcela open-source, což jej odlišuje od přístupu Bitbucketu zaměřeného na podniky.
V rámci Phabricatoru můžete efektivně provádět revize kódu pomocí Differential, hostovat repozitáře lokálně a sledovat ty, které jsou hostovány externě. Vylepšete procesy kontinuální integrace prostřednictvím interních chatových kanálů. ?
Platforma rozšiřuje své funkce o audit zdrojového kódu prostřednictvím Herald, což vám umožňuje iniciovat audity a sledovat chyby. Navíc poskytuje flexibilitu při řešení chyb prostřednictvím přizpůsobených formulářů úkolů a delegovaného řízení úkolů.
Nejlepší funkce Phabricatoru
- API pro psaní skriptů, které komunikují s Phabricatorem
- Hostuje dokument wiki pro tvorbu textu a řešení konfliktů.
- Podporuje Git, Mercurial a SVN
- Audity zdrojového kódu
- Chatovací kanál pro snadnou komunikaci
Omezení Phabricatoru
- Náročné přizpůsobení specifickým obchodním potřebám
- Pro nové uživatele je navigace poněkud matoucí.
Ceny Phabricatoru
- Zdarma
Hodnocení a recenze Phabricator
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (10+ recenzí)
5. Azure DevOps Server
Zefektivněte sdílení kódu, sledování práce a dodávání softwaru pomocí integrovaných nástrojů Azure DevOps Server. Jedná se o podnikový server Microsoft, který může sloužit jako vynikající integrované vývojové prostředí (IDE). ?
Umožňuje vývojářům plánovat práci, spolupracovat na vývoji kódu a vytvářet nebo nasazovat aplikace, a zahrnuje nástroje jako:
- Azure Repos: Nabízí soukromá úložiště Git hostovaná v cloudu pro správu zdrojového kódu.
- Azure Pipelines: Implementuje CI/CD v různých jazycích, platformách a cloudových prostředích.
- Azure Boards: Obsahuje agilní nástroje pro plánování a sledování práce, Scrum, Kanban a správu chyb v kódu.
- Azure Test Plans: Poskytuje nástroje pro testování aplikací, včetně kontinuálního a manuálního/explorativního testování.
- Azure Artifacts: Umožňuje sdílení balíčků z veřejných nebo soukromých zdrojů, snadno integrovatelný do vašeho pipeline.
Hostovaný na místě, Azure DevOps Server usnadňuje mezifunkční týmovou práci bez ohledu na velikost projektu. Váš tým ocení jeho nástroje pro spolupráci, jako jsou přizpůsobitelné řídicí panely, integrované wiki a konfigurovatelná oznámení.
Nejlepší funkce Azure DevOps Server
- Integrace s GitHub Enterprise Server
- Podporuje kulturu spolupráce
- Funguje dobře s rozšířeními jako Excel, Code Search a Replace Tokens.
- Správa verzí Team Foundation
- Kontinuální integrace
Omezení Azure DevOps Server
- Mírně strmější křivka učení pro práci s položkami backlogu
- Omezené možnosti ovládacího panelu
Ceny Azure DevOps Server
- Základní tarif: 6 $/měsíc na uživatele
- Základní + testovací plán: 52 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Azure DevOps Server
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
6. Gitea
Gitea je praktický klenot ve světě služeb Git. Je postaven na programovacím jazyce Go, díky čemuž je lehký a uživatelsky přívětivý, s výhodou, že je vydán pod licencí MIT. ?
Hlavním cílem této open-source platformy je poskytnout uživatelům rychlý a přímý způsob, jak vytvořit vlastní hostovanou službu Git. Použijte hosting kódu pro vytváření úložišť, správu kódovacích souborů a správu větví. Snadno kontrolujte kód pomocí pracovních postupů Pull Request a AGit a spravujte projekty pomocí tabulek Kanban.
Gitea je kompatibilní s jakoukoli platformou, která podporuje Go. Vyznačuje se také snadnou instalací a minimálními systémovými požadavky, což ji odlišuje od mnoha konkurentů.
Nejlepší funkce Gitea
- Kompatibilní s hlavními operačními systémy (Windows, macOS a Linux)
- Funguje dobře na procesorech jako PowerPC, ARM a i386.
- Lehké a snadno ovladatelné rozhraní
- Podporuje více než 20 druhů správců balíčků, jako jsou Cargo, Chef a Conan.
- Integrace s databázemi jako SQLite, MySQL a PostgreSQL
Omezení Gitea
- Funkce zálohování a obnovení má prostor pro zlepšení.
- Ve srovnání s jiným softwarem pro open-source projekty je často náročné začít.
Ceny Gitea
- K dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze Gitea
- G2: 4,7/5 (10+ recenzí)
- AlternativeTo: 4,4/5 (méně než 10 recenzí)
7. Assembla
Assembla vyniká jako bezpečná platforma pro spolupráci na projektech a správu verzí. Bezpečně hostuje repozitáře Git, Apache Subversion a Perforce v cloudu v rámci jedné platformy.
Systém správy verzí platformy pomáhá vývojovým týmům s dodržováním standardů, jako jsou HIPAA, PCI, SOC2 a GDPR. Snadno se orientujte v oblasti dodržování předpisů díky jednotnému dashboardu, který spravuje váš zdrojový kód a open-source projekty.
Assembla se odlišuje tím, že je jedinou platformou na našem seznamu, která nabízí NextGen SVN. Navíc vylepšuje uživatelský zážitek díky funkcím, jako je vyhledávání kódu, zamykání a funkce žádostí o sloučení, které jsou snadno přístupné prostřednictvím mobilních, desktopových a webových aplikací.
To vše je poskytováno v bezpečném prostředí rámce SOC2. ?
Nejlepší funkce Assembla
- Podpora NextGen SVN
- Integrace s nástroji jako GitHub, Slack a Zapier
- Pokročilá ochrana větví a whitelisting IP adres
- Rychlý výkon
- Globální škálovatelnost
Omezení Assembla
- Proces registrace občas představuje pro některé týmy softwarových vývojářů výzvu.
- Obtížná konfigurace pro prostředí s mnoha projekty
Ceny Assembla
- Perforce Cloud: 52,25 $/měsíc na uživatele
- Perforce Enterprise: Individuální ceny
- Subversion Cloud: 19 $/měsíc na uživatele
- Subversion Enterprise: Individuální ceny
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Assembla
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (90+ recenzí)
8. Gogs
Gogs je open-source Git server založený na Go, navržený pro vlastní hostování. Podporuje veřejné i soukromé repozitáře a nabízí webové rozhraní s rozsáhlými možnostmi konfigurace. ⚙️
Mezi jeho jedinečné funkce patří podpora SSH klíčů a HTTP autentizace a možnost spravovat více úložišť.
Integrovaný auditní protokol pomáhá sledovat změny milníků, oprávnění a problémů, zatímco integrovaná wiki nabízí funkce porovnání souborů a zvýraznění syntaxe.
Řízení přístupu na úrovni úložiště platformy zajišťuje úplnou kontrolu nad oprávněními k prohlížení a úpravám souborů. Navíc její nástroj pro sledování problémů poskytuje komplexní nástroje pro sledování chyb a milníků, což zefektivňuje řízení projektů.
Nejlepší funkce Gogs
- Kompatibilní s Windows, Mac, Linux a ARM
- Užitečné auditní protokoly
- Umožňuje porovnání souborů
- Robustní ovládací prvky pro prohlížení
Omezení Gogs
- Vyhledávání dat v rámci reportů může být poněkud náročné.
- Systémy oznámení mohou být někdy nespolehlivé.
Ceny Gogs
- Žádné informace nejsou k dispozici.
Hodnocení a recenze Gogs
- G2: 4,3/5 (více než 10 recenzí)
- AlternativeTo: 4,6/5 (méně než 10 recenzí)
9. Helix Core
Vstupte do světa Helix Core, podnikového verzovacího enginu zaměřeného na spolupráci při vývoji, bez ohledu na velikost vašeho týmu. ?
Tato platforma zjednodušuje složité pracovní postupy při vývoji produktů ve velkém měřítku a zajišťuje rychlejší tvorbu produktů. Helix Core podporuje úložiště Mercurial a pečlivě sleduje a spravuje změny digitálních aktiv, jako jsou kód, video, velké binární soubory a IP adresy. Navíc se neomezeně škáluje a přitom si zachovává špičkový výkon.
Platforma se integruje do vašeho stávajícího pracovního postupu a řetězce nástrojů. Funguje dobře s Git a nabízí API, takže ji můžete propojit s jakýmkoli nástrojem, i když není k dispozici žádný plugin.
Nejlepší funkce Helix Core
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Visual Studio a Git
- Podporuje úložiště Mercurial
- Hladká spolupráce v agilním prostředí
- Komplexní sledovatelnost v průběhu celého vývojového cyklu
Omezení Helix Core
- Správa více pracovních prostorů může být náročná
- Rozhraní není snadné zvládnout
Ceny Helix Core
- Zdarma pro až 20 uživatelů – ceny pro větší týmy jsou k dispozici na vyžádání.
Hodnocení a recenze Helix Core
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
10. Beanstalk
Vystupte na nové výšky programování s magickými schopnostmi Beanstalk. ?
Platforma poskytuje komplexní pracovní postup, který umožňuje vývojářům vytvářet, kontrolovat a nasazovat kód bez stresu. Tato hostovaná služba pro správu verzí nabízí podporu pro úložiště SVN i Git.
Je ideální pro startupy a freelancery, kteří hledají bezpečnostní funkce, jako jsou omezení přístupu a IP adres, spolu s prioritní podporou a flexibilními možnostmi nasazení.
Proces revize kódu Beanstalk je odborně navržen tak, aby inicioval včasné diskuse a hladce se integroval s vaší pobočkou, čímž podporuje více podnětů a zpětné vazby od vašeho týmu. Můžete si také prohlédnout statistiky revize kódu a přizpůsobit konfigurace nasazení pro každé prostředí podle svých potřeb.
Nejlepší funkce Beanstalk
- Hosting SVN a Git
- Hladká revize kódu prostřednictvím problémů a diskusí
- Šifrování na úrovni bank
- Podporuje Heroku, DreamObjects, FTP a Shell.
Omezení Beanstalk
- Mohlo by být užitečné vylepšit rozhraní
- Nabízí omezenou sadu funkcí ve srovnání s konkurencí.
Ceny Beanstalk
- Bronz: 15 $/měsíc
- Silver: 25 $/měsíc
- Gold: 50 $/měsíc
- Platinum: 100 $/měsíc
- Diamond: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze Beanstalk
- G2: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4/5 (méně než 10 recenzí)
Další nástroje
Bitbucket a jeho alternativy sice slouží jako spolehlivé platformy pro úložiště zdrojového kódu, ale k úspěchu ve vývoji potřebujete také spolehlivý nástroj pro spolupráci a správu úkolů. Podle statistik je 77 % vysoce výkonných projektů řízeno pomocí řešení pro správu projektů.
Proto představujeme ClickUp, špičkovou platformu pro správu projektů s vysokou škálovatelností. Díky funkcím pro správu dat prostřednictvím přizpůsobitelných dokumentů a podpoře umělé inteligence a automatizace pro každodenní úkoly může odlehčit přetíženým softwarovým týmům. ✅
ClickUp
ClickUp umožňuje vašemu týmu dodávat software nejvyšší rychlostí! ?
Používejte ClickUp Docs jako úložiště pro vaše plánování kódování, plány pracovní zátěže a poznámky k vydání. Ukládejte, organizujte a sdílejte požadavky na produkty a zpětnou vazbu se svým týmem a zefektivněte své DevOps a CI/CD pipeline s přesností. Docs podporuje úpravy v reálném čase a inteligentní kategorizaci pro snadné vyhledávání.
Díky hierarchickým ovládacím prvkům můžete spravovat oprávnění a zachovat soukromí svých záznamů – pomocí sdíleného odkazu můžete udělit přístup vybraným členům týmu. ClickUp je k dispozici v cloudu, takže můžete hladce spolupracovat na kódování a plánech nasazení, ať už jste v kanceláři nebo doma. ?
Vytvořte stabilní a dobře propojený softwarový tým s ClickUp!
Sada ClickUp Software Teams Suite je navržena tak, aby konsolidovala distribuovanou vývojovou práci členů týmu z různých funkčních oblastí. Pomocí myšlenkových map a tabulek můžete snadno spolupracovat s produktovými týmy a brainstormovat, abyste urychlili výrobu.
Platforma nabízí šablony, které vám pomohou urychlit práci – dokončete jakýkoli kódovací projekt nejvyšší rychlostí díky šablonám pro správu produktů a agilní šablonám. Máte potíže se zvládáním sprintových backlogů?
Šablona ClickUp Bug & Issue Tracking Template může zefektivnit váš pracovní postup tím, že vytvoří přehled vad, shromáždí nahlášené chyby a shromáždí omezení produktu spolu s potenciálními řešeními. ?
Můžete také použít formuláře pro softwarové týmy k hlášení chyb, kontrole kódu a správě požadavků na funkce. Sledujte práci svých vývojových týmů pomocí ClickUp Dashboards, které zahrnují nástroje pro sledování času a vytváření reportů.
Nativní funkce platformy pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence mohou změnit váš způsob práce. S ClickUp AI můžete urychlit své vývojové strategie a procesy dokumentace pomocí předem připravených pokynů.
Vytvářejte nápady na produkty, časové plány nasazení, technické dokumenty a dokonce i plány optimalizace procesu kontroly a testování kódu. Nástroj AI vám také pomůže vymýšlet testovací případy pro jakýkoli produkt nebo systém – stačí mu zadat informace o vaší databázi a on během několika sekund vygeneruje schéma, které bude reprezentovat váš datový model.
Zajistěte si hladký průběh vývoje díky integraci ClickUp. Propojte se s GitLab, GitHub a Bitbucket nebo využijte integraci Slack a Microsoft Teams pro efektivní komunikaci v týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizovaná podpora dokumentace
- Vysoce kvalifikovaný AI asistent pro psaní a generování nápadů
- Více než 1 000 šablon s vyhrazenými možnostmi pro softwarové týmy
- Automatizace úkolů pro úsporu času
- Sledování pokroku pomocí burndown a burnup grafů
- Hladké sledování chyb a problémů
- ClickUp Whiteboards pro společné brainstormingy
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp, včetně seznamu, tabule Kanban, Ganttova diagramu a zobrazení chatu
- Integrace s více než 1 000 nástroji
- ClickUp Dashboards s widgety pro sprinty a sledování času
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace zatím není plně funkční.
- Množství funkcí může být zpočátku ohromující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Vyberte si alternativu Bitbucketu a rozjeďte svůj projekt s ClickUp
Najít rovnocennou alternativu k Bitbucketu může být náročné, ale naše 10 nejlepších alternativ k Bitbucketu jsou k tomuto účelu dobře vybaveny. Jakmile se rozhodnete pro ideální nástroj, vyzkoušejte ClickUp!
Toto komplexní řešení dokáže jako žádné jiné zefektivnit vaše úkoly související se správou kódu a zajistit, že váš tým bude vždy soustředěný a produktivní! ❤️?