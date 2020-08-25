Ръководство за Agile обучение (курсове + процеси)

Търсите ли ръководство за Agile обучение?

Когато става въпрос за управление на Agile проект, трябва да научите няколко неща:

Agile методи, концепции, роли, отговорности... списъкът е безкраен!

Но как да го направите?

С Agile обучение!

В тази статия ще научите какво е Agile обучението и какви са основните му предимства.

Ще разгледаме и седем курса за обучение и как можете да използвате Agile обучението си, за да станете отличен професионалист в управлението на Agile проекти през 2022 г.

Да започнем!

Какво е Agile обучение?

Обучението по Agile ви запознава с концепциите на Agile методологията, за да ви помогне да управлявате Agile проекти и екипи по правилния начин.

Но какво е Agile методологията?

Agile е съвременен метод за управление на проекти, който ви помага да разделите голям проект на по-малки фази на разработка, известни като спринтове.

При Agile метода разработвате продукта на етапи, получавате обратна връзка от клиентите в края на всеки етап и внедрявате необходимите промени преди следващото пускане на продукта на пазара.

Резултатът?

Като активно включите клиентите в процеса на Agile разработка, ще създадете продукт, който напълно отговаря на техните нужди и ще ги накара да танцуват от радост!

3 основни предимства на Agile обучението

Разбира се, Agile рамката е съвременен метод за управление на проекти. Но тя включва и множество нови концепции, роли и отговорности.

Ето защо в идеалния случай се нуждаете от Agile обучение за това.

Ето само някои от ползите, които ще получите от Agile обучение:

1. Научете основите

Обучението ви запознава с основите и задълбочените концепции на Agile метода.

Но това не е всичко!

Обучението по Agile също ви помага да:

Разберете как Agile процесът използва непрекъснато усъвършенстване и редовно тестване, за да разработва отлични продукти.

Провеждайте Agile церемонии безпроблемно, като срещи за планиране и ретроспектива.

Научете как да прилагате обратната връзка от клиентите в Agile подхода.

2. Улеснете Agile трансформацията

Независимо от мащаба на трансформацията, адаптирането към новите промени не е лесно.

В края на краищата, въвеждането на големи промени в основния елемент на една организация винаги ще бъде предизвикателство.

Но това означава ли, че си търсите беда?

Преходът към Agile обикновено включва:

Анализиране на настоящото състояние на вашата организация по всички фронтове

Разбиране на визията и мисията на трансформацията

Определяне на правила за комуникация между членовете на екипа

Създаване на планове за обучение на служители, които не са запознати с Agile

И тъй като курсът за обучение по Agile ви учи на тези аспекти, ще знаете как да приложите Agile трансформацията правилно, което ще допринесе за по-лесното ви адаптиране и това на вашата организация.

3. Получете сертификат

Макар че целта на обучителния курс е да предаде знания и умения за Agile рамката, той предлага и нещо повече.

Курсът за обучение по Agile може да ви помогне да спечелите необходимия брой кредити или контактни часове, за да се явите на сертификационен изпит.

Предимството?

С получаването на сертификат ще станете сертифициран професионалист в управлението на Agile проекти. Това добавя стойност към автобиографията ви и ви помага да направите още една стъпка напред в тази област.

Разгледайте тези топ сертификати за Agile управление на проекти и сертификати за управление на продукти.

Топ 7 курса за обучение по Agile през 2022 г.

Търсенето на обучителен курс ви обърка ли?

Не се притеснявайте!

Ето подробно описание на седем курса за обучение, за да разберете какви са възможностите ви.

За всеки Agile обучителен курс ще подчертаем:

Областите, които обхваща курсът

Agile сертификацията , която можете да получите

Кой институт за управление на проекти го предлага?

Колко струва

1. Обучение по основите на Agile

Този Agile обучителен курс преподава основите на Agile методологията. Ще научите подробно различни Agile рамки като Scrum, Kanban, Lean и XP (Extreme Programming).

Курсът „Основи на Agile“ обхваща:

Agile управление на проекти

Agile тестване

Agile принципи и ценности

Акредитирано обучение за Agile Scrum master

Този обучителен курс се предлага в три формата:

На живо, водено от инструктор

По заявка

Комбинирана версия по заявка/водена от инструктор

С курса за обучение Agile Fundamentals Training на живо и по заявка ще спечелите:

17 единици за професионално развитие (PDU)

17 NASBA Продължаващо професионално образование (CPE)

Но какво представляват PDU и NASBA CPE?

PDU : единица, установена от Института за управление на проекти, за измерване на професионалното развитие на дадено лице.

CPE: единица за измерване на броя часове участие в курса за поддържане на сертификационния статус. Един кредит CPE на NASBA (Национална асоциация на държавните счетоводни съвети) е равен на 50 минути обучение.

Сертификат, който можете да получите

Сертификат ICAgile Certified Professional (ICP) от Международния консорциум за Agile

Няма специален сертификационен изпит за получаване на тази сертификация.

Да.

Всичко, което трябва да направите, е да завършите курс, акредитиран от ICAgile. След успешното завършване ще получите покана да заявите сертификата си.

Предлагани от

Learning Tree International

Цени на курсовете

За смесено обучение: 1090 $/година

За обучение на живо с инструктор: 1795 долара

За премиум обучение: 2250 $/година

2. Сертифицирано обучение за Scrum Master

Certified Scrum Master Training е двудневен курс, воден от инструктор (Certified Scrum Trainer), с обучение на живо. Той преподава рамката на Scrum, с особен акцент върху проследяването на ниво задачи, диаграмите за изразходване на ресурси и ежедневните срещи по Scrum.

С този курс по Scrum получавате и 2-годишно членство в Scrum Alliance.

Курсът за сертифицирани Scrum Master обхваща:

След като преминете този курс за обучение за Scrum майстор, ще спечелите:

16 PDU

16 Scrum Education Unit (SEU)

Какво е SEU?

SEU е кредит, който се получава след завършване на обучение и подобрява вашите знания като практикуващ Scrum.

Сертификат, който можете да получите

Сертифициран Scrum Master от Scrum Alliance

За да получите тази Scrum сертификация, трябва да присъствате на целия Scrum master обучителен курс.

След като го завършите, по имейл ще получите линк за изпит с 90-дневен достъп. Имате 2 опита да преминете този Agile сертификационен изпит, който съдържа 50 въпроса с избор от няколко отговора и времево ограничение от 60 минути.

Предлагани от

Cprime

Цени на курсовете

895 долара

3. Обучение за сертифициране PMI-ACP

Той преподава принципите и методите на Agile рамката, като обхваща Scrum, Extreme Programming и Lean. Курсът включва материали за подготовка за изпити, помощни средства за обучение и въпроси за упражнения.

Вие също получавате 6-месечен достъп до онлайн портала за обучение на Project Management Academy.

Курсът за обучение Agile Practitioner обхваща:

Основи на Agile метода

Agile практика за оценка на проекти

Agile комуникация и лидерство

Agile договори и счетоводни принципи

Този курс за обучение на Agile практици се предлага в четири формата:

Виртуална класна стая на живо

Учебна зала с инструктор на живо

Видео по заявка

Вътрешнофирмено

С курса Agile Practitioner Training можете да спечелите 21 PDU.

Сертификат, който можете да получите

Agile Certified Practitioner от The Project Management Institute

За да получите тази сертификация, трябва да издържите изпит за Agile сертификация, който съдържа 120 въпроса с избор от няколко отговора и времеви лимит от 3 часа.

Предлагани от

Академия за управление на проекти

Цени на курсовете

За обучение във виртуална класна стая: 1195 долара

За видео по заявка: 995 долара

4. Leading SAFe 5. 0 (Scaled Agile)

Обучителният курс „The Leading Scaled Agile Framework” е 2-3-дневно обучение, което ви учи как да мащабирате Agile принципите, като възприемете практики на Lean мислене и техники за продуктов поток.

Този обучителен курс обхваща:

Въведение в Scaled Agile Framework

Lean мислене

Agile разработка

Agile трансформация

Scaled Agile Framework на ниво екип

Курсът за обучение Leading Scaled Agile се предлага в два формата:

2-дневно обучение в клас

3-дневен виртуален клас на живо

Сертификат, който можете да получите

SAFe 4 Agilist Certification от Scaled Agile

За да получите тази сертификация, трябва да издържите изпит за Agile сертификация с 45 въпроса и времево ограничение от 90 минути.

Предлагани от

Global Knowledge

Цени на курсовете

За виртуална класна стая на живо: 995 долара

За обучение в клас: 995 долара

5. Agile и Scrum Foundation

Това е двудневен курс за обучение по Agile и Scrum, който обхваща основните принципи на Agile и рамката на Scrum.

Този курс за обучение по Scrum обхваща:

Agile начин на мислене

Scrum практики

Scrum събития

Значението на натрупаните задачи

Определение за „завършено“

Обучението по Agile и Scrum се предлага в два формата:

На живо в класната стая

Виртуална класна стая на живо

Сертификат, който можете да получите

Сертификат Agile Scrum Foundation от EXIN

За да получите тази Agile сертификация, трябва да издържите изпит, който съдържа 40 въпроса с множествен избор в рамките на 1 час.

Предлагани от

Global Knowledge

Цени на курсовете

За виртуална класна стая на живо: 1595 долара

6. Сертифицирано обучение за Scrum Product Owner

Това е двудневен обучителен курс, който разглежда ролята на продуктовия собственик в Scrum екипа.

Ще имате възможност да участвате в обучителни упражнения и техники, задълбочени дискусии и казуси. Сертифициран Scrum треньор от Scrum Alliance води това обучение за сертифициране по Scrum.

Курсът за сертифицирани Scrum Product Owner обхваща:

Основи на ролята на продуктовия собственик

Продуктов беклог

Работа със заинтересовани страни

Разбиране на клиентите и потребителите

Този обучителен курс се предлага в два формата:

На живо онлайн

Курс с инструктор на живо

След като преминете този курс за сертифициране по Scrum, ще спечелите:

16 PDU

16 SEU

Сертификат, който можете да получите

Сертифициран Scrum Product Owner от Scrum Alliance

Няма специален сертификационен изпит за получаване на тази сертификация.

Но не мързелувайте!

Трябва да присъствате и на двата дни от този обучителен курс, за да получите сертификат.

Предлагани от

Cprime

Цени на курсовете

За онлайн обучение на живо: 895 долара

За курс с инструктор на живо: 895 долара

7. Семинар за Agile коучинг (ICP-ACC)

Agile Coaching Workshop е 2-3-дневен обучителен курс, воден от Agile треньор. Той разглежда основните компетенции на Agile треньора.

Този Agile обучителен курс обхваща:

Какво е Agile треньор

Agile треньорът като фасилитатор, ментор

Agile мислене

Треньор на екип

Семинарът за Agile коучинг се предлага в два формата:

3-дневен курс в клас

4-дневно онлайн обучение на живо

След като преминете този курс за сертифициране по Agile, ще получите 21 PMI PDU.

Сертификат, който можете да получите

ICAgile Certified Professional in Agile Coaching (ICP-ACC) от Международния консорциум за Agile

Няма специален сертификационен изпит за получаване на тази сертификация. След успешно завършване на този курс, акредитиран от ICAgile, ще получите сертификат.

Предлагани от

ASPE

Цени на курсовете

За индивидуална регистрация в клас: 1595 долара

За групова регистрация в клас: 1495 долара

За онлайн обучение на живо: 1595 долара

Как да приложите обучението си по Agile

Завършили сте курса на обучение и дори сте получили сертификат.

Как да използвате тези знания и умения за управление на проекти?

Просто: с инструменти за управление на проекти!

Инструментите за управление на проекти ви помагат да управлявате Agile задачи и да сътрудничите ефективно с вашите екипи.

А ClickUp е единственият инструмент за управление на проекти, от който се нуждаете, за да приложите обучението си по Agile!

Но какво е ClickUp?

ClickUp е най-високо оцененият инструмент за управление на проекти в света.

От планирането на проекти до анализирането на нивата на активност на вашия отдалечен екип, ClickUp е единственият инструмент, от който се нуждаете!

Ето как ClickUp въвежда гъвкавост в процеса на внедряване на Agile:

1. Множество гледни точки за адаптиране към различни проектни нужди

За разлика от други инструменти за управление на проекти, Multiple Views на ClickUp ви позволява да работите по всякакъв начин, по който желаете.

Независимо дали става въпрос за Agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming или всякаква проектна методология, ClickUp лесно се адаптира към вашите нужди.

Ето подробен поглед върху това, което ClickUp ви предлага:

A. Необходими изгледи на задачите

ClickUp предлага два задължителни изгледа на задачите, които да се адаптират към вашия Agile процес:

Изгледът на списъка в ClickUp изброява задачите една след друга под формата на списък за проверка.

Докато напредвате в Agile проекта си, можете да се заемете с всяка задача последователно и да я отбележите като изпълнена, след като я завършите.

Какво още?

Можете дори да организирате задачите си по всякакъв начин, по който желаете!

Ако предпочитате Kanban табла, тогава Board view на ClickUp е идеален за вас.

Можете бързо да визуализирате напредъка на вашия Agile проект и да премествате задачите според нуждите си!

Заспивали ли сте някога по време на срещи за преглед?

Вече не!

Box View на ClickUp предоставя визуален преглед на задачите и проектите на вашия екип. Можете лесно да видите кой върху какво работи, без да се налага да присъствате на безкрайни срещи.

Продукт мениджърът или Scrum майсторът могат бързо да видят:

Над какви задачи работят в момента членовете на Scrum екипа

Какво е постигнато досега

Кой има прекалено много задачи

Изгледът „Box“ също ви помага да установите дали даден член на екипа има прекалено голяма натовареност. Можете лесно да преразпределите задачите, за да избегнете преумората на служителите.

С календарния изглед на ClickUp можете лесно да следите натоварената си програма.

Това е най-бързият начин да планирате и управлявате графиците на вашите Agile проекти, без да пропуснете нито една задача.

Можете дори да превключвате изгледа на календара си между:

Дни : вижте всички задачи за всеки избран ден

4 дни : разгледайте графика си за задачите за четири дни

Седмица : вижте планираните си задачи за цялата седмица

Месечно: визуализирайте задачите за целия месец

Искате да видите само задачите, които са ви възложени?

Използвайте Me Mode! на ClickUp.

По този начин можете да се концентрирате по-добре върху задачите си и да избегнете разсейването от натоварването на другите членове на Scrum екипа.

Освен това можете лесно да персонализирате елементите, които искате да виждате в Me Mode — просто изберете атрибутите според вашите изисквания.

2. Списъци за спринт , за да следите напредъка си в спринта

Sprint Lists на ClickUp ви помагат да проследявате как протича вашият спринт цикъл, като го разбивате на малки задачи. Можете бързо да отбелязвате всеки елемент от списъка за проверка, докато напредвате в спринт цикъла.

Можете дори да добавите Scrum точки към Sprint списъците на ClickUp, за да прецените колко време ще ви отнеме да завършите елемента от продуктовия си беклог.

Освен това можете да използвате списъци със спринтове и инструменти за ретроспектива, за да прегледате напредъка по време на Scrum събития като планиране на спринтове, преглед на спринтове, ретроспектива на спринтове или ежедневни Scrum срещи.

3. Автоматизация на работния процес за автоматизиране на повтарящи се задачи

Губите време с повтарящи се задачи?

Вече не!

ClickUp предлага множество автоматизации на работния процес за вашето работно място, което ви спестява много време и ви позволява да се съсредоточите върху важните задачи. Можете да ги използвате, за да автоматизирате лесно повтарящите се задачи и да ускорите работата си.

Структурата на автоматизацията на работния процес в ClickUp изглежда така:

Когато се задейства тригер и се изпълни условие , автоматично се изпълнява конкретно действие .

За продуктов мениджър автоматизираният работен процес може да бъде:

За да се увери, че проектът ще бъде завършен навреме, той може да настрои напомняне, което да уведоми екипа му.

Ето:

Тригер: наближаващ краен срок

Условие: определен член на екипа е назначен за изпълнител

Действие: публикувайте коментар „Какъв е статутът на проекта?“

Какво още?

ClickUp предлага над 50 готови автоматизации, но можете да създадете и свои собствени.

Някои от тези предварително зададени автоматизации са:

Публикувайте коментар, когато всички подзадачи в рамките на дадена задача са маркирани като приключени.

Автоматично присвояване на нови задачи на конкретни членове на екипа

Добавете етикет или преместете задача в списък, когато приоритетът се промени

Преместете задача в определен списък, когато списъкът с наблюдатели бъде преразпределен

Приложете Agile шаблон , когато статуса на задачата се промени

За повече автоматизации, кликнете тук.

4. Agile Dashboards за визуален преглед на вашите проекти

Когато имате няколко екипа и проекта, как успявате да следите всички тях?

Чрез използването на таблата на ClickUp!

Таблото за управление предоставя визуален преглед на високо ниво на вашите Agile проекти.

Можете да добавите списъците си със спринтове и задачите към тези табла, за да видите бързо как напредват проектите ви.

Ето по-подробен поглед върху различни графики, които можете да използвате:

5. Персонализирани статуси на задачите за различните етапи на проекта

Повечето инструменти за управление на проекти се предлагат с набор от стандартни статуси на проекти, които може да не са подходящи за всички ваши проекти.

В края на краищата, не всички проекти са еднакви, нали?

Статус като „Тестване“ би бил полезен за разработката на софтуер, но не толкова за редакционни проекти.

С ClickUp няма да се сблъсквате със статуси, които не отразяват точно етапите на вашия проект.

Тя ви позволява лесно да ги персонализирате според различните нужди.

Можете да използвате „Редактиране“, „Идеи за съдържание“, „Проверка на качеството“, „Преговори“: изборът е ваш!

Но това не са всички функции на ClickUp!

Този мощен Agile инструмент ви предлага и други функции, като:

Заключение

Обучението по Agile ви запознава с различни Agile концепции, но може да ви помогне и да получите Agile сертификат.

Изборът на обучителен курс обаче не трябва да бъде толкова труден, колкото изборът на следващия сериал, който да гледате в Netflix.

Просто прегледайте курсовете за обучение, които сме изброили тук, за да изберете курса за обучение по Agile, който отговаря на вашите нужди.

И тъй като наличието на подходящия Agile софтуер е от съществено значение за прилагането на обучението ви, защо не се регистрирате в ClickUp още днес?

Тя съдържа всички функции, които помагат на професионалистите да управляват ефективно своите проекти в Agile среда!