تواجه كل مؤسسة مشكلة تتعلق بالمعرفة. فالتقارير موجودة في مكان ما، وتحديثات المشاريع في مكان آخر، ونصف خبرة الفريق موجودة فقط في صندوق البريد الوارد لشخص ما. وعندما يحتاج الموظف إلى إجابة سريعة، فإنه إما يقضي 20 دقيقة في البحث عنها أو يسأل زميلًا ويقاطع عمله.

هذا هو عامل استنزاف الإنتاجية الخفي الذي لا تتحدث عنه معظم الشركات.

يهدف Amazon Q إلى حل هذه المشكلة. فهو يتكامل مع أنظمتك الداخلية ويعمل كمكان واحد للبحث في جميع هذه الأنظمة. اطرح سؤالاً، واحصل على إجابة مع المصادر.

في هذا المدونة، سنشرح لك كيف يساعد Amazon Q في البحث عن المعرفة الداخلية ولماذا قد يكون ClickUp، وهو مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي، الأداة التي كان فريقك يفتقدها.

ما هو Amazon Q Business؟

Amazon Q Business هو مساعد ذكاء اصطناعي توليدي طورته AWS يتصل بالأدوات والأنظمة التي تستخدمها شركتك بالفعل، مثل SharePoint وConfluence وSalesforce وSlack وعشرات غيرها.

بمجرد الاتصال، يتيح هذا النظام لموظفيك طرح أسئلة بلغة بسيطة والحصول على إجابات مستمدة مباشرة من المحتوى الداخلي الخاص بك. وهو يعمل فوق البنية التكنولوجية الحالية لديك، لذا لا داعي لإزالة أي شيء أو استبداله.

ما عليك سوى توجيهه إلى مصادرك، وتعيين أذوناتك، وسيبدأ في فهم كل ما كتبته مؤسستك على الإطلاق.

📮 رؤية ClickUp: في حين أن 46% من المشاركين في استطلاعنا يقولون إن لديهم روتينًا ثابتًا يساعدهم على الدخول في "وضع العمل"، يقول 11% منهم إنهم يبدأون معظم أيامهم في "وضع البقاء"، حيث يتفاعلون مع الرسائل والمواعيد النهائية فور ظهورها. يحدث ذلك عادةً عندما لا يكون هناك نقطة انطلاق واضحة لبدء اليوم. تفتح جهاز الكمبيوتر المحمول، وتبدأ الإشعارات في التدفق، وقبل أن تستوعب ما يجري، يكون اليوم قد اتخذ القرارات نيابة عنك بالفعل. في مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp، تكون المهام غير المكتملة والتعليقات الحديثة والأولويات والمواضيع الجارية متصلة بالفعل في مكان واحد، لذا يمكنك فتح مساحة العمل ورؤية على الفور ما هو نشط وما تم تحريكه وما يحتاج إلى اهتمام. بدلاً من البحث في رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والملاحظات لإعادة بناء السياق، يوفر لك النظام نقطة انطلاق واضحة، مما يتيح لك بدء يومك بشكل أكثر تركيزًا.

الميزات الرئيسية لـ Amazon Q للبحث عن المعرفة الداخلية

تم تصميم Amazon Q بناءً على بعض القدرات الأساسية التي تجعله مفيدًا حقًا في العمل اليومي:

يفهم اللغة الطبيعية: لا يتعين عليك تذكر اسم الملف أو الكلمة المفتاحية بالضبط. يمكنك طرح السؤال كما لو كنت تسأل زميلًا، مثل: "ما هي سياسة الاسترداد الخاصة بنا للعملاء من الشركات؟" وسيقوم بتحديد الإجابة

يستقي المعلومات من مصادر متعددة في آن واحد: بدلاً من التنقل بين Confluence وSharePoint ومواقع الويكي الداخلية الخاصة بك، يقوم Amazon Q بالبحث في جميع هذه المصادر دفعة واحدة ويقدم إجابة واحدة موحدة

يحترم أذوناتك الحالية: هذه ميزة مهمة. لا يعرض Amazon Q للموظفين المحتوى الذي لا يُفترض بهم رؤيته. إذا كان المستند مقيدًا، فإنه يظل مقيدًا، حتى في نتائج البحث

يذكر مصادره: كل إجابة مصحوبة بمرجع يوضح مصدر المعلومات. وبذلك يمكن للموظفين النقر على الملخص والتحقق منه بأنفسهم

يصبح أكثر ذكاءً بمرور الوقت: كلما زاد عدد المستخدمين وأضيف المزيد من المحتوى، أصبح Amazon Q أكثر قدرة على فهم احتياجات مؤسستك، وليس فقط ما تطلبه

كيف يدعم Amazon Q Business البحث عن المعرفة الداخلية

عندما تطرح سؤالاً، ما الذي يحدث فعلياً وراء الكواليس؟ إنه سير عمل محدد بدقة يضمن حصولك على إجابات ملائمة ودقيقة استناداً إلى بيانات شركتك.

وتعمل هذه العملية على النحو التالي:

يقدم المستخدم سؤالاً: تطرح سؤالاً بلغة طبيعية عبر واجهة الويب أو من خلال تكامل مثل Slack معالجة الاستعلامات: يقوم النظام بتحليل سؤالك لفهم مقصودك وتحديد مصادر البيانات التي قد تحتوي على الإجابة الاسترجاع: ثم يبحث في جميع المستودعات المتصلة، مع الحرص على احترام أذونات المستخدم الفردية الترتيب والتصفية: من نتائج البحث، يحدد ويستخرج أجزاء النص الأكثر صلة التوليد: يأخذ نموذج الذكاء الاصطناعي هذه المجموعات من المعلومات ويقوم بتوليفها لتكوين إجابة واحدة متماسكة الاقتباس: وأخيرًا، يتضمن روابط إلى الوثائق المصدرية الأصلية حتى تتمكن من التحقق من صحة المعلومات

تُعرف هذه العملية برمتها باسم "الجيل المعزز بالاسترجاع" (RAG). وهي طريقة فعالة لأنها تستند في استجابات الذكاء الاصطناعي إلى بيانات شركتك الفعلية. وهذا يقلل بشكل كبير من مخاطر " هلوسات الذكاء الاصطناعي " (الإجابات المختلقة) ويضمن أن تكون المعلومات محدثة دائمًا مثل أحدث مستنداتك.

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم عناوين وصفية غنية بالكلمات المفتاحية لكل مستند حتى تظهر في النتائج ذات الصلة. أضف ملخصًا موجزًا أو "tl;dr" في أعلى الأدلة الطويلة لمساعدة القراء في العثور على الإجابات بسرعة.

كيفية ربط مصادر البيانات بـ Amazon Q

يتطلب بدء استخدام Amazon Q بعض الإعدادات، ولكنها عملية بسيطة. أولاً، ستحتاج إلى بعض الأمور:

حساب AWS مزود بالأذونات المناسبة

وصول المسؤول إلى مصادر البيانات التي تريد ربطها (مثل Google Drive أو Confluence)

تطبيق Amazon Q Business تم إنشاؤه في وحدة التحكم AWS الخاصة بك

بمجرد حصولك على ذلك:

انتقل إلى وحدة التحكم في Amazon Q Business واختر التطبيق الذي قمت بإنشائه اختر "إضافة مصدر بيانات" واختر الأداة التي تريد ربطها من مكتبة الموصلات قم بتوثيق الاتصال باستخدام الطريقة المطلوبة، مثل OAuth أو مفتاح API قم بتكوين إعدادات المزامنة عن طريق اختيار المجلدات أو القنوات أو المستودعات المحددة التي تريد فهرستها اضبط وتيرة المزامنة لتحديد عدد المرات التي يجب أن يتحقق فيها Amazon Q من وجود معلومات جديدة أو محدثة قم بتعيين حقول البيانات الوصفية مثل "المؤلف" أو "تاريخ الإنشاء" للمساعدة في تصفية نتائج البحث لاحقًا قم بتشغيل المزامنة الأولية وتابع تقدمها في وحدة التحكم اختبر بعض الاستعلامات للتأكد من أن المحتوى الخاص بك قابل للبحث، وأن الأذونات تعمل كما هو متوقع

إذا واجهتك مشكلة، فتحقق أولاً من أذونات الموصل وسجلات المزامنة. غالبًا ما تنشأ مشكلات الأذونات عن تخطيط غير صحيح لمزود الهوية. كما يجب التحلي بالصبر، فقد تستغرق عمليات المزامنة الأولية الكبيرة عدة ساعات.

القيود والتحديات الشائعة التي تواجه Amazon Q في استرجاع المعرفة

يعد Amazon Q أداة قوية، لكنه ليس مثاليًا. ومثل أي نظام ذكاء اصطناعي، فإنه يأتي مع بعض النقاط التي تستحق المعرفة قبل طرحه على فريقك. ضع في اعتبارك هذه القيود الواقعية:

الاعتماد على نظام AWS: يعمل هذا بشكل أفضل إذا كنت تستخدم نظام AWS بالفعل. إذا كانت مؤسستك تعتمد بشكل كبير على مزودي خدمات سحابية آخرين، فقد تواجه بعض الصعوبات

ثغرات تغطية الموصلات: على الرغم من وجود أكثر من 40 موصلًا، إذا كان فريقك يعتمد على نظام متخصص أو قديم، فقد تحتاج إلى إنشاء تكامل مخصص

تختلف جودة الإجابات باختلاف المحتوى: تعتمد جودة الذكاء الاصطناعي على جودة البيانات التي تزوده بها. إذا كانت مستنداتك المصدرية سيئة التنظيم أو قديمة أو متناقضة، فستحصل على إجابات أقل دقة

التكلفة على نطاق واسع: يعتمد التسعير على عدد المستخدمين وحجم البيانات. بالنسبة للشركات الكبيرة التي تمتلك قواعد معرفية داخلية واسعة النطاق، قد يصبح هذا الأمر نفقة كبيرة

تخصيص محدود: تتمتع بمرونة أقل في ضبط سلوك نموذج الذكاء الاصطناعي مقارنةً بإنشاء حل RAG مخصص خاص بك من الصفر

منحنى التعلم للمسؤولين: يتطلب إعداد الموصلات والأذونات وإجراءات الحماية الأمنية قدرًا كبيرًا من الخبرة في AWS

تحسين إدارة المعرفة الداخلية باستخدام ClickUp

غالبًا ما تتشتت المعرفة الداخلية عبر الأدوات المختلفة. تقوم الفرق بتخزين العمليات في المستندات، والتحديثات في سلاسل المحادثات، والقرارات داخل المهام التي لا يعود إليها أحد. وبمرور الوقت، يصبح العثور على المعلومات أكثر صعوبة، كما يصبح من الصعب الوثوق بها واستخدامها.

يوفر ClickUp مساحة عمل تربط بين الوثائق والمحادثات والتنفيذ. بدلاً من إدارة قواعد المعرفة المتفرقة، تقوم الفرق ببناء نظام تتطور فيه المعلومات جنبًا إلى جنب مع العمل الفعلي. وهذا يقلل من انتشار خدمات SaaS ويقضي على التبديل المستمر للسياق أثناء العمليات اليومية.

قم ببناء قاعدة معرفية منظمة باستخدام ClickUp Docs

تُعد ClickUp Docs الأساس للمعرفة الداخلية. تقوم الفرق بإنشاء الوثائق وتنظيمها وصيانتها مباشرةً داخل مساحة العمل حيث يتم إنجاز المهام.

لنفترض أن فريق دعم العملاء أنشأ قاعدة معرفية داخلية للتعامل مع طلبات استرداد الأموال. قاموا بإنشاء مستند بعنوان "إرشادات التعامل مع طلبات استرداد الأموال" وقاموا بتنظيمه في أقسام واضحة مثل قواعد الأهلية والحالات الاستثنائية وخطوات التصعيد. يرتبط كل قسم بمهام دعم حقيقية تنطبق عليها تلك القواعد.

تدعم المستندات المحتوى المنظم من خلال:

عناوين تنظم مستندات العمليات الضخمة

الجداول التي تحدد القواعد مثل معايير الأهلية لاسترداد الأموال

قوائم نقطية توضح سير العمل خطوة بخطوة

عناصر مدمجة تتضمن موارد داعمة مثل ملفات التصميم أو جداول البيانات

على سبيل المثال، يقوم مدير الدعم بتحديث قواعد الاسترداد بعد تغيير السياسة. يتم تحديث المستند على الفور، ويستشير الموظفون أحدث إصدار أثناء حل التذاكر.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول إنشاء قاعدة معرفية داخلية في ClickUp:

استرجع المعرفة وطبقها على الفور باستخدام ClickUp Brain

مع تزايد حجم الوثائق، تحتاج الفرق إلى إجابات سريعة دون الحاجة إلى البحث عبر صفحات متعددة. يستخرج ClickUp Brain المعرفة ويطبقها عبر المستندات والمهام والمحادثات.

لنفترض أن موظف دعم جديد يتعامل مع طلب استرداد معقد يتضمن إرجاعًا جزئيًا. بدلاً من البحث في قاعدة المعرفة بأكملها، يسأل ClickUp Brain:

📌 جرب هذا السؤال: ما هي سياسة استرداد الأموال في حالة الإرجاع الجزئي، وما هي الخطوات التي يجب عليّ اتباعها؟

يقوم ClickUp Brain بتحليل عناصر مساحة العمل ذات الصلة ويقدم إجابة موجزة تتضمن الإجراء الصحيح وروابط إلى الوثائق المصدرية.

يدعم ClickUp Brain سير عمل المعرفة مثل:

تلخيص المستندات الطويلة في إجابات سريعة

استخراج الخطوات الرئيسية من وثائق العمليات

اعرض المهام أو المناقشات ذات الصلة المرتبطة بموضوع ما

توضيح السياسات باستخدام أمثلة حقيقية من الأعمال السابقة

وسّع نطاق الوصول إلى المعرفة باستخدام ClickUp Brain MAX

مع نمو المؤسسات، تنتشر المعرفة عبر أنظمة متعددة. يجمع ClickUp Brain MAX تلك المعلومات معًا من خلال البحث المؤسسي والإدخال الصوتي.

يتضمن ClickUp Brain MAX ميزتين رئيسيتين:

على سبيل المثال، ينهي مدير مشروع مكالمة مع عميل ويسجل التحديثات الرئيسية باستخدام ميزة "Talk to Text". يقوم ClickUp Brain MAX بتحويل المدخلات الصوتية إلى ملاحظات منظمة يمكن لصقها في مستند.

حدد موقع الملفات عبر التطبيقات المتصلة باستخدام ClickUp Enterprise Search

وفي الوقت نفسه، يتيح Enterprise Search للفرق العثور على المعلومات عبر أدوات متعددة. لنفترض أن أحد قادة العمليات يحتاج إلى العثور على تحديث لإحدى العمليات في Figma، والذي تم توثيقه في مستند ClickUp.

يسترد بحث واحد داخل ClickUp Brain MAX كلا المصدرين.

💡 نصيحة للمحترفين: أضف قسم "مصطلحات البحث" في نهاية الوثائق الفنية لتضمين المصطلحات الداخلية أو الاختصارات أو الأخطاء الإملائية الشائعة. تضمن هذه التقنية أن يظهر البحث عن "PTO" أيضًا وثيقة "سياسة الإجازات والعطلات".

نادرًا ما توجد المعرفة في منصة واحدة. تعتمد الفرق على أدوات مثل Google Drive و Dropbox و Figma لإدارة أجزاء مختلفة من سير عملها. تعمل تكاملات ClickUp على ربط هذه الأدوات بنظام المعرفة.

على سبيل المثال، يمكنك:

قم بمزامنة ملفات Google Drive حتى تظهر المستندات داخل المهام ذات الصلة

حوّل مناقشات Slack إلى مهام تعكس القرارات الرئيسية

أرفق تصميمات Figma مباشرةً بوثائق المنتج

قم بربط أدوات الدعم بحيث يتم تغذية تحديثات المعرفة بمعلومات التذاكر

لنفترض أن فريق المنتج يقوم بتحديث وثائق الميزات بعد مراجعة تغييرات التصميم في Figma. يتم إرفاق ملف التصميم مباشرةً بالوثيقة، وتظهر المعلومات المحدثة في نفس مساحة العمل التي توجد بها المهام.

يضمن هذا النهج بقاء المعرفة مرتبطة بالتنفيذ عبر الأدوات بدلاً من ضياعها في أنظمة منعزلة.

يقول أحد المستخدمين:

أحب أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp، خاصةً superagent [كما وردت]، لأنها تساعدني في إنشاء قاعدة معرفية لعملياتنا التجارية والإجابة على الأسئلة بسرعة عندما أحتاج إلى رد سريع. كما أقدر عمليات الأتمتة التي يوفرها ClickUp، والتي كانت أحد الأسباب التي دفعتني إلى تفضيله على Monday.com. على الرغم من وجود منحنى تعلم، إلا أن الذكاء الاصطناعي سهّل عملية الإعداد الأولي.

أفضل الممارسات لأنظمة البحث الداخلية في المؤسسات

يبدأ العمل الحقيقي عندما تجعل فريقك يستخدم الأداة بفعالية. سواء اخترت Amazon Q أو أي حل آخر، اتبع هذه الممارسات الفضلى.

قم بمراجعة مصادر المعرفة أولاً: قم بمراجعة مصادر المعرفة قبل ربط أي شيء لتحديد مكان وجود المعلومات الأكثر أهمية. حدد الملفات المكررة والوثائق القديمة والثغرات المعرفية

ابدأ بحالات الاستخدام عالية القيمة: لا تحاول القيام بكل شيء دفعة واحدة. ابدأ بالتركيز على الأسئلة الأكثر تكرارًا أو الموضوعات الأكثر بحثًا لإظهار القيمة في وقت مبكر

تحديد المسؤولية بوضوح: قم بتعيين شخص ليكون مسؤولاً عن صيانة مصادر البيانات المتصلة ومراجعة جودة إجابات الذكاء الاصطناعي

المراقبة والتكرار: انتبه إلى عمليات البحث التي تفشل أو تعطي نتائج ضعيفة. استخدم هذه الملاحظات لتحسين المحتوى الخاص بك أو تعديل إعدادات الأداة

احترم حدود الأذونات: تحقق مرتين وثلاث مرات من أن حل البحث الخاص بك يلتزم بضوابط الوصول الحالية. يجب ألا يصبح الذكاء الاصطناعي أبدًا بابًا خلفيًا للوصول إلى المعلومات المحظورة

توقف عن البحث وابدأ العمل مع ClickUp

تعمل أدوات مثل Amazon Q على تحسين طريقة البحث لدى الفرق. يطرح الموظفون أسئلة بلغة بسيطة ويحصلون على إجابات مستمدة من مختلف الأنظمة، مع توضيح السياق والمصادر. وهذا يقلل من الوقت المستغرق في البحث ويساعد الأشخاص على العثور على ما يحتاجون إليه دون مقاطعة الآخرين.

ومع ذلك، فإن العثور على الإجابات ليس سوى جزء واحد من سير العمل. فالعمل يستمر بعد ذلك. تحتاج الفرق إلى تطبيق ما توصلت إليه، وتحديث الوثائق، والتعاون، والمضي قدماً في المهام. وعندما تظل المعرفة منفصلة عن التنفيذ، تتباطأ الأمور مرة أخرى.

وهنا يكمن الفرق الذي يحدثه ClickUp في طريقة عمل الفرق. تظل المعرفة والمهام والمستندات والمحادثات متصلة في مكان واحد. يسترد ClickUp Brain الإجابات، ويحتفظ Docs بالعمليات المنظمة، وتتقدم سير العمل دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

البحث يساعدك على الفهم. ClickUp يساعدك على العمل.

الأسئلة الشائعة

يُستخدم Amazon Q Business لمساعدة الموظفين على البحث في المعرفة الداخلية للشركة باستخدام اللغة الطبيعية. يتصل بأدوات مثل SharePoint وConfluence وSlack وSalesforce، ثم يعرض إجابات تراعي السياق مع ذكر المصادر حتى تتمكن الفرق من العثور على المعلومات بشكل أسرع.

يعمل Amazon Q على تحسين البحث عن المعرفة الداخلية من خلال الاتصال بمصادر بيانات المؤسسة المتعددة، واسترجاع المعلومات الأكثر صلة، وتوليد الإجابات بلغة بسيطة. بدلاً من البحث يدويًا عبر أدوات مختلفة، يمكن للموظفين طرح سؤال واحد والحصول على إجابة موحدة تستند إلى محتوى الشركة.

نعم. تم تصميم Amazon Q بحيث يحترم أذونات المستخدمين الحالية من الأنظمة المتصلة، بحيث لا يرى الموظفون سوى المحتوى الذي لديهم صلاحية الوصول إليه بالفعل. تظل الملفات المقيدة محظورة، حتى عندما يبحث المستخدمون عبر Amazon Q.

لا يزال Amazon Q يواجه بعض التحديات، مثل تفاوت جودة الإجابات عندما يكون محتوى المصدر قديمًا أو سيئ التنظيم، والتخصيص المحدود مقارنة بأنظمة RAG المخصصة، وفجوات الموصلات للأدوات المتخصصة، والتكاليف المرتفعة عند التوسع. كما أنه يعمل بشكل أفضل مع المؤسسات التي استثمرت بالفعل في نظام AWS البيئي.

يساعد Amazon Q الفرق في العثور على الإجابات عبر أنظمة المؤسسة المتصلة. ويذهب ClickUp إلى أبعد من ذلك من خلال ربط المعرفة بالتنفيذ. مع ClickUp Brain وDocs والمهام والمحادثات في مساحة عمل واحدة، لا يمكن للفرق استرداد المعلومات فحسب، بل يمكنها أيضًا تحديث الوثائق وتوزيع المهام والمضي قدمًا في المشاريع دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.