كان من المفترض أن يكون طلب السحب مجرد بضع أسطر لربط واجهة برمجة تطبيقات واختبار سريع، يتم إجراؤه قبل العشاء. بدلاً من ذلك، الساعة الآن 11:47 مساءً، والبناء يفشل لأسباب مخبأة في مكان ما في وحدة قديمة لم يلمسها أحد منذ سنوات. يقوم أحدث مهندس بهدوء بالبحث في Google عن الاختصارات التي لم يتعلمها أبدًا أثناء فترة التدريب.

غالبًا ما يؤدي هذا العمل المتكرر والمعرفة القبلية المحصورة في مستودعات قديمة إلى إرهاق الفرق.

تم تصميم Amazon Q Developer لحل مثل هذه المشكلات. فهو يفهم قاعدة الكود والخدمات والسياق الخاص بك بحيث تبدو كتابة الكود وكأنها استمرار للمحادثة التي تدور بالفعل.

في هذه المقالة، سوف نستكشف كيف يساعد Amazon Q في إنشاء الكود، والميزات الرئيسية التي يعتمد عليها مطورو البرامج، والفرق التي يعمل معها بشكل أفضل.

كمكافأة إضافية، سنتطرق أيضًا إلى ما يحدث عندما لا يكفي إنشاء الكود وحده، ولماذا تلجأ بعض الفرق إلى أنظمة أكثر اكتمالاً مثل ClickUp. 🤩

ما هو Amazon Q Developer؟

Amazon Q Developer هو مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي من AWS المصمم لمساعدة المطورين ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات على إنشاء وتشغيل وإدارة وتحسين التطبيقات على Amazon Web Services.

فهو يوفر المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في أدوات المطورين مثل IDE (VS Code وJetBrains وVisual Studio) وخط الأوامر ووحدة التحكم AWS وحتى تطبيقات الدردشة مثل Slack وMicrosoft Teams.

في جوهره، هو أداة تعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم الأسئلة باللغة الطبيعية حول الكود والبنية وهندسة المشروع وأفضل الممارسات، وتقدم إجابات ملائمة وقابلة للتنفيذ. وهو على دراية عميقة بموارد AWS وسير عمل التطوير الفعلي، بفضل أساسه على Amazon Bedrock، منصة AWS المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

🔍 هل تعلم؟ تشير " أزمة البرمجيات " في الستينيات إلى عدم قدرة تطوير البرمجيات على مواكبة التقدم السريع في الأجهزة، مما أدى إلى مشاريع مكلفة ومتأخرة وغير موثوقة ومعقدة. وقد تمت صياغة هذا المصطلح في مؤتمر حلف شمال الأطلسي عام 1968، وسلط الضوء على فشل نظام التشغيل OS/360 من IBM، على سبيل المثال، مما أدى إلى ولادة هندسة البرمجيات.

كيفية البدء مع Amazon Q Developer

فيما يلي شرح واضح ومفصل خطوة بخطوة لكيفية البدء في استخدام Amazon Q Developer دون تغيير طريقة عملك أو تعلم سير عمل جديد. 👇

الخطوة رقم 1: اختر المكان الذي تريد استخدام Amazon Q Developer فيه

يعمل Amazon Q Developer عبر بيئات متعددة، لذا يمكنك البدء من أي مكان يناسبك.

يمكنك استخدامه في:

بيئات تطوير المتكاملة (IDE): JetBrains (IntelliJ IDEA وغيرها)، VS Code، Visual Studio، Eclipse

سطر الأوامر: macOS، Linux (AppImage/Ubuntu)، Windows

وحدة التحكم في AWS: مباشرة داخل حساب AWS الخاص بك

GitLab Duo مع Amazon Q: معاينة لمستخدمي GitLab Ultimate الذين يديرون أنفسهم بأنفسهم

تجربة الويب للمطورين في Amazon Q: لمهام التحويل والتحديث

إذا كنت تكتب بالفعل كودًا في IDE أو محطة طرفية، فهذا هو أسرع مكان للبدء.

الخطوة رقم 2: تثبيت Amazon Q Developer

يستغرق التثبيت بضع دقائق فقط.

➡️ بالنسبة لبيئات تطوير البرامج (IDE):

قم بتنزيل المكون الإضافي Amazon Q Developer لمحررك

تشمل بيئات التطوير المدعومة JetBrains و VS Code و Visual Studio و Eclipse.

➡️ بالنسبة لسطر الأوامر:

قم بتنزيل Amazon Q Developer CLI لنظام التشغيل الخاص بك

يعمل على أنظمة macOS وLinux وWindows

بمجرد تثبيته، يصبح Amazon Q جزءًا من محررك أو جهازك الطرفي، دون الحاجة إلى تطبيق منفصل.

🔍 هل تعلم؟ الكمال هو أحد الأسباب الرئيسية للإرهاق في مجال تطوير البرمجيات، وغالبًا ما يغذيه الطابع الثنائي للكود: إما أنه يعمل أو لا يعمل. هذه الحقيقة "الكل أو لا شيء"، إلى جانب الذاتية، غالبًا ما تحبس المطورين في دوامة من إعادة البرمجة والشك الذاتي التي لا تنتهي.

الخطوة رقم 3: قم بمصادقة حسابك

بعد التثبيت، ستحتاج إلى تسجيل الدخول حتى يتمكن Amazon Q من تخصيص الردود والوصول إلى سياق AWS.

يمكنك المصادقة باستخدام:

تقوم هذه الخطوة بتوصيل Amazon Q بأمان ببيئة AWS الخاصة بك.

الخطوة رقم 4: ابدأ في استخدام Amazon Q Developer

بمجرد المصادقة، يمكنك البدء في العمل على الفور.

في بيئات تطوير التطبيقات (IDE)، يظهر Amazon Q Developer مباشرة في شريط الأنشطة أو كنافذة أداة مخصصة، اعتمادًا على المحرر الذي تستخدمه. يمكنك الدردشة معه أثناء العمل، وإنشاء كود جديد، وإعادة هيكلة المنطق الحالي، أو طرح أسئلة حول مشروعك أو أخطاء معينة أو خدمات AWS.

في سطر الأوامر، يتوفر Amazon Q Developer مباشرة داخل جهازك الطرفي. يمكنك استدعائه مباشرة لتوليد مقتطفات من الكود، أو الحصول على تفسيرات، أو طلب اقتراحات أثناء مراجعة الكود، كل ذلك دون مغادرة CLI أو مقاطعة سير عملك.

🔍 هل تعلم؟ كان وزن جهاز ENIAC (المكامل الرقمي الإلكتروني والحاسوب)، الذي تم الكشف عنه في عام 1946، يزيد عن 27 طنًا ويحتوي على 18000 أنبوب فراغ. بدلاً من كتابة الأكواد كما نفعل اليوم، كان على المبرمجين الأوائل توصيل وفصل الكابلات وتعيين المفاتيح لتشغيل الحسابات، وهو عالم مختلف تمامًا عن بيئات التطوير المتكاملة الحديثة.

الخطوة رقم 5: استخدم Amazon Q Developer في وحدة التحكم AWS (اختياري)

إذا كنت تقضي وقتًا أطول في إدارة البنية التحتية أكثر من كتابة الأكواد، فإن وحدة التحكم تعد نقطة انطلاق رائعة.

سجّل الدخول إلى AWS Management Console (أو أنشئ حساب AWS مجاني)

حدد رمز Amazon Q من الشريط الجانبي الرئيسي لوحدة التحكم

اطرح أسئلة حول خدمات AWS أو التكوينات أو أفضل الممارسات

داخل وحدة التحكم، يمكن لـ Amazon Q أيضًا:

ساعد في حل مشكلات الشبكة باستخدام VPC Reachability Analyzer

اقترح أنواع مثيلات Amazon EC2 المناسبة بناءً على حجم العمل وسياق الاستخدام

وهذا يجعل اتخاذ القرارات المعمارية والتشغيلية أسرع وأسهل.

الميزات الرئيسية لـ Amazon Q Developer لتوليد الكود

يركز Amazon Q Developer على تسريع أعمال البرمجة اليومية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في عملية التطوير. فيما يلي بعض الميزات الأساسية لهذا الوكيل الذكي للبرمجة:

اقتراحات الكود المضمنة والإكمال التلقائي

يوفر Amazon Q Developer اقتراحات أكواد مضمنة في الوقت الفعلي أثناء الكتابة، مما يساعدك على كتابة الأكواد بشكل أسرع دون مقاطعة عملية البرمجة. بمجرد تثبيت ملحق Amazon Q، يتم تمكين هذه الاقتراحات بشكل افتراضي – يمكنك ببساطة البدء في كتابة الأكواد أو التعليقات، وسيبدأ Q في الاستجابة.

عبر AWS

أثناء الكتابة، يقوم Amazon Q بالبحث في:

سطر الكود أو التعليق الحالي الخاص بك

الكود المكتوب مسبقًا في نفس الملف

أسماء الملفات والمتغيرات والثوابت والوظائف التي تم تعريفها بالفعل

خدمات AWS وقواعد الكود الحالية و SDKs والمكتبات التي تستخدمها

بناءً على هذا السياق، يقدم اقتراحات يمكن أن تتراوح بين:

سطر واحد من الكود

عبارة أو كتلة مكتملة

وظيفة كاملة مع معالجة الأخطاء والتعليقات

سترى اقتراحات دقيقة مضمنة في محررك، ويمكنك قبولها على الفور باستخدام لوحة المفاتيح. إذا لم يكن الاقتراح هو ما تريده، يمكنك الاستمرار في الكتابة.

بمرور الوقت، يمكن تخصيص هذه الاقتراحات لتتناسب مع المكتبات الداخلية لفريقك والمنطق الخاص به وأسلوب الترميز المفضل. يبدو الإكمال التلقائي أقل عمومية وأكثر توافقًا مع طريقة عمل قاعدة الكود الخاصة بك، مما يعزز إنتاجية المطورين.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1953، طور جون و. باكوس وفريقه في IBM Speedcoding (أو Speedcode) للتخفيف من الصعوبة البالغة في برمجة كمبيوتر IBM 701 باستخدام كود الآلة الخام. هذا التوتر بين سهولة التطوير والكفاءة هو أحد أقدم الدوافع الموثقة نحو الأتمتة في البرمجة.

ترجمة اللغة الطبيعية إلى كود

يتيح لك Amazon Q Developer أيضًا كتابة الكود باستخدام اللغة الإنجليزية البسيطة. بدلاً من البدء من ملف فارغ أو البحث عن أمثلة، يمكنك وصف ما تريد إنشاؤه، ويقوم Q بترجمة هذا القصد إلى كود فعال.

عبر AWS

يمكنك القيام بأمور مثل:

صف الوظيفة في تعليق، واحصل على وظيفة كاملة تم إنشاؤها

اطلب من Q إنشاء واجهات برمجة تطبيقات (API) أو معالجات Lambda أو منطق تكوين بلغة بسيطة.

اشرح ما تريد أن يحدث، وليس كيفية كتابته سطراً بسطر.

على سبيل المثال، يمكنك كتابة تعليق مثل "إنشاء سلة S3 وتخزين تحميلات المستخدمين"، ويمكن لـ Amazon Q إنشاء الكود المطلوب وعمليات الاستيراد ونداءات AWS SDK بناءً على هذا الوصف.

يعمل هذا النهج اللغوي الطبيعي أيضًا مع المهام الأكثر تنظيماً:

ترجمة تعريفات البنية التحتية بين التنسيقات (مثل تحويل إطار عمل IaC إلى آخر باستخدام CLI)

توليد كود نموذجي للتطبيقات التي لا تستخدم خوادم

إنتاج منطق الإعداد والأذونات وتعريفات الموارد استنادًا إلى موجه قصير

تخصيص الكود لقاعدة الكود الخاصة بك

بشكل افتراضي، توفر لك أدوات الذكاء الاصطناعي اقتراحات عامة. ومع ذلك، يخطو Amazon Q Developer خطوة إلى الأمام من خلال السماح لك بتخصيص إنشاء الكود واستجابات الدردشة باستخدام قاعدة الكود الخاصة بك. هذا يعني أن Q يعرف كيفية كتابة الكود ويتعلم كيفية كتابة فريقك للكود.

عبر AWS

تخصيص الكود متاح كجزء من مستوى Amazon Q Developer Pro ويتم إعداده بواسطة مسؤول.

تتبع العملية مسارًا واضحًا:

قم بتوصيل مستودعات الكود الخاصة بك: يقوم المسؤول بتوصيل المستودعات من GitHub أو GitLab أو Bitbucket أو Amazon S3 بشكل آمن. إنشاء التخصيص: يقوم Amazon Q بتحليل الكود وإنشاء نموذج مخصص. تظهر درجة التقييم مدى فعالية التخصيص المحتملة. تنشيط الوصول والتحكم فيه: يتم تنشيط التخصيص ومشاركته مع مستخدمين أو فرق محددة استخدمه في IDE: يختار المطورون الملف الشخصي المخصص في بيئات تطوير البرامج المدعومة مثل VS Code أو JetBrains ويبدأون على الفور في تلقي اقتراحات مخصصة وردود الدردشة.

يتم تحديث النموذج بشكل دوري ليعكس التغييرات في قاعدة الكود الخاصة بك، بحيث تظل التوصيات محدثة مع تطور نظامك.

❗️ ملاحظة: تظل جميع الأكواد المستخدمة للتخصيص خاصة بمؤسستك. لا يتم استخدامها لتدريب نماذج AWS الأساسية، ولا تظهر الاقتراحات المخصصة إلا للمطورين المعتمدين داخل حسابك.

قدرات وكيلة للمهام المعقدة

لا يقتصر دور Amazon Q Developer على اقتراح الأكواد أو الإجابة على الأسئلة. بل يمكنه أيضًا أن يعمل كوكيل، مما يعني أنه يمكنه التخطيط والتفكير وتنفيذ مهام معقدة متعددة الخطوات نيابة عنك بأقل قدر من التردد.

عبر AWS

تصف الهدف بلغة طبيعية، ويقوم Amazon Q باكتشاف كيفية تحقيقه. يقسم الطلب إلى خطوات منطقية، ويقرر الأدوات التي سيتم استخدامها، ويقوم بتنفيذ الإجراءات، ويستمر في التكرار حتى اكتمال المهمة.

ويشمل وكلاء مصممين خصيصًا لهذا الغرض، يركز كل منهم على جزء معين من دورة حياة تطوير البرمجيات. فيما يلي بعض منها لمساعدتك على استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات بكفاءة:

1. وكيل التطوير (/dev)

عندما تكون مستعدًا لإنشاء ميزة جديدة أو إصلاح خطأ، فإن هذا هو الوكيل الذي تلجأ إليه أولاً. فهو يساعد في تنفيذ الميزات أو إصلاح الأخطاء عبر ملفات متعددة. يمكنك وصف التغيير بلغة بسيطة، ويقوم الوكيل بتحليل قاعدة الكود الحالية الخاصة بك، وإنشاء خطة تفصيلية، وإظهار ما ينوي تعديله.

وهذا مفيد بشكل خاص للتغييرات التي تمتد عبر طبقات متعددة، مثل تحديث واجهات برمجة التطبيقات ومنطق الأعمال والتكوين معًا.

🧠 حقيقة ممتعة: أصبح برنامج " Hello, World!" الشهير في السبعينيات البرنامج الأول القياسي للمبتدئين، مما عزز مكانته في ثقافة البرمجة من خلال عمل براين كيرنيغان في مختبرات بيل.

2. وكيل الاختبار (/test)

بمجرد وضع الكود في مكانه، يكون الاختبار هو الخطوة التالية الواضحة، ويقوم الوكيل بذلك، مع التركيز على تحسين تغطية الاختبار. فهو يحدد ما يجب اختباره، ويقوم بإنشاء اختبارات الوحدة (بما في ذلك الحالات الحدية وسيناريوهات الفشل)، وينشئ نماذج محاكاة عند الحاجة، ويقوم بتشغيل الاختبارات داخل IDE الخاص بك.

3. مراجعة الوكيل (/review)

قبل دمج أي شيء، ستحتاج إلى رأي ثانٍ. وهنا يأتي دور وكيل المراجعة. فهو يعمل كمراجع تلقائي للكود، حيث يقوم بمسح الكود بحثًا عن المخاطر الأمنية ومشكلات الجودة وانتهاكات أفضل الممارسات مثل بيانات الاعتماد المكشوفة والاستعلامات غير الآمنة أو المعالجة الضعيفة للأخطاء.

4. وكيل التوثيق (/doc)

وبمجرد أن يصبح كل شيء جاهزًا للشحن، غالبًا ما تصبح الوثائق مشكلة المرحلة الأخيرة. يتعامل وكيل الوثائق مع ذلك عن طريق إنشاء أو تحديث وثائق المشروع من خلال تحليل قاعدة الكود.

يمكنه إنشاء أو تحديث ملفات README وشرح واجهات برمجة التطبيقات وتوثيق المكونات الرئيسية، بحيث لا تضطر إلى كتابة كل شيء يدويًا.

حالات استخدام Amazon Q للمطورين لفرق التطوير

من تسريع تطوير الميزات إلى تبسيط سير العمل السحابي الأصلي، تم تصميم Amazon Q Developer للفرق التي تعمل على إنشاء التطبيقات وصيانتها على AWS.

توضح حالات الاستخدام هذه المكان الأنسب لها في سير العمل الهندسي الفعلي، وكيفية تطبيقها من قبل الفرق بما يتجاوز اقتراحات الكود الأساسية، وكيف يمكن أن تساعدك الاستفادة من هذه الممارسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أن تصبح مبرمجًا أفضل.

إنشاء اختبارات وحدة للمشاريع الحالية

مع Amazon Q Developer، لم يعد كتابة اختبارات الوحدة مهمة يدوية بطيئة، بل أصبحت جزءًا من سير عملك اليومي. بدلاً من إنشاء حالات الاختبار يدويًا، يمكنك تشغيل وكيل اختبار الوحدة بمجرد كتابة /test داخل IDE.

📌 كيف يعمل في الواقع:

يمكنك تمييز وظيفة أو تشغيل /test مباشرة في دردشة Amazon Q. يقوم Q بتحليل قاعدة الكود الخاصة بك، وفهم السياق المحيط بها، وإنشاء اختبارات الوحدة ذات الصلة تلقائيًا. ويشمل ذلك المسارات الشائعة والحالات الاستثنائية وسيناريوهات الأخطاء التي يسهل تفويتها.

⚡️ ما الذي يجعله مفيدًا:

يُنشئ ملفات اختبار أو يضيفها إلى الملفات الموجودة

ينشئ نماذج وهمية ويتعامل مع الاستثناءات

يحسن التغطية دون الحاجة إلى القيام بأعمال روتينية

قبل إضافة أي شيء، يطلب Amazon Q موافقتك. يمكنك مراجعة التغييرات وقبول ما تريد، مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة.

والنتيجة هي تغطية اختبار أسرع، ورموز أكثر موثوقية، ومزيد من الوقت الذي يقضيه المطورون في بناء الميزات بدلاً من كتابة الاختبارات المتكررة.

إعادة هيكلة وتحسين الكود القديم

غالبًا ما يؤدي الكود القديم إلى إبطاء عمل الفرق بسبب المنطق المعقد والأنماط القديمة والتغييرات المحفوفة بالمخاطر. يساعدك Amazon Q Developer على تنظيف هذا الكود بأمان، مباشرة من داخل IDE الخاص بك.

📌 كيفية إعادة الهيكلة باستخدام Amazon Q:

افتح الملف، وقم بتمييز الكود الذي تريد تحسينه، واطلب من Amazon Q إعادة هيكلته أو تحسينه باستخدام موجه بسيط مثل "تبسيط هذا المنطق" أو "تحسين الأداء".

يقدم Amazon Q أولاً خطة واضحة ومفصلة تشرح ما يلي:

ما الذي سيتغير

لماذا التغيير ضروري

كيف يعمل على تحسين قابلية القراءة والأداء أو سهولة الصيانة

يمكنك طرح الأسئلة أو تحسين النهج أو التوقف تمامًا. بمجرد الموافقة، يمكن إدراج الكود المحدث بنقرة واحدة. في كثير من الحالات، يقوم Q أيضًا بتحديث أو إنشاء اختبارات حتى تتمكن من التحقق من صحة التغييرات على الفور.

تسريع عملية تأهيل المطورين الجدد

عادةً ما يعني التهيئة البحث في أكواد غير مألوفة ووثائق قديمة والكثير من الأسئلة. يعمل Amazon Q Developer على تسريع هذه العملية من خلال العمل كدليل مدمج داخل IDE.

📌 إليك كيف يساعدك ذلك:

فهم قاعدة الكود بشكل أسرع: يمكن للمطورين الجدد أن يطلبوا من Amazon Q شرح الملفات أو الوظائف أو سير العمل والحصول على إجابات مرتبطة مباشرة بالكود الفعلي.

ملء الفجوات في الوثائق تلقائيًا: باستخدام وكيل /doc ، يمكن لـ Q إنشاء ملفات README أو وثائق على مستوى المجلدات من خلال تحليل المستودع. وهذا يساعد الموظفين الجدد على فهم البنية وتدفق البيانات والمكونات الرئيسية بسرعة.

تعلم المعايير من خلال الممارسة: يقوم Amazon Q بإنشاء كود يتبع الأنماط الحالية والمكتبات الداخلية، مما يساعد المطورين الجدد على كتابة كود صحيح منذ اليوم الأول.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تطوير البرامج

أفضل الممارسات لتوليد كود Amazon Q للمطورين

يعمل Amazon Q Developer بشكل أفضل عندما تعامله كبرنامج برمجة ثنائي ذكي. فيما يلي بعض الممارسات التي تساعدك في الحصول على مخرجات دقيقة وقابلة للاستخدام مع الحفاظ على قاعدة البرمجة الخاصة بك تحت السيطرة.

ابدأ بالهيكل الحالي: أضف عمليات الاستيراد أو تعريفات الفئات أو هياكل الوظائف قبل أن تطلب من Q إنشاء منطق حتى يفهم النطاق والغرض.

حافظ على تركيز الملفات: قسّم المنطق غير ذي الصلة إلى ملفات أو وحدات منفصلة لتجنب إرباك النموذج بسياق مختلط.

استخدم الدردشة للمهام المعقدة: انتقل من الاقتراحات المضمنة إلى لوحة الدردشة عندما تتطلب المهمة شرحًا أو تكرارًا أو تفكيرًا خطوة بخطوة.

كن محددًا وملموسًا: اذكر اللغة والإطار والإصدار والناتج المتوقع بدلاً من طرح أسئلة عامة.

قم بتضمين مدخلات حقيقية: الصق مقتطفات الكود ذات الصلة أو رسائل الخطأ أو عينات البيانات حتى يتمكن Q من تحليل المشكلة الفعلية.

اقرأ قبل الموافقة: تحقق من صحة الكود الذي تم إنشاؤه، ومشكلات الأمان، ومدى توافقه مع أهداف مشروعك.

قيود Amazon Q Developer

Amazon Q Developer هو أداة قوية، ولكن حتى أفضل محرري الأكواد البرمجية لهم حدودهم الخاصة. يجب أن تكون على دراية بحصص الأداة والقيود التقنية والقيود التشغيلية لتخطيط الاستخدام بشكل واقعي وتجنب المفاجآت مع توسع نطاق الاستخدام.

تحويلات الكود الشهرية المحددة: تقيد تحويلات الكود الآلية بـ 4000 سطر من الكود شهريًا في المستوى Pro، مجمعة على مستوى الحساب

الحد من سير العمل الذي يقوده الوكيل: يسمح فقط بـ 30 استدعاءً للوكيل شهريًا في IDE و Amazon CodeCatalyst لوكلاء التطوير

تقييد ملخصات طلبات السحب: يولد ما يصل إلى 20 ملخصًا لطلبات السحب شهريًا في CodeCatalyst

تقليل السعة في المستويات المجانية: تطبيق حصص أقل لمستخدمي AWS Builder ID و IAM مقارنة بمستخدمي المستوى Pro.

فرض حدود حجم المطالبات: يقبل 4000 حرف كحد أقصى لكل مطالبة دردشة، مما قد يحد من الطلبات الكبيرة جدًا أو المعقدة.

يتطلب التحقق البشري: يولد أحيانًا كودًا غير مكتمل أو غير صحيح، مما يجعل مراجعة المطورين أمرًا إلزاميًا.

تقييد سير العمل المتقدم: يجعل الأتمتة عالية الحجم أو المتخصصة للغاية صعبة دون دعم على مستوى المؤسسة

📮 ClickUp Insight: 12٪ من المشاركين في الاستطلاع يقولون إن وكلاء الذكاء الاصطناعي يصعب إعدادهم أو توصيلهم بأدواتهم، ويقول 13٪ آخرون إن هناك خطوات كثيرة للغاية لمجرد إنجاز مهام بسيطة باستخدام الوكلاء. يجب إدخال البيانات يدويًا، وإعادة تعريف الأذونات، ويعتمد كل سير عمل على سلسلة من عمليات التكامل التي يمكن أن تتعطل أو تتغير بمرور الوقت. أخبار سارة؟ لا تحتاج إلى "ربط" Super Agents من ClickUp بمهامك أو مستنداتك أو محادثاتك أو اجتماعاتك. فهي مدمجة أصلاً في مساحة العمل الخاصة بك، وتستخدم نفس الكائنات والأذونات وسير العمل مثل أي زميل عمل آخر. نظرًا لأن عمليات التكامل وضوابط الوصول والسياق يتم توريثها من مساحة العمل بشكل افتراضي، يمكن للوكلاء العمل على الفور عبر الأدوات دون الحاجة إلى توصيلات مخصصة. لا داعي لتكوين الوكلاء من الصفر!

بديل لـ Amazon Q Developer

يعمل Amazon Q Developer بشكل جيد عندما تكون حاجتك الأساسية هي المساعدة في الكود على مستوى IDE، خاصة داخل نظام AWS. ولكن مع توسع الفرق، يواجه الكثيرون حدوده وحقيقة أن شحن البرامج ينطوي على ما هو أكثر بكثير من مجرد كتابة الكود. يحتاج تطوير البرامج الحديثة إلى نظام شامل، دون إجبار المطورين على ربط خمسة أدوات مختلفة معًا.

وهنا يأتي دور ClickUp for Software Teams باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم تربط بين التخطيط والتنفيذ والتوثيق والتعاون والكود في مكان واحد. وهي تغطي دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) بالكامل، مع دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في كل طبقة من طبقات العمل، مما يقلل من توسع العمل.

وهذا يعني أن ClickUp يفهم سياق المشروع بالكامل: ما هي المهمة، ولماذا هي مهمة، ومن يملكها، وأين تقع في السباق، وما هي الوثائق الموجودة بالفعل.

دعونا نلقي نظرة على كيفية تجاوز المنصة مستوى المساعدة على مستوى IDE لتصبح بديلاً حقيقياً لـ Amazon Q Developer! 💁

أجب عن أسئلة العمل باستخدام ClickUp Brain

تتميز نماذج اللغة الكبيرة (LLM) بقدرتها الفائقة على فهم اللغة. ولكن بدون سياق حقيقي، فإنها لا تزال تعتمد على التخمين.

ClickUp Brain هي أداة ذكاء اصطناعي مدركة للسياق تربط كل شيء معًا في مساحة العمل الخاصة بك. فهي تجمع مهام ClickUp ووثائقها ومحادثاتها وسجل مشاريعها بحيث تعكس استجاباتها ما يحدث بالفعل، وليس فقط ما تم كتابته في موجه الأوامر.

قم بإنشاء المواصفات الفنية مباشرة من المهام أو ملاحظات العلاقات العامة أو المناقشات الهندسية باستخدام ClickUp Brain

إليك ما يمكن للفرق القيام به باستخدام هذا الذكاء الاصطناعي لفرق البرمجيات:

لخص تقدم السباق، والعوائق، والقرارات باستخدام بيانات المشروع الحية

اطرح أسئلة واحصل على إجابات بناءً على سجل المهام الفعلي

قم بإنشاء مقتطفات من الكود داخل المستندات أو المهام باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

ربط تقييمات المنتجات وتعليقات المستخدمين باحتياجات المستخدمين الحقيقية وأولوياتهم

على سبيل المثال، إذا كنت تستكشف فكرة لتطبيق الصحة العقلية، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain المساعدة في التحقق من ملاءمة المنتج للسوق. يستمد التطبيق المعلومات من مستنداتك وملاحظاتك البحثية ومحادثاتك، ويؤسس الردود في سياق مشروعك الفعلي.

🧠 حقيقة ممتعة: كان كمبيوتر توجيه أبولو (AGC) لعام 1969 يعمل بذاكرة سعة 72 كيلوبايت فقط (غالبًا ما يشار إليها بـ 64 كيلوبايت+ في اللغة الشائعة). كانت هذه الذاكرة الصغيرة المصنوعة يدويًا ذات النواة المغناطيسية أقل من البيانات اللازمة لتخزين صورة واحدة عالية الدقة على هاتف ذكي حديث.

ابحث في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Enterprise Search

يعمل ClickUp Enterprise AI Search خلف الكواليس لجعل كل ملف وملاحظة وتكامل قابلاً للاكتشاف على الفور. فهو يربط جميع أدواتك، مثل المستندات والمهام والمحادثات والاجتماعات وحتى التطبيقات الخارجية مثل Drive وSlack وGmail وNotion، في طبقة بحث واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يمكنك طرح استفسارات مباشرة وعالية المستوى مثل "ما هي أهم مشكلات العملاء هذا الشهر؟" أو "ما هي الميزات التي تعيق هذا السباق؟" والحصول على إجابات تستند إلى بيانات مساحة العمل الحية.

اطلب من ClickUp Enterprise AI Search تحديد موقع مستندات أو مهام معينة في ثوانٍ

🚀 ميزة ClickUp: إذا سبق لك أن توقفت في منتصف عملية تصحيح الأخطاء لمجرد البحث في التذاكر القديمة أو المستندات أو سلاسل GitHub أو ملاحظات الاجتماعات، فأنت تعلم مدى سرعة تغيير السياق في إعاقة الزخم. ClickUp Brain MAX يعالج هذه المشكلة. يوفر لك رفيقًا ذكيًا على سطح المكتب يعمل عبر مساحة عمل ClickUp وأدوات تنسيق الذكاء الاصطناعي الخارجية والويب. يمكنك الدردشة مع نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل Brain وClaude وGemini وOpenAI وغيرها، للتفكير في الأخطاء ومراجعة الكود وتلخيص المتطلبات أو إنشاء الوثائق. عندما تأتي العوائق من "أين تمت مناقشة هذا الأمر؟" أو "ما هي أحدث المواصفات؟"، يقوم البحث الشامل في Brain MAX بسحب السياق من المهام والمستندات وGitHub والملفات والمحادثات في مكان واحد. احصل على تحقق أسرع وقرارات أوضح مع ClickUp Brain MAX

قم بتشغيل سير العمل المستقل باستخدام ClickUp Agents

هل تتساءل عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام؟ لقد أتيت إلى المكان الصحيح.

ClickUp Super Agents هي زملاء فريق مدعومون بالذكاء الاصطناعي يعملون داخل مساحة العمل الخاصة بك؛ يمكن وضع علامات عليهم أو تكليفهم بمهام أو تشغيلهم تلقائيًا. يقوم هؤلاء الوكلاء أيضًا بإجراء عمليات استدلال عبر خطوات متعددة بدلاً من تقديم ردود فردية.

قم بتكوين سير عمل متعدد الخطوات باستخدام أدوات قابلة للتخصيص ومصادر بيانات عبر مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Super Agents

على عكس المساعدين التقليديين للذكاء الاصطناعي أو الروبوتات القائمة على القواعد، يتمتع وكلاء ClickUp بما يلي:

الذاكرة: ذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى وذاكرة الأحداث والذاكرة التفضيلية، بحيث يتذكرون كيف يعمل فريقك.

ذكاء السياق: الوعي المستمر بتحديثات المشروع والقرارات والتغييرات

الاستقلالية: القدرة على التفكير المنطقي، وتفويض المهام إلى وكلاء فرعيين، وإكمال سير العمل من البداية إلى النهاية.

الإدارة البشرية: أذونات صريحة وسجلات تدقيق ونقاط تفتيش للموافقة

الوعي المحيطي: يمكنهم الكشف بشكل استباقي عن المخاطر والعوائق أو تقديم رؤى دون الحاجة إلى مطالبات مستمرة.

وهذا يجعلها مختلفة تمامًا عن الوكلاء المرتبطين بـ IDE أو البرامج النصية للأتمتة.

نظرة ثاقبة على ClickUp Super Agents:

أنشئ وكيل ClickUp Super Agent الخاص بك

📌 الخيار 1: إنشاء وكيل فائق باستخدام منشئ اللغة الطبيعية

هذه هي أسرع طريقة للبدء وهي موصى بها لمعظم الفرق. وإليك كيفية عملها:

افتح AI من شريط التنقل الجانبي العالمي

حدد New Super Agent من قائمة الشريط الجانبي

اختر أحد الخيارات التالية: اختر قالبًا من كتالوج الوكيل ابدأ من الصفر بطلب باللغة الإنجليزية البسيطة (على سبيل المثال، إعداد مساعد سير عمل المحتوى)

اختر قالبًا من كتالوج الوكيل

ابدأ من الصفر بطلب باللغة الإنجليزية البسيطة (على سبيل المثال، إعداد مساعد سير عمل المحتوى)

أجب على أسئلة المتابعة التي يطرحها المطور

راجع ملف تعريف الوكيل في الشريط الجانبي

تنشيط الوكيل

اختر قالبًا من كتالوج الوكيل

ابدأ من الصفر بطلب باللغة الإنجليزية البسيطة (على سبيل المثال، إعداد مساعد سير عمل المحتوى)

📌 الخيار 2: إنشاء وكيل فائق من البداية

يمنحك هذا الخيار تحكمًا يدويًا كاملاً. كل ما عليك فعله هو:

افتح AI من التنقل العالمي وحدد All Super Agents

انقر فوق "ابدأ من الصفر" في واجهة ClickUp Super Agents

التكوين: الاسم والوصف الأذونات والرؤية التعليمات والأهداف المشغلات (يدوية أو مجدولة أو قائمة على الأحداث)

الاسم والوصف

الأذونات والرؤية

التعليمات والأهداف

المشغلات (يدوية أو مجدولة أو قائمة على الأحداث)

تنشيط الوكيل

الاسم والوصف

الأذونات والرؤية

التعليمات والأهداف

المشغلات (يدوية أو مجدولة أو قائمة على الأحداث)

❗️ ملاحظة: قبل إدخال الوكيل في سير العمل النشط، يمكنك اختباره وتحسينه. يمكنك إما بدء محادثة خاصة لطرح الأسئلة أو تقديم الملاحظات أو تعديل السلوك، أو ببساطة تشغيله يدويًا لمعرفة كيفية عمله وفقًا للجدول الزمني. كرر العملية حسب الحاجة، وقم بضبط المطالبات والأذونات والأدوات حتى يعمل الوكيل بالطريقة التي تريدها تمامًا.

قم بإصلاح الأخطاء وتسليم الميزات باستخدام ClickUp Codegen

ClickUp Codegen هو وكيل ذكاء اصطناعي خارجي يكمل المهام ويبني الميزات ويجيب على الأسئلة المتعلقة بالكود باستخدام اللغة الطبيعية. وهو مصمم لمساعدة فرق البرمجيات على إصدار الميزات بشكل أسرع وتقليل الأخطاء وحتى إنشاء طلبات سحب جاهزة للإنتاج.

إليك كيفية عمل Codegen في ClickUp:

قم بتعيين المهام إلى Codegen Agent ، أو @أشر إليه في تعليقات المهام لتشغيل وظائفه.

أتمتة مهام التطوير ، والإجابة على الأسئلة الفنية، والمساعدة في البرمجة مباشرة من داخل ClickUp

ادمجها مع مساحة عملك، مما يتيح لها قراءة المهام وتحديثها وإضافة تعليقات وتعيين المهام والتفاعل مع سير عمل فريقك.

ادمج ClickUp Codegen داخل مساحة عملك لأتمتة عملية الترميز

لاستخدام Codegen، يحتاج مسؤول أو مالك مساحة العمل إلى توصيله من App Center، ويجب أن يكون لدى المستخدمين حساب Codegen. بمجرد الإعداد، يمكن لأي عضو في مساحة العمل التفاعل مع Codegen Agent.

📌 مثال: يتم الإبلاغ عن خطأ في الإنتاج مباشرة بعد الإصدار. يتم إنشاء مهمة في ClickUp مع سجلات الأخطاء وتأثير المستخدم والروابط إلى الميزة ذات الصلة. بدلاً من تبديل الأدوات، يمكنك تعيين المهمة إلى ClickUp Codegen Agent لبدء التحقيق.

اذكر ClickUp Codegen في تعليقات المهام لتشغيل وظائفه

يقوم Codegen بقراءة سياق المهمة بالكامل، وتتبع الأجزاء ذات الصلة من قاعدة الكود، وتحديد الحالة الاستثنائية التي تسببت في الفشل.

بمجرد توضيح المشكلة، يقوم Codegen بإنشاء إصلاح يتبع أنماط ومعايير الكود الحالية. يمكنه تحديث أو إضافة اختبارات وحدة لتغطية السيناريو الفاشل والتأكد من عدم تكرار الخطأ.

إليك ما قاله أبراهام روجاس، مدير فريق التسليم في Pattern، عن استخدام ClickUp:

نستخدم ClickUp لتتبع مشاريع تطوير البرامج داخل الشركة؛ حيث إن إدارة عدة مشاريع وفرق يسهل عليّ الأمور، وهذه واحدة من أفضل الأدوات التي استخدمتها حتى الآن للتعامل مع مشاريع سكرم ومشاريعي الحديثة المرنة.

نستخدم ClickUp لتتبع مشاريع تطوير البرامج داخل الشركة؛ حيث إن إدارة العديد من المشاريع والفرق تسهل عليّ الأمور، وهذه واحدة من أفضل الأدوات التي استخدمتها حتى الآن للتعامل مع مشاريع سكرم ومشاريعي الحديثة المرنة.

حوّل المساعدة في الكود إلى تنفيذ باستخدام ClickUp

يعمل الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل عندما يتوافق مع طريقة عمل المطورين بالفعل. ويقوم Amazon Q Developer بذلك بشكل جيد داخل IDE، مما يساعد المهندسين على فهم الكود الحالي وإعادة هيكلته بأمان وتسليمه بشكل أسرع، خاصة في المكدسات التي تركز على AWS.

لكن نطاقه يقتصر على الكود. لا يمكنه رؤية مناقشات التخطيط أو سياق الدعم أو الوثائق التي تشرح سبب وجود شيء ما.

عندما يكون هذا السياق موجودًا في مكان آخر، لا يزال يتعين على المطورين تجميع القصة.

تتبع ClickUp نهجًا مختلفًا في هذا الصدد. يفهم ClickUp Brain المهام والمستندات والمحادثات، بينما يعمل ClickUp Super Agents على هذا السياق مع تطور العمل. ويربط ClickUp Codegen تغييرات الكود مباشرة بالمتطلبات الحقيقية. معًا، يوفران مساحة عمل موحدة تحافظ على السياق سليمًا من التخطيط إلى الشحن دون انقطاع في سير العمل. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅