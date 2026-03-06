أفضل 10 بدائل لـ Knowmax لعام 2026

إذا كان فريقك يمتلك "قاعدة معرفية" ولا يزال يطرح نفس الأسئلة في الدردشة كل أسبوع، فإن المشكلة تكمن في استرجاع المعلومات.

أدوات المعرفة جيدة في تخزين المعلومات. القليل منها جيد في الحصول على الإجابة الصحيحة للشخص المناسب في اللحظة التي يتم فيها العمل.

يمكن أن يعمل Knowmax بشكل جيد مع المعرفة الداعمة المنظمة والحلول الموجهة. ولكن إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Knowmax، فهذا يعني عادةً أنك بحاجة إلى إدارة معرفة تشبه نظام التشغيل. بحث أسرع، صيانة أسهل، مساعدة أفضل من الذكاء الاصطناعي، واتصال أقوى بسير العمل اليومي.

في هذا الدليل، سنغطي أفضل 10 بدائل لـ Knowmax لإدارة المعرفة، وأقوى نقاط كل منها، وكيفية اختيار البديل المناسب بناءً على كيفية عثور فريقك على المعرفة واستخدامها والحفاظ عليها كل يوم.

لماذا تختار بدائل Knowmax

ربما تبحث عن بديل لـ Knowmax لأن قاعدة المعرفة الحالية لديك تبدو وكأنها طريق مسدود. يتم تخزين المعلومات هناك، ولكنها لا ترتبط بالعمل الذي يتعين على فريقك القيام به بعد ذلك.

وهكذا يبدأ تكاثر الأدوات. يضيع الناس ساعات في التنقل بين الأدوات غير المتصلة ببعضها البعض، والتبديل بين علامات التبويب، والبحث عن الملفات.

تكلفة توسع العمل

يؤدي هذا الانفصال إلى مشاكل مثل:

الحاجة إلى سير عمل موحد : توجد توجد إجراءات التشغيل القياسية (SOP) الخاصة بك في نظام واحد، ولكن المهام اللازمة لإنجازها موجودة في نظام مختلف تمامًا. وهذا يجبر فريقك على ترجمة التعليمات يدويًا إلى إجراءات، مما يضيع الوقت ويزيد من احتمال حدوث أخطاء.

قدرات محدودة للذكاء الاصطناعي: شريط البحث الحالي الخاص بك لا يفهم سوى الكلمات المفتاحية الدقيقة. لا يمكنه تفسير الأسئلة الطبيعية أو استخلاص الأفكار، مما يترك فريقك في حيرة من أمره في اختيار مصطلحات البحث الصحيحة أو الاستسلام تمامًا.

ثغرات في التكامل: قاعدة المعرفة الخاصة بك لا تتواصل مع قاعدة المعرفة الخاصة بك لا تتواصل مع أداة إدارة المشاريع أو CRM أو مكتب المساعدة. وهذا يعني أن المعلومات غير متوفرة في المكان الذي يعمل فيه فريقك بالفعل، مما يجبرهم على البحث عنها عبر التطبيقات.

مخاوف بشأن قابلية التوسع: مع نمو فريقك، ستحتاج إلى أذونات أكثر تقدمًا وتحليلات أفضل لاكتشاف الثغرات في المحتوى ودعم لغات متعددة. لا يمكن لأداة أساسية أن تواكب ذلك.

نظرة عامة على بدائل Knowmax

الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إدارة المعرفة؛ المستندات + الويكي؛ Brain + Brain MAX؛ البحث المؤسسي؛ الأتمتة إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتصلة بتنفيذ المهام مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Document360 قواعد المعرفة العامة والخاصة؛ Ask Eddy AI؛ الإصدارات/التراجع؛ التحليلات قواعد معارف ذاتية الخدمة مع تحليلات أسعار مخصصة Guru بطاقات معتمدة؛ امتداد للمتصفح؛ إجابات بالذكاء الاصطناعي؛ سير عمل التحقق تقديم المعرفة في الوقت الفعلي داخل أدوات سير العمل خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ تتوفر أسعار مخصصة Confluence المساحات؛ أذونات الصفحات؛ القوالب؛ Atlassian Intelligence ويكي الفريق في نظام Atlassian البيئي تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5.42 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ تتوفر أسعار مخصصة Notion ويكي + قواعد البيانات؛ صفحات تم التحقق منها؛ Notion AI Q&A؛ أذونات المستندات وقواعد البيانات للويكي الداخلية تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا؛ تتوفر أسعار مخصصة Helpjuice العلامة التجارية المخصصة؛ البحث بالذكاء الاصطناعي؛ التحليلات؛ قواعد المعرفة متعددة اللغات قواعد معرفية قابلة للتخصيص مع بحث قوي الخطط المدفوعة تبدأ من 249 دولارًا شهريًا؛ خطط الذكاء الاصطناعي تبدأ من 449 دولارًا شهريًا؛ الذكاء الاصطناعي غير المحدود يبدأ من 799 دولارًا شهريًا Bloomfire مشاركة المعرفة من خلال الأسئلة والأجوبة؛ أدوات الإشراف؛ مجموعة أدوات التحليل؛ ضوابط الوصول مشاركة المعرفة المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة Freshdesk قاعدة المعرفة + نظام التذاكر؛ اقتراحات الذكاء الاصطناعي؛ قاعدة المعرفة متعددة اللغات؛ منتديات المجتمع فرق دعم العملاء التي تحتاج إلى نظام تذاكر متكامل تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا؛ تتوفر أسعار مخصصة ServiceNow KM + ITSM سير العمل؛ مواءمة KCS؛ Now Assist إدارة معارف خدمات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات أسعار مخصصة Zendesk مركز المساعدة؛ كتل المحتوى؛ التحليلات؛ البحث بالذكاء الاصطناعي خدمة ذاتية ودعم متعدد القنوات خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا؛ تتضمن خطط Suite تقنية الذكاء الاصطناعي؛ تتوفر خيارات للمؤسسات

أفضل بدائل Knowmax للاستخدام

تخدم كل منصة من المنصات أدناه احتياجات مختلفة.

يركز بعضها بشكل كامل على إنشاء قاعدة معرفية، بينما يربط البعض الآخر الوثائق الخاصة بك مباشرةً بسير العمل الأوسع لفريقك.

دعونا نلقي نظرة:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتصلة بتنفيذ المهام)

Knowmax رائع كطبقة معرفة مخصصة، ولكن الواقع اليومي هو أن المعرفة نادرًا ما تعيش بمفردها. عندئذٍ يكون لديك إجابات في أداة واحدة، والعمل في أداة أخرى، ويقضي فريقك الوقت بينهما في تبديل السياق.

ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تدمج التكامل من خلال ربط مستنداتك بسير العمل الأوسع نطاقًا.

حوّل المعرفة إلى أفعال مع ClickUp Knowledge Management

ClickUp Knowledge Management هو نظام شامل لإنشاء وتنظيم المعرفة التي يستخدمها فريقك كل يوم. يمكنك إعداد مركز مشترك لـ SOPs وويكي ووثائق التوجيه وملخصات المشاريع ودلائل الإرشادات، والحفاظ على تنظيمه مع نمو المكتبة.

أنشئ قاعدة معارف داخلية وخارجية باستخدام ClickUp Knowledge Management

عادةً ما تقوم الفرق بتوحيد معارفها من خلال نشر الموارد الرئيسية في شكل ويكي واستخدام القوالب للحفاظ على اتساق الوثائق عبر الوظائف.

يحتفظ ClickUp Docs بجميع وثائق عملك في مكان واحد. يمكنك إنشاء إجراءات تشغيلية موحدة (SOP) وأدلة التوجيه ووثائق العمليات وموجزات المشاريع بتنسيق غني وتعاون في الوقت الفعلي، بحيث تصبح الوثيقة نقطة مرجعية مشتركة للجميع.

تحافظ المستندات أيضًا على الترابط بين الكتابة والتنفيذ. يمكن للفرق ترك تعليقات ووضع علامات على زملائهم في الفريق وتحويل السطور الرئيسية إلى مهام ClickUp قابلة للتتبع عندما يتحول المستند إلى خطة. وهذا مفيد لقوائم مراجعة الإطلاق ودفاتر التسلسل الهرمي وملاحظات التشغيل الأسبوعية، حيث لا ينبغي أن تكون الخطوات التالية في أداة منفصلة.

من هناك، يصبح Docs Hub المكان الذي يلجأ إليه الأشخاص عندما يحتاجون إلى إجابة فورية. فهو يجمع المستندات والويكي في عرض واحد ويسهل تصفح المعرفة المشتركة والبحث عنها وإدارتها.

قم بتجميع جميع موارد المعرفة في مكان واحد باستخدام Docs Hub

وعندما يكون التحكم في الوصول مهمًا، يمكنك مشاركة المستندات مع أشخاص أو فرق معينة وتعيين أذونات بحيث يمكن للأشخاص المناسبين التعديل بينما يمكن للآخرين العرض فقط.

أضف رؤى سياقية إلى سير عملك باستخدام ClickUp AI

ClickUp Brain هو زميلك المدمج في الذكاء الاصطناعي للعمل بسرعة مع المعرفة. يمكنه تلخيص المحتوى والإجابة على الأسئلة باستخدام محتوى مساحة العمل الخاصة بك وتحويل التحديثات الطويلة إلى خطوات تالية.

إنها مفيدة للغاية للأسئلة اليومية التي لا ينبغي أن تصبح محل نقاش متكرر في الدردشة. اسألها، "ما هي سياسة إجازة الأبوة والأمومة لدينا؟" ويمكن لـ Brain سحب الوثائق ذات الصلة من مركز المعرفة الخاص بك، وتلخيصها بلغة بسيطة، وتوجيهك إلى المصدر حتى تتمكن من الخدمة الذاتية بثقة.

يمكن البحث عن كل محادثة وعنصر عمل ومهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp.

وهي تعمل بنفس الكفاءة على جانب العملاء. عندما تنشر محتوى المساعدة والسياسات في ClickUp، يمكن للعملاء الاستفسار من Brain بأسئلة بلغة بسيطة والحصول على إجابة في ثوانٍ معدودة، بحيث يمكنهم الخدمة الذاتية دون انتظار ردود البشر.

Ambient Answers Agent: إجابات فورية في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

دع الوكلاء يجيبون على الأسئلة نيابة عنك!

يأخذ Ambient Answers Agent هذا الأمر خطوة إلى الأمام من خلال عرض الإجابات بشكل استباقي في المكان الذي يتم فيه العمل بالفعل.

بدلاً من البحث عن المعلومات أو مقاطعة زملائك في الفريق، يقوم الوكيل بمسح معارف مساحة العمل الخاصة بك باستمرار ويقدم إجابات سياقية مباشرةً ضمن المهام والمستندات والمحادثات.

عندما يطرح شخص ما سؤالاً في سلسلة تعليقات أو خلال مناقشة مهمة، يمكن للموظف استخراج المعلومات ذات الصلة على الفور من قاعدة المعرفة الخاصة بك والرد بالوثائق المناسبة.

هذا يجعل المعرفة حاضرة في سير العمل بدلاً من أن تكون محصورة داخل نظام معرفة منفصل.

أفضل ميزات ClickUp

حافظ على سير عمل المعرفة تلقائيًا باستخدام ClickUp Automations . قم بتعيين المالكين وتطبيق القوالب وتوجيه الموافقات وتشغيل التذكيرات مع تقدم المهام، بحيث تظل إجراءات التشغيل القياسية قيد التشغيل دون الحاجة إلى المتابعة اليدوية.

يُظهر سجل صفحة ClickUp Docs من قام بالتغيير وماذا تم تغييره ومتى، ويتيح لك استعادة الإصدارات السابقة عندما يتم تعديل ويكي أو SOP بطريقة خاطئة.

اجعل اعتماد المعرفة مرئيًا باستخدام لوحات معلومات ClickUp . اجمع إشارات العمل الحية لتحديد ما يتحرك وما يتعثر وأين تحتاج الفرق إلى الدعم.

اربط مصادر المعلومات الموثوقة لديك باستخدام تكاملات ClickUp . اجمع أدوات مثل Google Drive و Slack و GitHub في نفس مساحة العمل حتى تظل المعرفة قابلة للاكتشاف عبر الأنظمة المختلفة.

اجعل الصيانة والتنسيق على الطيار الآلي مع ClickUp Super Agents . راقب النشاط، ولخص التغييرات، وأنشئ متابعات مع زملاء العمل الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي حتى تظل الوثائق قابلة للاستخدام ومحدثة.

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت لفهم جميع ميزات ClickUp.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 11000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما أجده مفيدًا في ClickUp هو قدرته على تنظيم الأمور المعقدة. أستخدمه طوال الوقت لتصميم أنظمة واضحة وقابلة للتطوير تحل محل رسائل البريد الإلكتروني المتفرقة والعمليات غير الرسمية والعمل التفاعلي. أستخدمه لتتبع المهام اليومية وأيضًا لبناء سير عمل منظم وقابل للتكرار مع تحديد المسؤوليات والشفافية والحوكمة. يتيح لي ClickUp ترجمة التفكير الاستراتيجي إلى هيكل تشغيلي. أكبر ميزة بالنسبة لي هي الاستفادة والقابلية للتطوير والتكامل. يتيح لي ClickUp تحويل الأفكار والعمليات وأفضل الممارسات إلى أنظمة ملموسة يمكن تكرارها وأتمتتها وحتى تحويلها إلى منتجات.

أكثر ما أجده مفيدًا في ClickUp هو قدرته على تنظيم الأمور المعقدة. أستخدمه طوال الوقت لتصميم أنظمة واضحة وقابلة للتطوير تحل محل رسائل البريد الإلكتروني المتفرقة والعمليات غير الرسمية والعمل التفاعلي. أستخدمه لتتبع المهام اليومية وأيضًا لبناء سير عمل منظم وقابل للتكرار مع تحديد المسؤوليات والشفافية والحوكمة. يتيح لي ClickUp ترجمة التفكير الاستراتيجي إلى هيكل تشغيلي. أكبر ميزة بالنسبة لي هي الاستفادة والقابلية للتطوير والتكامل. يتيح لي ClickUp تحويل الأفكار والعمليات وأفضل الممارسات إلى أنظمة ملموسة يمكن تكرارها وأتمتتها وحتى تحويلها إلى منتجات.

🚀 ميزة ClickUp: استخدم ClickUp Brain MAX كـ "شريط بحث واحد للعمل". إنه رفيق سطح المكتب المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp والذي يمكنه البحث عبر ClickUp والويب والملفات من التطبيقات المتصلة مثل Google Drive وSharePoint وGitHub. ابحث في جميع سير العمل الداخلي والخارجي باستخدام ClickUp Brain MAX وعندما تريد السرعة دون الحاجة إلى الكتابة، تتيح لك ميزة Talk-to-Text نطق السؤال والحصول على النتيجة دون استخدام اليدين، وهو أمر رائع للبحث السريع ومتابعة الاجتماعات والتوضيح الفوري.

2. Document360 (الأفضل لقواعد المعرفة ذاتية الخدمة مع التحليلات)

عبر Document360

Document360 هي منصة قاعدة معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدمها لإنشاء وثائق عامة أو خاصة أو مختلطة للعملاء والفرق الداخلية. وهي مصممة للهيكل (الفئات والعلامات والتسلسل الهرمي) والتأليف القوي (محرر يشبه Markdown + Word) وعناصر التحكم للحفاظ على دقة المحتوى أثناء توسعه.

يجعل مدير فئات الأداة تنظيم كميات كبيرة من المحتوى أمرًا بديهيًا، بينما يضمن التحكم في الإصدارات إمكانية تتبع التغييرات والرجوع إلى الإصدارات السابقة عند الحاجة. تعطي المنصة الأولوية لجودة المحتوى من خلال ميزات مثل اكتشاف الروابط المعطلة وتحسين محركات البحث (SEO) للمقالات الموجهة للجمهور.

أفضل ميزات Document360

يوفر Ask Eddy AI إجابات سياقية من محتوى قاعدة المعرفة الخاصة بك مباشرة في تجربة البحث في الموقع.

تدعم بوابة قاعدة المعرفة التأليف المنظم مع إدارة الفئات والعلامات وسير العمل والإصدارات/التراجع من أجل حوكمة حقيقية.

تساعدك تحليلات Pro Analytics/search analytics على تتبع ما يبحث عنه القراء وأين يصلون إلى طريق مسدود.

قيود Document360

أبلغ بعض المستخدمين عن أوقات تحميل أطول قليلاً عندما تنمو قاعدة المعرفة إلى مئات المقالات، خاصة في المشاريع الكبيرة.

تحدث تأخيرات عند العمل مع الارتباطات التشعبية أو التنقل عبر المحتوى المرتبط، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية التحرير.

أسعار Document360

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Document360

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Document360؟

يقول أحد مستخدمي G2:

الواجهة سهلة الاستخدام ومحرر المقالات القوي ممتازان. يجعل إنشاء الوثائق وتنظيمها وتحديثها أسرع بكثير من طريقتنا السابقة. أقدر بشكل خاص وظيفة التحكم في الإصدارات والتراجع، والتي تمنحنا الثقة في إدارة التغييرات. تعد القدرة على إنشاء بوابات/مواقع وثائق خاصة للفرق الداخلية مع الحفاظ على موقع منفصل موجه للجمهور ميزة كبيرة للتحكم في الوصول وضمان أمن البيانات.

الواجهة سهلة الاستخدام ومحرر المقالات القوي ممتازان. يجعل إنشاء الوثائق وتنظيمها وتحديثها أسرع بكثير من طريقتنا السابقة. أقدر بشكل خاص وظيفة التحكم في الإصدارات والتراجع، والتي تمنحنا الثقة في إدارة التغييرات. تعد القدرة على إنشاء بوابات/مواقع وثائق خاصة للفرق الداخلية مع الحفاظ على موقع منفصل موجه للجمهور ميزة كبيرة للتحكم في الوصول وضمان أمن البيانات.

👀 هل تعلم؟ 75٪ من الناس يتفقون على أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيعيدون تشكيل مكان العمل أكثر مما فعله الإنترنت. هذه إشارة قوية على أننا نشهد تحولًا كبيرًا في طريقة إنجاز العمل.

عبر Guru

تم تصميم Guru لمساعدة الفرق على تسجيل معارف الشركة في شكل بطاقات، وتحديثها باستمرار من خلال التحقق منها، وعرضها في مكان عمل الموظفين (مثل Slack أو Teams أو متصفحك أو تطبيقات الأعمال الأساسية).

كما أنه يجمع بين الاسترجاع والصيانة. وهذا يعني أنه يمكنك تعيين خبراء للتحقق من المحتوى بانتظام لضمان تحديثه، واستخدام طبقة الذكاء الاصطناعي في Guru للإجابة على الأسئلة بمعرفة مؤكدة ومراعية للأذونات.

تعني ملحقات متصفح Guru وتكامل التطبيقات أن المعرفة تظهر في سياقها. عندما يفتح وكيل الدعم تذكرة حول ميزة معينة، تظهر المقالات ذات الصلة تلقائيًا.

أفضل ميزات Guru

يدعم الدردشة/البحث بالذكاء الاصطناعي ووكلاء المعرفة، بالإضافة إلى أتمتة جودة المعرفة للحفاظ على صحة المحتوى بمرور الوقت.

تتيح البطاقات للفرق تخزين الإجابات بتنسيق موحد (مثالي للتمكين ودعم الماكرو ومقتطفات SOP)

قم بتعيين خبراء في الموضوع إلى البطاقات وقم بتعيين فترات التحقق

قيود Guru

قد يكون العثور على الإجابة "الدقيقة" أبطأ أو أصعب إذا لم تكن البطاقات منظمة بشكل متسق.

قد يظهر البحث نتائج كثيرة جدًا دون وضع علامات دقيقة

أسعار Guru

الخدمة الذاتية: تبدأ من 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الخبراء

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Guru؟

يقول أحد مستخدمي G2:

في Guru AI، تحتوي واجهة المستخدم على بنية تنسيق بطاقات منظمة جيدًا تساعدنا على فهم المعلومات بسهولة. كما أنها توفر إجابات مباشرة في الملحق، لذا لا أحتاج حتى إلى تغيير سير عملي الحالي. وهذا يوفر لي الكثير من الوقت والجهد اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بخصائص الذكاء الاصطناعي التي تعمل معًا وتقدم نتائج رائعة.

في Guru AI، تحتوي واجهة المستخدم على بنية تنسيق بطاقات منظمة جيدًا تساعدنا على فهم المعلومات بسهولة. كما أنها توفر إجابات مباشرة في الملحق، لذا لا أحتاج حتى إلى تغيير سير عملي الحالي. وهذا يوفر لي الكثير من الوقت والجهد اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بخصائص الذكاء الاصطناعي التي تعمل معًا وتقدم نتائج رائعة.

📮 ClickUp Insight: في كل مرة تتعرض فيها لمقاطعة أثناء العمل، يستغرق الأمر حوالي 23 دقيقة لتعود إلى حالة التركيز. هل تتلقى رسائل متواصلة على دردشة العمل؟ إنها تدمر إنتاجيتك وتحد من إمكاناتك. أظهر استطلاعنا حول إدارة المعرفة أن ما يقرب من نصف الموظفين يضطرون إلى مقاطعة زملائهم للحصول على معلومات ينبغي أن تكون متوفرة لديهم بالفعل. 😱 ClickUp يغير هذا الدورة المحبطة من خلال سير عمل سلس للمعرفة. مع ميزة Enterprise Search من ClickUp، يمكن البحث عن أي ملف على الفور في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك. هل تحتاج إلى رؤى سريعة؟ اطلب من ClickUp Brain تلخيص أي مستند عند الطلب. معًا، يزيل هذا الثنائي القوي المقاطعات غير الضرورية، مما يخلق وقت التركيز دون انقطاع الذي تحتاجه للقيام بأفضل عمل لك!

4. Confluence (الأفضل لويكي الفريق المدمج مع نظام Atlassian البيئي)

عبر Confluence

Confluence هي قاعدة المعرفة ومركز التعاون التابع لشركة Atlassian لإنشاء مواقع ويكي داخلية ومكتبات SOP ووثائق المشاريع وسجلات القرارات.

تنظم الفرق المحتوى في Spaces، وتنشر الصفحات والمدونات، وتتحكم في الوصول من خلال أذونات الصفحات والمساحات. كل هذا يجعلها خيارًا شائعًا للمؤسسات التي تعتمد على العمليات بشكل كبير وتحتاج إلى الحوكمة إلى جانب التوثيق.

ما يجعلها مفيدة بشكل خاص لفرق الدعم والعمليات هو حلقة "من الوثيقة إلى العمل". يتضمن Confluence ميزات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تلخيص الصفحات والمساعدة في إنشاء المحتوى وتحريره ودعم البحث على غرار الأسئلة والأجوبة.

أفضل ميزات Confluence

نظم المعرفة حسب الفريق أو المشروع أو الموضوع باستخدام هياكل صفحات متداخلة

تساعد Atlassian Intelligence في Confluence على تلخيص الصفحات/المدونات، وتوليد الأفكار وتنظيمها، ودعم استرجاع الأسئلة والأجوبة لسرعة الحصول على إجابات ذاتية.

تتيح لك قيود الصفحة والأذونات قفل المحتوى الحساس على مستوى المساحة/الصفحة مع الحفاظ على إمكانية استخدام بقية قاعدة المعرفة على نطاق واسع.

قيود Confluence

المساحات التي تحتوي على عدد كبير جدًا من الصفحات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأداء في جميع أنحاء المساحة

تؤدي التسلسلات الهرمية العميقة والقيود المتغيرة إلى اعتبارات تتعلق بالأداء

أسعار Confluence

مجاني

القياسي: 5.42 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الاشتراك المميز: 10.44 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Confluence

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Confluence؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أنا أستمتع حقًا باستخدام Confluence لأنه يتكامل بشكل وثيق مع Jira و Jira Service Manager، اللذين نستخدمهما أيضًا. حتى قبل أن ندمج كل شيء، كان العمل به بسيطًا وسهلاً. نستخدمه كقاعدة معرفية، ونشارك مقالات منه يوميًا مع الأشخاص الذين يعتمدون علينا للحصول على الدعم. كان دعم العملاء رائعًا، ونظرًا لأن هذا حل سحابي، كان التنفيذ سهلاً نسبيًا.

أنا أستمتع حقًا باستخدام Confluence لأنه يتكامل بشكل وثيق مع Jira و Jira Service Manager، اللذين نستخدمهما أيضًا. حتى قبل أن ندمج كل شيء، كان العمل به بسيطًا وسهلاً. نستخدمه كقاعدة معرفية، ونشارك مقالات منه يوميًا مع الأشخاص الذين يعتمدون علينا للحصول على الدعم. كان دعم العملاء رائعًا، ونظرًا لأن هذا حل سحابي، كان التنفيذ سهلاً نسبيًا.

👀 هل تعلم؟ تظهر GenAI بالفعل توفيرًا ملحوظًا في الوقت. وجد تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن مستخدمي GenAI وفروا 5.4٪ من ساعات العمل في المتوسط (≈ 2.2 ساعة/أسبوع لموظف يعمل 40 ساعة).

5. Notion (الأفضل للوثائق وقواعد البيانات متعددة الاستخدامات للويكي الداخلية)

عبر Notion

يقدم Notion نهجًا معياريًا وقابلًا للتعديل للفرق التي ترغب في بناء قاعدة المعرفة التي تتصورها بالضبط، سواء كانت ويكي بسيطة أو مركزًا تشغيليًا معقدًا.

يجمع بين المستندات وقواعد البيانات وتتبع المشاريع في مساحة عمل واحدة. بالنسبة لإدارة المعرفة، هذا يعني أنه يمكنك إنشاء ويكي يعمل كقاعدة بيانات قابلة للبحث، مع خصائص مخصصة وفلاتر وعروض.

كما يضيف طبقة من الذكاء الاصطناعي. مع Notion AI، يمكنك طرح أسئلة بلغة بسيطة والحصول على إجابات من مساحة العمل الخاصة بك والتطبيقات المتصلة وحتى من الويب.

أفضل ميزات Notion

تساعدك مواقع الويكي والصفحات التي تم التحقق منها على تعيين مالكي الصفحات ووضع علامة "محدثة" عليها، حتى يعرف الفريق ما يمكن الوثوق به.

تتيح لك قواعد البيانات تحويل المعرفة إلى أنظمة منظمة (الأسئلة الشائعة، قوائم مراجعة التهيئة، الأسئلة الشائعة عن المنتجات، ماكروات الدعم)

يدعم المشاركة والأذونات الوصول الخاضع للرقابة عبر الصفحات وقواعد البيانات، بما في ذلك قواعد الوصول على مستوى الصفحة في قواعد البيانات.

قيود Notion

قد يتباطأ الأداء مع قواعد البيانات الكبيرة جدًا

أقل تنظيماً من أدوات قاعدة المعرفة المصممة خصيصاً لهذا الغرض

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

بشكل عام، Notion هو تطبيق مفيد للغاية يساعد في تنظيم وترتيب كل شيء مهما كان معقدًا. إنه أداة ممتازة للأعمال والطلاب على حد سواء إذا كنت على استعداد لاستثمار الوقت للتعرف على ميزاته.

بشكل عام، Notion هو تطبيق مفيد للغاية يساعد في تنظيم وترتيب كل شيء مهما كان معقدًا. إنه أداة ممتازة للأعمال والطلاب على حد سواء إذا كنت على استعداد لاستثمار الوقت للتعرف على ميزاته.

6. Helpjuice (الأفضل لقواعد المعرفة القابلة للتخصيص مع بحث قوي)

عبر Helpjuice

Helpjuice هي منصة مصممة للفرق التي ترغب في نشر محتوى مساعدة يتناسب مع شكل ومظهر منتجها. يمكنك تنظيم المقالات في فئات، والتحكم في الوصول، وتخصيص التصميم بشكل كبير (CSS، التخطيط، العلامة التجارية) بحيث تظل قاعدة المعرفة الخاصة بك متسقة مع موقع الويب الخاص بك وتجربة التطبيق.

توفر أداة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في العثور على الإجابات على الفور. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الأداة تحليلات قاعدة المعرفة حتى تتمكن من معرفة ما يقرأه الأشخاص وما يبحثون عنه وأين تفشل عمليات البحث.

أفضل ميزات Helpjuice

يتميز البحث الذكي بفهم الأخطاء المطبعية والمرادفات والتطابقات الجزئية.

يساعد الدعم متعدد اللغات الفرق على إدارة المعرفة عبر اللغات في نظام واحد

يمكن أن تساعدك AI Article Request في اكتشاف الموضوعات المفقودة وإنشاء مسودات حتى تظل قاعدة المعرفة الخاصة بك متقدمة على الأسئلة الشائعة.

قيود Helpjuice

يتم تحديث المحرر أثناء التحرير، مما يقطع تدفق الكتابة

قيود حول التنسيق وضرورة إعادة ترجمة المحتوى عند إجراء التحديثات

تقييمات ومراجعات Helpjuice

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

أسعار Helpjuice

قاعدة المعرفة: 249 دولارًا شهريًا

قاعدة المعرفة بالذكاء الاصطناعي: 449 دولارًا شهريًا

قاعدة معرفية غير محدودة بالذكاء الاصطناعي: 799 دولارًا شهريًا

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Helpjuice؟

يقول أحد مستخدمي G2:

بصفتي أحد المساهمين الرئيسيين في قاعدة المعرفة لدينا، أقدر حقًا مدى سهولة استخدام محرر Helpjuice وسهولة التعامل معه. إنه بسيط وسهل التصفح ويجعل إنشاء المحتوى وتنظيمه أمرًا سهلاً. ميزة أخرى بارزة هي دعم العملاء، خاصة خيار الدردشة المباشرة. كلما احتجت إلى المساعدة، كان فريق الدعم سريع الاستجابة ومتعاونًا، مما يحدث فرقًا كبيرًا عند إدارة قاعدة معرفة داخلية كبيرة.

بصفتي أحد المساهمين الرئيسيين في قاعدة المعرفة لدينا، أقدر حقًا مدى سهولة استخدام محرر Helpjuice وسهولة التعامل معه. إنه بسيط وسهل التصفح ويجعل إنشاء المحتوى وتنظيمه أمرًا سهلاً. ميزة أخرى بارزة هي دعم العملاء، خاصة خيار الدردشة المباشرة. كلما احتجت إلى المساعدة، كان فريق الدعم سريع الاستجابة ومتعاونًا، مما يحدث فرقًا كبيرًا عند إدارة قاعدة معرفة داخلية كبيرة.

7. Bloomfire (الأفضل لمشاركة المعرفة المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Bloomfire

Bloomfire هي منصة لإدارة المعرفة مخصصة للمؤسسات التي تحتاج إلى مركز داخلي واحد للإجابات والوثائق والمعرفة المؤسسية.

يعتمد بشكل كبير على الاكتشاف السريع من خلال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وفهرسة المحتوى، بالإضافة إلى محرك معرفي على غرار الأسئلة والأجوبة. هنا يمكن للفرق طرح الأسئلة والحصول على إجابات من خبراء في الموضوع وسد الثغرات بمرور الوقت.

يوفر Bloomfire أيضًا تكاملًا مخصصًا مع Microsoft Teams و Slack حتى يتمكن المستخدمون من البحث والاستفسار من الذكاء الاصطناعي ومشاركة الإجابات التي تم التحقق منها دون مغادرة سير عمل الدردشة.

أفضل ميزات Bloomfire

تساعد البحث والاكتشاف المدعومان بالذكاء الاصطناعي الأشخاص في العثور على الصفحات والملفات والمشاركات ذات الصلة بسرعة، حتى عندما لا يعرفون الكلمة الرئيسية الدقيقة.

تدعم أدوات Bloomfire Moderation Tools سير العمل لتحرير المحتوى والموافقة عليه وأرشفته وإدارته للحفاظ على نظافة قاعدة المعرفة الخاصة بك وامتثالها للمعايير.

أمان المؤسسة وضوابط الوصول المنظمة تدعم المجموعات والأذونات القائمة على الأدوار و SSO و SCIM للنشر على نطاق أوسع

قيود Bloomfire

لا تعرض نتائج البحث دائمًا النتائج الأكثر صلة، مما قد يقلل من الثقة في الإجابات الذاتية.

هناك قيود على إعداد التقارير عندما ترغب الفرق في الحصول على رؤى أعمق حول الاستخدام أو تتبع أداء المحتوى.

أسعار Bloomfire

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Bloomfire

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bloomfire؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يستخدم فريقنا Bloomfire، وقد كانت أداة وموردًا مفيدًا للغاية. مع Bloomfire، أصبح إجراء البحوث أسهل بكثير وأكثر كفاءة. كما أنه يحتوي على ميزة مساعد الذكاء الاصطناعي حيث يمكنك ببساطة أن تطلب ما تحتاجه، ويقدم لك إجابة مباشرة وواضحة.

يستخدم فريقنا Bloomfire، وقد كانت أداة وموردًا مفيدًا للغاية. مع Bloomfire، أصبح إجراء البحوث أسهل بكثير وأكثر كفاءة. كما أنه يحتوي على ميزة مساعد الذكاء الاصطناعي حيث يمكنك ببساطة أن تطلب ما تحتاجه، ويقدم لك إجابة مباشرة وواضحة.

8. Freshdesk (الأفضل لفرق دعم العملاء التي تحتاج إلى نظام تذاكر متكامل)

عبر Freshdesk

يجمع Freshdesk بين قاعدة معرفية موجهة للعملاء ومكتب مساعدة كامل في منصة واحدة، بحيث لا يضطر موظفو الدعم إلى تبديل الأدوات.

كما أنه يركز على التحويل. بمعنى آخر، يمكن لـ Freshdesk اقتراح مقالات ذات صلة تلقائيًا قبل أن يرسل العميل تذكرة. ثم يحول ردود التذكرة إلى مقالات حلول حتى تنمو قاعدة المعرفة الخاصة بك من محادثات الدعم الحقيقية.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي مع منتديات مجتمعية حيث يمكن للعملاء مساعدة بعضهم البعض وتبادل الأفكار إلى جانب الوثائق الرسمية.

أفضل ميزات Freshdesk

تمنحك إصدارات المقالات سجلاً كاملاً بالتغييرات التي تم إجراؤها على مقالات الحلول من أجل الرؤية والاستعادة.

يقترح Freddy AI مقالات للعملاء، ويساعد الوكلاء في صياغة الردود، ويقوم بأتمتة المهام الروتينية.

أنشئ قواعد معرفية بعدة لغات وقم بتوجيه العملاء إلى الإصدار المناسب تلقائيًا.

قيود Freshdesk

غالبًا ما يرغب المراجعون في الحصول على تقارير أكثر تفصيلاً عن المقاييس والرؤية التشغيلية بما يتجاوز الأساسيات.

لا تعرض نتائج البحث دائمًا النتائج الصحيحة

أسعار Freshdesk

النمو: 19 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا

المحترف : 55 دولارًا أمريكيًا/وكيل/شهر

المؤسسات: 89 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا

تقييمات ومراجعات Freshdesk

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Freshdesk؟

يقول أحد مستخدمي G2:

Freshdesk سهل الاستخدام للغاية ولا يسبب أي إرهاق، حتى في الأيام المزدحمة. يساعدني على البقاء منظمًا من خلال الاحتفاظ بجميع التذاكر في مكان واحد وتوضيح ما يحتاج إلى أولوية. توفر ميزات مثل الردود الجاهزة والأتمتة الكثير من الوقت، وتجعل الملاحظات الداخلية تنسيق الفريق أكثر سلاسة. بشكل عام، يساعدني على العمل بشكل أسرع، والبقاء على المسار الصحيح، والتعامل مع مشكلات العملاء بثقة أكبر.

Freshdesk سهل الاستخدام للغاية ولا يسبب أي إرهاق، حتى في الأيام المزدحمة. يساعدني على البقاء منظمًا من خلال الاحتفاظ بجميع التذاكر في مكان واحد وتوضيح ما يحتاج إلى أولوية. توفر ميزات مثل الردود الجاهزة والأتمتة الكثير من الوقت، وتجعل الملاحظات الداخلية تنسيق الفريق أكثر سلاسة. بشكل عام، يساعدني على العمل بشكل أسرع، والبقاء على المسار الصحيح، والتعامل مع مشكلات العملاء بثقة أكبر.

9. ServiceNow (الأفضل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات)

عبر ServiceNow

تقدم ServiceNow إدارة معرفة مدمجة مع إدارة الحوادث وإدارة التغيير وكتالوجات الخدمات. وهي تقدم ذلك من خلال وحدة إدارة معرفة على مستوى المؤسسات مدمجة في منصة ITSM الأوسع نطاقًا.

يتبع نموذج إدارة المعرفة في ServiceNow منهجية الخدمة المتمحورة حول المعرفة (KCS)، التي تربط إنشاء المعرفة مباشرة بحل المشكلات. وهذا يضمن تحسين قاعدة المعرفة باستمرار كجزء من عملية الدعم.

أفضل ميزات ServiceNow

تحتوي المنصة على دعم مدمج لمنهجية KCS. وهذا يعني أن المعرفة يتم إنشاؤها وتحسينها كجزء من عملية حل الحوادث.

الآن يمكن أن تساعدك خدمة Assist in Knowledge Management في إنشاء مقالات معرفية من الحالات أو الحوادث

يدعم نموذج KM الضوابط والبنية على مستوى المؤسسة

قيود ServiceNow

قد تعاني من بطء في أوقات التحميل (على سبيل المثال، تستغرق لوحات المعلومات من 10 إلى 15 ثانية)، مما قد يجعل التنقل اليومي يبدو ثقيلاً.

قد لا يقرأ محرك البحث بالذكاء الاصطناعي/الوكيل الافتراضي بعض "كتل المعرفة"، مما قد يؤدي إلى فقدان بعض المقالات أو الحصول على إجابات جزئية.

أسعار ServiceNow

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ServiceNow

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ServiceNow؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

ServiceNow هي إحدى الأدوات الشهيرة لجميع أنواع المؤسسات. توفر منصة يمكننا من خلالها بناء الأشياء وفقًا لمتطلباتنا. وهي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. كما أنها سهلة الاستخدام للغاية ولا تستخدم أي كود للتطوير.

ServiceNow هي إحدى الأدوات الشهيرة لجميع أنواع المؤسسات. توفر منصة يمكننا من خلالها بناء الأشياء وفقًا لمتطلباتنا. وهي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. كما أنها سهلة الاستخدام للغاية ولا تستخدم أي كود للتطوير.

10. Zendesk (الأفضل لتجربة عملاء متعددة القنوات مع الخدمة الذاتية)

عبر Zendesk

تتميز Zendesk بخدمة العملاء متعددة القنوات، حيث تدعم الخدمة الذاتية عبر القنوات المختلفة — البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي — كجزء من مجموعة Zendesk Suite الأوسع نطاقًا لتقديم إجابات متسقة في كل مكان.

Zendesk Guide هو مكون قاعدة المعرفة في منصة خدمة العملاء Zendesk. وهو يدعم مركز المساعدة الخاص بك، ويغذي Answer Bot للردود الآلية، ويتكامل مع منتديات المجتمع، كل ذلك لتقليل حجم التذاكر عبر الخدمة الذاتية.

كما يوفر أدوات مثل Knowledge Builder للمساعدة في بدء وإنشاء قاعدة المعرفة وتسريعها عندما تبدأ من الصفر.

أفضل ميزات Zendesk

أنشئ مركز مساعدة يحمل علامتك التجارية مع مقالات وفئات ووظيفة بحث

تتيح لك كتل المحتوى إعادة استخدام نفس المقتطف في عدة مقالات بمركز المساعدة.

تساعدك لوحة معلومات نشاط قاعدة المعرفة على قياس عدد المشاهدات وإشارات التعليقات (مثل الأصوات)

قيود Zendesk

التقارير والتخصيص ليسا مرنين، خاصة عندما تصبح سير العمل معقدة.

منحنى تعلم صعب عندما تريد تكوينًا أعمق

أسعار Zendesk

فريق الدعم: 25 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل/شهر (يتم الفوترة شهريًا)

Suite Team: 69 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل/شهر (يتم الدفع شهريًا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي)

Suite Professional: 149 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل/شهر (يتم الفوترة شهريًا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي)

Suite Enterprise: 219 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل/شهر

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zendesk؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

قمنا بدمج روبوت الدردشة zendesk مع بوابة عملائنا ولم يكن ذلك صعبًا. لذا، كلما احتاج مستخدمو البوابة إلى المساعدة، يمكنهم التواصل معنا بمجرد النقر على أيقونة الدردشة.

قمنا بدمج روبوت الدردشة zendesk مع بوابة عملائنا ولم يكن ذلك صعبًا. لذا، كلما احتاج مستخدمو البوابة إلى المساعدة، يمكنهم التواصل معنا بمجرد النقر على أيقونة الدردشة.

قم بتوحيد المعرفة وسير العمل باستخدام ClickUp

هناك الكثير من أدوات إدارة المعرفة التي يمكنها تخزين المعلومات. التحدي الحقيقي هو اختيار الأداة التي تساعد فريقك في العثور على الإجابة الصحيحة واستخدامها أثناء العمل، دون زيادة عدد الأدوات المستخدمة.

ClickUp هو مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للحفاظ على ارتباط المعرفة بالتنفيذ. بدلاً من الحفاظ على مركز معرفة منفصل ومكان منفصل للعمل، يمكن لفريقك توثيق العمليات والبحث عن السياق والتعاون والمضي قدماً في المهام في مكان واحد بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج في سير العمل.

لأن المعرفة تكون أكثر قيمة عندما تظهر في اللحظة التي يحتاج فيها شخص ما إلى العمل بناءً عليها.

جرب ClickUp واكتشف كيف تبدو إدارة المعرفة المتصلة. ✅

الأسئلة المتداولة

ركز على البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وسير عمل التحقق من المحتوى، والتكامل العميق مع أدواتك الحالية، والتحليلات التي تظهر فعالية المحتوى. والأهم من ذلك، ضع في اعتبارك ما إذا كنت بحاجة إلى معرفة مرتبطة بتنفيذ المهام.

نعم، توفر معظم منصات إدارة المعرفة الحديثة إمكانية التكامل مع أدوات إدارة المشاريع من خلال موصلات أصلية أو واجهات برمجة التطبيقات. ومع ذلك، فإن ClickUp مصمم بشكل مختلف لأنه يجمع بين هاتين الإمكانيتين في منصة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى تكامل منفصل.

يقدم برنامج قاعدة المعرفة الداخلية للموظفين إجراءات التشغيل القياسية والسياسات، وعادةً ما يكون ذلك مع أذونات أكثر صرامة. تركز قاعدة المعرفة الموجهة للعملاء على الدعم الذاتي لعملائك، مع التركيز على الوصول العام وتحسين محركات البحث.

بشكل عام، تتوفر ميزات الذكاء الاصطناعي الأساسية في الخطط المبدئية، بينما يتم تضمين الإمكانات المتقدمة مثل البحث باللغة الطبيعية وإنشاء المحتوى عادةً في الخطط الأعلى مستوى.