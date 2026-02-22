أفضل 10 أدوات للحملات السياسية لعام 2026

في الساعة 11:47 مساءً، أرسل أحد المشاركين في محادثة الحملة رسالة: "هل قام أحد بتحديث قائمة التواصل مع الناخبين؟" بعد ثلاث دقائق، جاء رد آخر: "ما هو المستند الذي نستخدمه الآن؟"

بحلول منتصف الليل، يعمل نصف الفريق على إصدارات مختلفة، ويقترب يوم الانتخابات.

هذا هو شكل الحملات السياسية في الواقع وراء الكواليس: قرارات سريعة، سهر طويل، وسعي مستمر للحفاظ على تنسيق الأشخاص والبيانات والرسائل.

وقد تدخلت أدوات الحملات السياسية لملء هذه الفجوة. من إدارة المتطوعين والعمليات الميدانية إلى تتبع التواصل مع الناخبين وجمع التبرعات والاتصالات والتنسيق الداخلي، أصبح البرنامج العمود الفقري للحملات الحديثة.

في هذا الدليل، نقدم تحليلاً لـ 10 من أفضل أدوات الحملات السياسية - تلك التي يمكن لفرق الحملات الاعتماد عليها عندما تصبح الأمور شديدة التوتر والمخاطر عالية. 📈

تساعد أدوات الحملات السياسية المرشحين ومديري الحملات ومنظمات الدعوة على تنسيق التواصل مع الناخبين وإدارة المتطوعين وتتبع التبرعات والتواصل مع المؤيدين.

غالبًا ما يعني إدارة حملة أنك تتعامل مع عشرات العناصر المتغيرة، مثل جداول الحملات الانتخابية وقواعد بيانات المانحين وتنسيق المتطوعين ولوجستيات الأحداث وتقارير الامتثال. وهذا يؤدي إلى توسع نطاق العمل: تجزئة أنشطة العمل عبر أدوات متعددة وغير متصلة حيث تضيع المعلومات المهمة.

يستخدم المرشحون هذه الأدوات على جميع المستويات، من مجالس المدارس المحلية إلى الانتخابات الفيدرالية، بالإضافة إلى لجان العمل السياسي ومجموعات الدفاع عن القضايا والمنظمين على مستوى القاعدة الشعبية.

تطورت برامج إدارة الحملات السياسية الحديثة لتشمل دمج ملفات الناخبين والتحليلات التنبؤية والرسائل النصية بين الأقران واستهداف الناخبين باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم الميزانيات المحدودة وساعات العمل التطوعي.

📮 ClickUp Insight: 92٪ من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان قرارات مهمة مبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات وتتبعها، تضيع الرؤى التجارية المهمة في ضجيج العالم الرقمي. مع إمكانات إدارة المهام في ClickUp، لن تقلق أبدًا بشأن هذا الأمر. أنشئ مهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات والبريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

قد يؤدي اختيار الأداة الخاطئة لحملتك إلى إهدار الوقت والمال، مما يجبر فريقك على اتباع سير عمل صارم لا يتناسب مع احتياجاتك. تتزايد هذه الإحباط مع اقتراب المواعيد النهائية، وتلقي المتطوعين إشارات متضاربة، وعدم قدرتك على توسيع نطاق عملياتك عندما يكون ذلك مهمًا للغاية.

فيما يلي المعايير الرئيسية التي يجب تقييمها:

تكامل ملفات الناخبين: هل تتصل المنصة بملفات الناخبين على مستوى الولاية أو قواعد البيانات الوطنية مثل VoteBuilder أو L2؟ يتيح الوصول السلس إلى بيانات الناخبين التخلص من عمليات الاستيراد اليدوية ويحافظ على تحديث أهدافك.

اتصالات متعددة القنوات: ابحث عن خدمات الرسائل النصية المدمجة أو المتكاملة بين الأقران، والبث عبر البريد الإلكتروني، والخدمات المصرفية عبر الهاتف للوصول إلى الناخبين أينما كانوا.

إدارة المتطوعين: تضمن ميزات مثل جدولة المناوبات وتوزيع المهام والتحقق في الوقت الفعلي سير عملياتك الميدانية بسلاسة.

الامتثال وإعداد التقارير: يجب أن تتعقب الحملات التبرعات والنفقات لتقديمها إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) أو لجنة الانتخابات بالولاية؛ تقلل أدوات الامتثال الآلية من الأخطاء ومخاطر التدقيق.

قابلية التوسع وسهولة الاستخدام: يجب أن يتعامل مع الزيادة المفاجئة في عدد المتطوعين والاتصالات مع الناخبين دون مشاكل في الأداء، ويجب أن يصبح أعضاء الفريق الجدد منتجين بسرعة.

قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة: تستفيد الحملات الحديثة من تستفيد الحملات الحديثة من استهداف الناخبين باستخدام الذكاء الاصطناعي ، وتوزيع المهام تلقائيًا، والتحليلات التنبؤية التي تساعد على تخصيص الموارد بفعالية.

🧠 حقيقة ممتعة: كانت الحملات الانتخابية من المنزل في الماضي استراتيجية رئيسية: فقد بقي مرشحون مثل وارن ج. هاردينغ خلال انتخابات عام 1920 في الولايات المتحدة في منازلهم وسمحوا لمؤيديهم بالقدوم إليهم بدلاً من السفر في أنحاء البلاد. وقد ركز هذا الأسلوب الذي يتسم بقلة التنقل على التفاعل مع الناخبين المحليين واللمسة الشخصية قبل وقت طويل من ظهور الحملات الانتخابية الرقمية.

فيما يلي مقارنة بين أفضل 10 أدوات للحملات السياسية:

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp * تخطيط الحملات وتنفيذها وأتمتتها بالذكاء الاصطناعي في تطبيق واحد لوحات بيضاء لتخطيط الحملات، Super Agents لسير العمل المستقل، لوحات معلومات للرؤية في الوقت الفعلي، ClickUp Brain للذكاء الاصطناعي السياقي، مستندات، أتمتة، نماذج مجاني إلى الأبد؛ أسعار مخصصة للمؤسسات NationBuilder تنظيم المجتمع باستخدام CRM متكامل وموقع ويب وجمع التبرعات ملفات تعريف موحدة للمؤيدين، قوالب مواقع إلكترونية سياسية، بث رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والتجزئة على أساس المشاركة الباقة المبدئية من 41 دولارًا شهريًا؛ الباقة الاحترافية من 179 دولارًا شهريًا؛ الباقة المؤسسية المخصصة NGP VAN الحملات الديمقراطية والتقدمية التي تحتاج إلى الوصول إلى ملفات الناخبين ملف الناخبين VoteBuilder، تطبيق MiniVAN للترويج الانتخابي، جمع التبرعات المتوافق مع FEC، تقسيم المناطق الانتخابية وتتبع جهات الاتصال أسعار مخصصة مدير حملة أرسطو الحملات غير الحزبية التي تحتاج إلى بيانات الناخبين + الامتثال ملفات الناخبين على المستوى الوطني والولائي، CRM للمانحين، تقارير الامتثال الآلية للجنة الانتخابات الفيدرالية/الولاية أسعار مخصصة i360 الحملات الجمهورية والمحافظة ملف الناخبين الوطني، النمذجة التنبؤية، تطبيق الدعاية الانتخابية غير المتصل بالإنترنت، استهداف الإعلانات الرقمية أسعار مخصصة Catalist منظمات تقدمية تركز على البنية التحتية للبيانات والتحليلات ملف الناخبين الوطني، ونماذج التنبؤ بالإقبال على التصويت والإقناع، ومطابقة القوائم وإثرائها قائم على العضوية جديد/وضع حملات الدعوة والمشاركة الانتخابية إرسال بريد إلكتروني/اتصال/تغريدة إلى ممثلك، ومطابقة ممثلين تلقائيًا، وتضمينات ويب خطة مجانية؛ مدفوعة من 44 دولارًا شهريًا RunningMate (Civitech) المرشحون في أسفل قائمة التصويت والمرشحون لأول مرة استهداف الناخبين بسهولة وإدارة المتطوعين والخرائط التفاعلية أسعار مخصصة Impactive التنظيم العلائقي من خلال شبكات المؤيدين استيراد جهات الاتصال، ومطابقة الناخبين، والتواصل التفاعلي، ولوحات المتصدرين ابتداءً من 50 دولارًا شهريًا؛ مخصص للمؤسسات Daisychain تنظيم رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتواصل شخصي رحلات SMS/بريد إلكتروني آلية، جداول زمنية موحدة للمؤيدين، صندوق بريد مركزي أسعار مخصصة

أنت بحاجة إلى أداة تتكيف مع الفوضى الفريدة للحملة، وليس أداة تزيد من هذه الفوضى.

تربط أفضل أدوات الحملات السياسية بين التواصل مع الناخبين وجمع التبرعات وتنسيق المتطوعين وتقارير الامتثال في نظام موحد.

فيما يلي أفضل الأدوات التي تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية. ✨

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة وأتمتة الذكاء الاصطناعي)

أولاً على قائمتنا، لدينا ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. تتواجد هنا خدمات تخطيط التنفيذ والرؤية والذكاء، مما يقلل من انتشار الأدوات ويتجنب الارتباك.

بالنسبة للفرق سريعة الحركة مثل الحملات السياسية، فإن هذا التوافق مهم. سواء كنت تنسق بين مائة متطوع أو تدير برنامجًا ميدانيًا متعدد الولايات، فإن ClickUp يتكيف مع سير عملك بدلاً من إجبارك على اتباع هيكل صارم.

لنلقِ نظرة على كيفية تخطيط حملة باستخدام ClickUp:

تخطيط الحملات بصريًا باستخدام لوحات ClickUp البيضاء

تتضمن استراتيجية الحملة العديد من العناصر المتغيرة في البداية: خرائط الدوائر الانتخابية، أولويات القضايا، مخططات شرائح الناخبين، تسلسلات التواصل، هرميات الرسائل... كل شيء يبدأ كعصف ذهني.

تخلص من الفجوة بين جلسات وضع الاستراتيجيات والعمل اليومي للحملة باستخدام ClickUp Whiteboards

توفر ClickUp Whiteboards لفريقك مساحة مرئية مشتركة لرسم الأفكار وتجميع الموضوعات ورسم خريطة كاملة لحملتك قبل تنفيذها.

على سبيل المثال، يمكن لفريقي الاتصالات والميدان المشاركة في جلسة تخطيط مباشرة. على السبورة البيضاء، يقومون بإنشاء خريطة لتقسيم الناخبين، وربط مهام ClickUp الرئيسية بكل شريحة، وإرفاق مسودات الرسائل. ثم يقومون على الفور بتحويل الشرائح ذات الأولوية القصوى إلى قوائم منظمة تصبح مهام قابلة للتنفيذ.

أنشئ حملتك باستخدام ClickUp:

احصل على زملاء فريق مستقلين يعملون بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Super Agents

تتضمن الحملات المزدحمة أعمالًا روتينية كثيفة، بما في ذلك المتابعة والملخصات اليومية وتقارير التقدم المحرز وتسجيل حضور المتطوعين وملخصات التوعية الأسبوعية.

أتمتة سير عمل الحملات المتكررة دون إشراف بشري باستخدام ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents هي زملاء فريق عمل مدعومون بالذكاء الاصطناعي مدمجون في مساحة العمل الخاصة بك مع سياق حول حملتك، بحيث يمكنهم أداء سير عمل متعدد الخطوات بشكل مستقل والتعلم أثناء العمل. يمكن تشغيلهم يدويًا أو ضبطهم للعمل على مدار الساعة.

بمجرد تحديد إيقاع حملتك، يمكنك تكوين Super Agent لكتابة تقارير أسبوعية عن الأنشطة من تدفقات أنشطتك. يقوم بتجميع المهام التي تم إنجازها، وما أبلغ عنه المتطوعون، وما هو متأخر، ويسلط الضوء على التغييرات عن الأسبوع الماضي. والنتيجة هي ملخص جاهز للعرض.

أنشئ أول وكيل خارق لك:

تصور تقدم الحملة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تمنحك لوحات معلومات ClickUp رؤية في الوقت الفعلي لكل ما يهم: مشاركة المتطوعين، وحضور الفعاليات، وتقدم المهام، والمواعيد النهائية، ونتائج الاتصالات. ويمكن أن تتضمن مخططات بيانية وإحصائيات للمقاييس التشغيلية وتوازنات عبء العمل ومتتبعات المهام المتأخرة والمزيد – يتم تكوينها حسب احتياجات فريقك.

أضف بطاقات مخصصة لتتبع ما يهم حملتك باستخدام لوحات معلومات ClickUp

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء لوحة معلومات "Field Ops" تعرض عدد المكالمات التي تم إجراؤها مع الناخبين، وعدد المنازل التي تم طرق أبوابها، والمناطق التي لم تحقق الأهداف المحددة، والمتطوعين الذين لم يتم تعيين متابعين لهم بعد. عندما يحدث شيء غير متوقع الأسبوع الماضي، يراه الجميع على الفور.

افهم تفاصيل الحملة باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي السياقي المدمج الذي يفهم كل شيء عن مساحة عملك: المهام والتعليقات والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد. وهو مصمم للإجابة على الأسئلة السياقية وإنتاج الملخصات واتخاذ الإجراءات التي تعكس الحالة الحقيقية للعمل بدلاً من مخرجات الذكاء الاصطناعي العامة.

ClickUp Brain لحملة سياسية

فيما يلي بعض الأمثلة على الأسئلة التي يمكنك طرحها:

لخص أهداف الحملة الثلاثة الأولى للربع الثاني بناءً على وثيقة الاستراتيجية والمهام الحالية.

أعد كتابة هذا الخطاب ليكون أكثر تأثيرًا على الناخبين الحضريين المترددين مع الحفاظ على موقفنا الأساسي دون تغيير.

اشرح ما هي مسؤوليات كل من الفريق الميداني والفريق الرقمي والفريق الصحفي هذا الأسبوع.

قم بصياغة مخطط استجابة سريعة بناءً على هذه الأخبار العاجلة ووثائق موقفنا الحالية.

قم بإنشاء تحديث يومي باستخدام المهام المكتملة والمحجوبة اليوم.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة المهام المتكررة: استرجع ساعات من العمل اليدوي عن طريق إنشاء مشغلات مخصصة تدير حملتك على الطيار الآلي باستخدام استرجع ساعات من العمل اليدوي عن طريق إنشاء مشغلات مخصصة تدير حملتك على الطيار الآلي باستخدام ClickUp Automations.

جمع البيانات: اجمع طلبات المتطوعين، وردود الفعل على الأحداث، وتعليقات الناخبين من خلال نماذج قابلة للتخصيص يتم إدخالها مباشرة إلى نظام المهام الخاص بك باستخدام اجمع طلبات المتطوعين، وردود الفعل على الأحداث، وتعليقات الناخبين من خلال نماذج قابلة للتخصيص يتم إدخالها مباشرة إلى نظام المهام الخاص بك باستخدام ClickUp Forms.

مركزية التوثيق: حافظ على تماسك فريقك بالكامل من خلال تخزين خطط الحملة ونقاط الحوار ومواد التدريب في حافظ على تماسك فريقك بالكامل من خلال تخزين خطط الحملة ونقاط الحوار ومواد التدريب في ClickUp Docs

اتصل بأدوات الطرف الثالث: قم بدمج منصات البريد الإلكتروني وبرامج إدارة علاقات العملاء والتطبيقات الاجتماعية وأدوات الرسائل القصيرة والتقويمات والمزيد لتوحيد أنظمة التواصل مع الناخبين والمشاركة الاجتماعية والمتطوعين في سير عمل موحد باستخدام تكاملات ClickUp

مركزية صنع القرار: قم بتوحيد البحث والأتمتة وإنشاء المحتوى عبر التطبيقات وسياق عملك مع القضاء على قم بتوحيد البحث والأتمتة وإنشاء المحتوى عبر التطبيقات وسياق عملك مع القضاء على انتشار الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain MAX

المزايا

مساحة عمل شاملة تقلل من انتشار الأدوات وتبديل السياقات

تسريع عملية اتخاذ القرار وإنشاء المحتوى بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي

هيكل مرن يتكيف مع أي حجم للحملة، من المحلية إلى مستوى الولاية

سلبيات

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت لاستكشاف مجموعة الميزات الكاملة

تجربة التطبيق على الهاتف المحمول لا تزال أقل من إمكانيات التطبيق على جهاز الكمبيوتر المكتبي.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

أشاد أحد المراجعين في G2 بـ ClickUp:

أكثر ما يساعدنا في ClickUp هو أنه يدير وكالتنا بالكامل. نستخدم ClickUp طوال اليوم لإدارة المهام، و Super Agents، والتواصل الداخلي بين أعضاء الفريق، وتقويمات المحتوى، والتوثيق، وتتبع الحملات، وغير ذلك الكثير. إنه ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع بالنسبة لنا، بل هو نظام التشغيل الخاص بنا. تعد Super Agents ميزة كبيرة. نظرًا لأن سير العمل لدينا بالكامل يتم داخل ClickUp، يمكن للوكلاء دعمنا في كل ما نحتاج إليه تقريبًا. فهم يساعدوننا على التحرك بشكل أسرع والتفكير بشكل أوضح والتنفيذ بشكل أكثر كفاءة دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

أكثر ما يساعدنا في ClickUp هو أنه يدير وكالتنا بالكامل. نستخدم ClickUp طوال اليوم لإدارة المهام، و Super Agents، والتواصل الداخلي بين أعضاء الفريق، وتقويمات المحتوى، والتوثيق، وتتبع الحملات، وغير ذلك الكثير. إنه ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع بالنسبة لنا، بل هو نظام التشغيل الخاص بنا. تعد Super Agents ميزة كبيرة. نظرًا لأن سير العمل لدينا بالكامل يتم داخل ClickUp، يمكن للوكلاء دعمنا في كل ما نحتاج إليه تقريبًا. فهم يساعدوننا على التحرك بشكل أسرع والتفكير بشكل أوضح والتنفيذ بشكل أكثر كفاءة دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

2. NationBuilder (الأفضل لتنظيم المجتمع)

عبر NationBuilder

تضع NationBuilder نفسها كنظام تنظيم مجتمعي يجمع بين CRM ومنشئ مواقع الويب والتسويق عبر البريد الإلكتروني ومعالجة التبرعات. وهي توفر نهجًا متكاملًا حيث تتدفق بيانات المؤيدين بسلاسة بين موقع الويب وقوائم البريد الإلكتروني وجهود التوعية.

تُعد قاعدة بيانات "Nation" الخاصة بالمنصة بمثابة مركز لجميع معلومات المؤيدين، حيث تتعقب كل تفاعل بدءًا من زيارات الموقع الإلكتروني وحتى التبرعات وحضور الفعاليات. تساعد هذه الطريقة في فهم مشاركة المؤيدين بمرور الوقت وتقسيم التوعية وفقًا لذلك.

يتضمن NationBuilder أيضًا قوالب مواقع ويب مدمجة وأدوات لإدارة الحملات عبر البريد الإلكتروني وبث النصوص، مما يقلل من الحاجة إلى التطوير المخصص.

أفضل ميزات NationBuilder

قم بإنشاء ملفات تعريف موحدة للمؤيدين، بما في ذلك التبرعات والأحداث والمتطوعين وسجل المشاركة للتواصل المستهدف.

يقدم قوالب سياسية ترتبط مباشرة بقاعدة البيانات للحصول على تحديثات CRM تلقائية من عمليات التسجيل والتبرعات.

أرسل اتصالات موجهة إلى شرائح المؤيدين بناءً على سجل المشاركة أو الموقع أو العلامات المخصصة.

المزايا

ميزات قوية لتنظيم المجتمع

قوالب خاصة بالسياسة

يتضمن العديد من الوظائف التي تساعدك على تجنب متاعب التكامل.

سلبيات

تكامل محدود لملفات الناخبين الأصليين

قد يبدو تخصيص الموقع الإلكتروني مقيدًا

منحنى تعلم مرتفع للفرق غير المعتادة على المنصة

أسعار NationBuilder

المبتدئين: ابتداءً من 41 دولارًا شهريًا

المزايا: ابتداءً من 179 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات NationBuilder

G2: 4. 2/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra:

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن NationBuiler؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2:

NationBuilder هو متجر شامل لخدمات CRM والمواقع الإلكترونية ومعاملات بطاقات الائتمان. عادةً ما تكون هذه الخدمات معقدة ومجزأة، لكن NationBuilder يتيح لك البدء في العمل في غضون ساعات بدلاً من أيام أو أسابيع... أحيانًا تكون عمليات البحث والتحديثات الجماعية بطيئة. تقاعدت مشاركة الوسائط الاجتماعية عن الاتجاهات الحالية. سيكون البث الصوتي و RSS مفيدين

NationBuilder هو متجر شامل لخدمات CRM والمواقع الإلكترونية ومعاملات بطاقات الائتمان. عادةً ما تكون هذه الخدمات معقدة ومجزأة، لكن NationBuilder يتيح لك البدء في العمل في غضون ساعات بدلاً من أيام أو أسابيع... أحيانًا تكون عمليات البحث والتحديثات المجمعة بطيئة. تقاعدت مشاركة الوسائط الاجتماعية عن الاتجاهات الحالية. سيكون البث الصوتي و RSS مفيدين

🧠 حقيقة ممتعة: شكلت الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1952 نقطة تحول في وسائل الإعلام، حيث استخدمت شبكات الأخبار التلفزيونية، وتحديدًا CBS، جهاز UNIVAC I (الكمبيوتر الآلي العالمي) الشهير للتنبؤ بنتيجة السباق بين دوايت دي أيزنهاور وأدلاي ستيفنسون.

3. NGP VAN (الأفضل للحملات الديمقراطية والتقدمية)

عبر NGP VAN

NGP VAN هي المزود التكنولوجي المهيمن للحملات الديمقراطية والمنظمات التقدمية في الولايات المتحدة. تجمع المنصة بين الوصول إلى ملفات الناخبين من خلال VoteBuilder وأدوات جمع التبرعات من خلال NGP وقدرات التنظيم الرقمي، مما يجعلها الخيار الافتراضي للحملات التي تعمل ضمن النظام الديمقراطي.

توفر واجهة الملفات الخاصة بها الوصول إلى ملفات الناخبين في الولاية معززة ببيانات المستهلكين ونتائج النمذجة وسجل الاتصالات من الحملات السابقة. يستخدمها منظمو الحملات الميدانية لتقسيم المناطق، وإنشاء قوائم المشي، وتسجيل اتصالات الناخبين. تنبع قوة المنصة من تأثيرات الشبكة والأدوات المتكاملة لإدارة قائمة مراجعة الامتثال التي تساعد على تجنب عقوبات لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC).

أفضل ميزات NGP VAN

الوصول إلى ملفات الناخبين بالولاية مع درجات النمذجة التنبؤية والبيانات الديموغرافية لتقليل مساحة العمل للمروجين وإنشاء قوائم هواتف.

دع NGP تتولى معالجة التبرعات من خلال تقارير الامتثال المدمجة في FEC، مما يقلل من العبء الإداري لمتطلبات تمويل الحملات الانتخابية.

استخدم تطبيق MiniVAN للهاتف المحمول الذي يتيح للمروجين الوصول إلى قوائم المشي وتسجيل جهات الاتصال في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، ومزامنة البيانات عند عودة الاتصال.

المزايا

بيانات ناخبين لا مثيل لها لحملات تقدمية

تكامل النظام البيئي يقلل من عزل البيانات

معيار صناعي، يقلل من وقت التدريب للموظفين ذوي الخبرة

سلبيات

يخدم حصريًا المنظمات الديمقراطية والتقدمية

قد تبدو الواجهة قديمة مقارنة بمنصات SaaS الحديثة

غالبًا ما يتطلب الوصول الانتماء إلى حزب أو منظمة

أسعار NGP VAN

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات NGP VAN

G2: 4/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra:

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن NGP VAN؟

من مراجعة G2:

جميع الناخبين متاحون ومعلوماتهم عادة ما تكون محدثة. تعمل الوظائف الأساسية مثل البحث السريع والقوائم البسيطة والمناطق بشكل جيد عادةً... أثناء الاستخدام المتقدم، هناك العديد من العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف. في الوقت الحالي، أجد صعوبة في التأكد من أنه عند طباعة القوائم للاتصال بالناخبين، يمكن للمسؤولين عن حشد الأصوات ملاحظة ما إذا كان الناخب لم يتم الاتصال به من قبل أو كان معاديًا أو خاصةً إذا كان يمثل تهديدًا

جميع الناخبين متاحون ومعلوماتهم عادة ما تكون محدثة. تعمل الوظائف الأساسية مثل البحث السريع والقوائم البسيطة والمناطق بشكل جيد عادةً... أثناء الاستخدام المتقدم، هناك العديد من العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف. في الوقت الحالي، أجد صعوبة في التأكد من أنه عند طباعة القوائم للاتصال بالناخبين، يمكن للمسؤولين عن حشد الأصوات ملاحظة ما إذا كان الناخب لم يتم الاتصال به من قبل أو كان معاديًا أو خاصةً إذا كان يمثل تهديدًا

4. Aristotle Campaign Manager (الأفضل للحملات غير الحزبية التي تحتاج إلى بيانات الناخبين)

عبر Aristotle

توفر Aristotle البيانات السياسية وتكنولوجيا الحملات الانتخابية منذ عقود، وتخدم الحملات الانتخابية على مختلف الأطياف السياسية. وهي تجمع بين الوصول إلى ملفات الناخبين وإدارة المانحين وإعداد تقارير الامتثال للحملات الانتخابية التي تحتاج إلى بيانات قوية دون قيود على النظام البيئي.

تشمل إمكانات المنصة في مجال بيانات الناخبين الوصول إلى ملفات الناخبين على المستوى الوطني ومستوى الولايات مع تراكبات ديموغرافية وبيانات المستهلكين ونماذج تنبؤية. يمكن للحملات إنشاء عوالم مستهدفة للتواصل وتتبع سجل الاتصالات عبر قنوات اتصال متعددة.

تقدم Aristotle خدماتها للحملات بغض النظر عن الانتماء الحزبي، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمرشحين الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين.

أفضل ميزات Aristotle Campaign Manager

الوصول إلى ملفات الناخبين الوطنية التي تحتوي على بيانات ديموغرافية وبيانات المستهلكين وبيانات النمذجة لبناء مجتمعات ناخبين مستهدفة

ضمان الامتثال لتقارير لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) والولاية من خلال تتبع التبرعات وإنشاء التقارير تلقائيًا، مما يقلل من العبء الإداري لمتطلبات تمويل الحملات الانتخابية.

تتبع سجل التبرعات، وحدد المانحين المحتملين الرئيسيين، وقم بإدارة قنوات جمع التبرعات باستخدام وظيفة CRM المدمجة.

المزايا

منصة غير حزبية تخدم جميع الحملات

يوفر سجل البيانات العميق سياقًا تاريخيًا

تقلل أدوات الامتثال المتكاملة من مخاطر التدقيق

سلبيات

قد تبدو الواجهة قديمة مقارنة بالمنصات الأحدث

شفافية الأسعار محدودة؛ تتطلب استشارة المبيعات

مجتمع مستخدمين أصغر يعني موارد مشتركة أقل

أسعار أرسطو كامبين مانجر

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مدير حملة أرسطو

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra:

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Aristotle Campaign Manager؟

إليك وجهة نظر مباشرة:

واجهة بسيطة ولكنها تدعم الكثير من الوظائف، مثل مختلف جوانب الشؤون المالية... متطلبات بعض الميزات واسعة للغاية

واجهة بسيطة ولكنها تدعم الكثير من الوظائف، مثل مختلف جوانب الشؤون المالية... متطلبات بعض الميزات واسعة للغاية

🔍 هل تعلم؟ بحلول حملة الرئاسة الأمريكية لعام 2008، أنشأ فريق باراك أوباما منصة اجتماعية مخصصة تسمى My.BarackObama.com ، مما مكن المؤيدين من التنظيم والاتصال بالناخبين والتنسيق بطرق لم تكن ممكنة من قبل.

5. I360 (الأفضل للحملات الجمهورية والمحافظة)

عبر i360

تُعد i360 المنصة الرئيسية للبيانات والتكنولوجيا للحملات الجمهورية والمحافظة، حيث توفر بيانات الناخبين وأدوات استطلاع الرأي وقدرات الإعلان الرقمي. توفر المنصة الوصول إلى ملف الناخبين الوطني المعزز ببيانات المستهلكين والنمذجة التنبؤية المصممة للاستهداف المحافظ.

تشمل قدرات علم البيانات للمنصة نماذج تنبؤية لإقناع الناخبين واحتمالية المشاركة ومواقف القضايا، مما يساعد الحملات على تخصيص الموارد للناخبين الأكثر احتمالاً للاستجابة.

أفضل ميزات i360

الوصول إلى ملفات الناخبين على المستوى الوطني مع درجات النمذجة التنبؤية المُحسّنة لاستهداف الجمهوريين والمحافظين

استخدم التطبيق المحمول الذي يعمل دون اتصال بالإنترنت ويتم مزامنته عند عودة الاتصال، مما يتيح للفرق الميدانية الوصول إلى قوائم المشي وتسجيل جهات اتصال الناخبين في الموقع.

اربط بيانات استهداف الناخبين بحملات الإعلان الرقمي عبر شاشات العرض والفيديو والتلفزيون المتصل

المزايا

بيانات عميقة ونماذج تنبؤية للحملات المحافظة

تنسيق متكامل للحملات الميدانية والرقمية

رؤية ميدانية في الوقت الفعلي من خلال لوحات المعلومات

سلبيات

يخدم حصريًا المنظمات الجمهورية والمحافظة

يتطلب الانتماء إلى نظام بيئي للوصول

الأسعار والشروط غير متاحة للجمهور

أسعار i360

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات i360

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra:

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن i360؟

مباشرة من أحد المستخدمين:

من السهل جدًا الاتصال بالأشخاص واحدًا تلو الآخر بفضل الطريقة التي تعمل بها i360 على أتمتة المكالمات الهاتفية. من السهل أيضًا تحديد موقف عند زيارة منازل الأشخاص من أجل الحملات السياسية... في بعض الأحيان، قد يكون التطبيق معطلاً قليلاً ويتجمد عند إضافة نص لترك رسالة صوتية.

من السهل جدًا الاتصال بالأشخاص واحدًا تلو الآخر بفضل الطريقة التي تعمل بها i360 على أتمتة المكالمات الهاتفية. من السهل أيضًا تحديد موقف عند زيارة منازل الأشخاص من أجل الحملات السياسية... في بعض الأحيان، قد يكون التطبيق معطلاً قليلاً ويتجمد عند إضافة نص لترك رسالة صوتية.

6. Catalist (الأفضل للمنظمات التقدمية التي تركز على البيانات)

عبر Catalist

تعمل Catalist كمزود للبنية التحتية للبيانات للمنظمات التقدمية، حيث تحتفظ بملف وطني للناخبين يستخدم كأساس للاستهداف والتحليل. بدلاً من منصة لإدارة الحملات، توفر هذه المنصة طبقة البيانات التي تعتمد عليها الأدوات الأخرى.

تجمع قاعدة بياناتها سجلات تسجيل الناخبين مع بيانات المستهلكين والمعلومات الديموغرافية وسجل الاتصالات. يعني نموذج العضوية في المنصة أن البيانات التي تجمعها إحدى المنظمات تثري الملف لجميع الأعضاء، مما يحسن دقة الاستهداف بمرور الوقت.

أفضل ميزات Catalist

الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة للناخبين معززة بسجل الاتصالات من الحركة التقدمية

استخدم ميزات النمذجة التنبؤية والتحليلات التي تقيّم احتمالية المشاركة والإقناع، مما يساعد الحملات على إعطاء الأولوية للاتصال بالناخبين.

قارن قوائم مؤيديك بملف الناخبين لإضافة بيانات التسجيل وتحديث العناوين وتحديد التكرارات.

المزايا

تؤدي تأثيرات الشبكة إلى تحسين جودة البيانات بمرور الوقت

تحليلات متطورة لاستراتيجيات قائمة على البيانات

أساس لبناء بنية تحتية تقدمية للبيانات

سلبيات

يتطلب نموذج العضوية التزامًا تنظيميًا

تفتقر إلى الأدوات المتقدمة، مما يجعل عمليات التكامل ضرورية

يخدم حصريًا المنظمات التقدمية

أسعار Catalist

قائم على العضوية

تقييمات ومراجعات Catalist

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra:

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Catalist؟

وقد عبرت إحدى المراجعات عن ذلك بالقول:

أفضل ما يميز Catalist.io هو أنه يوفر لك رؤى متعددة عبر جميع المنصات في وقت واحد... في بعض الأحيان، عندما أنظر إلى لوحة التحكم الخاصة بي، أجد أنه من الصعب عليّ استيعاب كل هذه البيانات والرؤى.

أفضل ما في Catalist.io هو أنه يوفر لك رؤى متعددة عبر جميع المنصات في وقت واحد... في بعض الأحيان، عندما أنظر إلى لوحة التحكم الخاصة بي، أجد أنه من الصعب عليّ استيعاب كل هذه البيانات والرؤى.

🧠 حقيقة ممتعة: بينما غالبًا ما يُشار إلى المناظرة الشهيرة بين كينيدي ونيكسون في عام 1960 على أنها أول مناظرة تلفزيونية كبرى، إلا أن مناظرة تلفزيونية سابقة في عام 1956 شاركت فيها بالفعل امرأتان بارزتان. ناقشت إليانور روزفلت ومارغريت تشيس سميث نيابة عن حزبيهما، مما يمثل استخدامًا مبكرًا للتلفزيون كوسيلة للحملات الانتخابية.

7. New/Mode (الأفضل لحملات الدعوة والمشاركة الانتخابية)

تركز New/Mode على حملات الدعوة والمشاركة الانتخابية بدلاً من السياسة الانتخابية. تتيح المنصة للمنظمات إنشاء إجراءات دعوة متعددة القنوات، مثل رسائل البريد الإلكتروني إلى المشرعين أو المكالمات الهاتفية إلى المسؤولين، والتي يمكن للمؤيدين القيام بها بأقل قدر من الصعوبات.

تكمن قوة المنصة في تسهيل الوصول إلى الدعوة. يقوم المؤيدون بإدخال عناوينهم، ويقوم New/Mode تلقائيًا بتحديد ممثليهم المنتخبين وتوجيه الرسائل بشكل مناسب. بالنسبة لمنظمات الدعوة القضايا والمنظمات غير الربحية، توفر المنصة أدوات مصممة خصيصًا لهذا الغرض لا تتوفر في منصات الحملات العامة.

أفضل ميزات New/Mode

أنشئ حملات تتيح للمؤيدين إرسال رسائل بريد إلكتروني أو الاتصال أو التغريد إلى المسؤولين المنتخبين تلقائيًا.

حدد الممثلين المناسبين بناءً على عناوين المؤيدين واستهدف لجانًا أو أحزابًا معينة تلقائيًا.

أضف إجراءات الدعوة إلى موقعك الإلكتروني أو رسائلك الإلكترونية لزيادة معدلات المشاركة.

المزايا

مصمم خصيصًا للدعوة والمشاركة الانتخابية

تجربة الداعمين الخالية من العقبات تزيد من المشاركة

نشر مرن على أي موقع ويب أو بريد إلكتروني

سلبيات

ميزات محدودة للحملات الانتخابية مثل تكامل ملفات الناخبين

التركيز على الدعوة، وليس إدارة الحملات الشاملة

منصة أصغر مقارنة بمزودي التكنولوجيا السياسية الكبار

أسعار New/Mode

فرد: مجاني إلى الأبد

القاعدة الشعبية: 44 دولارًا شهريًا

الفرق: 189 دولارًا شهريًا

Movement Builder+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جديدة/موضة

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra:

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن New/Mode؟

وفقًا لأحد المراجعين:

واجهة المستخدم لمنصة V2 impact سهلة الاستخدام للغاية وتتميز بتصميمات مدروسة. يعد الاختيار التلقائي للمستلمين بناءً على الرموز البريدية/الرموز البريدية ميزة نادرة في هذا المجال.

واجهة المستخدم لمنصة V2 impact سهلة الاستخدام للغاية وتتميز بتصميمات مدروسة. يعد الاختيار التلقائي للمستلمين بناءً على الرموز البريدية/الرموز البريدية ميزة نادرة في هذا المجال.

عبر RunningMate

تستهدف RunningMate المرشحين في الانتخابات الفرعية والمرشحين الجدد الذين يحتاجون إلى أدوات حملة فعالة دون تعقيدات أو تكاليف منصات المؤسسات. تعمل المنصة على تبسيط التواصل مع الناخبين، وحشد الأصوات، وتنسيق المتطوعين للحملات التي قد تفتقر إلى نشطاء سياسيين ذوي خبرة.

صممت Civitech تطبيق RunningMate لتقليل العوائق التي تواجه المرشحين للمنصب المحلي مثل مجالس المدارس أو مجالس المدن، حيث الموارد محدودة.

أفضل ميزات RunningMate من Civitech

يمكنك الوصول إلى بيانات الناخبين وإنشاء قوائم اتصال مستهدفة من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

قم بإدارة تسجيل المتطوعين وتعيين نوبات الدعاية الانتخابية دون الحاجة إلى أدوات جدولة منفصلة.

قم بتصور ملفات الناخبين والمرشحين غير المسجلين على خرائط تفاعلية لتحديد أولويات الدوائر الانتخابية ذات الفرص العالية.

المزايا

متاح للمرشحين الجدد والمرشحين في الانتخابات الفرعية

تقليل التعقيد ومنحنى التعلم

وظائف أساسية متكاملة في منصة واحدة

سلبيات

ميزات متقدمة محدودة مقارنة بمنصات المؤسسات

مجتمع مستخدمين أصغر وموارد مشتركة أقل

قد لا يكون مناسبًا للحملات الكبيرة

أسعار RunningMate من Civitech

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات RunningMate

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ قبل ظهور وسائل الإعلام الحديثة، كانت الحملات الانتخابية تعتمد على السفر بالقطار. كان المرشحون مثل ويليام جينينغز بريان يستخدمون جولات توقف القطار، حيث يتوقف القطار في العديد من المدن يوميًا حتى يتمكن المرشح من التحدث مباشرة إلى الجماهير، وبناء علاقات مع القاعدة الشعبية التي تحاول التكنولوجيا الآن تكرارها رقميًا.

9. Impactive (الأفضل لتنظيم العلاقات من خلال شبكات المؤيدين)

عبر Impactive

تركز Impactive على التنظيم العلائقي: استراتيجية تعبئة الناخبين من خلال شبكاتهم الشخصية بدلاً من التواصل البارد. تساعد المنصة الحملات على الاستفادة من العلاقات التي يمتلكها المؤيدون بالفعل، وتحويل كل متطوع إلى منظم محتمل.

المفهوم الأساسي هو أن الناس أكثر عرضة للتصويت أو التطوع عندما يطلب منهم ذلك شخص يعرفونه. يتيح Impactive للمؤيدين استيراد جهات اتصالهم، وتحديد الناخبين في شبكاتهم، وإرسال رسائل تواصل مخصصة، وتحويل المشاركة إلى لعبة لتشجيع المنافسة الودية.

أفضل ميزات Impactive

اسمح للمؤيدين باستيراد جهات اتصالهم وتحديد الناخبين ضمن شبكاتهم الشخصية، مع اقتراح رسائل لتتبع التواصل معهم.

اجعل العمل التطوعي أكثر متعة من خلال لوحات المتصدرين والشارات والمسابقات الجماعية التي تشجع على المشاركة المستمرة في العمل التطوعي.

سهّل على المؤيدين مشاركة محتوى الحملة والدعوات إلى العمل عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

المزايا

استفد من العلاقات الأصيلة لتحقيق تأثير أكبر

توسيع نطاق التواصل من خلال شبكات المؤيدين

تجربة المتطوعين الجذابة تحافظ على حماس المتطوعين

سلبيات

يتطلب موافقة المؤيدين لمشاركة جهات الاتصال الشخصية

أقل فعالية للحملات التي لا تتمتع بقاعدة قوية من المؤيدين

تكمل العمليات الميدانية التقليدية بدلاً من أن تحل محلها

أسعار Impactive

قياسي: 50 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Impactive

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

10. Daisychain (الأفضل للتنظيم الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتواصل الشخصي)

عبر Daisychain

تعمل Daisychain على تبسيط التنظيم الرقمي للحملات التقدمية من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبيانات المؤيدين الموحدة. تربط المنصة أدوات مثل ActBlue و Mobilize، مما يتيح إرسال رسائل SMS/بريد إلكتروني مخصصة، وتعيين المهام، والتتبع.

وهو يركز على التواصل القابل للتطوير بنسبة 1:1 من خلال الأتمتة، والرموز (الصور المخصصة)، والمسارات التي توجه المؤيدين خلال خطوات المشاركة، بدلاً من رسم خرائط الشبكات بين الأقران.

أفضل ميزات Daisychain

أتمتة الرسائل النصية/البريد الإلكتروني المخصص باستخدام المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الديناميكي للتواصل المستهدف

قم بتوحيد البيانات من مصادر متعددة في جداول زمنية لتتبع رحلة المؤيدين بشكل شامل.

قم بتعيين المهام ومراقبة الردود من خلال صندوق بريد مركزي مزود بفلاتر وعمليات تصدير.

المزايا

يدمج الأدوات المجزأة في سير العمل

توسيع نطاق التنظيم المخصص دون الحاجة إلى عدد كبير من الموظفين

تقلل الأتمتة المتقدمة من الجهد اليدوي

سلبيات

يتطلب استيراد البيانات/الإعداد للحصول على الوظائف الكاملة

تقليل التركيز على التواصل الحقيقي مع الأقران

منصة ناشئة ذات حضور أقل في السوق

أسعار Daisychain

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Daisychain

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: كلمة " مرشح " تأتي في الواقع من الكلمة اللاتينية candidus، التي تعني "أبيض لامع"، في إشارة مباشرة إلى التوجات المبيضة بشكل خاص (toga candida) التي كانت ترتدى للدلالة على الصدق ونزاهة المرشح.

أداة لا غنى عنها في حملتك الانتخابية: ClickUp

تخسر الحملات السياسية عندما تكون الاستراتيجية في أداة واحدة، والبيانات الميدانية في أداة أخرى، والرسائل في صندوق بريد شخص ما، والمواعيد النهائية في رأس شخص ما.

وهنا يصبح ClickUp العمود الفقري. يمكنك رسم خريطة للحملة بصريًا باستخدام Whiteboards وأتمتة الأعمال المتكررة باستخدام Super Agents. راقب التقدم في الوقت الفعلي من خلال Dashboards بينما تعمل على تحسين الرسائل والتنسيق الداخلي باستخدام ClickUp Brain.

إذا كنت تعمل على إنشاء حملة حديثة وتريد برنامجًا يتكيف بسرعة مع التغيرات السياسية، فقم بالتسجيل في ClickUp مجانًا اليوم! ✅

هل يمكن لأداة إدارة مشاريع عامة مثل ClickUp أن تعمل في الحملات السياسية؟

نعم. الحملات الانتخابية هي في الأساس تحديات في إدارة المشاريع مع قيود فريدة. يتولى ClickUp تنسيق المتطوعين وتخطيط الأحداث وإدارة المهام، بينما تساعد قدراته في مجال الذكاء الاصطناعي في إدارة الحملات الانتخابية السريعة التي تتسم عادةً بوفرة المعلومات.

ما الفرق بين CRM الحملة وبرنامج إدارة الحملة؟

يركز نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالحملات على العلاقات مع المؤيدين والمتبرعين من خلال تتبع التفاعلات والتبرعات. من ناحية أخرى، يشمل برنامج إدارة الحملات احتياجات تشغيلية أوسع نطاقًا مثل توزيع المهام وجدولة المتطوعين والتنسيق الميداني.

كيف تغير الذكاء الاصطناعي إدارة الحملات السياسية؟

تقوم الذكاء الاصطناعي الآن بتشغيل نماذج استهداف الناخبين، وأتمتة الاتصالات الروتينية، ومساعدة الحملات على تحديد أنماط سلوك المؤيدين. توفر أدوات مثل ClickUp Brain المساعدة بالذكاء الاصطناعي لعمليات الحملة اليومية من خلال صياغة التوعية، وتحديد أولويات المهام، وإظهار المعلومات ذات الصلة دون الحاجة إلى البحث اليدوي.